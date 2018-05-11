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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月10日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         22964         0    3231   緯創                   -4075    -10035  
00655L 國泰中國A50正2          9843         0    0050   元大台灣50             -2915     -7396  
00677U 富邦VIX                 9001         0    6116   彩晶                   -2012     -6687  
00633L 富邦上証正2             7270         0    3481   群創                   -1840     -1245  
2349   錸德                    4475      3369    2882   國泰金                 -1752       370  
00636  國泰中國A50             3202     12793    2353   宏碁                   -1590     -1713  
2834   臺企銀                  2791     16496    00632R 元大台灣50反1          -1566         0  
2317   鴻海                    2765    -41150    2412   中華電                 -1309     -4958  
1101   台泥                    2094      2258    2355   敬鵬                   -1268     -7879  
1314   中石化                  1979      5923    2448   晶電                   -1230     -1712  
00672L 元大S&P原油正2          1938         0    2013   中鋼構                 -1198     -1754  
1605   華新                    1906      9107    1312A  國喬特                 -1049         0  
1102   亞泥                    1444      8980    2888   新光金                 -1019     24750  
2456   奇力新                  1443     -1810    3045   台灣大                  -985     -1925  
2344   華邦電                  1231     -4381    4938   和碩                    -920     -4464  
2891   中信金                  1206    -15111    2382   廣達                    -843    -16735  
2383   台光電                  1054     -1646    2610   華航                    -724     -8026  
1303   南亞                    1043     -3756    5880   合庫金                  -718    -15792  
006207 FH滬深                   923         0    4904   遠傳                    -707     -2376  
2371   大同                     886      9146    2105   正新                    -681     -3504  
2409   友達                     811    -30904    006205 富邦上証                -670         0  
2881   富邦金                   799     -2534    2889   國票金                  -623     -1750  
3026   禾伸堂                   742       249    2303   聯電                    -617     67765  
1216   統一                     615     -4836    2455   全新                    -599     -1663  
6456   GIS-KY                   611     -1137    2323   中環                    -595     -8131  
2915   潤泰全                   603      1312    2603   長榮                    -591     -4718  
1402   遠東新                   595      4991    2408   南亞科                  -550      6506  
4927   泰鼎-KY                  547      -685    2345   智邦                    -544     -7623  
8112   至上                     527      1573    6153   嘉聯益                  -503      4208  
2308   台達電                   522     -3560    3017   奇鋐                    -487      -376  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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