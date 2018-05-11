中證監擬對《證券發行與承銷管理辦法》個别條款進行修訂

據中國證監會5月11日消息，為深入貫徹落實黨的十九大精神和黨中央、國務院相關決策部署，服務創新驅動發展戰略，穩妥安排創新企業境内發行股票或存託憑證，根據《關於開展創新企業境内發行股票或存託憑證試點的若幹意見》，證監會擬對《證券發行與承銷管理辦法》(以下簡稱《辦法》)個别條款進行修訂，併從今天開始就修訂内容公開徵求意見。

《辦法》修訂内容主要涉及以下幾個方面：一是將試點企業發行存託憑證納入《辦法》的適用範圍。二是增加定價方式的靈活性，取消發行規模2000萬股以下的企業應直接定價發行的硬性規定，允許企業自行選擇定價方式。三是明確網下設鎖定期的股份(或存託憑證)均不參與向網上回撥，同時允許發行存託憑證時可根據需要進行戰略配售和採用超額配售選擇權，以便於形成網上網下合理的分配結構和新增股份(或存託憑證)上市節奏，穩定市場、平抑炒作。四是明確未盈利企業估值指標的信息披露要求。

《辦法》修訂徵求意見工作將於2018年 6月10日結束。歡迎各界對《辦法》提出寶貴意見，證監會將根據公開徵求意見情況，認真研究反饋意見，修改完善後發布實施。中國證券登記結算公司與滬、深證券交易所及中國證券業協會將同步修訂相關業務規則。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)