◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧05月11日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 2349 錸德 9064 2313 華通 8511 6153 嘉聯益 3462 8163 達方 3356 2456 奇力新 3063 2376 技嘉 2888 00637L 元大滬深300正2 2623 1402 遠東新 2440 1710 東聯 2395 0050 元大台灣50 2000 2448 晶電 1930 2377 微星 1929 2367 燿華 1865 2455 全新 1582 6456 GIS-KY 1467 3645 達邁 1152 6505 台塑化 1108 6120 達運 1100 3034 聯詠 971 2049 上銀 854 3515 華擎 780 1101 台泥 776 2535 達欣工 600 2887E 台新戊特 600 8039 台虹 540 2383 台光電 520 0056 元大高股息 500 2323 中環 500 3443 創意 467 1326 台化 447 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超 張數 2337 旺宏 - 7266 3231 緯創 - 3461 6141 柏承 - 3436 2883 開發金 - 3241 2353 宏碁 - 2481 6525 捷敏-KY - 2171 2031 新光鋼 - 2154 3711 日月光投控 -1893 2520 冠德 - 1809 1216 統一 - 1756 1312 國喬 - 1597 6285 啟碁 - 1452 9938 百和 - 1096 4919 新唐 - 1023 2379 瑞昱 -964 2454 聯發科 -941 3030 德律 -916 1305 華夏 -912 1313 聯成 -848 2882 國泰金 -767 2449 京元電子 -748 5305 敦南 -644 1707 葡萄王 -624 9933 中鼎 -623 1704 榮化 -610 3533 嘉澤 -531 6269 台郡 -499 2330 台積電 -493 1536 和大 -459 1605 華新 -443