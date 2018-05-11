新聞

[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/05/10  107/05/09  漲跌(元)  漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                             10.40290   10.40130   0.00160    0.01538
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.34190    9.37340  -0.03150   -0.33606
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.56090    9.59220  -0.03130   -0.32631
中國信託台灣活力基金                                             16.33000   15.97000   0.36000    2.25423
中國信託台灣優勢基金                                             18.60000   18.17000   0.43000    2.36654
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.41000    9.36000   0.05000    0.53419
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.91000    8.85000   0.06000    0.67797
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.32000    9.20000   0.12000    1.30435
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.87000    9.74000   0.13000    1.33470
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.74990    9.73050   0.01940    0.19937
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.27720    9.25880   0.01840    0.19873
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19490   10.19250   0.00240    0.02355
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.69740    9.69510   0.00230    0.02372
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.22980   10.13790   0.09190    0.90650
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.99940    8.91850   0.08090    0.90710
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.24320   11.20080   0.04240    0.37854
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.24180   10.20330   0.03850    0.37733
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.25000   10.18000   0.07000    0.68762
中國信託智能運動基金-美元                                        10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97210   10.97200   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.41390    9.41370   0.00020    0.00212
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.21700    9.21680   0.00020    0.00217
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.58170    9.59180  -0.01010   -0.10530
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.37630    9.38620  -0.00990   -0.10547
中國信託精穩基金                                                 18.05250   17.89300   0.15950    0.89141
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.83000   10.73000   0.10000    0.93197
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.55000   10.44000   0.11000    1.05364
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.31000   11.25000   0.06000    0.53333
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.05000   10.99000   0.06000    0.54595
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     67.71000   66.89000   0.82000    1.22589
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.40560   37.28160   0.12400    0.33260
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29770   11.29670   0.00100    0.00885
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.92280   10.86530   0.05750    0.52921
元大上證50基金                                                   31.87000   31.75000   0.12000    0.37795
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.13000   13.06000   0.07000    0.53599
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.27000   12.15000   0.12000    0.98765
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.26000   13.25000   0.01000    0.07547
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.42500   13.41100   0.01400    0.10439
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.58800   17.48400   0.10400    0.59483
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.45900   11.45500   0.00400    0.03492
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.56100   11.49800   0.06300    0.54792
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.20000    3.20000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.03000   14.95000   0.08000    0.53512
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.26890   47.17470   0.09420    0.19968
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.30440   10.31890  -0.01450   -0.14052
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.59760    9.61120  -0.01360   -0.14150
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.94470    9.90740   0.03730    0.37649
元大巴西指數基金                                                  6.32400    6.24300   0.08100    1.29745
元大巴菲特基金                                                   30.37000   29.99000   0.38000    1.26709
元大日經225基金                                                  28.39000   28.28000   0.11000    0.38897
元大台商收成基金                                                 23.75000   23.42000   0.33000    1.40905
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.82000   12.89000  -0.07000   -0.54306
元大台灣50單日正向2倍基金                                        35.73000   35.37000   0.36000    1.01781
元大台灣中型100基金                                              32.76000   32.49000   0.27000    0.83102
元大台灣加權股價指數基金                                         24.71400   24.57500   0.13900    0.56562
元大台灣卓越50基金                                               80.69000   80.35000   0.34000    0.42315
元大台灣金融基金                                                 17.24000   17.24000   0.00000    0.00000
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.63000   30.52000   0.11000    0.36042
元大台灣高股息基金                                               25.59000   25.43000   0.16000    0.62918
元大台灣電子科技基金                                             35.28000   35.08000   0.20000    0.57013
元大全球ETF成長組合基金                                          10.39000   10.29000   0.10000    0.97182
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.64000   14.55000   0.09000    0.61856
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.31000   13.34000  -0.03000   -0.22489
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.46000   12.56000  -0.10000   -0.79618
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.64600   12.73600  -0.09000   -0.70666
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.19000    9.15000   0.04000    0.43716
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.03000    7.01000   0.02000    0.28531
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.44000    8.39000   0.05000    0.59595
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.65000    6.61000   0.04000    0.60514
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.09700   10.07600   0.02100    0.20842
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.74000   10.67000   0.07000    0.65604
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.72000    9.65000   0.07000    0.72539
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.21880   10.23110  -0.01230   -0.12022
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.45260    9.46390  -0.01130   -0.11940
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.31140    9.27740   0.03400    0.36648
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.66530    8.63370   0.03160    0.36601
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.97000   13.88000   0.09000    0.64841
元大全球農業商機基金                                             16.28000   16.09000   0.19000    1.18086
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
元大印尼指數基金                                                  8.67100    8.37700   0.29400    3.50961
元大印度指數基金                                                  9.74600    9.71200   0.03400    0.35008
元大印度基金                                                     12.76000   12.72000   0.04000    0.31447
元大多多基金                                                     21.16000   20.55000   0.61000    2.96837
元大多福基金                                                     58.03000   57.13000   0.90000    1.57535
元大亞太成長基金                                                  9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.57830    8.58520  -0.00690   -0.08037
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.14380    7.14950  -0.00570   -0.07973
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.01100   10.02000  -0.00900   -0.08982
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.30000   10.31900  -0.01900   -0.18413
元大卓越基金                                                     51.38000   50.72000   0.66000    1.30126
元大店頭基金                                                      9.32000    9.18000   0.14000    1.52505
元大泛歐成長基金                                                  9.80000    9.72000   0.08000    0.82305
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.20750   10.20710   0.00040    0.00392
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.24840    9.26570  -0.01730   -0.18671
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.70400   30.56780   0.13620    0.44557
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.53230   36.54620  -0.01390   -0.03803
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.51340   19.40230   0.11110    0.57261
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.46560   18.64640  -0.18080   -0.96962
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.43130   37.35150   0.07980    0.21365
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.67270   20.62630   0.04640    0.22496
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.67410   17.74190  -0.06780   -0.38215
元大高科技基金                                                   19.76000   19.30000   0.46000    2.38342
元大得利貨幣市場基金                                             16.23260   16.23240   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96730   11.96710   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   13.85000   13.63000   0.22000    1.61409
元大華夏中小基金                                                  8.53000    8.50000   0.03000    0.35294
元大新中國基金-人民幣                                            11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
元大新中國基金-美元                                              11.45900   11.45000   0.00900    0.07860
元大新中國基金-新台幣                                            11.07000   11.01000   0.06000    0.54496
元大新主流基金                                                   29.03000   28.18000   0.85000    3.01632
元大新東協平衡基金-美元                                           9.88200    9.91300  -0.03100   -0.31272
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
元大新興市場ESG策略基金                                          13.09000   13.02000   0.07000    0.53763
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.23400   10.35450  -0.12050   -1.16375
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.25470   10.37220  -0.11750   -1.13284
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.49720   10.56610  -0.06890   -0.65209
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.32060    9.38170  -0.06110   -0.65127
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.72750    9.74700  -0.01950   -0.20006
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.45280    9.47170  -0.01890   -0.19954
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.59040    9.56300   0.02740    0.28652
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.32400    9.29750   0.02650    0.28502
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.49730    9.51500  -0.01770   -0.18602
元大新興亞洲基金                                                 12.02000   11.96000   0.06000    0.50167
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.39000    9.43490  -0.04490   -0.47589
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.27230    9.31670  -0.04440   -0.47656
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.36430    9.36360   0.00070    0.00748
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.24470    9.24390   0.00080    0.00865
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08310   15.08300   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     40.12000   39.44000   0.68000    1.72414
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
元大實質多重資產基金-美元                                         9.68600    9.71500  -0.02900   -0.29851
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.38000   14.46000  -0.08000   -0.55325
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.51000   16.40000   0.11000    0.67073
元大精準中小基金                                                 22.55000   22.16000   0.39000    1.75993
元大摩臺基金                                                     37.76000   37.60000   0.16000    0.42553
元大標普500基金                                                  24.26000   23.92000   0.34000    1.42140
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.72000   13.84000  -0.12000   -0.86705
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.07000   30.44000   0.63000    2.06965
元大標智滬深300基金                                              18.92000   18.96000  -0.04000   -0.21097
元大歐洲50基金                                                   25.43000   25.36000   0.07000    0.27603
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.47590    9.42360   0.05230    0.55499
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14450   10.14430   0.00020    0.00197
元大績效基金                                                     59.91000   58.21000   1.70000    2.92046
元大韓國KOSPI200基金                                             24.41000   24.01000   0.40000    1.66597
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.72000   15.50000   0.22000    1.41935
日盛上選基金                                                     34.46000   33.75000   0.71000    2.10370
日盛小而美基金                                                   19.29000   19.04000   0.25000    1.31303
日盛中國內需動力基金                                             11.25000   11.18000   0.07000    0.62612
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.59180   11.60470  -0.01290   -0.11116
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.89140    9.90240  -0.01100   -0.11108
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.87600   11.89210  -0.01610   -0.13538
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.12740   10.14130  -0.01390   -0.13706
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.72400   10.71500   0.00900    0.08399
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.12930    9.12170   0.00760    0.08332
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.01000   12.04000  -0.03000   -0.24917
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.33000   12.38000  -0.05000   -0.40388
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.36000   12.35000   0.01000    0.08097
日盛日盛基金                                                     14.25000   13.92000   0.33000    2.37069
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.33000   10.23000   0.10000    0.97752
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.01730   10.01720   0.00010    0.00100
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.57070    9.57060   0.00010    0.00104
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.79360    9.77660   0.01700    0.17388
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.35940    9.34310   0.01630    0.17446
日盛全球新興債券基金A                                            10.68800   10.68820  -0.00020   -0.00187
日盛全球新興債券基金B                                             8.43040    8.43060  -0.00020   -0.00237
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.40090    2.40390  -0.00300   -0.12480
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.70140    1.70360  -0.00220   -0.12914
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37400    0.37470  -0.00070   -0.18682
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26600    0.26650  -0.00050   -0.18762
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.35360   12.35890  -0.00530   -0.04288
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.63800    8.64170  -0.00370   -0.04282
日盛亞洲機會基金                                                  7.63000    7.59000   0.04000    0.52701
日盛首選基金                                                     17.60000   17.32000   0.28000    1.61663
日盛高科技基金                                                   18.27000   17.91000   0.36000    2.01005
日盛貨幣市場基金                                                 14.75040   14.75020   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   41.73000   40.76000   0.97000    2.37978
日盛精選五虎基金                                                 38.76000   38.28000   0.48000    1.25392
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46760   13.46740   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               35.45000   34.75000   0.70000    2.01439
台新MSCI中國基金                                                 22.38000   22.19000   0.19000    0.85624
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.55000   18.69000  -0.14000   -0.74906
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.84000   20.65000   0.19000    0.92010
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14380   14.14360   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.84040    9.84210  -0.00170   -0.01727
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.81530   10.81380   0.00150    0.01387
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.05290   10.00270   0.05020    0.50186
台新中國通基金                                                   49.33000   48.65000   0.68000    1.39774
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.56200    0.56130   0.00070    0.12471
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.79000   16.70800   0.08200    0.49078
台新中國精選中小基金                                             12.46000   12.38000   0.08000    0.64620
台新主流基金                                                     24.72000   24.49000   0.23000    0.93916
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.06000   18.88000   0.18000    0.95339
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64060    0.63750   0.00310    0.48627
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.46000   14.32000   0.14000    0.97765
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48550    0.48310   0.00240    0.49679
台新台灣中小基金                                                 38.94000   38.34000   0.60000    1.56495
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.41120    9.41370  -0.00250   -0.02656
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.43430    9.42630   0.00800    0.08487
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.62000    8.57000   0.05000    0.58343
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.43110   10.42100   0.01010    0.09692
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.62870   10.60980   0.01890    0.17814
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.86000    9.79000   0.07000    0.71502
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.31920   11.29940   0.01980    0.17523
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.50000   10.43000   0.07000    0.67114
台新印度基金                                                     15.79000   15.77000   0.02000    0.12682
台新亞美短期債券基金                                             10.95100   10.91860   0.03240    0.29674
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.64250    8.63810   0.00440    0.05094
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29500    0.29630  -0.00130   -0.43874
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.77150   11.76550   0.00600    0.05100
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39600    0.39770  -0.00170   -0.42746
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07800   11.07790   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.84780   29.69420   0.15360    0.51727
台新智慧生活基金-美元                                            10.22970   10.13460   0.09510    0.93837
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.20000   10.06000   0.14000    1.39165
