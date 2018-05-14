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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/05/11  107/05/10  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.40550   10.40290   0.00260    0.02499
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.38980    9.34190   0.04790    0.51274
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.60970    9.56090   0.04880    0.51041
中國信託台灣活力基金                                             16.35000   16.33000   0.02000    0.12247
中國信託台灣優勢基金                                             18.73000   18.60000   0.13000    0.69892
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.94000    8.91000   0.03000    0.33670
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.67000    9.61000   0.06000    0.62435
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.40000    9.32000   0.08000    0.85837
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.96000    9.87000   0.09000    0.91185
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.74470    9.74990  -0.00520   -0.05333
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.27230    9.27720  -0.00490   -0.05282
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19650   10.19490   0.00160    0.01569
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.69890    9.69740   0.00150    0.01547
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.28990   10.22980   0.06010    0.58750
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.05230    8.99940   0.05290    0.58782
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.29970   11.24320   0.05650    0.50253
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.29330   10.24180   0.05150    0.50284
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
中國信託智能運動基金-美元                                        10.33000   10.27000   0.06000    0.58423
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97220   10.97210   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.46690    9.41390   0.05300    0.56300
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.26890    9.21700   0.05190    0.56309
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.63980    9.58170   0.05810    0.60636
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.43310    9.37630   0.05680    0.60578
中國信託精穩基金                                                 18.12100   18.05250   0.06850    0.37945
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.89000   10.83000   0.06000    0.55402
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.60000   10.55000   0.05000    0.47393
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.39000   11.31000   0.08000    0.70734
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.12000   11.05000   0.07000    0.63348
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元大2001基金                                                     67.93000   67.71000   0.22000    0.32492
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.65200   37.40560   0.24640    0.65872
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29870   11.29770   0.00100    0.00885
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.96270   10.92280   0.03990    0.36529
元大上證50基金                                                   31.87000   31.87000   0.00000    0.00000
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.14000   13.13000   0.01000    0.07616
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.33000   12.27000   0.06000    0.48900
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.24000   13.26000  -0.02000   -0.15083
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.48200   13.42500   0.05700    0.42458
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.62800   17.58800   0.04000    0.22743
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.49000   11.45900   0.03100    0.27053
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.63400   11.56100   0.07300    0.63143
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.20000    3.20000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.04000   15.03000   0.01000    0.06653
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.21170   47.26890  -0.05720   -0.12101
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.31090   10.30440   0.00650    0.06308
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.58970    9.59760  -0.00790   -0.08231
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.98650    9.94470   0.04180    0.42032
元大巴西指數基金                                                  6.51300    6.32400   0.18900    2.98861
元大巴菲特基金                                                   30.39000   30.37000   0.02000    0.06585
元大日經225基金                                                  28.75000   28.39000   0.36000    1.26805
元大台商收成基金                                                 23.87000   23.75000   0.12000    0.50526
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.70000   12.82000  -0.12000   -0.93604
元大台灣50單日正向2倍基金                                        36.43000   35.73000   0.70000    1.95914
元大台灣中型100基金                                              32.81000   32.76000   0.05000    0.15263
元大台灣加權股價指數基金                                         24.95100   24.71400   0.23700    0.95897
元大台灣卓越50基金                                               81.69000   80.69000   1.00000    1.23931
元大台灣金融基金                                                 17.48000   17.24000   0.24000    1.39211
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.87000   30.63000   0.24000    0.78355
元大台灣高股息基金                                               25.69000   25.59000   0.10000    0.39078
元大台灣電子科技基金                                             35.56000   35.28000   0.28000    0.79365
元大全球ETF成長組合基金                                          10.46000   10.39000   0.07000    0.67372
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.73000   14.64000   0.09000    0.61475
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.35000   13.31000   0.04000    0.30053
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.40000    9.37000   0.03000    0.32017
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.46000   12.46000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.70700   12.64600   0.06100    0.48237
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.22000    9.19000   0.03000    0.32644
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.06000    7.03000   0.03000    0.42674
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.48000    8.44000   0.04000    0.47393
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.69000    6.65000   0.04000    0.60150
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.11700   10.09700   0.02000    0.19808
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.07000   13.97000   0.10000    0.71582
元大全球農業商機基金                                             16.33000   16.28000   0.05000    0.30713
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
元大印度指數基金                                                  9.71400    9.74600  -0.03200   -0.32834
元大印度基金                                                     12.72000   12.76000  -0.04000   -0.31348
元大多多基金                                                     21.35000   21.16000   0.19000    0.89792
元大多福基金                                                     58.66000   58.03000   0.63000    1.08565
元大亞太成長基金                                                 10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.63560    8.57830   0.05730    0.66796
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.17150    7.14380   0.02770    0.38775
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.07600   10.01100   0.06500    0.64929
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.07000   10.02000   0.05000    0.49900
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.07000   10.02000   0.05000    0.49900
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.26800   10.30000  -0.03200   -0.31068
元大卓越基金                                                     51.42000   51.38000   0.04000    0.07785
元大店頭基金                                                      9.42000    9.32000   0.10000    1.07296
元大泛歐成長基金                                                  9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.20800   10.20750   0.00050    0.00490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.21800    9.24840  -0.03040   -0.32871
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.60350   30.70400  -0.10050   -0.32732
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.63260   36.53230   0.10030    0.27455
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.38420   19.51340  -0.12920   -0.66211
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.68800   18.46560   0.22240    1.20440
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.37340   37.43130  -0.05790   -0.15468
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.64770   20.67270  -0.02500   -0.12093
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.70600   17.67410   0.03190    0.18049
元大高科技基金                                                   19.80000   19.76000   0.04000    0.20243
元大得利貨幣市場基金                                             16.23280   16.23260   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96740   11.96730   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   13.99000   13.85000   0.14000    1.01083
元大華夏中小基金                                                  8.55000    8.53000   0.02000    0.23447
元大新中國基金-人民幣                                            11.23000   11.31000  -0.08000   -0.70734
元大新中國基金-美元                                              11.43800   11.45900  -0.02100   -0.18326
元大新中國基金-新台幣                                            11.03000   11.07000  -0.04000   -0.36134
元大新主流基金                                                   29.27000   29.03000   0.24000    0.82673
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.73760    9.72750   0.01010    0.10383
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.43260    9.45280  -0.02020   -0.21369
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.58230    9.59040  -0.00810   -0.08446
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.28720    9.32400  -0.03680   -0.39468
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.50690    9.49730   0.00960    0.10108
元大新興亞洲基金                                                 12.09000   12.02000   0.07000    0.58236
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08330   15.08310   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     40.32000   40.12000   0.20000    0.49850
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.80000    9.74000   0.06000    0.61602
元大實質多重資產基金-美元                                         9.80100    9.68600   0.11500    1.18728
元大實質多重資產基金-新台幣                                      10.01000    9.91000   0.10000    1.00908
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.40000   14.38000   0.02000    0.13908
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.43000   16.51000  -0.08000   -0.48455
元大精準中小基金                                                 22.44000   22.55000  -0.11000   -0.48780
元大摩臺基金                                                     38.19000   37.76000   0.43000    1.13877
元大標普500基金                                                  24.41000   24.26000   0.15000    0.61830
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.59000   13.72000  -0.13000   -0.94752
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.55000   31.07000   0.48000    1.54490
元大標智滬深300基金                                              18.86000   18.92000  -0.06000   -0.31712
元大歐洲50基金                                                   25.59000   25.43000   0.16000    0.62918
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.51450    9.47590   0.03860    0.40735
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14480   10.14450   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     60.47000   59.91000   0.56000    0.93474
元大韓國KOSPI200基金                                             24.48000   24.41000   0.07000    0.28677
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.77000   15.72000   0.05000    0.31807
日盛上選基金                                                     34.60000   34.46000   0.14000    0.40627
日盛小而美基金                                                   19.36000   19.29000   0.07000    0.36288
日盛中國內需動力基金                                             11.33000   11.25000   0.08000    0.71111
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.59130   11.59180  -0.00050   -0.00431
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.89090    9.89140  -0.00050   -0.00505
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.88660   11.87600   0.01060    0.08926
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.13650   10.12740   0.00910    0.08986
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.72390   10.72400  -0.00010   -0.00093
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.12930    9.12930   0.00000    0.00000
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.15000   12.01000   0.14000    1.16570
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.50000   12.33000   0.17000    1.37875
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.51000   12.36000   0.15000    1.21359
日盛日盛基金                                                     14.44000   14.25000   0.19000    1.33333
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
日盛全球抗暖化基金                                               10.40000   10.33000   0.07000    0.67764
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.03000   10.01730   0.01270    0.12678
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.58280    9.57070   0.01210    0.12643
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.79950    9.79360   0.00590    0.06024
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.36490    9.35940   0.00550    0.05876
日盛全球新興債券基金A                                            10.72620   10.68800   0.03820    0.35741
日盛全球新興債券基金B                                             8.46060    8.43040   0.03020    0.35823
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.40340    2.40090   0.00250    0.10413
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.70320    1.70140   0.00180    0.10580
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37470    0.37400   0.00070    0.18717
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26650    0.26600   0.00050    0.18797
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.36940   12.35360   0.01580    0.12790
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.64900    8.63800   0.01100    0.12734
日盛亞洲機會基金                                                  7.68000    7.63000   0.05000    0.65531
日盛首選基金                                                     17.68000   17.60000   0.08000    0.45455
日盛高科技基金                                                   18.33000   18.27000   0.06000    0.32841
日盛貨幣市場基金                                                 14.75060   14.75040   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   42.16000   41.73000   0.43000    1.03043
日盛精選五虎基金                                                 39.25000   38.76000   0.49000    1.26419
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46770   13.46760   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               35.59000   35.45000   0.14000    0.39492
台新MSCI中國基金                                                 22.55000   22.38000   0.17000    0.75961
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.31000   18.55000  -0.24000   -1.29380
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.19000   20.84000   0.35000    1.67946
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14390   14.14380   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.81020    9.84040  -0.03020   -0.30690
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.84080   10.81530   0.02550    0.23578
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.05770   10.05290   0.00480    0.04775
台新中國通基金                                                   49.45000   49.33000   0.12000    0.24326
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.57070    0.56200   0.00870    1.54804
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            17.02200   16.79000   0.23200    1.38177
台新中國精選中小基金-美元                                         0.42100    0.00000   0.42100    0.00000
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.58000    0.00000  12.58000    0.00000
台新主流基金                                                     24.88000   24.72000   0.16000    0.64725
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.18000   19.06000   0.12000    0.62959
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64580    0.64060   0.00520    0.81174
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.55000   14.46000   0.09000    0.62241
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48940    0.48550   0.00390    0.80330
台新台灣中小基金                                                 38.86000   38.94000  -0.08000   -0.20544
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.46930    9.41120   0.05810    0.61735
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.51240    9.43430   0.07810    0.82783
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.67000    8.62000   0.05000    0.58005
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.51740   10.43110   0.08630    0.82733
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.58000    9.52000   0.06000    0.63025
台新印度基金                                                     15.74000   15.79000  -0.05000   -0.31666
台新亞美短期債券基金                                             10.92040   10.95100  -0.03060   -0.27943
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.65280    8.64250   0.01030    0.11918
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29590    0.29500   0.00090    0.30508
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.78550   11.77150   0.01400    0.11893
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39720    0.39600   0.00120    0.30303
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07810   11.07800   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.65920   29.84780  -0.18860   -0.63187
台新智慧生活基金-美元                                            10.27580   10.22970   0.04610    0.45065
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.98000    8.94530   0.03470    0.38791
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.89090    8.87330   0.01760    0.19835
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.46310    9.42660   0.03650    0.38720
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.37690    9.35830   0.01860    0.19875
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.38190   10.38170   0.00020    0.00193
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34240    0.34170   0.00070    0.20486
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.88530    7.88510   0.00020    0.00254
