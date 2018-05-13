中國芯第一次「突圍戰」

上周，一則簡短而「有力」的消息傳來，ARM中國合資公司已於4月底正式運營，中方投資者佔股51%，ARM佔股49%，這家新公司將接管ARM在國內的所有業務。考慮到上個月國內因為某興事件才全國沸騰了一番，此時開始正式運營，可謂一個「完美時機」。

那麼究竟全球半導體「隱形巨頭」ARM為什麼會接受中資注入、成立合資公司？這件事對於中國的半導體行業來說又意味如何？今天我們就來簡單聊聊。

合資的6個實際情況

此前流出的ARM中國集資PPT

1、「中資」注入確有其事

ARM中國分公司，之前為ARM英國母公司獨資，通過「中資注入」，已經變為合資公司。雙方持股比例為：中方 51%、ARM 49%。

此前流出的ARM中國集資PPT

2、ARM中國和ARM母公司的新關系？

ARM最關鍵的相關專利，均集中在ARM母公司手上，被注資的ARM中國分公司沒有直接擁有這些專利的所有權。據作者了解，ARM中國原有的高層都是華人，而且都服務很長時間，團隊相對穩定，估計注資將不會影響ARM中國的實際運營。

但之後與中國相關的所有業務，將由ARM中國來開展，中國合資公司將「自負盈虧」。

另據虎嗅從知情人士了解到的情況，未來ARM中國方面研發的技術產權將留在合資公司。

3、新ARM中國的公司目標

只要打開ARM中國的新首頁，你就會看到這樣兩段話：

安謀科技(中國)有限公司依托ARM世界領先的生態系統資源與技術優勢，立足本土創新與中國合作夥伴共同成長， 安謀科技(中國)有限公司致力於成為中國集成電路核心知識產權開發與服務平台，支持並推動中國電子信息產業的高速發展。

作為ARM公司在中國IP業務的總部，安謀科技(中國)有限公司將向總部設在中國的合作夥伴開展集成電路知識產權(IP)的授權與技術服務；並結合中國市場需求自主研發基於ARM技術的IP與標準，賦能中國智能科技創新。

ARM中國官網招聘信息

4、ARM中國已經正式開啟招聘

ARM中國的新網站已經添加了官方的社會招聘入口，並且是應屆、實習、社會三大渠道同時招聘。其中規格最高的社會招聘，一口氣列出了37個職位，涵蓋了CPU、GPU、IoT、AI、軟件等多個方向。

5、並非「ARM mini China」

在之前的諸多報道中，有一個「ARM mini China」的代號被經常提起，甚至有媒體稱它為新公司的名稱，但這些說法都是不對的。

虎嗅從知情人士處了解到的真實情況是：ARM mini China(ARM獨立的小中國分公司)肯定不，只是曾經提過China mini ARM(中國的小ARM)。

6、無論合資是否成功，ARM都對中國市場「勢在必得」

「中資注入」並非ARM進軍中國的「起點」，ARM已經在中國做了一系列部署，合資只是順水推舟的一件事。

說完6個必須了解的情況，我們再來詳細說下ARM早已啟動的「中國野心」，以及這一事件的意義。

ARM「中國布局」早已啟動

雖然ARM在中國相當低調，但ARM在中國的很多「動作」，實際上都能在公開資料中找到。

以此次將被注資的ARM中國主體為例，其正式名稱為「安謀科技(中國)有限公司，2017年9月更名之前叫安謀電子科技(深圳)有限公司。不過目前其各種工商註冊信息中，「中資注入」的事實暫時還沒有體現，股東方面依舊是ARM母公司：ARM Limited。

除了名字加入「中國」之外，ARM在中國的「布局」還包括另外3個方向，包括孵化器、投資管理平台和產業基金。

ARM中國目前的孵化器生態相關企業信息，來自天眼查

孵化器方面，牽頭的公司是「北京安創空間科技有限公司，北京安創通過投資的方式在上海、深圳、南京、重慶、合肥建立了另外5家「安創空間」子公司。而在北京安創中實際扮演大股東身份，同時還是另外5家「安創空間」實際控制人的楊宇欣，目前是中科創達的員工，再之前的職位實際上是ARM亞太區移動計算市場經理，負責亞太區相應的推廣工作。

