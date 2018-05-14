[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/05/11 107/05/10 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.40550 10.40290 0.00260 0.02499 大華銀多元特別收益平衡基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.38980 9.34190 0.04790 0.51274 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.60970 9.56090 0.04880 0.51041 中國信託台灣活力基金 16.35000 16.33000 0.02000 0.12247 中國信託台灣優勢基金 18.73000 18.60000 0.13000 0.69892 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.40000 9.32000 0.08000 0.85837 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.96000 9.87000 0.09000 0.91185 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.74470 9.74990 -0.00520 -0.05333 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.27230 9.27720 -0.00490 -0.05282 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19650 10.19490 0.00160 0.01569 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.69890 9.69740 0.00150 0.01547 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.28990 10.22980 0.06010 0.58750 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.05230 8.99940 0.05290 0.58782 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.29970 11.24320 0.05650 0.50253 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.29330 10.24180 0.05150 0.50284 中國信託智能運動基金-台幣 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 中國信託智能運動基金-美元 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97220 10.97210 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.46690 9.41390 0.05300 0.56300 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.26890 9.21700 0.05190 0.56309 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.63980 9.58170 0.05810 0.60636 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.43310 9.37630 0.05680 0.60578 中國信託精穩基金 18.12100 18.05250 0.06850 0.37945 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.39000 11.31000 0.08000 0.70734 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 67.93000 67.71000 0.22000 0.32492 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.65200 37.40560 0.24640 0.65872 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29870 11.29770 0.00100 0.00885 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.96270 10.92280 0.03990 0.36529 元大上證50基金 31.87000 31.87000 0.00000 0.00000 元大大中華TMT基金-人民幣 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616 元大大中華TMT基金-新台幣 12.33000 12.27000 0.06000 0.48900 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.24000 13.26000 -0.02000 -0.15083 元大大中華價值指數基金-美元 13.48200 13.42500 0.05700 0.42458 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.62800 17.58800 0.04000 0.22743 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.49000 11.45900 0.03100 0.27053 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.63400 11.56100 0.07300 0.63143 元大中國平衡基金-人民幣 3.20000 3.20000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 15.04000 15.03000 0.01000 0.06653 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.21170 47.26890 -0.05720 -0.12101 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.31090 10.30440 0.00650 0.06308 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.58970 9.59760 -0.00790 -0.08231 元大中國機會債券基金-新台幣 9.98650 9.94470 0.04180 0.42032 元大巴西指數基金 6.51300 6.32400 0.18900 2.98861 元大巴菲特基金 30.39000 30.37000 0.02000 0.06585 元大日經225基金 28.75000 28.39000 0.36000 1.26805 元大台商收成基金 23.87000 23.75000 0.12000 0.50526 元大台灣50單日反向1倍基金 12.70000 12.82000 -0.12000 -0.93604 元大台灣50單日正向2倍基金 36.43000 35.73000 0.70000 1.95914 元大台灣中型100基金 32.81000 32.76000 0.05000 0.15263 元大台灣加權股價指數基金 24.95100 24.71400 0.23700 0.95897 元大台灣卓越50基金 81.69000 80.69000 1.00000 1.23931 元大台灣金融基金 17.48000 17.24000 0.24000 1.39211 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.87000 30.63000 0.24000 0.78355 元大台灣高股息基金 25.69000 25.59000 0.10000 0.39078 元大台灣電子科技基金 35.56000 35.28000 0.28000 0.79365 元大全球ETF成長組合基金 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372 元大全球ETF穩健組合基金 14.73000 14.64000 0.09000 0.61475 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.35000 13.31000 0.04000 0.30053 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.46000 12.46000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-美元 12.70700 12.64600 0.06100 0.48237 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.06000 7.03000 0.03000 0.42674 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.48000 8.44000 0.04000 0.47393 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.69000 6.65000 0.04000 0.60150 元大全球股票入息基金-美元配息 10.11700 10.09700 0.02000 0.19808 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 14.07000 13.97000 0.10000 0.71582 元大全球農業商機基金 16.33000 16.28000 0.05000 0.30713 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 元大印度指數基金 9.71400 9.74600 -0.03200 -0.32834 元大印度基金 12.72000 12.76000 -0.04000 -0.31348 元大多多基金 21.35000 21.16000 0.19000 0.89792 元大多福基金 58.66000 58.03000 0.63000 1.08565 元大亞太成長基金 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.63560 8.57830 0.05730 0.66796 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.17150 7.14380 0.02770 0.38775 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.07600 10.01100 0.06500 0.64929 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.26800 10.30000 -0.03200 -0.31068 元大卓越基金 51.42000 51.38000 0.04000 0.07785 元大店頭基金 9.42000 9.32000 0.10000 1.07296 元大泛歐成長基金 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 元大美元貨幣市場基金-美元 10.20800 10.20750 0.00050 0.00490 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.21800 9.24840 -0.03040 -0.32871 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.60350 30.70400 -0.10050 -0.32732 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.63260 36.53230 0.10030 0.27455 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.38420 19.51340 -0.12920 -0.66211 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.68800 18.46560 0.22240 1.20440 元大美國政府7至10年期債券基金 37.37340 37.43130 -0.05790 -0.15468 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.64770 20.67270 -0.02500 -0.12093 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.70600 17.67410 0.03190 0.18049 元大高科技基金 19.80000 19.76000 0.04000 0.20243 元大得利貨幣市場基金 16.23280 16.23260 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96740 11.96730 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 13.99000 13.85000 0.14000 1.01083 元大華夏中小基金 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447 元大新中國基金-人民幣 11.23000 11.31000 -0.08000 -0.70734 元大新中國基金-美元 11.43800 11.45900 -0.02100 -0.18326 元大新中國基金-新台幣 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134 元大新主流基金 29.27000 29.03000 0.24000 0.82673 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.73760 9.72750 0.01010 0.10383 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.43260 9.45280 -0.02020 -0.21369 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.58230 9.59040 -0.00810 -0.08446 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.28720 9.32400 -0.03680 -0.39468 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.50690 9.49730 0.00960 0.10108 元大新興亞洲基金 12.09000 12.02000 0.07000 0.58236 元大萬泰貨幣市場基金 15.08330 15.08310 0.00020 0.00133 元大經貿基金 40.32000 40.12000 0.20000 0.49850 元大實質多重資產基金-人民幣 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602 元大實質多重資產基金-美元 9.80100 9.68600 0.11500 1.18728 元大實質多重資產基金-新台幣 10.01000 9.91000 0.10000 1.00908 元大滬深300單日反向1倍基金 14.40000 14.38000 0.02000 0.13908 元大滬深300單日正向2倍基金 16.43000 16.51000 -0.08000 -0.48455 元大精準中小基金 22.44000 22.55000 -0.11000 -0.48780 元大摩臺基金 38.19000 37.76000 0.43000 1.13877 元大標普500基金 24.41000 24.26000 0.15000 0.61830 元大標普500單日反向1倍基金 13.59000 13.72000 -0.13000 -0.94752 元大標普500單日正向2倍基金 31.55000 31.07000 0.48000 1.54490 元大標智滬深300基金 18.86000 18.92000 -0.06000 -0.31712 元大歐洲50基金 25.59000 25.43000 0.16000 0.62918 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.51450 9.47590 0.03860 0.40735 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14480 10.14450 0.00030 0.00296 元大績效基金 60.47000 59.91000 0.56000 0.93474 元大韓國KOSPI200基金 24.48000 24.41000 0.07000 0.28677 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.77000 15.72000 0.05000 0.31807 日盛上選基金 34.60000 34.46000 0.14000 0.40627 日盛小而美基金 19.36000 19.29000 0.07000 0.36288 日盛中國內需動力基金 11.33000 11.25000 0.08000 0.71111 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.59130 11.59180 -0.00050 -0.00431 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89090 9.89140 -0.00050 -0.00505 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.88660 11.87600 0.01060 0.08926 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.13650 10.12740 0.00910 0.08986 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.72390 10.72400 -0.00010 -0.00093 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.12930 9.12930 0.00000 0.00000 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.15000 12.01000 0.14000 1.16570 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.50000 12.33000 0.17000 1.37875 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.51000 12.36000 0.15000 1.21359 日盛日盛基金 14.44000 14.25000 0.19000 1.33333 日盛目標收益組合基金(美元) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 日盛全球抗暖化基金 10.40000 10.33000 0.07000 0.67764 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.03000 10.01730 0.01270 0.12678 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.58280 9.57070 0.01210 0.12643 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.79950 9.79360 0.00590 0.06024 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.36490 9.35940 0.00550 0.05876 日盛全球新興債券基金A 10.72620 10.68800 0.03820 0.35741 日盛全球新興債券基金B 8.46060 8.43040 0.03020 0.35823 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40340 2.40090 0.00250 0.10413 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.70320 1.70140 0.00180 0.10580 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37470 0.37400 0.00070 0.18717 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26650 0.26600 0.00050 0.18797 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.36940 12.35360 0.01580 0.12790 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.64900 8.63800 0.01100 0.12734 日盛亞洲機會基金 7.68000 7.63000 0.05000 0.65531 日盛首選基金 17.68000 17.60000 0.08000 0.45455 日盛高科技基金 18.33000 18.27000 0.06000 0.32841 日盛貨幣市場基金 14.75060 14.75040 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 42.16000 41.73000 0.43000 1.03043 日盛精選五虎基金 39.25000 38.76000 0.49000 1.26419 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46770 13.46760 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 35.59000 35.45000 0.14000 0.39492 台新MSCI中國基金 22.55000 22.38000 0.17000 0.75961 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.31000 18.55000 -0.24000 -1.29380 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.19000 20.84000 0.35000 1.67946 台新大眾貨幣市場基金 14.14390 14.14380 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.81020 9.84040 -0.03020 -0.30690 台新中美貨幣市場基金-美元 10.84080 10.81530 0.02550 0.23578 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.05770 10.05290 0.00480 0.04775 台新中國通基金 49.45000 49.33000 0.12000 0.24326 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57070 0.56200 0.00870 1.54804 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.02200 16.79000 0.23200 1.38177 台新中國精選中小基金-美元 0.42100 0.00000 0.42100 0.00000 台新中國精選中小基金-新台幣 12.58000 0.00000 12.58000 0.00000 台新主流基金 24.88000 24.72000 0.16000 0.64725 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.18000 19.06000 0.12000 0.62959 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64580 0.64060 0.00520 0.81174 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.55000 14.46000 0.09000 0.62241 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48940 0.48550 0.00390 0.80330 台新台灣中小基金 38.86000 38.94000 -0.08000 -0.20544 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.46930 9.41120 0.05810 0.61735 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.51240 9.43430 0.07810 0.82783 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.67000 8.62000 0.05000 0.58005 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.51740 10.43110 0.08630 0.82733 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025 台新印度基金 15.74000 15.79000 -0.05000 -0.31666 台新亞美短期債券基金 10.92040 10.95100 -0.03060 -0.27943 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.65280 8.64250 0.01030 0.11918 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29590 0.29500 0.00090 0.30508 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.78550 11.77150 0.01400 0.11893 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39720 0.39600 0.00120 0.30303 台新真吉利貨幣市場基金 11.07810 11.07800 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.65920 29.84780 -0.18860 -0.63187 台新智慧生活基金-美元 10.27580 10.22970 0.04610 0.45065 台新智慧生活基金-新台幣 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.98000 8.94530 0.03470 0.38791 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.89090 8.87330 0.01760 0.19835 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.46310 9.42660 0.03650 0.38720 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.37690 9.35830 0.01860 0.19875 台新新興市場債券基金(A類型) 10.38190 10.38170 0.00020 0.00193 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34240 0.34170 0.00070 0.20486 台新新興市場債券基金(B類型) 7.88530 7.88510 0.00020 0.00254 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27320 0.27270 0.00050 0.18335 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.50000 6.39000 0.11000 1.72144 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.80100 10.70300 0.09800 0.91563 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 22.57000 22.40000 0.17000 0.75893 未來資產全球大消費基金 15.25000 15.14000 0.11000 0.72655 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.75130 11.75000 0.00130 0.01106 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.63480 9.63360 0.00120 0.01246 未來資產亞洲新富基金 21.75000 21.59000 0.16000 0.74108 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55160 12.55140 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 13.95000 13.83000 0.12000 0.86768 未來資產新興市場債券基金A 8.74990 8.71540 0.03450 0.39585 未來資產新興市場債券基金B 6.78790 6.76110 0.02680 0.39639 未來資產閣來寶全球組合基金 11.57000 11.55000 0.02000 0.17316 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.00150 11.00050 0.00100 0.00909 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.26530 10.25540 0.00990 0.09653 