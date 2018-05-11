[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月10日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 22964 0 3231 緯創 -4075 -10035 00655L 國泰中國A50正2 9843 0 0050 元大台灣50 -2915 -7396 00677U 富邦VIX 9001 0 6116 彩晶 -2012 -6687 00633L 富邦上証正2 7270 0 3481 群創 -1840 -1245 2349 錸德 4475 3369 2882 國泰金 -1752 370 00636 國泰中國A50 3202 12793 2353 宏碁 -1590 -1713 2834 臺企銀 2791 16496 00632R 元大台灣50反1 -1566 0 2317 鴻海 2765 -41150 2412 中華電 -1309 -4958 1101 台泥 2094 2258 2355 敬鵬 -1268 -7879 1314 中石化 1979 5923 2448 晶電 -1230 -1712 00672L 元大S&P原油正2 1938 0 2013 中鋼構 -1198 -1754 1605 華新 1906 9107 1312A 國喬特 -1049 0 1102 亞泥 1444 8980 2888 新光金 -1019 24750 2456 奇力新 1443 -1810 3045 台灣大 -985 -1925 2344 華邦電 1231 -4381 4938 和碩 -920 -4464 2891 中信金 1206 -15111 2382 廣達 -843 -16735 2383 台光電 1054 -1646 2610 華航 -724 -8026 1303 南亞 1043 -3756 5880 合庫金 -718 -15792 006207 FH滬深 923 0 4904 遠傳 -707 -2376 2371 大同 886 9146 2105 正新 -681 -3504 2409 友達 811 -30904 006205 富邦上証 -670 0 2881 富邦金 799 -2534 2889 國票金 -623 -1750 3026 禾伸堂 742 249 2303 聯電 -617 67765 1216 統一 615 -4836 2455 全新 -599 -1663 6456 GIS-KY 611 -1137 2323 中環 -595 -8131 2915 潤泰全 603 1312 2603 長榮 -591 -4718 1402 遠東新 595 4991 2408 南亞科 -550 6506 4927 泰鼎-KY 547 -685 2345 智邦 -544 -7623 8112 至上 527 1573 6153 嘉聯益 -503 4208 2308 台達電 522 -3560 3017 奇鋐 -487 -376 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股