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27320    0.27270   0.00050    0.18335
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.50000    6.39000   0.11000    1.72144
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.80100   10.70300   0.09800    0.91563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           22.57000   22.40000   0.17000    0.75893
未來資產全球大消費基金                                           15.25000   15.14000   0.11000    0.72655
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.71000    8.71000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.75130   11.75000   0.00130    0.01106
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.63480    9.63360   0.00120    0.01246
未來資產亞洲新富基金                                             21.75000   21.59000   0.16000    0.74108
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55160   12.55140   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               13.95000   13.83000   0.12000    0.86768
未來資產新興市場債券基金A                                         8.74990    8.71540   0.03450    0.39585
未來資產新興市場債券基金B                                         6.78790    6.76110   0.02680    0.39639
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.57000   11.55000   0.02000    0.17316
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.00150   11.00050   0.00100    0.00909
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.26530   10.25540   0.00990    0.09653
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.44550    9.44840  -0.00290   -0.03069
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.58750   10.59070  -0.00320   -0.03022
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.55100    8.53820   0.01280    0.14991
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.64460    9.63020   0.01440    0.14953
永豐中小基金                                                     52.77000   52.77000   0.00000    0.00000
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.83460    1.83350   0.00110    0.05999
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.37890    2.37750   0.00140    0.05889
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.74710    8.73400   0.01310    0.14999
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.00300   10.98660   0.01640    0.14927
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.85000    4.78000   0.07000    1.46444
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.77000   22.42000   0.35000    1.56111
永豐主流品牌基金                                                 17.59000   17.49000   0.10000    0.57176
永豐永豐基金                                                     35.51000   35.35000   0.16000    0.45262
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.01180   10.00020   0.01160    0.11600
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.01180   10.00020   0.01160    0.11600
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.99310   10.00020  -0.00710   -0.07100
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.99310   10.00020  -0.00710   -0.07100
永豐亞洲民生消費基金                                             12.57000   12.48000   0.09000    0.72115
永豐南非幣2021保本基金                                           12.80430   12.78780   0.01650    0.12903
永豐高科技基金                                                   25.87000   25.70000   0.17000    0.66148
永豐貨幣市場基金                                                 13.86550   13.86530   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.03250    2.03150   0.00100    0.04922
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.39910    2.39090   0.00820    0.34297
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.86320    7.85300   0.01020    0.12989
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.37390   10.36050   0.01340    0.12934
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.61000    8.55000   0.06000    0.70175
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.37000   19.26000   0.11000    0.57113
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.06000   53.54000   0.52000    0.97124
永豐領航科技基金                                                 40.89000   40.66000   0.23000    0.56567
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
永豐趨勢平衡基金                                                 49.99000   50.08000  -0.09000   -0.17971
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.45580   11.45470   0.00110    0.00960
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.59000    9.58270   0.00730    0.07618
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.71440    9.70700   0.00740    0.07623
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.56480    9.55960   0.00520    0.05440
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.64830    9.64310   0.00520    0.05392
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.60390    9.59630   0.00760    0.07920
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.85510    9.84740   0.00770    0.07819
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.55170    9.54550   0.00620    0.06495
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.71900    9.71270   0.00630    0.06486
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.77000   11.76000   0.01000    0.08503
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.91000   11.88000   0.03000    0.25253
兆豐國際中小基金                                                 15.55000   15.61000  -0.06000   -0.38437
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.09000   15.03000   0.06000    0.39920
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.02000   20.91000   0.11000    0.52606
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.23000   21.10000   0.13000    0.61611
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.28000   12.16000   0.12000    0.98684
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.28000   12.16000   0.12000    0.98684
兆豐國際生命科學基金                                             15.05000   14.97000   0.08000    0.53440
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.38190   10.33380   0.04810    0.46546
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.78030   10.71650   0.06380    0.59534
兆豐國際全球高股息基金                                           11.79000   11.73000   0.06000    0.51151
兆豐國際全球基金                                                 32.01000   31.79000   0.22000    0.69204
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.21380   10.21330   0.00050    0.00490
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.63910    9.66180  -0.02270   -0.23495
兆豐國際國民基金                                                 22.44000   22.48000  -0.04000   -0.17794
兆豐國際第一基金                                                 13.23000   13.24000  -0.01000   -0.07553
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.81750    9.78150   0.03600    0.36804
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.89020    7.86130   0.02890    0.36762
兆豐國際萬全基金                                                 20.51000   20.55000  -0.04000   -0.19465
兆豐國際電子基金                                                 25.91000   25.86000   0.05000    0.19335
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.13000    8.08000   0.05000    0.61881
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.97000   21.72000   0.25000    1.15101
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.05000   17.20000  -0.15000   -0.87209
兆豐國際豐台灣基金                                               32.95000   32.70000   0.25000    0.76453
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48650   12.48640   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.41000   11.30000   0.11000    0.97345
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.06820   11.04490   0.02330    0.21096
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.92930   11.89920   0.03010    0.25296
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.71370   10.68760   0.02610    0.24421
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.48280   11.45230   0.03050    0.26632
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.20620    8.18890   0.01730    0.21126
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.59750    9.57350   0.02400    0.25069
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.10840    9.08610   0.02230    0.24543
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.09530    9.07090   0.02440    0.26899
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.41650    9.39350   0.02300    0.24485
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.28000   10.20000   0.08000    0.78431
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.38000   11.28000   0.10000    0.88652
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.54000    9.47000   0.07000    0.73918
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.74000   10.64000   0.10000    0.93985
合庫全球新興市場基金                                              9.65000    9.55000   0.10000    1.04712
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
合庫貨幣市場基金                                                 10.11690   10.11680   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.63200    9.62360   0.00840    0.08729
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.89150    9.87720   0.01430    0.14478
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.13890   10.13340   0.00550    0.05428
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.66430   11.64630   0.01800    0.15456
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.60170   13.56940   0.03230    0.23804
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.12260    9.11410   0.00850    0.09326
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.75400    9.73320   0.02080    0.21370
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.07270    8.06830   0.00440    0.05453
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.09050    9.07680   0.01370    0.15093
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.36790   10.34380   0.02410    0.23299
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.59000   10.48000   0.11000    1.04962
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.48000   10.39000   0.09000    0.86622
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.40000   10.30000   0.10000    0.97087
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.30000   10.22000   0.08000    0.78278
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.89800   10.89710   0.00090    0.00826
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.63140   10.59910   0.03230    0.30474
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.13970   10.12780   0.01190    0.11750
安聯中國東協基金                                                 16.20000   16.10000   0.10000    0.62112
安聯中國策略基金                                                 16.14000   15.92000   0.22000    1.38191
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.61000   14.44000   0.17000    1.17729
安聯中華新思路基金-美元                                          14.71000   14.49000   0.22000    1.51829
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.37000   13.20000   0.17000    1.28788
安聯台灣大壩基金                                                 26.17000   26.34000  -0.17000   -0.64541
安聯台灣科技基金                                                 44.76000   45.20000  -0.44000   -0.97345
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47550   12.47530   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 29.13000   29.37000  -0.24000   -0.81716
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07110   10.07330  -0.00220   -0.02184
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.01120   15.01540  -0.00420   -0.02797
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.68590    9.68860  -0.00270   -0.02787
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.57000   11.49000   0.08000    0.69626
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.49000   11.43000   0.06000    0.52493
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.05770   12.06090  -0.00320   -0.02653
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08340   10.08560  -0.00220   -0.02181
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.21850   12.22200  -0.00350   -0.02864
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.57900    9.58210  -0.00310   -0.03235
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.42450    9.42660  -0.00210   -0.02228
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.13060    9.13330  -0.00270   -0.02956
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.76000   11.69000   0.07000    0.59880
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.30000   11.26000   0.04000    0.35524
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.67000   10.61000   0.06000    0.56550
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.62000   11.55000   0.07000    0.60606
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.55000   10.49000   0.06000    0.57197
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.86450   11.86280   0.00170    0.01433
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.91840   10.91430   0.00410    0.03757
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.59430   10.59170   0.00260    0.02455
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.03030    9.02780   0.00250    0.02769
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.82870    8.82510   0.00360    0.04079
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.54130    8.53920   0.00210    0.02459
安聯全球人口趨勢基金                                             11.35000   11.29000   0.06000    0.53144
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.09000    9.07000   0.02000    0.22051
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.13000   33.10000   0.03000    0.09063
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.98000    8.93000   0.05000    0.55991
安聯全球計量平衡基金                                             12.75000   12.70000   0.05000    0.39370
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.04960   12.05440  -0.00480   -0.03982
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.50370   10.50780  -0.00410   -0.03902
安聯全球新興市場基金                                             18.82000   18.62000   0.20000    1.07411
安聯全球農金趨勢基金                                              9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.41000    9.34000   0.07000    0.74946
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
安聯亞洲動態策略基金                                             25.06000   24.86000   0.20000    0.80451
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.96930    9.96630   0.00300    0.03010
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.77280    9.76980   0.00300    0.03071
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             82.73700   82.62610   0.11090    0.13422
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.59590   12.56730   0.02860    0.22757
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.62030   65.50780   0.11250    0.17174
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.90930    9.88680   0.02250    0.22758
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.50890    2.51090  -0.00200   -0.07965
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.64930   10.63570   0.01360    0.12787
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09510    2.09670  -0.00160   -0.07631
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88890    8.87710   0.01180    0.13293
宏利台灣動力基金                                                 32.54000   32.33000   0.21000    0.64955
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.42780   10.39580   0.03200    0.30782
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.90880    9.89800   0.01080    0.10911
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.30860    8.28320   0.02540    0.30664
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.10020    8.08830   0.01190    0.14713
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.39000   10.34000   0.05000    0.48356
宏利全球債券組合基金                                             12.93410   12.94410  -0.01000   -0.07726
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.76320    2.76480  -0.00160   -0.05787
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.65920   11.67190  -0.01270   -0.10881
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.70680    8.71660  -0.00980   -0.11243
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.26430    2.27340  -0.00910   -0.40028
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.66380   10.69140  -0.02760   -0.25815
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.26510    4.25600   0.00910    0.21382
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.69280    0.69110   0.00170    0.24598
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.84000   19.81000   0.03000    0.15144
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.61210   11.61970  -0.00760   -0.06541
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.36410   10.37080  -0.00670   -0.06460
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.02080   10.03480  -0.01400   -0.13951
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.06380    9.06340   0.00040    0.00441
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.59000    8.59520  -0.00520   -0.06050
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.43290    8.44680  -0.01390   -0.16456
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.58130    8.58510  -0.00380   -0.04426
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.75800    2.73610   0.02190    0.80041
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40320    0.39990   0.00330    0.82521
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.18240   12.09440   0.08800    0.72761
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92140    0.91380   0.00760    0.83169
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.52670    7.47340   0.05330    0.71320
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.09420    2.07730   0.01690    0.81356
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30100    0.29860   0.00240    0.80375
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.24470    9.17990   0.06480    0.70589
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33910    0.33640   0.00270    0.80262
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62890   13.62880   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.89000    2.86000   0.03000    1.04895
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.85000   12.72000   0.13000    1.02201
宏利臺灣股息收益基金                                             29.24000   29.05000   0.19000    0.65404
宏利澳幣保本基金                                                 11.93930   11.93460   0.00470    0.03938
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.00000   10.94000   0.06000    0.54845
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.23000   11.25000  -0.02000   -0.17778
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.72000   11.70000   0.02000    0.17094
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.86000   11.86000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.78310    9.81070  -0.02760   -0.28133
