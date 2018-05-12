虎牙上市：遊戲直播第一股的困擾和新故事

美國當地時間5月11日上午9點30分，虎牙成功在美國紐約證券交易所掛牌，成為中國第一家上市的遊戲直播平台。

虎牙是歡聚時代的控股子公司，虎牙此次IPO將發行1500萬股新股(不考慮綠鞋行權因素)，發行價12美元/股，根據新股發行價格測算，虎牙直播估值約為30億美元，高於外界此前預計的20億美元。

虎牙直播CEO董榮傑在掛牌前接受媒體采訪時表示，本次募集的基金，將投入在遊戲直播以及電子競技上下遊產業鏈中，同時也會尋找其他品類的直播項目進行投資。

虎牙直播成為了遊戲直播第一股。值得注意的是，IPO前的虎牙僅僅完成了B輪融資，今年3月，虎牙直播宣布獲得騰訊(00700-HK)4.6億美元的投資。這個階段上市，可見其爭做遊戲直播第一股的迫切心情。

「我們是中國排名第一的遊戲直播平台」——虎牙在招股書中稱。

根據Analysys易觀發布的《2017上半年中國遊戲直播市場行業監測報告》顯示，直播市場的前三名分別為鬥魚直播、虎牙直播和熊貓直播，其中鬥魚和虎牙處於前兩位，沒有詳細的財務數據對比，很難得出誰是行業第一的結論。

在招股書中，虎牙引用了IPO咨詢機構Frost & Sullivan的數據稱，「至2017年第四季度，虎牙的平均月度活躍用戶超過8600萬，其中移動MAUs(每月活動用戶數)近3900萬，排名行業第一；2017年第四季度最新數據顯示，單個移動端用戶平均日使用時長達99分鐘，同樣行業第一；2017年12月移動端用戶次月留存率超過70.0%，居行業第一。」除了這些，虎牙的營收、日活等核心數據並未給出其是「行業第一」的佐證。

鬥魚、虎牙纏鬥多年，一直在搶奪「一哥」的位置。遊戲直播行業商業模式清晰，但多年來因為競爭而陷入虧損的境地。虎牙去年營收21.6億人民幣(約合3.4億美元)，較2016年增長超過170%，但依然在虧損。2017年歸屬虎牙的凈虧損為人民幣8100萬元(約合1240萬美元)，2016年歸屬虎牙的凈虧損為人民幣6.256億元。

近日，虎牙直播向SEC提交了招股說明書3號修訂文件，公布了該公司2018年第一季度的財務數據——虎牙Q1凈利潤達3140萬元人民幣(約合500萬美元)，去年同期凈虧損4170萬元。去年第四季度，虎牙凈利潤為497萬元，實現了近兩年來的第一次盈利，今年一季度再次盈利。

董榮傑在群訪中表示，虎牙直播去年四季度以及今年一季度的盈利，代表整個整個遊戲直播從過去單純的虧損，進入到了良性的，有正常的業務利潤的階段。

在真格基金投資副總裁關山行看來，包括鬥魚、虎牙在內的遊戲直播平台的盈利狀況在改善。一個重要原因是，隨著吃雞遊戲(絕地求生)的火爆，用戶付費的習慣在改善，遊戲直播比以前賺錢。另外，準備上市的遊戲直播平台面臨財務壓力，也會控制成本支出。

競爭時代，遊戲直播平台將大量的資金用於爭奪主播，因為頭部主播把持著平台的收入命脈——在2017年，虎牙前100個主播帶來的用戶付費金額占到了凈營收的23.5%，

因此，幾年來，直播平台之間高薪挖角不時發生，天價簽約費拉高了平台的成本支出。

招股書顯示，虎牙最大的成本是收入分成費用和內容成本，由內容版權費和引流主播費用組成的兩項成本佔據了總成本的72.3%。但這種流量爭奪戰似乎很難停止。

在招股書中，虎牙稱「我們必須持續吸引優質高產的主播，來保證內容供應和遊戲直播社群的繁榮，還需要及時挖掘出潛在的優秀主播，給他們豐富的資源。」

因此，在關山行看來，直播平台對主播的爭奪還將持續，幾個平台之間的競爭也會一直存在，短期內不會出現一家把另一家打趴下的情況。

接下來，遊戲直播第一股虎牙直播面臨的挑戰依然不小。

「先行者的窘境」



虎牙直播的前身——YY遊戲直播是最早涉足遊戲直播的平台。在它出現之前，已有不少用戶通過YY語音進行遊戲的溝通交流，依靠在語音界積累的用戶，YY遊戲直播上線後迅速獲得了大批用戶。

