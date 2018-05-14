[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/05/11 107/05/10 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大巴西指數基金 6.51300 6.32400 0.18900 2.98861 野村巴西基金 6.23000 6.06000 0.17000 2.80528 復華恒生單日正向二倍基金 38.19000 37.21000 0.98000 2.63370 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 34.78000 33.94000 0.84000 2.47496 柏瑞拉丁美洲基金 10.15000 9.92000 0.23000 2.31855 瀚亞巴西基金 5.31000 5.19000 0.12000 2.31214 匯豐拉丁美洲基金 8.00000 7.82000 0.18000 2.30179 復華亞太成長基金 15.68000 15.34000 0.34000 2.21643 保德信拉丁美洲基金 7.41000 7.25000 0.16000 2.20690 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.00000 36.25000 0.75000 2.06897 元大台灣50單日正向2倍基金 36.43000 35.73000 0.70000 1.95914 復華全球物聯網科技基金-美元 16.86000 16.54000 0.32000 1.93470 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.79000 31.20000 0.59000 1.89103 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.05000 12.81000 0.24000 1.87354 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 25.02000 24.56000 0.46000 1.87296 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.85000 14.58000 0.27000 1.85185 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.55000 0.01000 1.81818 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.25000 33.65000 0.60000 1.78306 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.50000 6.39000 0.11000 1.72144 保德信新興趨勢組合基金 11.84000 11.64000 0.20000 1.71821 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.69000 15.43000 0.26000 1.68503 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.19000 20.84000 0.35000 1.67946 保德信新世紀基金 10.42000 10.25000 0.17000 1.65854 復華亞太神龍科技基金-美元 10.11000 9.95000 0.16000 1.60804 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.77000 22.42000 0.35000 1.56111 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.12000 8.98000 0.14000 1.55902 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57070 0.56200 0.00870 1.54804 元大標普500單日正向2倍基金 31.55000 31.07000 0.48000 1.54490 第一金創新趨勢基金 26.59000 26.19000 0.40000 1.52730 安聯中華新思路基金-美元 14.71000 14.49000 0.22000 1.51829 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------