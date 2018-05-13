中國第一艘國產航母開始海試

據央視網報道，今天早晨7點，首艘國產航母緩緩駛離位於中船重工大船集團的碼頭。國產航母離港後，其自主研製的動力系統和推進系統將首次接受海洋環境的真正考驗，向成為一艘真正的作戰艦艇邁出關鍵一步。

我國首艘國產航母，也是我國的第二艘航母，於2017年4月26日下水，專家表示，相比遼寧艦，首艘國產航母從設計到建造，全部由我國自主完成，並在遼寧艦使用的經驗基礎上進行了多項優化，性能將有全面提升。其研製和建造，標誌着我國已經掌握了建造中型航母，以及後續更大型航母的能力。

什麼是海試？都測試什麼？

所謂海試，就是讓造好的新航母到海上去進行實際試驗，通俗地講，就是「拉出去溜溜」。實際上，海試內容十分龐雜，最主要就是看看艦上各個子系統是否合格，特別是檢驗新裝備技術的可靠性。

首先，在海試中必須對航母動力系統進行測試。動力系統高度複雜，因此要格外重視。 比如說能開多快？不同的航速、航行狀態下，航母能不能正常運行？在不同的海況下，航母平台的設計、建造能不能達到設計要求等等。

電子武備系統也是測試重點，對於軍艦來講，電子武備系統決定了其戰鬥力。這個階段的測試就不僅僅是簡單的出海了，這要在一個特定的海域，這裏我們說的一般是海上兵器和電子設備的試驗區，在這個地方完成武器和電子設備的測試。

作為航母，在海試中還要格外重視航空系統，例如着艦的阻攔索能否正常運行？各種助降裝置是否能夠適應艦載機使用的要求？升降機的使用情況怎樣等等。

完成了所有的這些測試之後，這艘航母作為一個平台基本上已經可以完備地交付海軍使用了。當然，在交付海軍之後，還要進行後續的測試，直到完成所有測試、能夠正式使用為止。

何時能戰？

如果國產航母成功開展海試，那麼距形成戰鬥力還要多久呢？

一艘航母從設計到形成戰鬥力是一個很複雜的過程。大體可分為：設計階段、平台建造階段、設備舾裝階段，接下來就是測試階段，測試交船服役之後還有完成訓練階段，包括單艦的訓練、編隊的訓練，等到能完整的形成一個航母戰鬥群的時候，我們就可以說這艘航母已經形成了戰鬥力。

國產航母去年4月26日完成「下水」，相當於已經建造好了「毛坯房」。「下水」之後，第一項重要工作就是舾裝。舾裝是指在船體主要結構建造完成後所必須的安裝工程，涵蓋設備，管系。通風、電氣、鐵舾、內舾、武器等各個方面，相當於「毛坯房」後開始「精裝修」。

而舾裝工作完成後，下一階段的重要工作就是海試。

今天，海試來了！

來源：文匯網訊 責任編輯：于岄鳴

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