當時的遊戲直播行業還處在空白期，大量的用戶和主播都沒有找到合適的平台，因此，YY遊戲直播前期只需要承諾從平台導流就能夠吸引到主播。

據前YY遊戲直播負責人古豐介紹，YY遊戲直播從2012年初創立到2013年底，不到兩年用戶覆蓋超過一億，月活用戶近3000萬，月營收也突破千萬。「當時，YY遊戲直播是中國毫無爭議的行業老大。」古豐在演講中提到。

當時YY遊戲直播的運營模式是，吸引前一百個頂尖的遊戲主播，產品的運營推廣圍繞他們展開，同時推出特權標識、付費道具、按等級排位、VIP席位等方式引導用戶付費。

可以說，YY遊戲直播在行業的混沌期進行了一系列的探索。但是在關山行看來，這些做法並沒有積累很高的壁壘，很容易被競爭對手覆制。

很快，YY遊戲直播遇到了強勁的競爭對手——鬥魚直播。古豐在演講中提到，鬥魚能夠起來，很大原因是砸巨資把YY和行業裏的頭部主播簽下來。「遊戲主播和娛樂主播不一樣，他們不依賴直播平台就很紅，自帶粉絲，還可以帶粉遷移。遊戲直播用戶的付費率只有秀場直播的1/3，靠付費分成模式不足以對遊戲播形成絕對話語權，這給了鬥魚可趁之機，直接以簽約費代替分成來獲得頭部主播，這是鬥魚能反超的核心原因。」

古豐事後反思，在沒有競爭對手之前，行業領先者會有創新者窘境。在沒有鬥魚之前，YY 遊戲直播可以通過控制流量分配和收入分配，相對控制住主播。但要實現絕對控制，必須成為主播的核心收入來源，這就需要彌補遊戲直播分成收入以外的額外收入。「沒有對手挑戰的時候，沒有公司會主動跳出來額外給主播一大筆的簽約收入，但任何一個業務團隊都應該對自己的生存之本保持足夠的敏感，一旦遇到新平台對你的生命線發起挑戰的時候，你應該有足夠的快速和果斷的應對策略。」古豐說。

2014年初，古豐離開YY遊戲直播，當年11月，YY遊戲直播改名為虎牙直播。這段時間，虎牙直播面臨著團隊的動蕩和整合，對於外部的進攻反應緩慢。也就在2014年末，直播行業的「百團大戰」拉開帷幕。2015年初，歡聚時代決定7億元投資虎牙直播。這筆錢讓虎牙在混戰中得以生存，從YY發布的2015年各季度財報顯示，2015年，虎牙直播全年虧損超過4億元。

在百團大戰中，後起之秀熊貓TV、全民TV等都采取挖頭部主播的戰略，以求得到快速的流量提升。出於競爭考慮，虎牙也跟上了這場挖人大戰。在2014年末到2017年，互相挖角成為這個行業的常態。

2014年末，虎牙從鬥魚挖來主播Pis、仇冬生等人；2015年初，鬥魚一個月內挖走虎牙的6名主播，總簽約費高達6000萬元。王思聰創辦的熊貓TV，也依靠天價簽約費挖了不少主播。可以說，這是一場資本之戰，沒能跟上的直播平台紛紛掉隊。

「知名主播帶來的流量很可觀，但平台對他們的控制力並不強。一旦被別的平台挖走，大把的用戶就跟著主播去別的平台了。」伽利略資本的投資人馮超說，「包括我們投資過的一些網紅經濟平台也面臨這個問題，知名主播跳槽對平台的影響非常大，有幾家遊戲直播平台就因為很多主播被挖走，後面發展不太好。」

這場燒錢搶主播的熱潮一直持續到去年。據媒體報道，僅去年11月一個月，鬥魚就有11名大主播選擇了出走，並且其中多數都跳槽到了虎牙。

押注電競

除了互挖主播，移動電競成為移動直播平台的新戰場。虎牙憑借移動電競《王者榮耀》的興起，重新獲得市場。

虎牙是最早布局「王者榮耀」主播的直播平台。隨著「王者榮耀職業聯賽」(KPL)的興起和火爆，虎牙直播培養的主播大紅了一把。

提前布局移動電競，讓虎牙一度反超鬥魚；不過隨著鬥魚的跟進，兩者在這個新戰場又成為直接對手。

艾瑞咨詢發布的《2018中國電競行業研究報告》顯示，2017年我國國內電競整體市場規模突破650億元，同比增長59.4%。在關山行看來，三年前還在討論的移動電競趨勢，現在早已經到來。

基於這樣的市場前景，移動電競賽事的直播版權成為直播平台新的競爭點。虎牙已經相繼拿下了LPL、KPL聯賽的直播權，並於2018年購買了韓國LCK聯賽的國內獨家直播版權，在電競賽事資源儲備已儲備了大量資源。鬥魚則承攬了LPL全部賽事、S8總決賽和MSI賽事的分播版權。

