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[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧05月09日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
2514   龍邦                   914      1038      88.05  
2856   元富證               10554     12685      83.20  
2475   華映                  4543      5797      78.37  
006207 FH滬深                1193      1536      77.67  
2109   華豐                   884      1163      76.01  
2430   燦坤                  1263      1670      75.63  
2886   兆豐金               10870     15216      71.44  
2867   三商壽                1801      2530      71.19  
2380   虹光                  1294      1857      69.68  
6177   達麗                   750      1087      69.00  
1434   福懋                   784      1151      68.11  
2449   京元電子              1992      2931      67.96  
4904   遠傳                  5426      8034      67.54  
2633   台灣高鐵              1445      2152      67.15  
2845   遠東銀                 913      1363      66.98  
2812   台中銀                1298      1957      66.33  
2010   春源                   982      1481      66.31  
3702   大聯大                3815      5816      65.59  
5521   工信                   662      1028      64.40  
2324   仁寶                  4730      7360      64.27  
2511   太子                   764      1216      62.83  
2002   中鋼                  4501      7171      62.77  
2823   中壽                  2248      3593      62.57  
2882   國泰金                8336     13432      62.06  
2841   台開                   747      1222      61.13  
4725   信昌化                 922      1513      60.94  
1304   台聚                   670      1102      60.80  
1229   聯華                   725      1205      60.17  
2609   陽明                  2506      4198      59.70  
2504   國產                   764      1287      59.36  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
2514   龍邦                  -934      1038     -89.98  
2856   元富證              -10798     12685     -85.12  
00669R 國泰美國道瓊反1      -1462      1741     -83.97  
2010   春源                 -1199      1481     -80.96  
2109   華豐                  -941      1163     -80.91  
2475   華映                 -4646      5797     -80.14  
5880   合庫金               -4869      6108     -79.72  
6177   達麗                  -848      1087     -78.01  
4904   遠傳                 -6263      8034     -77.96  
2430   燦坤                 -1255      1670     -75.15  
2014   中鴻                 -2654      3556     -74.63  
2867   三商壽               -1835      2530     -72.53  
00683L 元大美元指數正2      -2511      3490     -71.95  
2380   虹光                 -1317      1857     -70.92  
2449   京元電子             -2078      2931     -70.90  
3045   台灣大               -3638      5140     -70.78  
5521   工信                  -727      1028     -70.72  
2382   廣達                 -7996     11333     -70.56  
1229   聯華                  -850      1205     -70.54  
2324   仁寶                 -5167      7360     -70.20  
2845   遠東銀                -950      1363     -69.70  
1216   統一                 -6139      8874     -69.18  
2633   台灣高鐵             -1485      2152     -69.01  
2886   兆豐金              -10492     15216     -68.95  
2511   太子                  -837      1216     -68.83  
2889   國票金               -1498      2201     -68.06  
1434   福懋                  -769      1151     -66.81  
4725   信昌化                -994      1513     -65.70  
6525   捷敏-KY               -876      1335     -65.62  
4915   致伸                  -673      1029     -65.40  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00677U 富邦VIX                 3519      7562        46.54  
006207 FH滬深                   651      1536        42.38  
00676R 富邦臺灣加權反1          531      1369        38.79  
00655L 國泰中國A50正2          6051     16284        37.16  
00636  國泰中國A50             2404      7422        32.39  
00664R 國泰臺灣加權反1          420      1329        31.60  
00673R 元大S&P原油反1          1054      4019        26.23  
2841   台開                     261      1222        21.36  
0061   元大寶滬深               213      1048        20.32  
2360   致茂                     356      2178        16.35  
00633L 富邦上証正2             4651     30470        15.26  
6451   訊芯-KY                  198      1310        15.11  
3034   聯詠                    1087      7649        14.21  
2303   聯電                    6459     48096        13.43  
1303   南亞                     748      5710        13.10  
2344   華邦電                  2507     19231        13.04  
1808   潤隆                     244      1927        12.66  
2354   鴻準                     212      1743        12.16  
2883   開發金                  3383     28160        12.01  
00637L 元大滬深300正2         12920    108817        11.87  
2408   南亞科                   994      8524        11.66  
00672L 元大S&P原油正2           578      5020        11.51  
1608   華榮                     232      2062        11.25  
2915   潤泰全                   236      2257        10.46  
2454   聯發科                   507      4851        10.45  
1476   儒鴻                     190      1822        10.43  
1710   東聯                     634      6215        10.20  
1718   中纖                     246      2443        10.07  
2332   友訊                     408      4067        10.03  
1402   遠東新                   598      6019         9.94  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00669R 國泰美國道瓊反1        -1102      1741       -63.30  
00683L 元大美元指數正2        -1801      3490       -51.60  
006205 富邦上証               -1402      3624       -38.69  
00631L 元大台灣50正2          -1115      2999       -37.18  
00643  群益深証中小            -423      1233       -34.31  
2382   廣達                   -3307     11333       -29.18  
2355   敬鵬                   -1250      5024       -24.88  
006206 元大上證50              -522      2111       -24.73  
5880   合庫金                 -1400      6108       -22.92  
3514   昱晶                    -249      1241       -20.06  
2014   中鴻                    -708      3556       -19.91  
2890   永豐金                 -2523     14011       -18.01  
0050   元大台灣50              -600      3359       -17.86  
2542   興富發                  -352      2051       -17.16  
2301   光寶科                  -787      4838       -16.27  
00639  富邦深100               -348      2255       -15.43  
2010   春源                    -217      1481       -14.65  
3596   智易                    -516      3532       -14.61  
4919   新唐                    -414      2950       -14.03  
3576   新日光                  -514      3708       -13.86  
1802   台玻                    -185      1381       -13.40  
9933   中鼎                    -183      1394       -13.13  
9907   統一實                  -136      1044       -13.03  
2105   正新                    -300      2342       -12.81  
2385   群光                    -139      1126       -12.34  
1216   統一                   -1089      8874       -12.27  
3045   台灣大                  -604      5140       -11.75  
6456   GIS-KY                  -854      7365       -11.60  
2331   精英                    -116      1030       -11.26  
3698   隆達                    -195      1753       -11.12  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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