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44550 9.44840 -0.00290 -0.03069 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.58750 10.59070 -0.00320 -0.03022 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.55100 8.53820 0.01280 0.14991 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.64460 9.63020 0.01440 0.14953 永豐中小基金 52.77000 52.77000 0.00000 0.00000 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83460 1.83350 0.00110 0.05999 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.37890 2.37750 0.00140 0.05889 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.74710 8.73400 0.01310 0.14999 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.00300 10.98660 0.01640 0.14927 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.85000 4.78000 0.07000 1.46444 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.77000 22.42000 0.35000 1.56111 永豐主流品牌基金 17.59000 17.49000 0.10000 0.57176 永豐永豐基金 35.51000 35.35000 0.16000 0.45262 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.01180 10.00020 0.01160 0.11600 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.01180 10.00020 0.01160 0.11600 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.99310 10.00020 -0.00710 -0.07100 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.99310 10.00020 -0.00710 -0.07100 永豐亞洲民生消費基金 12.57000 12.48000 0.09000 0.72115 永豐南非幣2021保本基金 12.80430 12.78780 0.01650 0.12903 永豐高科技基金 25.87000 25.70000 0.17000 0.66148 永豐貨幣市場基金 13.86550 13.86530 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.03250 2.03150 0.00100 0.04922 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.39910 2.39090 0.00820 0.34297 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.86320 7.85300 0.01020 0.12989 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37390 10.36050 0.01340 0.12934 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.61000 8.55000 0.06000 0.70175 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.37000 19.26000 0.11000 0.57113 永豐臺灣加權ETF基金 54.06000 53.54000 0.52000 0.97124 永豐領航科技基金 40.89000 40.66000 0.23000 0.56567 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 永豐趨勢平衡基金 49.99000 50.08000 -0.09000 -0.17971 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.45580 11.45470 0.00110 0.00960 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.59000 9.58270 0.00730 0.07618 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.71440 9.70700 0.00740 0.07623 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.56480 9.55960 0.00520 0.05440 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.64830 9.64310 0.00520 0.05392 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.60390 9.59630 0.00760 0.07920 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.85510 9.84740 0.00770 0.07819 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.55170 9.54550 0.00620 0.06495 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.71900 9.71270 0.00630 0.06486 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.77000 11.76000 0.01000 0.08503 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.91000 11.88000 0.03000 0.25253 兆豐國際中小基金 15.55000 15.61000 -0.06000 -0.38437 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.09000 15.03000 0.06000 0.39920 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.02000 20.91000 0.11000 0.52606 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.23000 21.10000 0.13000 0.61611 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.28000 12.16000 0.12000 0.98684 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.28000 12.16000 0.12000 0.98684 兆豐國際生命科學基金 15.05000 14.97000 0.08000 0.53440 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.38190 10.33380 0.04810 0.46546 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.78030 10.71650 0.06380 0.59534 兆豐國際全球高股息基金 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151 兆豐國際全球基金 32.01000 31.79000 0.22000 0.69204 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.21380 10.21330 0.00050 0.00490 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.63910 9.66180 -0.02270 -0.23495 兆豐國際國民基金 22.44000 22.48000 -0.04000 -0.17794 兆豐國際第一基金 13.23000 13.24000 -0.01000 -0.07553 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81750 9.78150 0.03600 0.36804 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.89020 7.86130 0.02890 0.36762 兆豐國際萬全基金 20.51000 20.55000 -0.04000 -0.19465 兆豐國際電子基金 25.91000 25.86000 0.05000 0.19335 兆豐國際綠鑽基金 8.13000 8.08000 0.05000 0.61881 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.97000 21.72000 0.25000 1.15101 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.05000 17.20000 -0.15000 -0.87209 兆豐國際豐台灣基金 32.95000 32.70000 0.25000 0.76453 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48650 12.48640 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.41000 11.30000 0.11000 0.97345 合庫全球高收益債券基金A類型 11.06820 11.04490 0.02330 0.21096 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.92930 11.89920 0.03010 0.25296 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.71370 10.68760 0.02610 0.24421 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.48280 11.45230 0.03050 0.26632 合庫全球高收益債券基金B類型 8.20620 8.18890 0.01730 0.21126 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.59750 9.57350 0.02400 0.25069 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.10840 9.08610 0.02230 0.24543 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.09530 9.07090 0.02440 0.26899 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.41650 9.39350 0.02300 0.24485 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.28000 10.20000 0.08000 0.78431 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.38000 11.28000 0.10000 0.88652 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.54000 9.47000 0.07000 0.73918 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.74000 10.64000 0.10000 0.93985 合庫全球新興市場基金 9.65000 9.55000 0.10000 1.04712 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 合庫貨幣市場基金 10.11690 10.11680 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.63200 9.62360 0.00840 0.08729 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.89150 9.87720 0.01430 0.14478 合庫新興多重收益基金A類型 10.13890 10.13340 0.00550 0.05428 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.66430 11.64630 0.01800 0.15456 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.60170 13.56940 0.03230 0.23804 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.12260 9.11410 0.00850 0.09326 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.75400 9.73320 0.02080 0.21370 合庫新興多重收益基金B類型 8.07270 8.06830 0.00440 0.05453 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.09050 9.07680 0.01370 0.15093 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.36790 10.34380 0.02410 0.23299 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.59000 10.48000 0.11000 1.04962 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.48000 10.39000 0.09000 0.86622 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.40000 10.30000 0.10000 0.97087 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.30000 10.22000 0.08000 0.78278 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.89800 10.89710 0.00090 0.00826 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.63140 10.59910 0.03230 0.30474 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13970 10.12780 0.01190 0.11750 安聯中國東協基金 16.20000 16.10000 0.10000 0.62112 安聯中國策略基金 16.14000 15.92000 0.22000 1.38191 安聯中華新思路基金-人民幣 14.61000 14.44000 0.17000 1.17729 安聯中華新思路基金-美元 14.71000 14.49000 0.22000 1.51829 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.37000 13.20000 0.17000 1.28788 安聯台灣大壩基金 26.17000 26.34000 -0.17000 -0.64541 安聯台灣科技基金 44.76000 45.20000 -0.44000 -0.97345 安聯台灣貨幣市場基金 12.47550 12.47530 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.13000 29.37000 -0.24000 -0.81716 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07110 10.07330 -0.00220 -0.02184 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.01120 15.01540 -0.00420 -0.02797 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68590 9.68860 -0.00270 -0.02787 安聯四季成長組合基金-美元 11.57000 11.49000 0.08000 0.69626 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.49000 11.43000 0.06000 0.52493 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.05770 12.06090 -0.00320 -0.02653 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08340 10.08560 -0.00220 -0.02181 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.21850 12.22200 -0.00350 -0.02864 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57900 9.58210 -0.00310 -0.03235 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.42450 9.42660 -0.00210 -0.02228 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13060 9.13330 -0.00270 -0.02956 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.62000 11.55000 0.07000 0.60606 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.86450 11.86280 0.00170 0.01433 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.91840 10.91430 0.00410 0.03757 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59430 10.59170 0.00260 0.02455 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.03030 9.02780 0.00250 0.02769 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.82870 8.82510 0.00360 0.04079 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.54130 8.53920 0.00210 0.02459 安聯全球人口趨勢基金 11.35000 11.29000 0.06000 0.53144 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.13000 33.10000 0.03000 0.09063 安聯全球油礦金趨勢基金 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991 安聯全球計量平衡基金 12.75000 12.70000 0.05000 0.39370 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.04960 12.05440 -0.00480 -0.03982 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.50370 10.50780 -0.00410 -0.03902 安聯全球新興市場基金 18.82000 18.62000 0.20000 1.07411 安聯全球農金趨勢基金 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 安聯全球綠能趨勢基金 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 安聯亞洲動態策略基金 25.06000 24.86000 0.20000 0.80451 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.96930 9.96630 0.00300 0.03010 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.77280 9.76980 0.00300 0.03071 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.73700 82.62610 0.11090 0.13422 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.59590 12.56730 0.02860 0.22757 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.62030 65.50780 0.11250 0.17174 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.90930 9.88680 0.02250 0.22758 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.50890 2.51090 -0.00200 -0.07965 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.64930 10.63570 0.01360 0.12787 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09510 2.09670 -0.00160 -0.07631 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.88890 8.87710 0.01180 0.13293 宏利台灣動力基金 32.54000 32.33000 0.21000 0.64955 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.42780 10.39580 0.03200 0.30782 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90880 9.89800 0.01080 0.10911 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.30860 8.28320 0.02540 0.30664 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.10020 8.08830 0.01190 0.14713 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 宏利全球債券組合基金 12.93410 12.94410 -0.01000 -0.07726 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76320 2.76480 -0.00160 -0.05787 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65920 11.67190 -0.01270 -0.10881 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70680 8.71660 -0.00980 -0.11243 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26430 2.27340 -0.00910 -0.40028 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.66380 10.69140 -0.02760 -0.25815 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.26510 4.25600 0.00910 0.21382 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69280 0.69110 0.00170 0.24598 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.84000 19.81000 0.03000 0.15144 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61210 11.61970 -0.00760 -0.06541 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.36410 10.37080 -0.00670 -0.06460 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02080 10.03480 -0.01400 -0.13951 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.06380 9.06340 0.00040 0.00441 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.59000 8.59520 -0.00520 -0.06050 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.43290 8.44680 -0.01390 -0.16456 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.58130 8.58510 -0.00380 -0.04426 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75800 2.73610 0.02190 0.80041 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40320 0.39990 0.00330 0.82521 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.18240 12.09440 0.08800 0.72761 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92140 0.91380 0.00760 0.83169 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.52670 7.47340 0.05330 0.71320 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09420 2.07730 0.01690 0.81356 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30100 0.29860 0.00240 0.80375 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.24470 9.17990 0.06480 0.70589 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33910 0.33640 0.00270 0.80262 宏利萬利貨幣市場基金 13.62890 13.62880 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.89000 2.86000 0.03000 1.04895 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.85000 12.72000 0.13000 1.02201 宏利臺灣股息收益基金 29.24000 29.05000 0.19000 0.65404 宏利澳幣保本基金 11.93930 11.93460 0.00470 0.03938 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.00000 10.94000 0.06000 0.54845 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.23000 11.25000 -0.02000 -0.17778 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.72000 11.70000 0.02000 0.17094 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.78310 9.81070 -0.02760 -0.28133 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.85540 9.82910 0.02630 0.26757 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.96970 8.96260 0.00710 0.07922 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.50090 10.49250 0.00840 0.08006 貝萊德亞美利加收益基金 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 貝萊德新台幣基金 12.92460 12.92460 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 25.54000 25.36000 0.18000 0.70978 