◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月10日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 富邦上証正2 元大中型100 宏洲 昶和 東泥 奇力新 宏洲 元大滬深300正2 富邦科技 利華 大統染 大飲 達欣工 嘉裕 國泰中國A50正2 元大台商50 中和 海悅 興泰 東華 群益臺灣加權反1 富邦摩台 本盟 銘旺科 宏亞 大東 正道 富邦發達 亞力 卓越 達新 立益 友旺 富邦金融 華城 統領 立益 佳和 同開 元大MSCI台灣 永冠-KY 怡華 昶和 悠克 永豐臺灣加權 大山 昶和 三洋紡 富邦日本 和康生 大統染 本盟 國泰日經225 科妍 亞崴 瑞利 元大日經225 上緯投控 程泰 樂士 元大韓國 中鋼構 永記 正峰新 元大美債7-10正2 新光鋼 科妍 億泰 元大美債7-10反1 世紀鋼 士紙 毛寶 元大S&P日圓反1 中環 高興昌 燁興 富邦歐洲 國巨 東明-KY 中鴻 FH彭博高收益債 海悅 世紀鋼 聚亨 FH彭博新興債 威盛 映泰 千興 FH富時不動產 統懋 隴華 威致 FH富時高息低波 麗臺 禾伸堂 華豐 宏洲 大毅 玉晶光 首利 嘉裕 強茂 世芯-KY 麗正 東華 華新科 拓凱 東訊 大東 玉晶光 東科-KY 華泰 立益 柏承 亞弘電 錸德 佳和 晶心科 華友聯 倫飛 昶和 台船 遠雄來 威盛 三洋紡 杜康-DR 夏都 銘旺科 本盟 陽光能源-DR 欣欣 統懋 瑞利 慶豐富 統領 翔耀 樂士 佐登-KY 杜康-DR 太空梭 正峰新 晨訊科-DR 新利虹 億泰 友佳-DR 麗臺 毛寶 精熙-DR 華映 燁興 一零四 吉祥全 中鴻 欣天然 憶聲 聚亨 新海 科風 千興 秋雨 建碁 威致 欣高 和鑫 華豐 台數科 力特 首利 南六 喬鼎 麗正 基勝-KY 正達 東訊 波力-KY 晟鈦 華泰 政伸 新世紀 錸德 吉源-KY 誠創 倫飛 嘉威 威盛 力銘 銘旺科 亞太電 統懋 達能 翔耀 清惠 太空梭 慧友 新利虹 勁永 麗臺 捷泰 華映 互億 吉祥全 天瀚 憶聲 迅杰 科風 華上 建碁 光麗-KY 和鑫 元晶 力特 華冠 喬鼎 裕豐 正達 寶徠 晟鈦 新建 新世紀 皇普 誠創 日勝生 嘉威 台船 力銘 台南-KY 亞太電 康師傅-DR 達能 聖馬丁-DR 清惠 神州-DR 慧友 耀傑-DR 勁永 同方友友-DR 捷泰 晨訊科-DR 互億 友佳-DR 天瀚 陽光能源-DR 迅杰 精熙-DR 華上 中福 光麗-KY 雷虎 元晶 中視 華冠 秋雨 裕豐 慶豐富 寶徠 國光生 新建 皇普 日勝生 台船 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 國光生