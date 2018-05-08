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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/05/07  107/05/04  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.39760   10.39590   0.00170    0.01635
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.41190    9.44050  -0.02860   -0.30295
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.63080    9.65720  -0.02640   -0.27337
中國信託台灣活力基金                                             15.79000   15.43000   0.36000    2.33312
中國信託台灣優勢基金                                             17.99000   17.50000   0.49000    2.80000
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.06000    8.99000   0.07000    0.77864
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.59000    9.52000   0.07000    0.73529
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.72800    9.72990  -0.00190   -0.01953
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.25640    9.25830  -0.00190   -0.02052
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19830   10.19500   0.00330    0.03237
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.70050    9.69740   0.00310    0.03197
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.05470   10.02460   0.03010    0.30026
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.84540    8.81880   0.02660    0.30163
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.09510   11.12320  -0.02810   -0.25263
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.10700   10.13260  -0.02560   -0.25265
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
中國信託智能運動基金-美元                                        10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97170   10.97130   0.00040    0.00365
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.45380    9.46770  -0.01390   -0.14681
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.25610    9.26970  -0.01360   -0.14671
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.63740    9.64730  -0.00990   -0.10262
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.43070    9.44040  -0.00970   -0.10275
中國信託精穩基金                                                 17.80740   17.67130   0.13610    0.77018
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.71000   10.64000   0.07000    0.65789
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.42000   10.35000   0.07000    0.67633
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.26000   11.17000   0.09000    0.80573
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.00000   10.91000   0.09000    0.82493
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元大2001基金                                                     66.58000   65.68000   0.90000    1.37028
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.30110   37.41080  -0.10970   -0.29323
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29260   11.29160   0.00100    0.00886
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.85640   10.88330  -0.02690   -0.24717
元大上證50基金                                                   31.28000   30.81000   0.47000    1.52548
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.64000   12.68000  -0.04000   -0.31546
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.75000   11.82000  -0.07000   -0.59222
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.04000   13.10000  -0.06000   -0.45802
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.22000   13.30800  -0.08800   -0.66126
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.19500   17.32500  -0.13000   -0.75036
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.18900   11.24900  -0.06000   -0.53338
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.22500   11.31400  -0.08900   -0.78664
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.13000    3.13000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.60000   14.65000  -0.05000   -0.34130
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.14210   47.15230  -0.01020   -0.02163
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.34330   10.34170   0.00160    0.01547
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63390    9.63240   0.00150    0.01557
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.92620    9.95010  -0.02390   -0.24020
元大巴西指數基金                                                  6.29000    6.32200  -0.03200   -0.50617
元大巴菲特基金                                                   29.81000   29.30000   0.51000    1.74061
元大日經225基金                                                  28.37000   28.33000   0.04000    0.14119
元大台商收成基金                                                 23.35000   22.98000   0.37000    1.61010
元大台灣50單日反向1倍基金                                        13.02000   13.12000  -0.10000   -0.76220
元大台灣50單日正向2倍基金                                        34.61000   34.14000   0.47000    1.37668
元大台灣中型100基金                                              32.19000   31.87000   0.32000    1.00408
元大台灣加權股價指數基金                                         24.35100   24.16600   0.18500    0.76554
元大台灣卓越50基金                                               79.38000   78.79000   0.59000    0.74883
元大台灣金融基金                                                 17.11000   17.05000   0.06000    0.35191
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.39000   30.29000   0.10000    0.33014
元大台灣高股息基金                                               25.16000   25.11000   0.05000    0.19912
元大台灣電子科技基金                                             34.62000   34.30000   0.32000    0.93294
元大全球ETF成長組合基金                                          10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.51000   14.47000   0.04000    0.27643
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.08000    9.14000  -0.06000   -0.65646
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.95000    6.99000  -0.04000   -0.57225
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.06400   10.04400   0.02000    0.19912
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.24230   10.24420  -0.00190   -0.01855
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.47430    9.47610  -0.00180   -0.01900
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.26670    9.27650  -0.00980   -0.10564
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.62370    8.63290  -0.00920   -0.10657
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.75000   13.83000  -0.08000   -0.57845
元大全球農業商機基金                                             16.07000   15.95000   0.12000    0.75235
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.41900    8.56400  -0.14500   -1.69313
元大印度指數基金                                                  9.66200    9.76500  -0.10300   -1.05479
元大印度基金                                                     12.69000   12.77000  -0.08000   -0.62647
元大多多基金                                                     20.18000   19.53000   0.65000    3.32821
元大多福基金                                                     56.79000   55.89000   0.90000    1.61031
元大亞太成長基金                                                  9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.63380    8.64570  -0.01190   -0.13764
