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◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧05月11日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱  買超張數
2349   錸德           9064
2313   華通           8511
6153   嘉聯益         3462
8163   達方           3356
2456   奇力新         3063
2376   技嘉           2888
00637L 元大滬深300正2 2623
1402   遠東新         2440
1710   東聯           2395
0050   元大台灣50     2000
2448   晶電           1930
2377   微星           1929
2367   燿華           1865
2455   全新           1582
6456   GIS-KY         1467
3645   達邁           1152
6505   台塑化         1108
6120   達運           1100
3034   聯詠            971
2049   上銀            854
3515   華擎            780
1101   台泥            776
2535   達欣工          600
2887E  台新戊特        600
8039   台虹            540
2383   台光電          520
0056   元大高股息      500
2323   中環            500
3443   創意            467
1326   台化            447

◆賣超
代碼   股票名稱  賣超 張數
2337   旺宏         - 7266
3231   緯創         - 3461
6141   柏承         - 3436
2883   開發金       - 3241
2353   宏碁         - 2481
6525   捷敏-KY      - 2171
2031   新光鋼       - 2154
3711   日月光投控    -1893
2520   冠德         - 1809
1216   統一         - 1756
1312   國喬         - 1597
6285   啟碁         - 1452
9938   百和         - 1096
4919   新唐         - 1023
2379   瑞昱           -964
2454   聯發科         -941
3030   德律           -916
1305   華夏           -912
1313   聯成           -848
2882   國泰金         -767
2449   京元電子       -748
5305   敦南           -644
1707   葡萄王         -624
9933   中鼎           -623
1704   榮化           -610
3533   嘉澤           -531
6269   台郡           -499
2330   台積電         -493
1536   和大           -459
1605   華新           -443
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