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17160 11.16890 0.00270 0.02417 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24300 10.22310 0.01990 0.19466 保德信大中華基金 31.45000 31.16000 0.29000 0.93068 保德信中小型股基金 45.37000 45.21000 0.16000 0.35390 保德信中國中小基金-人民幣 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 保德信中國中小基金-美元 11.41000 11.35000 0.06000 0.52863 保德信中國中小基金-新臺幣 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.87240 9.83260 0.03980 0.40478 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.86340 9.82620 0.03720 0.37858 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.97510 9.93540 0.03970 0.39958 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.66040 10.61800 0.04240 0.39932 保德信中國品牌基金-人民幣 10.48000 10.38000 0.10000 0.96339 保德信中國品牌基金-美元 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.24000 11.13000 0.11000 0.98832 保德信台商全方位基金 36.68000 36.45000 0.23000 0.63100 保德信全球中小基金 30.05000 29.84000 0.21000 0.70375 保德信全球消費商機基金 17.42000 17.40000 0.02000 0.11494 保德信全球基礎建設基金 12.21000 12.16000 0.05000 0.41118 保德信全球資源基金 8.29000 8.24000 0.05000 0.60680 保德信全球醫療生化基金-美元 9.42000 9.34000 0.08000 0.85653 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.23000 30.04000 0.19000 0.63249 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.93920 9.90710 0.03210 0.32401 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.61980 10.58590 0.03390 0.32024 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.13540 9.12330 0.01210 0.13263 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.75090 9.73800 0.01290 0.13247 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.31850 8.31190 0.00660 0.07940 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77860 10.77020 0.00840 0.07799 保德信亞太基金 22.63000 22.46000 0.17000 0.75690 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.51010 8.50430 0.00580 0.06820 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.09110 11.08360 0.00750 0.06767 保德信店頭市場基金 33.82000 33.51000 0.31000 0.92510 保德信拉丁美洲基金 7.41000 7.25000 0.16000 2.20690 保德信金平衡基金 29.55000 29.28000 0.27000 0.92213 保德信金滿意基金 41.03000 40.78000 0.25000 0.61305 保德信科技島基金 25.15000 25.16000 -0.01000 -0.03975 保德信高成長基金 92.58000 92.16000 0.42000 0.45573 保德信第一基金 27.08000 26.78000 0.30000 1.12024 保德信貨幣市場基金 15.74790 15.74770 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.69950 10.62810 0.07140 0.67180 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.54400 10.49270 0.05130 0.48891 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.95590 10.89200 0.06390 0.58667 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.10850 10.06810 0.04040 0.40127 保德信新世紀基金 10.42000 10.25000 0.17000 1.65854 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.13380 8.12190 0.01190 0.14652 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.74400 10.72830 0.01570 0.14634 保德信新興趨勢組合基金 11.84000 11.64000 0.20000 1.71821 保德信瑞騰基金 15.53110 15.53110 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.74680 9.71390 0.03290 0.33869 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.89710 9.86360 0.03350 0.33963 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.67510 9.63330 0.04180 0.43391 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.73940 9.69730 0.04210 0.43414 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.80050 9.76810 0.03240 0.33169 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.80070 9.76840 0.03230 0.33066 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78590 9.75540 0.03050 0.31265 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.78600 9.75560 0.03040 0.31162 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.81960 9.78130 0.03830 0.39156 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.66750 9.62340 0.04410 0.45826 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.61300 9.57100 0.04200 0.43883 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95520 1.95310 0.00210 0.10752 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62270 2.62000 0.00270 0.10305 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30800 0.30700 0.00100 0.32573 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44900 0.44770 0.00130 0.29037 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.72730 8.70720 0.02010 0.23084 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.88250 11.85850 0.02400 0.20239 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.59100 9.57740 0.01360 0.14200 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.59610 11.57870 0.01740 0.15028 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.10330 9.07370 0.02960 0.32622 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.03320 10.99730 0.03590 0.32644 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11740 10.08260 0.03480 0.34515 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96890 9.93070 0.03820 0.38467 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11580 10.09570 0.02010 0.19909 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.59760 10.57660 0.02100 0.19855 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.01820 9.99250 0.02570 0.25719 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81520 9.78680 0.02840 0.29019 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.04140 10.01240 0.02900 0.28964 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.76370 9.72880 0.03490 0.35873 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.89680 9.86030 0.03650 0.37017 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.38060 10.33510 0.04550 0.44025 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.41300 6.37510 0.03790 0.59450 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.81300 10.74910 0.06390 0.59447 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63910 11.63900 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.49000 19.35000 0.14000 0.72351 施羅德樂活中小基金-I類型 4425.260004393.29000 31.97000 0.72770 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.81180 10.78030 0.03150 0.29220 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.06190 12.00940 0.05250 0.43716 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.30430 11.25480 0.04950 0.43981 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.69780 9.66960 0.02820 0.29164 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.34180 10.29680 0.04500 0.43703 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.14120 10.09680 0.04440 0.43974 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.10950 11.07720 0.03230 0.29159 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.90160 11.84980 0.05180 0.43714 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.85630 11.80440 0.05190 0.43967 柏瑞五國金勢力建設基金 6.74000 6.71000 0.03000 0.44709 柏瑞巨人基金 12.78000 12.72000 0.06000 0.47170 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64090 13.64080 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.26000 16.22000 0.04000 0.24661 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.33570 13.31080 0.02490 0.18707 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82130 11.78560 0.03570 0.30291 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.46560 12.42930 0.03630 0.29205 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.02750 9.01060 0.01690 0.18756 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82610 6.81330 0.01280 0.18787 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.93180 8.90490 0.02690 0.30208 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.57130 8.53810 0.03320 0.38885 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.94340 10.91150 0.03190 0.29235 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.46170 8.43640 0.02530 0.29989 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.99660 11.96030 0.03630 0.30350 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.55300 11.53140 0.02160 0.18731 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.61510 11.57000 0.04510 0.38980 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.34760 11.31450 0.03310 0.29254 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.04580 9.02890 0.01690 0.18718 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.97910 9.94900 0.03010 0.30254 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.79750 9.75950 0.03800 0.38936 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.73360 9.70530 0.02830 0.29159 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.57080 9.54220 0.02860 0.29972 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.08230 10.08110 0.00120 0.01190 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.00890 9.99770 0.01120 0.11203 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.94300 9.93180 0.01120 0.11277 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.03150 10.02080 0.01070 0.10678 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.98960 9.98840 0.00120 0.01201 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.89070 9.87960 0.01110 0.11235 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.85080 9.83970 0.01110 0.11281 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.93930 9.92870 0.01060 0.10676 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.06300 10.06180 0.00120 0.01193 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.00890 9.99770 0.01120 0.11203 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.94300 9.93180 0.01120 0.11277 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.03150 10.02080 0.01070 0.10678 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.98970 9.98840 0.00130 0.01302 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.89070 9.87960 0.01110 0.11235 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.85080 9.83970 0.01110 0.11281 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.93920 9.92860 0.01060 0.10676 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.51850 10.51970 -0.00120 -0.01141 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.72640 11.71790 0.00850 0.07254 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.19790 11.19030 0.00760 0.06792 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.07770 9.07880 -0.00110 -0.01212 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.84340 9.83620 0.00720 0.07320 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.71340 9.70680 0.00660 0.06799 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.23550 10.23660 -0.00110 -0.01075 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.91840 10.91050 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10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.32320 11.29720 0.02600 0.23015 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.00520 10.97120 0.03400 0.30990 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.19300 10.16220 0.03080 0.30308 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.41000 8.39070 0.01930 0.23002 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.51380 9.48430 0.02950 0.31104 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.54890 9.52010 0.02880 0.30252 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.58620 10.55340 0.03280 0.31080 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.94380 9.92110 0.02270 0.22881 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.17660 10.14590 0.03070 0.30259 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.85650 9.82600 0.03050 0.31040 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.08710 9.06630 0.02080 0.22942 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.01920 8.98480 0.03440 0.38287 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.57090 9.54200 0.02890 0.30287 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.10010 12.04350 0.05660 0.46996 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.62310 11.55720 0.06590 0.57021 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.09140 11.02900 0.06240 0.56578 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.32350 7.28920 0.03430 0.47056 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.25340 9.20090 0.05250 0.57060 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.90170 9.84600 0.05570 0.56571 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.40140 10.35270 0.04870 0.47041 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.10900 11.04660 0.06240 0.56488 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01270 9.95590 0.05680 0.57052 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.33930 9.29560 0.04370 0.47011 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.11240 10.05560 0.05680 0.56486 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.05170 11.04300 0.00870 0.07878 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.63490 11.61620 0.01870 0.16098 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.73780 10.72080 0.01700 0.15857 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.14810 9.14090 0.00720 0.07877 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.73070 9.71510 0.01560 0.16057 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.74040 9.72490 0.01550 0.15938 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.96680 10.94910 0.01770 0.16166 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.86060 9.85280 0.00780 0.07917 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.23160 10.21530 0.01630 0.15956 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.47000 9.46250 0.00750 0.07926 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.30000 9.29270 0.00730 0.07856 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.94860 9.93260 0.01600 0.16109 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.50290 9.48780 0.01510 0.15915 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.33000 18.29000 0.04000 0.21870 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.16000 17.11000 0.05000 0.29223 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.90490 12.90140 0.00350 0.02713 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.95010 10.91940 0.03070 0.28115 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.72310 11.68710 0.03600 0.30803 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.26790 12.24230 0.02560 0.20911 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.38090 11.34360 0.03730 0.32882 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.07640 10.04820 0.02820 0.28065 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.52100 10.48870 0.03230 