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.19000    7.19990  -0.00990   -0.13750
元大卓越基金                                                     50.27000   49.44000   0.83000    1.67880
元大店頭基金                                                      9.06000    8.85000   0.21000    2.37288
元大泛歐成長基金                                                  9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.20610   10.20470   0.00140    0.01372
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.21400    9.19810   0.01590    0.17286
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.49640   30.52400  -0.02760   -0.09042
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.52080   36.50470   0.01610    0.04410
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.36500   19.39450  -0.02950   -0.15210
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.70820   18.65890   0.04930    0.26422
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.32310   37.33930  -0.01620   -0.04339
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.59490   20.59880  -0.00390   -0.01893
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.79600   17.79320   0.00280    0.01574
元大高科技基金                                                   19.13000   18.63000   0.50000    2.68384
元大得利貨幣市場基金                                             16.23210   16.23160   0.00050    0.00308
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96690   11.96650   0.00040    0.00334
元大富櫃50基金                                                   13.47000   13.40000   0.07000    0.52239
元大華夏中小基金                                                  8.34000    8.38000  -0.04000   -0.47733
元大新中國基金-人民幣                                            10.99000   11.07000  -0.08000   -0.72267
元大新中國基金-美元                                              11.15300   11.24900  -0.09600   -0.85341
元大新中國基金-新台幣                                            10.70000   10.80000  -0.10000   -0.92593
元大新主流基金                                                   27.75000   26.73000   1.02000    3.81594
元大新東協平衡基金-美元                                          10.00700   10.05600  -0.04900   -0.48727
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.40000    9.45000  -0.05000   -0.52910
元大新興市場ESG策略基金                                          12.79000   12.83000  -0.04000   -0.31177
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.54140   10.53620   0.00520    0.04935
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.57840   10.59100  -0.01260   -0.11897
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.75180   10.77400  -0.02220   -0.20605
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.54660    9.56640  -0.01980   -0.20697
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.78690    9.80490  -0.01800   -0.18358
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.51050    9.52800  -0.01750   -0.18367
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.58060    9.60650  -0.02590   -0.26961
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.31450    9.33980  -0.02530   -0.27088
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.55440    9.57410  -0.01970   -0.20576
元大新興亞洲基金                                                 11.82000   11.84000  -0.02000   -0.16892
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.52250    9.55080  -0.02830   -0.29631
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.40310    9.43110  -0.02800   -0.29689
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.42920    9.46550  -0.03630   -0.38350
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.30870    9.34450  -0.03580   -0.38311
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08270   15.08220   0.00050    0.00332
元大經貿基金                                                     38.92000   37.94000   0.98000    2.58303
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
元大實質多重資產基金-美元                                         9.74200    9.74400  -0.00200   -0.02053
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.71000   14.93000  -0.22000   -1.47354
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.78000   15.29000   0.49000    3.20471
元大精準中小基金                                                 22.00000   21.74000   0.26000    1.19595
元大摩臺基金                                                     37.12000   36.88000   0.24000    0.65076
元大標普500基金                                                  23.78000   23.50000   0.28000    1.19149
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.87000   14.04000  -0.17000   -1.21083
元大標普500單日正向2倍基金                                       30.26000   29.56000   0.70000    2.36806
元大標智滬深300基金                                              18.66000   18.44000   0.22000    1.19306
元大歐洲50基金                                                   25.28000   25.14000   0.14000    0.55688
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.48520    9.48280   0.00240    0.02531
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14360   10.14270   0.00090    0.00887
元大績效基金                                                     57.32000   55.20000   2.12000    3.84058
元大韓國KOSPI200基金                                             24.18000   24.51000  -0.33000   -1.34639
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.29000   15.03000   0.26000    1.72987
日盛上選基金                                                     33.10000   32.19000   0.91000    2.82696
日盛小而美基金                                                   18.65000   18.25000   0.40000    2.19178
日盛中國內需動力基金                                             10.89000   10.97000  -0.08000   -0.72926
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.63630   11.65500  -0.01870   -0.16045
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.92930    9.94530  -0.01600   -0.16088
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.93110   11.94970  -0.01860   -0.15565
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.17460   10.19040  -0.01580   -0.15505
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.73920   10.76130  -0.02210   -0.20537
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.14230    9.16110  -0.01880   -0.20522
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.72000   11.75000  -0.03000   -0.25532
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.07000   12.10000  -0.03000   -0.24793
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.02000   12.05000  -0.03000   -0.24896
日盛日盛基金                                                     13.68000   13.19000   0.49000    3.71494
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
日盛全球抗暖化基金                                               10.13000   10.06000   0.07000    0.69583
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.01110   10.00920   0.00190    0.01898
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.56480    9.56290   0.00190    0.01987
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.76290    9.76520  -0.00230   -0.02355
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.33000    9.33220  -0.00220   -0.02357
日盛全球新興債券基金A                                            10.72150   10.75150  -0.03000   -0.27903