關山行分析，目前直播平台對於版權的支出越來越大，已經是不可忽視的成本了。而且這個趨勢會繼續延續。

電競這個風口幾乎是兵家必爭之地。去年，有4300萬人在直播平台上觀看了《英雄聯盟》S7全球聯賽。用戶源源不斷的加入是直播平台估值增長的重要砝碼。

盈利模式單一

三年間，鬥魚、虎牙和熊貓等幾家寡頭瓜分了市場。Trustdata日前發布的《2018Q1中國移動互聯網行業發展分析報告》顯示，在遊戲直播市場中，鬥魚的直播用戶規模為2524萬，虎牙直播則為2320萬，大幅度領先與熊貓TV、企鵝電競等平台。

但在行業格局定型的同時，收入結構的單一也在困擾著所有遊戲直播平台。從虎牙披露的數據來看，遊戲直播業務在2017年帶來了20.67億元的營收，較2016年7.92億元的營收增長了161.3%，占比達到94.7%。

「鬥魚還沒有具體的財務數據，但整個行業多少都有這種現象，包括其它類型的直播平台，在收入多元化上的探索一直沒有太大的進展。」馮超稱，「機構現在也不怎麽看直播平台，因為盈利單一的問題目前來看，還沒有太好的解決方案。」

目前，幾個直播平台已經意識到了盈利模式單一的問題，開始探索其它營收增長點。比如鬥魚在2016年上半年，將直播擴展到娛樂、科技、財經、體育等垂直領域，虎牙也上線了戶外、美食、時尚等模塊，在遊戲直播業務外，尋求其他的直播收入。

同時，除了直播業務外，這幾個遊戲直播平台紛紛進入內容制作的領域。比如鬥魚聯手米未傳媒制作了《飯局的誘惑》、虎牙直播制作了狼人殺真人秀《God Lie》，幾家遊戲直播平台中，熊貓直播進軍直播綜藝動作最為頻繁，包括了王思聰參與的《小蔥秀》、真人秀《Hello！女神》、吳宗憲主持的《開心相對論》以及狼人殺遊戲《Panda Kill第三季》等內容，有些綜藝已經和遊戲無關了。

幾條腿走路已經是各大平台不約而同的選擇，這些業務或許未來能夠成為盈利點，擺脫目前對遊戲直播業務過於依賴的境況，這也是一個更有吸引力的新故事。

騰訊或撮合虎牙、鬥魚合併？

在鬥魚和虎牙爭當第一的時候，背後股東騰訊成最大贏家。

今年3月8日，虎牙完成B輪融資當天，競爭對手鬥魚也在同一天宣布完成了6.3億美元融資。兩者的投資方都是騰訊，這個互聯網巨頭旗下的遊戲資源足以讓所有遊戲直播平台艷羨。

在拿到騰訊的投資後，虎牙的賬面現金充裕了很多，這意味著他們他們有足夠的現金流來保證公司在虧損的情況下繼續發展。

而根據招股書披露的持股情況以及騰訊當時的投資額計算，虎牙B輪融資的估值約為13.3億美元。按照媒體報道，騰訊在對鬥魚的6.3億美元融資當中，對鬥魚的估值是24-25億美元，差不多是虎牙的兩倍。此外，鬥魚曾在去年宣稱自己已經實現了盈利，成為業內首家完全盈利的直播平台。

虎牙的招股說明書中也披露了一個與騰訊有關的細節——在3月8日騰訊入股虎牙時還簽訂了一份認購協議：騰訊有權在2020年3月8日至2021年3月8日期間，以公平的市場價格購買額外的股份，以達到50.1%的投票權。此外，在鬥魚之前兩輪融資中，騰訊也是主要的投資方。

「騰訊最近幾個季度遊戲收入的增速都在下降，他們可能也想借助直播平台來帶動自己的遊戲業務。」馮超說。

騰訊遊戲業務在2017年第四季度首次出現了環比下降，雖然騰訊解釋有三季度高基數的部分影響，但相比二季度，四季度的增長也不算高。馮超分析稱騰訊未來有可能會給鬥魚和虎牙更多遊戲資源的傾斜，甚至是下架競爭對手的遊戲直播。

騰訊的巨額投資被解讀為讓兩家競爭對手握手言和的一種手段。據媒體報道，在近日開幕的2018年KPL王者榮耀職業聯賽春季賽中，獲得賽事轉播版權的平台由此前的7家變為4家，除了騰訊自家的企鵝電競和騰訊體育外，剩下的便是鬥魚和虎牙。

「騰訊投資兩家頭部公司可能也是為了控制住賽道，甚至不排除兩家合並的可能。」馮超說。

不過，在關山行看來，目前兩家都沖著獨立上市發展，短期內很難合並。預計一段時間內，行業依然是激烈交火的狀態。

來源：全天候科技 作者|李墨天 編輯|葉麗麗

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