0.30795 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.43240 10.41060 0.02180 0.20940 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.49170 10.45730 0.03440 0.32896 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.31660 10.28490 0.03170 0.30822 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.43190 10.39770 0.03420 0.32892 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.48000 13.45000 0.03000 0.22305 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.88000 32.02000 -0.14000 -0.43723 國泰大中華基金 21.54000 21.41000 0.13000 0.60719 國泰小龍基金 16.10000 15.99000 0.11000 0.68793 國泰中小成長基金 45.17000 45.05000 0.12000 0.26637 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.46030 4.43730 0.02300 0.51833 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.05000 20.87000 0.18000 0.86248 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.81120 0.80260 0.00860 1.07152 國泰中國內需增長基金美元級別 0.76980 0.76170 0.00810 1.06341 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.06180 2.06960 -0.00780 -0.37688 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.63450 9.63240 0.00210 0.02180 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.30680 8.30500 0.00180 0.02167 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32120 0.32070 0.00050 0.15591 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.39510 11.39400 0.00110 0.00965 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.79650 1.78670 0.00980 0.54850 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.21550 10.20730 0.00820 0.08033 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34680 0.34590 0.00090 0.26019 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.88700 4.87340 0.01360 0.27907 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.05000 22.91000 0.14000 0.61109 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.76540 0.75920 0.00620 0.81665 國泰中港台基金人民幣級別 3.65720 3.64330 0.01390 0.38152 國泰中港台基金台幣級別 17.26000 17.13000 0.13000 0.75890 國泰中港台基金美元級別 0.57990 0.57460 0.00530 0.92238 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.75000 27.43000 0.32000 1.16661 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.60000 12.73000 -0.13000 -1.02121 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.00000 36.25000 0.75000 2.06897 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.01610 10.03630 -0.02020 -0.20127 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.01610 10.03630 -0.02020 -0.20127 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.01610 10.03630 -0.02020 -0.20127 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33500 0.33500 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33500 0.33500 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33500 0.33500 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.39930 12.39920 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.97000 28.87000 0.10000 0.34638 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.23640 2.23240 0.00400 0.17918 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35360 0.35110 0.00250 0.71205 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47180 0.47290 -0.00110 -0.23261 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.22000 13.14000 0.08000 0.60883 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47040 0.46680 0.00360 0.77121 國泰全球資源基金台幣級別 5.82000 5.78000 0.04000 0.69204 國泰全球資源基金美元級別 0.19190 0.19030 0.00160 0.84078 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41510 0.41250 0.00260 0.63030 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37780 0.37540 0.00240 0.63932 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43850 0.43580 0.00270 0.61955 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.08000 11.02000 0.06000 0.54446 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49830 0.50000 -0.00170 -0.34000 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.77000 19.60000 0.17000 0.86735 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.11000 20.87000 0.24000 1.14998 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39430 2.39670 -0.00240 -0.10014 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.44970 11.41570 0.03400 0.29784 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.42660 10.39560 0.03100 0.29820 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37960 0.37790 0.00170 0.44985 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34570 0.34410 0.00160 0.46498 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50320 0.50580 -0.00260 -0.51404 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.82000 11.78000 0.04000 0.33956 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40870 0.40660 0.00210 0.51648 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.42000 18.35000 0.07000 0.38147 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61670 0.61320 0.00350 0.57078 國泰科技生化基金 37.86000 37.76000 0.10000 0.26483 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.80000 25.63000 0.17000 0.66329 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.85000 13.96000 -0.11000 -0.78797 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.98310 37.82060 0.16250 0.42966 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.79990 19.92960 -0.12970 -0.65079 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.97790 18.75070 0.22720 1.21169 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.19830 38.93950 0.25880 0.66462 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.11300 38.78260 0.33040 0.85193 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.43890 41.49370 -0.05480 -0.13207 國泰紐幣2021保本基金 11.98300 11.96320 0.01980 0.16551 國泰紐幣八年期保本基金 12.26440 12.24250 0.02190 0.17889 國泰紐幣保本基金 12.29910 12.28990 0.00920 0.07486 國泰高科技基金 13.71000 13.65000 0.06000 0.43956 國泰國泰基金台幣I級別 24.13000 24.10000 0.03000 0.12448 國泰國泰基金台幣級別 24.13000 24.10000 0.03000 0.12448 國泰富時中國A50基金 20.65000 20.73000 -0.08000 -0.38591 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33840 0.33760 0.00080 0.23697 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45830 0.46160 -0.00330 -0.71490 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36810 0.36540 0.00270 0.73892 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49860 0.49960 -0.00100 -0.20016 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35390 0.35170 0.00220 0.62553 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47920 0.48090 -0.00170 -0.35350 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.68650 10.64680 0.03970 0.37288 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.78770 7.75870 0.02900 0.37377 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36090 0.35940 0.00150 0.41736 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26070 0.25920 0.00150 0.57870 國泰新興市場基金台幣級別 12.39000 12.27000 0.12000 0.97800 國泰新興市場基金美元級別 0.41510 0.41010 0.00500 1.21921 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11050 2.11240 -0.00190 -0.08995 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41390 1.41520 -0.00130 -0.09186 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34390 0.34240 0.00150 0.43808 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36880 0.36710 0.00170 0.46309 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23270 0.23170 0.00100 0.43159 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.56150 10.51670 0.04480 0.42599 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.94410 6.91470 0.02940 0.42518 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.37000 14.50000 -0.13000 -0.89655 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.25000 33.65000 0.60000 1.78306 國泰價值卓越基金 16.45000 16.35000 0.10000 0.61162 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.25000 11.20000 0.05000 0.44643 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39590 0.39360 0.00230 0.58435 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.12210 40.14300 -0.02090 -0.05206 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.56410 9.58130 -0.01720 -0.17952 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.61750 8.60510 0.01240 0.14410 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.51490 10.53380 -0.01890 -0.17942 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.56920 9.55540 0.01380 0.14442 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09210 11.09110 0.00100 0.00902 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18130 10.17170 0.00960 0.09438 第一金大中華基金 28.69000 28.39000 0.30000 1.05671 第一金小型精選基金 40.99000 40.40000 0.59000 1.46040 第一金中國世紀基金-人民幣 14.38000 14.31000 0.07000 0.48917 第一金中國世紀基金-美元 9.75920 9.65460 0.10460 1.08342 第一金中國世紀基金-美元-N 9.76050 9.65590 0.10460 1.08328 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.12000 11.02000 0.10000 0.90744 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.11000 11.02000 0.09000 0.81670 第一金中概平衡基金 25.95000 25.77000 0.18000 0.69849 第一金台灣貨幣市場基金 15.23160 15.23140 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.64000 177.63800 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.07410 13.94260 0.13150 0.94315 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.07470 13.94310 0.13160 0.94384 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.09000 12.99000 0.10000 0.76982 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.10000 13.00000 0.10000 0.76923 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.91840 9.87360 0.04480 0.45374 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.92030 9.87550 0.04480 0.45365 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.45120 9.41940 0.03180 0.33760 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.47510 9.44310 0.03200 0.33887 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.29190 10.24520 0.04670 0.45582 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.81220 9.77910 0.03310 0.33848 第一金全球大趨勢基金 23.56000 23.41000 0.15000 0.64075 第一金全球不動產證券化基金A 8.05650 8.04050 0.01600 0.19899 第一金全球不動產證券化基金B 5.78050 5.76900 0.01150 0.19934 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.47930 9.41650 0.06280 0.66691 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.48030 9.41760 0.06270 0.66577 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.26000 9.20000 0.06000 0.65217 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.26000 9.20000 0.06000 0.65217 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.71790 9.65350 0.06440 0.66712 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.71910 9.65480 0.06430 0.66599 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.50000 9.43000 0.07000 0.74231 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.67930 8.66570 0.01360 0.15694 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.15450 10.13850 0.01600 0.15781 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.75120 9.74620 0.00500 0.05130 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.05490 8.04720 0.00770 0.09569 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.89350 8.89270 0.00080 0.00900 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.89370 8.89300 0.00070 0.00787 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.01890 11.01320 0.00570 0.05176 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.01970 11.01400 0.00570 0.05175 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95660 9.94710 0.00950 0.09551 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.65430 14.65310 0.00120 0.00819 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.90950 14.82610 0.08340 0.56252 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.92790 14.84440 0.08350 0.56250 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.63000 13.58000 0.05000 0.36819 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.65000 13.60000 0.05000 0.36765 第一金亞洲科技基金 21.11000 20.90000 0.21000 1.00478 第一金亞洲新興市場基金 13.87000 13.87000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 10.44000 10.29000 0.15000 1.45773 第一金創新趨勢基金 26.59000 26.19000 0.40000 1.52730 第一金電子基金 35.45000 35.03000 0.42000 1.19897 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.58000 19.34000 0.24000 1.24095 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.84000 20.03000 -0.19000 -0.94858 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(美元) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 統一大中華中小基金(新台幣) 14.33000 14.32000 0.01000 0.06983 統一大滿貫基金 32.85000 32.86000 -0.01000 -0.03043 統一大龍印基金 17.01000 16.95000 0.06000 0.35398 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 統一大龍騰中國基金(美元) 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167 統一中小基金 26.55000 26.67000 -0.12000 -0.44994 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.50840 9.51270 -0.00430 -0.04520 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.59760 9.57450 0.02310 0.24127 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.13080 9.11150 0.01930 0.21182 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.13040 11.13540 -0.00500 -0.04490 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.15610 11.12930 0.02680 0.24081 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.61610 10.59370 0.02240 0.21145 統一台灣動力基金 17.51000 17.58000 -0.07000 -0.39818 統一全天候基金 113.13000 113.08000 0.05000 0.04422 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.57670 8.55070 0.02600 0.30407 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.96570 8.91300 0.05270 0.59127 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.83190 8.78540 0.04650 0.52929 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.77300 8.74630 0.02670 0.30527 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.17070 9.11680 0.05390 0.59122 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.03380 8.98630 0.04750 0.52858 統一全球債券組合基金 11.96970 11.95790 0.01180 0.09868 統一全球新科技基金(人民幣) 15.51000 15.36000 0.15000 0.97656 統一全球新科技基金(美元) 15.78000 15.58000 0.20000 1.28370 統一全球新科技基金(新台幣) 14.65000 14.49000 0.16000 1.10421 統一亞太基金 27.14000 26.93000 0.21000 0.77980 統一亞洲大金磚基金 13.20000 13.09000 0.11000 0.84034 統一奔騰基金 60.18000 59.83000 0.35000 0.58499 統一強棒貨幣市場基金 16.63960 16.63940 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 統一強漢基金(美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 統一強漢基金(新台幣) 25.34000 25.36000 -0.02000 -0.07886 統一統信基金 33.20000 33.11000 0.09000 0.27182 統一黑馬基金 61.07000 60.68000 0.39000 0.64272 統一新亞洲科技能源基金 19.83000 19.68000 0.15000 0.76220 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.23160 8.21670 0.01490 0.18134 