日盛全球新興債券基金B                                             8.45690    8.48050  -0.02360   -0.27829
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.41340    2.42120  -0.00780   -0.32215
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.71020    1.71580  -0.00560   -0.32638
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37650    0.37770  -0.00120   -0.31771
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26780    0.26860  -0.00080   -0.29784
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.40960   12.45340  -0.04380   -0.35171
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.67720    8.70780  -0.03060   -0.35141
日盛亞洲機會基金                                                  7.44000    7.49000  -0.05000   -0.66756
日盛首選基金                                                     17.10000   16.65000   0.45000    2.70270
日盛高科技基金                                                   17.56000   17.06000   0.50000    2.93083
日盛貨幣市場基金                                                 14.74990   14.74940   0.00050    0.00339
日盛新台商基金                                                   40.15000   38.74000   1.41000    3.63965
日盛精選五虎基金                                                 37.90000   37.00000   0.90000    2.43243
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46710   13.46660   0.00050    0.00371
台新2000高科技基金                                               34.40000   33.67000   0.73000    2.16810
台新MSCI中國基金                                                 21.62000   21.64000  -0.02000   -0.09242
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.83000   18.93000  -0.10000   -0.52826
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.09000   19.81000   0.28000    1.41343
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14330   14.14280   0.00050    0.00354
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.82970    9.82030   0.00940    0.09572
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.81960   10.82750  -0.00790   -0.07296
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.98550   10.00150  -0.01600   -0.15998
台新中國通基金                                                   48.54000   47.68000   0.86000    1.80369
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.54570    0.54730  -0.00160   -0.29234
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.23000   16.27700  -0.04700   -0.28875
台新中國精選中小基金                                             12.03000   12.01000   0.02000    0.16653
台新主流基金                                                     24.63000   24.38000   0.25000    1.02543
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.87000   18.72000   0.15000    0.80128
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.63860    0.63310   0.00550    0.86874
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.31000   14.20000   0.11000    0.77465
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48390    0.47980   0.00410    0.85452
台新台灣中小基金                                                 38.31000   37.59000   0.72000    1.91540
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.41350    9.39000   0.02350    0.25027
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.43790    9.42770   0.01020    0.10819
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.56000    8.55000   0.01000    0.11696
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.43390   10.42250   0.01140    0.10938
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.57970   10.56730   0.01240    0.11734
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.26730   11.25400   0.01330    0.11818
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
台新印度基金                                                     15.71000   15.80000  -0.09000   -0.56962
台新亞美短期債券基金                                             10.90840   10.91310  -0.00470   -0.04307
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.68960    8.72060  -0.03100   -0.35548
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29880    0.29960  -0.00080   -0.26702
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.83570   11.87800  -0.04230   -0.35612
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40100    0.40210  -0.00110   -0.27356
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07770   11.07730   0.00040    0.00361
台新高股息平衡基金                                               29.76700   29.59040   0.17660    0.59682
台新智慧生活基金-美元                                            10.06390    9.96430   0.09960    0.99957
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.97000    9.88000   0.09000    0.91093
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.05870    9.09040  -0.03170   -0.34872
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.92170    8.96080  -0.03910   -0.43634
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.54720    9.58060  -0.03340   -0.34862
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.40940    9.45060  -0.04120   -0.43595
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.35420   10.37580  -0.02160   -0.20818
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34330    0.34370  -0.00040   -0.11638
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.86420    7.88070  -0.01650   -0.20937
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27390    0.27430  -0.00040   -0.14583
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.22000    6.22000   0.00000    0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.54000   10.51300   0.02700    0.25682
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           21.19000   20.30000   0.89000    4.38424
未來資產全球大消費基金                                           14.79000   14.67000   0.12000    0.81800
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.94000   10.00000  -0.06000   -0.60000
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.67000    8.72000  -0.05000   -0.57339
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.82210   11.85580  -0.03370   -0.28425
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.69280    9.72040  -0.02760   -0.28394
未來資產亞洲新富基金                                             21.00000   21.06000  -0.06000   -0.28490
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55100   12.55070   0.00030    0.00239
未來資產阿波羅基金                                               13.10000   12.57000   0.53000    4.21639
未來資產新興市場債券基金A                                         8.76760    8.77410  -0.00650   -0.07408
未來資產新興市場債券基金B                                         6.80170    6.80670  -0.00500   -0.07346
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.49000   11.51000  -0.02000   -0.17376
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.99560   10.99470   0.00090    0.00819
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.20270   10.21890  -0.01620   -0.15853
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.44820    9.44810   0.00010    0.00106
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.59050   10.59060  -0.00010   -0.00094
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.52960    8.54060  -0.01100   -0.12880
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.62040    9.63250  -0.01210   -0.12562
