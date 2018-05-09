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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月09日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大S&P500正2 富邦上証正2 元大中型100          宏洲              昶和     東泥     奇力新     
宏洲     元大滬深300正2 富邦科技          利華              大統染   大飲     達欣工     
嘉裕     國泰中國A50正2 富邦摩台          中和              海悅     興泰                
東華     富邦恒生國企正2 富邦發達          本盟              銘旺科   宏亞                
大東     群益臺灣加權反1 富邦金融          亞力              卓越     達新                
立益     正道     元大MSCI台灣          華城              統領     立益                
佳和     友旺     永豐臺灣加權          永冠-KY                    怡華                
昶和     同開     富邦日本          大山                       昶和                
三洋紡   悠克     國泰日經225          和康生                     大統染              
本盟              元大日經225          科妍                       亞崴                
瑞利              元大韓國          上緯投控                   程泰                
樂士              元大美債7-10正2          康聯-KY                    永記                
正峰新            元大美債7-10反1          中鋼構                     科妍                
億泰              元大S&P日圓反1          新光鋼                     士紙                
毛寶              富邦歐洲          世紀鋼                     高興昌              
燁興              FH彭博高收益債          中環                       東明-KY             
中鴻              FH彭博新興債          國巨                       世紀鋼              
聚亨              FH富時高息低波          海悅                       映泰                
千興              宏洲              威盛                       隴華                
威致              嘉裕              統懋                       禾伸堂              
華豐              東華              麗臺                       玉晶光              
首利              大東              大毅                       世芯-KY             
麗正              立益              強茂                       拓凱                
東訊              佳和              華新科                     東科-KY             
華泰              昶和              玉晶光                     亞弘電              
錸德              三洋紡            柏承                       華友聯              
倫飛              本盟              晶心科                     遠雄來              
威盛              瑞利              台船                       夏都                
銘旺科            樂士              杜康-DR                    欣欣                
統懋              正峰新            陽光能源-DR                   統領                
翔耀              億泰              慶豐富                     杜康-DR             
太空梭            毛寶              佐登-KY                    晨訊科-DR            
新利虹            燁興                                         友佳-DR             
麗臺              中鴻                                         精熙-DR             
華映              聚亨                                         一零四              
吉祥全            千興                                         欣天然              
憶聲              威致                                         新海                
科風              華豐                                         秋雨                
建碁              首利                                         欣高                
和鑫              麗正                                         台數科              
力特              東訊                                         南六                
喬鼎              華泰                                         基勝-KY             
正達              錸德                                         波力-KY             
晟鈦              倫飛                                         政伸                
新世紀            威盛                                         吉源-KY             
誠創              銘旺科                                                           
嘉威              統懋                                                             
力銘              翔耀                                                             
亞太電            太空梭                                                           
達能              新利虹                                                           
清惠              麗臺                                                             
慧友              華映                                                             
S勁永             吉祥全                                                           
捷泰              憶聲                                                             
互億              科風                                                             
天瀚              建碁                                                             
迅杰              和鑫                                                             
華上              力特                                                             
光麗-KY           喬鼎                                                             
元晶              正達                                                             
華冠              晟鈦                                                             
裕豐              新世紀                                                           
寶徠              誠創                                                             
新建              嘉威                                                             
皇普              力銘                                                             
日勝生            亞太電                                                           
台船              達能                                                             
台南-KY           清惠                                                             
康師傅-DR          慧友                                                             
聖馬丁-DR          S勁永                                                            
神州-DR           捷泰                                                             
耀傑-DR           互億                                                             
同方友友-DR          天瀚                                                             
晨訊科-DR          迅杰                                                             
友佳-DR           華上                                                             
陽光能源-DR          光麗-KY                                                          
精熙-DR           元晶                                                             
中福              華冠                                                             
雷虎              裕豐                                                             
中視              寶徠                                                             
秋雨              新建                                                             
慶豐富            皇普                                                             
國光生            日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  國光生
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