力世紀(00860-HK)夥滬私募股權及風險投資機構組合營拓出租車等業務

力世紀(00860-HK)公布，公司之全資附屬公司LuckyAmpleLimited與上海聯成立合營公司，主要從事為出租車、網約車服務及其他相關企業對企業服務設計、開發及組裝電動車。該公司與上海聯各持合營公司50%股權。初步資本承擔是各方按股權比例合共注入1000萬美元，合營公司之總投資預計為2500萬美元。

合營公司預計將協助上海科技大學設立CASE，即自適應系統工程中心。為自適應系統工程中心配備組裝汽車之能力，經組裝汽車將再被用作在中國天津之中國汽車技術研究中心進行碰撞測試。有關汽車組裝及碰撞測試所得數據將與合營公司共享以作業務用途。訂約方應促使由具備相關3D印刷技術的合適公司提供所有必要的部件，包括3D印刷車輛底盤節點、車身其他結構及非結構部件以及非車身部件。牽頭組建工作小組，與其3D印刷技術供應商探討方案(即為出租車、網約車服務及其他相關企業對企業服務開發電動車)，目標為開發向商業客戶提供白標產品之生產能力。使用3D印刷技術實施方案及於適當時候建立年產能不低於10,000輛電動車之電動車生產線。一經具備生產電動車之能力，合營公司將申請生產電動車之相關許可證，而上海聯和將主導相關申請手續。

上海聯和為上海市政府之私募股權及風險投資機構。上海聯和投資於高科技、媒體、娛樂、基建、金融服務、電訊、保健、生命科學以及清潔能源、新材料及生態環境保護等新興低碳行業。上海聯和創建於1994年，總部設於中國上海。據董事經作出一切合理查詢後所知、全悉及確信，上海聯和及其最終實益擁有人均為獨立於公司及其關連人士之第三方。

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