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.94530    8.99580  -0.05050   -0.56137
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.87330    8.88000  -0.00670   -0.07545
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.42660    9.48100  -0.05440   -0.57378
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.35830    9.36530  -0.00700   -0.07474
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.38170   10.34740   0.03430    0.33148
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34170    0.34230  -0.00060   -0.17528
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.88510    7.85910   0.02600    0.33083
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27270    0.27310  -0.00040   -0.14647
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.39000    6.31000   0.08000    1.26783
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.70300   10.57600   0.12700    1.20083
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           22.40000   21.61000   0.79000    3.65571
未來資產全球大消費基金                                           15.14000   15.00000   0.14000    0.93333
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.75000   11.76140  -0.01140   -0.09693
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.63360    9.64300  -0.00940   -0.09748
未來資產亞洲新富基金                                             21.59000   21.51000   0.08000    0.37192
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55140   12.55130   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               13.83000   13.36000   0.47000    3.51796
未來資產新興市場債券基金A                                         8.71540    8.73720  -0.02180   -0.24951
未來資產新興市場債券基金B                                         6.76110    6.77810  -0.01700   -0.25081
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.55000   11.53000   0.02000    0.17346
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.00050   10.99950   0.00100    0.00909
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.25540   10.21730   0.03810    0.37290
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.44840    9.44770   0.00070    0.00741
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.59070   10.58990   0.00080    0.00755
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.53820    8.52790   0.01030    0.12078
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.63020    9.61880   0.01140    0.11852
永豐中小基金                                                     52.77000   51.76000   1.01000    1.95131
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.83350    1.83820  -0.00470   -0.25568
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.37750    2.38350  -0.00600   -0.25173
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.73400    8.72450   0.00950    0.10889
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.98660   10.97470   0.01190    0.10843
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.78000    4.72000   0.06000    1.27119
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.42000   22.08000   0.34000    1.53986
永豐主流品牌基金                                                 17.49000   17.50000  -0.01000   -0.05714
永豐永豐基金                                                     35.35000   34.76000   0.59000    1.69735
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.00020    0.00000  10.00020    0.00000
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.00020    0.00000  10.00020    0.00000
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                              10.00020    0.00000  10.00020    0.00000
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                              10.00020    0.00000  10.00020    0.00000
永豐亞洲民生消費基金                                             12.48000   12.41000   0.07000    0.56406
永豐南非幣2021保本基金                                           12.78780   12.79710  -0.00930   -0.07267
永豐高科技基金                                                   25.70000   25.04000   0.66000    2.63578
永豐貨幣市場基金                                                 13.86530   13.86520   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.03150    2.03900  -0.00750   -0.36783
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.39090    2.40260  -0.01170   -0.48697
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.85300    7.85260   0.00040    0.00509
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.36050   10.35990   0.00060    0.00579
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.31060    7.32250  -0.01190   -0.16251
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.06780   11.08580  -0.01800   -0.16237
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.55000    8.56000  -0.01000   -0.11682
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.26000   19.22000   0.04000    0.20812
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.54000   53.27000   0.27000    0.50685
永豐領航科技基金                                                 40.66000   39.83000   0.83000    2.08386
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.98000   11.90000   0.08000    0.67227
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.56000   11.47000   0.09000    0.78466
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
永豐趨勢平衡基金                                                 50.08000   49.03000   1.05000    2.14155
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.45470   11.45360   0.00110    0.00960
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.58270    9.58740  -0.00470   -0.04902
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.70700    9.71180  -0.00480   -0.04942
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.55960    9.56440  -0.00480   -0.05019
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.64310    9.64790  -0.00480   -0.04975
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.59630    9.60130  -0.00500   -0.05208
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.84740    9.85250  -0.00510   -0.05176
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.54550    9.55100  -0.00550   -0.05759
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.71270    9.71830  -0.00560   -0.05762
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.76000   11.77000  -0.01000   -0.08496
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.98000   10.94000   0.04000    0.36563
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.88000   11.87000   0.01000    0.08425
兆豐國際中小基金                                                 15.61000   15.30000   0.31000    2.02614
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.03000   15.07000  -0.04000   -0.26543
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.91000   20.87000   0.04000    0.19166
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.10000   21.13000  -0.03000   -0.14198
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.16000   12.07000   0.09000    0.74565
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.16000   12.07000   0.09000    0.74565
兆豐國際生命科學基金                                             14.97000   14.77000   0.20000    1.35410
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.33380   10.28960   0.04420    0.42956
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.71650   10.70560   0.01090    0.10182
兆豐國際全球高股息基金                                           11.73000   11.60000   0.13000    1.12069
兆豐國際全球基金                                                 31.79000   31.44000   0.35000    1.11323
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.21330   10.21280   0.00050    0.00490
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.66180    9.67930  -0.01750   -0.18080
兆豐國際國民基金                                                 22.48000   22.35000   0.13000    0.58166
兆豐國際第一基金                                                 13.24000   13.05000   0.19000    1.45594
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.78150    9.77750   0.00400    0.04091
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.86130    7.85810   0.00320    0.04072
兆豐國際萬全基金                                                 20.55000   20.28000   0.27000    1.33136
兆豐國際電子基金                                                 25.86000   25.54000   0.32000    1.25294
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.08000    8.01000   0.07000    0.87391
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.72000   21.62000   0.10000    0.46253
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.20000   17.29000  -0.09000   -0.52053
兆豐國際豐台灣基金                                               32.70000   32.69000   0.01000    0.03059
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48640   12.48620   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.30000   11.18000   0.12000    1.07335
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.04490   11.04750  -0.00260   -0.02353
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.89920   11.90650  -0.00730   -0.06131
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.68760   10.69490  -0.00730   -0.06826
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.45230   11.46190  -0.00960   -0.08376
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.18890    8.19080  -0.00190   -0.02320
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.57350    9.58020  -0.00670   -0.06994
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.08610    9.09230  -0.00620   -0.06819
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.07090    9.07810  -0.00720   -0.07931
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.39350    9.39990  -0.00640   -0.06809
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.20000   10.13000   0.07000    0.69102
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.47000    9.41000   0.06000    0.63762
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
合庫全球新興市場基金                                              9.55000    9.50000   0.05000    0.52632
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.44000   10.40000   0.04000    0.38462
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
合庫貨幣市場基金                                                 10.11680   10.11670   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.62360    9.65900  -0.03540   -0.36650
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.87720    9.91290  -0.03570   -0.36014
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.13340   10.15130  -0.01790   -0.17633
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.64630   11.68870  -0.04240   -0.36274
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.56940   13.62180  -0.05240   -0.38468
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.11410    9.14700  -0.03290   -0.35968
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.73320    9.76840  -0.03520   -0.36035
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.06830    8.08260  -0.01430   -0.17692
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.07680    9.11050  -0.03370   -0.36990
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.34380   10.38370  -0.03990   -0.38426
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.39000   10.33000   0.06000    0.58083
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.89710   10.89640   0.00070    0.00642
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.59910   10.62270  -0.02360   -0.22217
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.12780   10.10120   0.02660    0.26334
安聯中國東協基金                                                 16.10000   15.97000   0.13000    0.81403
安聯中國策略基金                                                 15.92000   15.87000   0.05000    0.31506
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.44000   14.39000   0.05000    0.34746
安聯中華新思路基金-美元                                          14.49000   14.48000   0.01000    0.06906
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.20000   13.12000   0.08000    0.60976
安聯台灣大壩基金                                                 26.34000   26.10000   0.24000    0.91954
安聯台灣科技基金                                                 45.20000   44.71000   0.49000    1.09595
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47530   12.47520   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 29.37000   29.16000   0.21000    0.72016
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07330   10.07660  -0.00330   -0.03275
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.01540   15.02040  -0.00500   -0.03329
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.68860    9.69180  -0.00320   -0.03302
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.49000   11.44000   0.05000    0.43706
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.43000   11.32000   0.11000    0.97173
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.06090   12.06180  -0.00090   -0.00746
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08560   10.08660  -0.00100   -0.00991
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.22200   12.22250  -0.00050   -0.00409
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.58210    9.58380  -0.00170   -0.01774
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.42660    9.42750  -0.00090   -0.00955
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.13330    9.13360  -0.00030   -0.00328
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.69000   11.69000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.26000   11.21000   0.05000    0.44603
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.67000    9.62000   0.05000    0.51975
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.55000   11.55000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.71000   10.66000   0.05000    0.46904
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.86280   11.85510   0.00770    0.06495
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.91430   10.90630   0.00800    0.07335
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.59170   10.58090   0.01080    0.10207
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.02780    9.01920   0.00860    0.09535
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.82510    8.81870   0.00640    0.07257
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.53920    8.53050   0.00870    0.10199
安聯全球人口趨勢基金                                             11.29000   11.23000   0.06000    0.53428
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.07000    8.95000   0.12000    1.34078
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.10000   32.52000   0.58000    1.78352
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.93000    8.74000   0.19000    2.17391
安聯全球計量平衡基金                                             12.70000   12.66000   0.04000    0.31596
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.05440   12.04640   0.00800    0.06641
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.50780   10.50080   0.00700    0.06666
安聯全球新興市場基金                                             18.62000   18.47000   0.15000    0.81213
安聯全球農金趨勢基金                                              9.47000    9.38000   0.09000    0.95949
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.34000    9.26000   0.08000    0.86393
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.15000   10.08000   0.07000    0.69444
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.13000   10.07000   0.06000    0.59583
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.15000   10.08000   0.07000    0.69444
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.13000   10.07000   0.06000    0.59583
安聯亞洲動態策略基金                                             24.86000   24.68000   0.18000    0.72934
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.96630    9.97060  -0.00430   -0.04313
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.76980    9.77420  -0.00440   -0.04502
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             82.62610   82.80570  -0.17960   -0.21689
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.56730   12.59500  -0.02770   -0.21993
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.50780   65.64980  -0.14200   -0.21630
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.88680    9.90870  -0.02190   -0.22102
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51090    2.51270  -0.00180   -0.07164
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.63570   10.61020   0.02550    0.24033
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09670    2.09820  -0.00150   -0.07149
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.87710    8.85710   0.02000    0.22581
宏利台灣動力基金                                                 32.33000   31.54000   0.79000    2.50476
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.39580   10.39690  -0.00110   -0.01058
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.89800    9.85060   0.04740    0.48119
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.28320    8.28400  -0.00080   -0.00966
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.08830    8.05780   0.03050    0.37852
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.34000   10.24000   0.10000    0.97656
宏利全球債券組合基金                                             12.94410   12.93350   0.01060    0.08196
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.76480    2.76960  -0.00480   -0.17331
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.67190   11.68220  -0.01030   -0.08817
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.71660    8.72530  -0.00870   -0.09971
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.27340    2.27710  -0.00370   -0.16249
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.69140   10.65740   0.03400    0.31903
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.25600    4.23170   0.02430    0.57424
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.69110    0.68710   0.00400    0.58216
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.81000   19.64000   0.17000    0.86558
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.61970   11.62140  -0.00170   -0.01463
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.37080   10.37210  -0.00130   -0.01253
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.03480   10.02020   0.01460    0.14571
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.06340    9.06510  -0.00170   -0.01875
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.59520    8.59630  -0.00110   -0.01280
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.44680    8.42900   0.01780    0.21118
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.58510    8.58900  -0.00390   -0.04541
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.73610    2.74640  -0.01030   -0.37504
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39990    0.40180  -0.00190   -0.47287
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.09440   12.12360  -0.02920   -0.24085
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91380    0.91750  -0.00370   -0.40327
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.47340    7.48870  -0.01530   -0.20431
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.07730    2.08530  -0.00800   -0.38364
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29860    0.29980  -0.00120   -0.40027
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.17990    9.19680  -0.01690   -0.18376
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33640    0.33770  -0.00130   -0.38496
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62880   13.62870   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.86000    2.85000   0.01000    0.35088
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.72000   12.62000   0.10000    0.79239
宏利臺灣股息收益基金                                             29.05000   28.56000   0.49000    1.71569
宏利澳幣保本基金                                                 11.93460   11.93350   0.00110    0.00922
