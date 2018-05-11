中央深改委會議審議通過加強國企資産負債約束指導意見

習近平主持召開中央全面深化改革委員會第二次會議強調 加強領導周密組織有序推進 統籌抓好中央和地方機構改革 王滬寧韓正出席

中國證券網訊 新華社5月11日消息，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會主任習近平5月11日下午主持召開中央全面深化改革委員會第二次會議併發錶重要講話。他強調，黨的十九屆三中全會以來，中央和國家機關機構改革取得重大進展，要註意邊實踐、邊總結，把好經驗運用好，周密組織地方機構改革，使中央和地方機構改革在工作部署、組織實施上有機銜接、有序推進，確保深化黨和國家機構改革取得全面勝利。

中央全面深化改革委員會副主任王滬寧、韓正出席會議。

會議審議通過了《關於地方機構改革有關問題的指導意見》《關於加強國有企業資産負債約束的指導意見》《推進中央黨政機關和事業單位經營性國有資産集中統一監管試點實施意見》《高等學校所屬企業體製改革的指導意見》《企業職工基本養老保險基金中央調劑製度方案》《中央企業領導人員管理規定》《關於加強和改進生活無著的流浪乞討人員救助管理工作的意見》《關於改革完善醫療衛生行業綜合監管製度的指導意見》和《關於黨的十八大以來有關改革任務分工調整的請示》《黨的十九大報告重要改革舉措實施規劃(2018-2022年)》。

會議審議了《深化黨和國家機構改革進展情況報告》。

會議指出，加強國有企業資産負債約束，是落實黨的十九大精神，推動國有企業降槓桿、防範化解國有企業債務風險的重要舉措。要堅持全覆蓋與分類管理相結合，完善内部治理與強化外部約束相結合，通過建立和完善國有企業資産負債約束機製，強化監督管理，做到標本兼治，促使高負債國有企業資産負債率盡快回歸合理水平。

會議強調，推進中央黨政機關和事業單位經營性國有資産集中統一監管試點，要堅持政企分開、政資分開、所有權與經營權分離，理順中央黨政機關和事業單位同所辦企業關系，搭建國有資本運作平台，優化國有資本布局結構，提高國有資本配置和監管效率，有效防止國有資産流失，實現企業健康發展和經營性國有資産保值增值。

會議指出，高等學校所屬企業體製改革，要堅持國有資産管理體製改革方向，尊重教育規律和市場經濟規律，對高校所屬企業進行全面清理規範，理清産權和責任關系，分類實施改革工作，促進高校集中精力辦學、實現内涵式發展。

會議強調，建立企業職工基本養老保險基金中央調劑製度，是實現養老保險全國統籌的重要舉措。要從我國基本國情和養老保險製度建設實際出發，在不增加社會整體負擔和不提高養老保險繳費比例的基礎上，通過中央調劑基金籌集、基金撥付、基金管理、中央財政補助，合理均衡地區間基金負擔，實現基金安全可持續，實現財政負擔可控，確保各地養老金按時足額發放。

會議指出，加強中央企業領導人員管理，要堅持黨管幹部原則，堅持發揮市場機製作用，堅持德才兼備、以德為先，堅持嚴管和厚愛結合、激勵和約束併重，完善適應中國特色現代國有企業製度要求和市場競爭需要的選人用人機製，建設對黨忠誠、勇於創新、治企有方、興企有為、清正廉潔的中央企業領導人員隊伍。

會議強調，加強和改進生活無著的流浪乞討人員救助管理工作，要堅持以人民為中心的發展思想，按照兜底線、織密網、建機製的要求，深化體製機製改革，健全責任體系，明確屬地責任，加強監督管理，強化責任追究，切實維護流浪乞討人員合法權益。

會議指出，改革完善醫療衛生行業綜合監管製度，對維護人民群眾健康權益具有重要意義。要準確把握醫療衛生事業發展的規律和特點，轉變監督管理的理念、體製和方式，從重點監管公立醫療衛生機構轉向全行業監管，從註重事前審批轉向註重事中事後全流程監管，從單向監管轉向綜合協同監管，提高監管能力和水平。

會議強調，黨的十九屆三中全會以來，在黨中央堅強領導下，深化黨和國家機構改革加大統的力度、明確改的章法、做好人的工作，在較短時間里取得重大進展，各方面思想統一、熱情高漲、行動迅速、推進穩妥，呈現出氣勢如虹、勢如破竹的良好局面。這充分說明，黨的十八大以來我們領導全面深化改革打下的基礎是好的，前一段探索的機構改革工作機製和方法也是有力有效的。

會議指出，根據黨的十九屆三中全會部署，地方機構改革要抓緊啓動、壓茬推進。總的要求是，全面準確貫徹落實黨中央關於機構改革的部署要求，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，確保上下貫通、執行有力;賦予省級及以下機構更多自主權，允許地方因地製宜設置機構和配置職能;嚴格各級黨政機構限額管理，強化編製管理剛性約束;著眼於服務方便人民群眾、符合基層事務特點，構建簡約高效的基層管理體製;深化綜合行政執法改革，完善市場監管和執法體製。

地方黨委要加強對機構改革工作的領導，統籌研究機構改革方案製定和組織實施，把思想政治工作貫穿改革全過程，保證改革期間各項工作連續穩定。省(區、市)黨委職能部門和政府組成部門總體上要同中央和國家機關機構對應，在此基礎上，各地可以根據本地經濟社會特點和工作需要因地製宜設置相關機構。要在轉變和優化職責上下功夫，上下職責要能打得通、銜接得上。有關方面要加大對地方機構改革的指導力度，把情況和問題摸準摸透，逐一研究解決。

會議強調，地方抓改革要堅持問題導向，對一些起關鍵作用的改革，要加強形勢分析和研判，抓住機遇、赢得主動。指導和推動地方改革要註意分類指導，既要有全局的統一性，也要有局部的靈活性，發揮好導向和激勵作用。

中央全面深化改革委員會委員出席，中央和國家機關有關部門負責同志列席會議。

來源：中國證券網

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