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.85540    9.82910   0.02630    0.26757
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.96970    8.96260   0.00710    0.07922
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.50090   10.49250   0.00840    0.08006
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
貝萊德新台幣基金                                                 12.92460   12.92460   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                   25.54000   25.36000   0.18000    0.70978
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.17160   11.16890   0.00270    0.02417
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.24300   10.22310   0.01990    0.19466
保德信大中華基金                                                 31.45000   31.16000   0.29000    0.93068
保德信中小型股基金                                               45.37000   45.21000   0.16000    0.35390
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
保德信中國中小基金-美元                                          11.41000   11.35000   0.06000    0.52863
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.67000   10.63000   0.04000    0.37629
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.87240    9.83260   0.03980    0.40478
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.86340    9.82620   0.03720    0.37858
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.97510    9.93540   0.03970    0.39958
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.66040   10.61800   0.04240    0.39932
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.48000   10.38000   0.10000    0.96339
保德信中國品牌基金-美元                                          10.32000   10.23000   0.09000    0.87977
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.24000   11.13000   0.11000    0.98832
保德信台商全方位基金                                             36.68000   36.45000   0.23000    0.63100
保德信全球中小基金                                               30.05000   29.84000   0.21000    0.70375
保德信全球消費商機基金                                           17.42000   17.40000   0.02000    0.11494
保德信全球基礎建設基金                                           12.21000   12.16000   0.05000    0.41118
保德信全球資源基金                                                8.29000    8.24000   0.05000    0.60680
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.42000    9.34000   0.08000    0.85653
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.23000   30.04000   0.19000    0.63249
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.93920    9.90710   0.03210    0.32401
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.61980   10.58590   0.03390    0.32024
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.13540    9.12330   0.01210    0.13263
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.75090    9.73800   0.01290    0.13247
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.31850    8.31190   0.00660    0.07940
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.77860   10.77020   0.00840    0.07799
保德信亞太基金                                                   22.63000   22.46000   0.17000    0.75690
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.51010    8.50430   0.00580    0.06820
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.09110   11.08360   0.00750    0.06767
保德信店頭市場基金                                               33.82000   33.51000   0.31000    0.92510
保德信拉丁美洲基金                                                7.41000    7.25000   0.16000    2.20690
保德信金平衡基金                                                 29.55000   29.28000   0.27000    0.92213
保德信金滿意基金                                                 41.03000   40.78000   0.25000    0.61305
保德信科技島基金                                                 25.15000   25.16000  -0.01000   -0.03975
保德信高成長基金                                                 92.58000   92.16000   0.42000    0.45573
保德信第一基金                                                   27.08000   26.78000   0.30000    1.12024
保德信貨幣市場基金                                               15.74790   15.74770   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.69950   10.62810   0.07140    0.67180
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.54400   10.49270   0.05130    0.48891
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.95590   10.89200   0.06390    0.58667
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.10850   10.06810   0.04040    0.40127
保德信新世紀基金                                                 10.42000   10.25000   0.17000    1.65854
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.13380    8.12190   0.01190    0.14652
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.74400   10.72830   0.01570    0.14634
保德信新興趨勢組合基金                                           11.84000   11.64000   0.20000    1.71821
保德信瑞騰基金                                                   15.53110   15.53110   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                               10.78000   10.75000   0.03000    0.27907
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.74680    9.71390   0.03290    0.33869
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.89710    9.86360   0.03350    0.33963
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.67510    9.63330   0.04180    0.43391
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.73940    9.69730   0.04210    0.43414
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.80050    9.76810   0.03240    0.33169
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.80070    9.76840   0.03230    0.33066
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.78590    9.75540   0.03050    0.31265
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.78600    9.75560   0.03040    0.31162
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.81960    9.78130   0.03830    0.39156
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.66750    9.62340   0.04410    0.45826
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.61300    9.57100   0.04200    0.43883
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95520    1.95310   0.00210    0.10752
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62270    2.62000   0.00270    0.10305
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30800    0.30700   0.00100    0.32573
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44900    0.44770   0.00130    0.29037
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.72730    8.70720   0.02010    0.23084
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.88250   11.85850   0.02400    0.20239
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.59100    9.57740   0.01360    0.14200
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.59610   11.57870   0.01740    0.15028
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.10330    9.07370   0.02960    0.32622
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.03320   10.99730   0.03590    0.32644
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11740   10.08260   0.03480    0.34515
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.96890    9.93070   0.03820    0.38467
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.11580   10.09570   0.02010    0.19909
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.59760   10.57660   0.02100    0.19855
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.01820    9.99250   0.02570    0.25719
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.81520    9.78680   0.02840    0.29019
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.04140   10.01240   0.02900    0.28964
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.76370    9.72880   0.03490    0.35873
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.89680    9.86030   0.03650    0.37017
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.38060   10.33510   0.04550    0.44025
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.41300    6.37510   0.03790    0.59450
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.81300   10.74910   0.06390    0.59447
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63910   11.63900   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.49000   19.35000   0.14000    0.72351
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4425.260004393.29000  31.97000    0.72770
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.81180   10.78030   0.03150    0.29220
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.06190   12.00940   0.05250    0.43716
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.30430   11.25480   0.04950    0.43981
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.69780    9.66960   0.02820    0.29164
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.34180   10.29680   0.04500    0.43703
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.14120   10.09680   0.04440    0.43974
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.10950   11.07720   0.03230    0.29159
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.90160   11.84980   0.05180    0.43714
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.85630   11.80440   0.05190    0.43967
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.74000    6.71000   0.03000    0.44709
柏瑞巨人基金                                                     12.78000   12.72000   0.06000    0.47170
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64090   13.64080   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.26000   16.22000   0.04000    0.24661
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.33570   13.31080   0.02490    0.18707
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.82130   11.78560   0.03570    0.30291
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.46560   12.42930   0.03630    0.29205
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.02750    9.01060   0.01690    0.18756
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.82610    6.81330   0.01280    0.18787
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.93180    8.90490   0.02690    0.30208
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.57130    8.53810   0.03320    0.38885
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.94340   10.91150   0.03190    0.29235
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.46170    8.43640   0.02530    0.29989
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.99660   11.96030   0.03630    0.30350
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.55300   11.53140   0.02160    0.18731
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.61510   11.57000   0.04510    0.38980
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.34760   11.31450   0.03310    0.29254
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.04580    9.02890   0.01690    0.18718
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.97910    9.94900   0.03010    0.30254
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.79750    9.75950   0.03800    0.38936
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.73360    9.70530   0.02830    0.29159
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.57080    9.54220   0.02860    0.29972
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.08230   10.08110   0.00120    0.01190
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.00890    9.99770   0.01120    0.11203
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.94300    9.93180   0.01120    0.11277
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.03150   10.02080   0.01070    0.10678
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.98960    9.98840   0.00120    0.01201
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.89070    9.87960   0.01110    0.11235
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.85080    9.83970   0.01110    0.11281
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.93930    9.92870   0.01060    0.10676
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.06300   10.06180   0.00120    0.01193
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.00890    9.99770   0.01120    0.11203
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.94300    9.93180   0.01120    0.11277
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.03150   10.02080   0.01070    0.10678
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.98970    9.98840   0.00130    0.01302
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.89070    9.87960   0.01110    0.11235
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.85080    9.83970   0.01110    0.11281
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.93920    9.92860   0.01060    0.10676
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.51850   10.51970  -0.00120   -0.01141
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.72640   11.71790   0.00850    0.07254
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.19790   11.19030   0.00760    0.06792
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.07770    9.07880  -0.00110   -0.01212
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.84340    9.83620   0.00720    0.07320
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.71340    9.70680   0.00660    0.06799
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.23550   10.23660  -0.00110   -0.01075
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.91840   10.91050   0.00790    0.07241
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.81830   10.81110   0.00720    0.06660
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.07790    9.07890  -0.00100   -0.01101
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.84380    9.83660   0.00720    0.07320
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.71380    9.70720   0.00660    0.06799
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.47000   13.40000   0.07000    0.52239
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.58000   14.48000   0.10000    0.69061
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.71000    9.65000   0.06000    0.62176
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.94000    8.90000   0.04000    0.44944
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.16000   10.10000   0.06000    0.59406
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.80000   11.74000   0.06000    0.51107
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.17000   12.09000   0.08000    0.66170
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.55000   12.47000   0.08000    0.64154
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.61000   13.52000   0.09000    0.66568
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.44000   13.39000   0.05000    0.37341
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.15000    9.92000   0.23000    2.31855
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.30690   11.29020   0.01670    0.14792
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.47350    7.46250   0.01100    0.14740
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.32320   11.29720   0.02600    0.23015
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.00520   10.97120   0.03400    0.30990
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.19300   10.16220   0.03080    0.30308
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.41000    8.39070   0.01930    0.23002
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.51380    9.48430   0.02950    0.31104
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.54890    9.52010   0.02880    0.30252
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.58620   10.55340   0.03280    0.31080
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.94380    9.92110   0.02270    0.22881
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.17660   10.14590   0.03070    0.30259
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.85650    9.82600   0.03050    0.31040
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.08710    9.06630   0.02080    0.22942
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.01920    8.98480   0.03440    0.38287
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.57090    9.54200   0.02890    0.30287
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.10010   12.04350   0.05660    0.46996
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.62310   11.55720   0.06590    0.57021
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.09140   11.02900   0.06240    0.56578
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.32350    7.28920   0.03430    0.47056
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.25340    9.20090   0.05250    0.57060
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.90170    9.84600   0.05570    0.56571
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.40140   10.35270   0.04870    0.47041
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.10900   11.04660   0.06240    0.56488
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.01270    9.95590   0.05680    0.57052
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.33930    9.29560   0.04370    0.47011
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.11240   10.05560   0.05680    0.56486
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.05170   11.04300   0.00870    0.07878
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.63490   11.61620   0.01870    0.16098
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.73780   10.72080   0.01700    0.15857
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.14810    9.14090   0.00720    0.07877
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.73070    9.71510   0.01560    0.16057
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.74040    9.72490   0.01550    0.15938
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.96680   10.94910   0.01770    0.16166
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.86060    9.85280   0.00780    0.07917
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.23160   10.21530   0.01630    0.15956
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.47000    9.46250   0.00750    0.07926
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.30000    9.29270   0.00730    0.07856
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.94860    9.93260   0.01600    0.16109
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.50290    9.48780   0.01510    0.15915
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.33000   18.29000   0.04000    0.21870
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.16000   17.11000   0.05000    0.29223
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.90490   12.90140   0.00350    0.02713
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.95010   10.91940   0.03070    0.28115
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.72310   11.68710   0.03600    0.30803
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.26790   12.24230   0.02560    0.20911
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.38090   11.34360   0.03730    0.32882
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.07640   10.04820   0.02820    0.28065
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.52100   10.48870   0.03230    0.30795