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.62000    9.57000   0.05000    0.52247
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.26000   10.19000   0.07000    0.68695
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.70000   11.69000   0.01000    0.08554
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.30000   10.24000   0.06000    0.58594
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.86000   11.79000   0.07000    0.59372
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.81070    9.83370  -0.02300   -0.23389
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.82910    9.84960  -0.02050   -0.20813
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.96260    8.93770   0.02490    0.27860
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.49250   10.46350   0.02900    0.27715
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.01000    8.96000   0.05000    0.55804
貝萊德新台幣基金                                                 12.92460   12.92450   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.36000   25.07000   0.29000    1.15676
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.16890   11.16330   0.00560    0.05016
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.22310   10.17250   0.05060    0.49742
保德信大中華基金                                                 31.16000   30.98000   0.18000    0.58102
保德信中小型股基金                                               45.21000   44.12000   1.09000    2.47053
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.90000   10.93000  -0.03000   -0.27447
保德信中國中小基金-美元                                          11.35000   11.37000  -0.02000   -0.17590
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.83260    9.80110   0.03150    0.32139
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.82620    9.79100   0.03520    0.35951
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.93540    9.90530   0.03010    0.30388
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.61800   10.58580   0.03220    0.30418
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
保德信中國品牌基金-美元                                          10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.13000   11.10000   0.03000    0.27027
保德信台商全方位基金                                             36.45000   35.58000   0.87000    2.44519
保德信全球中小基金                                               29.84000   29.60000   0.24000    0.81081
保德信全球消費商機基金                                           17.40000   17.26000   0.14000    0.81112
保德信全球基礎建設基金                                           12.16000   12.07000   0.09000    0.74565
保德信全球資源基金                                                8.24000    8.03000   0.21000    2.61519
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.34000    9.27000   0.07000    0.75512
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.04000   29.67000   0.37000    1.24705
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.90710    9.89900   0.00810    0.08183
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.58590   10.57630   0.00960    0.09077
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.12330    9.07080   0.05250    0.57878
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.73800    9.68200   0.05600    0.57839
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.31190    8.31750  -0.00560   -0.06733
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.77020   10.77740  -0.00720   -0.06681
保德信亞太基金                                                   22.46000   22.38000   0.08000    0.35746
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.50430    8.51290  -0.00860   -0.10102
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.08360   11.09480  -0.01120   -0.10095
保德信店頭市場基金                                               33.51000   32.83000   0.68000    2.07128
保德信拉丁美洲基金                                                7.25000    7.16000   0.09000    1.25698
保德信金平衡基金                                                 29.28000   29.13000   0.15000    0.51493
保德信金滿意基金                                                 40.78000   40.20000   0.58000    1.44279
保德信科技島基金                                                 25.16000   24.80000   0.36000    1.45161
保德信高成長基金                                                 92.16000   90.26000   1.90000    2.10503
保德信第一基金                                                   26.78000   26.24000   0.54000    2.05793
保德信貨幣市場基金                                               15.74770   15.74750   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.62810   10.60610   0.02200    0.20743
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.49270   10.42100   0.07170    0.68803
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.89200   10.87140   0.02060    0.18949
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.06810   10.00090   0.06720    0.67194
保德信新世紀基金                                                 10.25000   10.18000   0.07000    0.68762
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.12190    8.13030  -0.00840   -0.10332
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.72830   10.73940  -0.01110   -0.10336
保德信新興趨勢組合基金                                           11.64000   11.55000   0.09000    0.77922
保德信瑞騰基金                                                   15.53110   15.53100   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.75000   10.63000   0.12000    1.12888
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.71390    9.73850  -0.02460   -0.25261
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.86360    9.88880  -0.02520   -0.25483
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.63330    9.65790  -0.02460   -0.25471
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.69730    9.72290  -0.02560   -0.26330
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.76810    9.79400  -0.02590   -0.26445
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.76840    9.79420  -0.02580   -0.26342
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.75540    9.77860  -0.02320   -0.23725
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.75560    9.77880  -0.02320   -0.23725
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.78130    9.80040  -0.01910   -0.19489
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.62340    9.65240  -0.02900   -0.30044
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.57100    9.59830  -0.02730   -0.28443
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95310    1.95530  -0.00220   -0.11251
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62000    2.62280  -0.00280   -0.10676
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30700    0.30740  -0.00040   -0.13012
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44770    0.44820  -0.00050   -0.11156
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.70720    8.69550   0.01170    0.13455
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.85850   11.83490   0.02360    0.19941
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.57740    9.58640  -0.00900   -0.09388
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.57870   11.58980  -0.01110   -0.09577
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.07370    9.08250  -0.00880   -0.09689
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.99730   11.00800  -0.01070   -0.09720
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.08260   10.11650  -0.03390   -0.33510
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.93070    9.95550  -0.02480   -0.24911
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.09570   10.11280  -0.01710   -0.16909
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.57660   10.59450  -0.01790   -0.16896
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.99250   10.00510  -0.01260   -0.12594
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.78680    9.80450  -0.01770   -0.18053
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.01240   10.03060  -0.01820   -0.18144
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.72880    9.74370  -0.01490   -0.15292
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.86030    9.87360  -0.01330   -0.13470
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.33510   10.38020  -0.04510   -0.43448
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.37510    6.37220   0.00290    0.04551
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.74910   10.74430   0.00480    0.04467
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63900   11.63890   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.35000   18.98000   0.37000    1.94942
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4393.290004308.95000  84.34000    1.95732
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.78030   10.73970   0.04060    0.37804
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.00940   12.00890   0.00050    0.00416
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.25480   11.25510  -0.00030   -0.00267
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.66960    9.63320   0.03640    0.37786
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.29680   10.29640   0.00040    0.00388
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.09680   10.09710  -0.00030   -0.00297
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.07720   11.03540   0.04180    0.37878
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.84980   11.84930   0.00050    0.00422
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.80440   11.80480  -0.00040   -0.00339
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.71000    6.63000   0.08000    1.20664
柏瑞巨人基金                                                     12.72000   12.68000   0.04000    0.31546
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64080   13.64070   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.22000   16.10000   0.12000    0.74534
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.31080   13.29350   0.01730    0.13014
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.78560   11.79980  -0.01420   -0.12034
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.42930   12.44420  -0.01490   -0.11973
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.01060    8.99890   0.01170    0.13002
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.81330    6.80450   0.00880    0.12933
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.90490    8.91560  -0.01070   -0.12001
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.53810    8.54860  -0.01050   -0.12283
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.91150   10.92460  -0.01310   -0.11991
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.43640    8.44660  -0.01020   -0.12076
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.96030   11.97470  -0.01440   -0.12025
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.53140   11.51650   0.01490    0.12938
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.57000   11.58430  -0.01430   -0.12344
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.31450   11.32810  -0.01360   -0.12006
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.02890    9.01720   0.01170    0.12975
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.94900    9.96090  -0.01190   -0.11947
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.75950    9.77150  -0.01200   -0.12281
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.70530    9.71690  -0.01160   -0.11938
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.54220    9.55380  -0.01160   -0.12142
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.08110   10.05750   0.02360    0.23465
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.99770    9.99810  -0.00040   -0.00400
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.93180    9.93270  -0.00090   -0.00906
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.02080   10.02010   0.00070    0.00699
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.98840    9.96510   0.02330    0.23382
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.87960    9.88000  -0.00040   -0.00405
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.83970    9.84060  -0.00090   -0.00915
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.92870    9.92800   0.00070    0.00705
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.06180   10.03830   0.02350    0.23410
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.99770    9.99810  -0.00040   -0.00400
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.93180    9.93270  -0.00090   -0.00906
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.02080   10.02010   0.00070    0.00699
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.98840    9.96510   0.02330    0.23382
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.87960    9.88010  -0.00050   -0.00506
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.83970    9.84060  -0.00090   -0.00915
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.92860    9.92790   0.00070    0.00705
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.51970   10.53390  -0.01420   -0.13480
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.71790   11.75500  -0.03710   -0.31561
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.19030   11.22540  -0.03510   -0.31268
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.07880    9.09100  -0.01220   -0.13420
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.83620    9.86740  -0.03120   -0.31619
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.70680    9.73730  -0.03050   -0.31323
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.23660   10.25040  -0.01380   -0.13463
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.91050   10.94500  -0.03450   -0.31521
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.81110   10.84500  -0.03390   -0.31259
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.07890    9.09110  -0.01220   -0.13420
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.83660    9.86780  -0.03120   -0.31618
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.70720    9.73770  -0.03050   -0.31322
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.40000   13.41000  -0.01000   -0.07457
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.48000   14.56000  -0.08000   -0.54945
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.09000   12.15000  -0.06000   -0.49383
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.47000   12.53000  -0.06000   -0.47885
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.52000   13.47000   0.05000    0.37120
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.39000   13.27000   0.12000    0.90430
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.92000    9.85000   0.07000    0.71066
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.29020   11.29430  -0.00410   -0.03630
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.46250    7.46520  -0.00270   -0.03617
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.29720   11.31000  -0.01280   -0.11317
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.97120   10.99940  -0.02820   -0.25638
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.16220   10.18830  -0.02610   -0.25618
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.39070    8.40020  -0.00950   -0.11309
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.48430    9.50870  -0.02440   -0.25661
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.52010    9.54450  -0.02440   -0.25564
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.55340   10.58060  -0.02720   -0.25707
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.92110    9.93230  -0.01120   -0.11276
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.14590   10.17190  -0.02600   -0.25561
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.82600    9.85120  -0.02520   -0.25581
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.06630    9.07650  -0.01020   -0.11238
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.98480    9.00800  -0.02320   -0.25755
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.54200    9.56650  -0.02450   -0.25610
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.04350   12.08440  -0.04090   -0.33845
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.55720   11.62150  -0.06430   -0.55328
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.02900   11.09030  -0.06130   -0.55274
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.28920    7.31400  -0.02480   -0.33908
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.20090    9.25210  -0.05120   -0.55339
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.84600    9.90070  -0.05470   -0.55249
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.35270   10.38800  -0.03530   -0.33982
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.04660   11.10790  -0.06130   -0.55186
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.95590   10.01130  -0.05540   -0.55337
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.29560    9.32720  -0.03160   -0.33879
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.05560   10.11140  -0.05580   -0.55185
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.04300   11.05290  -0.00990   -0.08957
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.61620   11.64750  -0.03130   -0.26873
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.72080   10.74980  -0.02900   -0.26977
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.14090    9.14900  -0.00810   -0.08853
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.71510    9.74120  -0.02610   -0.26793
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.72490    9.75120  -0.02630   -0.26971
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.94910   10.97860  -0.02950   -0.26870
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.85280    9.86160  -0.00880   -0.08924
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.21530   10.24300  -0.02770   -0.27043
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.46250    9.47100  -0.00850   -0.08975
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.29270    9.30100  -0.00830   -0.08924
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.93260    9.95940  -0.02680   -0.26909
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.48780    9.51350  -0.02570   -0.27014
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.29000   18.18000   0.11000    0.60506
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.11000   16.94000   0.17000    1.00354
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.90140   12.91570  -0.01430   -0.11072
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.91940   10.87440   0.04500    0.41382
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.68710   11.64640   0.04070    0.34946
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.24230   12.19560   0.04670    0.38292
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.34360   11.30620   0.03740    0.33079
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.04820   10.00670   0.04150    0.41472
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.48870   10.45230   0.03640    0.34825
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.41060   10.37090   0.03970    0.38280
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.45730   10.42280   0.03450    0.33101
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.28490   10.24920   0.03570    0.34832
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.39770   10.36340   0.03430    0.33097
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.45000   13.52000  -0.07000   -0.51775
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      32.02000   31.76000   0.26000    0.81864
國泰大中華基金                                                   21.41000   21.18000   0.23000    1.08593
國泰小龍基金                                                     15.99000   15.78000   0.21000    1.33080
