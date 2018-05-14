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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧05月14日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          美時              新昕纖   美時                
易威     凱衛     富邦美債7-10          達爾膚            謚源     其祥-KY             
穆拉德   海灣     富邦美債20年          彬台              東林     德麥                
中美冠科-KY 友威科   元大美債7-10          台蠟              欣厚-KY  中華食              
南璋     昇華     富邦中國政策債          凱柏實業          友銓     世坤                
勝昱              元大美債1-3          及成              達威     萬國通              
飛寶企業          元大投資級公司債          點晶              松崗     新昕纖              
精確              元大中國債3-5          振維              三圓     聚紡                
宏易              群益15年IG電信債          艾恩特            雙喜     興采                
唐鋒              群益15年IG科技債          青雲              力泰     直得                
榮群              群益10年IG金融債          凱鈺              理銘     至興                
天宇              國泰5Y+新興債          華韡              雅茗-KY  萬在                
新零售            國泰1-5Y高收債          建達              亞都     瑞穎                
力新              合世              撼訊              東凌-KY  大恭                
恩得利            易威              佳邦              關中     雙邦                
李洲              穆拉德            沛亨              隆中     致振                
凱柏實業          中美冠科-KY          保銳              時報     康聯訊              
遠昇              南璋              英格爾            欣泰     韋僑                
及成              勝昱                                         威潤                
鑫龍騰            飛寶企業                                     唐榮                
和進              精確                                         晉椿                
耀勝              宏易                                         世豐                
倚強              唐鋒                                         強新                
錦明              榮群                                         力新                
鑫創              天宇                                         凌網                
廣寰科            新零售                                       李洲                
點晶              力新                                         港建                
建舜電            恩得利                                       昇銳                
泰谷              李洲                                         耀勝                
典範              凱柏實業                                     至寶電              
長天              遠昇                                         點晶                
益通              及成                                         鼎天                
振維              鑫龍騰                                       幸康                
鴻翊              和進                                         迎輝                
迎輝              耀勝                                         堡達                
欣厚-KY           倚強                                         重鳥鵬              
兆遠              錦明                                         東林                
系統電            鑫創                                         晟楠                
世紀              廣寰科                                       青雲                
華容              點晶                                         昇益                
建榮              建舜電                                       三聯                
立衛              泰谷                                         合邦                
天揚              典範                                         業強                
鈺創              長天                                         撼訊                
合正              益通                                         安碁                
寶聯通            振維                                         易通展              
昇益              鴻翊                                         迅德                
凱鈺              迎輝                                         倉和                
德宏              欣厚-KY                                      森田                
合邦              兆遠                                         三圓                
萬旭              系統電                                       力泰                
驊宏資            世紀                                         理銘                
久正              華容                                         惠普                
上揚              建榮                                         安心                
全譜              立衛                                         漢來美食            
易通展            天揚                                         燦星旅              
安鈦克            鈺創                                         富驛-KY             
元隆              合正                                         雅茗-KY             
沛亨              寶聯通                                       高野                
九暘              昇益                                         亞都                
凱碩              凱鈺                                         老爺知              
全達              德宏                                         滿心                
奧斯特            合邦                                         德記                
保銳              萬旭                                         誠品生活            
立碁              驊宏資                                       華義                
越峰              久正                                         隆中                
英格爾            上揚                                         時報                
士開              全譜                                         琉園                
志嘉              易通展                                       旭然                
富裔              安鈦克                                       鼎創達              
正德              元隆                                         捷必勝-KY            
燦星旅            沛亨                                         明揚                
富驛-KY           九暘                                         綠河-KY             
劍湖山            凱碩                                         花王                
德記              全達                                         欣雄                
泰偉              奧斯特                                       欣泰                
華義              保銳                                                             
得利影            立碁                                                             
鼎創達            越峰                                                             
花王              英格爾                                                           
邦泰              士開                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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