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.43240   10.41060   0.02180    0.20940
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.49170   10.45730   0.03440    0.32896
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.31660   10.28490   0.03170    0.30822
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.43190   10.39770   0.03420    0.32892
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.48000   13.45000   0.03000    0.22305
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.88000   32.02000  -0.14000   -0.43723
國泰大中華基金                                                   21.54000   21.41000   0.13000    0.60719
國泰小龍基金                                                     16.10000   15.99000   0.11000    0.68793
國泰中小成長基金                                                 45.17000   45.05000   0.12000    0.26637
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.46030    4.43730   0.02300    0.51833
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.05000   20.87000   0.18000    0.86248
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.81120    0.80260   0.00860    1.07152
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.76980    0.76170   0.00810    1.06341
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.06180    2.06960  -0.00780   -0.37688
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.63450    9.63240   0.00210    0.02180
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.30680    8.30500   0.00180    0.02167
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32120    0.32070   0.00050    0.15591
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.39510   11.39400   0.00110    0.00965
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.79650    1.78670   0.00980    0.54850
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.21550   10.20730   0.00820    0.08033
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34680    0.34590   0.00090    0.26019
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.88700    4.87340   0.01360    0.27907
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.05000   22.91000   0.14000    0.61109
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.76540    0.75920   0.00620    0.81665
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.65720    3.64330   0.01390    0.38152
國泰中港台基金台幣級別                                           17.26000   17.13000   0.13000    0.75890
國泰中港台基金美元級別                                            0.57990    0.57460   0.00530    0.92238
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.75000   27.43000   0.32000    1.16661
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.60000   12.73000  -0.13000   -1.02121
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.00000   36.25000   0.75000    2.06897
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.01610   10.03630  -0.02020   -0.20127
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.01610   10.03630  -0.02020   -0.20127
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.01610   10.03630  -0.02020   -0.20127
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33500    0.33500   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33500    0.33500   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33500    0.33500   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39930   12.39920   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     28.97000   28.87000   0.10000    0.34638
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.23640    2.23240   0.00400    0.17918
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.57000   10.52000   0.05000    0.47529
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35360    0.35110   0.00250    0.71205
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47180    0.47290  -0.00110   -0.23261
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.22000   13.14000   0.08000    0.60883
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47040    0.46680   0.00360    0.77121
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.82000    5.78000   0.04000    0.69204
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19190    0.19030   0.00160    0.84078
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41510    0.41250   0.00260    0.63030
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37780    0.37540   0.00240    0.63932
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43850    0.43580   0.00270    0.61955
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.08000   11.02000   0.06000    0.54446
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.94000    9.88000   0.06000    0.60729
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49830    0.50000  -0.00170   -0.34000
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.77000   19.60000   0.17000    0.86735
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.11000   20.87000   0.24000    1.14998
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.39430    2.39670  -0.00240   -0.10014
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.44970   11.41570   0.03400    0.29784
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.42660   10.39560   0.03100    0.29820
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37960    0.37790   0.00170    0.44985
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34570    0.34410   0.00160    0.46498
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50320    0.50580  -0.00260   -0.51404
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.82000   11.78000   0.04000    0.33956
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40870    0.40660   0.00210    0.51648
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.42000   18.35000   0.07000    0.38147
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61670    0.61320   0.00350    0.57078
國泰科技生化基金                                                 37.86000   37.76000   0.10000    0.26483
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.80000   25.63000   0.17000    0.66329
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.85000   13.96000  -0.11000   -0.78797
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.98310   37.82060   0.16250    0.42966
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.79990   19.92960  -0.12970   -0.65079
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.97790   18.75070   0.22720    1.21169
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.19830   38.93950   0.25880    0.66462
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.11300   38.78260   0.33040    0.85193
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.43890   41.49370  -0.05480   -0.13207
國泰紐幣2021保本基金                                             11.98300   11.96320   0.01980    0.16551
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.26440   12.24250   0.02190    0.17889
國泰紐幣保本基金                                                 12.29910   12.28990   0.00920    0.07486
國泰高科技基金                                                   13.71000   13.65000   0.06000    0.43956
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.13000   24.10000   0.03000    0.12448
國泰國泰基金台幣級別                                             24.13000   24.10000   0.03000    0.12448
國泰富時中國A50基金                                              20.65000   20.73000  -0.08000   -0.38591
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33840    0.33760   0.00080    0.23697
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45830    0.46160  -0.00330   -0.71490
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.04000   10.98000   0.06000    0.54645
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36810    0.36540   0.00270    0.73892
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49860    0.49960  -0.00100   -0.20016
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.28000   10.23000   0.05000    0.48876
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35390    0.35170   0.00220    0.62553
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47920    0.48090  -0.00170   -0.35350
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.68650   10.64680   0.03970    0.37288
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.78770    7.75870   0.02900    0.37377
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36090    0.35940   0.00150    0.41736
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.26070    0.25920   0.00150    0.57870
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.39000   12.27000   0.12000    0.97800
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41510    0.41010   0.00500    1.21921
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.11050    2.11240  -0.00190   -0.08995
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.41390    1.41520  -0.00130   -0.09186
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34390    0.34240   0.00150    0.43808
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36880    0.36710   0.00170    0.46309
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23270    0.23170   0.00100    0.43159
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.56150   10.51670   0.04480    0.42599
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.94410    6.91470   0.02940    0.42518
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.37000   14.50000  -0.13000   -0.89655
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.25000   33.65000   0.60000    1.78306
國泰價值卓越基金                                                 16.45000   16.35000   0.10000    0.61162
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.25000   11.20000   0.05000    0.44643
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39590    0.39360   0.00230    0.58435
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.12210   40.14300  -0.02090   -0.05206
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.56410    9.58130  -0.01720   -0.17952
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.61750    8.60510   0.01240    0.14410
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.51490   10.53380  -0.01890   -0.17942
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.56920    9.55540   0.01380    0.14442
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.09210   11.09110   0.00100    0.00902
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.18130   10.17170   0.00960    0.09438
第一金大中華基金                                                 28.69000   28.39000   0.30000    1.05671
第一金小型精選基金                                               40.99000   40.40000   0.59000    1.46040
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.38000   14.31000   0.07000    0.48917
第一金中國世紀基金-美元                                           9.75920    9.65460   0.10460    1.08342
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.76050    9.65590   0.10460    1.08328
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.12000   11.02000   0.10000    0.90744
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.11000   11.02000   0.09000    0.81670
第一金中概平衡基金                                               25.95000   25.77000   0.18000    0.69849
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23160   15.23140   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.64000  177.63800   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.07410   13.94260   0.13150    0.94315
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.07470   13.94310   0.13160    0.94384
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.09000   12.99000   0.10000    0.76982
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.10000   13.00000   0.10000    0.76923
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.91840    9.87360   0.04480    0.45374
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.92030    9.87550   0.04480    0.45365
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.45120    9.41940   0.03180    0.33760
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.47510    9.44310   0.03200    0.33887
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.29190   10.24520   0.04670    0.45582
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.81220    9.77910   0.03310    0.33848
第一金全球大趨勢基金                                             23.56000   23.41000   0.15000    0.64075
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.05650    8.04050   0.01600    0.19899
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.78050    5.76900   0.01150    0.19934
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.47930    9.41650   0.06280    0.66691
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.48030    9.41760   0.06270    0.66577
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.26000    9.20000   0.06000    0.65217
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.26000    9.20000   0.06000    0.65217
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.71790    9.65350   0.06440    0.66712
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.71910    9.65480   0.06430    0.66599
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.50000    9.43000   0.07000    0.74231
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.50000    9.44000   0.06000    0.63559
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.67930    8.66570   0.01360    0.15694
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.15450   10.13850   0.01600    0.15781
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.75120    9.74620   0.00500    0.05130
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.05490    8.04720   0.00770    0.09569
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.89350    8.89270   0.00080    0.00900
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.89370    8.89300   0.00070    0.00787
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.01890   11.01320   0.00570    0.05176
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.01970   11.01400   0.00570    0.05175
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.95660    9.94710   0.00950    0.09551
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.65430   14.65310   0.00120    0.00819
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.90950   14.82610   0.08340    0.56252
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.92790   14.84440   0.08350    0.56250
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.63000   13.58000   0.05000    0.36819
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.65000   13.60000   0.05000    0.36765
第一金亞洲科技基金                                               21.11000   20.90000   0.21000    1.00478
第一金亞洲新興市場基金                                           13.87000   13.87000   0.00000    0.00000
第一金店頭市場基金                                               10.44000   10.29000   0.15000    1.45773
第一金創新趨勢基金                                               26.59000   26.19000   0.40000    1.52730
第一金電子基金                                                   35.45000   35.03000   0.42000    1.19897
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.58000   19.34000   0.24000    1.24095
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.84000   20.03000  -0.19000   -0.94858
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(美元)                                         10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.33000   14.32000   0.01000    0.06983
統一大滿貫基金                                                   32.85000   32.86000  -0.01000   -0.03043
統一大龍印基金                                                   17.01000   16.95000   0.06000    0.35398
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.10000   10.04000   0.06000    0.59761
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.12000   11.07000   0.05000    0.45167
統一中小基金                                                     26.55000   26.67000  -0.12000   -0.44994
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.50840    9.51270  -0.00430   -0.04520
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.59760    9.57450   0.02310    0.24127
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.13080    9.11150   0.01930    0.21182
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.13040   11.13540  -0.00500   -0.04490
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.15610   11.12930   0.02680    0.24081
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.61610   10.59370   0.02240    0.21145
統一台灣動力基金                                                 17.51000   17.58000  -0.07000   -0.39818
統一全天候基金                                                  113.13000  113.08000   0.05000    0.04422
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.57670    8.55070   0.02600    0.30407
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.96570    8.91300   0.05270    0.59127
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.83190    8.78540   0.04650    0.52929
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.77300    8.74630   0.02670    0.30527
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.17070    9.11680   0.05390    0.59122
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.03380    8.98630   0.04750    0.52858
統一全球債券組合基金                                             11.96970   11.95790   0.01180    0.09868
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.51000   15.36000   0.15000    0.97656
統一全球新科技基金(美元)                                         15.78000   15.58000   0.20000    1.28370
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.65000   14.49000   0.16000    1.10421
統一亞太基金                                                     27.14000   26.93000   0.21000    0.77980
統一亞洲大金磚基金                                               13.20000   13.09000   0.11000    0.84034
統一奔騰基金                                                     60.18000   59.83000   0.35000    0.58499
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63960   16.63940   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
統一強漢基金(美元)                                                9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
統一強漢基金(新台幣)                                             25.34000   25.36000  -0.02000   -0.07886
統一統信基金                                                     33.20000   33.11000   0.09000    0.27182
統一黑馬基金                                                     61.07000   60.68000   0.39000    0.64272
統一新亞洲科技能源基金                                           19.83000   19.68000   0.15000    0.76220
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.23160    8.21670   0.01490    0.18134
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.32370   10.30500   0.01870    0.18147
統一經建基金                                                     47.84000   47.88000  -0.04000   -0.08354
統一龍馬基金                                                     68.94000   69.19000  -0.25000   -0.36132
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   23.42000   23.28000   0.14000    0.60137
野村中小基金                                                     50.65000   50.19000   0.46000    0.91652
野村中國機會基金                                                 14.74000   14.59000   0.15000    1.02810
野村巴西基金                                                      6.23000    6.06000   0.17000    2.80528
