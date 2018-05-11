[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/05/10 107/05/09 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.40290 10.40130 0.00160 0.01538 大華銀多元特別收益平衡基金 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.34190 9.37340 -0.03150 -0.33606 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.56090 9.59220 -0.03130 -0.32631 中國信託台灣活力基金 16.33000 15.97000 0.36000 2.25423 中國信託台灣優勢基金 18.60000 18.17000 0.43000 2.36654 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.91000 8.85000 0.06000 0.67797 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.32000 9.20000 0.12000 1.30435 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.87000 9.74000 0.13000 1.33470 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.74990 9.73050 0.01940 0.19937 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.27720 9.25880 0.01840 0.19873 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19490 10.19250 0.00240 0.02355 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.69740 9.69510 0.00230 0.02372 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.22980 10.13790 0.09190 0.90650 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.99940 8.91850 0.08090 0.90710 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.24320 11.20080 0.04240 0.37854 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.24180 10.20330 0.03850 0.37733 中國信託智能運動基金-台幣 10.25000 10.18000 0.07000 0.68762 中國信託智能運動基金-美元 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97210 10.97200 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.41390 9.41370 0.00020 0.00212 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.21700 9.21680 0.00020 0.00217 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.58170 9.59180 -0.01010 -0.10530 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.37630 9.38620 -0.00990 -0.10547 中國信託精穩基金 18.05250 17.89300 0.15950 0.89141 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.83000 10.73000 0.10000 0.93197 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.55000 10.44000 0.11000 1.05364 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.31000 11.25000 0.06000 0.53333 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.05000 10.99000 0.06000 0.54595 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 67.71000 66.89000 0.82000 1.22589 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.40560 37.28160 0.12400 0.33260 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29770 11.29670 0.00100 0.00885 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.92280 10.86530 0.05750 0.52921 元大上證50基金 31.87000 31.75000 0.12000 0.37795 元大大中華TMT基金-人民幣 13.13000 13.06000 0.07000 0.53599 元大大中華TMT基金-新台幣 12.27000 12.15000 0.12000 0.98765 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.26000 13.25000 0.01000 0.07547 元大大中華價值指數基金-美元 13.42500 13.41100 0.01400 0.10439 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.58800 17.48400 0.10400 0.59483 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.45900 11.45500 0.00400 0.03492 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.56100 11.49800 0.06300 0.54792 元大中國平衡基金-人民幣 3.20000 3.20000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 15.03000 14.95000 0.08000 0.53512 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.26890 47.17470 0.09420 0.19968 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.30440 10.31890 -0.01450 -0.14052 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.59760 9.61120 -0.01360 -0.14150 元大中國機會債券基金-新台幣 9.94470 9.90740 0.03730 0.37649 元大巴西指數基金 6.32400 6.24300 0.08100 1.29745 元大巴菲特基金 30.37000 29.99000 0.38000 1.26709 元大日經225基金 28.39000 28.28000 0.11000 0.38897 元大台商收成基金 23.75000 23.42000 0.33000 1.40905 元大台灣50單日反向1倍基金 12.82000 12.89000 -0.07000 -0.54306 元大台灣50單日正向2倍基金 35.73000 35.37000 0.36000 1.01781 元大台灣中型100基金 32.76000 32.49000 0.27000 0.83102 元大台灣加權股價指數基金 24.71400 24.57500 0.13900 0.56562 元大台灣卓越50基金 80.69000 80.35000 0.34000 0.42315 元大台灣金融基金 17.24000 17.24000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.63000 30.52000 0.11000 0.36042 元大台灣高股息基金 25.59000 25.43000 0.16000 0.62918 元大台灣電子科技基金 35.28000 35.08000 0.20000 0.57013 元大全球ETF成長組合基金 10.39000 10.29000 0.10000 0.97182 元大全球ETF穩健組合基金 14.64000 14.55000 0.09000 0.61856 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.31000 13.34000 -0.03000 -0.22489 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.46000 12.56000 -0.10000 -0.79618 元大全球不動產證券化基金-美元 12.64600 12.73600 -0.09000 -0.70666 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.03000 7.01000 0.02000 0.28531 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.39000 0.05000 0.59595 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.65000 6.61000 0.04000 0.60514 元大全球股票入息基金-美元配息 10.09700 10.07600 0.02100 0.20842 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.74000 10.67000 0.07000 0.65604 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.21880 10.23110 -0.01230 -0.12022 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.45260 9.46390 -0.01130 -0.11940 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.31140 9.27740 0.03400 0.36648 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.66530 8.63370 0.03160 0.36601 元大全球新興市場精選組合基金 13.97000 13.88000 0.09000 0.64841 元大全球農業商機基金 16.28000 16.09000 0.19000 1.18086 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 元大印尼指數基金 8.67100 8.37700 0.29400 3.50961 元大印度指數基金 9.74600 9.71200 0.03400 0.35008 元大印度基金 12.76000 12.72000 0.04000 0.31447 元大多多基金 21.16000 20.55000 0.61000 2.96837 元大多福基金 58.03000 57.13000 0.90000 1.57535 元大亞太成長基金 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.57830 8.58520 -0.00690 -0.08037 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.14380 7.14950 -0.00570 -0.07973 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.01100 10.02000 -0.00900 -0.08982 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.30000 10.31900 -0.01900 -0.18413 元大卓越基金 51.38000 50.72000 0.66000 1.30126 元大店頭基金 9.32000 9.18000 0.14000 1.52505 元大泛歐成長基金 9.80000 9.72000 0.08000 0.82305 元大美元貨幣市場基金-美元 10.20750 10.20710 0.00040 0.00392 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.24840 9.26570 -0.01730 -0.18671 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.70400 30.56780 0.13620 0.44557 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.53230 36.54620 -0.01390 -0.03803 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.51340 19.40230 0.11110 0.57261 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.46560 18.64640 -0.18080 -0.96962 元大美國政府7至10年期債券基金 37.43130 37.35150 0.07980 0.21365 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.67270 20.62630 0.04640 0.22496 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.67410 17.74190 -0.06780 -0.38215 元大高科技基金 19.76000 19.30000 0.46000 2.38342 元大得利貨幣市場基金 16.23260 16.23240 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96730 11.96710 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 13.85000 13.63000 0.22000 1.61409 元大華夏中小基金 8.53000 8.50000 0.03000 0.35294 元大新中國基金-人民幣 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 元大新中國基金-美元 11.45900 11.45000 0.00900 0.07860 元大新中國基金-新台幣 11.07000 11.01000 0.06000 0.54496 元大新主流基金 29.03000 28.18000 0.85000 3.01632 元大新東協平衡基金-美元 9.88200 9.91300 -0.03100 -0.31272 元大新東協平衡基金-新台幣 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 元大新興市場ESG策略基金 13.09000 13.02000 0.07000 0.53763 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.23400 10.35450 -0.12050 -1.16375 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.25470 10.37220 -0.11750 -1.13284 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.49720 10.56610 -0.06890 -0.65209 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.32060 9.38170 -0.06110 -0.65127 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.72750 9.74700 -0.01950 -0.20006 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.45280 9.47170 -0.01890 -0.19954 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.59040 9.56300 0.02740 0.28652 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.32400 9.29750 0.02650 0.28502 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.49730 9.51500 -0.01770 -0.18602 元大新興亞洲基金 12.02000 11.96000 0.06000 0.50167 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.39000 9.43490 -0.04490 -0.47589 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.27230 9.31670 -0.04440 -0.47656 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.36430 9.36360 0.00070 0.00748 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.24470 9.24390 0.00080 0.00865 元大萬泰貨幣市場基金 15.08310 15.08300 0.00010 0.00066 元大經貿基金 40.12000 39.44000 0.68000 1.72414 元大實質多重資產基金-人民幣 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 元大實質多重資產基金-美元 9.68600 9.71500 -0.02900 -0.29851 元大實質多重資產基金-新台幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 元大滬深300單日反向1倍基金 14.38000 14.46000 -0.08000 -0.55325 元大滬深300單日正向2倍基金 16.51000 16.40000 0.11000 0.67073 元大精準中小基金 22.55000 22.16000 0.39000 1.75993 元大摩臺基金 37.76000 37.60000 0.16000 0.42553 元大標普500基金 24.26000 23.92000 0.34000 1.42140 元大標普500單日反向1倍基金 13.72000 13.84000 -0.12000 -0.86705 元大標普500單日正向2倍基金 31.07000 30.44000 0.63000 2.06965 元大標智滬深300基金 18.92000 18.96000 -0.04000 -0.21097 元大歐洲50基金 25.43000 25.36000 0.07000 0.27603 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.47590 9.42360 0.05230 0.55499 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14450 10.14430 0.00020 0.00197 元大績效基金 59.91000 58.21000 1.70000 2.92046 元大韓國KOSPI200基金 24.41000 24.01000 0.40000 1.66597 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.72000 15.50000 0.22000 1.41935 日盛上選基金 34.46000 33.75000 0.71000 2.10370 日盛小而美基金 19.29000 19.04000 0.25000 1.31303 日盛中國內需動力基金 11.25000 11.18000 0.07000 0.62612 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.59180 11.60470 -0.01290 -0.11116 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89140 9.90240 -0.01100 -0.11108 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.87600 11.89210 -0.01610 -0.13538 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.12740 10.14130 -0.01390 -0.13706 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.72400 10.71500 0.00900 0.08399 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.12930 9.12170 0.00760 0.08332 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.01000 12.04000 -0.03000 -0.24917 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.33000 12.38000 -0.05000 -0.40388 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.36000 12.35000 0.01000 0.08097 日盛日盛基金 14.25000 13.92000 0.33000 2.37069 日盛目標收益組合基金(美元) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.33000 10.23000 0.10000 0.97752 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01730 10.01720 0.00010 0.00100 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.57070 9.57060 0.00010 0.00104 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.79360 9.77660 0.01700 0.17388 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.35940 9.34310 0.01630 0.17446 日盛全球新興債券基金A 10.68800 10.68820 -0.00020 -0.00187 日盛全球新興債券基金B 8.43040 8.43060 -0.00020 -0.00237 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40090 2.40390 -0.00300 -0.12480 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.70140 1.70360 -0.00220 -0.12914 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37400 0.37470 -0.00070 -0.18682 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26600 0.26650 -0.00050 -0.18762 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.35360 12.35890 -0.00530 -0.04288 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.63800 8.64170 -0.00370 -0.04282 日盛亞洲機會基金 7.63000 7.59000 0.04000 0.52701 日盛首選基金 17.60000 17.32000 0.28000 1.61663 日盛高科技基金 18.27000 17.91000 0.36000 2.01005 日盛貨幣市場基金 14.75040 14.75020 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 41.73000 40.76000 0.97000 2.37978 日盛精選五虎基金 38.76000 38.28000 0.48000 1.25392 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46760 13.46740 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 35.45000 34.75000 0.70000 2.01439 台新MSCI中國基金 22.38000 22.19000 0.19000 0.85624 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.55000 18.69000 -0.14000 -0.74906 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.84000 20.65000 0.19000 0.92010 台新大眾貨幣市場基金 14.14380 14.14360 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.84040 9.84210 -0.00170 -0.01727 台新中美貨幣市場基金-美元 10.81530 10.81380 0.00150 0.01387 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.05290 10.00270 0.05020 0.50186 台新中國通基金 49.33000 48.65000 0.68000 1.39774 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56200 0.56130 0.00070 0.12471 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.79000 16.70800 0.08200 0.49078 台新中國精選中小基金 12.46000 12.38000 0.08000 0.64620 台新主流基金 24.72000 24.49000 0.23000 0.93916 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.06000 18.88000 0.18000 0.95339 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64060 0.63750 0.00310 0.48627 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.46000 14.32000 0.14000 0.97765 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48550 0.48310 0.00240 0.49679 台新台灣中小基金 38.94000 38.34000 0.60000 1.56495 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.41120 9.41370 -0.00250 -0.02656 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.43430 9.42630 0.00800 0.08487 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.62000 8.57000 0.05000 0.58343 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.43110 10.42100 0.01010 0.09692 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.62870 10.60980 0.01890 0.17814 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.31920 11.29940 0.01980 0.17523 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114 台新印度基金 15.79000 15.77000 0.02000 0.12682 台新亞美短期債券基金 10.95100 10.91860 0.03240 0.29674 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.64250 8.63810 0.00440 0.05094 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29500 0.29630 -0.00130 -0.43874 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.77150 11.76550 0.00600 0.05100 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39600 0.39770 -0.00170 -0.42746 台新真吉利貨幣市場基金 11.07800 11.07790 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.84780 29.69420 0.15360 0.51727 台新智慧生活基金-美元 10.22970 10.13460 0.09510 0.93837 台新智慧生活基金-新台幣 10.20000 10.06000 0.14000 1.39165 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.94530 8.99580 -0.05050 -0.56137 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.87330 8.88000 -0.00670 -0.07545 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.42660 9.48100 -0.05440 -0.57378 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.35830 9.36530 -0.00700 -0.07474 台新新興市場債券基金(A類型) 10.38170 10.34740 0.03430 0.33148 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34170 0.34230 -0.00060 -0.17528 台新新興市場債券基金(B類型) 7.88510 7.85910 0.02600 0.33083 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27270 0.27310 -0.00040 -0.14647 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.39000 6.31000 0.08000 1.26783 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.70300 10.57600 0.12700 1.20083 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 22.40000 21.61000 0.79000 3.65571 未來資產全球大消費基金 15.14000 15.00000 0.14000 0.93333 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.75000 11.76140 -0.01140 -0.09693 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.63360 9.64300 -0.00940 -0.09748 未來資產亞洲新富基金 21.59000 21.51000 0.08000 0.37192 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55140 12.55130 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 13.83000 13.36000 0.47000 3.51796 未來資產新興市場債券基金A 8.71540 8.73720 -0.02180 -0.24951 未來資產新興市場債券基金B 6.76110 6.77810 -0.01700 -0.25081 未來資產閣來寶全球組合基金 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.00050 10.99950 0.00100 0.00909 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.25540 10.21730 0.03810 0.37290 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44840 9.44770 0.00070 0.00741 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59070 10.58990 0.00080 0.00755 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.53820 8.52790 0.01030 0.12078 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.63020 9.61880 0.01140 0.11852 永豐中小基金 52.77000 51.76000 1.01000 1.95131 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83350 1.83820 -0.00470 -0.25568 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.37750 2.38350 -0.00600 -0.25173 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.73400 8.72450 0.00950 0.10889 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.98660 10.97470 0.01190 0.10843 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.78000 4.72000 0.06000 1.27119 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.42000 22.08000 0.34000 1.53986 永豐主流品牌基金 17.49000 17.50000 -0.01000 -0.05714 永豐永豐基金 35.35000 34.76000 0.59000 1.69735 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.00020 0.00000 10.00020 0.00000 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.00020 0.00000 10.00020 0.00000 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 10.00020 0.00000 10.00020 0.00000 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 10.00020 0.00000 10.00020 0.00000 永豐亞洲民生消費基金 12.48000 12.41000 0.07000 0.56406 永豐南非幣2021保本基金 12.78780 12.79710 -0.00930 -0.07267 永豐高科技基金 25.70000 25.04000 0.66000 2.63578 永豐貨幣市場基金 13.86530 13.86520 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.03150 2.03900 -0.00750 -0.36783 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.39090 2.40260 -0.01170 -0.48697 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.85300 7.85260 0.00040 0.00509 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.36050 10.35990 0.00060 0.00579 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.31060 7.32250 -0.01190 -0.16251 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06780 11.08580 -0.01800 -0.16237 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.26000 19.22000 0.04000 0.20812 永豐臺灣加權ETF基金 53.54000 53.27000 0.27000 0.50685 永豐領航科技基金 40.66000 39.83000 0.83000 2.08386 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.98000 11.90000 0.08000 0.67227 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.56000 11.47000 0.09000 0.78466 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 永豐趨勢平衡基金 50.08000 49.03000 1.05000 2.14155 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.45470 11.45360 0.00110 0.00960 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.58270 9.58740 -0.00470 -0.04902 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.70700 9.71180 -0.00480 -0.04942 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.55960 9.56440 -0.00480 -0.05019 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.64310 9.64790 -0.00480 -0.04975 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.59630 9.60130 -0.00500 -0.05208 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.84740 9.85250 -0.00510 -0.05176 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.54550 9.55100 -0.00550 -0.05759 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.71270 9.71830 -0.00560 -0.05762 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.76000 11.77000 -0.01000 -0.08496 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425 兆豐國際中小基金 15.61000 15.30000 0.31000 2.02614 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.03000 15.07000 -0.04000 -0.26543 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.91000 20.87000 0.04000 0.19166 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.10000 21.13000 -0.03000 -0.14198 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.16000 12.07000 0.09000 0.74565 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.16000 12.07000 0.09000 0.74565 兆豐國際生命科學基金 14.97000 14.77000 0.20000 1.35410 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.33380 10.28960 0.04420 0.42956 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.71650 10.70560 0.01090 0.10182 兆豐國際全球高股息基金 11.73000 11.60000 0.13000 1.12069 兆豐國際全球基金 31.79000 31.44000 0.35000 1.11323 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.21330 10.21280 0.00050 0.00490 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.66180 9.67930 -0.01750 -0.18080 兆豐國際國民基金 22.48000 22.35000 0.13000 0.58166 兆豐國際第一基金 13.24000 13.05000 0.19000 1.45594 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.78150 9.77750 0.00400 0.04091 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.86130 7.85810 0.00320 0.04072 兆豐國際萬全基金 20.55000 20.28000 0.27000 1.33136 兆豐國際電子基金 25.86000 25.54000 0.32000 1.25294 兆豐國際綠鑽基金 8.08000 8.01000 0.07000 0.87391 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.72000 21.62000 0.10000 0.46253 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.20000 17.29000 -0.09000 -0.52053 兆豐國際豐台灣基金 32.70000 32.69000 0.01000 0.03059 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48640 12.48620 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.30000 11.18000 0.12000 1.07335 合庫全球高收益債券基金A類型 11.04490 11.04750 -0.00260 -0.02353 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.89920 11.90650 -0.00730 -0.06131 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.68760 10.69490 -0.00730 -0.06826 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.45230 11.46190 -0.00960 -0.08376 合庫全球高收益債券基金B類型 8.18890 8.19080 -0.00190 -0.02320 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.57350 9.58020 -0.00670 -0.06994 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.08610 9.09230 -0.00620 -0.06819 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.07090 9.07810 -0.00720 -0.07931 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.39350 9.39990 -0.00640 -0.06809 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 合庫全球新興市場基金 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 合庫貨幣市場基金 10.11680 10.11670 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.62360 9.65900 -0.03540 -0.36650 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.87720 9.91290 -0.03570 -0.36014 合庫新興多重收益基金A類型 10.13340 10.15130 -0.01790 -0.17633 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.64630 11.68870 -0.04240 -0.36274 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.56940 13.62180 -0.05240 -0.38468 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.11410 9.14700 -0.03290 -0.35968 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.73320 9.76840 -0.03520 -0.36035 合庫新興多重收益基金B類型 8.06830 8.08260 -0.01430 -0.17692 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.07680 9.11050 -0.03370 -0.36990 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.34380 10.38370 -0.03990 -0.38426 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.89710 10.89640 0.00070 0.00642 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.59910 10.62270 -0.02360 -0.22217 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12780 10.10120 0.02660 0.26334 安聯中國東協基金 16.10000 15.97000 0.13000 0.81403 安聯中國策略基金 15.92000 15.87000 0.05000 0.31506 安聯中華新思路基金-人民幣 14.44000 14.39000 0.05000 0.34746 安聯中華新思路基金-美元 14.49000 14.48000 0.01000 0.06906 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.20000 13.12000 0.08000 0.60976 安聯台灣大壩基金 26.34000 26.10000 0.24000 0.91954 安聯台灣科技基金 45.20000 44.71000 0.49000 1.09595 安聯台灣貨幣市場基金 12.47530 12.47520 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 29.37000 29.16000 0.21000 0.72016 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07330 10.07660 -0.00330 -0.03275 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.01540 15.02040 -0.00500 -0.03329 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68860 9.69180 -0.00320 -0.03302 安聯四季成長組合基金-美元 11.49000 11.44000 0.05000 0.43706 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.43000 11.32000 0.11000 0.97173 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.06090 12.06180 -0.00090 -0.00746 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08560 10.08660 -0.00100 -0.00991 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.22200 12.22250 -0.00050 -0.00409 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58210 9.58380 -0.00170 -0.01774 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.42660 9.42750 -0.00090 -0.00955 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13330 9.13360 -0.00030 -0.00328 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.26000 11.21000 0.05000 0.44603 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.86280 11.85510 0.00770 0.06495 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.91430 10.90630 0.00800 0.07335 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59170 10.58090 0.01080 0.10207 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.02780 9.01920 0.00860 0.09535 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.82510 8.81870 0.00640 0.07257 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.53920 8.53050 0.00870 0.10199 安聯全球人口趨勢基金 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.07000 8.95000 0.12000 1.34078 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.10000 32.52000 0.58000 1.78352 安聯全球油礦金趨勢基金 8.93000 8.74000 0.19000 2.17391 安聯全球計量平衡基金 12.70000 12.66000 0.04000 0.31596 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.05440 12.04640 0.00800 0.06641 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.50780 10.50080 0.00700 0.06666 安聯全球新興市場基金 18.62000 18.47000 0.15000 0.81213 安聯全球農金趨勢基金 9.47000 9.38000 0.09000 0.95949 安聯全球綠能趨勢基金 9.34000 9.26000 0.08000 0.86393 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 安聯亞洲動態策略基金 24.86000 24.68000 0.18000 0.72934 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.96630 9.97060 -0.00430 -0.04313 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.76980 9.77420 -0.00440 -0.04502 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.62610 82.80570 -0.17960 -0.21689 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.56730 12.59500 -0.02770 -0.21993 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.50780 65.64980 -0.14200 -0.21630 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.88680 9.90870 -0.02190 -0.22102 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51090 2.51270 -0.00180 -0.07164 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63570 10.61020 0.02550 0.24033 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09670 2.09820 -0.00150 -0.07149 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.87710 8.85710 0.02000 0.22581 宏利台灣動力基金 32.33000 31.54000 0.79000 2.50476 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.39580 10.39690 -0.00110 -0.01058 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.89800 9.85060 0.04740 0.48119 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.28320 8.28400 -0.00080 -0.00966 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.08830 8.05780 0.03050 0.37852 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.34000 10.24000 0.10000 0.97656 宏利全球債券組合基金 12.94410 12.93350 0.01060 0.08196 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76480 2.76960 -0.00480 -0.17331 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67190 11.68220 -0.01030 -0.08817 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.71660 8.72530 -0.00870 -0.09971 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27340 2.27710 -0.00370 -0.16249 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.69140 10.65740 0.03400 0.31903 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.25600 4.23170 0.02430 0.57424 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69110 0.68710 0.00400 0.58216 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.81000 19.64000 0.17000 0.86558 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61970 11.62140 -0.00170 -0.01463 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.37080 10.37210 -0.00130 -0.01253 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.03480 10.02020 0.01460 0.14571 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.06340 9.06510 -0.00170 -0.01875 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.59520 