國泰中小成長基金                                                 45.05000   44.29000   0.76000    1.71596
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.43730    4.42130   0.01600    0.36188
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.87000   20.69000   0.18000    0.86999
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.80260    0.79940   0.00320    0.40030
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.76170    0.75870   0.00300    0.39541
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.06960    2.07470  -0.00510   -0.24582
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.63240    9.61810   0.01430    0.14868
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.30500    8.29270   0.01230    0.14832
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32070    0.32140  -0.00070   -0.21780
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.39400   11.39300   0.00100    0.00878
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78670    1.78600   0.00070    0.03919
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.20730   10.16000   0.04730    0.46555
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34590    0.34590   0.00000    0.00000
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.87340    4.87040   0.00300    0.06160
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.91000   22.78000   0.13000    0.57068
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.75920    0.75850   0.00070    0.09229
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.64330    3.63560   0.00770    0.21179
國泰中港台基金台幣級別                                           17.13000   17.01000   0.12000    0.70547
國泰中港台基金美元級別                                            0.57460    0.57320   0.00140    0.24424
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.43000   27.36000   0.07000    0.25585
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.73000   12.77000  -0.04000   -0.31323
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.25000   36.04000   0.21000    0.58269
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.03630   10.00730   0.02900    0.28979
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.03630   10.00730   0.02900    0.28979
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.03630   10.00730   0.02900    0.28979
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33500    0.33570  -0.00070   -0.20852
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33500    0.33570  -0.00070   -0.20852
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33500    0.33570  -0.00070   -0.20852
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39920   12.39910   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     28.87000   28.46000   0.41000    1.44062
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.23240    2.21750   0.01490    0.67193
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.52000   10.39000   0.13000    1.25120
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35110    0.34860   0.00250    0.71715
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47290    0.47000   0.00290    0.61702
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.14000   12.99000   0.15000    1.15473
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46680    0.46370   0.00310    0.66854
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.78000    5.69000   0.09000    1.58172
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19030    0.18830   0.00200    1.06213
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41250    0.41170   0.00080    0.19432
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37540    0.37460   0.00080    0.21356
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43580    0.43480   0.00100    0.22999
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.02000   10.99000   0.03000    0.27298
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50000    0.49930   0.00070    0.14020
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.60000   19.36000   0.24000    1.23967
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.87000   20.84000   0.03000    0.14395
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.39670    2.39810  -0.00140   -0.05838
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.41570   11.37650   0.03920    0.34457
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.39560   10.35990   0.03570    0.34460
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37790    0.37800  -0.00010   -0.02646
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34410    0.34420  -0.00010   -0.02905
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50580    0.50630  -0.00050   -0.09876
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.78000   11.75000   0.03000    0.25532
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40660    0.40760  -0.00100   -0.24534
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.35000   18.18000   0.17000    0.93509
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61320    0.61040   0.00280    0.45872
國泰科技生化基金                                                 37.76000   37.21000   0.55000    1.47810
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.63000   25.30000   0.33000    1.30435
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.96000   14.06000  -0.10000   -0.71124
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.82060   37.81860   0.00200    0.00529
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.92960   19.81200   0.11760    0.59358
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.75070   18.93430  -0.18360   -0.96967
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.93950   38.73670   0.20280    0.52353
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.78260   38.66650   0.11610    0.30026
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.49370   41.25740   0.23630    0.57275
國泰紐幣2021保本基金                                             11.96320   11.96790  -0.00470   -0.03927
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.24250   12.24800  -0.00550   -0.04491
國泰紐幣保本基金                                                 12.28990   12.28540   0.00450    0.03663
國泰高科技基金                                                   13.65000   13.37000   0.28000    2.09424
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.10000   23.76000   0.34000    1.43098
國泰國泰基金台幣級別                                             24.10000   23.76000   0.34000    1.43098
國泰富時中國A50基金                                              20.73000   20.63000   0.10000    0.48473
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.15000   10.09000   0.06000    0.59465
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33760    0.33730   0.00030    0.08894
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46160    0.46150   0.00010    0.02167
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.98000   10.85000   0.13000    1.19816
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36540    0.36290   0.00250    0.68890
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49960    0.49650   0.00310    0.62437
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.57000   10.48000   0.09000    0.85878
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.23000   10.15000   0.08000    0.78818
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35170    0.35040   0.00130    0.37100
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48090    0.47950   0.00140    0.29197
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.64680   10.65140  -0.00460   -0.04319
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.75870    7.76210  -0.00340   -0.04380
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35940    0.35980  -0.00040   -0.11117
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25920    0.26060  -0.00140   -0.53722
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.27000   12.20000   0.07000    0.57377
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41010    0.40980   0.00030    0.07321
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.11240    2.12070  -0.00830   -0.39138
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.41520    1.42070  -0.00550   -0.38713
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34240    0.34360  -0.00120   -0.34924
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36710    0.36850  -0.00140   -0.37992
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23170    0.23250  -0.00080   -0.34409
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.51670   10.55320  -0.03650   -0.34587
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.91470    6.93870  -0.02400   -0.34589
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.50000   14.58000  -0.08000   -0.54870
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.65000   33.28000   0.37000    1.11178
國泰價值卓越基金                                                 16.35000   15.97000   0.38000    2.37946
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.20000   11.14000   0.06000    0.53860
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39360    0.39340   0.00020    0.05084
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.14300   40.03020   0.11280    0.28179
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.06410   12.05670   0.00740    0.06138
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41060    0.41090  -0.00030   -0.07301
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.58130    9.58880  -0.00750   -0.07822
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.60510    8.57460   0.03050    0.35570
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.53380   10.54210  -0.00830   -0.07873
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.55540    9.52150   0.03390    0.35604
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.09110   11.09010   0.00100    0.00902
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.17170   10.14570   0.02600    0.25627
第一金大中華基金                                                 28.39000   27.73000   0.66000    2.38009
第一金小型精選基金                                               40.40000   39.42000   0.98000    2.48605
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.31000   14.29000   0.02000    0.13996
第一金中國世紀基金-美元                                           9.65460    9.63940   0.01520    0.15769
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.65590    9.64070   0.01520    0.15766
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.02000   10.95000   0.07000    0.63927
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.02000   10.94000   0.08000    0.73126
第一金中概平衡基金                                               25.77000   25.39000   0.38000    1.49665
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23140   15.23120   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.63800  177.63600   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.94260   13.83270   0.10990    0.79449
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.94310   13.83360   0.10950    0.79155
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.99000   12.83000   0.16000    1.24708
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.00000   12.83000   0.17000    1.32502
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.87360    9.87890  -0.00530   -0.05365
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.87550    9.88080  -0.00530   -0.05364
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.41940    9.39740   0.02200    0.23411
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.44310    9.42100   0.02210    0.23458
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.24520   10.25060  -0.00540   -0.05268
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.77910    9.75630   0.02280    0.23370
第一金全球大趨勢基金                                             23.41000   23.24000   0.17000    0.73150
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.04050    7.99430   0.04620    0.57791
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.76900    5.73590   0.03310    0.57707
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.41650    9.42890  -0.01240   -0.13151
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.41760    9.43000  -0.01240   -0.13150
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.65350    9.66620  -0.01270   -0.13139
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.65480    9.66740  -0.01260   -0.13033
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.66570    8.61520   0.05050    0.58617
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.13850   10.07950   0.05900    0.58535
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.74620    9.74380   0.00240    0.02463
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.04720    8.04460   0.00260    0.03232
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.89270    8.87480   0.01790    0.20169
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.89300    8.87510   0.01790    0.20169
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.01320   11.01050   0.00270    0.02452
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.01400   11.01130   0.00270    0.02452
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.94710    9.94390   0.00320    0.03218
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.65310   14.62360   0.02950    0.20173
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.82610   14.77390   0.05220    0.35333
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.84440   14.79220   0.05220    0.35289
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.58000   13.46000   0.12000    0.89153
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.60000   13.49000   0.11000    0.81542
第一金亞洲科技基金                                               20.90000   20.90000   0.00000    0.00000
第一金亞洲新興市場基金                                           13.87000   13.83000   0.04000    0.28923
第一金店頭市場基金                                               10.29000   10.02000   0.27000    2.69461
第一金創新趨勢基金                                               26.19000   25.41000   0.78000    3.06966
第一金電子基金                                                   35.03000   34.22000   0.81000    2.36704
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.34000   19.29000   0.05000    0.25920
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.03000   20.15000  -0.12000   -0.59553
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(美元)                                          9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.32000   14.27000   0.05000    0.35039
統一大滿貫基金                                                   32.86000   32.76000   0.10000    0.30525
統一大龍印基金                                                   16.95000   16.89000   0.06000    0.35524
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.07000   10.99000   0.08000    0.72793
統一中小基金                                                     26.67000   26.07000   0.60000    2.30150
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.51270    9.51240   0.00030    0.00315
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.57450    9.58580  -0.01130   -0.11788
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.11150    9.11650  -0.00500   -0.05485
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.13540   11.13510   0.00030    0.00269
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.12930   11.14240  -0.01310   -0.11757
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.59370   10.59950  -0.00580   -0.05472
統一台灣動力基金                                                 17.58000   17.04000   0.54000    3.16901
統一全天候基金                                                  113.08000  110.70000   2.38000    2.14995
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.55070    8.53460   0.01610    0.18864
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.91300    8.90700   0.00600    0.06736
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.78540    8.76530   0.02010    0.22931
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.74630    8.72990   0.01640    0.18786
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.11680    9.11070   0.00610    0.06695
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.98630    8.96570   0.02060    0.22976
統一全球債券組合基金                                             11.95790   11.97080  -0.01290   -0.10776
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.36000   15.18000   0.18000    1.18577
統一全球新科技基金(美元)                                         15.58000   15.42000   0.16000    1.03761
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.49000   14.27000   0.22000    1.54170
統一亞太基金                                                     26.93000   26.70000   0.23000    0.86142
統一亞洲大金磚基金                                               13.09000   12.95000   0.14000    1.08108
統一奔騰基金                                                     59.83000   58.89000   0.94000    1.59620
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63940   16.63920   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.24000   10.19000   0.05000    0.49068
統一強漢基金(美元)                                                9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
統一強漢基金(新台幣)                                             25.36000   25.16000   0.20000    0.79491
統一統信基金                                                     33.11000   32.47000   0.64000    1.97105
統一黑馬基金                                                     60.68000   59.69000   0.99000    1.65857
統一新亞洲科技能源基金                                           19.68000   19.41000   0.27000    1.39104
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.21670    8.21830  -0.00160   -0.01947
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.30500   10.30710  -0.00210   -0.02037
統一經建基金                                                     47.88000   46.89000   0.99000    2.11132
統一龍馬基金                                                     69.19000   68.00000   1.19000    1.75000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   23.28000   22.49000   0.79000    3.51267
野村中小基金                                                     50.19000   49.26000   0.93000    1.88794
野村中國機會基金                                                 14.59000   14.41000   0.18000    1.24913
野村巴西基金                                                      6.06000    5.98000   0.08000    1.33779
野村日本領先基金                                                 12.50000   12.58000  -0.08000   -0.63593
野村台灣高股息基金                                               22.10000   21.90000   0.20000    0.91324
野村台灣運籌基金                                                 37.70000   37.01000   0.69000    1.86436
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.65220    9.66460  -0.01240   -0.12830
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.64500    9.65710  -0.01210   -0.12530
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.65830    9.66890  -0.01060   -0.10963
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.73340    9.74590  -0.01250   -0.12826
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.70860    9.72010  -0.01150   -0.11831
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.68580    9.69650  -0.01070   -0.11035
野村平衡基金                                                     19.53000   19.24000   0.29000    1.50728
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.04000    8.99000   0.05000    0.55617
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.98000   12.91000   0.07000    0.54222
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
野村全球生技醫療基金                                             15.77000   15.58000   0.19000    1.21951
野村全球品牌基金                                                 27.96000   27.76000   0.20000    0.72046
野村全球氣候變遷基金                                              8.69000    8.57000   0.12000    1.40023
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.09000   12.93000   0.16000    1.23743