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.32370 10.30500 0.01870 0.18147 統一經建基金 47.84000 47.88000 -0.04000 -0.08354 統一龍馬基金 68.94000 69.19000 -0.25000 -0.36132 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 23.42000 23.28000 0.14000 0.60137 野村中小基金 50.65000 50.19000 0.46000 0.91652 野村中國機會基金 14.74000 14.59000 0.15000 1.02810 野村巴西基金 6.23000 6.06000 0.17000 2.80528 野村日本領先基金 12.46000 12.50000 -0.04000 -0.32000 野村台灣高股息基金 22.10000 22.10000 0.00000 0.00000 野村台灣運籌基金 37.76000 37.70000 0.06000 0.15915 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.65950 9.65220 0.00730 0.07563 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.65100 9.64500 0.00600 0.06221 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.66640 9.65830 0.00810 0.08387 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.74080 9.73340 0.00740 0.07603 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.71460 9.70860 0.00600 0.06180 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.69320 9.68580 0.00740 0.07640 野村平衡基金 19.58000 19.53000 0.05000 0.25602 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.02000 12.98000 0.04000 0.30817 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 野村全球生技醫療基金 15.83000 15.77000 0.06000 0.38047 野村全球品牌基金 28.07000 27.96000 0.11000 0.39342 野村全球氣候變遷基金 8.75000 8.69000 0.06000 0.69045 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.19000 13.09000 0.10000 0.76394 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.42000 11.32000 0.10000 0.88339 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.50000 19.35000 0.15000 0.77519 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.35000 12.24000 0.11000 0.89869 野村全球短期收益基金-美元計價 10.53610 10.54150 -0.00540 -0.05123 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.39680 10.38920 0.00760 0.07315 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.59070 9.55950 0.03120 0.32638 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.34740 9.31890 0.02850 0.30583 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.84030 8.82030 0.02000 0.22675 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.04390 11.00790 0.03600 0.32704 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.57120 10.53890 0.03230 0.30648 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05000 10.02720 0.02280 0.22738 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.28550 11.23500 0.05050 0.44949 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.86150 10.81330 0.04820 0.44575 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.46260 10.42620 0.03640 0.34912 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.53010 10.47090 0.05920 0.56538 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.60860 10.56910 0.03950 0.37373 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.97170 9.91410 0.05760 0.58099 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.66990 9.62850 0.04140 0.42997 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.78980 9.73840 0.05140 0.52781 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.98060 11.91330 0.06730 0.56491 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.87100 12.83330 0.03770 0.29377 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.04170 10.97790 0.06380 0.58117 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.71200 10.66620 0.04580 0.42939 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.08190 11.02360 0.05830 0.52887 野村成長基金 28.32000 28.30000 0.02000 0.07067 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.62930 9.58940 0.03990 0.41608 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.64050 9.60150 0.03900 0.40619 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.58490 9.56110 0.02380 0.24893 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.87990 9.83900 0.04090 0.41569 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.83940 9.79960 0.03980 0.40614 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.78630 9.76200 0.02430 0.24892 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.37000 13.33000 0.04000 0.30008 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.91790 9.89960 0.01830 0.18486 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.85310 9.83680 0.01630 0.16570 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.78480 9.78060 0.00420 0.04294 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.32580 10.30660 0.01920 0.18629 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.19120 10.17430 0.01690 0.16610 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.12620 10.12180 0.00440 0.04347 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.85070 8.83680 0.01390 0.15730 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.55610 9.54070 0.01540 0.16141 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.44130 9.42840 0.01290 0.13682 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.26800 13.24710 0.02090 0.15777 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.37880 12.35890 0.01990 0.16102 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.13930 10.12550 0.01380 0.13629 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.24400 10.23490 0.00910 0.08891 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.93140 9.92340 0.00800 0.08062 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.38860 9.38820 0.00040 0.00426 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.02040 11.02000 0.00040 0.00363 野村泰國基金 43.10000 43.32000 -0.22000 -0.50785 野村高科技基金 12.04000 11.98000 0.06000 0.50083 野村貨幣市場基金 16.24670 16.24660 0.00010 0.00062 野村新馬基金 17.03000 17.07000 -0.04000 -0.23433 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.96190 7.96540 -0.00350 -0.04394 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.66890 11.67420 -0.00530 -0.04540 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.49000 7.40000 0.09000 1.21622 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 野村精選貨幣市場基金 12.06990 12.06980 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.36000 12.39000 -0.03000 -0.24213 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.86000 11.88000 -0.02000 -0.16835 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 野村歐洲高股息基金季配型 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368 野村優質基金 34.29000 34.26000 0.03000 0.08757 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.65140 8.64380 0.00760 0.08792 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.03660 8.03070 0.00590 0.07347 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.85900 7.85670 0.00230 0.02927 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.54080 11.53050 0.01030 0.08933 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51560 10.50790 0.00770 0.07328 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.31270 10.30970 0.00300 0.02910 野村環球基金-人民幣計價 15.55000 15.45000 0.10000 0.64725 野村環球基金-美元計價 12.37000 12.28000 0.09000 0.73290 野村環球基金-新臺幣計價 16.78000 16.69000 0.09000 0.53925 野村鴻利基金 22.47000 22.45000 0.02000 0.08909 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84830 16.84820 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.46000 20.45000 0.01000 0.04890 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.05000 13.12000 -0.07000 -0.53354 野村鑫平衡組合基金 14.84000 14.79000 0.05000 0.33807 野村鑫全球債券組合基金 13.13040 13.14030 -0.00990 -0.07534 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.73170 9.71050 0.02120 0.21832 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.72340 9.69690 0.02650 0.27328 凱基台商天下基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369 凱基台灣精五門基金 21.01000 20.84000 0.17000 0.81574 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.83390 10.77430 0.05960 0.55317 凱基亞太高股息基金 13.31000 13.29000 0.02000 0.15049 凱基亞洲四金磚基金 18.10000 18.09000 0.01000 0.05528 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.71000 13.66000 0.05000 0.36603 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.41310 13.33200 0.08110 0.60831 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.82000 12.76000 0.06000 0.47022 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53010 11.53000 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.25000 27.08000 0.17000 0.62777 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.37000 21.19000 0.18000 0.84946 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.35830 21.14340 0.21490 1.01639 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.53000 18.44000 0.09000 0.48807 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.25940 18.13730 0.12210 0.67320 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.12000 8.03000 0.09000 1.12080 凱基資源國基金 9.91000 9.77000 0.14000 1.43296 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.10000 11.03000 0.07000 0.63463 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.70570 11.61450 0.09120 0.78523 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.86000 10.79000 0.07000 0.64875 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.17010 11.03580 0.13430 1.21695 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.10000 10.99000 0.11000 1.00091 凱基護城河基金-台幣計價A 12.91000 12.80000 0.11000 0.85938 凱基護城河基金-美元計價B 13.04460 12.91350 0.13110 1.01522 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.58000 14.74000 -0.16000 -1.08548 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.79000 31.20000 0.59000 1.89103 富邦NASDAQ-100基金 28.53000 28.33000 0.20000 0.70597 富邦上証180基金 31.86000 31.95000 -0.09000 -0.28169 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24080 0.23840 0.00240 1.00671 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.20000 7.14000 0.06000 0.84034 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.03000 7.02000 0.01000 0.14245 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.48000 43.69000 -0.21000 -0.48066 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.84720 11.80810 0.03910 0.33113 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.22580 11.16900 0.05680 0.50855 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.01150 10.94030 0.07120 0.65080 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.44360 10.40910 0.03450 0.33144 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.81590 9.76620 0.04970 0.50890 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.63710 9.57480 0.06230 0.65067 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.80730 20.74990 0.05740 0.27663 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.23300 11.23200 0.00100 0.00890 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.81110 10.77120 0.03990 0.37043 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.79200 12.78070 0.01130 0.08841 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89500 1.89260 0.00240 0.12681 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47960 9.47120 0.00840 0.08869 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.45160 1.44980 0.00180 0.12416 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.56750 11.56520 0.00230 0.01989 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74300 1.73910 0.00390 0.22425 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.06610 10.06410 0.00200 0.01987 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53610 1.53270 0.00340 0.22183 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.26000 14.38000 -0.12000 -0.83449 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 25.02000 24.56000 0.46000 1.87296 富邦日本東証基金 22.86000 22.59000 0.27000 1.19522 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.75000 42.20000 0.55000 1.30332 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.24000 46.74000 0.50000 1.06975 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.55000 49.97000 0.58000 1.16070 富邦台灣心基金 23.06000 22.87000 0.19000 0.83078 富邦台灣釆吉50基金 47.38000 46.80000 0.58000 1.23932 富邦台灣科技指數基金 51.68000 51.21000 0.47000 0.91779 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29430 0.29350 0.00080 0.27257 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.31450 2.32390 -0.00940 -0.40449 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34100 0.34050 0.00050 0.14684 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.66650 10.64800 0.01850 0.17374 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01620 2.02460 -0.00840 -0.41490 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32810 0.32770 0.00040 0.12206 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.23490 9.21890 0.01600 0.17356 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.02000 23.13000 -0.11000 -0.47557 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.70000 14.65000 0.05000 0.34130 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.16000 29.42000 -0.26000 -0.88375 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62190 15.62180 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 67.01000 66.41000 0.60000 0.90348 富邦科技基金 25.72000 25.46000 0.26000 1.02121 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.12670 39.25510 -0.12840 -0.32709 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.32680 38.21320 0.11360 0.29728 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.71490 37.77520 -0.06030 -0.15963 富邦恒生國企ETF基金 21.93000 21.77000 0.16000 0.73496 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.64000 12.81000 -0.17000 -1.32709 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 34.78000 33.94000 0.84000 2.47496 富邦高成長基金 25.54000 25.29000 0.25000 0.98853 富邦基金 13.55000 13.46000 0.09000 0.66865 富邦深証100基金 11.48000 11.55000 -0.07000 -0.60606 富邦富時歐洲ETF基金 21.06000 21.03000 0.03000 0.14265 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40260 0.40260 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.21510 12.20700 0.00810 0.06636 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.55040 9.54410 0.00630 0.06601 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30220 0.30220 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.92190 8.91600 0.00590 0.06617 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.66650 9.66310 0.00340 0.03519 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.88920 9.90410 -0.01490 -0.15044 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.66650 9.66310 0.00340 0.03519 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.88920 9.90410 -0.01490 -0.15044 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.68000 19.47000 0.21000 1.07858 富邦精準基金 48.02000 47.61000 0.41000 0.86116 富邦精銳中小基金 12.34000 12.27000 0.07000 0.57050 