8.59630 -0.00110 -0.01280 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44680 8.42900 0.01780 0.21118 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.58510 8.58900 -0.00390 -0.04541 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73610 2.74640 -0.01030 -0.37504 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39990 0.40180 -0.00190 -0.47287 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.09440 12.12360 -0.02920 -0.24085 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91380 0.91750 -0.00370 -0.40327 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.47340 7.48870 -0.01530 -0.20431 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07730 2.08530 -0.00800 -0.38364 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29860 0.29980 -0.00120 -0.40027 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.17990 9.19680 -0.01690 -0.18376 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33640 0.33770 -0.00130 -0.38496 宏利萬利貨幣市場基金 13.62880 13.62870 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.86000 2.85000 0.01000 0.35088 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.72000 12.62000 0.10000 0.79239 宏利臺灣股息收益基金 29.05000 28.56000 0.49000 1.71569 宏利澳幣保本基金 11.93460 11.93350 0.00110 0.00922 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.86000 11.79000 0.07000 0.59372 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.81070 9.83370 -0.02300 -0.23389 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.82910 9.84960 -0.02050 -0.20813 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.96260 8.93770 0.02490 0.27860 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.49250 10.46350 0.02900 0.27715 貝萊德亞美利加收益基金 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804 貝萊德新台幣基金 12.92460 12.92450 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.36000 25.07000 0.29000 1.15676 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16890 11.16330 0.00560 0.05016 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22310 10.17250 0.05060 0.49742 保德信大中華基金 31.16000 30.98000 0.18000 0.58102 保德信中小型股基金 45.21000 44.12000 1.09000 2.47053 保德信中國中小基金-人民幣 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447 保德信中國中小基金-美元 11.35000 11.37000 -0.02000 -0.17590 保德信中國中小基金-新臺幣 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.83260 9.80110 0.03150 0.32139 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.82620 9.79100 0.03520 0.35951 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.93540 9.90530 0.03010 0.30388 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.61800 10.58580 0.03220 0.30418 保德信中國品牌基金-人民幣 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 保德信中國品牌基金-美元 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 保德信台商全方位基金 36.45000 35.58000 0.87000 2.44519 保德信全球中小基金 29.84000 29.60000 0.24000 0.81081 保德信全球消費商機基金 17.40000 17.26000 0.14000 0.81112 保德信全球基礎建設基金 12.16000 12.07000 0.09000 0.74565 保德信全球資源基金 8.24000 8.03000 0.21000 2.61519 保德信全球醫療生化基金-美元 9.34000 9.27000 0.07000 0.75512 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.04000 29.67000 0.37000 1.24705 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.90710 9.89900 0.00810 0.08183 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.58590 10.57630 0.00960 0.09077 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.12330 9.07080 0.05250 0.57878 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.73800 9.68200 0.05600 0.57839 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.31190 8.31750 -0.00560 -0.06733 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77020 10.77740 -0.00720 -0.06681 保德信亞太基金 22.46000 22.38000 0.08000 0.35746 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50430 8.51290 -0.00860 -0.10102 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.08360 11.09480 -0.01120 -0.10095 保德信店頭市場基金 33.51000 32.83000 0.68000 2.07128 保德信拉丁美洲基金 7.25000 7.16000 0.09000 1.25698 保德信金平衡基金 29.28000 29.13000 0.15000 0.51493 保德信金滿意基金 40.78000 40.20000 0.58000 1.44279 保德信科技島基金 25.16000 24.80000 0.36000 1.45161 保德信高成長基金 92.16000 90.26000 1.90000 2.10503 保德信第一基金 26.78000 26.24000 0.54000 2.05793 保德信貨幣市場基金 15.74770 15.74750 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.62810 10.60610 0.02200 0.20743 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.49270 10.42100 0.07170 0.68803 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.89200 10.87140 0.02060 0.18949 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.06810 10.00090 0.06720 0.67194 保德信新世紀基金 10.25000 10.18000 0.07000 0.68762 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.12190 8.13030 -0.00840 -0.10332 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.72830 10.73940 -0.01110 -0.10336 保德信新興趨勢組合基金 11.64000 11.55000 0.09000 0.77922 保德信瑞騰基金 15.53110 15.53100 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.75000 10.63000 0.12000 1.12888 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.71390 9.73850 -0.02460 -0.25261 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.86360 9.88880 -0.02520 -0.25483 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.63330 9.65790 -0.02460 -0.25471 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.69730 9.72290 -0.02560 -0.26330 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.76810 9.79400 -0.02590 -0.26445 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.76840 9.79420 -0.02580 -0.26342 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.75540 9.77860 -0.02320 -0.23725 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.75560 9.77880 -0.02320 -0.23725 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.78130 9.80040 -0.01910 -0.19489 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.62340 9.65240 -0.02900 -0.30044 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.57100 9.59830 -0.02730 -0.28443 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95310 1.95530 -0.00220 -0.11251 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62000 2.62280 -0.00280 -0.10676 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30700 0.30740 -0.00040 -0.13012 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44770 0.44820 -0.00050 -0.11156 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.70720 8.69550 0.01170 0.13455 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.85850 11.83490 0.02360 0.19941 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.57740 9.58640 -0.00900 -0.09388 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.57870 11.58980 -0.01110 -0.09577 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.07370 9.08250 -0.00880 -0.09689 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.99730 11.00800 -0.01070 -0.09720 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08260 10.11650 -0.03390 -0.33510 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93070 9.95550 -0.02480 -0.24911 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.09570 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柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.29680 10.29640 0.00040 0.00388 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.09680 10.09710 -0.00030 -0.00297 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.07720 11.03540 0.04180 0.37878 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.84980 11.84930 0.00050 0.00422 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.80440 11.80480 -0.00040 -0.00339 柏瑞五國金勢力建設基金 6.71000 6.63000 0.08000 1.20664 柏瑞巨人基金 12.72000 12.68000 0.04000 0.31546 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64080 13.64070 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.22000 16.10000 0.12000 0.74534 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.31080 13.29350 0.01730 0.13014 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78560 11.79980 -0.01420 -0.12034 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.42930 12.44420 -0.01490 -0.11973 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.01060 8.99890 0.01170 0.13002 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81330 6.80450 0.00880 0.12933 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90490 8.91560 -0.01070 -0.12001 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.53810 8.54860 -0.01050 -0.12283 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.91150 10.92460 -0.01310 -0.11991 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.43640 8.44660 -0.01020 -0.12076 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.96030 11.97470 -0.01440 -0.12025 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.53140 11.51650 0.01490 0.12938 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.57000 11.58430 -0.01430 -0.12344 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.31450 11.32810 -0.01360 -0.12006 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.02890 9.01720 0.01170 0.12975 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.94900 9.96090 -0.01190 -0.11947 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.75950 9.77150 -0.01200 -0.12281 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.70530 9.71690 -0.01160 -0.11938 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.54220 9.55380 -0.01160 -0.12142 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.08110 10.05750 0.02360 0.23465 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.99770 9.99810 -0.00040 -0.00400 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.93180 9.93270 -0.00090 -0.00906 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.02080 10.02010 0.00070 0.00699 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.98840 9.96510 0.02330 0.23382 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.87960 9.88000 -0.00040 -0.00405 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.83970 9.84060 -0.00090 -0.00915 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.92870 9.92800 0.00070 0.00705 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.06180 10.03830 0.02350 0.23410 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.99770 9.99810 -0.00040 -0.00400 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.98480 9.00800 -0.02320 -0.25755 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.54200 9.56650 -0.02450 -0.25610 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.04350 12.08440 -0.04090 -0.33845 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.55720 11.62150 -0.06430 -0.55328 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.02900 11.09030 -0.06130 -0.55274 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.28920 7.31400 -0.02480 -0.33908 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.20090 9.25210 -0.05120 -0.55339 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.84600 9.90070 -0.05470 -0.55249 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.35270 10.38800 -0.03530 -0.33982 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.04660 11.10790 -0.06130 -0.55186 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.95590 10.01130 -0.05540 -0.55337 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.29560 9.32720 -0.03160 -0.33879 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.05560 10.11140 -0.05580 -0.55185 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.04300 11.05290 -0.00990 -0.08957 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.61620 11.64750 -0.03130 -0.26873 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.72080 10.74980 -0.02900 -0.26977 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.14090 9.14900 -0.00810 -0.08853 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71510 9.74120 -0.02610 -0.26793 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.72490 9.75120 -0.02630 -0.26971 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.94910 10.97860 -0.02950 -0.26870 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.85280 9.86160 -0.00880 -0.08924 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.21530 10.24300 -0.02770 -0.27043 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.46250 9.47100 -0.00850 -0.08975 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.29270 9.30100 -0.00830 -0.08924 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.93260 9.95940 -0.02680 -0.26909 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.48780 9.51350 -0.02570 -0.27014 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.29000 18.18000 0.11000 0.60506 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.11000 16.94000 0.17000 1.00354 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.90140 12.91570 -0.01430 -0.11072 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.91940 10.87440 0.04500 0.41382 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.68710 11.64640 0.04070 0.34946 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.24230 12.19560 0.04670 0.38292 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.34360 11.30620 0.03740 0.33079 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.04820 10.00670 0.04150 0.41472 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.48870 10.45230 0.03640 0.34825 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.41060 10.37090 0.03970 0.38280 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.45730 10.42280 0.03450 0.33101 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.28490 10.24920 0.03570 0.34832 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.39770 10.36340 0.03430 0.33097 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.45000 13.52000 -0.07000 -0.51775 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 32.02000 31.76000 0.26000 0.81864 國泰大中華基金 21.41000 21.18000 0.23000 1.08593 國泰小龍基金 15.99000 15.78000 0.21000 1.33080 國泰中小成長基金 45.05000 44.29000 0.76000 1.71596 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.43730 4.42130 0.01600 0.36188 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.87000 20.69000 0.18000 0.86999 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.80260 0.79940 0.00320 0.40030 國泰中國內需增長基金美元級別 0.76170 0.75870 0.00300 0.39541 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.06960 