即將全面退出中國 韓國樂天集團再售50餘家商場

韓國樂天全面退出中國的計劃再現新進展。繼此前出售21家北京的樂天瑪特後，利群股份也發布公告稱，公司將收購樂天購物持有100%股權的12家公司。

據利群股份5月11日晚公告，公司擬作價16.65億元，收購樂天購物持有100%股權的12家公司，以獲取其從事商業零售、倉儲和地產業務的15處房產和華東地區的72家門店等經營性商業資產。

12家標的公司中的部分公司自去年3月以來已處於停業狀態，利群股份依托公司現有的物流配送體系，擬將其收購後恢覆營業。交易後，公司門店數量將實現翻倍增長，覆蓋山東、江蘇、安徽、浙江、上海五個區域市場。

對於此次收購交易，利群股份在公告中稱，是公司進行全國性戰略布局的重要舉措，符合公司的發展規劃。

利群股份表示，本次交易完成後，公司的門店將輻射江蘇、安徽、浙江、上海四個區域市場，同時也可以鞏固公司在山東市場的市場占有率和輻射能力，實現公司從區域性商業集團到全國性商業集團的跨越，符合利群股份供應鏈整合性商業的區域布局。

本次交易完成後，12家被收購標的公司將納入利群股份的合並報表範圍。

韓聯社曾報道稱，韓國樂天集團11日表示，當天樂天購物將召開理事會，公布出售中國上海、江蘇等華東地區50多家店鋪的決定。上述賣場，預計將以2800億到2900億韓元(約合人民幣16.7億到17.2億元)的價格出售給利群集團。

上個月，樂天瑪特曾以2485億韓元(約合人民幣14.8億元)的價格，向物美集團出售了其在北京的21家店鋪。

隨著華北和華東地區的店鋪接連出售，樂天瑪特將僅剩華中、東北地區的14家店鋪。韓聯社稱，這家2007年進入中國市場、在華經營11年的韓國企業，即將全面撤出中國。

2017年2月，樂天集團與韓國政府簽署協議，同意出讓歸樂天所有的的高爾夫球場土地，以便美國部署「薩德」反導彈系統。隨後，「反樂天」聲浪四起，樂天集團在中國快速擴張的步伐也出現反轉。

韓聯社稱，因為「薩德」風波，樂天在華的99家店鋪中有87家停業，剩余賣場銷售額減少了八成以上，銷售額損失約為71億元人民幣。

去年9月，樂天決定出手樂天瑪特在華業務。

*本文來自華爾街見聞

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