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 富邦臺灣公司治理100基金 21.30000 21.05000 0.25000 1.18765 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.79000 7.86000 -0.07000 -0.89059 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.85000 14.58000 0.27000 1.85185 富邦標普美國特別股ETF基金 19.44000 19.48000 -0.04000 -0.20534 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.20990 10.23090 -0.02100 -0.20526 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.18810 11.13330 0.05480 0.49222 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.95330 10.92300 0.03030 0.27740 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.01050 10.03120 -0.02070 -0.20636 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.92490 10.87130 0.05360 0.49304 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.67440 10.64480 0.02960 0.27807 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.06000 29.75000 0.31000 1.04202 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.95180 8.92180 0.03000 0.33626 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.43240 9.40010 0.03230 0.34361 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.26990 9.23830 0.03160 0.34205 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.76640 9.73390 0.03250 0.33388 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.71830 9.68500 0.03330 0.34383 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.55080 9.51820 0.03260 0.34250 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.60380 9.57070 0.03310 0.34585 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51280 8.48280 0.03000 0.35366 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.47540 9.44070 0.03470 0.36756 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.08190 9.04890 0.03300 0.36469 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42300 10.38620 0.03680 0.35432 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.13190 10.09480 0.03710 0.36752 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.76810 9.73260 0.03550 0.36475 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.18910 9.15540 0.03370 0.36809 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.57880 9.54400 0.03480 0.36463 富達卓越領航全球組合基金 15.06000 14.95000 0.11000 0.73579 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.76730 8.73420 0.03310 0.37897 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.41220 9.37550 0.03670 0.39145 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.22030 9.18450 0.03580 0.38979 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.83060 9.79340 0.03720 0.37985 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.73840 9.70040 0.03800 0.39174 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.57190 9.53470 0.03720 0.39015 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.28950 9.25330 0.03620 0.39121 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.61030 9.57310 0.03720 0.38859 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.00000 11.89000 0.11000 0.92515 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.33000 11.28000 0.05000 0.44326 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.50700 9.50700 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.23630 9.22130 0.01500 0.16267 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.74840 8.74240 0.00600 0.06863 富蘭克林華美中華基金 14.57000 14.45000 0.12000 0.83045 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.56000 20.57000 -0.01000 -0.04861 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.18000 20.07000 0.11000 0.54808 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.24000 11.17000 0.07000 0.62668 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.00280 7.97330 0.02950 0.36998 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.23760 9.19700 0.04060 0.44145 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.83370 9.79040 0.04330 0.44227 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.30290 9.26850 0.03440 0.37115 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.01910 11.00510 0.01400 0.12721 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.85790 8.84660 0.01130 0.12773 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.34070 9.32890 0.01180 0.12649 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.99710 12.97830 0.01880 0.14486 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.39700 10.38190 0.01510 0.14545 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.10550 10.09310 0.01240 0.12286 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.77200 7.76240 0.00960 0.12367 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.29170 9.28020 0.01150 0.12392 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.57800 10.57450 0.00350 0.03310 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59890 7.59640 0.00250 0.03291 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.10140 9.09840 0.00300 0.03297 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.40690 10.38910 0.01780 0.17133 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.82350 7.81010 0.01340 0.17157 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.29660 8.28330 0.01330 0.16056 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.42170 9.39960 0.02210 0.23512 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.08270 10.05890 0.02380 0.23661 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.65010 12.62980 0.02030 0.16073 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.21000 10.13000 0.08000 0.78973 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.37000 8.49000 -0.12000 -1.41343 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.35000 10.49000 -0.14000 -1.33460 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.68000 10.61000 0.07000 0.65975 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.75000 8.71000 0.04000 0.45924 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.22000 11.17000 0.05000 0.44763 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.10080 13.03430 0.06650 0.51019 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.35000 10.26000 0.09000 0.87719 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.20000 10.08000 0.12000 1.19048 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.11000 10.01000 0.10000 0.99900 富蘭克林華美第一富基金 41.05000 40.96000 0.09000 0.21973 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29000 10.28990 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.40000 13.33000 0.07000 0.52513 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.53000 13.39000 0.14000 1.04556 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.21000 15.08000 0.13000 0.86207 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.98210 7.94150 0.04060 0.51124 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.33000 11.26200 0.06800 0.60380 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.84110 9.81280 0.02830 0.28840 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.05530 11.02350 0.03180 0.28847 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.11210 7.09330 0.01880 0.26504 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.39800 9.36740 0.03060 0.32666 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.33850 10.30480 0.03370 0.32703 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.69720 10.66910 0.02810 0.26338 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.82000 19.87000 -0.05000 -0.25164 復華人民幣貨幣市場基金 11.53300 11.53210 0.00090 0.00780 復華人生目標基金 38.41610 38.37680 0.03930 0.10241 復華大中華中小策略基金 10.16000 10.08000 0.08000 0.79365 復華中小精選基金 74.12000 73.15000 0.97000 1.32604 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.73000 9.61000 0.12000 1.24870 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.12000 8.98000 0.14000 1.55902 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.00000 11.95000 0.05000 0.41841 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.32000 11.21000 0.11000 0.98127 復華台灣智能基金 12.05000 11.98000 0.07000 0.58431 復華全方位基金 30.15000 30.06000 0.09000 0.29940 復華全球大趨勢基金-美元 13.70000 13.50000 0.20000 1.48148 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.83000 20.57000 0.26000 1.26398 復華全球平衡基金-新臺幣 20.10000 20.04000 0.06000 0.29940 復華全球物聯網科技基金-美元 16.86000 16.54000 0.32000 1.93470 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.69000 15.43000 0.26000 1.68503 復華全球原物料基金 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 復華全球消費基金-新臺幣 13.67000 13.64000 0.03000 0.21994 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47740 11.47480 0.00260 0.02266 復華全球債券基金 13.54170 13.54870 -0.00700 -0.05167 復華全球債券組合基金 14.61000 14.61000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.16000 14.09000 0.07000 0.49681 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 復華全球戰略配置強基金-美元 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402 復華有利貨幣市場基金 13.42170 13.42160 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 13.85000 13.79000 0.06000 0.43510 復華亞太成長基金 15.68000 15.34000 0.34000 2.21643 復華亞太神龍科技基金-美元 10.11000 9.95000 0.16000 1.60804 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.36000 10.21000 0.15000 1.46915 復華東協世紀基金 13.31000 13.28000 0.03000 0.22590 復華南非幣長期收益基金A 13.29000 13.21000 0.08000 0.60560 復華南非幣長期收益基金B 8.42000 8.37000 0.05000 0.59737 復華南非幣短期收益基金A 13.41000 13.39000 0.02000 0.14937 復華南非幣短期收益基金B 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 復華美國新星基金-美元 12.82000 12.70000 0.12000 0.94488 復華美國新星基金-新臺幣 12.54000 12.45000 0.09000 0.72289 復華恒生基金 22.18000 22.00000 0.18000 0.81818 復華恒生單日反向一倍基金 8.02000 8.13000 -0.11000 -1.35301 復華恒生單日正向二倍基金 38.19000 37.21000 0.98000 2.63370 復華神盾基金 26.52750 26.44650 0.08100 0.30628 復華高成長基金 67.21000 66.68000 0.53000 0.79484 復華高益策略組合基金 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.38170 14.38150 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.74000 18.60000 0.14000 0.75269 復華富時台灣高股息低波動基金 50.30000 49.69000 0.61000 1.22761 復華復華基金 21.21000 21.05000 0.16000 0.76010 復華華人世紀基金 20.01000 19.77000 0.24000 1.21396 復華傳家二號基金 29.86310 29.82910 0.03400 0.11398 復華傳家基金 25.42120 25.40710 0.01410 0.05550 復華奧林匹克全球組合基金 14.81000 14.80000 0.01000 0.06757 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.74000 11.68000 0.06000 0.51370 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.23000 14.17000 0.06000 0.42343 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 復華新興人民幣短期收益基金 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 復華新興市場10年期以上債券基金 18.54000 18.38000 0.16000 0.87051 復華新興市場高收益債券基金A 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 復華新興市場高收益債券基金B 5.94000 5.91000 0.03000 0.50761 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.98000 12.90000 0.08000 0.62016 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.61000 13.52000 0.09000 0.66568 復華新興市場短期收益基金 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.43000 9.36000 0.07000 0.74786 復華滬深300 A股基金 24.25000 24.33000 -0.08000 -0.32881 復華數位經濟基金 61.26000 60.98000 0.28000 0.45917 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.70000 11.58000 0.12000 1.03627 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.78700 9.76380 0.02320 0.23761 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.63870 9.61960 0.01910 0.19855 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.94070 9.91720 0.02350 0.23696 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.76000 9.74060 0.01940 0.19917 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.74770 9.72750 0.02020 0.20766 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.93780 9.93580 0.00200 0.02013 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.77220 9.74460 0.02760 0.28323 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.96170 9.95240 0.00930 0.09344 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.77110 9.74370 0.02740 0.28121 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.96450 9.95520 0.00930 0.09342 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24260 9.25600 -0.01340 -0.14477 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.06390 9.02420 0.03970 0.43993 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.75310 8.73120 0.02190 0.25082 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.35430 11.37050 -0.01620 -0.14247 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.14790 11.09910 0.04880 0.43968 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.88950 10.86220 0.02730 0.25133 景順主流基金 19.09000 19.07000 0.02000 0.10488 景順台灣科技基金 33.83000 33.76000 0.07000 0.20735 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.12000 11.06000 0.06000 0.54250 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771 景順全球科技基金 21.46000 21.25000 0.21000 0.98824 景順全球康健基金 17.44000 17.26000 0.18000 1.04287 景順貨幣市場基金 15.92150 15.92130 0.00020 0.00126 景順潛力基金 35.04000 35.05000 -0.01000 -0.02853 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.64000 15.49000 0.15000 0.96837 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.15000 14.04000 0.11000 0.78348 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.53000 10.46000 0.07000 0.66922 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.62000 10.53000 0.09000 0.85470 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.45000 10.38000 0.07000 0.67437 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.66230 8.68430 -0.02200 -0.25333 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.33180 8.36310 -0.03130 -0.37426 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.98400 10.97530 0.00870 0.07927 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.53950 10.54370 -0.00420 -0.03983 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.50000 8.44000 0.06000 0.71090 華南永昌中國A股基金(美元) 8.81000 8.77000 0.04000 0.45610 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.50000 12.47000 0.03000 0.24058 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.48920 9.46900 0.02020 0.21333 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.37730 9.37490 0.00240 0.02560 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70190 9.68120 0.02070 0.21382 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.58900 9.58660 0.00240 0.02503 華南永昌永昌基金 19.61000 19.55000 0.06000 0.30691 華南永昌全球亨利組合基金 14.24570 14.24140 0.00430 0.03019 華南永昌全球神農水資源基金 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 華南永昌全球精品基金 15.52000 15.43000 0.09000 0.58328 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.97000 13.84000 0.13000 0.93931 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.48000 