永豐中小基金                                                     50.90000   49.82000   1.08000    2.16780
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.84510    1.84780  -0.00270   -0.14612
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.39250    2.39600  -0.00350   -0.14608
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.74810    8.77540  -0.02730   -0.31110
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.00430   11.03870  -0.03440   -0.31163
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.61000    4.62000  -0.01000   -0.21645
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.53000   21.60000  -0.07000   -0.32407
永豐主流品牌基金                                                 17.42000   17.43000  -0.01000   -0.05737
永豐永豐基金                                                     34.45000   33.71000   0.74000    2.19519
永豐亞洲民生消費基金                                             12.17000   12.27000  -0.10000   -0.81500
永豐南非幣2021保本基金                                           12.79540   12.80430  -0.00890   -0.06951
永豐高科技基金                                                   24.63000   23.66000   0.97000    4.09975
永豐貨幣市場基金                                                 13.86490   13.86450   0.00040    0.00289
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.04450    2.04350   0.00100    0.04894
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.41130    2.41250  -0.00120   -0.04974
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.86560    7.87620  -0.01060   -0.13458
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.37710   10.39100  -0.01390   -0.13377
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.35940    7.38110  -0.02170   -0.29399
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.14160   11.17450  -0.03290   -0.29442
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.35000    8.38000  -0.03000   -0.35800
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.71000   18.78000  -0.07000   -0.37274
永豐臺灣加權ETF基金                                              52.74000   52.35000   0.39000    0.74499
永豐領航科技基金                                                 39.53000   38.34000   1.19000    3.10381
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.97000   12.06000  -0.09000   -0.74627
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.54000   11.62000  -0.08000   -0.68847
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.40000   10.33000   0.07000    0.67764
永豐趨勢平衡基金                                                 48.57000   47.50000   1.07000    2.25263
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.45140   11.44810   0.00330    0.02883
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.59870    9.61320  -0.01450   -0.15083
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.72320    9.73790  -0.01470   -0.15096
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.57890    9.59120  -0.01230   -0.12824
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.66250    9.67490  -0.01240   -0.12817
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.61420    9.62350  -0.00930   -0.09664
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.86560    9.87520  -0.00960   -0.09721
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.56650    9.57580  -0.00930   -0.09712
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.73410    9.74350  -0.00940   -0.09647
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.44000   11.46000  -0.02000   -0.17452
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.64000   10.68000  -0.04000   -0.37453
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.55000   11.60000  -0.05000   -0.43103
兆豐國際中小基金                                                 15.25000   14.89000   0.36000    2.41773
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.63000   14.67000  -0.04000   -0.27267
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.26000   20.35000  -0.09000   -0.44226
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.54000   20.62000  -0.08000   -0.38797
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.01000   11.93000   0.08000    0.67058
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.01000   11.93000   0.08000    0.67058
兆豐國際生命科學基金                                             14.70000   14.54000   0.16000    1.10041
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.27040   10.24510   0.02530    0.24695
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.70140   10.66840   0.03300    0.30932
兆豐國際全球高股息基金                                           11.50000   11.44000   0.06000    0.52448
兆豐國際全球基金                                                 31.11000   30.95000   0.16000    0.51696
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.21180   10.21020   0.00160    0.01567
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.62530    9.60870   0.01660    0.17276
兆豐國際國民基金                                                 22.24000   22.02000   0.22000    0.99909
兆豐國際第一基金                                                 12.93000   12.70000   0.23000    1.81102
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.83100    9.87280  -0.04180   -0.42339
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.90110    7.93470  -0.03360   -0.42346
兆豐國際萬全基金                                                 20.13000   19.85000   0.28000    1.41058
兆豐國際電子基金                                                 25.29000   24.81000   0.48000    1.93470
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.98000    7.95000   0.03000    0.37736
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.42000   21.34000   0.08000    0.37488
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.45000   17.56000  -0.11000   -0.62642
兆豐國際豐台灣基金                                               32.76000   32.69000   0.07000    0.21413
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48590   12.48540   0.00050    0.00400
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.06000   11.03000   0.03000    0.27199
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.07490   11.08720  -0.01230   -0.11094
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.93340   11.94450  -0.01110   -0.09293
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.72130   10.73210  -0.01080   -0.10063
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.49720   11.50900  -0.01180   -0.10253
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.24920    8.25830  -0.00910   -0.11019
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.65850    9.66700  -0.00850   -0.08793
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.14910    9.15840  -0.00930   -0.10155
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.16030    9.17010  -0.00980   -0.10687
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.47070    9.48020  -0.00950   -0.10021
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.21000   11.18000   0.03000    0.26834
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.38000    9.36000   0.02000    0.21368
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
合庫全球新興市場基金                                              9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