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.32000   11.24000   0.08000    0.71174
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.35000   19.11000   0.24000    1.25589
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.24000   12.15000   0.09000    0.74074
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.54150   10.55460  -0.01310   -0.12412
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.38920   10.38740   0.00180    0.01733
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.55950    9.53820   0.02130    0.22331
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.31890    9.29790   0.02100    0.22586
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.82030    8.78110   0.03920    0.44641
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.00790   10.98330   0.02460    0.22398
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.53890   10.51520   0.02370    0.22539
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.02720    9.98300   0.04420    0.44275
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.23500   11.21570   0.01930    0.17208
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.81330   10.79460   0.01870    0.17323
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.42620   10.38110   0.04510    0.43444
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.47090   10.43050   0.04040    0.38733
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.56910   10.52100   0.04810    0.45718
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.91410    9.87540   0.03870    0.39188
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.62850    9.55300   0.07550    0.79033
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.73840    9.70050   0.03790    0.39070
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.91330   11.86760   0.04570    0.38508
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.83330   12.77400   0.05930    0.46422
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.97790   10.93510   0.04280    0.39140
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.66620   10.58240   0.08380    0.79188
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.02360   10.98040   0.04320    0.39343
野村成長基金                                                     28.30000   28.15000   0.15000    0.53286
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.58940    9.61530  -0.02590   -0.26936
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.60150    9.62730  -0.02580   -0.26799
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.56110    9.54750   0.01360    0.14245
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.83900    9.86550  -0.02650   -0.26861
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.79960    9.82590  -0.02630   -0.26766
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.76200    9.74810   0.01390    0.14259
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.33000   13.28000   0.05000    0.37651
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.89960    9.92680  -0.02720   -0.27401
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.83680    9.86410  -0.02730   -0.27676
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.78060    9.77530   0.00530    0.05422
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.30660   10.33480  -0.02820   -0.27286
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.17430   10.20260  -0.02830   -0.27738
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.12180   10.11620   0.00560    0.05536
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.83680    8.84220  -0.00540   -0.06107
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.54070    9.57420  -0.03350   -0.34990
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.42840    9.46530  -0.03690   -0.38985
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.24710   13.25530  -0.00820   -0.06186
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.35890   12.40260  -0.04370   -0.35235
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.12550   10.16510  -0.03960   -0.38957
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.23490   10.22410   0.01080    0.10563
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.92340    9.91580   0.00760    0.07665
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.38820    9.36030   0.02790    0.29807
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.02000   10.98720   0.03280    0.29853
野村泰國基金                                                     43.32000   43.46000  -0.14000   -0.32214
野村高科技基金                                                   11.98000   11.58000   0.40000    3.45423
野村貨幣市場基金                                                 16.24660   16.24640   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     17.07000   17.00000   0.07000    0.41176
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.96540    7.96060   0.00480    0.06030
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.67420   11.66700   0.00720    0.06171
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.40000    7.30000   0.10000    1.36986
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
野村精選貨幣市場基金                                             12.06980   12.06970   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.39000   12.33000   0.06000    0.48662
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.88000   11.81000   0.07000    0.59272
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.48000   11.37000   0.11000    0.96746
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.42000    8.34000   0.08000    0.95923
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.89000   11.78000   0.11000    0.93379
野村積極成長基金                                                 11.95000   11.89000   0.06000    0.50463
野村優質基金                                                     34.26000   33.69000   0.57000    1.69190
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.64380    8.63990   0.00390    0.04514
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.03070    8.02930   0.00140    0.01744
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.85670    7.84110   0.01560    0.19895
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.53050   11.52530   0.00520    0.04512
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50790   10.50610   0.00180    0.01713
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.30970   10.28930   0.02040    0.19826
野村環球基金-人民幣計價                                          15.45000   15.33000   0.12000    0.78278
野村環球基金-美元計價                                            12.28000   12.19000   0.09000    0.73831
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.69000   16.48000   0.21000    1.27427
野村鴻利基金                                                     22.45000   22.16000   0.29000    1.30866
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84820   16.84810   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.45000   20.18000   0.27000    1.33796
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.49000    9.20000   0.29000    3.15217
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.12000   13.09000   0.03000    0.22918
野村鑫平衡組合基金                                               14.79000   14.66000   0.13000    0.88677
野村鑫全球債券組合基金                                           13.14030   13.13340   0.00690    0.05254
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.71050    9.72380  -0.01330   -0.13678
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.69690    9.71880  -0.02190   -0.22534
凱基台商天下基金                                                 13.57000   13.52000   0.05000    0.36982
凱基台灣精五門基金                                               20.84000   20.80000   0.04000    0.19231
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.19000   10.11000   0.08000    0.79130
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.75000    9.68000   0.07000    0.72314
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.77430   10.74000   0.03430    0.31937
凱基亞太高股息基金                                               13.29000   13.18000   0.11000    0.83460
凱基亞洲四金磚基金                                               18.09000   17.96000   0.13000    0.72383
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.66000   13.64000   0.02000    0.14663
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.33200   13.29580   0.03620    0.27227
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.76000   12.67000   0.09000    0.71034
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53000   11.52990   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.08000   26.95000   0.13000    0.48237
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.19000   20.84000   0.35000    1.67946
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.14340   20.89340   0.25000    1.19655
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.44000   18.33000   0.11000    0.60011
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.13730   18.11410   0.02320    0.12808
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.03000    7.98000   0.05000    0.62657
凱基資源國基金                                                    9.77000    9.66000   0.11000    1.13872
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.03000   11.02000   0.01000    0.09074
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.61450   11.58180   0.03270    0.28234
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.79000   10.71000   0.08000    0.74697
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.03580   10.98360   0.05220    0.47525
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.99000   10.88000   0.11000    1.01103
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.80000   12.65000   0.15000    1.18577
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.91350   12.82030   0.09320    0.72697
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.74000   14.90000  -0.16000   -1.07383
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.20000   30.50000   0.70000    2.29508
富邦NASDAQ-100基金                                               28.33000   27.88000   0.45000    1.61406
富邦上証180基金                                                  31.95000   31.80000   0.15000    0.47170
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23840    0.23830   0.00010    0.04196
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.14000    7.10000   0.04000    0.56338
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.02000    7.06000  -0.04000   -0.56657
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 43.69000   43.41000   0.28000    0.64501
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.80810   11.79460   0.01350    0.11446
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.16900   11.15630   0.01270    0.11384
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.94030   10.87220   0.06810    0.62637
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.40910   10.42920  -0.02010   -0.19273
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.76620    9.78520  -0.01900   -0.19417
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.57480    9.54530   0.02950    0.30905
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.74990   20.77610  -0.02620   -0.12611
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.23200   11.23090   0.00110    0.00979
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.77120   10.71550   0.05570    0.51981
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.78070   12.79500  -0.01430   -0.11176
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89260    1.89470  -0.00210   -0.11084
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.47120    9.53180  -0.06060   -0.63577
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.44980    1.45840  -0.00860   -0.58969
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.56520   11.56870  -0.00350   -0.03025
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.73910    1.73930  -0.00020   -0.01150
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.06410   10.09320  -0.02910   -0.28831
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53270    1.53670  -0.00400   -0.26030
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.38000   14.42000  -0.04000   -0.27739
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.56000   24.44000   0.12000    0.49100
富邦日本東証基金                                                 22.59000   22.56000   0.03000    0.13298
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.20000   42.19000   0.01000    0.02370
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.74000   46.25000   0.49000    1.05946
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.97000   49.76000   0.21000    0.42203
富邦台灣心基金                                                   22.87000   22.36000   0.51000    2.28086
富邦台灣釆吉50基金                                               46.80000   46.60000   0.20000    0.42918
富邦台灣科技指數基金                                             51.21000   51.13000   0.08000    0.15646
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29350    0.29330   0.00020    0.06819
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.98000    8.93000   0.05000    0.55991
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.32390    2.32270   0.00120    0.05166
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34050    0.34020   0.00030    0.08818
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.64800   10.64160   0.00640    0.06014
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.02460    2.02720  -0.00260   -0.12826
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32770    0.32850  -0.00080   -0.24353
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.21890    9.22930  -0.01040   -0.11268
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.13000   23.07000   0.06000    0.26008
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.65000   14.71000  -0.06000   -0.40789
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.42000   29.25000   0.17000    0.58120
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62180   15.62160   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     66.41000   65.15000   1.26000    1.93400
富邦科技基金                                                     25.46000   24.85000   0.61000    2.45473
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.25510   39.07930   0.17580    0.44985
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.21320   38.23290  -0.01970   -0.05153
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.77520   37.69420   0.08100    0.21489
富邦恒生國企ETF基金                                              21.77000   21.76000   0.01000    0.04596
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.81000   12.86000  -0.05000   -0.38880
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            33.94000   33.80000   0.14000    0.41420
富邦高成長基金                                                   25.29000   24.77000   0.52000    2.09931
富邦基金                                                         13.46000   13.22000   0.24000    1.81543
富邦深証100基金                                                  11.55000   11.51000   0.04000    0.34752
富邦富時歐洲ETF基金                                              21.03000   20.88000   0.15000    0.71839
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40260    0.40190   0.00070    0.17417
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.20700   12.20430   0.00270    0.02212
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.54410    9.57380  -0.02970   -0.31022
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30220    0.30310  -0.00090   -0.29693
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.91600    8.95300  -0.03700   -0.41327
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.66310    9.71250  -0.04940   -0.50862
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.90410    9.90660  -0.00250   -0.02524
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.66310    9.71250  -0.04940   -0.50862
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.90410    9.90660  -0.00250   -0.02524
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.47000   19.33000   0.14000    0.72426
富邦精準基金                                                     47.61000   46.68000   0.93000    1.99229
富邦精銳中小基金                                                 12.27000   12.00000   0.27000    2.25000
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.05000   20.96000   0.09000    0.42939
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.86000    7.90000  -0.04000   -0.50633
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.58000   14.42000   0.16000    1.10957
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.48000   19.38000   0.10000    0.51600
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.23090   10.24840  -0.01750   -0.17076
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.13330   11.15080  -0.01750   -0.15694
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.92300   10.87860   0.04440    0.40814
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.03120   10.06630  -0.03510   -0.34869
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.87130   10.90840  -0.03710   -0.34010
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.64480   10.62060   0.02420    0.22786
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 29.75000   29.60000   0.15000    0.50676
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.92180    8.94710  -0.02530   -0.28277
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.40010    9.42590  -0.02580   -0.27371
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.23830    9.26410  -0.02580   -0.27849
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.73390    9.76140  -0.02750   -0.28172
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.68500    9.71170  -0.02670   -0.27493
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.51820    9.54490  -0.02670   -0.27973
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.57070    9.59770  -0.02700   -0.28132
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.48280    8.51000  -0.02720   -0.31962
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.44070    9.47000  -0.02930   -0.30940
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.04890    9.07730  -0.02840   -0.31287
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.38620   10.41950  -0.03330   -0.31959
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.09480   10.12620  -0.03140   -0.31009
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.73260    9.76320  -0.03060   -0.31342
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.15540    9.18440  -0.02900   -0.31575
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.54400    9.57580  -0.03180   -0.33209
富達卓越領航全球組合基金                                         14.95000   14.86000   0.09000    0.60565
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.73420    8.76300  -0.02880   -0.32865
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.37550    9.40560  -0.03010   -0.32002
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.18450    9.21470  -0.03020   -0.32774
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.79340    9.82570  -0.03230   -0.32873
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.70040    9.73160  -0.03120   -0.32061
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.53470    9.56600  -0.03130   -0.32720
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.25330    9.28330  -0.03000   -0.32316
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.57310    9.60330  -0.03020   -0.31448
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.89000   11.87000   0.02000    0.16849
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.14000   10.08000   0.06000    0.59524
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.28000   11.28000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.70000   10.65000   0.05000    0.46948
