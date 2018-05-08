[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/05/07 107/05/04 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.39760 10.39590 0.00170 0.01635 大華銀多元特別收益平衡基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.41190 9.44050 -0.02860 -0.30295 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.63080 9.65720 -0.02640 -0.27337 中國信託台灣活力基金 15.79000 15.43000 0.36000 2.33312 中國信託台灣優勢基金 17.99000 17.50000 0.49000 2.80000 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.06000 8.99000 0.07000 0.77864 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.72800 9.72990 -0.00190 -0.01953 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25640 9.25830 -0.00190 -0.02052 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19830 10.19500 0.00330 0.03237 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.70050 9.69740 0.00310 0.03197 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.05470 10.02460 0.03010 0.30026 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.84540 8.81880 0.02660 0.30163 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.09510 11.12320 -0.02810 -0.25263 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.10700 10.13260 -0.02560 -0.25265 中國信託智能運動基金-台幣 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 中國信託智能運動基金-美元 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97170 10.97130 0.00040 0.00365 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.45380 9.46770 -0.01390 -0.14681 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.25610 9.26970 -0.01360 -0.14671 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.63740 9.64730 -0.00990 -0.10262 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.43070 9.44040 -0.00970 -0.10275 中國信託精穩基金 17.80740 17.67130 0.13610 0.77018 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.26000 11.17000 0.09000 0.80573 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.00000 10.91000 0.09000 0.82493 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.58000 65.68000 0.90000 1.37028 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.30110 37.41080 -0.10970 -0.29323 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29260 11.29160 0.00100 0.00886 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85640 10.88330 -0.02690 -0.24717 元大上證50基金 31.28000 30.81000 0.47000 1.52548 元大大中華TMT基金-人民幣 12.64000 12.68000 -0.04000 -0.31546 元大大中華TMT基金-新台幣 11.75000 11.82000 -0.07000 -0.59222 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.04000 13.10000 -0.06000 -0.45802 元大大中華價值指數基金-美元 13.22000 13.30800 -0.08800 -0.66126 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.19500 17.32500 -0.13000 -0.75036 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.18900 11.24900 -0.06000 -0.53338 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.22500 11.31400 -0.08900 -0.78664 元大中國平衡基金-人民幣 3.13000 3.13000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 14.60000 14.65000 -0.05000 -0.34130 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.14210 47.15230 -0.01020 -0.02163 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.34330 10.34170 0.00160 0.01547 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63390 9.63240 0.00150 0.01557 元大中國機會債券基金-新台幣 9.92620 9.95010 -0.02390 -0.24020 元大巴西指數基金 6.29000 6.32200 -0.03200 -0.50617 元大巴菲特基金 29.81000 29.30000 0.51000 1.74061 元大日經225基金 28.37000 28.33000 0.04000 0.14119 元大台商收成基金 23.35000 22.98000 0.37000 1.61010 元大台灣50單日反向1倍基金 13.02000 13.12000 -0.10000 -0.76220 元大台灣50單日正向2倍基金 34.61000 34.14000 0.47000 1.37668 元大台灣中型100基金 32.19000 31.87000 0.32000 1.00408 元大台灣加權股價指數基金 24.35100 24.16600 0.18500 0.76554 元大台灣卓越50基金 79.38000 78.79000 0.59000 0.74883 元大台灣金融基金 17.11000 17.05000 0.06000 0.35191 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.39000 30.29000 0.10000 0.33014 元大台灣高股息基金 25.16000 25.11000 0.05000 0.19912 元大台灣電子科技基金 34.62000 34.30000 0.32000 0.93294 元大全球ETF成長組合基金 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 元大全球ETF穩健組合基金 14.51000 14.47000 0.04000 0.27643 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.08000 9.14000 -0.06000 -0.65646 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.95000 6.99000 -0.04000 -0.57225 元大全球股票入息基金-美元配息 10.06400 10.04400 0.02000 0.19912 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.24230 10.24420 -0.00190 -0.01855 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.47430 9.47610 -0.00180 -0.01900 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.26670 9.27650 -0.00980 -0.10564 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.62370 8.63290 -0.00920 -0.10657 元大全球新興市場精選組合基金 13.75000 13.83000 -0.08000 -0.57845 元大全球農業商機基金 16.07000 15.95000 0.12000 0.75235 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.41900 8.56400 -0.14500 -1.69313 元大印度指數基金 9.66200 9.76500 -0.10300 -1.05479 元大印度基金 12.69000 12.77000 -0.08000 -0.62647 元大多多基金 20.18000 19.53000 0.65000 3.32821 元大多福基金 56.79000 55.89000 0.90000 1.61031 元大亞太成長基金 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.63380 8.64570 -0.01190 -0.13764 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.19000 7.19990 -0.00990 -0.13750 元大卓越基金 50.27000 49.44000 0.83000 1.67880 元大店頭基金 9.06000 8.85000 0.21000 2.37288 元大泛歐成長基金 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 元大美元貨幣市場基金-美元 10.20610 10.20470 0.00140 0.01372 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.21400 9.19810 0.01590 0.17286 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.49640 30.52400 -0.02760 -0.09042 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.52080 36.50470 0.01610 0.04410 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.36500 19.39450 -0.02950 -0.15210 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.70820 18.65890 0.04930 0.26422 元大美國政府7至10年期債券基金 37.32310 37.33930 -0.01620 -0.04339 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.59490 20.59880 -0.00390 -0.01893 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.79600 17.79320 0.00280 0.01574 元大高科技基金 19.13000 18.63000 0.50000 2.68384 元大得利貨幣市場基金 16.23210 16.23160 0.00050 0.00308 元大得寶貨幣市場基金 11.96690 11.96650 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 13.47000 13.40000 0.07000 0.52239 元大華夏中小基金 8.34000 8.38000 -0.04000 -0.47733 元大新中國基金-人民幣 10.99000 11.07000 -0.08000 -0.72267 元大新中國基金-美元 11.15300 11.24900 -0.09600 -0.85341 元大新中國基金-新台幣 10.70000 10.80000 -0.10000 -0.92593 元大新主流基金 27.75000 26.73000 1.02000 3.81594 元大新東協平衡基金-美元 10.00700 10.05600 -0.04900 -0.48727 元大新東協平衡基金-新台幣 9.40000 9.45000 -0.05000 -0.52910 元大新興市場ESG策略基金 12.79000 12.83000 -0.04000 -0.31177 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.54140 10.53620 0.00520 0.04935 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.57840 10.59100 -0.01260 -0.11897 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.75180 10.77400 -0.02220 -0.20605 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.54660 9.56640 -0.01980 -0.20697 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.78690 9.80490 -0.01800 -0.18358 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.51050 9.52800 -0.01750 -0.18367 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.58060 9.60650 -0.02590 -0.26961 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.31450 9.33980 -0.02530 -0.27088 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.55440 9.57410 -0.01970 -0.20576 元大新興亞洲基金 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.52250 9.55080 -0.02830 -0.29631 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.40310 9.43110 -0.02800 -0.29689 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.42920 9.46550 -0.03630 -0.38350 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.30870 9.34450 -0.03580 -0.38311 元大萬泰貨幣市場基金 15.08270 15.08220 0.00050 0.00332 元大經貿基金 38.92000 37.94000 0.98000 2.58303 元大實質多重資產基金-人民幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 元大實質多重資產基金-美元 9.74200 9.74400 -0.00200 -0.02053 元大實質多重資產基金-新台幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 元大滬深300單日反向1倍基金 14.71000 14.93000 -0.22000 -1.47354 元大滬深300單日正向2倍基金 15.78000 15.29000 0.49000 3.20471 元大精準中小基金 22.00000 21.74000 0.26000 1.19595 元大摩臺基金 37.12000 36.88000 0.24000 0.65076 元大標普500基金 23.78000 23.50000 0.28000 1.19149 元大標普500單日反向1倍基金 13.87000 14.04000 -0.17000 -1.21083 元大標普500單日正向2倍基金 30.26000 29.56000 0.70000 2.36806 元大標智滬深300基金 18.66000 18.44000 0.22000 1.19306 元大歐洲50基金 25.28000 25.14000 0.14000 0.55688 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.48520 9.48280 0.00240 0.02531 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14360 10.14270 0.00090 0.00887 元大績效基金 57.32000 55.20000 2.12000 3.84058 元大韓國KOSPI200基金 24.18000 24.51000 -0.33000 -1.34639 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.29000 15.03000 0.26000 1.72987 日盛上選基金 33.10000 32.19000 0.91000 2.82696 日盛小而美基金 18.65000 18.25000 0.40000 2.19178 日盛中國內需動力基金 10.89000 10.97000 -0.08000 -0.72926 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.63630 11.65500 -0.01870 -0.16045 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.92930 9.94530 -0.01600 -0.16088 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.93110 11.94970 -0.01860 -0.15565 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.17460 10.19040 -0.01580 -0.15505 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.73920 10.76130 -0.02210 -0.20537 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.14230 9.16110 -0.01880 -0.20522 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.02000 12.05000 -0.03000 -0.24896 日盛日盛基金 13.68000 13.19000 0.49000 3.71494 日盛目標收益組合基金(美元) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 日盛全球抗暖化基金 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01110 10.00920 0.00190 0.01898 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.56480 9.56290 0.00190 0.01987 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.76290 9.76520 -0.00230 -0.02355 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.33000 9.33220 -0.00220 -0.02357 日盛全球新興債券基金A 10.72150 10.75150 -0.03000 -0.27903 日盛全球新興債券基金B 8.45690 8.48050 -0.02360 -0.27829 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41340 2.42120 -0.00780 -0.32215 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.71020 1.71580 -0.00560 -0.32638 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37650 0.37770 -0.00120 -0.31771 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26780 0.26860 -0.00080 -0.29784 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.40960 12.45340 -0.04380 -0.35171 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.67720 8.70780 -0.03060 -0.35141 日盛亞洲機會基金 7.44000 7.49000 -0.05000 -0.66756 日盛首選基金 17.10000 16.65000 0.45000 2.70270 日盛高科技基金 17.56000 17.06000 0.50000 2.93083 日盛貨幣市場基金 14.74990 14.74940 0.00050 0.00339 日盛新台商基金 40.15000 38.74000 1.41000 3.63965 日盛精選五虎基金 37.90000 37.00000 0.90000 2.43243 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46710 13.46660 0.00050 0.00371 台新2000高科技基金 34.40000 33.67000 0.73000 2.16810 台新MSCI中國基金 21.62000 21.64000 -0.02000 -0.09242 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.83000 18.93000 -0.10000 -0.52826 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.09000 19.81000 0.28000 1.41343 台新大眾貨幣市場基金 14.14330 14.14280 0.00050 0.00354 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.82970 9.82030 0.00940 0.09572 台新中美貨幣市場基金-美元 10.81960 10.82750 -0.00790 -0.07296 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.98550 10.00150 -0.01600 -0.15998 台新中國通基金 48.54000 47.68000 0.86000 1.80369 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.54570 0.54730 -0.00160 -0.29234 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.23000 16.27700 -0.04700 -0.28875 台新中國精選中小基金 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653 台新主流基金 24.63000 24.38000 0.25000 1.02543 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.87000 18.72000 0.15000 0.80128 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63860 0.63310 0.00550 0.86874 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.31000 14.20000 0.11000 0.77465 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48390 0.47980 0.00410 0.85452 台新台灣中小基金 38.31000 37.59000 0.72000 1.91540 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.41350 9.39000 0.02350 0.25027 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.43790 9.42770 0.01020 0.10819 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.43390 10.42250 0.01140 0.10938 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.57970 10.56730 0.01240 0.11734 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.26730 11.25400 0.01330 0.11818 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 台新印度基金 15.71000 15.80000 -0.09000 -0.56962 台新亞美短期債券基金 10.90840 10.91310 -0.00470 -0.04307 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.68960 8.72060 -0.03100 -0.35548 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29880 0.29960 -0.00080 -0.26702 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.83570 11.87800 -0.04230 -0.35612 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40100 0.40210 -0.00110 -0.27356 台新真吉利貨幣市場基金 11.07770 11.07730 0.00040 0.00361 台新高股息平衡基金 29.76700 29.59040 0.17660 0.59682 台新智慧生活基金-美元 10.06390 9.96430 0.09960 0.99957 台新智慧生活基金-新台幣 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.05870 9.09040 -0.03170 -0.34872 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.92170 8.96080 -0.03910 -0.43634 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.54720 9.58060 -0.03340 -0.34862 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.40940 9.45060 -0.04120 -0.43595 台新新興市場債券基金(A類型) 10.35420 10.37580 -0.02160 -0.20818 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34330 0.34370 -0.00040 -0.11638 台新新興市場債券基金(B類型) 7.86420 7.88070 -0.01650 -0.20937 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27390 0.27430 -0.00040 -0.14583 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.22000 6.22000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.54000 10.51300 0.02700 0.25682 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 