2.07470 -0.00510 -0.24582 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.63240 9.61810 0.01430 0.14868 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.30500 8.29270 0.01230 0.14832 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32070 0.32140 -0.00070 -0.21780 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.39400 11.39300 0.00100 0.00878 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78670 1.78600 0.00070 0.03919 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.20730 10.16000 0.04730 0.46555 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34590 0.34590 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.87340 4.87040 0.00300 0.06160 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.91000 22.78000 0.13000 0.57068 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.75920 0.75850 0.00070 0.09229 國泰中港台基金人民幣級別 3.64330 3.63560 0.00770 0.21179 國泰中港台基金台幣級別 17.13000 17.01000 0.12000 0.70547 國泰中港台基金美元級別 0.57460 0.57320 0.00140 0.24424 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.43000 27.36000 0.07000 0.25585 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.73000 12.77000 -0.04000 -0.31323 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.25000 36.04000 0.21000 0.58269 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.03630 10.00730 0.02900 0.28979 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.03630 10.00730 0.02900 0.28979 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.03630 10.00730 0.02900 0.28979 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33500 0.33570 -0.00070 -0.20852 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33500 0.33570 -0.00070 -0.20852 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33500 0.33570 -0.00070 -0.20852 國泰台灣貨幣市場基金 12.39920 12.39910 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.87000 28.46000 0.41000 1.44062 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.23240 2.21750 0.01490 0.67193 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.52000 10.39000 0.13000 1.25120 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35110 0.34860 0.00250 0.71715 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47290 0.47000 0.00290 0.61702 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.14000 12.99000 0.15000 1.15473 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46680 0.46370 0.00310 0.66854 國泰全球資源基金台幣級別 5.78000 5.69000 0.09000 1.58172 國泰全球資源基金美元級別 0.19030 0.18830 0.00200 1.06213 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41250 0.41170 0.00080 0.19432 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37540 0.37460 0.00080 0.21356 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43580 0.43480 0.00100 0.22999 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50000 0.49930 0.00070 0.14020 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.60000 19.36000 0.24000 1.23967 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.87000 20.84000 0.03000 0.14395 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39670 2.39810 -0.00140 -0.05838 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.41570 11.37650 0.03920 0.34457 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.39560 10.35990 0.03570 0.34460 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37790 0.37800 -0.00010 -0.02646 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34410 0.34420 -0.00010 -0.02905 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50580 0.50630 -0.00050 -0.09876 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40660 0.40760 -0.00100 -0.24534 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.35000 18.18000 0.17000 0.93509 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61320 0.61040 0.00280 0.45872 國泰科技生化基金 37.76000 37.21000 0.55000 1.47810 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.63000 25.30000 0.33000 1.30435 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.96000 14.06000 -0.10000 -0.71124 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.82060 37.81860 0.00200 0.00529 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.92960 19.81200 0.11760 0.59358 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.75070 18.93430 -0.18360 -0.96967 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.93950 38.73670 0.20280 0.52353 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.78260 38.66650 0.11610 0.30026 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.49370 41.25740 0.23630 0.57275 國泰紐幣2021保本基金 11.96320 11.96790 -0.00470 -0.03927 國泰紐幣八年期保本基金 12.24250 12.24800 -0.00550 -0.04491 國泰紐幣保本基金 12.28990 12.28540 0.00450 0.03663 國泰高科技基金 13.65000 13.37000 0.28000 2.09424 國泰國泰基金台幣I級別 24.10000 23.76000 0.34000 1.43098 國泰國泰基金台幣級別 24.10000 23.76000 0.34000 1.43098 國泰富時中國A50基金 20.73000 20.63000 0.10000 0.48473 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33760 0.33730 0.00030 0.08894 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46160 0.46150 0.00010 0.02167 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.98000 10.85000 0.13000 1.19816 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36540 0.36290 0.00250 0.68890 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49960 0.49650 0.00310 0.62437 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.57000 10.48000 0.09000 0.85878 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35170 0.35040 0.00130 0.37100 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48090 0.47950 0.00140 0.29197 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.64680 10.65140 -0.00460 -0.04319 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.75870 7.76210 -0.00340 -0.04380 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35940 0.35980 -0.00040 -0.11117 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25920 0.26060 -0.00140 -0.53722 國泰新興市場基金台幣級別 12.27000 12.20000 0.07000 0.57377 國泰新興市場基金美元級別 0.41010 0.40980 0.00030 0.07321 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11240 2.12070 -0.00830 -0.39138 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.41520 1.42070 -0.00550 -0.38713 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34240 0.34360 -0.00120 -0.34924 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36710 0.36850 -0.00140 -0.37992 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23170 0.23250 -0.00080 -0.34409 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.51670 10.55320 -0.03650 -0.34587 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.91470 6.93870 -0.02400 -0.34589 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.50000 14.58000 -0.08000 -0.54870 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.65000 33.28000 0.37000 1.11178 國泰價值卓越基金 16.35000 15.97000 0.38000 2.37946 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.20000 11.14000 0.06000 0.53860 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39360 0.39340 0.00020 0.05084 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.14300 40.03020 0.11280 0.28179 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.06410 12.05670 0.00740 0.06138 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41060 0.41090 -0.00030 -0.07301 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.58130 9.58880 -0.00750 -0.07822 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.60510 8.57460 0.03050 0.35570 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.53380 10.54210 -0.00830 -0.07873 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.55540 9.52150 0.03390 0.35604 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09110 11.09010 0.00100 0.00902 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17170 10.14570 0.02600 0.25627 第一金大中華基金 28.39000 27.73000 0.66000 2.38009 第一金小型精選基金 40.40000 39.42000 0.98000 2.48605 第一金中國世紀基金-人民幣 14.31000 14.29000 0.02000 0.13996 第一金中國世紀基金-美元 9.65460 9.63940 0.01520 0.15769 第一金中國世紀基金-美元-N 9.65590 9.64070 0.01520 0.15766 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.02000 10.95000 0.07000 0.63927 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.02000 10.94000 0.08000 0.73126 第一金中概平衡基金 25.77000 25.39000 0.38000 1.49665 第一金台灣貨幣市場基金 15.23140 15.23120 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.63800 177.63600 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.94260 13.83270 0.10990 0.79449 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.94310 13.83360 0.10950 0.79155 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.99000 12.83000 0.16000 1.24708 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.00000 12.83000 0.17000 1.32502 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.87360 9.87890 -0.00530 -0.05365 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.87550 9.88080 -0.00530 -0.05364 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.41940 9.39740 0.02200 0.23411 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.44310 9.42100 0.02210 0.23458 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.24520 10.25060 -0.00540 -0.05268 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.77910 9.75630 0.02280 0.23370 第一金全球大趨勢基金 23.41000 23.24000 0.17000 0.73150 第一金全球不動產證券化基金A 8.04050 7.99430 0.04620 0.57791 第一金全球不動產證券化基金B 5.76900 5.73590 0.03310 0.57707 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.41650 9.42890 -0.01240 -0.13151 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.41760 9.43000 -0.01240 -0.13150 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.65350 9.66620 -0.01270 -0.13139 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.65480 9.66740 -0.01260 -0.13033 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.66570 8.61520 0.05050 0.58617 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.13850 10.07950 0.05900 0.58535 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.74620 9.74380 0.00240 0.02463 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.04720 8.04460 0.00260 0.03232 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.89270 8.87480 0.01790 0.20169 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.89300 8.87510 0.01790 0.20169 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.01320 11.01050 0.00270 0.02452 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.01400 11.01130 0.00270 0.02452 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.94710 9.94390 0.00320 0.03218 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.65310 14.62360 0.02950 0.20173 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.82610 14.77390 0.05220 0.35333 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.84440 14.79220 0.05220 0.35289 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.58000 13.46000 0.12000 0.89153 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.60000 13.49000 0.11000 0.81542 第一金亞洲科技基金 20.90000 20.90000 0.00000 0.00000 第一金亞洲新興市場基金 13.87000 13.83000 0.04000 0.28923 第一金店頭市場基金 10.29000 10.02000 0.27000 2.69461 第一金創新趨勢基金 26.19000 25.41000 0.78000 3.06966 第一金電子基金 35.03000 34.22000 0.81000 2.36704 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.34000 19.29000 0.05000 0.25920 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.03000 20.15000 -0.12000 -0.59553 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 統一大中華中小基金(新台幣) 14.32000 14.27000 0.05000 0.35039 統一大滿貫基金 32.86000 32.76000 0.10000 0.30525 統一大龍印基金 16.95000 16.89000 0.06000 0.35524 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 統一大龍騰中國基金(美元) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.07000 10.99000 0.08000 0.72793 統一中小基金 26.67000 26.07000 0.60000 2.30150 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.51270 9.51240 0.00030 0.00315 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.57450 9.58580 -0.01130 -0.11788 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.11150 9.11650 -0.00500 -0.05485 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.13540 11.13510 0.00030 0.00269 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.12930 11.14240 -0.01310 -0.11757 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.59370 10.59950 -0.00580 -0.05472 統一台灣動力基金 17.58000 17.04000 0.54000 3.16901 統一全天候基金 113.08000 110.70000 2.38000 2.14995 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.55070 8.53460 0.01610 0.18864 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.91300 8.90700 0.00600 0.06736 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.78540 8.76530 0.02010 0.22931 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.74630 8.72990 0.01640 0.18786 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.11680 9.11070 0.00610 0.06695 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.98630 8.96570 0.02060 0.22976 統一全球債券組合基金 11.95790 11.97080 -0.01290 -0.10776 統一全球新科技基金(人民幣) 15.36000 15.18000 0.18000 1.18577 統一全球新科技基金(美元) 15.58000 15.42000 0.16000 1.03761 統一全球新科技基金(新台幣) 14.49000 14.27000 0.22000 1.54170 統一亞太基金 26.93000 26.70000 0.23000 0.86142 統一亞洲大金磚基金 13.09000 12.95000 0.14000 1.08108 統一奔騰基金 59.83000 58.89000 0.94000 1.59620 統一強棒貨幣市場基金 16.63940 16.63920 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 統一強漢基金(美元) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 統一強漢基金(新台幣) 25.36000 25.16000 0.20000 0.79491 統一統信基金 33.11000 32.47000 0.64000 1.97105 統一黑馬基金 60.68000 59.69000 0.99000 1.65857 統一新亞洲科技能源基金 19.68000 19.41000 0.27000 1.39104 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.21670 8.21830 -0.00160 -0.01947 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.30500 10.30710 -0.00210 -0.02037 統一經建基金 47.88000 46.89000 0.99000 2.11132 統一龍馬基金 69.19000 68.00000 1.19000 1.75000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 23.28000 22.49000 0.79000 3.51267 野村中小基金 50.19000 49.26000 0.93000 1.88794 野村中國機會基金 14.59000 14.41000 0.18000 1.24913 野村巴西基金 6.06000 5.98000 0.08000 1.33779 野村日本領先基金 12.50000 12.58000 -0.08000 -0.63593 野村台灣高股息基金 22.10000 21.90000 0.20000 0.91324 野村台灣運籌基金 37.70000 37.01000 0.69000 1.86436 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.65220 9.66460 -0.01240 -0.12830 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.64500 9.65710 -0.01210 -0.12530 