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.50700    9.53480  -0.02780   -0.29156
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.22130    9.24790  -0.02660   -0.28763
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.74240    8.74600  -0.00360   -0.04116
富蘭克林華美中華基金                                             14.45000   14.39000   0.06000    0.41696
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.57000   20.37000   0.20000    0.98184
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.07000   19.86000   0.21000    1.05740
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.17000   11.09000   0.08000    0.72137
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.52000   10.40000   0.12000    1.15385
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.97330    7.96380   0.00950    0.11929
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.19700    9.20320  -0.00620   -0.06737
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.79040    9.79700  -0.00660   -0.06737
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.26850    9.25750   0.01100    0.11882
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.00510   10.99730   0.00780    0.07093
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.84660    8.84030   0.00630    0.07126
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.32890    9.32220   0.00670    0.07187
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.97830   12.97210   0.00620    0.04779
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.38190   10.37690   0.00500    0.04818
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.09310   10.08600   0.00710    0.07039
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.76240    7.75690   0.00550    0.07090
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.28020    9.27370   0.00650    0.07009
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.57450   10.54370   0.03080    0.29212
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.59640    7.57430   0.02210    0.29178
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.09840    9.07190   0.02650    0.29211
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.38910   10.38740   0.00170    0.01637
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.81010    7.80880   0.00130    0.01665
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.28330    8.27210   0.01120    0.13539
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.39960    9.40510  -0.00550   -0.05848
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.05890   10.06490  -0.00600   -0.05961
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.62980   12.61270   0.01710    0.13558
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.10000   10.00000   0.10000    1.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.49000    8.49000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.71000    8.65000   0.06000    0.69364
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.68000    9.62000   0.06000    0.62370
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.03430   12.90060   0.13370    1.03639
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.26000   10.31000  -0.05000   -0.48497
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.08000   10.14000  -0.06000   -0.59172
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
富蘭克林華美第一富基金                                           40.96000   39.98000   0.98000    2.45123
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28990   10.28970   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.68000    9.60000   0.08000    0.83333
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.97000    9.90000   0.07000    0.70707
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.33000   13.23000   0.10000    0.75586
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.39000   13.29000   0.10000    0.75245
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.08000   14.89000   0.19000    1.27602
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.94150    7.76980   0.17170    2.20984
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.26200   11.16980   0.09220    0.82544
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.81280    9.85140  -0.03860   -0.39182
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.02350   11.06690  -0.04340   -0.39216
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.09330    7.10940  -0.01610   -0.22646
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.36740    9.40440  -0.03700   -0.39343
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.30480   10.34550  -0.04070   -0.39341
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.66910   10.69330  -0.02420   -0.22631
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.87000   19.79000   0.08000    0.40424
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.53210   11.53120   0.00090    0.00780
復華人生目標基金                                                 38.37680   37.70180   0.67500    1.79037
復華大中華中小策略基金                                           10.08000    9.98000   0.10000    1.00200
復華中小精選基金                                                 73.15000   71.34000   1.81000    2.53715
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.98000    8.90000   0.08000    0.89888
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.95000   11.91000   0.04000    0.33585
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.03000   10.99000   0.04000    0.36397
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.21000   11.15000   0.06000    0.53812
復華台灣智能基金                                                 11.98000   11.82000   0.16000    1.35364
復華全方位基金                                                   30.06000   29.19000   0.87000    2.98047
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.50000   13.39000   0.11000    0.82151
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.57000   20.30000   0.27000    1.33005
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.04000   19.89000   0.15000    0.75415
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.54000   16.19000   0.35000    2.16183
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    15.43000   15.03000   0.40000    2.66134
復華全球原物料基金                                                9.48000    9.34000   0.14000    1.49893
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.64000   13.59000   0.05000    0.36792
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.47480   11.47050   0.00430    0.03749
復華全球債券基金                                                 13.54870   13.56250  -0.01380   -0.10175
復華全球債券組合基金                                             14.61000   14.62000  -0.01000   -0.06840
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.09000   13.97000   0.12000    0.85898
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.95000    9.86000   0.09000    0.91278
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.83000   10.78000   0.05000    0.46382
復華有利貨幣市場基金                                             13.42160   13.42150   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 13.79000   13.76000   0.03000    0.21802
復華亞太成長基金                                                 15.34000   14.99000   0.35000    2.33489
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.95000    9.83000   0.12000    1.22075
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.21000   10.05000   0.16000    1.59204
復華東協世紀基金                                                 13.28000   13.24000   0.04000    0.30211
復華南非幣長期收益基金A                                          13.21000   13.30000  -0.09000   -0.67669
復華南非幣長期收益基金B                                           8.37000    8.43000  -0.06000   -0.71174
復華南非幣短期收益基金A                                          13.39000   13.41000  -0.02000   -0.14914
復華南非幣短期收益基金B                                           9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
復華美國新星基金-美元                                            12.70000   12.57000   0.13000    1.03421
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.45000   12.26000   0.19000    1.54976
復華恒生基金                                                     22.00000   21.87000   0.13000    0.59442
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.13000    8.20000  -0.07000   -0.85366
復華恒生單日正向二倍基金                                         37.21000   36.63000   0.58000    1.58340
復華神盾基金                                                     26.44650   25.89100   0.55550    2.14553
復華高成長基金                                                   66.68000   64.95000   1.73000    2.66359
復華高益策略組合基金                                             13.00000   12.99000   0.01000    0.07698
復華貨幣市場基金                                                 14.38150   14.38140   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         18.60000   18.50000   0.10000    0.54054
復華富時台灣高股息低波動基金                                     49.69000   49.58000   0.11000    0.22186
復華復華基金                                                     21.05000   20.52000   0.53000    2.58285
復華華人世紀基金                                                 19.77000   19.55000   0.22000    1.12532
復華傳家二號基金                                                 29.82910   29.31000   0.51910    1.77107
復華傳家基金                                                     25.40710   24.74090   0.66620    2.69271
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.80000   14.78000   0.02000    0.13532
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.68000   11.65000   0.03000    0.25751
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.17000   14.10000   0.07000    0.49645
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.61000   11.61000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.38000   18.36000   0.02000    0.10893
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.91000    5.92000  -0.01000   -0.16892
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.90000   12.93000  -0.03000   -0.23202
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.52000   13.48000   0.04000    0.29674
復華新興市場短期收益基金                                         10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.36000    9.33000   0.03000    0.32154
復華滬深300 A股基金                                              24.33000   24.23000   0.10000    0.41271
復華數位經濟基金                                                 60.98000   58.77000   2.21000    3.76042
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.58000   11.48000   0.10000    0.87108
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.76380    9.78310  -0.01930   -0.19728
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.61960    9.63280  -0.01320   -0.13703
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.91720    9.93670  -0.01950   -0.19624
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.74060    9.75400  -0.01340   -0.13738
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.72750    9.74460  -0.01710   -0.17548
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.93580    9.90510   0.03070    0.30994
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.74460    9.76030  -0.01570   -0.16086
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.95240    9.92010   0.03230    0.32560
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.74370    9.75930  -0.01560   -0.15985
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.95520    9.92280   0.03240    0.32652
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.25600    9.26100  -0.00500   -0.05399
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.02420    9.02490  -0.00070   -0.00776
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.73120    8.68950   0.04170    0.47989
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37050   11.37680  -0.00630   -0.05538
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.09910   11.09990  -0.00080   -0.00721
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.86220   10.81040   0.05180    0.47917
景順主流基金                                                     19.07000   18.85000   0.22000    1.16711
景順台灣科技基金                                                 33.76000   33.34000   0.42000    1.25975
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.42000    9.39000   0.03000    0.31949
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
景順全球科技基金                                                 21.25000   20.91000   0.34000    1.62602
景順全球康健基金                                                 17.26000   17.12000   0.14000    0.81776
景順貨幣市場基金                                                 15.92130   15.92120   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     35.05000   34.66000   0.39000    1.12522
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.49000   15.43000   0.06000    0.38885
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.04000   13.92000   0.12000    0.86207
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.46000   10.40000   0.06000    0.57692
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.28000   10.18000   0.10000    0.98232
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.53000   10.47000   0.06000    0.57307
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.38000   10.27000   0.11000    1.07108
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.44000    9.35000   0.09000    0.96257
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.31000    9.18000   0.13000    1.41612
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.54000    9.45000   0.09000    0.95238
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.41000    9.27000   0.14000    1.51025
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.68430    8.70270  -0.01840   -0.21143
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.36310    8.34640   0.01670    0.20009
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.97530   10.99880  -0.02350   -0.21366
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.54370   10.52270   0.02100    0.19957
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.44000    8.45000  -0.01000   -0.11834
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.77000    8.77000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.47000   12.41000   0.06000    0.48348
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.46900    9.48300  -0.01400   -0.14763
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.37490    9.34320   0.03170    0.33928
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.68120    9.69560  -0.01440   -0.14852
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.58660    9.55420   0.03240    0.33912
華南永昌永昌基金                                                 19.55000   19.43000   0.12000    0.61760
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.24140   14.24010   0.00130    0.00913
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.90000    9.78000   0.12000    1.22699
華南永昌全球精品基金                                             15.43000   15.43000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.85000   11.82000   0.03000    0.25381
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.47000   11.38000   0.09000    0.79086
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.84000   13.80000   0.04000    0.28986
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.38000   13.27000   0.11000    0.82894
華南永昌物聯網精選基金                                           12.14000   11.99000   0.15000    1.25104
華南永昌策略報酬基金                                             10.35000   10.31000   0.04000    0.38797
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18470   16.18460   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.68320   24.50170   0.18150    0.74076
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92340   11.92320   0.00020    0.00168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.15300   10.15430  -0.00130   -0.01280
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.54080   10.48790   0.05290    0.50439
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.91130    9.91270  -0.00140   -0.01412
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.25820   10.20670   0.05150    0.50457
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.01580   10.01790  -0.00210   -0.02096
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.33580   10.28460   0.05120    0.49783
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.87400    9.87590  -0.00190   -0.01924
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.18460   10.13410   0.05050    0.49832
華頓中小型基金                                                   25.61000   25.20000   0.41000    1.62698
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.73880   12.67520   0.06360    0.50177
華頓台灣基金                                                     30.11000   29.21000   0.90000    3.08114
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50560   11.50550   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.57000   17.51000   0.06000    0.34266
華頓全球高收益債券基金A                                          13.30690   13.32600  -0.01910   -0.14333
華頓全球高收益債券基金B                                           8.38550    8.39750  -0.01200   -0.14290
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.15000    6.06000   0.09000    1.48515
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.97340    2.97150   0.00190    0.06394
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.98560   13.90220   0.08340    0.59991
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46730    0.46680   0.00050    0.10711
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.82060   11.82550  -0.00490   -0.04144
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.75300   10.76660  -0.01360   -0.12632
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.05330   10.99910   0.05420    0.49277
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.05310   10.00380   0.04930    0.49281
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.62400   11.62330   0.00070    0.00602
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.65670   10.66310  -0.00640   -0.06002
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.36000   12.39000  -0.03000   -0.24213
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.19000   11.16000   0.03000    0.26882
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.37000   12.40000  -0.03000   -0.24194
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41490    2.41420   0.00070    0.02900
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.95500    1.96040  -0.00540   -0.27545
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.13850   12.12720   0.01130    0.09318
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.97880    9.96950   0.00930    0.09328
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37890    0.37860   0.00030    0.07924
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32150    0.32190  -0.00040   -0.12426
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.49000    3.49000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.40000   16.33000   0.07000    0.42866
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.55000    0.55000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               18.07000   18.06000   0.01000    0.05537
匯豐台灣精典基金                                                 23.99000   23.74000   0.25000    1.05307
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.14000   12.01000   0.13000    1.08243
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.37000    8.21000   0.16000    1.94884
匯豐安富基金                                                     25.26000   25.12000   0.14000    0.55732
匯豐成功基金                                                     39.49000   39.11000   0.38000    0.97162
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.30000   11.31000  -0.01000   -0.08842
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.34000   11.36000  -0.02000   -0.17606