野村日本領先基金                                                 12.46000   12.50000  -0.04000   -0.32000
野村台灣高股息基金                                               22.10000   22.10000   0.00000    0.00000
野村台灣運籌基金                                                 37.76000   37.70000   0.06000    0.15915
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.65950    9.65220   0.00730    0.07563
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.65100    9.64500   0.00600    0.06221
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.66640    9.65830   0.00810    0.08387
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.74080    9.73340   0.00740    0.07603
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.71460    9.70860   0.00600    0.06180
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.69320    9.68580   0.00740    0.07640
野村平衡基金                                                     19.58000   19.53000   0.05000    0.25602
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.06000    9.04000   0.02000    0.22124
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.02000   12.98000   0.04000    0.30817
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
野村全球生技醫療基金                                             15.83000   15.77000   0.06000    0.38047
野村全球品牌基金                                                 28.07000   27.96000   0.11000    0.39342
野村全球氣候變遷基金                                              8.75000    8.69000   0.06000    0.69045
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.19000   13.09000   0.10000    0.76394
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.42000   11.32000   0.10000    0.88339
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.50000   19.35000   0.15000    0.77519
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.35000   12.24000   0.11000    0.89869
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.53610   10.54150  -0.00540   -0.05123
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.39680   10.38920   0.00760    0.07315
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.59070    9.55950   0.03120    0.32638
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.34740    9.31890   0.02850    0.30583
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.84030    8.82030   0.02000    0.22675
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.04390   11.00790   0.03600    0.32704
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.57120   10.53890   0.03230    0.30648
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.05000   10.02720   0.02280    0.22738
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.28550   11.23500   0.05050    0.44949
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.86150   10.81330   0.04820    0.44575
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.46260   10.42620   0.03640    0.34912
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.53010   10.47090   0.05920    0.56538
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.60860   10.56910   0.03950    0.37373
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.97170    9.91410   0.05760    0.58099
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.66990    9.62850   0.04140    0.42997
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.78980    9.73840   0.05140    0.52781
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.98060   11.91330   0.06730    0.56491
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.87100   12.83330   0.03770    0.29377
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.04170   10.97790   0.06380    0.58117
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.71200   10.66620   0.04580    0.42939
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.08190   11.02360   0.05830    0.52887
野村成長基金                                                     28.32000   28.30000   0.02000    0.07067
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.62930    9.58940   0.03990    0.41608
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.64050    9.60150   0.03900    0.40619
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.58490    9.56110   0.02380    0.24893
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.87990    9.83900   0.04090    0.41569
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.83940    9.79960   0.03980    0.40614
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.78630    9.76200   0.02430    0.24892
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.43000    9.40000   0.03000    0.31915
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.37000   13.33000   0.04000    0.30008
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.91790    9.89960   0.01830    0.18486
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.85310    9.83680   0.01630    0.16570
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.78480    9.78060   0.00420    0.04294
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.32580   10.30660   0.01920    0.18629
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.19120   10.17430   0.01690    0.16610
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.12620   10.12180   0.00440    0.04347
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.85070    8.83680   0.01390    0.15730
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.55610    9.54070   0.01540    0.16141
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.44130    9.42840   0.01290    0.13682
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.26800   13.24710   0.02090    0.15777
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.37880   12.35890   0.01990    0.16102
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.13930   10.12550   0.01380    0.13629
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.24400   10.23490   0.00910    0.08891
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.93140    9.92340   0.00800    0.08062
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.38860    9.38820   0.00040    0.00426
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.02040   11.02000   0.00040    0.00363
野村泰國基金                                                     43.10000   43.32000  -0.22000   -0.50785
野村高科技基金                                                   12.04000   11.98000   0.06000    0.50083
野村貨幣市場基金                                                 16.24670   16.24660   0.00010    0.00062
野村新馬基金                                                     17.03000   17.07000  -0.04000   -0.23433
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.96190    7.96540  -0.00350   -0.04394
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.66890   11.67420  -0.00530   -0.04540
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.49000    7.40000   0.09000    1.21622
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
野村精選貨幣市場基金                                             12.06990   12.06980   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.36000   12.39000  -0.03000   -0.24213
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.86000   11.88000  -0.02000   -0.16835
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.46000   11.48000  -0.02000   -0.17422
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.42000    8.42000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.89000   11.89000   0.00000    0.00000
野村積極成長基金                                                 11.96000   11.95000   0.01000    0.08368
野村優質基金                                                     34.29000   34.26000   0.03000    0.08757
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.65140    8.64380   0.00760    0.08792
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.03660    8.03070   0.00590    0.07347
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.85900    7.85670   0.00230    0.02927
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.54080   11.53050   0.01030    0.08933
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.51560   10.50790   0.00770    0.07328
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.31270   10.30970   0.00300    0.02910
野村環球基金-人民幣計價                                          15.55000   15.45000   0.10000    0.64725
野村環球基金-美元計價                                            12.37000   12.28000   0.09000    0.73290
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.78000   16.69000   0.09000    0.53925
野村鴻利基金                                                     22.47000   22.45000   0.02000    0.08909
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84830   16.84820   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.46000   20.45000   0.01000    0.04890
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.05000   13.12000  -0.07000   -0.53354
野村鑫平衡組合基金                                               14.84000   14.79000   0.05000    0.33807
野村鑫全球債券組合基金                                           13.13040   13.14030  -0.00990   -0.07534
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.73170    9.71050   0.02120    0.21832
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.72340    9.69690   0.02650    0.27328
凱基台商天下基金                                                 13.56000   13.57000  -0.01000   -0.07369
凱基台灣精五門基金                                               21.01000   20.84000   0.17000    0.81574
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.83390   10.77430   0.05960    0.55317
凱基亞太高股息基金                                               13.31000   13.29000   0.02000    0.15049
凱基亞洲四金磚基金                                               18.10000   18.09000   0.01000    0.05528
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.71000   13.66000   0.05000    0.36603
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.41310   13.33200   0.08110    0.60831
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.82000   12.76000   0.06000    0.47022
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53010   11.53000   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.25000   27.08000   0.17000    0.62777
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.37000   21.19000   0.18000    0.84946
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.35830   21.14340   0.21490    1.01639
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.53000   18.44000   0.09000    0.48807
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.25940   18.13730   0.12210    0.67320
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.12000    8.03000   0.09000    1.12080
凱基資源國基金                                                    9.91000    9.77000   0.14000    1.43296
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.10000   11.03000   0.07000    0.63463
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.70570   11.61450   0.09120    0.78523
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.86000   10.79000   0.07000    0.64875
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.17010   11.03580   0.13430    1.21695
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.10000   10.99000   0.11000    1.00091
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.91000   12.80000   0.11000    0.85938
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.04460   12.91350   0.13110    1.01522
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.58000   14.74000  -0.16000   -1.08548
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.79000   31.20000   0.59000    1.89103
富邦NASDAQ-100基金                                               28.53000   28.33000   0.20000    0.70597
富邦上証180基金                                                  31.86000   31.95000  -0.09000   -0.28169
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24080    0.23840   0.00240    1.00671
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.20000    7.14000   0.06000    0.84034
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.03000    7.02000   0.01000    0.14245
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 43.48000   43.69000  -0.21000   -0.48066
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.84720   11.80810   0.03910    0.33113
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.22580   11.16900   0.05680    0.50855
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             11.01150   10.94030   0.07120    0.65080
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.44360   10.40910   0.03450    0.33144
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.81590    9.76620   0.04970    0.50890
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.63710    9.57480   0.06230    0.65067
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.80730   20.74990   0.05740    0.27663
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.23300   11.23200   0.00100    0.00890
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.81110   10.77120   0.03990    0.37043
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.79200   12.78070   0.01130    0.08841
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89500    1.89260   0.00240    0.12681
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.47960    9.47120   0.00840    0.08869
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.45160    1.44980   0.00180    0.12416
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.56750   11.56520   0.00230    0.01989
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74300    1.73910   0.00390    0.22425
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.06610   10.06410   0.00200    0.01987
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53610    1.53270   0.00340    0.22183
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.26000   14.38000  -0.12000   -0.83449
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                25.02000   24.56000   0.46000    1.87296
富邦日本東証基金                                                 22.86000   22.59000   0.27000    1.19522
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.75000   42.20000   0.55000    1.30332
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.24000   46.74000   0.50000    1.06975
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.55000   49.97000   0.58000    1.16070
富邦台灣心基金                                                   23.06000   22.87000   0.19000    0.83078
富邦台灣釆吉50基金                                               47.38000   46.80000   0.58000    1.23932
富邦台灣科技指數基金                                             51.68000   51.21000   0.47000    0.91779
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29430    0.29350   0.00080    0.27257
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.31450    2.32390  -0.00940   -0.40449
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34100    0.34050   0.00050    0.14684
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.66650   10.64800   0.01850    0.17374
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01620    2.02460  -0.00840   -0.41490
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32810    0.32770   0.00040    0.12206
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.23490    9.21890   0.01600    0.17356
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.02000   23.13000  -0.11000   -0.47557
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.70000   14.65000   0.05000    0.34130
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.16000   29.42000  -0.26000   -0.88375
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62190   15.62180   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     67.01000   66.41000   0.60000    0.90348
富邦科技基金                                                     25.72000   25.46000   0.26000    1.02121
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.12670   39.25510  -0.12840   -0.32709
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.32680   38.21320   0.11360    0.29728
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.71490   37.77520  -0.06030   -0.15963
富邦恒生國企ETF基金                                              21.93000   21.77000   0.16000    0.73496
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.64000   12.81000  -0.17000   -1.32709
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            34.78000   33.94000   0.84000    2.47496
富邦高成長基金                                                   25.54000   25.29000   0.25000    0.98853
富邦基金                                                         13.55000   13.46000   0.09000    0.66865
富邦深証100基金                                                  11.48000   11.55000  -0.07000   -0.60606
富邦富時歐洲ETF基金                                              21.06000   21.03000   0.03000    0.14265
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40260    0.40260   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.21510   12.20700   0.00810    0.06636
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.55040    9.54410   0.00630    0.06601
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30220    0.30220   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.92190    8.91600   0.00590    0.06617
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.66650    9.66310   0.00340    0.03519
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.88920    9.90410  -0.01490   -0.15044
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.66650    9.66310   0.00340    0.03519
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.88920    9.90410  -0.01490   -0.15044
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.68000   19.47000   0.21000    1.07858
富邦精準基金                                                     48.02000   47.61000   0.41000    0.86116
富邦精銳中小基金                                                 12.34000   12.27000   0.07000    0.57050
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.30000   21.05000   0.25000    1.18765
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.79000    7.86000  -0.07000   -0.89059
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.85000   14.58000   0.27000    1.85185
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.44000   19.48000  -0.04000   -0.20534
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.20990   10.23090  -0.02100   -0.20526
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.18810   11.13330   0.05480    0.49222
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.95330   10.92300   0.03030    0.27740
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.01050   10.03120  -0.02070   -0.20636
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.92490   10.87130   0.05360    0.49304
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.67440   10.64480   0.02960    0.27807
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富達台灣成長基金                                                 30.06000   29.75000   0.31000    1.04202
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.95180    8.92180   0.03000    0.33626
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.43240    9.40010   0.03230    0.34361
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.26990    9.23830   0.03160    0.34205
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.76640    9.73390   0.03250    0.33388
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.71830    9.68500   0.03330    0.34383