合庫貨幣市場基金                                                 10.11650   10.11610   0.00040    0.00395
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.67680    9.69730  -0.02050   -0.21140
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.93870    9.96200  -0.02330   -0.23389
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.16880   10.19690  -0.02810   -0.27557
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.71670   11.74330  -0.02660   -0.22651
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.65080   13.68360  -0.03280   -0.23970
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.21880    9.23890  -0.02010   -0.21756
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.83500    9.85840  -0.02340   -0.23736
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.12710    8.14960  -0.02250   -0.27609
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.18620    9.20680  -0.02060   -0.22375
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.47640   10.50140  -0.02500   -0.23806
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.49000   10.40000   0.09000    0.86538
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.32000   10.24000   0.08000    0.78125
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.33000   10.28000   0.05000    0.48638
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.89270   10.89150   0.00120    0.01102
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.63630   10.63190   0.00440    0.04138
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.09140   10.09630  -0.00490   -0.04853
安聯中國東協基金                                                 15.84000   15.97000  -0.13000   -0.81403
安聯中國策略基金                                                 15.41000   15.46000  -0.05000   -0.32342
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.04000   14.09000  -0.05000   -0.35486
安聯中華新思路基金-美元                                          14.15000   14.19000  -0.04000   -0.28189
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.79000   12.84000  -0.05000   -0.38941
安聯台灣大壩基金                                                 25.81000   25.35000   0.46000    1.81460
安聯台灣科技基金                                                 44.42000   43.77000   0.65000    1.48504
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47490   12.47450   0.00040    0.00321
安聯台灣智慧基金                                                 28.85000   28.34000   0.51000    1.79958
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07490   10.08650  -0.01160   -0.11501
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.01890   15.03710  -0.01820   -0.12103
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.69090    9.70260  -0.01170   -0.12059
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.39000   11.32000   0.07000    0.61837
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.24000   11.19000   0.05000    0.44683
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.05540   12.07000  -0.01460   -0.12096
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08490   10.09750  -0.01260   -0.12478
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.22110   12.23720  -0.01610   -0.13157
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.57920    9.59040  -0.01120   -0.11678
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.42590    9.43770  -0.01180   -0.12503
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.13260    9.14460  -0.01200   -0.13122
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.68000   11.64000   0.04000    0.34364
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.60000   10.56000   0.04000    0.37879
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.55000   11.52000   0.03000    0.26042
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.84400   11.86140  -0.01740   -0.14669
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.89940   10.91640  -0.01700   -0.15573
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.57320   10.59070  -0.01750   -0.16524
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.00980    9.02360  -0.01380   -0.15293
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.81320    8.82690  -0.01370   -0.15521
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.52430    8.53840  -0.01410   -0.16514
安聯全球人口趨勢基金                                             11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.94000    8.82000   0.12000    1.36054
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      32.42000   32.02000   0.40000    1.24922
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.69000    8.63000   0.06000    0.69525
安聯全球計量平衡基金                                             12.58000   12.57000   0.01000    0.07955
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.05030   12.06040  -0.01010   -0.08375
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.50430   10.51310  -0.00880   -0.08371
安聯全球新興市場基金                                             18.42000   18.52000  -0.10000   -0.53996
安聯全球農金趨勢基金                                              9.37000    9.26000   0.11000    1.18790
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.13000    9.08000   0.05000    0.55066
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.02000    9.95000   0.07000    0.70352
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.01000    9.94000   0.07000    0.70423
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.02000    9.95000   0.07000    0.70352
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.01000    9.94000   0.07000    0.70423
安聯亞洲動態策略基金                                             24.45000   24.60000  -0.15000   -0.60976
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.97700    9.98840  -0.01140   -0.11413
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.78040    9.79160  -0.01120   -0.11438
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.23960   83.44310  -0.20350   -0.24388
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.66620   12.70610  -0.03990   -0.31402
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.99690   66.16270  -0.16580   -0.25059
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.96460    9.99600  -0.03140   -0.31413
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51490    2.51430   0.00060    0.02386
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.60900   10.62290  -0.01390   -0.13085
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09950    2.09800   0.00150    0.07150
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.85700    8.86900  -0.01200   -0.13530
宏利台灣動力基金                                                 30.90000   30.25000   0.65000    2.14876
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.35560   10.34500   0.01060    0.10246
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.79010    9.78730   0.00280    0.02861
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.25120    8.24270   0.00850    0.10312
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.01210    8.00860   0.00350    0.04370
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.18000   10.11000   0.07000    0.69238
宏利全球債券組合基金                                             12.91690   12.94470  -0.02780   -0.21476