特別需要註意的是，整個孵化器的覆蓋動作從2015年下半年已經開始，隨後在2016、2017年被持續推進。相應的「安創孵化成長營」活動早在2016年中就開展過，出現在這個營當中的國內創業公司也包括了深鑒科技、Perception、西井科技等一批明星。

ARM中國現在的投資平台相關企業信息，來自天眼查

然後是投資平台，核心的公司是「深圳安創科技投資管理有限公司」，其同時是另外4家公司(深圳安創股權投資、寧波安創成長、寧波安創供應、寧波安謀投資)的法人代表，這4家公司中最早的成立於2016年中，有兩家在2017年9月同時成立、最後一家在2018年3月成立。

去年厚安創新基金成立之後，深圳市委書記許勤曾會見日本軟銀社長孫正義

最後是基金，早在2017年初，科技部官網就官宣了一支名為「厚安創新」的基金的建立，其中投資方除了ARM，還有中投公司、絲路基金、新加坡淡馬錫、深圳深業集團、厚樸投資，另據媒體報道，該基金的規模為8億美金。

鑒於這些動作從2015年開始就已經開始進行，而且整體進展在此次合資之前已經趨於完善，可以看出ARM早就對中國市場「有所圖謀」。

當然，仔細看的話，還是能看到一些與此次合資相關的「蛛絲馬跡」，假如我們用2018年畫一條分界線，上文提到的這一堆公司中，只有2條公開信息更新：

安謀中國在今年1月份備案了一個全新的網址「armchina.com」。另，ARM目前在全球範圍內並沒有給國家設立專門網頁的「傳統」。(目前該網站已經開始向社會招聘)

ARM在國內的3家投資平台公司，深圳安創股權投資、寧波安創成長、寧波安創供應，今年3、4月都進行了註冊資本變更，變更之後註冊資本綜合達到16.1億元。大概率與中資註入相關。

從ARM中國的一系列中國化時間來看，這次合資時間並不是由某興時間刺激所導致，而更應該是ARM和中國之間一個既定的計劃。

依靠商業和生態驅動的ARM

目前ARM全球生態中的主要合作企業

ARM在全球半導體行業中影響巨大，這一定程度上與ARM屬於RISC(精簡指令集)架構路線相關。RISC與英特爾主導的x86為代表的CISC(複雜指令集)架構路線相比，天生就比較高效。(目前經過多年的發展，RISC路線的指令集也得到了不斷的擴充，極限性能也有所提升)

另外一個ARM被很多人所熟知的是它的IP(知識產權)銷售商業模式——ARM只做芯片設計，和設計授權這一件事。

一般來說，芯片行業擁有非常多細分的環節，這些環節又會對應非常多的公司。其中極少數公司(最好的例子還是英特爾)選擇將盡可能多的環節掌握在手中，從芯片的設計、到芯片的制造、再到芯片的銷售(但英特爾在芯片之外還是參與了非常多半導體的生態系統，甚至一手打造了PC的生態系統)。剩余大多數都傾向於選擇其中一個、或者數個環節，爭取在這些小環節中獲得自己的優勢和話語權。

此前流出的ARM中國集資PPT

而ARM瞄準的，就是處理器的設計環節，更準確地說，是ARM自家「Advanced RISC Machine(高級精簡指令集機器)」架構的設計工作。這些設計工作最後轉化為芯片源代碼。ARM可根據用戶的需求、能力向他們分別出售處理器指令集架構授權，或某個處理器IP的源代碼和微架構設計的知識產權使用權。用戶可以根據ARM架構授權規範自己設計處理器，也可以在ARM提供的處理器IP基礎上添加其他外設IP以及自己設計的IP，再經過仿真綜合布局布線等工作，最後送到晶圓廠將這些芯片生產出來。

這一套體系有幾個關鍵的優點：

ARM不負責最終的產品制作和銷售，風險較小；

ARM靈活的授權模式增加了廠商的靈活度，變相降低了廠商進入生態的門檻；

ARM只需要專心推進指令集、微架構相關的核心技術；

ARM的授權機制，保證了整體生態的秩序，維護了軟硬件生態的良好兼容。

也正是上面這一系列優點，讓ARM在一眾RISC架構路線的指令集架構中脫穎而出，並且以一個極小的體量數次在細分市場中戰勝了英特爾這樣的巨人。

另外還有一點值得特別提一下，雖然2016年7月ARM已經被日本軟銀集團收購，但事實上這並不是ARM第一次收到收購要約，早在2010年，蘋果就曾表示要以85億美元的價格進行收購，只不過最終ARM董事會選擇了拒絕，理由也很簡單：

