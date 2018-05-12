小米回應酷派(02380-HK)專利訴訟：已提交無效請求 目前經營正常

昨日晚間，酷派集團(02380-HK)發布公告稱，附屬公司宇龍通信近日就侵害發明專利權糾紛，起訴小米通訊技術有限公司、小米科技有限責任公司及小米之家商業有限公司南京第一分公司。

宇龍通信認為小米侵害了其「多模移動通信終端通話記錄界面系統的實現方法」發專利權，要求小米停止生產、許諾銷售、銷售，侵害專利的小米MIX 2、紅米Note 5、紅米5 Plus手機的行為，並連帶賠償經濟損失。酷派稱，案件已被受理，尚未開庭審理。

對此，小米方面向騰訊《一線》表示，酷派主張權利的幾項專利的穩定性如何有待商榷。小米已經針對酷派主張的幾項專利提交了無效請求。期待此事在法律框架下有一個公正的解決。

小米稱，針對2018年5月10日酷派公告其向審理法院申請訴中禁令一事，小米方面截止目前並未收到法院的任何通知。小米經營活動一切正常，各手機機型行如常熱銷。

小米方面還表示，小米自創立以來就對知識產權、專利極為重視，至今已擁有強大的專利積累。截止2018年3月31日，小米成立近8年的時間內，已經提交23000多項專利申請，其中包括國內3600多項授權專利，海外也已經註冊了3500多項專利，還有16000多項國內外專利申請正在受理當中。此外，目前小米已經與高通、微軟、諾基亞等公司開展了包括交叉授權、專利購買等深入的知識產權合作。小米歡迎所有擁有真正高質量有效專利的合作夥伴。

酷派目前經營狀況欠佳，其在2018年3月才發布了2016年的年報，而2017年年報尚不知何時發布。根據2016年年報顯示，酷派到2016年底賬上剩下的錢只有13億港幣，其中會計師的報告裏提到，2017年能收回的賣地賣資產的錢加起來可能只有1億港幣。

第一手機界研究院院長孫燕飈表示：酷派在小米準備IPO的時間對小米提起專利訴訟，更多的應該是刷「存在感」。對於市場來說，消失已久的酷派雖然也有推出新機，但存在感很低。而且酷派至今未能明確未來的方向是繼續手機業務，還是全面轉向房地產，這對酷派來說並不是一個好現象。

本文來自騰訊科技，作者王潘

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