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77820    2.77980  -0.00160   -0.05756
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.71720   11.72650  -0.00930   -0.07931
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.75250    8.75930  -0.00680   -0.07763
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.28300    2.28070   0.00230    0.10085
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.66900   10.68380  -0.01480   -0.13853
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.20110    4.21670  -0.01560   -0.36996
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.68230    0.68500  -0.00270   -0.39416
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.48000   19.57000  -0.09000   -0.45989
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.60570   11.60330   0.00240    0.02068
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.36060   10.35930   0.00130    0.01255
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.00250   10.00400  -0.00150   -0.01499
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.05370    9.05460  -0.00090   -0.00994
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.58690    8.58580   0.00110    0.01281
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.41150    8.41360  -0.00210   -0.02496
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.58400    8.58180   0.00220    0.02564
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.76560    2.77090  -0.00530   -0.19127
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40470    0.40550  -0.00080   -0.19729
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.20290   12.23030  -0.02740   -0.22403
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92500    0.92660  -0.00160   -0.17267
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.53680    7.55390  -0.01710   -0.22637
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.10000    2.10390  -0.00390   -0.18537
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30190    0.30250  -0.00060   -0.19835
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.25560    9.27670  -0.02110   -0.22745
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.34030    0.34090  -0.00060   -0.17600
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62840   13.62810   0.00030    0.00220
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.79000    2.79000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.35000   12.36000  -0.01000   -0.08091
宏利臺灣股息收益基金                                             28.18000   27.92000   0.26000    0.93123
宏利澳幣保本基金                                                 11.92990   11.92980   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.94000   10.91000   0.03000    0.27498
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.18000   11.22000  -0.04000   -0.35651
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.63000   11.70000  -0.07000   -0.59829
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.17000   10.24000  -0.07000   -0.68359
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.70000   11.78000  -0.08000   -0.67912
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.87770    9.89240  -0.01470   -0.14860
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.90890    9.94280  -0.03390   -0.34095
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.97140    9.00990  -0.03850   -0.42731
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.50280   10.54800  -0.04520   -0.42852
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
貝萊德新台幣基金                                                 12.92430   12.92410   0.00020    0.00155
貝萊德寶利基金                                                   24.79000   24.37000   0.42000    1.72343
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.15860   11.15860   0.00000    0.00000
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.15860   10.16780  -0.00920   -0.09048
保德信大中華基金                                                 30.14000   30.29000  -0.15000   -0.49521
保德信中小型股基金                                               43.50000   42.23000   1.27000    3.00734
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-美元                                          11.10000   11.10000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.67900    9.71230  -0.03330   -0.34286
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.66690    9.70080  -0.03390   -0.34946
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.78240    9.81550  -0.03310   -0.33722
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.45440   10.48990  -0.03550   -0.33842
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.06000   10.13000  -0.07000   -0.69102
保德信中國品牌基金-美元                                           9.90000    9.98000  -0.08000   -0.80160
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.79000   10.87000  -0.08000   -0.73597
保德信台商全方位基金                                             35.07000   34.18000   0.89000    2.60386
保德信全球中小基金                                               29.40000   29.15000   0.25000    0.85763
保德信全球消費商機基金                                           17.24000   17.08000   0.16000    0.93677
保德信全球基礎建設基金                                           12.13000   12.05000   0.08000    0.66390
保德信全球資源基金                                                8.02000    7.96000   0.06000    0.75377
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.24000    9.14000   0.10000    1.09409
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.52000   29.22000   0.30000    1.02669
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.90210    9.90080   0.00130    0.01313
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.57930   10.57800   0.00130    0.01229
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.05300    9.05980  -0.00680   -0.07506
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.66300    9.67020  -0.00720   -0.07446
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.32080    8.33650  -0.01570   -0.18833
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.78160   10.80200  -0.02040   -0.18885
保德信亞太基金                                                   22.08000   22.19000  -0.11000   -0.49572
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.54480    8.55980  -0.01500   -0.17524
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.13630   11.15580  -0.01950   -0.17480
保德信店頭市場基金                                               32.47000   31.65000   0.82000    2.59084
保德信拉丁美洲基金                                                7.30000    7.29000   0.01000    0.13717
保德信金平衡基金                                                 28.95000   28.70000   0.25000    0.87108
保德信金滿意基金                                                 39.85000   39.16000   0.69000    1.76200
保德信科技島基金                                                 24.57000   24.12000   0.45000    1.86567
保德信高成長基金                                                 88.82000   86.53000   2.29000    2.64648
保德信第一基金                                                   25.80000   25.09000   0.71000    2.82981
保德信貨幣市場基金                                               15.74710   15.74660   0.00050    0.00318
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.60930   10.55620   0.05310    0.50302
