騰訊(00700-HK)ADR收報411.4元 內銀穩內險跌

道指連升7日，投資氣氛向好。港股ADR指數按比例計算，收報31291點，升168點，升0.54%。下周三(16日)，市場靜觀騰訊(00700-HK)首季手遊收入表現，騰訊ADR收報411.4元，較港收市升2.6元。
其他大型藍籌全線走強，匯豐控股(00005-HK)ADR收報78.78元，較港收市升1.23元；港交所(00388-HK)ADR收報263.67元，較港收市升1.67元。
內銀股靠穩而內險則跌，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.21元，較港收市升0.01元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.89元，較港收市升0.04元。中人壽(02628-HK)ADR收報22.48元，較港收市跌0.07元。
國際期油價格回軟，油股走勢不一。中海油(00883-HK)ADR收報13.79元，較港收市跌0.07元；中石油(00857-HK)ADR收報6.04元，較港收市升0.01元；中石化(00386-HK)ADR收報8.09元，較港收市跌0.04元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報73.68元，跌0.17元；聯通(00762-HK)ADR收報10.96元，升0.06元；中電信(00728-HK)ADR收報3.77元，升0.03元。
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