21.19000 20.30000 0.89000 4.38424 未來資產全球大消費基金 14.79000 14.67000 0.12000 0.81800 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.67000 8.72000 -0.05000 -0.57339 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.82210 11.85580 -0.03370 -0.28425 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.69280 9.72040 -0.02760 -0.28394 未來資產亞洲新富基金 21.00000 21.06000 -0.06000 -0.28490 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55100 12.55070 0.00030 0.00239 未來資產阿波羅基金 13.10000 12.57000 0.53000 4.21639 未來資產新興市場債券基金A 8.76760 8.77410 -0.00650 -0.07408 未來資產新興市場債券基金B 6.80170 6.80670 -0.00500 -0.07346 未來資產閣來寶全球組合基金 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.99560 10.99470 0.00090 0.00819 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.20270 10.21890 -0.01620 -0.15853 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44820 9.44810 0.00010 0.00106 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59050 10.59060 -0.00010 -0.00094 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.52960 8.54060 -0.01100 -0.12880 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.62040 9.63250 -0.01210 -0.12562 永豐中小基金 50.90000 49.82000 1.08000 2.16780 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.84510 1.84780 -0.00270 -0.14612 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.39250 2.39600 -0.00350 -0.14608 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.74810 8.77540 -0.02730 -0.31110 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.00430 11.03870 -0.03440 -0.31163 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.61000 4.62000 -0.01000 -0.21645 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.53000 21.60000 -0.07000 -0.32407 永豐主流品牌基金 17.42000 17.43000 -0.01000 -0.05737 永豐永豐基金 34.45000 33.71000 0.74000 2.19519 永豐亞洲民生消費基金 12.17000 12.27000 -0.10000 -0.81500 永豐南非幣2021保本基金 12.79540 12.80430 -0.00890 -0.06951 永豐高科技基金 24.63000 23.66000 0.97000 4.09975 永豐貨幣市場基金 13.86490 13.86450 0.00040 0.00289 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.04450 2.04350 0.00100 0.04894 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.41130 2.41250 -0.00120 -0.04974 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.86560 7.87620 -0.01060 -0.13458 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37710 10.39100 -0.01390 -0.13377 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.35940 7.38110 -0.02170 -0.29399 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.14160 11.17450 -0.03290 -0.29442 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.35000 8.38000 -0.03000 -0.35800 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.71000 18.78000 -0.07000 -0.37274 永豐臺灣加權ETF基金 52.74000 52.35000 0.39000 0.74499 永豐領航科技基金 39.53000 38.34000 1.19000 3.10381 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.97000 12.06000 -0.09000 -0.74627 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.54000 11.62000 -0.08000 -0.68847 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.40000 10.33000 0.07000 0.67764 永豐趨勢平衡基金 48.57000 47.50000 1.07000 2.25263 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.45140 11.44810 0.00330 0.02883 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.59870 9.61320 -0.01450 -0.15083 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.72320 9.73790 -0.01470 -0.15096 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.57890 9.59120 -0.01230 -0.12824 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.66250 9.67490 -0.01240 -0.12817 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.61420 9.62350 -0.00930 -0.09664 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.86560 9.87520 -0.00960 -0.09721 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.56650 9.57580 -0.00930 -0.09712 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.73410 9.74350 -0.00940 -0.09647 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.44000 11.46000 -0.02000 -0.17452 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.55000 11.60000 -0.05000 -0.43103 兆豐國際中小基金 15.25000 14.89000 0.36000 2.41773 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.63000 14.67000 -0.04000 -0.27267 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.26000 20.35000 -0.09000 -0.44226 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.54000 20.62000 -0.08000 -0.38797 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.01000 11.93000 0.08000 0.67058 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.01000 11.93000 0.08000 0.67058 兆豐國際生命科學基金 14.70000 14.54000 0.16000 1.10041 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.27040 10.24510 0.02530 0.24695 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.70140 10.66840 0.03300 0.30932 兆豐國際全球高股息基金 11.50000 11.44000 0.06000 0.52448 兆豐國際全球基金 31.11000 30.95000 0.16000 0.51696 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.21180 10.21020 0.00160 0.01567 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.62530 9.60870 0.01660 0.17276 兆豐國際國民基金 22.24000 22.02000 0.22000 0.99909 兆豐國際第一基金 12.93000 12.70000 0.23000 1.81102 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.83100 9.87280 -0.04180 -0.42339 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.90110 7.93470 -0.03360 -0.42346 兆豐國際萬全基金 20.13000 19.85000 0.28000 1.41058 兆豐國際電子基金 25.29000 24.81000 0.48000 1.93470 兆豐國際綠鑽基金 7.98000 7.95000 0.03000 0.37736 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.42000 21.34000 0.08000 0.37488 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.45000 17.56000 -0.11000 -0.62642 兆豐國際豐台灣基金 32.76000 32.69000 0.07000 0.21413 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48590 12.48540 0.00050 0.00400 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199 合庫全球高收益債券基金A類型 11.07490 11.08720 -0.01230 -0.11094 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.93340 11.94450 -0.01110 -0.09293 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.72130 10.73210 -0.01080 -0.10063 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.49720 11.50900 -0.01180 -0.10253 合庫全球高收益債券基金B類型 8.24920 8.25830 -0.00910 -0.11019 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.65850 9.66700 -0.00850 -0.08793 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.14910 9.15840 -0.00930 -0.10155 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.16030 9.17010 -0.00980 -0.10687 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.47070 9.48020 -0.00950 -0.10021 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 合庫全球新興市場基金 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 合庫貨幣市場基金 10.11650 10.11610 0.00040 0.00395 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.67680 9.69730 -0.02050 -0.21140 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.93870 9.96200 -0.02330 -0.23389 合庫新興多重收益基金A類型 10.16880 10.19690 -0.02810 -0.27557 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.71670 11.74330 -0.02660 -0.22651 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.65080 13.68360 -0.03280 -0.23970 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.21880 9.23890 -0.02010 -0.21756 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.83500 9.85840 -0.02340 -0.23736 合庫新興多重收益基金B類型 8.12710 8.14960 -0.02250 -0.27609 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.18620 9.20680 -0.02060 -0.22375 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.47640 10.50140 -0.02500 -0.23806 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.49000 10.40000 0.09000 0.86538 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.32000 10.24000 0.08000 0.78125 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.89270 10.89150 0.00120 0.01102 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.63630 10.63190 0.00440 0.04138 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09140 10.09630 -0.00490 -0.04853 安聯中國東協基金 15.84000 15.97000 -0.13000 -0.81403 安聯中國策略基金 15.41000 15.46000 -0.05000 -0.32342 安聯中華新思路基金-人民幣 14.04000 14.09000 -0.05000 -0.35486 安聯中華新思路基金-美元 14.15000 14.19000 -0.04000 -0.28189 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.79000 12.84000 -0.05000 -0.38941 安聯台灣大壩基金 25.81000 25.35000 0.46000 1.81460 安聯台灣科技基金 44.42000 43.77000 0.65000 1.48504 安聯台灣貨幣市場基金 12.47490 12.47450 0.00040 0.00321 安聯台灣智慧基金 28.85000 28.34000 0.51000 1.79958 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07490 10.08650 -0.01160 -0.11501 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.01890 15.03710 -0.01820 -0.12103 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69090 9.70260 -0.01170 -0.12059 安聯四季成長組合基金-美元 11.39000 11.32000 0.07000 0.61837 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.05540 12.07000 -0.01460 -0.12096 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08490 10.09750 -0.01260 -0.12478 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.22110 12.23720 -0.01610 -0.13157 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57920 9.59040 -0.01120 -0.11678 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.42590 9.43770 -0.01180 -0.12503 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13260 9.14460 -0.01200 -0.13122 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.68000 11.64000 0.04000 0.34364 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.55000 11.52000 0.03000 0.26042 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.84400 11.86140 -0.01740 -0.14669 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.89940 10.91640 -0.01700 -0.15573 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57320 10.59070 -0.01750 -0.16524 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.00980 9.02360 -0.01380 -0.15293 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.81320 8.82690 -0.01370 -0.15521 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.52430 8.53840 -0.01410 -0.16514 安聯全球人口趨勢基金 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.94000 8.82000 0.12000 1.36054 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.42000 32.02000 0.40000 1.24922 安聯全球油礦金趨勢基金 8.69000 8.63000 0.06000 0.69525 安聯全球計量平衡基金 12.58000 12.57000 0.01000 0.07955 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.05030 12.06040 -0.01010 -0.08375 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.50430 10.51310 -0.00880 -0.08371 安聯全球新興市場基金 18.42000 18.52000 -0.10000 -0.53996 安聯全球農金趨勢基金 9.37000 9.26000 0.11000 1.18790 安聯全球綠能趨勢基金 9.13000 9.08000 0.05000 0.55066 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.02000 9.95000 0.07000 0.70352 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.02000 9.95000 0.07000 0.70352 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423 安聯亞洲動態策略基金 24.45000 24.60000 -0.15000 -0.60976 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.97700 9.98840 -0.01140 -0.11413 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.78040 9.79160 -0.01120 -0.11438 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.23960 83.44310 -0.20350 -0.24388 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.66620 12.70610 -0.03990 -0.31402 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.99690 66.16270 -0.16580 -0.25059 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.96460 9.99600 -0.03140 -0.31413 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51490 2.51430 0.00060 0.02386 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60900 10.62290 -0.01390 -0.13085 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09950 2.09800 0.00150 0.07150 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85700 8.86900 -0.01200 -0.13530 宏利台灣動力基金 30.90000 30.25000 0.65000 2.14876 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.35560 10.34500 0.01060 0.10246 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.79010 9.78730 0.00280 0.02861 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.25120 8.24270 0.00850 0.10312 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.01210 8.00860 0.00350 0.04370 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238 宏利全球債券組合基金 12.91690 12.94470 -0.02780 -0.21476 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77820 2.77980 -0.00160 -0.05756 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.71720 11.72650 -0.00930 -0.07931 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.75250 8.75930 -0.00680 -0.07763 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28300 2.28070 0.00230 0.10085 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.66900 10.68380 -0.01480 -0.13853 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.20110 4.21670 -0.01560 -0.36996 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.68230 0.68500 -0.00270 -0.39416 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.48000 19.57000 -0.09000 -0.45989 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.60570 11.60330 0.00240 0.02068 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.36060 10.35930 0.00130 0.01255 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00250 10.00400 -0.00150 -0.01499 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.05370 9.05460 -0.00090 -0.00994 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.58690 8.58580 0.00110 0.01281 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.41150 8.41360 -0.00210 -0.02496 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.58400 8.58180 0.00220 0.02564 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76560 2.77090 -0.00530 -0.19127 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40470 0.40550 -0.00080 -0.19729 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.20290 12.23030 -0.02740 -0.22403 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92500 0.92660 -0.00160 -0.17267 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.53680 7.55390 -0.01710 -0.22637 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10000 2.10390 -0.00390 -0.18537 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30190 0.30250 -0.00060 -0.19835 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.25560 9.27670 -0.02110 -0.22745 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34030 0.34090 -0.00060 -0.17600 宏利萬利貨幣市場基金 