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.55080    9.51820   0.03260    0.34250
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.60380    9.57070   0.03310    0.34585
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.51280    8.48280   0.03000    0.35366
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.47540    9.44070   0.03470    0.36756
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.08190    9.04890   0.03300    0.36469
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.42300   10.38620   0.03680    0.35432
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.13190   10.09480   0.03710    0.36752
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.76810    9.73260   0.03550    0.36475
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.18910    9.15540   0.03370    0.36809
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.57880    9.54400   0.03480    0.36463
富達卓越領航全球組合基金                                         15.06000   14.95000   0.11000    0.73579
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.76730    8.73420   0.03310    0.37897
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.41220    9.37550   0.03670    0.39145
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.22030    9.18450   0.03580    0.38979
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.83060    9.79340   0.03720    0.37985
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.73840    9.70040   0.03800    0.39174
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.57190    9.53470   0.03720    0.39015
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.28950    9.25330   0.03620    0.39121
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.61030    9.57310   0.03720    0.38859
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.31000   10.26000   0.05000    0.48733
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.00000   11.89000   0.11000    0.92515
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.22000   10.14000   0.08000    0.78895
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.11000    9.12000  -0.01000   -0.10965
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.33000   11.28000   0.05000    0.44326
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.50700    9.50700   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.23630    9.22130   0.01500    0.16267
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.74840    8.74240   0.00600    0.06863
富蘭克林華美中華基金                                             14.57000   14.45000   0.12000    0.83045
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.56000   20.57000  -0.01000   -0.04861
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.18000   20.07000   0.11000    0.54808
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.24000   11.17000   0.07000    0.62668
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.57000   10.52000   0.05000    0.47529
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.00280    7.97330   0.02950    0.36998
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.23760    9.19700   0.04060    0.44145
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.83370    9.79040   0.04330    0.44227
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.30290    9.26850   0.03440    0.37115
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.01910   11.00510   0.01400    0.12721
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.85790    8.84660   0.01130    0.12773
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.34070    9.32890   0.01180    0.12649
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.99710   12.97830   0.01880    0.14486
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.39700   10.38190   0.01510    0.14545
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.10550   10.09310   0.01240    0.12286
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.77200    7.76240   0.00960    0.12367
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.29170    9.28020   0.01150    0.12392
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.57800   10.57450   0.00350    0.03310
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.59890    7.59640   0.00250    0.03291
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.10140    9.09840   0.00300    0.03297
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.40690   10.38910   0.01780    0.17133
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.82350    7.81010   0.01340    0.17157
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.29660    8.28330   0.01330    0.16056
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.42170    9.39960   0.02210    0.23512
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.08270   10.05890   0.02380    0.23661
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.65010   12.62980   0.02030    0.16073
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.21000   10.13000   0.08000    0.78973
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.16000   10.10000   0.06000    0.59406
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.37000    8.49000  -0.12000   -1.41343
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.35000   10.49000  -0.14000   -1.33460
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.60000    9.54000   0.06000    0.62893
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.68000   10.61000   0.07000    0.65975
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.75000    8.71000   0.04000    0.45924
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.73000    9.68000   0.05000    0.51653
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.22000   11.17000   0.05000    0.44763
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.70000   10.66000   0.04000    0.37523
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.10080   13.03430   0.06650    0.51019
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.04000    9.97000   0.07000    0.70211
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.35000   10.26000   0.09000    0.87719
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.26000   10.19000   0.07000    0.68695
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.20000   10.08000   0.12000    1.19048
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.11000   10.01000   0.10000    0.99900
富蘭克林華美第一富基金                                           41.05000   40.96000   0.09000    0.21973
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29000   10.28990   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.11000   10.04000   0.07000    0.69721
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.40000   13.33000   0.07000    0.52513
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.53000   13.39000   0.14000    1.04556
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.21000   15.08000   0.13000    0.86207
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.98210    7.94150   0.04060    0.51124
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.33000   11.26200   0.06800    0.60380
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.84110    9.81280   0.02830    0.28840
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.05530   11.02350   0.03180    0.28847
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.11210    7.09330   0.01880    0.26504
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.39800    9.36740   0.03060    0.32666
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.33850   10.30480   0.03370    0.32703
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.69720   10.66910   0.02810    0.26338
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.82000   19.87000  -0.05000   -0.25164
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.53300   11.53210   0.00090    0.00780
復華人生目標基金                                                 38.41610   38.37680   0.03930    0.10241
復華大中華中小策略基金                                           10.16000   10.08000   0.08000    0.79365
復華中小精選基金                                                 74.12000   73.15000   0.97000    1.32604
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.73000    9.61000   0.12000    1.24870
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.12000    8.98000   0.14000    1.55902
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.00000   11.95000   0.05000    0.41841
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.08000   11.03000   0.05000    0.45331
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.32000   11.21000   0.11000    0.98127
復華台灣智能基金                                                 12.05000   11.98000   0.07000    0.58431
復華全方位基金                                                   30.15000   30.06000   0.09000    0.29940
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.70000   13.50000   0.20000    1.48148
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.83000   20.57000   0.26000    1.26398
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.10000   20.04000   0.06000    0.29940
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.86000   16.54000   0.32000    1.93470
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    15.69000   15.43000   0.26000    1.68503
復華全球原物料基金                                                9.53000    9.48000   0.05000    0.52743
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.67000   13.64000   0.03000    0.21994
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.47740   11.47480   0.00260    0.02266
復華全球債券基金                                                 13.54170   13.54870  -0.00700   -0.05167
復華全球債券組合基金                                             14.61000   14.61000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.16000   14.09000   0.07000    0.49681
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.00000    9.95000   0.05000    0.50251
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.89000    9.82000   0.07000    0.71283
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.89000   10.83000   0.06000    0.55402
復華有利貨幣市場基金                                             13.42170   13.42160   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 13.85000   13.79000   0.06000    0.43510
復華亞太成長基金                                                 15.68000   15.34000   0.34000    2.21643
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.11000    9.95000   0.16000    1.60804
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.36000   10.21000   0.15000    1.46915
復華東協世紀基金                                                 13.31000   13.28000   0.03000    0.22590
復華南非幣長期收益基金A                                          13.29000   13.21000   0.08000    0.60560
復華南非幣長期收益基金B                                           8.42000    8.37000   0.05000    0.59737
復華南非幣短期收益基金A                                          13.41000   13.39000   0.02000    0.14937
復華南非幣短期收益基金B                                           9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
復華美國新星基金-美元                                            12.82000   12.70000   0.12000    0.94488
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.54000   12.45000   0.09000    0.72289
復華恒生基金                                                     22.18000   22.00000   0.18000    0.81818
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.02000    8.13000  -0.11000   -1.35301
復華恒生單日正向二倍基金                                         38.19000   37.21000   0.98000    2.63370
復華神盾基金                                                     26.52750   26.44650   0.08100    0.30628
復華高成長基金                                                   67.21000   66.68000   0.53000    0.79484
復華高益策略組合基金                                             13.00000   13.00000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.38170   14.38150   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         18.74000   18.60000   0.14000    0.75269
復華富時台灣高股息低波動基金                                     50.30000   49.69000   0.61000    1.22761
復華復華基金                                                     21.21000   21.05000   0.16000    0.76010
復華華人世紀基金                                                 20.01000   19.77000   0.24000    1.21396
復華傳家二號基金                                                 29.86310   29.82910   0.03400    0.11398
復華傳家基金                                                     25.42120   25.40710   0.01410    0.05550
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.81000   14.80000   0.01000    0.06757
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.74000   11.68000   0.06000    0.51370
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.23000   14.17000   0.06000    0.42343
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.61000   11.61000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.54000   18.38000   0.16000    0.87051
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.94000    5.91000   0.03000    0.50761
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.98000   12.90000   0.08000    0.62016
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.61000   13.52000   0.09000    0.66568
復華新興市場短期收益基金                                         10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.43000    9.36000   0.07000    0.74786
復華滬深300 A股基金                                              24.25000   24.33000  -0.08000   -0.32881
復華數位經濟基金                                                 61.26000   60.98000   0.28000    0.45917
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.70000   11.58000   0.12000    1.03627
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.78700    9.76380   0.02320    0.23761
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.63870    9.61960   0.01910    0.19855
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.94070    9.91720   0.02350    0.23696
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.76000    9.74060   0.01940    0.19917
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.74770    9.72750   0.02020    0.20766
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.93780    9.93580   0.00200    0.02013
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.77220    9.74460   0.02760    0.28323
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.96170    9.95240   0.00930    0.09344
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.77110    9.74370   0.02740    0.28121
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.96450    9.95520   0.00930    0.09342
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.24260    9.25600  -0.01340   -0.14477
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.06390    9.02420   0.03970    0.43993
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.75310    8.73120   0.02190    0.25082
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.35430   11.37050  -0.01620   -0.14247
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.14790   11.09910   0.04880    0.43968
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.88950   10.86220   0.02730    0.25133
景順主流基金                                                     19.09000   19.07000   0.02000    0.10488
景順台灣科技基金                                                 33.83000   33.76000   0.07000    0.20735
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.46000    9.42000   0.04000    0.42463
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.12000   11.06000   0.06000    0.54250
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.63000   10.59000   0.04000    0.37771
景順全球科技基金                                                 21.46000   21.25000   0.21000    0.98824
景順全球康健基金                                                 17.44000   17.26000   0.18000    1.04287
景順貨幣市場基金                                                 15.92150   15.92130   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     35.04000   35.05000  -0.01000   -0.02853
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.64000   15.49000   0.15000    0.96837
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.15000   14.04000   0.11000    0.78348
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.53000   10.46000   0.07000    0.66922
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.33000   10.28000   0.05000    0.48638
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.62000   10.53000   0.09000    0.85470
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.45000   10.38000   0.07000    0.67437
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.66230    8.68430  -0.02200   -0.25333
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.33180    8.36310  -0.03130   -0.37426
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.98400   10.97530   0.00870    0.07927
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.53950   10.54370  -0.00420   -0.03983
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.50000    8.44000   0.06000    0.71090
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.81000    8.77000   0.04000    0.45610
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.50000   12.47000   0.03000    0.24058
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.48920    9.46900   0.02020    0.21333
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.37730    9.37490   0.00240    0.02560
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.70190    9.68120   0.02070    0.21382
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.58900    9.58660   0.00240    0.02503
華南永昌永昌基金                                                 19.61000   19.55000   0.06000    0.30691
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.24570   14.24140   0.00430    0.03019
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
華南永昌全球精品基金                                             15.52000   15.43000   0.09000    0.58328
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.90000   11.85000   0.05000    0.42194
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.50000   11.47000   0.03000    0.26155
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.97000   13.84000   0.13000    0.93931
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.48000   13.38000   0.10000    0.74738
華南永昌物聯網精選基金                                           12.12000   12.14000  -0.02000   -0.16474
華南永昌策略報酬基金                                             10.32000   10.35000  -0.03000   -0.28986
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18490   16.18470   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.57940   24.68320  -0.10380   -0.42053
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92350   11.92340   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.15790   10.15300   0.00490    0.04826
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.58290   10.54080   0.04210    0.39940
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.91540    9.91130   0.00410    0.04137
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.29920   10.25820   0.04100    0.39968
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.01980   10.01580   0.00400    0.03994
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.37680   10.33580   0.04100    0.39668
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.87790    9.87400   0.00390    0.03950