13.38000 0.10000 0.74738 華南永昌物聯網精選基金 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474 華南永昌策略報酬基金 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18490 16.18470 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.57940 24.68320 -0.10380 -0.42053 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92350 11.92340 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.15790 10.15300 0.00490 0.04826 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.58290 10.54080 0.04210 0.39940 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.91540 9.91130 0.00410 0.04137 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.29920 10.25820 0.04100 0.39968 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.01980 10.01580 0.00400 0.03994 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.37680 10.33580 0.04100 0.39668 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.87790 9.87400 0.00390 0.03950 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.22500 10.18460 0.04040 0.39668 華頓中小型基金 25.23000 25.61000 -0.38000 -1.48380 華頓中國多重機會平衡基金 12.86760 12.73880 0.12880 1.01108 華頓台灣基金 30.15000 30.11000 0.04000 0.13285 華頓平安貨幣市場基金 11.50570 11.50560 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.56000 17.57000 -0.01000 -0.05692 華頓全球高收益債券基金A 13.33050 13.30690 0.02360 0.17735 華頓全球高收益債券基金B 8.40040 8.38550 0.01490 0.17769 華頓全球黑鑽油源基金 6.19000 6.15000 0.04000 0.65041 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.99980 2.97340 0.02640 0.88787 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.16560 13.98560 0.18000 1.28704 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47420 0.46730 0.00690 1.47657 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.85420 11.82060 0.03360 0.28425 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.77680 10.75300 0.02380 0.22133 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.12850 11.05330 0.07520 0.68034 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.12150 10.05310 0.06840 0.68039 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.72500 11.62400 0.10100 0.86889 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.75200 10.65670 0.09530 0.89427 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.39000 12.36000 0.03000 0.24272 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.26000 11.19000 0.07000 0.62556 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.47000 12.37000 0.10000 0.80841 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41290 2.41490 -0.00200 -0.08282 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.94890 1.95500 -0.00610 -0.31202 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.19740 12.13850 0.05890 0.48523 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.02720 9.97880 0.04840 0.48503 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38080 0.37890 0.00190 0.50145 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32330 0.32150 0.00180 0.55988 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.51000 3.49000 0.02000 0.57307 匯豐中國動力基金(台幣) 16.59000 16.40000 0.19000 1.15854 匯豐中國動力基金(美元) 0.56000 0.55000 0.01000 1.81818 匯豐太平洋精典基金 18.22000 18.07000 0.15000 0.83011 匯豐台灣精典基金 24.20000 23.99000 0.21000 0.87536 匯豐全球趨勢組合基金 12.24000 12.14000 0.10000 0.82372 匯豐全球關鍵資源基金 8.42000 8.37000 0.05000 0.59737 匯豐安富基金 25.39000 25.26000 0.13000 0.51465 匯豐成功基金 39.93000 39.49000 0.44000 1.11421 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.42230 2.42780 -0.00550 -0.22654 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.21790 2.22370 -0.00580 -0.26083 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.65000 11.61660 0.03340 0.28752 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.10890 8.07530 0.03360 0.41608 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38360 0.38230 0.00130 0.34005 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34630 0.34500 0.00130 0.37681 匯豐拉丁美洲基金 8.00000 7.82000 0.18000 2.30179 匯豐金磚動力基金 15.03000 14.93000 0.10000 0.66979 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97250 14.97250 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.28000 5.24000 0.04000 0.76336 匯豐新鑽動力基金 11.47000 11.34000 0.13000 1.14638 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.58910 5.52320 0.06590 1.19315 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.11690 9.05110 0.06580 0.72698 匯豐龍鳳基金-A類型 51.92000 51.47000 0.45000 0.87430 匯豐龍鳳基金-I類型 51.92000 51.47000 0.45000 0.87430 匯豐龍騰電子基金 37.60000 37.35000 0.25000 0.66934 匯豐雙高收益債券組合基金 12.24970 12.22800 0.02170 0.17746 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.91000 20.77000 0.14000 0.67405 新光中國成長基金(人民幣) 11.63000 11.58000 0.05000 0.43178 新光中國成長基金(美元) 12.59000 12.51000 0.08000 0.63949 新光中國成長基金(新臺幣) 12.16000 12.11000 0.05000 0.41288 新光台灣富貴基金 23.57000 23.38000 0.19000 0.81266 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94500 9.92280 0.02220 0.22373 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.40590 9.41000 -0.00410 -0.04357 新光全球債券基金(B配息)美元 9.63670 9.61540 0.02130 0.22152 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.10470 9.10870 -0.00400 -0.04391 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976 新光吉星貨幣市場基金 15.42640 15.42620 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 新光多重資產基金(A累積)美元 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 新光亞洲精選基金-美金 24.58000 24.43000 0.15000 0.61400 新光亞洲精選基金-新台幣 24.11000 24.03000 0.08000 0.33292 新光兩岸優勢基金 13.76000 13.71000 0.05000 0.36470 新光店頭基金 26.74000 26.50000 0.24000 0.90566 新光南非幣保本基金 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 16.06000 15.90000 0.16000 1.00629 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.71080 9.68710 0.02370 0.24466 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.00190 9.98020 0.02170 0.21743 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.66410 9.65180 0.01230 0.12744 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.29250 9.26970 0.02280 0.24596 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.58340 9.56220 0.02120 0.22171 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.25350 9.24130 0.01220 0.13202 新光澳幣八年期保本基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 新光澳幣十年期保本基金 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.00160 9.98900 0.01260 0.12614 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.92200 9.98860 -0.06660 -0.66676 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.83950 9.90060 -0.06110 -0.61713 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.90550 9.90060 0.00490 0.04949 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.89590 9.88450 0.01140 0.11533 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.82960 9.88420 -0.05460 -0.55240 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.80460 9.85840 -0.05380 -0.54573 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.87300 9.86080 0.01220 0.12372 瑞銀全球創新趨勢基金 7.38000 7.36000 0.02000 0.27174 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.82300 9.80550 0.01750 0.17847 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.55690 9.53990 0.01700 0.17820 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.79230 9.77730 0.01500 0.15342 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.56920 9.55460 0.01460 0.15281 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.63940 9.63110 0.00830 0.08618 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92670 9.91790 0.00880 0.08873 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.72930 13.72310 0.00620 0.04518 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.56730 8.56350 0.00380 0.04437 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.71590 36.47450 0.24140 0.66183 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.14330 36.90930 0.23400 0.63399 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.63160 38.41060 0.22100 0.57536 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09320 11.09230 0.00090 0.00811 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.35090 10.33970 0.01120 0.10832 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.48570 13.33540 0.15030 1.12708 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.90210 10.74970 0.15240 1.41771 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.93000 10.79000 0.14000 1.29750 群益大印度基金-人民幣 12.99080 13.04850 -0.05770 -0.44220 群益大印度基金-美元 13.21410 13.23470 -0.02060 -0.15565 群益大印度基金-新臺幣 12.14000 12.18000 -0.04000 -0.32841 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.38680 12.35180 0.03500 0.28336 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.91930 12.84590 0.07340 0.57139 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.75000 11.71000 0.04000 0.34159 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.56470 11.53200 0.03270 0.28356 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.00670 10.94410 0.06260 0.57200 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.93970 9.91160 0.02810 0.28351 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.49850 9.44450 0.05400 0.57176 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.65750 9.63030 0.02720 0.28244 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.53790 9.48370 0.05420 0.57151 群益中小型股基金 49.57000 49.93000 -0.36000 -0.72101 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.88290 9.86900 0.01390 0.14085 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.92360 9.88120 0.04240 0.42910 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.01500 8.99330 0.02170 0.24129 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.79450 8.78210 0.01240 0.14120 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.83030 8.79260 0.03770 0.42877 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.02260 8.00340 0.01920 0.23990 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.38750 11.38080 0.00670 0.05887 群益中國高收益債券基金-美元 11.20050 11.19190 0.00860 0.07684 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.54200 10.53020 0.01180 0.11206 群益中國新機會基金N-人民幣 9.67450 9.57820 0.09630 1.00541 群益中國新機會基金N-美元 9.60830 9.48530 0.12300 1.29674 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.95000 9.84000 0.11000 1.11789 群益中國新機會基金-人民幣 8.58010 8.49460 0.08550 1.00652 群益中國新機會基金-美元 10.27370 10.14220 0.13150 1.29656 群益中國新機會基金-新臺幣 9.49000 9.39000 0.10000 1.06496 群益平衡王基金 19.18590 19.18580 0.00010 0.00052 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.08000 8.06000 0.02000 0.24814 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.87000 5.86000 0.01000 0.17065 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.11480 10.09390 0.02090 0.20706 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.44210 10.39060 0.05150 0.49564 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.18440 9.16550 0.01890 0.20621 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.48150 9.43480 0.04670 0.49498 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.90600 9.90640 -0.00040 -0.00404 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.73880 9.73840 0.00040 0.00411 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.40410 9.40440 -0.00030 -0.00319 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.32630 9.32590 0.00040 0.00429 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.96300 9.96340 -0.00040 -0.00401 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.04410 10.04360 0.00050 0.00498 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.56960 9.57000 -0.00040 -0.00418 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.03790 9.99520 0.04270 0.42721 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.36780 7.33640 0.03140 0.42800 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.03360 10.06220 -0.02860 -0.28423 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.96800 9.96500 0.00300 0.03011 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.01750 10.02500 -0.00750 -0.07481 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.03360 10.06210 -0.02850 -0.28324 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.96800 9.96500 0.00300 0.03011 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.01750 10.02500 -0.00750 -0.07481 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.03370 10.06220 -0.02850 -0.28324 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.96800 9.96500 0.00300 0.03011 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.01750 10.02500 -0.00750 -0.07481 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.03370 10.06220 -0.02850 -0.28324 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.96800 9.96500 0.00300 0.03011 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.01750 10.02500 -0.00750 -0.07481 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281 群益全球關鍵生技基金-美元 14.55530 14.42960 0.12570 0.87113 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.90000 13.81000 0.09000 0.65170 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.27000 11.32000 -0.05000 -0.44170 群益印度中小基金N-美元 9.94910 10.01620 -0.06710 -0.66991 群益印度中小基金N-新臺幣 9.11000 9.18000 -0.07000 -0.76253 群益印度中小基金-人民幣 14.83470 14.97770 -0.14300 -0.95475 群益印度中小基金-美元 14.22980 14.32570 -0.09590 -0.66943 群益印度中小基金-新臺幣 15.94000 16.07000 -0.13000 -0.80896 群益多重收益組合基金 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728 群益多重資產組合基金 15.60000 15.57000 0.03000 0.19268 群益安家基金 25.46300 25.44720 0.01580 0.06209 群益安穩貨幣市場基金 16.06440 16.06420 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 20.68000 20.72000 -0.04000 -0.19305 群益亞太中小基金 13.47000 13.36000 0.11000 0.82335 群益亞太新趨勢平衡基金 17.29000 17.22000 0.07000 0.40650 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.56820 9.55810 0.01010 0.10567 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.42970 7.42190 0.00780 0.10509 群益店頭市場基金 105.95000 105.99000 -0.04000 -0.03774 群益東方盛世基金 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 群益東協成長基金-人民幣 13.81960 13.83960 -0.02000 -0.14451 群益東協成長基金-美元 13.11950 13.10080 0.01870 0.14274 群益東協成長基金-新臺幣 12.56000 12.57000 -0.01000 -0.07955 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.21170 11.17380 0.03790 0.33919 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.75050 10.71150 0.03900 0.36409 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.10750 10.08010 0.02740 0.27182 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.98750 9.95370 0.03380 0.33957 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.58010 9.54530 0.03480 0.36458 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.00480 8.98040 0.02440 0.27170 