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.07000   11.09000  -0.02000   -0.18034
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.16000   11.17000  -0.01000   -0.08953
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.42780    2.43730  -0.00950   -0.38978
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.22370    2.23350  -0.00980   -0.43877
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.61660   11.63890  -0.02230   -0.19160
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.07530    8.09750  -0.02220   -0.27416
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38230    0.38360  -0.00130   -0.33889
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34500    0.34620  -0.00120   -0.34662
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.82000    7.73000   0.09000    1.16429
匯豐金磚動力基金                                                 14.93000   14.81000   0.12000    0.81026
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97250   14.97240   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.24000    5.18000   0.06000    1.15830
匯豐新鑽動力基金                                                 11.34000   11.29000   0.05000    0.44287
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.52320    5.50380   0.01940    0.35248
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.05110    9.03200   0.01910    0.21147
匯豐龍鳳基金-A類型                                               51.47000   50.91000   0.56000    1.09998
匯豐龍鳳基金-I類型                                               51.47000   50.91000   0.56000    1.09998
匯豐龍騰電子基金                                                 37.35000   36.92000   0.43000    1.16468
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.22800   12.24680  -0.01880   -0.15351
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.77000   20.35000   0.42000    2.06388
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.58000   11.54000   0.04000    0.34662
新光中國成長基金(美元)                                           12.51000   12.48000   0.03000    0.24038
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.11000   12.04000   0.07000    0.58140
新光台灣富貴基金                                                 23.38000   23.25000   0.13000    0.55914
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.78000    8.75000   0.03000    0.34286
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.79000   10.74000   0.05000    0.46555
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.92280    9.93050  -0.00770   -0.07754
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.41000    9.37620   0.03380    0.36049
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.61540    9.62270  -0.00730   -0.07586
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.10870    9.07600   0.03270    0.36029
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.08000   10.02000   0.06000    0.59880
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.08000   10.01000   0.07000    0.69930
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.89000    9.81000   0.08000    0.81549
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.84000    9.77000   0.07000    0.71648
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42620   15.42610   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
新光亞洲精選基金-美金                                            24.43000   24.59000  -0.16000   -0.65067
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.03000   24.08000  -0.05000   -0.20764
新光兩岸優勢基金                                                 13.71000   13.64000   0.07000    0.51320
新光店頭基金                                                     26.50000   26.02000   0.48000    1.84473
新光南非幣保本基金                                               11.67000   11.67000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.44000    9.40000   0.04000    0.42553
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.81000    8.76000   0.05000    0.57078
新光創新科技基金                                                 15.90000   15.62000   0.28000    1.79257
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.68710    9.69700  -0.00990   -0.10209
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.98020    9.99720  -0.01700   -0.17005
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.65180    9.65210  -0.00030   -0.00311
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.26970    9.27920  -0.00950   -0.10238
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.56220    9.58010  -0.01790   -0.18685
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.24130    9.24230  -0.00100   -0.01082
新光澳幣八年期保本基金                                           10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
新光澳幣保本基金                                                 11.79000   11.79000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.98900    9.99650  -0.00750   -0.07503
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.98860    9.99610  -0.00750   -0.07503
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.90060    9.89880   0.00180    0.01818
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.90060    9.89880   0.00180    0.01818
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.88450    9.89360  -0.00910   -0.09198
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.88420    9.89330  -0.00910   -0.09198
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.85840    9.87080  -0.01240   -0.12562
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.86080    9.87320  -0.01240   -0.12559
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.36000    7.28000   0.08000    1.09890
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.84000    8.82000   0.02000    0.22676
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.80550    9.81860  -0.01310   -0.13342
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.53990    9.55270  -0.01280   -0.13399
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.77730    9.79340  -0.01610   -0.16440
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.55460    9.57030  -0.01570   -0.16405
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.63110    9.64720  -0.01610   -0.16689
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.91790    9.93420  -0.01630   -0.16408
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.72310   13.71420   0.00890    0.06490
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.56350    8.55790   0.00560    0.06544
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.47450   36.34110   0.13340    0.36708
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.90930   36.76920   0.14010    0.38103
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.41060   38.20690   0.20370    0.53315
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.09230   11.09130   0.00100    0.00902
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.33970   10.31230   0.02740    0.26570
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.33540   13.26810   0.06730    0.50723
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.74970   10.71980   0.02990    0.27892
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.79000   10.71000   0.08000    0.74697
群益大印度基金-人民幣                                            13.04850   13.09140  -0.04290   -0.32770
群益大印度基金-美元                                              13.23470   13.30850  -0.07380   -0.55453
群益大印度基金-新臺幣                                            12.18000   12.19000  -0.01000   -0.08203
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.35180   12.28460   0.06720    0.54703
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.84590   12.80510   0.04080    0.31862
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.71000   11.61000   0.10000    0.86133
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.53200   11.46920   0.06280    0.54755
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.94410   10.90940   0.03470    0.31807
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.00000    9.92000   0.08000    0.80645
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.91160    9.85770   0.05390    0.54678
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.44450    9.41450   0.03000    0.31866
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.68000    9.60000   0.08000    0.83333
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.63030    9.57790   0.05240    0.54709
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.48370    9.45360   0.03010    0.31840
群益中小型股基金                                                 49.93000   48.84000   1.09000    2.23178
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.86900    9.87280  -0.00380   -0.03849
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.88120    9.90750  -0.02630   -0.26546
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.99330    8.97370   0.01960    0.21842
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.78210    8.78550  -0.00340   -0.03870
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.79260    8.81610  -0.02350   -0.26656
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.00340    7.98580   0.01760    0.22039
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.38080   11.38220  -0.00140   -0.01230
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.19190   11.19580  -0.00390   -0.03483
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.53020   10.51030   0.01990    0.18934
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.57820    9.54180   0.03640    0.38148
群益中國新機會基金N-美元                                          9.48530    9.47080   0.01450    0.15310
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.84000    9.77000   0.07000    0.71648
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.49460    8.46240   0.03220    0.38051
群益中國新機會基金-美元                                          10.14220   10.12670   0.01550    0.15306
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.39000    9.33000   0.06000    0.64309
群益平衡王基金                                                   19.18580   19.18990  -0.00410   -0.02137
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.06000    8.03000   0.03000    0.37360
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.86000    5.84000   0.02000    0.34247
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.09390   10.06900   0.02490    0.24729
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.39060   10.38860   0.00200    0.01925
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.56000    9.51000   0.05000    0.52576
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.16550    9.14280   0.02270    0.24828
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.43480    9.43300   0.00180    0.01908
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.68000    8.63000   0.05000    0.57937
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.90640    9.91150  -0.00510   -0.05146
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.73840    9.74490  -0.00650   -0.06670
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.40440    9.40930  -0.00490   -0.05208
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.32590    9.33210  -0.00620   -0.06644
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.16000    9.13000   0.03000    0.32859
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.96340    9.96860  -0.00520   -0.05216
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.04360   10.05030  -0.00670   -0.06666
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.57000    9.57500  -0.00500   -0.05222
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                9.99520    9.98490   0.01030    0.10316
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.33640    7.32880   0.00760    0.10370
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.06220   10.04640   0.01580    0.15727
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.96500    9.97210  -0.00710   -0.07120
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.02500   10.00750   0.01750    0.17487
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.06210   10.04630   0.01580    0.15727
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.96500    9.97210  -0.00710   -0.07120
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.02500   10.00750   0.01750    0.17487
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.06220   10.04650   0.01570    0.15627
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.96500    9.97210  -0.00710   -0.07120
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.02500   10.00750   0.01750    0.17487
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.06220   10.04640   0.01580    0.15727
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.96500    9.97210  -0.00710   -0.07120
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.02500   10.00750   0.01750    0.17487
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                      9.96000    9.87000   0.09000    0.91185
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.42960   14.36460   0.06500    0.45250
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.81000   13.68000   0.13000    0.95029
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.32000   11.28000   0.04000    0.35461
群益印度中小基金N-美元                                           10.01620   10.11060  -0.09440   -0.93367
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.18000    9.23000  -0.05000   -0.54171
群益印度中小基金-人民幣                                          14.97770   15.08450  -0.10680   -0.70801
群益印度中小基金-美元                                            14.32570   14.46070  -0.13500   -0.93356
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.07000   16.15000  -0.08000   -0.49536
群益多利策略組合基金                                             11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
群益多重收益組合基金                                             13.58000   13.57000   0.01000    0.07369
群益多重資產組合基金                                             15.57000   15.50000   0.07000    0.45161
群益安家基金                                                     25.44720   25.09220   0.35500    1.41478
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06420   16.06410   0.00010    0.00062
群益那斯達克生技基金                                             20.72000   20.32000   0.40000    1.96850
群益亞太中小基金                                                 13.36000   13.28000   0.08000    0.60241
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.22000   17.19000   0.03000    0.17452
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.55810    9.55360   0.00450    0.04710
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.42190    7.41840   0.00350    0.04718
群益店頭市場基金                                                105.99000  103.42000   2.57000    2.48501
群益東方盛世基金                                                  9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
群益東協成長基金-人民幣                                          13.83960   13.81470   0.02490    0.18024
群益東協成長基金-美元                                            13.10080   13.10700  -0.00620   -0.04730
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.57000   12.51000   0.06000    0.47962
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.17380   11.13730   0.03650    0.32773
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.71150   10.67970   0.03180    0.29776
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.08010   10.02890   0.05120    0.51052
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.95370    9.92120   0.03250    0.32758
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.54530    9.51690   0.02840    0.29842
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.98040    8.93480   0.04560    0.51036
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.05020   10.02040   0.02980    0.29739
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.74050    9.70870   0.03180    0.32754
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.71490    9.68610   0.02880    0.29733
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.03250    9.98150   0.05100    0.51095
群益長安基金                                                     29.49000   29.13000   0.36000    1.23584
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.51050   14.34490   0.16560    1.15442
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.59000   13.37000   0.22000    1.64547
群益真善美基金                                                   17.71400   17.62810   0.08590    0.48729
群益馬拉松基金                                                  127.56000  125.46000   2.10000    1.67384
群益深証中小板基金                                               15.79000   15.73000   0.06000    0.38144
群益創新科技基金                                                 33.72000   33.09000   0.63000    1.90390
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.88970    9.86120   0.02850    0.28901
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.81580    9.80980   0.00600    0.06116
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.76980   10.73880   0.03100    0.28867
群益華夏盛世基金-美元                                            10.82330   10.81670   0.00660    0.06102
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.32000   17.22000   0.10000    0.58072
群益奧斯卡基金                                                   28.26000   27.65000   0.61000    2.20615
群益新興金鑽基金-美元                                            13.09410   13.06140   0.03270    0.25036
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.70000    9.63000   0.07000    0.72690
群益葛萊美基金                                                   24.44000   23.84000   0.60000    2.51678
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.96000   18.74000   0.22000    1.17396
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.57000    8.62000  -0.05000   -0.58005
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.81000   12.67000   0.14000    1.10497
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.57760   11.56480   0.01280    0.11068
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.34890   11.34230   0.00660    0.05819
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.26900   11.24760   0.02140    0.19026
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.63110    8.62140   0.00970    0.11251
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.30200    9.29670   0.00530    0.05701
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.44000    8.41000   0.03000    0.35672
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.92430    8.90740   0.01690    0.18973
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     29.48000   29.17000   0.31000    1.06274
德信中國精選成長基金                                             12.37000   12.30000   0.07000    0.56911
德信台灣主流中小基金                                             19.43000   18.94000   0.49000    2.58712
德信新興股票組合基金                                             11.57000   11.49000   0.08000    0.69626
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91910   11.91900   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.69070   10.67740   0.01330    0.12456
德信數位時代基金                                                 27.77000   27.63000   0.14000    0.50670
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64640   11.64630   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.48000   16.36000   0.12000    0.73350
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.36000   19.00000   0.36000    1.89474
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.30000    7.28000   0.02000    0.27473
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.73370    9.77340  -0.03970   -0.40620
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.72930   13.78490  -0.05560   -0.40334
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.05970    8.07950  -0.01980   -0.24506
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.09710   11.14080  -0.04370   -0.39225
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.24730   11.29020  -0.04290   -0.37998