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.65830 9.66890 -0.01060 -0.10963 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.73340 9.74590 -0.01250 -0.12826 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.70860 9.72010 -0.01150 -0.11831 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.68580 9.69650 -0.01070 -0.11035 野村平衡基金 19.53000 19.24000 0.29000 1.50728 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.04000 8.99000 0.05000 0.55617 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.98000 12.91000 0.07000 0.54222 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 野村全球生技醫療基金 15.77000 15.58000 0.19000 1.21951 野村全球品牌基金 27.96000 27.76000 0.20000 0.72046 野村全球氣候變遷基金 8.69000 8.57000 0.12000 1.40023 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.09000 12.93000 0.16000 1.23743 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.32000 11.24000 0.08000 0.71174 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.35000 19.11000 0.24000 1.25589 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.24000 12.15000 0.09000 0.74074 野村全球短期收益基金-美元計價 10.54150 10.55460 -0.01310 -0.12412 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.38920 10.38740 0.00180 0.01733 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.55950 9.53820 0.02130 0.22331 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.31890 9.29790 0.02100 0.22586 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.82030 8.78110 0.03920 0.44641 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.00790 10.98330 0.02460 0.22398 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.53890 10.51520 0.02370 0.22539 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02720 9.98300 0.04420 0.44275 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.23500 11.21570 0.01930 0.17208 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.81330 10.79460 0.01870 0.17323 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.42620 10.38110 0.04510 0.43444 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.47090 10.43050 0.04040 0.38733 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.56910 10.52100 0.04810 0.45718 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.91410 9.87540 0.03870 0.39188 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.62850 9.55300 0.07550 0.79033 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.73840 9.70050 0.03790 0.39070 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.91330 11.86760 0.04570 0.38508 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.83330 12.77400 0.05930 0.46422 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.97790 10.93510 0.04280 0.39140 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.66620 10.58240 0.08380 0.79188 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.02360 10.98040 0.04320 0.39343 野村成長基金 28.30000 28.15000 0.15000 0.53286 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.58940 9.61530 -0.02590 -0.26936 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.60150 9.62730 -0.02580 -0.26799 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.56110 9.54750 0.01360 0.14245 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.83900 9.86550 -0.02650 -0.26861 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.79960 9.82590 -0.02630 -0.26766 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.76200 9.74810 0.01390 0.14259 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.33000 13.28000 0.05000 0.37651 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.89960 9.92680 -0.02720 -0.27401 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.83680 9.86410 -0.02730 -0.27676 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.78060 9.77530 0.00530 0.05422 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.30660 10.33480 -0.02820 -0.27286 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.17430 10.20260 -0.02830 -0.27738 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.12180 10.11620 0.00560 0.05536 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.83680 8.84220 -0.00540 -0.06107 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.54070 9.57420 -0.03350 -0.34990 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.42840 9.46530 -0.03690 -0.38985 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.24710 13.25530 -0.00820 -0.06186 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.35890 12.40260 -0.04370 -0.35235 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.12550 10.16510 -0.03960 -0.38957 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.23490 10.22410 0.01080 0.10563 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.92340 9.91580 0.00760 0.07665 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.38820 9.36030 0.02790 0.29807 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.02000 10.98720 0.03280 0.29853 野村泰國基金 43.32000 43.46000 -0.14000 -0.32214 野村高科技基金 11.98000 11.58000 0.40000 3.45423 野村貨幣市場基金 16.24660 16.24640 0.00020 0.00123 野村新馬基金 17.07000 17.00000 0.07000 0.41176 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.96540 7.96060 0.00480 0.06030 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.67420 11.66700 0.00720 0.06171 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.40000 7.30000 0.10000 1.36986 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 野村精選貨幣市場基金 12.06980 12.06970 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.39000 12.33000 0.06000 0.48662 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.88000 11.81000 0.07000 0.59272 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.48000 11.37000 0.11000 0.96746 野村歐洲高股息基金季配型 8.42000 8.34000 0.08000 0.95923 野村歐洲高股息基金累積型 11.89000 11.78000 0.11000 0.93379 野村積極成長基金 11.95000 11.89000 0.06000 0.50463 野村優質基金 34.26000 33.69000 0.57000 1.69190 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64380 8.63990 0.00390 0.04514 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.03070 8.02930 0.00140 0.01744 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.85670 7.84110 0.01560 0.19895 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.53050 11.52530 0.00520 0.04512 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50790 10.50610 0.00180 0.01713 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.30970 10.28930 0.02040 0.19826 野村環球基金-人民幣計價 15.45000 15.33000 0.12000 0.78278 野村環球基金-美元計價 12.28000 12.19000 0.09000 0.73831 野村環球基金-新臺幣計價 16.69000 16.48000 0.21000 1.27427 野村鴻利基金 22.45000 22.16000 0.29000 1.30866 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84820 16.84810 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.45000 20.18000 0.27000 1.33796 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.49000 9.20000 0.29000 3.15217 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.12000 13.09000 0.03000 0.22918 野村鑫平衡組合基金 14.79000 14.66000 0.13000 0.88677 野村鑫全球債券組合基金 13.14030 13.13340 0.00690 0.05254 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.71050 9.72380 -0.01330 -0.13678 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.69690 9.71880 -0.02190 -0.22534 凱基台商天下基金 13.57000 13.52000 0.05000 0.36982 凱基台灣精五門基金 20.84000 20.80000 0.04000 0.19231 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.19000 10.11000 0.08000 0.79130 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.77430 10.74000 0.03430 0.31937 凱基亞太高股息基金 13.29000 13.18000 0.11000 0.83460 凱基亞洲四金磚基金 18.09000 17.96000 0.13000 0.72383 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.66000 13.64000 0.02000 0.14663 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.33200 13.29580 0.03620 0.27227 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.76000 12.67000 0.09000 0.71034 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53000 11.52990 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.08000 26.95000 0.13000 0.48237 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.19000 20.84000 0.35000 1.67946 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.14340 20.89340 0.25000 1.19655 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.44000 18.33000 0.11000 0.60011 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.13730 18.11410 0.02320 0.12808 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.03000 7.98000 0.05000 0.62657 凱基資源國基金 9.77000 9.66000 0.11000 1.13872 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.61450 11.58180 0.03270 0.28234 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.79000 10.71000 0.08000 0.74697 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.03580 10.98360 0.05220 0.47525 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.99000 10.88000 0.11000 1.01103 凱基護城河基金-台幣計價A 12.80000 12.65000 0.15000 1.18577 凱基護城河基金-美元計價B 12.91350 12.82030 0.09320 0.72697 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.74000 14.90000 -0.16000 -1.07383 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.20000 30.50000 0.70000 2.29508 富邦NASDAQ-100基金 28.33000 27.88000 0.45000 1.61406 富邦上証180基金 31.95000 31.80000 0.15000 0.47170 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23840 0.23830 0.00010 0.04196 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.14000 7.10000 0.04000 0.56338 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.02000 7.06000 -0.04000 -0.56657 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.69000 43.41000 0.28000 0.64501 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.80810 11.79460 0.01350 0.11446 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.16900 11.15630 0.01270 0.11384 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.94030 10.87220 0.06810 0.62637 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.40910 10.42920 -0.02010 -0.19273 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.76620 9.78520 -0.01900 -0.19417 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.57480 9.54530 0.02950 0.30905 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.74990 20.77610 -0.02620 -0.12611 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.23200 11.23090 0.00110 0.00979 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.77120 10.71550 0.05570 0.51981 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.78070 12.79500 -0.01430 -0.11176 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89260 1.89470 -0.00210 -0.11084 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47120 9.53180 -0.06060 -0.63577 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44980 1.45840 -0.00860 -0.58969 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.56520 11.56870 -0.00350 -0.03025 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73910 1.73930 -0.00020 -0.01150 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.06410 10.09320 -0.02910 -0.28831 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53270 1.53670 -0.00400 -0.26030 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.38000 14.42000 -0.04000 -0.27739 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.56000 24.44000 0.12000 0.49100 富邦日本東証基金 22.59000 22.56000 0.03000 0.13298 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.20000 42.19000 0.01000 0.02370 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.74000 46.25000 0.49000 1.05946 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.97000 49.76000 0.21000 0.42203 富邦台灣心基金 22.87000 22.36000 0.51000 2.28086 富邦台灣釆吉50基金 46.80000 46.60000 0.20000 0.42918 富邦台灣科技指數基金 51.21000 51.13000 0.08000 0.15646 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29350 0.29330 0.00020 0.06819 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.32390 2.32270 0.00120 0.05166 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34050 0.34020 0.00030 0.08818 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.64800 10.64160 0.00640 0.06014 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02460 2.02720 -0.00260 -0.12826 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32770 0.32850 -0.00080 -0.24353 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.21890 9.22930 -0.01040 -0.11268 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.13000 23.07000 0.06000 0.26008 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.65000 14.71000 -0.06000 -0.40789 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.42000 29.25000 0.17000 0.58120 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62180 15.62160 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 66.41000 65.15000 1.26000 1.93400 富邦科技基金 25.46000 24.85000 0.61000 2.45473 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.25510 39.07930 0.17580 0.44985 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.21320 38.23290 -0.01970 -0.05153 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.77520 37.69420 0.08100 0.21489 富邦恒生國企ETF基金 21.77000 21.76000 0.01000 0.04596 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.81000 12.86000 -0.05000 -0.38880 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 33.94000 33.80000 0.14000 0.41420 富邦高成長基金 25.29000 24.77000 0.52000 2.09931 富邦基金 13.46000 13.22000 0.24000 1.81543 富邦深証100基金 11.55000 11.51000 0.04000 0.34752 富邦富時歐洲ETF基金 21.03000 20.88000 0.15000 0.71839 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40260 0.40190 0.00070 0.17417 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.20700 12.20430 0.00270 0.02212 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.54410 9.57380 -0.02970 -0.31022 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30220 0.30310 -0.00090 -0.29693 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.91600 8.95300 -0.03700 -0.41327 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.66310 9.71250 -0.04940 -0.50862 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.90410 9.90660 -0.00250 -0.02524 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.66310 9.71250 -0.04940 -0.50862 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.90410 9.90660 -0.00250 -0.02524 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.47000 19.33000 0.14000 0.72426 富邦精準基金 47.61000 46.68000 0.93000 1.99229 富邦精銳中小基金 12.27000 12.00000 0.27000 2.25000 