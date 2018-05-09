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力推AI發展 白宮邀美國38家科技公司共商大計
※來源：華爾街見聞

美國力推AI發展。(圖：AFP)
美國力推AI發展。(圖：AFP)

白宮周四（10 日）計劃召集亞馬遜，Facebook，谷歌，英特爾和其他 34 個其他美國主要大公司高管開會，以推動機器人、人工智慧（AI）等高科技的發展。

川普和美國科技界關係雖然不融洽，但他當選至今，1 年半內已經召開過兩次大規模「科技大會」，周四的會議似乎是延續「慣例」。

川普召開第三次「全美科技大會」

據《華盛頓郵報》報導，白宮透露，周四與會者將是微軟、英偉達、萬事達、福特等 38 家大企業的代表。Facebook 派出其人工智慧副總裁 Jerme Pesenti；亞馬遜派出其語音助理 Alexa 首席科學家 Rohit Prasad。英特爾首席執行官 Brian Krzanich 也有望出席。

該報稱，根據預案，川普政府將就政策調整諮詢學界、政府官員和 AI 開發人員，以推進 AI 在農業、醫療保健和交通等領域的應用。此外，他們也將對美國政府資助如機器學習等尖端技術研究進行討論。

該報還稱，一位熟悉周四會議的消息人士表示，白宮目前正在考慮一套不同的政策倡議，包括公開更多的 AI 數據。許多公司長期要求美國政府，開放更多的 AI 資訊資源。

2016 年 12 月，剛剛當選美國總統的川普就在自家川普大廈召開科技峰會，討論科技創新、稅收改革、就業、完善基礎設施建設、網路安全、移民問題和就業監管等議題。

當時參加峰會的有：蒂姆 · 庫克（蘋果 CEO）、埃隆 · 馬斯克（特斯拉 CEO）、埃里克 · 施密特和拉里 · 佩奇（Alphabet 董事長和 CEO）、薩提亞 · 納德拉（微軟 CEO）、傑夫 · 貝佐斯（亞馬遜 CEO）、雪莉 · 桑德伯格（Facebook COO）、布萊恩 · 科茲安尼克（英特爾 CEO）、羅卓克（思科 CEO）等。

時隔半年，川普去年 6 月在白宮召開了美國技術委員會的一個圓桌會議，庫克、納德拉、貝佐斯、羅曼提（IBM CEO）、凱芝（甲骨文 CEO）、科茲安尼克等美國科技界翹楚齊齊亮相，當時川普承諾將減少對新興科技行業的監管障礙。Facebook CEO 扎克伯格和特斯拉 CEO 馬斯克雙雙缺席。

CNN 當時分析稱，此次會面的只有一個：讓科技服務於美國基礎設施的現代化，「我們的目標是要提高聯邦政府的技術能力，為美國人民提供更好的服務，並更好地應對網路攻擊的威脅」。

AI 是中美高科技「決鬥」的核心

此次會議的另一個看點是，川普政府大力推動 AI 發展。

根據川普政府的估計，美國政府在 2017 財年支出超過 20 億美元對 AI 技術進行研究和開發。這還不包括五角大樓和主要情報機構在 AI 領域的投入。

儘管如此，《華盛頓郵報》稱，許多專家表示，他們本周會要求川普政府投入新的聯邦資金來推動 AI 的發展，並幫助他們與其他國家，特別是與中國的企業進行競爭。

對於該行業的許多人來說，AI 是美國和中國之間高科技決鬥的核心，《華盛頓郵報》稱，白宮正在研究政策，限制美國公司與中國展開 AI 領域的合作。

此前還有媒體報導稱，美國政府官員表示，因擔憂中方規避有關限制以獲取敏感技術，美方將採取進一步措施，限制中國對美 AI 等先進技術領域的投資。

去年年中，中國制定了一項發展規劃，希望在 2030 年成為 AI 領域的世界領導者，在技術上超越對手，並打造規模近 1500 億美元的本土產業。

據 2018 中國 IT 市場年會最新數據顯示，2017 年中國 AI 核心產業規模超過 700 億元，預計到 2020 年，中國 AI 核心產業規模將超過 1600 億元，增長率達到 26.2%。

據調研機構 CB Insights 統計，2017 年全球 AI 初創企業的融資額達到 152 億美元，中國 AI 在這一年投資迅速增長，達到 73 億美元，占比 48%，超過美國的 38%。

不過，現階段美國在 AI 領域仍占領導優勢。

據騰訊研究院的統計，截至 2017 年 6 月，全球 AI 初創企業的數量共 2617 家，美國 1078 家，占全球 41%，中國 592 家，占全球 23%，其他國家 486 家。這說明全球在 AI 領域的新公司基本都集中在美國和中國，美國優勢明顯，而從 AI 領域的人才分布來看，中國美國之間也仍存差距。

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