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.40080   10.35880   0.04200    0.40545
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.87910   10.83200   0.04710    0.43482
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.98550    9.95170   0.03380    0.33964
保德信新世紀基金                                                 10.11000    9.97000   0.14000    1.40421
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.15220    8.17700  -0.02480   -0.30329
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.76830   10.80110  -0.03280   -0.30367
保德信新興趨勢組合基金                                           11.53000   11.49000   0.04000    0.34813
保德信瑞騰基金                                                   15.53050   15.53030   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.77650    9.78770  -0.01120   -0.11443
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.92740    9.93850  -0.01110   -0.11169
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.69380    9.70960  -0.01580   -0.16273
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.76020    9.77580  -0.01560   -0.15958
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.82710    9.84600  -0.01890   -0.19196
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.82730    9.84620  -0.01890   -0.19195
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.81350    9.83020  -0.01670   -0.16988
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.81360    9.83030  -0.01670   -0.16988
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.83060    9.85280  -0.02220   -0.22532
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.70290    9.72060  -0.01770   -0.18209
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.65020    9.66530  -0.01510   -0.15623
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95960    1.96260  -0.00300   -0.15286
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62840    2.63230  -0.00390   -0.14816
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30820    0.30890  -0.00070   -0.22661
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44940    0.45040  -0.00100   -0.22202
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.71080    8.73480  -0.02400   -0.27476
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.85250   11.88580  -0.03330   -0.28017
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.60140    9.60890  -0.00750   -0.07805
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.60770   11.61750  -0.00980   -0.08436
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.10140    9.11650  -0.01510   -0.16563
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.03090   11.04920  -0.01830   -0.16562
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.15130   10.16920  -0.01790   -0.17602
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.98490   10.00780  -0.02290   -0.22882
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.13260   10.14300  -0.01040   -0.10253
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.61500   10.62590  -0.01090   -0.10258
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.02220   10.03700  -0.01480   -0.14745
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.83420    9.84620  -0.01200   -0.12187
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.06100   10.07320  -0.01220   -0.12111
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.77110    9.78760  -0.01650   -0.16858
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.89880    9.91650  -0.01770   -0.17849
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.45250   10.44110   0.01140    0.10918
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.40650    6.41550  -0.00900   -0.14029
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.80210   10.81730  -0.01520   -0.14052
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63860   11.63830   0.00030    0.00258
施羅德樂活中小基金-A類型                                         18.79000   18.43000   0.36000    1.95334
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4266.500004182.71000  83.79000    2.00325
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.62630   10.64720  -0.02090   -0.19630
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.89900   11.91290  -0.01390   -0.11668
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.15610   11.17010  -0.01400   -0.12533
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.53150    9.55020  -0.01870   -0.19581
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.20220   10.21410  -0.01190   -0.11651
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.00820   10.02080  -0.01260   -0.12574
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.91890   10.94030  -0.02140   -0.19561
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.74090   11.75460  -0.01370   -0.11655
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.70090   11.71560  -0.01470   -0.12547
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.65000    6.67000  -0.02000   -0.29985
柏瑞巨人基金                                                     12.52000   12.42000   0.10000    0.80515
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64040   13.64010   0.00030    0.00220
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.04000   16.01000   0.03000    0.18738
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.29740   13.30990  -0.01250   -0.09392
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.81380   11.81840  -0.00460   -0.03892
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.46150   12.46710  -0.00560   -0.04492
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.00160    9.01000  -0.00840   -0.09323
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.80650    6.81290  -0.00640   -0.09394
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.92610    8.92960  -0.00350   -0.03920
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.55700    8.56050  -0.00350   -0.04089
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.93980   10.94480  -0.00500   -0.04568
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.45970    8.46330  -0.00360   -0.04254
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.98890   11.99360  -0.00470   -0.03919
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.51990   11.53070  -0.01080   -0.09366
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.59570   11.60040  -0.00470   -0.04052
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.34380   11.34900  -0.00520   -0.04582
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.01980    9.02830  -0.00850   -0.09415
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.97270    9.97660  -0.00390   -0.03909
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.78110    9.78510  -0.00400   -0.04088
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.73040    9.73480  -0.00440   -0.04520
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.56850    9.57270  -0.00420   -0.04387
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.04280   10.04240   0.00040    0.00398
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.99060    9.98470   0.00590    0.05909
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.92800    9.92320   0.00480    0.04837