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 富邦臺灣公司治理100基金 21.05000 20.96000 0.09000 0.42939 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.86000 7.90000 -0.04000 -0.50633 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.58000 14.42000 0.16000 1.10957 富邦標普美國特別股ETF基金 19.48000 19.38000 0.10000 0.51600 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.23090 10.24840 -0.01750 -0.17076 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.13330 11.15080 -0.01750 -0.15694 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.92300 10.87860 0.04440 0.40814 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.03120 10.06630 -0.03510 -0.34869 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.87130 10.90840 -0.03710 -0.34010 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.64480 10.62060 0.02420 0.22786 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.75000 29.60000 0.15000 0.50676 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.92180 8.94710 -0.02530 -0.28277 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.40010 9.42590 -0.02580 -0.27371 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.23830 9.26410 -0.02580 -0.27849 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.73390 9.76140 -0.02750 -0.28172 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.68500 9.71170 -0.02670 -0.27493 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.51820 9.54490 -0.02670 -0.27973 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.57070 9.59770 -0.02700 -0.28132 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.48280 8.51000 -0.02720 -0.31962 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.44070 9.47000 -0.02930 -0.30940 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.04890 9.07730 -0.02840 -0.31287 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.38620 10.41950 -0.03330 -0.31959 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.09480 10.12620 -0.03140 -0.31009 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.73260 9.76320 -0.03060 -0.31342 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.15540 9.18440 -0.02900 -0.31575 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.54400 9.57580 -0.03180 -0.33209 富達卓越領航全球組合基金 14.95000 14.86000 0.09000 0.60565 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.73420 8.76300 -0.02880 -0.32865 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.37550 9.40560 -0.03010 -0.32002 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.18450 9.21470 -0.03020 -0.32774 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.79340 9.82570 -0.03230 -0.32873 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.70040 9.73160 -0.03120 -0.32061 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.53470 9.56600 -0.03130 -0.32720 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.25330 9.28330 -0.03000 -0.32316 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.57310 9.60330 -0.03020 -0.31448 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.89000 11.87000 0.02000 0.16849 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.50700 9.53480 -0.02780 -0.29156 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.22130 9.24790 -0.02660 -0.28763 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.74240 8.74600 -0.00360 -0.04116 富蘭克林華美中華基金 14.45000 14.39000 0.06000 0.41696 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.57000 20.37000 0.20000 0.98184 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.07000 19.86000 0.21000 1.05740 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.17000 11.09000 0.08000 0.72137 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.52000 10.40000 0.12000 1.15385 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.97330 7.96380 0.00950 0.11929 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.19700 9.20320 -0.00620 -0.06737 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.79040 9.79700 -0.00660 -0.06737 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.26850 9.25750 0.01100 0.11882 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.00510 10.99730 0.00780 0.07093 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.84660 8.84030 0.00630 0.07126 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.32890 9.32220 0.00670 0.07187 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.97830 12.97210 0.00620 0.04779 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.38190 10.37690 0.00500 0.04818 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.09310 10.08600 0.00710 0.07039 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.76240 7.75690 0.00550 0.07090 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.28020 9.27370 0.00650 0.07009 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.57450 10.54370 0.03080 0.29212 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59640 7.57430 0.02210 0.29178 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.09840 9.07190 0.02650 0.29211 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.38910 10.38740 0.00170 0.01637 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.81010 7.80880 0.00130 0.01665 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.28330 8.27210 0.01120 0.13539 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.39960 9.40510 -0.00550 -0.05848 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.05890 10.06490 -0.00600 -0.05961 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.62980 12.61270 0.01710 0.13558 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.10000 10.00000 0.10000 1.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.49000 8.49000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.71000 8.65000 0.06000 0.69364 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.03430 12.90060 0.13370 1.03639 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 富蘭克林華美第一富基金 40.96000 39.98000 0.98000 2.45123 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28990 10.28970 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.68000 9.60000 0.08000 0.83333 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.33000 13.23000 0.10000 0.75586 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.39000 13.29000 0.10000 0.75245 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.08000 14.89000 0.19000 1.27602 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.94150 7.76980 0.17170 2.20984 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.26200 11.16980 0.09220 0.82544 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.81280 9.85140 -0.03860 -0.39182 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.02350 11.06690 -0.04340 -0.39216 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.09330 7.10940 -0.01610 -0.22646 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.36740 9.40440 -0.03700 -0.39343 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.30480 10.34550 -0.04070 -0.39341 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.66910 10.69330 -0.02420 -0.22631 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.87000 19.79000 0.08000 0.40424 復華人民幣貨幣市場基金 11.53210 11.53120 0.00090 0.00780 復華人生目標基金 38.37680 37.70180 0.67500 1.79037 復華大中華中小策略基金 10.08000 9.98000 0.10000 1.00200 復華中小精選基金 73.15000 71.34000 1.81000 2.53715 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.98000 8.90000 0.08000 0.89888 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.95000 11.91000 0.04000 0.33585 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.21000 11.15000 0.06000 0.53812 復華台灣智能基金 11.98000 11.82000 0.16000 1.35364 復華全方位基金 30.06000 29.19000 0.87000 2.98047 復華全球大趨勢基金-美元 13.50000 13.39000 0.11000 0.82151 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.57000 20.30000 0.27000 1.33005 復華全球平衡基金-新臺幣 20.04000 19.89000 0.15000 0.75415 復華全球物聯網科技基金-美元 16.54000 16.19000 0.35000 2.16183 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.43000 15.03000 0.40000 2.66134 復華全球原物料基金 9.48000 9.34000 0.14000 1.49893 復華全球消費基金-新臺幣 13.64000 13.59000 0.05000 0.36792 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47480 11.47050 0.00430 0.03749 復華全球債券基金 13.54870 13.56250 -0.01380 -0.10175 復華全球債券組合基金 14.61000 14.62000 -0.01000 -0.06840 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.09000 13.97000 0.12000 0.85898 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.95000 9.86000 0.09000 0.91278 復華全球戰略配置強基金-美元 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382 復華有利貨幣市場基金 13.42160 13.42150 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 13.79000 13.76000 0.03000 0.21802 復華亞太成長基金 15.34000 14.99000 0.35000 2.33489 復華亞太神龍科技基金-美元 9.95000 9.83000 0.12000 1.22075 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.21000 10.05000 0.16000 1.59204 復華東協世紀基金 13.28000 13.24000 0.04000 0.30211 復華南非幣長期收益基金A 13.21000 13.30000 -0.09000 -0.67669 復華南非幣長期收益基金B 8.37000 8.43000 -0.06000 -0.71174 復華南非幣短期收益基金A 13.39000 13.41000 -0.02000 -0.14914 復華南非幣短期收益基金B 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 復華美國新星基金-美元 12.70000 12.57000 0.13000 1.03421 復華美國新星基金-新臺幣 12.45000 12.26000 0.19000 1.54976 復華恒生基金 22.00000 21.87000 0.13000 0.59442 復華恒生單日反向一倍基金 8.13000 8.20000 -0.07000 -0.85366 復華恒生單日正向二倍基金 37.21000 36.63000 0.58000 1.58340 復華神盾基金 26.44650 25.89100 0.55550 2.14553 復華高成長基金 66.68000 64.95000 1.73000 2.66359 復華高益策略組合基金 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698 復華貨幣市場基金 14.38150 14.38140 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 18.60000 18.50000 0.10000 0.54054 復華富時台灣高股息低波動基金 49.69000 49.58000 0.11000 0.22186 復華復華基金 21.05000 20.52000 0.53000 2.58285 復華華人世紀基金 19.77000 19.55000 0.22000 1.12532 復華傳家二號基金 29.82910 29.31000 0.51910 1.77107 復華傳家基金 25.40710 24.74090 0.66620 2.69271 復華奧林匹克全球組合基金 14.80000 14.78000 0.02000 0.13532 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.68000 11.65000 0.03000 0.25751 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.17000 14.10000 0.07000 0.49645 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 復華新興人民幣短期收益基金 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.38000 18.36000 0.02000 0.10893 復華新興市場高收益債券基金A 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 復華新興市場高收益債券基金B 5.91000 5.92000 -0.01000 -0.16892 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.90000 12.93000 -0.03000 -0.23202 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.52000 13.48000 0.04000 0.29674 復華新興市場短期收益基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 復華滬深300 A股基金 24.33000 24.23000 0.10000 0.41271 復華數位經濟基金 60.98000 58.77000 2.21000 3.76042 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.58000 11.48000 0.10000 0.87108 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.76380 9.78310 -0.01930 -0.19728 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.61960 9.63280 -0.01320 -0.13703 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.91720 9.93670 -0.01950 -0.19624 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.74060 9.75400 -0.01340 -0.13738 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.72750 9.74460 -0.01710 -0.17548 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.93580 9.90510 0.03070 0.30994 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.74460 9.76030 -0.01570 -0.16086 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.95240 9.92010 0.03230 0.32560 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.74370 9.75930 -0.01560 -0.15985 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.95520 9.92280 0.03240 0.32652 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.25600 9.26100 -0.00500 -0.05399 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.02420 9.02490 -0.00070 -0.00776 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.73120 8.68950 0.04170 0.47989 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37050 11.37680 -0.00630 -0.05538 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.09910 11.09990 -0.00080 -0.00721 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.86220 10.81040 0.05180 0.47917 景順主流基金 19.07000 18.85000 0.22000 1.16711 景順台灣科技基金 33.76000 33.34000 0.42000 1.25975 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 景順全球科技基金 21.25000 20.91000 0.34000 1.62602 景順全球康健基金 17.26000 17.12000 0.14000 0.81776 景順貨幣市場基金 15.92130 15.92120 0.00010 0.00063 景順潛力基金 35.05000 34.66000 0.39000 1.12522 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.49000 15.43000 0.06000 0.38885 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.04000 13.92000 0.12000 0.86207 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.28000 10.18000 0.10000 0.98232 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.38000 10.27000 0.11000 1.07108 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.44000 9.35000 0.09000 0.96257 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.31000 9.18000 0.13000 1.41612 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.54000 9.45000 0.09000 0.95238 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.41000 9.27000 0.14000 1.51025 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.68430 8.70270 -0.01840 -0.21143 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.36310 8.34640 0.01670 0.20009 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.97530 10.99880 -0.02350 -0.21366 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.54370 10.52270 0.02100 0.19957 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.44000 8.45000 -0.01000 -0.11834 華南永昌中國A股基金(美元) 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.47000 12.41000 0.06000 0.48348 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.46900 9.48300 -0.01400 -0.14763 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.37490 9.34320 0.03170 0.33928 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68120 9.69560 -0.01440 -0.14852 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.58660 9.55420 0.03240 0.33912 華南永昌永昌基金 19.55000 19.43000 0.12000 0.61760 華南永昌全球亨利組合基金 14.24140 14.24010 0.00130 0.00913 華南永昌全球神農水資源基金 9.90000 9.78000 0.12000 1.22699 華南永昌全球精品基金 15.43000 15.43000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.85000 11.82000 0.03000 0.25381 