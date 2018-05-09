◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月09日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 富邦上証正2 元大中型100 宏洲 昶和 東泥 奇力新 宏洲 元大滬深300正2 富邦科技 利華 大統染 大飲 達欣工 嘉裕 國泰中國A50正2 富邦摩台 中和 海悅 興泰 東華 富邦恒生國企正2 富邦發達 本盟 銘旺科 宏亞 大東 群益臺灣加權反1 富邦金融 亞力 卓越 達新 立益 正道 元大MSCI台灣 華城 統領 立益 佳和 友旺 永豐臺灣加權 永冠-KY 怡華 昶和 同開 富邦日本 大山 昶和 三洋紡 悠克 國泰日經225 和康生 大統染 本盟 元大日經225 科妍 亞崴 瑞利 元大韓國 上緯投控 程泰 樂士 元大美債7-10正2 康聯-KY 永記 正峰新 元大美債7-10反1 中鋼構 科妍 億泰 元大S&P日圓反1 新光鋼 士紙 毛寶 富邦歐洲 世紀鋼 高興昌 燁興 FH彭博高收益債 中環 東明-KY 中鴻 FH彭博新興債 國巨 世紀鋼 聚亨 FH富時高息低波 海悅 映泰 千興 宏洲 威盛 隴華 威致 嘉裕 統懋 禾伸堂 華豐 東華 麗臺 玉晶光 首利 大東 大毅 世芯-KY 麗正 立益 強茂 拓凱 東訊 佳和 華新科 東科-KY 華泰 昶和 玉晶光 亞弘電 錸德 三洋紡 柏承 華友聯 倫飛 本盟 晶心科 遠雄來 威盛 瑞利 台船 夏都 銘旺科 樂士 杜康-DR 欣欣 統懋 正峰新 陽光能源-DR 統領 翔耀 億泰 慶豐富 杜康-DR 太空梭 毛寶 佐登-KY 晨訊科-DR 新利虹 燁興 友佳-DR 麗臺 中鴻 精熙-DR 華映 聚亨 一零四 吉祥全 千興 欣天然 憶聲 威致 新海 科風 華豐 秋雨 建碁 首利 欣高 和鑫 麗正 台數科 力特 東訊 南六 喬鼎 華泰 基勝-KY 正達 錸德 波力-KY 晟鈦 倫飛 政伸 新世紀 威盛 吉源-KY 誠創 銘旺科 嘉威 統懋 力銘 翔耀 亞太電 太空梭 達能 新利虹 清惠 麗臺 慧友 華映 S勁永 吉祥全 捷泰 憶聲 互億 科風 天瀚 建碁 迅杰 和鑫 華上 力特 光麗-KY 喬鼎 元晶 正達 華冠 晟鈦 裕豐 新世紀 寶徠 誠創 新建 嘉威 皇普 力銘 日勝生 亞太電 台船 達能 台南-KY 清惠 康師傅-DR 慧友 聖馬丁-DR S勁永 神州-DR 捷泰 耀傑-DR 互億 同方友友-DR 天瀚 晨訊科-DR 迅杰 友佳-DR 華上 陽光能源-DR 光麗-KY 精熙-DR 元晶 中福 華冠 雷虎 裕豐 中視 寶徠 秋雨 新建 慶豐富 皇普 國光生 日勝生 台船 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 國光生