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.22500   10.18460   0.04040    0.39668
華頓中小型基金                                                   25.23000   25.61000  -0.38000   -1.48380
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.86760   12.73880   0.12880    1.01108
華頓台灣基金                                                     30.15000   30.11000   0.04000    0.13285
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50570   11.50560   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.56000   17.57000  -0.01000   -0.05692
華頓全球高收益債券基金A                                          13.33050   13.30690   0.02360    0.17735
華頓全球高收益債券基金B                                           8.40040    8.38550   0.01490    0.17769
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.19000    6.15000   0.04000    0.65041
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.99980    2.97340   0.02640    0.88787
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.16560   13.98560   0.18000    1.28704
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.47420    0.46730   0.00690    1.47657
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.85420   11.82060   0.03360    0.28425
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.77680   10.75300   0.02380    0.22133
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.12850   11.05330   0.07520    0.68034
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.12150   10.05310   0.06840    0.68039
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.72500   11.62400   0.10100    0.86889
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.75200   10.65670   0.09530    0.89427
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.39000   12.36000   0.03000    0.24272
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.26000   11.19000   0.07000    0.62556
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.47000   12.37000   0.10000    0.80841
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41290    2.41490  -0.00200   -0.08282
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.94890    1.95500  -0.00610   -0.31202
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.19740   12.13850   0.05890    0.48523
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.02720    9.97880   0.04840    0.48503
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38080    0.37890   0.00190    0.50145
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32330    0.32150   0.00180    0.55988
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.51000    3.49000   0.02000    0.57307
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.59000   16.40000   0.19000    1.15854
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.56000    0.55000   0.01000    1.81818
匯豐太平洋精典基金                                               18.22000   18.07000   0.15000    0.83011
匯豐台灣精典基金                                                 24.20000   23.99000   0.21000    0.87536
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.24000   12.14000   0.10000    0.82372
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.42000    8.37000   0.05000    0.59737
匯豐安富基金                                                     25.39000   25.26000   0.13000    0.51465
匯豐成功基金                                                     39.93000   39.49000   0.44000    1.11421
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.32000   11.30000   0.02000    0.17699
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.36000   11.34000   0.02000    0.17637
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.09000   11.07000   0.02000    0.18067
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.42230    2.42780  -0.00550   -0.22654
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.21790    2.22370  -0.00580   -0.26083
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.65000   11.61660   0.03340    0.28752
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.10890    8.07530   0.03360    0.41608
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38360    0.38230   0.00130    0.34005
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34630    0.34500   0.00130    0.37681
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.00000    7.82000   0.18000    2.30179
匯豐金磚動力基金                                                 15.03000   14.93000   0.10000    0.66979
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97250   14.97250   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.28000    5.24000   0.04000    0.76336
匯豐新鑽動力基金                                                 11.47000   11.34000   0.13000    1.14638
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.58910    5.52320   0.06590    1.19315
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.11690    9.05110   0.06580    0.72698
匯豐龍鳳基金-A類型                                               51.92000   51.47000   0.45000    0.87430
匯豐龍鳳基金-I類型                                               51.92000   51.47000   0.45000    0.87430
匯豐龍騰電子基金                                                 37.60000   37.35000   0.25000    0.66934
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.24970   12.22800   0.02170    0.17746
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.91000   20.77000   0.14000    0.67405
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.63000   11.58000   0.05000    0.43178
新光中國成長基金(美元)                                           12.59000   12.51000   0.08000    0.63949
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.16000   12.11000   0.05000    0.41288
新光台灣富貴基金                                                 23.57000   23.38000   0.19000    0.81266
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.45000   11.41000   0.04000    0.35057
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.94500    9.92280   0.02220    0.22373
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.40590    9.41000  -0.00410   -0.04357
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.63670    9.61540   0.02130    0.22152
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.10470    9.10870  -0.00400   -0.04391
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.15000   10.08000   0.07000    0.69444
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.14000   10.08000   0.06000    0.59524
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.95000    9.89000   0.06000    0.60667
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.90000    9.84000   0.06000    0.60976
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42640   15.42620   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
新光亞洲精選基金-美金                                            24.58000   24.43000   0.15000    0.61400
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.11000   24.03000   0.08000    0.33292
新光兩岸優勢基金                                                 13.76000   13.71000   0.05000    0.36470
新光店頭基金                                                     26.74000   26.50000   0.24000    0.90566
新光南非幣保本基金                                               11.67000   11.67000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                 16.06000   15.90000   0.16000    1.00629
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.71080    9.68710   0.02370    0.24466
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.00190    9.98020   0.02170    0.21743
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.66410    9.65180   0.01230    0.12744
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.29250    9.26970   0.02280    0.24596
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.58340    9.56220   0.02120    0.22171
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.25350    9.24130   0.01220    0.13202
新光澳幣八年期保本基金                                           10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
新光澳幣十年期保本基金                                           10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.79000   11.79000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.00160    9.98900   0.01260    0.12614
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.92200    9.98860  -0.06660   -0.66676
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.83950    9.90060  -0.06110   -0.61713
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.90550    9.90060   0.00490    0.04949
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.89590    9.88450   0.01140    0.11533
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.82960    9.88420  -0.05460   -0.55240
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.80460    9.85840  -0.05380   -0.54573
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.87300    9.86080   0.01220    0.12372
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.38000    7.36000   0.02000    0.27174
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.85000    8.84000   0.01000    0.11312
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.82300    9.80550   0.01750    0.17847
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.55690    9.53990   0.01700    0.17820
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.79230    9.77730   0.01500    0.15342
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.56920    9.55460   0.01460    0.15281
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.63940    9.63110   0.00830    0.08618
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.92670    9.91790   0.00880    0.08873
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.72930   13.72310   0.00620    0.04518
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.56730    8.56350   0.00380    0.04437
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.71590   36.47450   0.24140    0.66183
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                37.14330   36.90930   0.23400    0.63399
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.63160   38.41060   0.22100    0.57536
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.09320   11.09230   0.00090    0.00811
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.35090   10.33970   0.01120    0.10832
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.48570   13.33540   0.15030    1.12708
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.90210   10.74970   0.15240    1.41771
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.93000   10.79000   0.14000    1.29750
群益大印度基金-人民幣                                            12.99080   13.04850  -0.05770   -0.44220
群益大印度基金-美元                                              13.21410   13.23470  -0.02060   -0.15565
群益大印度基金-新臺幣                                            12.14000   12.18000  -0.04000   -0.32841
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.38680   12.35180   0.03500    0.28336
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.91930   12.84590   0.07340    0.57139
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.75000   11.71000   0.04000    0.34159
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.56470   11.53200   0.03270    0.28356
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.00670   10.94410   0.06260    0.57200
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.93970    9.91160   0.02810    0.28351
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.49850    9.44450   0.05400    0.57176
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.65750    9.63030   0.02720    0.28244
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.53790    9.48370   0.05420    0.57151
群益中小型股基金                                                 49.57000   49.93000  -0.36000   -0.72101
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.88290    9.86900   0.01390    0.14085
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.92360    9.88120   0.04240    0.42910
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.01500    8.99330   0.02170    0.24129
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.79450    8.78210   0.01240    0.14120
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.83030    8.79260   0.03770    0.42877
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.02260    8.00340   0.01920    0.23990
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.38750   11.38080   0.00670    0.05887
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.20050   11.19190   0.00860    0.07684
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.54200   10.53020   0.01180    0.11206
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.67450    9.57820   0.09630    1.00541
群益中國新機會基金N-美元                                          9.60830    9.48530   0.12300    1.29674
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.95000    9.84000   0.11000    1.11789
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.58010    8.49460   0.08550    1.00652
群益中國新機會基金-美元                                          10.27370   10.14220   0.13150    1.29656
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.49000    9.39000   0.10000    1.06496
群益平衡王基金                                                   19.18590   19.18580   0.00010    0.00052
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.08000    8.06000   0.02000    0.24814
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.87000    5.86000   0.01000    0.17065
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.11480   10.09390   0.02090    0.20706
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.44210   10.39060   0.05150    0.49564
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.18440    9.16550   0.01890    0.20621
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.48150    9.43480   0.04670    0.49498
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.71000    8.68000   0.03000    0.34562
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.90600    9.90640  -0.00040   -0.00404
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.73880    9.73840   0.00040    0.00411
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.40410    9.40440  -0.00030   -0.00319
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.32630    9.32590   0.00040    0.00429
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.96300    9.96340  -0.00040   -0.00401
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.04410   10.04360   0.00050    0.00498
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.56960    9.57000  -0.00040   -0.00418
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.03790    9.99520   0.04270    0.42721
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.36780    7.33640   0.03140    0.42800
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.03360   10.06220  -0.02860   -0.28423
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.96800    9.96500   0.00300    0.03011
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.01750   10.02500  -0.00750   -0.07481
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.03360   10.06210  -0.02850   -0.28324
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.96800    9.96500   0.00300    0.03011
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.01750   10.02500  -0.00750   -0.07481
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.03370   10.06220  -0.02850   -0.28324
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.96800    9.96500   0.00300    0.03011
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.01750   10.02500  -0.00750   -0.07481
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.03370   10.06220  -0.02850   -0.28324
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.96800    9.96500   0.00300    0.03011
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.01750   10.02500  -0.00750   -0.07481
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.03000    9.96000   0.07000    0.70281
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.55530   14.42960   0.12570    0.87113
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.90000   13.81000   0.09000    0.65170
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.27000   11.32000  -0.05000   -0.44170
群益印度中小基金N-美元                                            9.94910   10.01620  -0.06710   -0.66991
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.11000    9.18000  -0.07000   -0.76253
群益印度中小基金-人民幣                                          14.83470   14.97770  -0.14300   -0.95475
群益印度中小基金-美元                                            14.22980   14.32570  -0.09590   -0.66943
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.94000   16.07000  -0.13000   -0.80896
群益多重收益組合基金                                             13.60000   13.58000   0.02000    0.14728
群益多重資產組合基金                                             15.60000   15.57000   0.03000    0.19268
群益安家基金                                                     25.46300   25.44720   0.01580    0.06209
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06440   16.06420   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             20.68000   20.72000  -0.04000   -0.19305
群益亞太中小基金                                                 13.47000   13.36000   0.11000    0.82335
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.29000   17.22000   0.07000    0.40650
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.56820    9.55810   0.01010    0.10567
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.42970    7.42190   0.00780    0.10509
群益店頭市場基金                                                105.95000  105.99000  -0.04000   -0.03774
群益東方盛世基金                                                  9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
群益東協成長基金-人民幣                                          13.81960   13.83960  -0.02000   -0.14451
群益東協成長基金-美元                                            13.11950   13.10080   0.01870    0.14274
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.56000   12.57000  -0.01000   -0.07955
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.21170   11.17380   0.03790    0.33919
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.75050   10.71150   0.03900    0.36409
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.10750   10.08010   0.02740    0.27182
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.98750    9.95370   0.03380    0.33957
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.58010    9.54530   0.03480    0.36458
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.00480    8.98040   0.02440    0.27170
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.08680   10.05020   0.03660    0.36417
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.77350    9.74050   0.03300    0.33879
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.75030    9.71490   0.03540    0.36439
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.05980   10.03250   0.02730    0.27212
群益長安基金                                                     29.62000   29.49000   0.13000    0.44083
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.62780   14.51050   0.11730    0.80838
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.68000   13.59000   0.09000    0.66225
群益真善美基金                                                   17.68600   17.71400  -0.02800   -0.15807
