香港置業：4月純車位註冊量止跌回升 兼創7個月新高

香港置業行政總裁李志成表示，純車位備受市場追捧，加上車位拆售帶挈下，4月純車位註冊量額齊齊創出新高。

據土地註冊處最新資料顯示，4月錄得915宗純車位註冊，較3月的612宗增加約49.5%；涉及註冊金額約19.80億元，按月增加約83%。註冊量額連跌兩個月後首度回升，分別創7個月及8個月新高。

按金額劃分4月純車位註冊量表現，價值100萬元以上的純車位錄得689宗註冊，較3月的437宗大增約57.7%，增幅跑贏大市；其佔整體純車位註冊量比率高逾75%，成為交投最頻繁的類別；價值50萬元或以下純車位錄得20宗註冊，較3月的15宗增加約33.3%，增幅居次；而價值50萬以上至100萬元的純車位錄得206宗註冊，較3月的160宗增加約28.8%。

新界區純車位註冊量按月大增逾6成

按分區劃分4月純車位註冊量表現，港島、九龍及新界三區全面報升，其中新界區錄得564宗純車位註冊，較3月的350宗增加約61.1%最顯著；九龍區錄得258宗純車位註冊，較3月的178宗增加約44.9%，增幅緊隨其後。而港島區錄得93宗純車位註冊，較3月的84宗增加約10.7%，增幅較小。

按宗數排行，4月錄最多純車位註冊為美孚美孚新邨，錄得83宗註冊；屯門南浪海灣錄得56宗註冊，排名次席；而啟德啟德1號(II)錄得34宗註冊，排名第三。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)