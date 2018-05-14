新聞

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/05/11  107/05/10  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大巴西指數基金                                                  6.51300    6.32400   0.18900    2.98861
野村巴西基金                                                      6.23000    6.06000   0.17000    2.80528
復華恒生單日正向二倍基金                                         38.19000   37.21000   0.98000    2.63370
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            34.78000   33.94000   0.84000    2.47496
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.15000    9.92000   0.23000    2.31855
瀚亞巴西基金                                                      5.31000    5.19000   0.12000    2.31214
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.00000    7.82000   0.18000    2.30179
復華亞太成長基金                                                 15.68000   15.34000   0.34000    2.21643
保德信拉丁美洲基金                                                7.41000    7.25000   0.16000    2.20690
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.00000   36.25000   0.75000    2.06897
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.43000   35.73000   0.70000    1.95914
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.86000   16.54000   0.32000    1.93470
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.79000   31.20000   0.59000    1.89103
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.05000   12.81000   0.24000    1.87354
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                25.02000   24.56000   0.46000    1.87296
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.85000   14.58000   0.27000    1.85185
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.56000    0.55000   0.01000    1.81818
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.25000   33.65000   0.60000    1.78306
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.50000    6.39000   0.11000    1.72144
保德信新興趨勢組合基金                                           11.84000   11.64000   0.20000    1.71821
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    15.69000   15.43000   0.26000    1.68503
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.19000   20.84000   0.35000    1.67946
保德信新世紀基金                                                 10.42000   10.25000   0.17000    1.65854
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.11000    9.95000   0.16000    1.60804
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.77000   22.42000   0.35000    1.56111
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.12000    8.98000   0.14000    1.55902
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.57070    0.56200   0.00870    1.54804
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.55000   31.07000   0.48000    1.54490
第一金創新趨勢基金                                               26.59000   26.19000   0.40000    1.52730
安聯中華新思路基金-美元                                          14.71000   14.49000   0.22000    1.51829
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