蘋果自己有生產ARM處理器，蘋果收購的理由就是要消滅競爭對手，而ARM不希望這樣子的事情發生。

正如一位半導體業內人士給虎嗅做出的說明：你就把ARM想成一次眾籌，這些生產和使用處理器的廠商就是給錢的，而ARM籌到了這些錢就去研究下一代更強的技術和產品，然後再去收廠商們下一輪的錢。

在這種模式下，驅動整個ARM體系不斷往前的，不再是一個廠家，也不是一項技術，而是一整個生態，以及背後的商業價值。重視商業價值的力量，這也是ARM會推進這次合資的一個重要原因。

國內現有的半導體生態狀況

在中國半導體技術的發展歷史上，「獨立自主」這4個字被強調過無數次，最終憑借中國人的勤奮，實際上還是拿出了不少「可圈可點」的產品，其中有兩個系列是既造了芯片，同時又在努力打造生態的：一個是中科院計算所的龍芯、一個是江南計算所的申威。

需要特別指出的是，這兩個系列的芯片的指令集並非「無中生有」，其中龍芯采用的由MIPS指令集自我改進出來的LoongISA指令集、申威采用的是DEC Alpha指令集。前者最終還是向MIPS購買了指令集的授權，後者的指令集專利其實已經過期。

在整體半導體產業相對落後的情況下，龍芯和申威還是在各自的領域取得了不錯的成果。龍芯持續疊代，雖然沒能進入消費市場，但也上了北鬥衛星。申威最新的旗艦則被直接拿來打造成了全球最快的超級計算機“神威·太湖之光”，並且因為其架構和設計方面的優勢，還在很多環節擊敗了國外英特爾等巨頭構建的超級計算機。

可惜的是，這些「突破性」的產物並沒有辦法憑借一己之力打造生態系統。以龍芯為例，其最早曾和微軟合作，提供過微軟最精簡的Windows CE的支持，而後又轉向Linux的生態圈。在2016年底其最新的「龍芯3A3000」處理器發布之時，龍芯CPU首席科學家胡偉武曾在文章描述了這顆芯片的主要用途：「以政府辦公為代表的事務處理」。

而更加專用化的「神威·太湖之光」超級計算機則要好上不少，畢竟能用到超級計算機的應用場景，也就不怎麼在乎再為這個應用開發、改進一款軟件了。但反過來說，申威處理器也的確不怎麼可能被應用到消費級市場當中去。

公允地說，不論是龍芯，還是申威，雖然硬件方面已經有所進展，但在軟件生態上，都存在不小的「坑」。這種結果其實也不難找原因，一邊是做完硬件做軟件的工程師，一邊是全球性生態、到處都是程序猿。

回望處理器架構中「兩大巨頭」x86和ARM，他們的成功都相當「複雜」：要有「Wintel」、「AA」這樣親密的軟件端戰友、要能夠吸引足夠多的開發者、要能夠不斷隨時間提升硬件水平，最終這些因素會形成一個生態。生態的優劣將直接決定一款產品、甚至是一家公司的生死。

另外一個關鍵是時間，還是以x86和ARM為例，x86起步於上世紀70年代，不僅是計算機浪潮最早的參與者之一，同時也參與了最早的處理器生態建設。ARM的崛起也很「順理成章」，當年CISC架構路線處理器不斷發展，但同時也暴露出來能效比不高、無法小型化的問題，眾多的移動端設備急需ARM來解渴。

相比之下，中國目前的半導體體系，甚至是未來相當長的一段時間裏，都很難遇到並且把握住這樣的機會。

「中國ARM」的真實意義？

此前流出的ARM中國集資PPT

羨慕但是又不只是想跟隨——這估計是中國半導體科研人對於外國「Wintel」、「AA」這種比較完善體系看法的最好概括，正如龍芯CPU首席科學家胡偉武自己寫的那樣：當「馬仔」，是難以實現中華民族的偉大覆興的「中國夢」的。