13.62840 13.62810 0.00030 0.00220 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.79000 2.79000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.35000 12.36000 -0.01000 -0.08091 宏利臺灣股息收益基金 28.18000 27.92000 0.26000 0.93123 宏利澳幣保本基金 11.92990 11.92980 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.63000 11.70000 -0.07000 -0.59829 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.70000 11.78000 -0.08000 -0.67912 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.87770 9.89240 -0.01470 -0.14860 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.90890 9.94280 -0.03390 -0.34095 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.97140 9.00990 -0.03850 -0.42731 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.50280 10.54800 -0.04520 -0.42852 貝萊德亞美利加收益基金 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 貝萊德新台幣基金 12.92430 12.92410 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 24.79000 24.37000 0.42000 1.72343 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15860 11.15860 0.00000 0.00000 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15860 10.16780 -0.00920 -0.09048 保德信大中華基金 30.14000 30.29000 -0.15000 -0.49521 保德信中小型股基金 43.50000 42.23000 1.27000 3.00734 保德信中國中小基金-人民幣 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-美元 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-新臺幣 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.67900 9.71230 -0.03330 -0.34286 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.66690 9.70080 -0.03390 -0.34946 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.78240 9.81550 -0.03310 -0.33722 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.45440 10.48990 -0.03550 -0.33842 保德信中國品牌基金-人民幣 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102 保德信中國品牌基金-美元 9.90000 9.98000 -0.08000 -0.80160 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.79000 10.87000 -0.08000 -0.73597 保德信台商全方位基金 35.07000 34.18000 0.89000 2.60386 保德信全球中小基金 29.40000 29.15000 0.25000 0.85763 保德信全球消費商機基金 17.24000 17.08000 0.16000 0.93677 保德信全球基礎建設基金 12.13000 12.05000 0.08000 0.66390 保德信全球資源基金 8.02000 7.96000 0.06000 0.75377 保德信全球醫療生化基金-美元 9.24000 9.14000 0.10000 1.09409 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.52000 29.22000 0.30000 1.02669 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.90210 9.90080 0.00130 0.01313 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.57930 10.57800 0.00130 0.01229 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.05300 9.05980 -0.00680 -0.07506 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.66300 9.67020 -0.00720 -0.07446 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.32080 8.33650 -0.01570 -0.18833 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.78160 10.80200 -0.02040 -0.18885 保德信亞太基金 22.08000 22.19000 -0.11000 -0.49572 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.54480 8.55980 -0.01500 -0.17524 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.13630 11.15580 -0.01950 -0.17480 保德信店頭市場基金 32.47000 31.65000 0.82000 2.59084 保德信拉丁美洲基金 7.30000 7.29000 0.01000 0.13717 保德信金平衡基金 28.95000 28.70000 0.25000 0.87108 保德信金滿意基金 39.85000 39.16000 0.69000 1.76200 保德信科技島基金 24.57000 24.12000 0.45000 1.86567 保德信高成長基金 88.82000 86.53000 2.29000 2.64648 保德信第一基金 25.80000 25.09000 0.71000 2.82981 保德信貨幣市場基金 15.74710 15.74660 0.00050 0.00318 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.60930 10.55620 0.05310 0.50302 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.40080 10.35880 0.04200 0.40545 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.87910 10.83200 0.04710 0.43482 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.98550 9.95170 0.03380 0.33964 保德信新世紀基金 10.11000 9.97000 0.14000 1.40421 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.15220 8.17700 -0.02480 -0.30329 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.76830 10.80110 -0.03280 -0.30367 保德信新興趨勢組合基金 11.53000 11.49000 0.04000 0.34813 保德信瑞騰基金 15.53050 15.53030 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.77650 9.78770 -0.01120 -0.11443 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.92740 9.93850 -0.01110 -0.11169 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.69380 9.70960 -0.01580 -0.16273 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.76020 9.77580 -0.01560 -0.15958 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.82710 9.84600 -0.01890 -0.19196 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.82730 9.84620 -0.01890 -0.19195 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81350 9.83020 -0.01670 -0.16988 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.81360 9.83030 -0.01670 -0.16988 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.83060 9.85280 -0.02220 -0.22532 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.70290 9.72060 -0.01770 -0.18209 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.65020 9.66530 -0.01510 -0.15623 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95960 1.96260 -0.00300 -0.15286 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62840 2.63230 -0.00390 -0.14816 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30820 0.30890 -0.00070 -0.22661 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44940 0.45040 -0.00100 -0.22202 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.71080 8.73480 -0.02400 -0.27476 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.85250 11.88580 -0.03330 -0.28017 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.60140 9.60890 -0.00750 -0.07805 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.60770 11.61750 -0.00980 -0.08436 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.10140 9.11650 -0.01510 -0.16563 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.03090 11.04920 -0.01830 -0.16562 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15130 10.16920 -0.01790 -0.17602 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98490 10.00780 -0.02290 -0.22882 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13260 10.14300 -0.01040 -0.10253 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.61500 10.62590 -0.01090 -0.10258 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02220 10.03700 -0.01480 -0.14745 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83420 9.84620 -0.01200 -0.12187 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06100 10.07320 -0.01220 -0.12111 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.77110 9.78760 -0.01650 -0.16858 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.89880 9.91650 -0.01770 -0.17849 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.45250 10.44110 0.01140 0.10918 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.40650 6.41550 -0.00900 -0.14029 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.80210 10.81730 -0.01520 -0.14052 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63860 11.63830 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 18.79000 18.43000 0.36000 1.95334 施羅德樂活中小基金-I類型 4266.500004182.71000 83.79000 2.00325 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.62630 10.64720 -0.02090 -0.19630 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.89900 11.91290 -0.01390 -0.11668 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.15610 11.17010 -0.01400 -0.12533 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.53150 9.55020 -0.01870 -0.19581 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.20220 10.21410 -0.01190 -0.11651 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.00820 10.02080 -0.01260 -0.12574 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.91890 10.94030 -0.02140 -0.19561 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.74090 11.75460 -0.01370 -0.11655 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.70090 11.71560 -0.01470 -0.12547 柏瑞五國金勢力建設基金 6.65000 6.67000 -0.02000 -0.29985 柏瑞巨人基金 12.52000 12.42000 0.10000 0.80515 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64040 13.64010 0.00030 0.00220 柏瑞全球金牌組合基金 16.04000 16.01000 0.03000 0.18738 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.29740 13.30990 -0.01250 -0.09392 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81380 11.81840 -0.00460 -0.03892 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.46150 12.46710 -0.00560 -0.04492 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.00160 9.01000 -0.00840 -0.09323 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.80650 6.81290 -0.00640 -0.09394 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.92610 8.92960 -0.00350 -0.03920 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.55700 8.56050 -0.00350 -0.04089 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.93980 10.94480 -0.00500 -0.04568 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.45970 8.46330 -0.00360 -0.04254 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.98890 11.99360 -0.00470 -0.03919 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.51990 11.53070 -0.01080 -0.09366 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.59570 11.60040 -0.00470 -0.04052 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.34380 11.34900 -0.00520 -0.04582 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.01980 9.02830 -0.00850 -0.09415 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.97270 9.97660 -0.00390 -0.03909 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.78110 9.78510 -0.00400 -0.04088 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.73040 9.73480 -0.00440 -0.04520 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.56850 9.57270 -0.00420 -0.04387 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.04280 10.04240 0.00040 0.00398 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.99060 9.98470 0.00590 0.05909 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.92800 9.92320 0.00480 0.04837 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.01240 10.00720 0.00520 0.05196 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.95050 9.95010 0.00040 0.00402 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.87260 9.86680 0.00580 0.05878 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.83590 9.83120 0.00470 0.04781 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.92040 9.91530 0.00510 0.05144 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.02360 10.02320 0.00040 0.00399 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.99050 9.98470 0.00580 0.05809 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.92800 9.92320 0.00480 0.04837 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.01240 10.00720 0.00520 0.05196 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.95050 9.95010 0.00040 0.00402 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.87260 9.86680 0.00580 0.05878 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.83590 9.83120 0.00470 0.04781 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.92040 9.91530 0.00510 0.05144 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.58270 10.62160 -0.03890 -0.36623 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81640 11.85480 -0.03840 -0.32392 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.28610 11.32330 -0.03720 -0.32853 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13310 9.16670 -0.03360 -0.36654 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.91890 9.95120 -0.03230 -0.32458 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.78990 9.82220 -0.03230 -0.32885 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.29790 10.33580 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-0.34337 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.17240 10.20310 -0.03070 -0.30089 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.08130 11.10190 -0.02060 -0.18555 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.68400 11.69950 -0.01550 -0.13248 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.78600 10.80190 -0.01590 -0.14720 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.17260 9.18960 -0.01700 -0.18499 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.77180 9.78480 -0.01300 -0.13286 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.78410 9.79850 -0.01440 -0.14696 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.01300 11.02770 -0.01470 -0.13330 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.88700 9.90540 -0.01840 -0.18576 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.27750 10.29260 -0.01510 -0.14671 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.49540 9.51300 -0.01760 -0.18501 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.32500 9.34230 -0.01730 -0.18518 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.99060 10.00390 -0.01330 -0.13295 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.54550 9.55960 -0.01410 -0.14750 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.07000 18.08000 -0.01000 -0.05531 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.82000 16.78000 0.04000 0.23838 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.94140 12.97260 -0.03120 -0.24051 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.83650 10.81620 0.02030 0.18768 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.60480 11.57940 0.02540 0.21936 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.16240 12.13010 0.03230 0.26628 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.27030 11.24720 0.02310 0.20538 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.97190 9.95320 0.01870 0.18788 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.41490 10.39210 0.02280 0.21940 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.34260 10.31510 0.02750 0.26660 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.38980 10.36850 0.02130 0.20543 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.21250 10.19010 0.02240 0.21982 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.33060 10.30940 0.02120 0.20564 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.76000 13.98000 -0.22000 -1.57368 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.62000 