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.47000 11.38000 0.09000 0.79086 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.84000 13.80000 0.04000 0.28986 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.38000 13.27000 0.11000 0.82894 華南永昌物聯網精選基金 12.14000 11.99000 0.15000 1.25104 華南永昌策略報酬基金 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18470 16.18460 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 24.68320 24.50170 0.18150 0.74076 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92340 11.92320 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.15300 10.15430 -0.00130 -0.01280 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.54080 10.48790 0.05290 0.50439 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.91130 9.91270 -0.00140 -0.01412 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.25820 10.20670 0.05150 0.50457 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.01580 10.01790 -0.00210 -0.02096 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.33580 10.28460 0.05120 0.49783 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.87400 9.87590 -0.00190 -0.01924 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.18460 10.13410 0.05050 0.49832 華頓中小型基金 25.61000 25.20000 0.41000 1.62698 華頓中國多重機會平衡基金 12.73880 12.67520 0.06360 0.50177 華頓台灣基金 30.11000 29.21000 0.90000 3.08114 華頓平安貨幣市場基金 11.50560 11.50550 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.57000 17.51000 0.06000 0.34266 華頓全球高收益債券基金A 13.30690 13.32600 -0.01910 -0.14333 華頓全球高收益債券基金B 8.38550 8.39750 -0.01200 -0.14290 華頓全球黑鑽油源基金 6.15000 6.06000 0.09000 1.48515 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.97340 2.97150 0.00190 0.06394 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.98560 13.90220 0.08340 0.59991 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46730 0.46680 0.00050 0.10711 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.82060 11.82550 -0.00490 -0.04144 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.75300 10.76660 -0.01360 -0.12632 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.05330 10.99910 0.05420 0.49277 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.05310 10.00380 0.04930 0.49281 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.62400 11.62330 0.00070 0.00602 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.65670 10.66310 -0.00640 -0.06002 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.36000 12.39000 -0.03000 -0.24213 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.37000 12.40000 -0.03000 -0.24194 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41490 2.41420 0.00070 0.02900 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.95500 1.96040 -0.00540 -0.27545 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.13850 12.12720 0.01130 0.09318 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.97880 9.96950 0.00930 0.09328 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37890 0.37860 0.00030 0.07924 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32150 0.32190 -0.00040 -0.12426 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.49000 3.49000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 16.40000 16.33000 0.07000 0.42866 匯豐中國動力基金(美元) 0.55000 0.55000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 18.07000 18.06000 0.01000 0.05537 匯豐台灣精典基金 23.99000 23.74000 0.25000 1.05307 匯豐全球趨勢組合基金 12.14000 12.01000 0.13000 1.08243 匯豐全球關鍵資源基金 8.37000 8.21000 0.16000 1.94884 匯豐安富基金 25.26000 25.12000 0.14000 0.55732 匯豐成功基金 39.49000 39.11000 0.38000 0.97162 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.42780 2.43730 -0.00950 -0.38978 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.22370 2.23350 -0.00980 -0.43877 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.61660 11.63890 -0.02230 -0.19160 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.07530 8.09750 -0.02220 -0.27416 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38230 0.38360 -0.00130 -0.33889 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34500 0.34620 -0.00120 -0.34662 匯豐拉丁美洲基金 7.82000 7.73000 0.09000 1.16429 匯豐金磚動力基金 14.93000 14.81000 0.12000 0.81026 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97250 14.97240 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.24000 5.18000 0.06000 1.15830 匯豐新鑽動力基金 11.34000 11.29000 0.05000 0.44287 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.52320 5.50380 0.01940 0.35248 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.05110 9.03200 0.01910 0.21147 匯豐龍鳳基金-A類型 51.47000 50.91000 0.56000 1.09998 匯豐龍鳳基金-I類型 51.47000 50.91000 0.56000 1.09998 匯豐龍騰電子基金 37.35000 36.92000 0.43000 1.16468 匯豐雙高收益債券組合基金 12.22800 12.24680 -0.01880 -0.15351 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.77000 20.35000 0.42000 2.06388 新光中國成長基金(人民幣) 11.58000 11.54000 0.04000 0.34662 新光中國成長基金(美元) 12.51000 12.48000 0.03000 0.24038 新光中國成長基金(新臺幣) 12.11000 12.04000 0.07000 0.58140 新光台灣富貴基金 23.38000 23.25000 0.13000 0.55914 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286 新光全球生技醫療基金(美元) 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555 新光全球債券基金(A累積)美元 9.92280 9.93050 -0.00770 -0.07754 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.41000 9.37620 0.03380 0.36049 新光全球債券基金(B配息)美元 9.61540 9.62270 -0.00730 -0.07586 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.10870 9.07600 0.03270 0.36029 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.08000 10.02000 0.06000 0.59880 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648 新光吉星貨幣市場基金 15.42620 15.42610 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 新光多重資產基金(A累積)美元 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 新光亞洲精選基金-美金 24.43000 24.59000 -0.16000 -0.65067 新光亞洲精選基金-新台幣 24.03000 24.08000 -0.05000 -0.20764 新光兩岸優勢基金 13.71000 13.64000 0.07000 0.51320 新光店頭基金 26.50000 26.02000 0.48000 1.84473 新光南非幣保本基金 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.44000 9.40000 0.04000 0.42553 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.81000 8.76000 0.05000 0.57078 新光創新科技基金 15.90000 15.62000 0.28000 1.79257 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.68710 9.69700 -0.00990 -0.10209 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.98020 9.99720 -0.01700 -0.17005 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.65180 9.65210 -0.00030 -0.00311 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.26970 9.27920 -0.00950 -0.10238 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.56220 9.58010 -0.01790 -0.18685 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.24130 9.24230 -0.00100 -0.01082 新光澳幣八年期保本基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 新光澳幣保本基金 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.98900 9.99650 -0.00750 -0.07503 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.98860 9.99610 -0.00750 -0.07503 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.90060 9.89880 0.00180 0.01818 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.90060 9.89880 0.00180 0.01818 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.88450 9.89360 -0.00910 -0.09198 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.88420 9.89330 -0.00910 -0.09198 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.85840 9.87080 -0.01240 -0.12562 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.86080 9.87320 -0.01240 -0.12559 瑞銀全球創新趨勢基金 7.36000 7.28000 0.08000 1.09890 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.80550 9.81860 -0.01310 -0.13342 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53990 9.55270 -0.01280 -0.13399 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.77730 9.79340 -0.01610 -0.16440 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.55460 9.57030 -0.01570 -0.16405 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.63110 9.64720 -0.01610 -0.16689 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.91790 9.93420 -0.01630 -0.16408 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.72310 13.71420 0.00890 0.06490 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.56350 8.55790 0.00560 0.06544 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.47450 36.34110 0.13340 0.36708 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.90930 36.76920 0.14010 0.38103 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.41060 38.20690 0.20370 0.53315 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09230 11.09130 0.00100 0.00902 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.33970 10.31230 0.02740 0.26570 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.33540 13.26810 0.06730 0.50723 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.74970 10.71980 0.02990 0.27892 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.79000 10.71000 0.08000 0.74697 群益大印度基金-人民幣 13.04850 13.09140 -0.04290 -0.32770 群益大印度基金-美元 13.23470 13.30850 -0.07380 -0.55453 群益大印度基金-新臺幣 12.18000 12.19000 -0.01000 -0.08203 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.35180 12.28460 0.06720 0.54703 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.84590 12.80510 0.04080 0.31862 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.71000 11.61000 0.10000 0.86133 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.53200 11.46920 0.06280 0.54755 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.94410 10.90940 0.03470 0.31807 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.00000 9.92000 0.08000 0.80645 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.91160 9.85770 0.05390 0.54678 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.44450 9.41450 0.03000 0.31866 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.68000 9.60000 0.08000 0.83333 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.63030 9.57790 0.05240 0.54709 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.48370 9.45360 0.03010 0.31840 群益中小型股基金 49.93000 48.84000 1.09000 2.23178 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.86900 9.87280 -0.00380 -0.03849 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.88120 9.90750 -0.02630 -0.26546 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.99330 8.97370 0.01960 0.21842 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.78210 8.78550 -0.00340 -0.03870 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.79260 8.81610 -0.02350 -0.26656 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.00340 7.98580 0.01760 0.22039 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.38080 11.38220 -0.00140 -0.01230 群益中國高收益債券基金-美元 11.19190 11.19580 -0.00390 -0.03483 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.53020 10.51030 0.01990 0.18934 群益中國新機會基金N-人民幣 9.57820 9.54180 0.03640 0.38148 群益中國新機會基金N-美元 9.48530 9.47080 0.01450 0.15310 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648 群益中國新機會基金-人民幣 8.49460 8.46240 0.03220 0.38051 群益中國新機會基金-美元 10.14220 10.12670 0.01550 0.15306 群益中國新機會基金-新臺幣 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309 群益平衡王基金 19.18580 19.18990 -0.00410 -0.02137 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.06000 8.03000 0.03000 0.37360 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.86000 5.84000 0.02000 0.34247 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.09390 10.06900 0.02490 0.24729 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.39060 10.38860 0.00200 0.01925 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.16550 9.14280 0.02270 0.24828 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.43480 9.43300 0.00180 0.01908 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.68000 8.63000 0.05000 0.57937 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.90640 9.91150 -0.00510 -0.05146 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.73840 9.74490 -0.00650 -0.06670 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.40440 9.40930 -0.00490 -0.05208 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.32590 9.33210 -0.00620 -0.06644 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.96340 9.96860 -0.00520 -0.05216 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.04360 10.05030 -0.00670 -0.06666 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.57000 9.57500 -0.00500 -0.05222 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.99520 9.98490 0.01030 0.10316 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.33640 7.32880 0.00760 0.10370 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.06220 10.04640 0.01580 0.15727 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.96500 9.97210 -0.00710 -0.07120 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.02500 10.00750 0.01750 0.17487 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.06210 10.04630 0.01580 0.15727 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.96500 9.97210 -0.00710 -0.07120 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.02500 10.00750 0.01750 0.17487 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.06220 10.04650 0.01570 0.15627 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.96500 9.97210 -0.00710 -0.07120 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.02500 10.00750 0.01750 0.17487 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.06220 10.04640 0.01580 0.15727 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.96500 9.97210 -0.00710 -0.07120 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.02500 10.00750 0.01750 0.17487 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 9.96000 9.87000 0.09000 0.91185 群益全球關鍵生技基金-美元 14.42960 14.36460 0.06500 0.45250 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.81000 13.68000 0.13000 0.95029 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.32000 11.28000 0.04000 0.35461 群益印度中小基金N-美元 10.01620 10.11060 -0.09440 -0.93367 群益印度中小基金N-新臺幣 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171 群益印度中小基金-人民幣 14.97770 15.08450 -0.10680 -0.70801 群益印度中小基金-美元 14.32570 14.46070 -0.13500 -0.93356 群益印度中小基金-新臺幣 16.07000 16.15000 -0.08000 -0.49536 群益多利策略組合基金 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 群益多重收益組合基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 