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.08680 10.05020 0.03660 0.36417 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.77350 9.74050 0.03300 0.33879 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.75030 9.71490 0.03540 0.36439 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.05980 10.03250 0.02730 0.27212 群益長安基金 29.62000 29.49000 0.13000 0.44083 群益美國新創亮點基金-美元 14.62780 14.51050 0.11730 0.80838 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.68000 13.59000 0.09000 0.66225 群益真善美基金 17.68600 17.71400 -0.02800 -0.15807 群益馬拉松基金 128.21000 127.56000 0.65000 0.50956 群益深証中小板基金 15.69000 15.79000 -0.10000 -0.63331 群益創新科技基金 33.75000 33.72000 0.03000 0.08897 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.98710 9.88970 0.09740 0.98486 群益華夏盛世基金N-美元 9.94100 9.81580 0.12520 1.27549 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.02000 9.91000 0.11000 1.10999 群益華夏盛世基金-人民幣 10.87590 10.76980 0.10610 0.98516 群益華夏盛世基金-美元 10.96140 10.82330 0.13810 1.27595 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.50000 17.32000 0.18000 1.03926 群益奧斯卡基金 28.26000 28.26000 0.00000 0.00000 群益新興金鑽基金-美元 13.26470 13.09410 0.17060 1.30288 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.81000 9.70000 0.11000 1.13402 群益葛萊美基金 24.33000 24.44000 -0.11000 -0.45008 群益道瓊美國地產ETF基金 19.10000 18.96000 0.14000 0.73840 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.49000 8.57000 -0.08000 -0.93349 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.05000 12.81000 0.24000 1.87354 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.53000 29.48000 0.05000 0.16961 德信中國精選成長基金 12.38000 12.37000 0.01000 0.08084 德信台灣主流中小基金 19.48000 19.43000 0.05000 0.25733 德信萬保貨幣市場基金 11.91920 11.91910 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.68500 10.69070 -0.00570 -0.05332 德信數位時代基金 27.73000 27.77000 -0.04000 -0.14404 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64650 11.64640 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.47000 16.48000 -0.01000 -0.06068 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.48000 19.36000 0.12000 0.61983 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.34000 7.30000 0.04000 0.54795 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.68850 9.73370 -0.04520 -0.46437 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.66670 13.72930 -0.06260 -0.45596 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.06910 8.05970 0.00940 0.11663 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.10780 11.09710 0.01070 0.09642 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.25730 11.24730 0.01000 0.08891 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.72080 12.70430 0.01650 0.12988 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.52000 18.52000 0.00000 0.00000 摩根中小基金 25.37000 25.25000 0.12000 0.47525 摩根中國A股基金 15.48000 15.33000 0.15000 0.97847 摩根中國A股基金(美元) 12.55000 12.41000 0.14000 1.12812 摩根中國亮點基金 14.43000 14.31000 0.12000 0.83857 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.99210 11.96300 0.02910 0.24325 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.87220 12.85530 0.01690 0.13146 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.35320 10.31380 0.03940 0.38201 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.31890 13.28670 0.03220 0.24235 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.75960 14.74020 0.01940 0.13161 摩根台灣金磚基金 21.13000 20.98000 0.15000 0.71497 摩根台灣增長基金 51.67000 51.23000 0.44000 0.85887 摩根平衡基金 28.24000 28.08000 0.16000 0.56980 摩根全球α基金 19.06000 18.98000 0.08000 0.42150 摩根全球平衡基金 15.38850 15.33510 0.05340 0.34822 摩根全球發現基金 12.51000 12.48000 0.03000 0.24038 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.80990 9.77820 0.03170 0.32419 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.63550 10.60150 0.03400 0.32071 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.18820 10.15100 0.03720 0.36647 摩根多元入息成長基金-累積型 11.37180 11.33530 0.03650 0.32200 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.80830 10.78540 0.02290 0.21232 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.68580 13.65670 0.02910 0.21308 摩根亞洲基金 58.29000 57.97000 0.32000 0.55201 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.63660 8.64600 -0.00940 -0.10872 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.97760 9.98270 -0.00510 -0.05109 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.94710 8.94970 -0.00260 -0.02905 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.34260 12.35550 -0.01290 -0.10441 摩根東方內需機會基金 18.45000 18.35000 0.10000 0.54496 摩根東方科技基金 36.70000 36.40000 0.30000 0.82418 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029 摩根金龍收成基金 23.28000 23.05000 0.23000 0.99783 摩根第一貨幣市場基金 15.06490 15.06480 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.48000 14.52000 -0.04000 -0.27548 摩根新金磚五國基金 11.91000 11.75000 0.16000 1.36170 摩根新絲路基金 10.60000 10.52000 0.08000 0.76046 摩根新興35基金 13.95000 13.80000 0.15000 1.08696 摩根新興日本基金 24.90000 24.78000 0.12000 0.48426 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.59000 7.61310 -0.02310 -0.30342 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.66930 9.72530 -0.05600 -0.57582 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.61330 9.63500 -0.02170 -0.22522 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.66570 10.69360 -0.02790 -0.26090 摩根新興科技基金 59.94000 59.68000 0.26000 0.43566 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.35740 8.33760 0.01980 0.23748 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.49590 10.47100 0.02490 0.23780 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.88000 8.80190 0.07810 0.88731 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.68510 9.59400 0.09110 0.94955 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.30870 9.21130 0.09740 1.05740 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.08080 9.99220 0.08860 0.88669 摩根龍揚基金 34.83000 34.48000 0.35000 1.01508 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 摩根環球股票收益基金-累積型 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597 摩根總收益組合基金-月配息型 9.35760 9.35520 0.00240 0.02565 摩根總收益組合基金-累積型 11.22250 11.21960 0.00290 0.02585 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.55000 25.50000 0.05000 0.19608 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.60830 11.56200 0.04630 0.40045 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.98840 10.94550 0.04290 0.39194 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.89980 9.86910 0.03070 0.31107 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.32200 10.28070 0.04130 0.40172 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.79780 9.75950 0.03830 0.39244 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.82120 8.79390 0.02730 0.31044 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.67840 10.56740 0.11100 1.05040 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.40480 10.31590 0.08890 0.86178 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.88360 9.81250 0.07110 0.72459 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.72140 9.66950 0.05190 0.53674 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.73650 9.66630 0.07020 0.72623 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.57630 9.52520 0.05110 0.53647 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.50800 11.44120 0.06680 0.58385 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.32590 11.25940 0.06650 0.59062 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.19700 10.15100 0.04600 0.45316 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.02570 10.96180 0.06390 0.58293 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.83460 10.77100 0.06360 0.59047 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.75740 9.71330 0.04410 0.45402 聯邦金鑽平衡基金 23.51600 23.54490 -0.02890 -0.12274 聯邦貨幣市場基金 13.14750 13.14740 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.58100 10.53200 0.04900 0.46525 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.15390 8.11610 0.03780 0.46574 聯邦精選科技基金 12.81000 12.80000 0.01000 0.07813 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.85460 15.84510 0.00950 0.05996 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.22370 12.13000 0.09370 0.77246 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.15510 12.05430 0.10080 0.83622 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.70770 11.61060 0.09710 0.83630 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.68510 11.65380 0.03130 0.26858 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.95550 10.95210 0.00340 0.03104 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60280 10.57440 0.02840 0.26857 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.65550 8.65280 0.00270 0.03120 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.22000 36.92000 0.30000 0.81257 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.56000 15.51000 0.05000 0.32237 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.89000 12.85000 0.04000 0.31128 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.56000 13.51000 0.05000 0.37010 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.73000 12.70000 0.03000 0.23622 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.10000 8.08000 0.02000 0.24752 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.40000 12.37000 0.03000 0.24252 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.69000 14.66000 0.03000 0.20464 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.65000 14.62000 0.03000 0.20520 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 聯博貨幣市場基金 14.98450 14.98440 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.42730 10.40770 0.01960 0.18832 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.01620 13.97990 0.03630 0.25966 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.67340 7.65900 0.01440 0.18801 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.19000 14.16000 0.03000 0.21186 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.21000 14.18000 0.03000 0.21157 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 23.76000 23.50000 0.26000 1.10638 瀚亞中國基金-人民幣 13.47000 13.44000 0.03000 0.22321 瀚亞中國基金-新台幣 14.78000 14.74000 0.04000 0.27137 瀚亞巴西基金 5.31000 5.19000 0.12000 2.31214 瀚亞外銷基金 44.69000 44.07000 0.62000 1.40685 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.16000 11.09000 0.07000 0.63120 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.74000 9.68000 0.06000 0.61983 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.49810 10.45610 0.04200 0.40168 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.26860 10.23580 0.03280 0.32044 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.14020 12.10900 0.03120 0.25766 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.08620 10.06180 0.02440 0.24250 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.59850 7.56820 0.03030 0.40036 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.09590 8.07000 0.02590 0.32094 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.13640 8.11560 0.02080 0.25630 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.26580 7.24820 0.01760 0.24282 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.94550 8.92250 0.02300 0.25778 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.34490 9.30760 0.03730 0.40075 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.46390 9.43360 0.03030 0.32119 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.32420 9.30030 0.02390 0.25698 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.23000 11.17000 0.06000 0.53715 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 瀚亞印度基金-人民幣 13.25000 13.34000 -0.09000 -0.67466 瀚亞印度基金-美元 13.51000 13.57000 -0.06000 -0.44215 瀚亞印度基金-新台幣 29.05000 29.22000 -0.17000 -0.58179 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.30000 12.31000 -0.01000 -0.08123 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.56000 15.50000 0.06000 0.38710 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 瀚亞亞太基礎建設基金 11.77000 11.74000 0.03000 0.25554 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.72460 11.68130 0.04330 0.37068 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.85250 12.91460 -0.06210 -0.48085 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.20240 11.14960 0.05280 0.47356 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.76320 10.72700 0.03620 0.33747 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.89370 11.88710 0.00660 0.05552 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.23310 9.19910 0.03400 0.36960 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.68420 9.73110 -0.04690 -0.48196 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.44950 9.40500 0.04450 0.47315 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.07100 9.04050 0.03050 0.33737 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.45920 9.45400 0.00520 0.05500 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.29840 14.24970 0.04870 0.34176 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.56700 10.52620 0.04080 0.38760 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.84290 10.79250 0.05040 0.46699 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.59210 12.54920 0.04290 0.34185 瀚亞非洲基金-南非幣 11.41000 11.51000 -0.10000 -0.86881 瀚亞非洲基金-新臺幣 22.56000 22.47000 0.09000 0.40053 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.54540 13.54520 0.00020 0.00148 瀚亞美國高科技基金 25.75000 25.53000 0.22000 0.86173 瀚亞高科技基金 61.19000 60.52000 0.67000 1.10707 瀚亞理財通基金 26.29000 26.04000 0.25000 0.96006 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.81000 8.84000 -0.03000 -0.33937 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.80000 8.82000 -0.02000 -0.22676 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 瀚亞菁華基金 23.64000 23.35000 0.29000 1.24197 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.19770 13.14280 0.05490 0.41772 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.47780 9.43840 0.03940 0.41744 瀚亞電通網基金 15.90000 15.72000 0.18000 1.14504 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.61350 13.60830 0.00520 0.03821 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.10480 10.10500 -0.00020 -0.00198 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.06850 10.05620 0.01230 0.12231 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.52490 11.52050 0.00440 0.03819 瀚亞歐洲基金 12.05000 12.02000 0.03000 0.24958 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