29.69000 0.93000 3.13237 國泰大中華基金 21.03000 20.68000 0.35000 1.69246 國泰小龍基金 15.61000 15.36000 0.25000 1.62760 國泰中小成長基金 43.88000 42.88000 1.00000 2.33209 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.30510 4.32670 -0.02160 -0.49923 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.13000 20.29000 -0.16000 -0.78857 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.77960 0.78480 -0.00520 -0.66259 國泰中國內需增長基金美元級別 0.74010 0.74510 -0.00500 -0.67105 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08070 2.08320 -0.00250 -0.12001 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.64700 9.68150 -0.03450 -0.35635 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.31760 8.34740 -0.02980 -0.35700 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32290 0.32380 -0.00090 -0.27795 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.38880 11.38780 0.00100 0.00878 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78850 1.79140 -0.00290 -0.16188 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.15190 10.17380 -0.02190 -0.21526 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34640 0.34680 -0.00040 -0.11534 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.73170 4.76050 -0.02880 -0.60498 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.12000 22.31000 -0.19000 -0.85164 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.73820 0.74390 -0.00570 -0.76623 國泰中港台基金人民幣級別 3.53960 3.56290 -0.02330 -0.65396 國泰中港台基金台幣級別 16.55000 16.71000 -0.16000 -0.95751 國泰中港台基金美元級別 0.55910 0.56370 -0.00460 -0.81604 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.41000 27.36000 0.05000 0.18275 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.75000 12.73000 0.02000 0.15711 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.15000 36.21000 -0.06000 -0.16570 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33620 0.00000 0.33620 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33620 0.00000 0.33620 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33620 0.00000 0.33620 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.39880 12.39850 0.00030 0.00242 國泰平衡基金 28.16000 27.59000 0.57000 2.06597 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.21240 2.19430 0.01810 0.82486 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34840 0.34620 0.00220 0.63547 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46430 0.46190 0.00240 0.51959 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.83000 12.92000 -0.09000 -0.69659 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45890 0.46190 -0.00300 -0.64949 國泰全球資源基金台幣級別 5.63000 5.60000 0.03000 0.53571 國泰全球資源基金美元級別 0.18660 0.18550 0.00110 0.59299 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41140 0.41050 0.00090 0.21924 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37440 0.37350 0.00090 0.24096 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43450 0.43350 0.00100 0.23068 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49330 0.49270 0.00060 0.12178 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.48000 19.30000 0.18000 0.93264 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.73000 20.68000 0.05000 0.24178 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.38450 2.38250 0.00200 0.08395 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.31290 11.33050 -0.01760 -0.15533 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.30190 10.31790 -0.01600 -0.15507 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37650 0.37680 -0.00030 -0.07962 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34290 0.34320 -0.00030 -0.08741 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49850 0.49950 -0.00100 -0.20020 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.57000 11.61000 -0.04000 -0.34453 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40240 0.40340 -0.00100 -0.24789 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.03000 17.98000 0.05000 0.27809 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60660 0.60450 0.00210 0.34739 國泰科技生化基金 36.85000 35.94000 0.91000 2.53200 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.14000 24.83000 0.31000 1.24849 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.11000 14.30000 -0.19000 -1.32867 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.79540 37.80010 -0.00470 -0.01243 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.77330 19.80570 -0.03240 -0.16359 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.99920 18.95130 0.04790 0.25275 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.72830 38.87870 -0.15040 -0.38684 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.76490 38.83600 -0.07110 -0.18308 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.11710 41.15710 -0.04000 -0.09719 國泰紐幣2021保本基金 11.94880 11.94580 0.00300 0.02511 國泰紐幣八年期保本基金 12.22480 12.22310 0.00170 0.01391 國泰紐幣保本基金 12.27790 12.27420 0.00370 0.03014 國泰高科技基金 13.17000 12.77000 0.40000 3.13234 國泰國泰基金台幣I級別 23.61000 23.06000 0.55000 2.38508 國泰國泰基金台幣級別 23.61000 23.06000 0.55000 2.38508 國泰富時中國A50基金 20.23000 19.90000 0.33000 1.65829 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33740 0.33700 0.00040 0.11869 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45630 0.45630 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.77000 10.70000 0.07000 0.65421 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36090 0.35810 0.00280 0.78190 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48810 0.48490 0.00320 0.65993 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34990 0.34880 0.00110 0.31537 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47330 0.47240 0.00090 0.19052 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.68750 10.69650 -0.00900 -0.08414 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.78840 7.79500 -0.00660 -0.08467 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36110 0.36140 -0.00030 -0.08301 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26210 0.26210 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金台幣級別 11.98000 12.03000 -0.05000 -0.41563 國泰新興市場基金美元級別 0.40340 0.40470 -0.00130 -0.32123 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.13070 2.13180 -0.00110 -0.05160 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.42740 1.42820 -0.00080 -0.05601 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34580 0.34660 -0.00080 -0.23081 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37080 0.37160 -0.00080 -0.21529 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23400 0.23450 -0.00050 -0.21322 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.62170 10.64600 -0.02430 -0.22825 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.98370 6.99970 -0.01600 -0.22858 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.73000 14.83000 -0.10000 -0.67431 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.61000 32.17000 0.44000 1.36773 國泰價值卓越基金 15.79000 15.24000 0.55000 3.60892 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39240 0.39130 0.00110 0.28111 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.00450 39.99960 0.00490 0.01225 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.05510 12.06340 -0.00830 -0.06880 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41100 0.41120 -0.00020 -0.04864 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.58900 9.59050 -0.00150 -0.01564 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.57560 8.59290 -0.01730 -0.20133 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.54230 10.54390 -0.00160 -0.01517 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.52260 9.54180 -0.01920 -0.20122 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.08610 11.08510 0.00100 0.00902 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13380 10.13970 -0.00590 -0.05819 第一金大中華基金 27.34000 26.30000 1.04000 3.95437 第一金小型精選基金 38.88000 37.39000 1.49000 3.98502 第一金中國世紀基金-人民幣 13.98000 14.03000 -0.05000 -0.35638 第一金中國世紀基金-美元 9.45000 9.49930 -0.04930 -0.51899 第一金中國世紀基金-美元-N 9.45130 9.50060 -0.04930 -0.51891 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.71000 10.77000 -0.06000 -0.55710 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.71000 10.77000 -0.06000 -0.55710 第一金中概平衡基金 25.36000 24.83000 0.53000 2.13451 第一金台灣貨幣市場基金 15.23080 15.23030 0.00050 0.00328 第一金全家福貨幣市場基金 177.63200 177.62600 0.00600 0.00338 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.64560 13.52190 0.12370 0.91481 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.64560 13.52240 0.12320 0.91108 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.63000 12.52000 0.11000 0.87859 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.63000 12.53000 0.10000 0.79808 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.88700 9.88360 0.00340 0.03440 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88890 9.88550 0.00340 0.03439 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.39260 9.39500 -0.00240 -0.02555 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.41630 9.41870 -0.00240 -0.02548 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.25910 10.25550 0.00360 0.03510 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.75140 9.75380 -0.00240 -0.02461 第一金全球大趨勢基金 22.92000 22.73000 0.19000 0.83590 第一金全球不動產證券化基金A 7.97920 7.99610 -0.01690 -0.21135 第一金全球不動產證券化基金B 5.72510 5.73720 -0.01210 -0.21090 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.45130 9.42850 0.02280 0.24182 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.45240 9.42960 0.02280 0.24179 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.68920 9.66580 0.02340 0.24209 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.69040 9.66700 0.02340 0.24206 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.63900 8.61210 0.02690 0.31235 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.10730 10.07590 0.03140 0.31163 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.74360 9.74520 -0.00160 -0.01642 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.04770 8.05080 -0.00310 -0.03851 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.87130 8.87850 -0.00720 -0.08109 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.87150 8.87870 -0.00720 -0.08109 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.01020 11.01200 -0.00180 -0.01635 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.01100 11.01290 -0.00190 -0.01725 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.94770 9.95150 -0.00380 -0.03819 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.61780 14.62970 -0.01190 -0.08134 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.55820 14.45470 0.10350 0.71603 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.57610 14.47260 0.10350 0.71514 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.24000 13.15000 0.09000 0.68441 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.26000 13.18000 0.08000 0.60698 第一金亞洲科技基金 20.63000 20.63000 0.00000 0.00000 第一金亞洲新興市場基金 13.83000 13.96000 -0.13000 -0.93123 第一金店頭市場基金 9.97000 9.69000 0.28000 2.88958 第一金創新趨勢基金 24.98000 23.92000 1.06000 4.43144 第一金電子基金 33.75000 32.54000 1.21000 3.71850 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.04000 19.00000 0.04000 0.21053 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.34000 20.48000 -0.14000 -0.68359 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 統一大中華中小基金(美元) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(新台幣) 13.96000 13.98000 -0.02000 -0.14306 統一大滿貫基金 32.39000 31.98000 0.41000 1.28205 統一大龍印基金 16.49000 16.51000 -0.02000 -0.12114 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(美元) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 統一中小基金 25.75000 24.85000 0.90000 3.62173 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.57880 9.60140 -0.02260 -0.23538 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.66970 9.69960 -0.02990 -0.30826 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.19010 9.22030 -0.03020 -0.32754 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.16240 11.18870 -0.02630 -0.23506 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.18420 11.21890 -0.03470 -0.30930 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.63740 10.67230 -0.03490 -0.32701 統一台灣動力基金 16.81000 16.22000 0.59000 3.63748 統一全天候基金 109.36000 105.63000 3.73000 3.53119 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.54370 8.51610 0.02760 0.32409 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.92790 8.90560 0.02230 0.25040 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.78000 8.76130 0.01870 0.21344 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.70620 8.67810 0.02810 0.32380 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.09760 9.07500 0.02260 0.24904 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.94690 8.92790 0.01900 0.21282 統一全球債券組合基金 11.98570 12.00900 -0.02330 -0.19402 統一全球新科技基金(人民幣) 14.88000 14.73000 0.15000 1.01833 統一全球新科技基金(美元) 15.14000 15.00000 0.14000 0.93333 統一全球新科技基金(新台幣) 13.98000 13.86000 0.12000 0.86580 統一亞太基金 26.15000 26.22000 -0.07000 -0.26697 統一亞洲大金磚基金 12.67000 12.70000 -0.03000 -0.23622 統一奔騰基金 58.39000 56.71000 1.68000 2.96244 統一強棒貨幣市場基金 16.63890 16.63830 0.00060 0.00361 統一強漢基金(人民幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 統一強漢基金(美元) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 統一強漢基金(新台幣) 24.46000 24.47000 -0.01000 -0.04087 統一統信基金 32.07000 31.23000 0.84000 2.68972 統一黑馬基金 59.10000 57.45000 1.65000 2.87206 統一新亞洲科技能源基金 19.13000 19.12000 0.01000 0.05230 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.27140 8.29570 -0.02430 -0.29292 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.32980 10.36020 -0.03040 -0.29343 統一經建基金 46.35000 44.82000 1.53000 3.41365 統一龍馬基金 67.33000 65.49000 1.84000 2.80959 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.92000 21.12000 0.80000 3.78788 野村中小基金 48.54000 47.33000 1.21000 2.55652 野村中國機會基金 13.98000 14.05000 -0.07000 -0.49822 野村巴西基金 6.05000 6.06000 -0.01000 -0.16502 野村台灣高股息基金 21.78000 21.80000 -0.02000 -0.09174 野村台灣運籌基金 36.34000 35.58000 0.76000 2.13603 