【異動股】​保險板塊集體走強 中國太保(601601-CN)漲超5%

今日早盤，保險板塊集體走強，截至發稿，中國太保(601601-CN)漲5.13%報35.43元，西水股份(600291-CN)漲5.48%報16.17元，新華保險(601336-CN)漲3.65%報47.2元，中國平安(601318-CN)漲2.96%報63.0元，天茂集團(000627-CN)漲2.44%報7.98元，中國人壽(601628-CN)漲2.34%報25.38元。

西南證券分析認為，2018年一季度上市險企業績：從上市險企陸續披露出來的2018 年一季度業績來看，負債端續期保費高增速和準備金折現率精算假設變更是驅動險企業績增長的主要動力。中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險分别實現營業收入3105 億元、2649 億元、1244 億元、462 億元，同比增長16.8%、-2.5%、14.8%、3.5%;歸母淨利潤分别達到257 億元、135 億元、38 億元、26 億元，同比增長11.5%、120.0%、87.6%、42.0%，業績增速延續了近年來的較高水平。

壽險業務轉型升級，保單結構持續優化：2018 年一季度壽險行業在134 號監管新規和銀行理財收益率上升的背景下，市場銷售難度加大，新單保費收入出現了兩位數滑坡。其中，平安人壽、太保壽險、中國人壽、新華人壽的首年新單保費分别同比下滑16.6%、28.2%、35.3%、49.1%，拖累一季度新業務價值增長。與此同時，在過去幾年保險公司大力發展期繳業務的基礎上，續期保費收入在2018 年成為推動總保費維持正增長的主要驅動力。

2018年上市險企在資本市場行情企穩，續期保單高增長的推動下，淨資産和有效業務價值均有望延續增長趨勢，從而推動企業内含價值保持正向增長。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)