群益多重資產組合基金 15.57000 15.50000 0.07000 0.45161 群益安家基金 25.44720 25.09220 0.35500 1.41478 群益安穩貨幣市場基金 16.06420 16.06410 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 20.72000 20.32000 0.40000 1.96850 群益亞太中小基金 13.36000 13.28000 0.08000 0.60241 群益亞太新趨勢平衡基金 17.22000 17.19000 0.03000 0.17452 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.55810 9.55360 0.00450 0.04710 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.42190 7.41840 0.00350 0.04718 群益店頭市場基金 105.99000 103.42000 2.57000 2.48501 群益東方盛世基金 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 群益東協成長基金-人民幣 13.83960 13.81470 0.02490 0.18024 群益東協成長基金-美元 13.10080 13.10700 -0.00620 -0.04730 群益東協成長基金-新臺幣 12.57000 12.51000 0.06000 0.47962 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.17380 11.13730 0.03650 0.32773 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.71150 10.67970 0.03180 0.29776 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.08010 10.02890 0.05120 0.51052 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.95370 9.92120 0.03250 0.32758 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.54530 9.51690 0.02840 0.29842 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.98040 8.93480 0.04560 0.51036 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.05020 10.02040 0.02980 0.29739 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.74050 9.70870 0.03180 0.32754 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.71490 9.68610 0.02880 0.29733 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.03250 9.98150 0.05100 0.51095 群益長安基金 29.49000 29.13000 0.36000 1.23584 群益美國新創亮點基金-美元 14.51050 14.34490 0.16560 1.15442 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.59000 13.37000 0.22000 1.64547 群益真善美基金 17.71400 17.62810 0.08590 0.48729 群益馬拉松基金 127.56000 125.46000 2.10000 1.67384 群益深証中小板基金 15.79000 15.73000 0.06000 0.38144 群益創新科技基金 33.72000 33.09000 0.63000 1.90390 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.88970 9.86120 0.02850 0.28901 群益華夏盛世基金N-美元 9.81580 9.80980 0.00600 0.06116 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 群益華夏盛世基金-人民幣 10.76980 10.73880 0.03100 0.28867 群益華夏盛世基金-美元 10.82330 10.81670 0.00660 0.06102 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.32000 17.22000 0.10000 0.58072 群益奧斯卡基金 28.26000 27.65000 0.61000 2.20615 群益新興金鑽基金-美元 13.09410 13.06140 0.03270 0.25036 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690 群益葛萊美基金 24.44000 23.84000 0.60000 2.51678 群益道瓊美國地產ETF基金 18.96000 18.74000 0.22000 1.17396 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.81000 12.67000 0.14000 1.10497 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.57760 11.56480 0.01280 0.11068 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.34890 11.34230 0.00660 0.05819 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.26900 11.24760 0.02140 0.19026 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.63110 8.62140 0.00970 0.11251 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.30200 9.29670 0.00530 0.05701 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.44000 8.41000 0.03000 0.35672 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.92430 8.90740 0.01690 0.18973 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.48000 29.17000 0.31000 1.06274 德信中國精選成長基金 12.37000 12.30000 0.07000 0.56911 德信台灣主流中小基金 19.43000 18.94000 0.49000 2.58712 德信新興股票組合基金 11.57000 11.49000 0.08000 0.69626 德信萬保貨幣市場基金 11.91910 11.91900 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.69070 10.67740 0.01330 0.12456 德信數位時代基金 27.77000 27.63000 0.14000 0.50670 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64640 11.64630 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.48000 16.36000 0.12000 0.73350 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.36000 19.00000 0.36000 1.89474 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.30000 7.28000 0.02000 0.27473 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.73370 9.77340 -0.03970 -0.40620 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.72930 13.78490 -0.05560 -0.40334 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.05970 8.07950 -0.01980 -0.24506 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.09710 11.14080 -0.04370 -0.39225 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.24730 11.29020 -0.04290 -0.37998 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.70430 12.73330 -0.02900 -0.22775 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.52000 18.34000 0.18000 0.98146 摩根中小基金 25.25000 24.82000 0.43000 1.73247 摩根中國A股基金 15.33000 15.28000 0.05000 0.32723 摩根中國A股基金(美元) 12.41000 12.43000 -0.02000 -0.16090 摩根中國亮點基金 14.31000 14.18000 0.13000 0.91678 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.96300 11.93960 0.02340 0.19599 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.85530 12.87490 -0.01960 -0.15223 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.31380 10.32890 -0.01510 -0.14619 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.28670 13.26120 0.02550 0.19229 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.74020 14.76250 -0.02230 -0.15106 摩根台灣金磚基金 20.98000 20.68000 0.30000 1.45068 摩根台灣增長基金 51.23000 50.77000 0.46000 0.90605 摩根平衡基金 28.08000 28.00000 0.08000 0.28571 摩根全球α基金 18.98000 18.79000 0.19000 1.01118 摩根全球平衡基金 15.33510 15.27410 0.06100 0.39937 摩根全球發現基金 12.48000 12.34000 0.14000 1.13452 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.77820 9.76220 0.01600 0.16390 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.60150 10.59270 0.00880 0.08308 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.15100 10.14250 0.00850 0.08381 摩根多元入息成長基金-累積型 11.33530 11.31650 0.01880 0.16613 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.78540 10.77530 0.01010 0.09373 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.65670 13.64400 0.01270 0.09308 摩根亞洲基金 57.97000 57.56000 0.41000 0.71230 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.64600 8.64680 -0.00080 -0.00925 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.98270 9.99980 -0.01710 -0.17100 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.94970 8.96470 -0.01500 -0.16732 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.35550 12.35670 -0.00120 -0.00971 摩根東方內需機會基金 18.35000 18.22000 0.13000 0.71350 摩根東方科技基金 36.40000 36.40000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241 摩根金龍收成基金 23.05000 22.88000 0.17000 0.74301 摩根第一貨幣市場基金 15.06480 15.06460 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.52000 14.58000 -0.06000 -0.41152 摩根新金磚五國基金 11.75000 11.62000 0.13000 1.11876 摩根新絲路基金 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361 摩根新興35基金 13.80000 13.71000 0.09000 0.65646 摩根新興日本基金 24.78000 24.77000 0.01000 0.04037 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.61310 7.63580 -0.02270 -0.29728 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.72530 9.76020 -0.03490 -0.35757 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.63500 9.66910 -0.03410 -0.35267 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.69360 10.72350 -0.02990 -0.27883 摩根新興科技基金 59.68000 58.60000 1.08000 1.84300 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.33760 8.34800 -0.01040 -0.12458 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.47100 10.48420 -0.01320 -0.12590 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.80190 8.78340 0.01850 0.21062 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.59400 9.61510 -0.02110 -0.21945 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.21130 9.23120 -0.01990 -0.21557 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.99220 9.97110 0.02110 0.21161 摩根龍揚基金 34.48000 34.23000 0.25000 0.73035 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.04000 9.93000 0.11000 1.10775 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.91000 10.85000 0.06000 0.55300 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116 摩根環球股票收益基金-累積型 10.93000 10.81000 0.12000 1.11008 摩根總收益組合基金-月配息型 9.35520 9.34420 0.01100 0.11772 摩根總收益組合基金-累積型 11.21960 11.20650 0.01310 0.11690 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.50000 25.04000 0.46000 1.83706 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.56200 11.59150 -0.02950 -0.25450 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.94550 10.97260 -0.02710 -0.24698 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.86910 9.89260 -0.02350 -0.23755 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.28070 10.30700 -0.02630 -0.25517 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.75950 9.78370 -0.02420 -0.24735 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.79390 8.81480 -0.02090 -0.23710 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.56740 10.60860 -0.04120 -0.38836 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.31590 10.30590 0.01000 0.09703 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.81250 9.81150 0.00100 0.01019 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.66950 9.62170 0.04780 0.49679 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.66630 9.66540 0.00090 0.00931 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.52520 9.47820 0.04700 0.49587 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.44120 11.46540 -0.02420 -0.21107 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.25940 11.28050 -0.02110 -0.18705 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.15100 10.13590 0.01510 0.14898 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.96180 10.98490 -0.02310 -0.21029 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.77100 10.79120 -0.02020 -0.18719 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.71330 9.69890 0.01440 0.14847 聯邦金鑽平衡基金 23.54490 23.06850 0.47640 2.06515 聯邦貨幣市場基金 13.14740 13.14720 0.00020 0.00152 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.53200 10.55450 -0.02250 -0.21318 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.11610 8.13340 -0.01730 -0.21270 聯邦精選科技基金 12.80000 12.54000 0.26000 2.07337 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.84510 15.85050 -0.00540 -0.03407 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.13000 12.13990 -0.00990 -0.08155 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.05430 12.01870 0.03560 0.29621 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.61060 11.57640 0.03420 0.29543 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.65380 11.65810 -0.00430 -0.03688 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.95210 10.95950 -0.00740 -0.06752 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57440 10.57830 -0.00390 -0.03687 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.65280 8.65860 -0.00580 -0.06699 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 36.92000 36.69000 0.23000 0.62687 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.51000 15.53000 -0.02000 -0.12878 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.85000 12.87000 -0.02000 -0.15540 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.51000 13.51000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.70000 12.71000 -0.01000 -0.07868 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.08000 8.07000 0.01000 0.12392 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.37000 12.38000 -0.01000 -0.08078 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.27000 12.21000 0.06000 0.49140 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.83000 15.79000 0.04000 0.25332 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.73000 15.70000 0.03000 0.19108 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.54000 20.50000 0.04000 0.19512 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.72000 18.69000 0.03000 0.16051 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.75000 12.69000 0.06000 0.47281 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.79000 15.77000 0.02000 0.12682 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.50000 16.46000 0.04000 0.24301 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.57000 15.54000 0.03000 0.19305 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.78000 15.76000 0.02000 0.12690 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.30000 14.27000 0.03000 0.21023 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.29000 14.27000 0.02000 0.14015 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 15.00000 14.97000 0.03000 0.20040 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.29000 18.31000 -0.02000 -0.10923 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.19000 17.21000 -0.02000 -0.11621 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.59000 13.60000 -0.01000 -0.07353 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.33000 14.34000 -0.01000 -0.06974 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.44000 13.46000 -0.02000 -0.14859 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.40000 13.41000 -0.01000 -0.07457 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.66000 14.65000 0.01000 0.06826 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.62000 14.61000 0.01000 0.06845 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 聯博貨幣市場基金 14.98440 14.98430 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.40770 10.41330 -0.00560 -0.05378 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.97990 14.00870 -0.02880 -0.20559 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.65900 7.66300 -0.00400 -0.05220 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.16000 14.18000 -0.02000 -0.14104 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.18000 14.21000 -0.03000 -0.21112 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 23.50000 23.05000 0.45000 1.95228 瀚亞中國基金-人民幣 13.44000 13.42000 0.02000 0.14903 瀚亞中國基金-新台幣 14.74000 14.69000 0.05000 0.34037 瀚亞巴西基金 5.19000 5.09000 0.10000 1.96464 瀚亞外銷基金 44.07000 43.38000 0.69000 1.59059 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.65000 10.59000 0.06000 0.56657 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 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