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.68740 9.69760 -0.01020 -0.10518 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.67520 9.69220 -0.01700 -0.17540 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.68790 9.70830 -0.02040 -0.21013 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.76880 9.77910 -0.01030 -0.10533 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.73830 9.75530 -0.01700 -0.17426 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.71560 9.73600 -0.02040 -0.20953 野村平衡基金 19.01000 18.64000 0.37000 1.98498 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.89000 12.86000 0.03000 0.23328 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 野村全球生技醫療基金 15.55000 15.46000 0.09000 0.58215 野村全球品牌基金 27.61000 27.42000 0.19000 0.69292 野村全球氣候變遷基金 8.52000 8.45000 0.07000 0.82840 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.83000 12.76000 0.07000 0.54859 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.18000 11.10000 0.08000 0.72072 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.96000 18.86000 0.10000 0.53022 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.08000 12.00000 0.08000 0.66667 野村全球短期收益基金-美元計價 10.55880 10.56830 -0.00950 -0.08989 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.38590 10.39980 -0.01390 -0.13366 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.61700 9.58880 0.02820 0.29409 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.36230 9.34100 0.02130 0.22803 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.83670 8.82150 0.01520 0.17231 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.99350 10.96120 0.03230 0.29468 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.52020 10.49620 0.02400 0.22865 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.97820 9.96100 0.01720 0.17267 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.21580 11.19650 0.01930 0.17238 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.79110 10.77930 0.01180 0.10947 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.36580 10.36030 0.00550 0.05309 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.45660 10.40980 0.04680 0.44958 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.56800 10.53670 0.03130 0.29706 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.89040 9.85360 0.03680 0.37347 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.55100 9.52290 0.02810 0.29508 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.72310 9.67840 0.04470 0.46185 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.85420 11.80100 0.05320 0.45081 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.75870 12.72780 0.03090 0.24278 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.91900 10.87840 0.04060 0.37322 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.54780 10.51680 0.03100 0.29477 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.96590 10.91540 0.05050 0.46265 野村成長基金 27.87000 27.64000 0.23000 0.83213 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.69790 9.74240 -0.04450 -0.45677 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.68830 9.73960 -0.05130 -0.52672 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.59040 9.64870 -0.05830 -0.60423 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.86310 9.90830 -0.04520 -0.45618 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.81940 9.87130 -0.05190 -0.52577 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.72330 9.78230 -0.05900 -0.60313 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.19000 9.28000 -0.09000 -0.96983 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.03000 13.17000 -0.14000 -1.06302 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.03090 10.05220 -0.02130 -0.21189 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.95000 9.97710 -0.02710 -0.27162 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.84100 9.87020 -0.02920 -0.29584 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.38470 10.40680 -0.02210 -0.21236 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.24700 10.27490 -0.02790 -0.27154 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.13970 10.16980 -0.03010 -0.29597 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.93210 8.97300 -0.04090 -0.45581 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.70120 9.73890 -0.03770 -0.38711 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.57990 9.62180 -0.04190 -0.43547 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.31990 13.38100 -0.06110 -0.45662 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.48890 12.53740 -0.04850 -0.38684 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.23310 10.27780 -0.04470 -0.43492 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.27840 10.26280 0.01560 0.15201 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.95800 9.94740 0.01060 0.10656 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.39480 9.39000 0.00480 0.05112 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.96620 10.96060 0.00560 0.05109 野村泰國基金 43.97000 44.60000 -0.63000 -1.41256 野村高科技基金 11.28000 10.86000 0.42000 3.86740 野村貨幣市場基金 16.24600 16.24550 0.00050 0.00308 野村新馬基金 17.01000 17.18000 -0.17000 -0.98952 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.98960 8.00720 -0.01760 -0.21980 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.66560 11.69130 -0.02570 -0.21982 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.31000 7.26000 0.05000 0.68871 野村精選貨幣市場基金 12.06960 12.06940 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.24000 12.20000 0.04000 0.32787 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857 野村歐洲高股息基金季配型 8.38000 8.37000 0.01000 0.11947 野村歐洲高股息基金累積型 11.84000 11.81000 0.03000 0.25402 野村積極成長基金 11.77000 11.68000 0.09000 0.77055 野村優質基金 33.17000 32.40000 0.77000 2.37654 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.69370 8.69270 0.00100 0.01150 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.06000 8.06130 -0.00130 -0.01613 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.87260 7.88080 -0.00820 -0.10405 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.52760 11.52640 0.00120 0.01041 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50040 10.50220 -0.00180 -0.01714 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28470 10.29540 -0.01070 -0.10393 野村環球基金-人民幣計價 15.20000 15.07000 0.13000 0.86264 野村環球基金-美元計價 12.08000 11.99000 0.09000 0.75063 野村環球基金-新臺幣計價 16.31000 16.20000 0.11000 0.67901 野村鴻利基金 21.89000 21.49000 0.40000 1.86133 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84790 16.84760 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 19.86000 19.54000 0.32000 1.63767 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.28000 9.42000 -0.14000 -1.48620 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.01000 13.13000 -0.12000 -0.91394 野村鑫平衡組合基金 14.49000 14.53000 -0.04000 -0.27529 野村鑫全球債券組合基金 13.13120 13.15650 -0.02530 -0.19230 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.76130 9.78780 -0.02650 -0.27075 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.76070 9.78510 -0.02440 -0.24936 凱基台商天下基金 13.40000 13.44000 -0.04000 -0.29762 凱基台灣精五門基金 20.67000 20.42000 0.25000 1.22429 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.77340 10.73300 0.04040 0.37641 凱基亞太高股息基金 13.06000 13.15000 -0.09000 -0.68441 凱基亞洲四金磚基金 17.66000 17.77000 -0.11000 -0.61902 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.47000 13.49000 -0.02000 -0.14826 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.14380 13.18710 -0.04330 -0.32835 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.49000 12.55000 -0.06000 -0.47809 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52970 11.52930 0.00040 0.00347 凱基開創基金 26.52000 26.26000 0.26000 0.99010 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.50000 20.24000 0.26000 1.28458 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.60110 20.31890 0.28220 1.38885 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.26000 18.33000 -0.07000 -0.38189 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.08170 18.13520 -0.05350 -0.29501 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.08190 10.08970 -0.00780 -0.07731 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.04040 8.04660 -0.00620 -0.07705 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000 凱基資源國基金 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.02000 10.90000 0.12000 1.10092 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.59440 11.48680 0.10760 0.93673 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.70000 10.61000 0.09000 0.84826 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.96930 10.86410 0.10520 0.96833 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.84000 10.75000 0.09000 0.83721 凱基護城河基金-台幣計價A 12.53000 12.47000 0.06000 0.48115 凱基護城河基金-美元計價B 12.72870 12.65480 0.07390 0.58397 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.01000 15.26000 -0.25000 -1.63827 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.09000 29.13000 0.96000 3.29557 富邦NASDAQ-100基金 27.63000 27.13000 0.50000 1.84298 富邦上証180基金 31.37000 30.92000 0.45000 1.45537 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23310 0.23470 -0.00160 -0.68172 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.93000 6.98000 -0.05000 -0.71633 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.17000 7.28000 -0.11000 -1.51099 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.77000 40.48000 1.29000 3.18676 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.64920 11.68870 -0.03950 -0.33793 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.02380 11.06900 -0.04520 -0.40835 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.72900 10.79410 -0.06510 -0.60311 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.30060 10.33550 -0.03490 -0.33767 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.66890 9.70860 -0.03970 -0.40892 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.41950 9.47670 -0.05720 -0.60359 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.75590 20.73170 0.02420 0.11673 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.22670 11.22560 0.00110 0.00980 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.70400 10.73280 -0.02880 -0.26834 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.86010 12.89930 -0.03920 -0.30389 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.90410 1.91110 -0.00700 -0.36628 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.58030 9.60950 -0.02920 -0.30387 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.46560 1.47100 -0.00540 -0.36710 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.57720 11.57900 -0.00180 -0.01555 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74120 1.74290 -0.00170 -0.09754 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10060 10.10210 -0.00150 -0.01485 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53840 1.53990 -0.00150 -0.09741 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.42000 14.46000 -0.04000 -0.27663 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.45000 24.36000 0.09000 0.36946 富邦日本東証基金 22.55000 22.55000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.91000 41.80000 0.11000 0.26316 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.08000 45.25000 0.83000 1.83425 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.13000 48.80000 0.33000 0.67623 富邦台灣心基金 22.03000 21.43000 0.60000 2.79981 富邦台灣釆吉50基金 46.04000 45.70000 0.34000 0.74398 富邦台灣科技指數基金 50.05000 50.09000 -0.04000 -0.07986 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29350 0.29390 -0.00040 -0.13610 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.91000 8.94000 -0.03000 -0.33557 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.32150 2.31870 0.00280 0.12076 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34060 0.34080 -0.00020 -0.05869 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.65360 10.66340 -0.00980 -0.09190 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02610 2.02370 0.00240 0.11859 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32880 0.32910 -0.00030 -0.09116 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.23980 9.24830 -0.00850 -0.09191 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.89000 23.08000 -0.19000 -0.82322 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.82000 14.76000 0.06000 0.40650 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.85000 29.05000 -0.20000 -0.68847 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62130 15.62080 0.00050 0.00320 富邦長紅基金 64.32000 62.77000 1.55000 2.46933 富邦科技基金 24.47000 23.69000 0.78000 3.29253 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.98700 39.00240 -0.01540 -0.03948 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.20430 38.16050 0.04380 0.11478 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.66430 37.66320 0.00110 0.00292 富邦恒生國企ETF基金 21.25000 21.08000 0.17000 0.80645 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.13000 13.17000 -0.04000 -0.30372 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 32.33000 32.06000 0.27000 0.84217 富邦高成長基金 24.44000 23.80000 0.64000 2.68908 富邦基金 13.07000 12.77000 0.30000 2.34926 富邦深証100基金 11.34000 11.11000 0.23000 2.07021 富邦富時歐洲ETF基金 20.83000 20.74000 0.09000 0.43394 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40130 0.40120 0.00010 0.02493 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.19430 12.19260 0.00170 0.01394 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.56590 9.56460 0.00130 0.01359 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30260 0.30260 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.94560 8.94440 0.00120 0.01342 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.75950 9.77010 -0.01060 -0.10849 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.93210 9.95190 -0.01980 -0.19896 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.75950 9.77010 -0.01060 -0.10849 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.93210 9.95190 -0.01980 -0.19896 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.36000 19.26000 0.10000 0.51921 富邦精準基金 46.06000 44.75000 1.31000 2.92737 富邦精銳中小基金 11.83000 11.54000 0.29000 2.51300 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 富邦臺灣公司治理100基金 20.74000 20.65000 0.09000 0.43584 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.98000 8.04000 -0.06000 -0.74627 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.13000 13.94000 0.19000 1.36298 富邦標普美國特別股ETF基金 19.36000 19.35000 0.01000 0.05168 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.18590 10.18370 0.00220 0.02160 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.10440 11.13020 -0.02580 -0.23180 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.80490 10.84200 -0.03710 -0.34219 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.00490 10.00280 0.00210 0.02099 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.86310 10.88840 -0.02530 -0.23236 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.54860 10.58480 -0.03620 -0.34200 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.40000 29.10000 0.30000 1.03093 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.00510 9.04110 -0.03600 -0.39818 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.48960 9.52850 -0.03890 -0.40825 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.32800 9.36820 -0.04020 -0.42911 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.82470 9.86390 -0.03920 -0.39741 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.77730 9.81730 -0.04000 -0.40744 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.61080 9.65220 -0.04140 -0.42892 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.66330 9.70460 -0.04130 -0.42557 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.55310 8.56880 -0.01570 -0.18322 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.52060 9.53910 -0.01850 -0.19394 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.12710 9.14660 -0.01950 -0.21319 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.47220 10.49120 -0.01900 -0.18110 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.18040 10.20010 -0.01970 -0.19314 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81670 9.83770 -0.02100 -0.21346 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.23440 9.25390 -0.01950 -0.21072 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.62740 9.64790 -0.02050 -0.21248 富達卓越領航全球組合基金 14.77000 14.63000 0.14000 0.95694 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.80130 8.81440 -0.01310 -0.14862 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.44900 9.46390 -0.01490 -0.15744 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.25870 9.27520 -0.01650 -0.17789 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.86840 9.88290 -0.01450 -0.14672 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.77650 9.79200 -0.01550 -0.15829 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.61170 9.62880 -0.01710 -0.17759 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.32670 9.34320 -0.01650 -0.17660 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.64780 9.66460 -0.01680 -0.17383 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.02000 11.08000 -0.06000 -0.54152 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.57300 9.59290 -0.01990 -0.20745 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.28990 9.31620 -0.02630 -0.28230 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.77620 8.80590 -0.02970 -0.33727 富蘭克林華美中華基金 14.07000 14.19000 -0.12000 -0.84567 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.16000 19.82000 0.34000 1.71544 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.91000 19.67000 0.24000 1.22013 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.06000 10.98000 0.08000 0.72860 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.00970 8.02750 -0.01780 -0.22174 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.26330 9.27970 -0.01640 -0.17673 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.86100 9.87850 -0.01750 -0.17715 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.31080 9.33150 -0.02070 -0.22183 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.98980 10.99370 -0.00390 -0.03547 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.83440 8.83750 -0.00310 -0.03508 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.31590 9.31920 -0.00330 -0.03541 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.93840 12.96570 -0.02730 -0.21056 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.35000 10.37180 -0.02180 -0.21019 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.08050 10.08630 -0.00580 -0.05750 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.75270 7.75720 -0.00450 -0.05801 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.26860 9.27400 -0.00540 -0.05823 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.52800 10.53940 -0.01140 -0.10817 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56300 7.57120 -0.00820 -0.10831 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.05840 9.06820 -0.00980 -0.10807 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.38570 10.38990 -0.00420 -0.04042 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.80760 7.81070 -0.00310 -0.03969 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.28740 8.29350 -0.00610 -0.07355 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.43040 9.43280 -0.00240 -0.02544 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.09200 10.09460 -0.00260 -0.02576 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.63600 12.64530 -0.00930 -0.07355 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.98000 9.86000 0.12000 1.21704 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.88000 9.77000 0.11000 1.12590 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.89000 8.83000 0.06000 0.67950 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.44000 8.46000 -0.02000 -0.23641 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.63000 8.60000 0.03000 0.34884 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.35874 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.56000 10.60000 -0.04000 -0.37736 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.79260 12.75670 0.03590 0.28142 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 富蘭克林華美第一富基金 39.56000 38.85000 0.71000 1.82754 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28950 10.28910 0.00040 0.00389 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.09000 12.96000 0.13000 1.00309 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.17000 13.06000 0.11000 0.84227 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.72000 14.61000 0.11000 0.75291 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.70700 7.71060 -0.00360 -0.04669 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.07070 11.09400 -0.02330 -0.21002 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.89970 9.91540 -0.01570 -0.15834 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.12120 11.13890 -0.01770 -0.15890 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.14080 7.15790 -0.01710 -0.23890 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.45270 9.47100 -0.01830 -0.19322 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.39870 10.41880 -0.02010 -0.19292 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.74050 10.76620 -0.02570 -0.23871 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.73000 19.72000 0.01000 0.05071 復華人民幣貨幣市場基金 11.52940 11.52670 0.00270 0.02342 復華人生目標基金 37.58320 36.71190 0.87130 2.37334 復華大中華中小策略基金 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 復華中小精選基金 70.16000 68.21000 1.95000 2.85882 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.63000 8.66000 -0.03000 -0.34642 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.69000 11.72000 -0.03000 -0.25597 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413 復華台灣智能基金 11.70000 11.50000 0.20000 1.73913 復華全方位基金 28.62000 27.74000 0.88000 3.17231 復華全球大趨勢基金-美元 13.08000 12.96000 0.12000 0.92593 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.79000 19.62000 0.17000 0.86646 復華全球平衡基金-新臺幣 19.83000 19.86000 -0.03000 -0.15106 復華全球物聯網科技基金-美元 15.74000 15.57000 0.17000 1.09184 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.58000 14.43000 0.15000 1.03950 復華全球原物料基金 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 復華全球消費基金-新臺幣 13.42000 13.38000 0.04000 0.29895 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47170 11.47650 -0.00480 -0.04182 復華全球債券基金 13.58040 13.59240 -0.01200 -0.08828 復華全球債券組合基金 14.62000 14.64000 -0.02000 -0.13661 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.93000 13.91000 0.02000 0.14378 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 復華全球戰略配置強基金-美元 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 復華有利貨幣市場基金 13.42120 13.42080 0.00040 0.00298 復華亞太平衡基金 13.57000 13.63000 -0.06000 -0.44021 復華亞太成長基金 14.49000 14.40000 0.09000 0.62500 復華亞太神龍科技基金-美元 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 復華東協世紀基金 13.31000 13.47000 -0.16000 -1.18782 復華南非幣長期收益基金A 13.36000 13.38000 -0.02000 -0.14948 復華南非幣長期收益基金B 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710 復華南非幣短期收益基金A 13.41000 13.42000 -0.01000 -0.07452 復華南非幣短期收益基金B 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.22000 12.13000 0.09000 0.74196 復華美國新星基金-新臺幣 11.90000 11.82000 0.08000 0.67682 復華恒生基金 21.38000 21.29000 0.09000 0.42273 復華恒生單日反向一倍基金 8.39000 8.38000 0.01000 0.11933 復華恒生單日正向二倍基金 35.01000 35.04000 -0.03000 -0.08562 復華神盾基金 25.78860 25.17340 0.61520 2.44385 復華高成長基金 63.96000 62.30000 1.66000 2.66453 復華高益策略組合基金 12.97000 12.99000 -0.02000 -0.15396 復華貨幣市場基金 14.38110 14.38070 0.00040 0.00278 復華富時不動產證券化基金 18.60000 18.36000 0.24000 1.30719 復華富時台灣高股息低波動基金 49.38000 49.22000 0.16000 0.32507 復華復華基金 20.21000 19.70000 0.51000 2.58883 復華華人世紀基金 18.96000 19.10000 -0.14000 -0.73298 復華傳家二號基金 29.18740 28.54250 0.64490 2.25944 復華傳家基金 24.45380 23.84980 0.60400 2.53252 復華奧林匹克全球組合基金 14.77000 14.78000 -0.01000 -0.06766 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.94000 13.95000 -0.01000 -0.07168 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 復華新興人民幣短期收益基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 復華新興人民幣債券基金B 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.41000 18.40000 0.01000 0.05435 復華新興市場高收益債券基金A 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 復華新興市場高收益債券基金B 6.01000 6.01000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.13000 13.15000 -0.02000 -0.15209 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.74000 13.75000 -0.01000 -0.07273 復華新興市場短期收益基金 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 23.91000 23.52000 0.39000 1.65816 復華數位經濟基金 57.35000 55.37000 1.98000 3.57594 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.16000 11.26000 -0.10000 -0.88810 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.81920 9.83740 -0.01820 -0.18501 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.66580 9.68550 -0.01970 -0.20340 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.97330 9.99180 -0.01850 -0.18515 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.78690 9.80690 -0.02000 -0.20394 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.78130 9.80050 -0.01920 -0.19591 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.92000 9.94830 -0.02830 -0.28447 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.79200 9.82430 -0.03230 -0.32878 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.93000 9.97140 -0.04140 -0.41519 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.79110 9.82340 -0.03230 -0.32881 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.93270 9.97420 -0.04150 -0.41607 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.26340 9.26730 -0.00390 -0.04208 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.04800 9.06380 -0.01580 -0.17432 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.69210 8.71500 -0.02290 -0.26277 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37970 11.38450 -0.00480 -0.04216 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.12830 11.14780 -0.01950 -0.17492 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.81360 10.84200 -0.02840 -0.26194 景順主流基金 18.58000 18.39000 0.19000 1.03317 景順台灣科技基金 32.91000 32.50000 0.41000 1.26154 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 景順全球科技基金 20.63000 20.29000 0.34000 1.67570 景順全球康健基金 17.14000 17.04000 0.10000 0.58685 景順貨幣市場基金 15.92090 15.92040 0.00050 0.00314 景順潛力基金 34.13000 33.74000 0.39000 1.15590 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.17000 14.96000 0.21000 1.40374 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.66000 13.49000 0.17000 1.26019 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.37000 10.24000 0.13000 1.26953 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.12000 10.00000 0.12000 1.20000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.43000 10.30000 0.13000 1.26214 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.21000 10.09000 0.12000 1.18930 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.26000 9.16000 0.10000 1.09170 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.07000 8.98000 0.09000 1.00223 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.36000 9.26000 0.10000 1.07991 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.16000 9.07000 0.09000 0.99228 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.71860 8.71880 -0.00020 -0.00229 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.34140 8.35650 -0.01510 -0.18070 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.01860 11.01900 -0.00040 -0.00363 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.51650 10.53550 -0.01900 -0.18034 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.27000 8.29000 -0.02000 -0.24125 華南永昌中國A股基金(美元) 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.11000 12.16000 -0.05000 -0.41118 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.50070 9.51270 -0.01200 -0.12615 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.33960 9.35950 -0.01990 -0.21262 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.71360 9.72590 -0.01230 -0.12647 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.55050 9.57090 -0.02040 -0.21315 華南永昌永昌基金 19.15000 18.93000 0.22000 1.16218 華南永昌全球亨利組合基金 14.25100 14.27750 -0.02650 -0.18561 華南永昌全球神農水資源基金 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 華南永昌全球精品基金 15.39000 15.34000 0.05000 0.32595 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.61000 13.57000 0.04000 0.29477 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.06000 13.03000 0.03000 0.23024 華南永昌物聯網精選基金 11.89000 11.79000 0.10000 0.84818 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18420 16.18380 0.00040 0.00247 華南永昌龍盈平衡基金 24.27750 24.15890 0.11860 0.49092 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92300 11.92260 0.00040 0.00335 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.16260 10.17120 -0.00860 -0.08455 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.49170 10.52750 -0.03580 -0.34006 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.92080 9.92920 -0.00840 -0.08460 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.21040 10.24480 -0.03440 -0.33578 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.02920 10.03890 -0.00970 -0.09662 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.29150 10.32570 -0.03420 -0.33121 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.88710 9.89670 -0.00960 -0.09700 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.14020 10.17520 -0.03500 -0.34397 華頓中小型基金 25.11000 24.64000 0.47000 1.90747 華頓中國多重機會平衡基金 12.43790 12.48760 -0.04970 -0.39799 華頓台灣基金 28.76000 27.62000 1.14000 4.12744 華頓平安貨幣市場基金 11.50520 11.50480 0.00040 0.00348 華頓全球時尚精品基金 17.29000 17.22000 0.07000 0.40650 華頓全球高收益債券基金A 13.33820 13.35570 -0.01750 -0.13103 華頓全球高收益債券基金B 8.40520 8.41630 -0.01110 -0.13189 華頓全球黑鑽油源基金 6.02000 6.00000 0.02000 0.33333 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.90290 2.90960 -0.00670 -0.23027 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.57080 13.64270 -0.07190 -0.52702 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.45670 0.45870 -0.00200 -0.43601 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.73190 11.74590 -0.01400 -0.11919 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.68270 10.69040 -0.00770 -0.07203 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.90360 10.94910 -0.04550 -0.41556 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.91690 9.95830 -0.04140 -0.41573 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.54840 11.58640 -0.03800 -0.32797 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.59750 10.63120 -0.03370 -0.31699 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.11000 12.08000 0.03000 0.24834 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41640 2.41840 -0.00200 -0.08270 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96310 1.96130 0.00180 0.09178 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.15610 12.19260 -0.03650 -0.29936 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.99320 10.02330 -0.03010 -0.30030 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37950 0.38060 -0.00110 -0.28902 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32300 0.32380 -0.00080 -0.24707 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.42000 3.41000 0.01000 0.29326 匯豐中國動力基金(台幣) 15.96000 16.00000 -0.04000 -0.25000 匯豐中國動力基金(美元) 0.54000 0.54000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 17.86000 17.94000 -0.08000 -0.44593 匯豐台灣精典基金 23.52000 23.24000 0.28000 1.20482 匯豐全球趨勢組合基金 11.97000 11.86000 0.11000 0.92749 匯豐全球關鍵資源基金 8.21000 8.23000 -0.02000 -0.24301 匯豐安富基金 24.98000 24.83000 0.15000 0.60411 匯豐成功基金 38.92000 38.65000 0.27000 0.69858 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.34000 11.38000 -0.04000 -0.35149 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.44510 2.44480 0.00030 0.01227 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24120 2.24080 0.00040 0.01785 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.68490 11.71110 -0.02620 -0.22372 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.14280 8.16880 -0.02600 -0.31828 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38540 0.38620 -0.00080 -0.20715 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34800 0.34880 -0.00080 -0.22936 匯豐拉丁美洲基金 7.83000 7.89000 -0.06000 -0.76046 匯豐金磚動力基金 14.58000 14.63000 -0.05000 -0.34176 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97230 14.97210 0.00020 0.00134 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.19000 5.18000 0.01000 0.19305 匯豐新鑽動力基金 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.56560 5.57650 -0.01090 -0.19546 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.09420 9.10530 -0.01110 -0.12191 匯豐龍鳳基金-A類型 50.41000 49.80000 0.61000 1.22490 匯豐龍鳳基金-I類型 50.41000 49.80000 0.61000 1.22490 匯豐龍騰電子基金 36.60000 36.08000 0.52000 1.44124 匯豐雙高收益債券組合基金 12.27720 12.29620 -0.01900 -0.15452 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.97000 19.49000 0.48000 2.46280 新光中國成長基金(人民幣) 11.26000 11.29000 -0.03000 -0.26572 新光中國成長基金(美元) 12.21000 12.24000 -0.03000 -0.24510 新光中國成長基金(新臺幣) 11.74000 11.77000 -0.03000 -0.25489 新光台灣富貴基金 23.15000 23.07000 0.08000 0.34677 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 新光全球生技醫療基金(美元) 11.35000 11.30000 0.05000 0.44248 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550 新光全球債券基金(A累積)美元 9.93890 9.94260 -0.00370 -0.03721 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.36300 9.36070 0.00230 0.02457 新光全球債券基金(B配息)美元 9.63070 9.65220 -0.02150 -0.22275 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.06310 9.07800 -0.01490 -0.16413 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.74000 9.67000 0.07000 0.72389 新光吉星貨幣市場基金 15.42580 15.42530 0.00050 0.00324 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 新光多重資產基金(A累積)美元 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 24.45000 24.51000 -0.06000 -0.24480 新光亞洲精選基金-新台幣 23.89000 23.93000 -0.04000 -0.16715 新光兩岸優勢基金 13.32000 13.35000 -0.03000 -0.22472 新光店頭基金 25.69000 25.18000 0.51000 2.02542 新光南非幣保本基金 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455 新光創新科技基金 15.38000 15.09000 0.29000 1.92180 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.74420 9.76300 -0.01880 -0.19256 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.04580 10.06900 -0.02320 -0.23041 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.70430 9.72260 -0.01830 -0.18822 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.32440 9.37530 -0.05090 -0.54292 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.62630 9.68250 -0.05620 -0.58043 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.29260 9.34330 -0.05070 -0.54263 新光澳幣十年期保本基金 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 新光澳幣保本基金 11.78000 11.77000 0.01000 0.08496 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.00350 10.00350 0.00000 0.00000 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.00310 10.00310 0.00000 0.00000 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.90430 9.91220 -0.00790 -0.07970 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.90430 9.91220 -0.00790 -0.07970 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.90520 9.91030 -0.00510 -0.05146 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.90500 9.91010 -0.00510 -0.05146 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.88290 9.88760 -0.00470 -0.04753 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.88530 9.89010 -0.00480 -0.04853 瑞銀全球創新趨勢基金 7.22000 7.18000 0.04000 0.55710 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.86140 9.89780 -0.03640 -0.36776 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.65200 9.68750 -0.03550 -0.36645 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84240 9.88250 -0.04010 -0.40577 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.66740 9.70670 -0.03930 -0.40487 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.73690 9.77420 -0.03730 -0.38162 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.97470 10.01310 -0.03840 -0.38350 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.76810 13.83030 -0.06220 -0.44974 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.63540 8.67440 -0.03900 -0.44960 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.28760 36.36070 -0.07310 -0.20104 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.77790 36.84850 -0.07060 -0.19160 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.24650 38.45550 -0.20900 -0.54349 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.08730 11.08640 0.00090 0.00812 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30030 10.30650 -0.00620 -0.06016 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.93540 12.99520 -0.05980 -0.46017 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.46610 10.51240 -0.04630 -0.44043 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664 群益大印度基金-人民幣 13.02710 13.11990 -0.09280 -0.70732 群益大印度基金-美元 13.26230 13.35400 -0.09170 -0.68669 群益大印度基金-新臺幣 12.12000 12.21000 -0.09000 -0.73710 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.24550 12.18820 0.05730 0.47013 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.78280 12.72040 0.06240 0.49055 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.57000 11.52000 0.05000 0.43403 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.43270 11.41710 0.01560 0.13664 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.89040 10.87320 0.01720 0.15819 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.82630 9.78030 0.04600 0.47033 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.39820 9.35230 0.04590 0.49079 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.54740 9.53430 0.01310 0.13740 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.43710 9.42230 0.01480 0.15707 群益中小型股基金 48.50000 47.26000 1.24000 2.62378 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.81410 9.83140 -0.01730 -0.17597 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.86290 9.87830 -0.01540 -0.15590 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.91310 8.93480 -0.02170 -0.24287 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.73330 8.77800 -0.04470 -0.50923 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.77630 8.81950 -0.04320 -0.48982 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.93190 7.97790 -0.04600 -0.57659 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.40670 11.42400 -0.01730 -0.15144 群益中國高收益債券基金-美元 11.22340 11.24030 -0.01690 -0.15035 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.52650 10.54810 -0.02160 -0.20478 群益中國新機會基金N-人民幣 9.31710 9.34400 -0.02690 -0.28789 群益中國新機會基金N-美元 9.26120 9.28600 -0.02480 -0.26707 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 群益中國新機會基金-人民幣 8.26310 8.28700 -0.02390 -0.28840 群益中國新機會基金-美元 9.90250 9.92910 -0.02660 -0.26790 群益中國新機會基金-新臺幣 9.10000 9.13000 -0.03000 -0.32859 群益平衡王基金 19.16750 19.12110 0.04640 0.24266 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.81000 5.81000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.00420 9.97970 0.02450 0.24550 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.33670 10.30930 0.02740 0.26578 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.08400 9.09960 -0.01560 -0.17144 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.38580 9.40000 -0.01420 -0.15106 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.57000 8.59000 -0.02000 -0.23283 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.91840 9.90510 0.01330 0.13427 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.75320 9.74030 0.01290 0.13244 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.41590 9.45040 -0.03450 -0.36506 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.34010 9.36670 -0.02660 -0.28398 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.97550 9.96210 0.01340 0.13451 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.05880 10.04560 0.01320 0.13140 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.58160 9.61670 -0.03510 -0.36499 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.00990 10.04180 -0.03190 -0.31767 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.34720 7.40380 -0.05660 -0.76447 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.03570 10.03270 0.00300 0.02990 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.97590 9.97090 0.00500 0.05015 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.00020 10.01670 -0.01650 -0.16472 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.03570 10.03270 0.00300 0.02990 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.97590 9.97090 0.00500 0.05015 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.00020 10.01670 -0.01650 -0.16472 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.03580 10.03280 0.00300 0.02990 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.97590 9.97090 0.00500 0.05015 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.00020 10.01670 -0.01650 -0.16472 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.03570 10.03270 0.00300 0.02990 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.97590 9.97090 0.00500 0.05015 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.00020 10.01670 -0.01650 -0.16472 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 9.83000 9.74000 0.09000 0.92402 群益全球關鍵生技基金-美元 14.34000 14.20150 0.13850 0.97525 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.63000 13.51000 0.12000 0.88823 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.25000 11.31000 -0.06000 -0.53050 群益印度中小基金N-美元 10.10450 10.16670 -0.06220 -0.61180 群益印度中小基金N-新臺幣 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795 群益印度中小基金-人民幣 15.05360 15.14940 -0.09580 -0.63237 群益印度中小基金-美元 14.45200 14.54110 -0.08910 -0.61275 群益印度中小基金-新臺幣 16.10000 16.21000 -0.11000 -0.67859 群益多利策略組合基金 11.50000 11.52000 -0.02000 -0.17361 群益多重收益組合基金 13.57000 13.59000 -0.02000 -0.14717 群益多重資產組合基金 15.38000 15.41000 -0.03000 -0.19468 群益安家基金 24.90550 24.36500 0.54050 2.21835 群益安穩貨幣市場基金 16.06370 16.06320 0.00050 