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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月10日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大S&P500正2 富邦上証正2 元大中型100          宏洲              昶和     東泥     奇力新     
宏洲     元大滬深300正2 富邦科技          利華              大統染   大飲     達欣工     
嘉裕     國泰中國A50正2 元大台商50          中和              海悅     興泰                
東華     群益臺灣加權反1 富邦摩台          本盟              銘旺科   宏亞                
大東     正道     富邦發達          亞力              卓越     達新                
立益     友旺     富邦金融          華城              統領     立益                
佳和     同開     元大MSCI台灣          永冠-KY                    怡華                
昶和     悠克     永豐臺灣加權          大山                       昶和                
三洋紡            富邦日本          和康生                     大統染              
本盟              國泰日經225          科妍                       亞崴                
瑞利              元大日經225          上緯投控                   程泰                
樂士              元大韓國          中鋼構                     永記                
正峰新            元大美債7-10正2          新光鋼                     科妍                
億泰              元大美債7-10反1          世紀鋼                     士紙                
毛寶              元大S&P日圓反1          中環                       高興昌              
燁興              富邦歐洲          國巨                       東明-KY             
中鴻              FH彭博高收益債          海悅                       世紀鋼              
聚亨              FH彭博新興債          威盛                       映泰                
千興              FH富時不動產          統懋                       隴華                
威致              FH富時高息低波          麗臺                       禾伸堂              
華豐              宏洲              大毅                       玉晶光              
首利              嘉裕              強茂                       世芯-KY             
麗正              東華              華新科                     拓凱                
東訊              大東              玉晶光                     東科-KY             
華泰              立益              柏承                       亞弘電              
錸德              佳和              晶心科                     華友聯              
倫飛              昶和              台船                       遠雄來              
威盛              三洋紡            杜康-DR                    夏都                
銘旺科            本盟              陽光能源-DR                   欣欣                
統懋              瑞利              慶豐富                     統領                
翔耀              樂士              佐登-KY                    杜康-DR             
太空梭            正峰新                                       晨訊科-DR            
新利虹            億泰                                         友佳-DR             
麗臺              毛寶                                         精熙-DR             
華映              燁興                                         一零四              
吉祥全            中鴻                                         欣天然              
憶聲              聚亨                                         新海                
科風              千興                                         秋雨                
建碁              威致                                         欣高                
和鑫              華豐                                         台數科              
力特              首利                                         南六                
喬鼎              麗正                                         基勝-KY             
正達              東訊                                         波力-KY             
晟鈦              華泰                                         政伸                
新世紀            錸德                                         吉源-KY             
誠創              倫飛                                                             
嘉威              威盛                                                             
力銘              銘旺科                                                           
亞太電            統懋                                                             
達能              翔耀                                                             
清惠              太空梭                                                           
慧友              新利虹                                                           
勁永              麗臺                                                             
捷泰              華映                                                             
互億              吉祥全                                                           
天瀚              憶聲                                                             
迅杰              科風                                                             
華上              建碁                                                             
光麗-KY           和鑫                                                             
元晶              力特                                                             
華冠              喬鼎                                                             
裕豐              正達                                                             
寶徠              晟鈦                                                             
新建              新世紀                                                           
皇普              誠創                                                             
日勝生            嘉威                                                             
台船              力銘                                                             
台南-KY           亞太電                                                           
康師傅-DR          達能                                                             
聖馬丁-DR          清惠                                                             
神州-DR           慧友                                                             
耀傑-DR           勁永                                                             
同方友友-DR          捷泰                                                             
晨訊科-DR          互億                                                             
友佳-DR           天瀚                                                             
陽光能源-DR          迅杰                                                             
精熙-DR           華上                                                             
中福              光麗-KY                                                          
雷虎              元晶                                                             
中視              華冠                                                             
秋雨              裕豐                                                             
慶豐富            寶徠                                                             
國光生            新建                                                             
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  國光生
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