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.70430   12.73330  -0.02900   -0.22775
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.52000   18.34000   0.18000    0.98146
摩根中小基金                                                     25.25000   24.82000   0.43000    1.73247
摩根中國A股基金                                                  15.33000   15.28000   0.05000    0.32723
摩根中國A股基金(美元)                                            12.41000   12.43000  -0.02000   -0.16090
摩根中國亮點基金                                                 14.31000   14.18000   0.13000    0.91678
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.96300   11.93960   0.02340    0.19599
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.85530   12.87490  -0.01960   -0.15223
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.31380   10.32890  -0.01510   -0.14619
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.28670   13.26120   0.02550    0.19229
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.74020   14.76250  -0.02230   -0.15106
摩根台灣金磚基金                                                 20.98000   20.68000   0.30000    1.45068
摩根台灣增長基金                                                 51.23000   50.77000   0.46000    0.90605
摩根平衡基金                                                     28.08000   28.00000   0.08000    0.28571
摩根全球α基金                                                   18.98000   18.79000   0.19000    1.01118
摩根全球平衡基金                                                 15.33510   15.27410   0.06100    0.39937
摩根全球發現基金                                                 12.48000   12.34000   0.14000    1.13452
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.77820    9.76220   0.01600    0.16390
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.60150   10.59270   0.00880    0.08308
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.15100   10.14250   0.00850    0.08381
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.33530   11.31650   0.01880    0.16613
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.78540   10.77530   0.01010    0.09373
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.65670   13.64400   0.01270    0.09308
摩根亞洲基金                                                     57.97000   57.56000   0.41000    0.71230
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.64600    8.64680  -0.00080   -0.00925
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.98270    9.99980  -0.01710   -0.17100
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.94970    8.96470  -0.01500   -0.16732
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.35550   12.35670  -0.00120   -0.00971
摩根東方內需機會基金                                             18.35000   18.22000   0.13000    0.71350
摩根東方科技基金                                                 36.40000   36.40000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.62000   11.60000   0.02000    0.17241
摩根金龍收成基金                                                 23.05000   22.88000   0.17000    0.74301
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06480   15.06460   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 14.52000   14.58000  -0.06000   -0.41152
摩根新金磚五國基金                                               11.75000   11.62000   0.13000    1.11876
摩根新絲路基金                                                   10.52000   10.46000   0.06000    0.57361
摩根新興35基金                                                   13.80000   13.71000   0.09000    0.65646
摩根新興日本基金                                                 24.78000   24.77000   0.01000    0.04037
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.61310    7.63580  -0.02270   -0.29728
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.72530    9.76020  -0.03490   -0.35757
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.63500    9.66910  -0.03410   -0.35267
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.69360   10.72350  -0.02990   -0.27883
摩根新興科技基金                                                 59.68000   58.60000   1.08000    1.84300
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.33760    8.34800  -0.01040   -0.12458
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.47100   10.48420  -0.01320   -0.12590
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.80190    8.78340   0.01850    0.21062
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.59400    9.61510  -0.02110   -0.21945
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.21130    9.23120  -0.01990   -0.21557
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.99220    9.97110   0.02110    0.21161
摩根龍揚基金                                                     34.48000   34.23000   0.25000    0.73035
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.04000    9.93000   0.11000    1.10775
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.91000   10.85000   0.06000    0.55300
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.82000   10.75000   0.07000    0.65116
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.93000   10.81000   0.12000    1.11008
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.35520    9.34420   0.01100    0.11772
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.21960   11.20650   0.01310    0.11690
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.50000   25.04000   0.46000    1.83706
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.56200   11.59150  -0.02950   -0.25450
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.94550   10.97260  -0.02710   -0.24698
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.86910    9.89260  -0.02350   -0.23755
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.28070   10.30700  -0.02630   -0.25517
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.75950    9.78370  -0.02420   -0.24735
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.79390    8.81480  -0.02090   -0.23710
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.56740   10.60860  -0.04120   -0.38836
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.31590   10.30590   0.01000    0.09703
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.81250    9.81150   0.00100    0.01019
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.66950    9.62170   0.04780    0.49679
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.66630    9.66540   0.00090    0.00931
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.52520    9.47820   0.04700    0.49587
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.44120   11.46540  -0.02420   -0.21107
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.25940   11.28050  -0.02110   -0.18705
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.15100   10.13590   0.01510    0.14898
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.96180   10.98490  -0.02310   -0.21029
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.77100   10.79120  -0.02020   -0.18719
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.71330    9.69890   0.01440    0.14847
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.54490   23.06850   0.47640    2.06515
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14740   13.14720   0.00020    0.00152
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.53200   10.55450  -0.02250   -0.21318
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.11610    8.13340  -0.01730   -0.21270
聯邦精選科技基金                                                 12.80000   12.54000   0.26000    2.07337
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.84510   15.85050  -0.00540   -0.03407
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.13000   12.13990  -0.00990   -0.08155
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.05430   12.01870   0.03560    0.29621
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.61060   11.57640   0.03420    0.29543
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.65380   11.65810  -0.00430   -0.03688
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.95210   10.95950  -0.00740   -0.06752
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.57440   10.57830  -0.00390   -0.03687
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.65280    8.65860  -0.00580   -0.06699
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     36.92000   36.69000   0.23000    0.62687
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.51000   15.53000  -0.02000   -0.12878
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.85000   12.87000  -0.02000   -0.15540
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.51000   13.51000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.70000   12.71000  -0.01000   -0.07868
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.08000    8.07000   0.01000    0.12392
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.37000   12.38000  -0.01000   -0.08078
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.41000   11.39000   0.02000    0.17559
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.27000   12.21000   0.06000    0.49140
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.83000   15.79000   0.04000    0.25332
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.73000   15.70000   0.03000    0.19108
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.45000   10.40000   0.05000    0.48077
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.54000   20.50000   0.04000    0.19512
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.72000   18.69000   0.03000    0.16051
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.75000   12.69000   0.06000    0.47281
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.79000   15.77000   0.02000    0.12682
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.50000   16.46000   0.04000    0.24301
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.57000   15.54000   0.03000    0.19305
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.78000   15.76000   0.02000    0.12690
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.30000   14.27000   0.03000    0.21023
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.29000   14.27000   0.02000    0.14015
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.59000    9.55000   0.04000    0.41885
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.00000   14.97000   0.03000    0.20040
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.29000   18.31000  -0.02000   -0.10923
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.19000   17.21000  -0.02000   -0.11621
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.59000   13.60000  -0.01000   -0.07353
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.33000   14.34000  -0.01000   -0.06974
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.44000   13.46000  -0.02000   -0.14859
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.30000    8.31000  -0.01000   -0.12034
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.40000   13.41000  -0.01000   -0.07457
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.66000   14.65000   0.01000    0.06826
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.62000   14.61000   0.01000    0.06845
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
聯博貨幣市場基金                                                 14.98440   14.98430   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.40770   10.41330  -0.00560   -0.05378
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.97990   14.00870  -0.02880   -0.20559
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.65900    7.66300  -0.00400   -0.05220
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.16000   14.18000  -0.02000   -0.14104
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.18000   14.21000  -0.03000   -0.21112
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.50000   23.05000   0.45000    1.95228
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.44000   13.42000   0.02000    0.14903
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.74000   14.69000   0.05000    0.34037
瀚亞巴西基金                                                      5.19000    5.09000   0.10000    1.96464
瀚亞外銷基金                                                     44.07000   43.38000   0.69000    1.59059
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.65000   10.59000   0.06000    0.56657
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.09000   11.05000   0.04000    0.36199
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.29000   10.21000   0.08000    0.78355
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.45610   10.42940   0.02670    0.25601
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.23580   10.23490   0.00090    0.00879
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.10900   12.09360   0.01540    0.12734
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.06180   10.03160   0.03020    0.30105
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.56820    7.54870   0.01950    0.25832
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.07000    8.06930   0.00070    0.00867
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.11560    8.10520   0.01040    0.12831
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.24820    7.22650   0.02170    0.30028
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.92250    8.91110   0.01140    0.12793
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.30760    9.28360   0.02400    0.25852
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.43360    9.43270   0.00090    0.00954
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.30030    9.28840   0.01190    0.12812
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.64000   10.57000   0.07000    0.66225
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.17000   11.12000   0.05000    0.44964
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.52000   10.42000   0.10000    0.95969
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.97000    9.90000   0.07000    0.70707
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.56000   10.51000   0.05000    0.47574
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.98000    9.89000   0.09000    0.91001
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.34000   13.39000  -0.05000   -0.37341
瀚亞印度基金-美元                                                13.57000   13.66000  -0.09000   -0.65886
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.22000   29.27000  -0.05000   -0.17082
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.31000   12.26000   0.05000    0.40783
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.34000   10.29000   0.05000    0.48591
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.70000   11.67000   0.03000    0.25707
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.50000   15.41000   0.09000    0.58404
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.57000    9.52000   0.05000    0.52521
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.74000   11.66000   0.08000    0.68611
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.68130   11.65250   0.02880    0.24716
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.91460   12.89430   0.02030    0.15743
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.14960   11.15020  -0.00060   -0.00538
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.72700   10.69280   0.03420    0.31984
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.88710   11.84410   0.04300    0.36305
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.19910    9.17640   0.02270    0.24737
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.73110    9.71570   0.01540    0.15851
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.40500    9.40550  -0.00050   -0.00532
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.04050    9.01170   0.02880    0.31958
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.45400    9.41980   0.03420    0.36307
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.24970   14.18910   0.06060    0.42709
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.52620   10.48790   0.03830    0.36518
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.79250   10.78030   0.01220    0.11317
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.54920   12.49580   0.05340    0.42734
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.51000   11.48000   0.03000    0.26132
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.47000   22.40000   0.07000    0.31250
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54520   13.54510   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               25.53000   25.09000   0.44000    1.75369
瀚亞高科技基金                                                   60.52000   59.51000   1.01000    1.69719
瀚亞理財通基金                                                   26.04000   25.75000   0.29000    1.12621
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.90000    8.95000  -0.05000   -0.55866
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.13000    9.21000  -0.08000   -0.86862
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.10000    9.13000  -0.03000   -0.32859
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.84000    8.90000  -0.06000   -0.67416
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.17000    9.25000  -0.08000   -0.86486
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.11000    9.14000  -0.03000   -0.32823
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.44000    9.52000  -0.08000   -0.84034
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.41000    9.44000  -0.03000   -0.31780
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.84000    8.89000  -0.05000   -0.56243
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.06000    9.13000  -0.07000   -0.76670
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.03000    9.06000  -0.03000   -0.33113
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.82000    8.88000  -0.06000   -0.67568
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.18000    9.26000  -0.08000   -0.86393
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.11000    9.14000  -0.03000   -0.32823
瀚亞菁華基金                                                     23.35000   22.98000   0.37000    1.61010
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.14280   13.20610  -0.06330   -0.47932
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.43840    9.48390  -0.04550   -0.47976
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.47920   10.49010  -0.01090   -0.10391
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.05270   10.04990   0.00280    0.02786
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.78920   10.82770  -0.03850   -0.35557
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.89730    9.88970   0.00760    0.07685
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.18300   10.17990   0.00310    0.03045
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.50310    8.51190  -0.00880   -0.10338
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.85830    7.85610   0.00220    0.02800
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.37180    9.40530  -0.03350   -0.35618
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.48030    8.47380   0.00650    0.07671
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.20060    8.19810   0.00250    0.03049
瀚亞電通網基金                                                   15.72000   15.45000   0.27000    1.74757
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.60830   13.61220  -0.00390   -0.02865
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.10500   10.10050   0.00450    0.04455
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.05620   10.07740  -0.02120   -0.21037
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.52050   11.52380  -0.00330   -0.02864
瀚亞歐洲基金                                                     12.02000   11.93000   0.09000    0.75440
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