0.00311 群益那斯達克生技基金 20.28000 20.08000 0.20000 0.99602 群益亞太中小基金 13.04000 13.10000 -0.06000 -0.45802 群益亞太新趨勢平衡基金 17.10000 17.21000 -0.11000 -0.63916 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.57610 9.59240 -0.01630 -0.16993 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.43580 7.47460 -0.03880 -0.51909 群益店頭市場基金 101.94000 98.90000 3.04000 3.07381 群益東方盛世基金 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 群益東協成長基金-人民幣 13.86380 14.07820 -0.21440 -1.52292 群益東協成長基金-美元 13.17270 13.37360 -0.20090 -1.50221 群益東協成長基金-新臺幣 12.55000 12.75000 -0.20000 -1.56863 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.11450 11.08410 0.03040 0.27427 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.66250 10.63310 0.02940 0.27650 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.00330 9.97990 0.02340 0.23447 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.90100 9.93160 -0.03060 -0.30811 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.50170 9.53080 -0.02910 -0.30533 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.91200 8.94320 -0.03120 -0.34887 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.00430 9.97650 0.02780 0.27865 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.68890 9.71890 -0.03000 -0.30868 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.67050 9.70020 -0.02970 -0.30618 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.95610 9.96900 -0.01290 -0.12940 群益長安基金 28.93000 28.29000 0.64000 2.26228 群益美國新創亮點基金-美元 14.14400 13.93060 0.21340 1.53188 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.16000 12.97000 0.19000 1.46492 群益真善美基金 17.55590 17.43830 0.11760 0.67438 群益馬拉松基金 123.99000 121.94000 2.05000 1.68115 群益深証中小板基金 15.57000 15.29000 0.28000 1.83126 群益創新科技基金 32.78000 32.03000 0.75000 2.34155 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.64640 9.66030 -0.01390 -0.14389 群益華夏盛世基金N-美元 9.61000 9.62200 -0.01200 -0.12471 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 群益華夏盛世基金-人民幣 10.50490 10.52010 -0.01520 -0.14449 群益華夏盛世基金-美元 10.59640 10.60960 -0.01320 -0.12442 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.83000 16.87000 -0.04000 -0.23711 群益奧斯卡基金 27.51000 26.94000 0.57000 2.11581 群益新興金鑽基金-美元 12.89170 12.94990 -0.05820 -0.44942 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 群益葛萊美基金 23.72000 23.21000 0.51000 2.19733 群益道瓊美國地產ETF基金 18.71000 18.54000 0.17000 0.91694 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.70000 8.76000 -0.06000 -0.68493 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.42000 12.25000 0.17000 1.38776 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.48700 11.50890 -0.02190 -0.19029 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.26430 11.28780 -0.02350 -0.20819 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.16280 11.18700 -0.02420 -0.21632 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.56360 8.64400 -0.08040 -0.93012 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.23270 9.29810 -0.06540 -0.70337 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.41000 -0.06000 -0.71344 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.84020 8.91250 -0.07230 -0.81122 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.85000 28.48000 0.37000 1.29916 德信中國精選成長基金 12.04000 12.11000 -0.07000 -0.57803 德信台灣主流中小基金 18.71000 18.28000 0.43000 2.35230 德信新興股票組合基金 11.44000 11.51000 -0.07000 -0.60817 德信萬保貨幣市場基金 11.91870 11.91830 0.00040 0.00336 德信萬瑞基金 10.67090 10.67770 -0.00680 -0.06368 德信數位時代基金 27.53000 27.34000 0.19000 0.69495 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64610 11.64570 0.00040 0.00343 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.19000 16.07000 0.12000 0.74673 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.95000 18.81000 0.14000 0.74428 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.29000 7.26000 0.03000 0.41322 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.82170 9.83720 -0.01550 -0.15757 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.85310 13.87510 -0.02200 -0.15856 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.12850 8.16100 -0.03250 -0.39824 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.21730 11.25350 -0.03620 -0.32168 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.36680 11.40380 -0.03700 -0.32445 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.80950 12.86260 -0.05310 -0.41282 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.24000 18.19000 0.05000 0.27488 摩根中小基金 24.42000 23.79000 0.63000 2.64817 摩根中國A股基金 14.80000 14.90000 -0.10000 -0.67114 摩根中國A股基金(美元) 12.06000 12.14000 -0.08000 -0.65898 摩根中國亮點基金 13.81000 13.82000 -0.01000 -0.07236 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.77280 11.82940 -0.05660 -0.47847 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.72380 12.77220 -0.04840 -0.37895 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.20210 10.24400 -0.04190 -0.40902 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.03170 13.09420 -0.06250 -0.47731 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.52390 14.57910 -0.05520 -0.37862 摩根台灣金磚基金 20.33000 19.92000 0.41000 2.05823 摩根台灣增長基金 50.19000 49.55000 0.64000 1.29162 摩根平衡基金 27.77000 27.67000 0.10000 0.36140 摩根全球α基金 18.69000 18.58000 0.11000 0.59203 摩根全球平衡基金 15.25120 15.29170 -0.04050 -0.26485 摩根全球發現基金 12.26000 12.17000 0.09000 0.73952 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.76730 9.77990 -0.01260 -0.12884 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.61400 10.62420 -0.01020 -0.09601 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.15100 10.16160 -0.01060 -0.10431 摩根多元入息成長基金-累積型 11.27850 11.29310 -0.01460 -0.12928 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.73090 10.79730 -0.06640 -0.61497 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.58780 13.67180 -0.08400 -0.61440 摩根亞洲基金 56.62000 57.04000 -0.42000 -0.73633 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.73390 8.76410 -0.03020 -0.34459 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.11570 10.14660 -0.03090 -0.30454 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.06060 9.08840 -0.02780 -0.30588 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.42910 12.47210 -0.04300 -0.34477 摩根東方內需機會基金 17.92000 18.06000 -0.14000 -0.77519 摩根東方科技基金 35.67000 35.74000 -0.07000 -0.19586 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.40000 10.48000 -0.08000 -0.76336 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.50000 11.59000 -0.09000 -0.77653 摩根金龍收成基金 22.32000 22.35000 -0.03000 -0.13423 摩根第一貨幣市場基金 15.06440 15.06410 0.00030 0.00199 摩根新金磚五國基金 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974 摩根新絲路基金 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692 摩根新興35基金 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.69840 7.71420 -0.01580 -0.20482 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.77810 9.79180 -0.01370 -0.13991 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.69220 9.70970 -0.01750 -0.18023 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.74700 10.76780 -0.02080 -0.19317 摩根新興科技基金 57.51000 56.12000 1.39000 2.47684 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.37800 8.38940 -0.01140 -0.13589 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.49040 10.50470 -0.01430 -0.13613 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.80760 8.83540 -0.02780 -0.31464 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.66810 9.68970 -0.02160 -0.22292 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.27480 9.29650 -0.02170 -0.23342 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.96470 9.99610 -0.03140 -0.31412 摩根龍揚基金 33.39000 33.44000 -0.05000 -0.14952 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.91000 10.84000 0.07000 0.64576 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814 摩根環球股票收益基金-累積型 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468 摩根總收益組合基金-月配息型 9.37250 9.38630 -0.01380 -0.14702 摩根總收益組合基金-累積型 11.21640 11.23290 -0.01650 -0.14689 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 24.84000 24.63000 0.21000 0.85262 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.65610 11.71300 -0.05690 -0.48579 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.03560 11.08990 -0.05430 -0.48963 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.95670 10.00660 -0.04990 -0.49867 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.36440 10.41510 -0.05070 -0.48679 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.83990 9.88830 -0.04840 -0.48947 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.87190 8.91640 -0.04450 -0.49908 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.60970 10.56660 0.04310 0.40789 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.28380 10.25100 0.03280 0.31997 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.84120 9.80320 0.03800 0.38763 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.62910 9.60030 0.02880 0.29999 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.69460 9.65720 0.03740 0.38728 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.48540 9.45710 0.02830 0.29925 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.50080 11.46470 0.03610 0.31488 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.31710 11.28260 0.03450 0.30578 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.15300 10.12850 0.02450 0.24189 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.01890 10.98430 0.03460 0.31500 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.82620 10.79310 0.03310 0.30668 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.71530 9.69180 0.02350 0.24247 聯邦金鑽平衡基金 22.95410 22.52990 0.42420 1.88283 聯邦貨幣市場基金 13.14700 13.14650 0.00050 0.00380 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.61190 10.63300 -0.02110 -0.19844 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.17760 8.19390 -0.01630 -0.19893 聯邦精選科技基金 12.45000 12.34000 0.11000 0.89141 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.87550 15.90910 -0.03360 -0.21120 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.99330 11.97280 0.02050 0.17122 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.86510 11.86200 0.00310 0.02613 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.42840 11.42540 0.00300 0.02626 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.65610 11.64130 0.01480 0.12713 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.97640 10.98490 -0.00850 -0.07738 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57650 10.56310 0.01340 0.12686 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.67200 8.67870 -0.00670 -0.07720 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 36.30000 36.00000 0.30000 0.83333 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.55000 15.55000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.53000 13.53000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.73000 12.73000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.07000 8.08000 -0.01000 -0.12376 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.40000 12.40000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.36000 11.40000 -0.04000 -0.35088 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.16000 12.15000 0.01000 0.08230 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.68000 15.65000 0.03000 0.19169 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.58000 15.54000 0.04000 0.25740 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.46000 20.40000 0.06000 0.29412 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.65000 18.59000 0.06000 0.32275 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.74000 15.69000 0.05000 0.31867 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.42000 16.37000 0.05000 0.30544 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.52000 15.47000 0.05000 0.32321 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.73000 15.68000 0.05000 0.31888 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.24000 14.20000 0.04000 0.28169 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.24000 14.20000 0.04000 0.28169 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.94000 14.89000 0.05000 0.33580 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.33000 18.34000 -0.01000 -0.05453 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.24000 17.25000 -0.01000 -0.05797 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.62000 13.63000 -0.01000 -0.07337 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.35000 14.36000 -0.01000 -0.06964 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.48000 13.48000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.44000 13.44000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.64000 14.64000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.61000 14.60000 0.01000 0.06849 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.98410 14.98380 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.43930 10.46490 -0.02560 -0.24463 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.05430 14.08390 -0.02960 -0.21017 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.68220 7.70110 -0.01890 -0.24542 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.25000 14.28000 -0.03000 -0.21008 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.27000 14.31000 -0.04000 -0.27952 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 22.72000 22.13000 0.59000 2.66606 瀚亞中國基金-人民幣 13.11000 13.14000 -0.03000 -0.22831 瀚亞中國基金-新台幣 14.32000 14.36000 -0.04000 -0.27855 瀚亞巴西基金 5.16000 5.15000 0.01000 0.19417 瀚亞外銷基金 42.65000 41.70000 0.95000 2.27818 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.04000 10.97000 0.07000 0.63810 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.43280 10.45560 -0.02280 -0.21806 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.23880 10.24560 -0.00680 -0.06637 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.09160 12.10290 -0.01130 -0.09337 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.04840 10.06780 -0.01940 -0.19269 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