說是不安全感也行，說是希望核心技術想要獨立自主也行，這種情緒實際上對ARM來說有著致命的吸引力。因為ARM想要的，並不僅僅是中國的市場。——更重要的是，ARM想要在中國成為主流半導體處理器架構，並讓中國成為ARM全球的下一個生態支撐點。

事實上，2017年底的行業會議上，鄰國印度就將RISC-V指令集定為了「國家指令集」。前者是一款開源的指令集，因為「不收知識產權費用」的優點也吸引了不少公司參與。

「國家指令集」這個做法也有深意：集中珍貴的半導體人才，集中攻殼一種指令集下的處理器研發，雖然不同項目容易構成直接競爭，但對於上層生態來說，吸引力就大了不少。不過截至目前，印度方面還沒有太大的進展傳出，一定程度上與RISC-V指令集開源但同時難度較高有關。

這個時候我們再反過來看目前中國的狀況，不僅沒有主導性的指令集架構，而且大家都想要發展「自主」的處理器技術。但限於半導體廠商的技術保密和軟件生態的薄弱，中國一直無法進入生態良性循環。相反ARM所采用的是知識產權授權模式，所以國內客戶跟國外用戶一樣，只要給錢就能拿到芯片的源代碼，只要有能力就可以拿架構授權自主開發處理器。

於是乎，中方給ARM中國註資就變成了一個最優的變通方案：ARM依舊擁有現有處理器知識產權的所有權，ARM中國合資公司排他性擁有ARM在中國的市場，同時合資公司將開發自主的ARM兼容處理器和其他IP，並擁有其產權。

不同於過去的一些合資只是賣現有甚至是過時的技術，或者在其他地方沒有市場的產品，ARM中國合資公司開創了面向未來的合資新模式。

隨之湧向ARM的，將會是一大批世界最勤奮的半導體工程師，以及全面、國家牽頭的資金支持。當然，ARM最想看到的還是國內ARM應用遍地開花，甚至是國內貢獻出更多有利於ARM發展的新核心技術。

此前流出的ARM中國集資PPT(給出了一堆假設條件，ARM中國2021年將上市)

而對於中國來說，這個方案的好處也非常明顯——將中國半導體市場的紅利，從全部流向國外，轉為一部分留在國內。

這不僅僅是錢的事，還包括人才培養、半導體生態建設等多個方面。例如，目前ARM中國的新網站已經添加了官方的社會招聘入口，並且是應屆、實習、社會三大渠道同時招聘。其中規格最高的社會招聘，一口氣列出了37個職位，涵蓋了CPU、GPU、IoT、軟件等。

「招聘並且使用本地人才」應該也是中資註入的一個附屬條件，因為數量不算太多，這一批崗位的主要目的是負責國內具體項目和客戶的對接工作，當然也有可能進行一定的專利技術研發，他們將近距離觀察到ARM的技術儲備和經營方式，絕對算一次非常寶貴的學習機會。

在有學習先進技術的機會時，的確應該有必要把民族情緒控制一下。

寫在最後：誰都不能沒有中國

在整體中美經貿、技術大對抗的大環境下，ARM能夠和中國達成這樣的合作，是極具裏程碑意義的。

事實上，半導體領域正在有越來越多的行業巨頭「跑步沖刺」進中國，以前一陣子一眾台灣半導體制造業公司進駐南京為例：台積電帶來了16nm制程的12英寸晶圓廠、欣銓帶來了成熟的半導體測試封裝技術、ASML直接進駐南京提供光刻機全方位服務等等。

為什麼會出現這樣的趨勢？原因很簡單：這些公司都害怕錯過中國。

在持續「超速發展」的半導體行業中，搶奪市場與技術一樣重要，尤其還是在摩爾定律持續逼近、半導體巨頭之間互相滲透、跨界競爭越來越激烈的時候。

這也算是中興事件之後，商業驅動的半導體業給出的一份答案——盡管先進技術有禁令，但是面對同時擁有市場和發展決心的中國，沒有哪家科技公司能視而不見。

以「ARM中國」作為第一例成果的中國半導體「突圍戰」，才剛剛拉開序幕。

本文來源於虎嗅網，作者為李賡

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