群益馬拉松基金                                                  128.21000  127.56000   0.65000    0.50956
群益深証中小板基金                                               15.69000   15.79000  -0.10000   -0.63331
群益創新科技基金                                                 33.75000   33.72000   0.03000    0.08897
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.98710    9.88970   0.09740    0.98486
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.94100    9.81580   0.12520    1.27549
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.02000    9.91000   0.11000    1.10999
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.87590   10.76980   0.10610    0.98516
群益華夏盛世基金-美元                                            10.96140   10.82330   0.13810    1.27595
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.50000   17.32000   0.18000    1.03926
群益奧斯卡基金                                                   28.26000   28.26000   0.00000    0.00000
群益新興金鑽基金-美元                                            13.26470   13.09410   0.17060    1.30288
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.81000    9.70000   0.11000    1.13402
群益葛萊美基金                                                   24.33000   24.44000  -0.11000   -0.45008
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.10000   18.96000   0.14000    0.73840
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.49000    8.57000  -0.08000   -0.93349
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.05000   12.81000   0.24000    1.87354
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     29.53000   29.48000   0.05000    0.16961
德信中國精選成長基金                                             12.38000   12.37000   0.01000    0.08084
德信台灣主流中小基金                                             19.48000   19.43000   0.05000    0.25733
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91920   11.91910   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.68500   10.69070  -0.00570   -0.05332
德信數位時代基金                                                 27.73000   27.77000  -0.04000   -0.14404
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64650   11.64640   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.47000   16.48000  -0.01000   -0.06068
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.48000   19.36000   0.12000    0.61983
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.34000    7.30000   0.04000    0.54795
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.31000   10.26000   0.05000    0.48733
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.68850    9.73370  -0.04520   -0.46437
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.66670   13.72930  -0.06260   -0.45596
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.06910    8.05970   0.00940    0.11663
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.10780   11.09710   0.01070    0.09642
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.25730   11.24730   0.01000    0.08891
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.72080   12.70430   0.01650    0.12988
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.52000   18.52000   0.00000    0.00000
摩根中小基金                                                     25.37000   25.25000   0.12000    0.47525
摩根中國A股基金                                                  15.48000   15.33000   0.15000    0.97847
摩根中國A股基金(美元)                                            12.55000   12.41000   0.14000    1.12812
摩根中國亮點基金                                                 14.43000   14.31000   0.12000    0.83857
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.99210   11.96300   0.02910    0.24325
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.87220   12.85530   0.01690    0.13146
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.35320   10.31380   0.03940    0.38201
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.31890   13.28670   0.03220    0.24235
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.75960   14.74020   0.01940    0.13161
摩根台灣金磚基金                                                 21.13000   20.98000   0.15000    0.71497
摩根台灣增長基金                                                 51.67000   51.23000   0.44000    0.85887
摩根平衡基金                                                     28.24000   28.08000   0.16000    0.56980
摩根全球α基金                                                   19.06000   18.98000   0.08000    0.42150
摩根全球平衡基金                                                 15.38850   15.33510   0.05340    0.34822
摩根全球發現基金                                                 12.51000   12.48000   0.03000    0.24038
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.80990    9.77820   0.03170    0.32419
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.63550   10.60150   0.03400    0.32071
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.18820   10.15100   0.03720    0.36647
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.37180   11.33530   0.03650    0.32200
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.80830   10.78540   0.02290    0.21232
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.68580   13.65670   0.02910    0.21308
摩根亞洲基金                                                     58.29000   57.97000   0.32000    0.55201
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.63660    8.64600  -0.00940   -0.10872
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.97760    9.98270  -0.00510   -0.05109
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.94710    8.94970  -0.00260   -0.02905
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.34260   12.35550  -0.01290   -0.10441
摩根東方內需機會基金                                             18.45000   18.35000   0.10000    0.54496
摩根東方科技基金                                                 36.70000   36.40000   0.30000    0.82418
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.11000   10.06000   0.05000    0.49702
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.67000   11.62000   0.05000    0.43029
摩根金龍收成基金                                                 23.28000   23.05000   0.23000    0.99783
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06490   15.06480   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.48000   14.52000  -0.04000   -0.27548
摩根新金磚五國基金                                               11.91000   11.75000   0.16000    1.36170
摩根新絲路基金                                                   10.60000   10.52000   0.08000    0.76046
摩根新興35基金                                                   13.95000   13.80000   0.15000    1.08696
摩根新興日本基金                                                 24.90000   24.78000   0.12000    0.48426
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.59000    7.61310  -0.02310   -0.30342
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.66930    9.72530  -0.05600   -0.57582
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.61330    9.63500  -0.02170   -0.22522
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.66570   10.69360  -0.02790   -0.26090
摩根新興科技基金                                                 59.94000   59.68000   0.26000    0.43566
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.35740    8.33760   0.01980    0.23748
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.49590   10.47100   0.02490    0.23780
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.88000    8.80190   0.07810    0.88731
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.68510    9.59400   0.09110    0.94955
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.30870    9.21130   0.09740    1.05740
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.08080    9.99220   0.08860    0.88669
摩根龍揚基金                                                     34.83000   34.48000   0.35000    1.01508
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.96000   10.91000   0.05000    0.45830
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.88000   10.82000   0.06000    0.55453
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.97000   10.93000   0.04000    0.36597
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.35760    9.35520   0.00240    0.02565
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.22250   11.21960   0.00290    0.02585
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.55000   25.50000   0.05000    0.19608
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.60830   11.56200   0.04630    0.40045
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.98840   10.94550   0.04290    0.39194
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.89980    9.86910   0.03070    0.31107
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.32200   10.28070   0.04130    0.40172
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.79780    9.75950   0.03830    0.39244
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.82120    8.79390   0.02730    0.31044
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.67840   10.56740   0.11100    1.05040
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.40480   10.31590   0.08890    0.86178
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.88360    9.81250   0.07110    0.72459
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.72140    9.66950   0.05190    0.53674
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.73650    9.66630   0.07020    0.72623
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.57630    9.52520   0.05110    0.53647
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.50800   11.44120   0.06680    0.58385
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.32590   11.25940   0.06650    0.59062
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.19700   10.15100   0.04600    0.45316
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.02570   10.96180   0.06390    0.58293
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.83460   10.77100   0.06360    0.59047
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.75740    9.71330   0.04410    0.45402
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.51600   23.54490  -0.02890   -0.12274
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14750   13.14740   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.58100   10.53200   0.04900    0.46525
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.15390    8.11610   0.03780    0.46574
聯邦精選科技基金                                                 12.81000   12.80000   0.01000    0.07813
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.85460   15.84510   0.00950    0.05996
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.22370   12.13000   0.09370    0.77246
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.15510   12.05430   0.10080    0.83622
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.70770   11.61060   0.09710    0.83630
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.68510   11.65380   0.03130    0.26858
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.95550   10.95210   0.00340    0.03104
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.60280   10.57440   0.02840    0.26857
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.65550    8.65280   0.00270    0.03120
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.22000   36.92000   0.30000    0.81257
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.56000   15.51000   0.05000    0.32237
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.89000   12.85000   0.04000    0.31128
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.56000   13.51000   0.05000    0.37010
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.73000   12.70000   0.03000    0.23622
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.10000    8.08000   0.02000    0.24752
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.40000   12.37000   0.03000    0.24252
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.46000   11.41000   0.05000    0.43821
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.69000   14.66000   0.03000    0.20464
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.65000   14.62000   0.03000    0.20520
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
聯博貨幣市場基金                                                 14.98450   14.98440   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.42730   10.40770   0.01960    0.18832
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.01620   13.97990   0.03630    0.25966
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.67340    7.65900   0.01440    0.18801
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.19000   14.16000   0.03000    0.21186
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.21000   14.18000   0.03000    0.21157
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.76000   23.50000   0.26000    1.10638
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.47000   13.44000   0.03000    0.22321
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.78000   14.74000   0.04000    0.27137
瀚亞巴西基金                                                      5.31000    5.19000   0.12000    2.31214
瀚亞外銷基金                                                     44.69000   44.07000   0.62000    1.40685
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.16000   11.09000   0.07000    0.63120
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.33000   10.29000   0.04000    0.38873
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.01000    9.95000   0.06000    0.60302
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.30000    9.26000   0.04000    0.43197
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.33000    9.30000   0.03000    0.32258
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.74000    9.68000   0.06000    0.61983
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.49810   10.45610   0.04200    0.40168
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.26860   10.23580   0.03280    0.32044
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.14020   12.10900   0.03120    0.25766
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.08620   10.06180   0.02440    0.24250
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.59850    7.56820   0.03030    0.40036
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.09590    8.07000   0.02590    0.32094
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.13640    8.11560   0.02080    0.25630
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.26580    7.24820   0.01760    0.24282
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.94550    8.92250   0.02300    0.25778
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.34490    9.30760   0.03730    0.40075
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.46390    9.43360   0.03030    0.32119
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.32420    9.30030   0.02390    0.25698
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.68000   10.64000   0.04000    0.37594
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.23000   11.17000   0.06000    0.53715
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.62000   10.56000   0.06000    0.56818
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.25000   13.34000  -0.09000   -0.67466
瀚亞印度基金-美元                                                13.51000   13.57000  -0.06000   -0.44215
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.05000   29.22000  -0.17000   -0.58179
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.30000   12.31000  -0.01000   -0.08123
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.74000   11.70000   0.04000    0.34188
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.56000   15.50000   0.06000    0.38710
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.52000    9.48000   0.04000    0.42194
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.90000    9.84000   0.06000    0.60976
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.77000   11.74000   0.03000    0.25554
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.72460   11.68130   0.04330    0.37068
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.85250   12.91460  -0.06210   -0.48085
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.20240   11.14960   0.05280    0.47356
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.76320   10.72700   0.03620    0.33747
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.89370   11.88710   0.00660    0.05552
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.23310    9.19910   0.03400    0.36960
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.68420    9.73110  -0.04690   -0.48196
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.44950    9.40500   0.04450    0.47315
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.07100    9.04050   0.03050    0.33737
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.45920    9.45400   0.00520    0.05500
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.29840   14.24970   0.04870    0.34176
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.56700   10.52620   0.04080    0.38760
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.84290   10.79250   0.05040    0.46699
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.59210   12.54920   0.04290    0.34185
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.41000   11.51000  -0.10000   -0.86881
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.56000   22.47000   0.09000    0.40053
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54540   13.54520   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               25.75000   25.53000   0.22000    0.86173
瀚亞高科技基金                                                   61.19000   60.52000   0.67000    1.10707
瀚亞理財通基金                                                   26.29000   26.04000   0.25000    0.96006
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.88000    8.90000  -0.02000   -0.22472
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.82000    8.84000  -0.02000   -0.22624
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.81000    8.84000  -0.03000   -0.33937
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.01000    9.03000  -0.02000   -0.22148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.80000    8.82000  -0.02000   -0.22676
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
瀚亞菁華基金                                                     23.64000   23.35000   0.29000    1.24197
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.19770   13.14280   0.05490    0.41772
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.47780    9.43840   0.03940    0.41744
瀚亞電通網基金                                                   15.90000   15.72000   0.18000    1.14504
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.61350   13.60830   0.00520    0.03821
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.10480   10.10500  -0.00020   -0.00198
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.06850   10.05620   0.01230    0.12231
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.52490   11.52050   0.00440    0.03819
瀚亞歐洲基金                                                     12.05000   12.02000   0.03000    0.24958
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