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.01240   10.00720   0.00520    0.05196
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.95050    9.95010   0.00040    0.00402
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.87260    9.86680   0.00580    0.05878
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.83590    9.83120   0.00470    0.04781
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.92040    9.91530   0.00510    0.05144
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.02360   10.02320   0.00040    0.00399
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.99050    9.98470   0.00580    0.05809
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.92800    9.92320   0.00480    0.04837
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.01240   10.00720   0.00520    0.05196
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.95050    9.95010   0.00040    0.00402
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.87260    9.86680   0.00580    0.05878
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.83590    9.83120   0.00470    0.04781
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.92040    9.91530   0.00510    0.05144
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.58270   10.62160  -0.03890   -0.36623
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.81640   11.85480  -0.03840   -0.32392
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.28610   11.32330  -0.03720   -0.32853
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.13310    9.16670  -0.03360   -0.36654
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.91890    9.95120  -0.03230   -0.32458
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.78990    9.82220  -0.03230   -0.32885
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.29790   10.33580  -0.03790   -0.36669
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.00220   11.03790  -0.03570   -0.32343
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.90360   10.93950  -0.03590   -0.32817
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.13320    9.16690  -0.03370   -0.36763
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.91930    9.95150  -0.03220   -0.32357
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.79030    9.82250  -0.03220   -0.32782
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.25000   13.34000  -0.09000   -0.67466
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.41000   14.49000  -0.08000   -0.55210
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.60000    9.66000  -0.06000   -0.62112
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.79000    8.85000  -0.06000   -0.67797
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.04000   10.10000  -0.06000   -0.59406
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.60000   11.68000  -0.08000   -0.68493
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.03000   12.10000  -0.07000   -0.57851
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.41000   12.48000  -0.07000   -0.56090
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.36000   13.43000  -0.07000   -0.52122
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.14000   13.22000  -0.08000   -0.60514
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.31410   11.31390   0.00020    0.00177
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.47830    7.47810   0.00020    0.00267
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.33980   11.36960  -0.02980   -0.26210
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.03240   11.05760  -0.02520   -0.22790
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.22110   10.24510  -0.02400   -0.23426
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.42240    8.44450  -0.02210   -0.26171
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.53730    9.55900  -0.02170   -0.22701
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.57520    9.59770  -0.02250   -0.23443
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.61230   10.63650  -0.02420   -0.22752
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.95840    9.98460  -0.02620   -0.26240
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.20460   10.22860  -0.02400   -0.23464
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.88080    9.90330  -0.02250   -0.22720
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.10040    9.12430  -0.02390   -0.26194
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.03430    9.05500  -0.02070   -0.22860
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.59730    9.61980  -0.02250   -0.23389
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.14570   12.18750  -0.04180   -0.34297
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.68930   11.72370  -0.03440   -0.29342
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.15720   11.19080  -0.03360   -0.30025
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.35110    7.37640  -0.02530   -0.34299
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.30610    9.33350  -0.02740   -0.29357
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.96040    9.99040  -0.03000   -0.30029
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.44060   10.47660  -0.03600   -0.34362
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.17490   11.20860  -0.03370   -0.30066
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.06970   10.09930  -0.02960   -0.29309
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.37450    9.40680  -0.03230   -0.34337
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.17240   10.20310  -0.03070   -0.30089
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.08130   11.10190  -0.02060   -0.18555
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.68400   11.69950  -0.01550   -0.13248
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.78600   10.80190  -0.01590   -0.14720
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.17260    9.18960  -0.01700   -0.18499
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.77180    9.78480  -0.01300   -0.13286
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.78410    9.79850  -0.01440   -0.14696
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.01300   11.02770  -0.01470   -0.13330
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.88700    9.90540  -0.01840   -0.18576
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.27750   10.29260  -0.01510   -0.14671
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.49540    9.51300  -0.01760   -0.18501
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.32500    9.34230  -0.01730   -0.18518
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.99060   10.00390  -0.01330   -0.13295
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.54550    9.55960  -0.01410   -0.14750
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.07000   18.08000  -0.01000   -0.05531
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.82000   16.78000   0.04000    0.23838
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.94140   12.97260  -0.03120   -0.24051
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.83650   10.81620   0.02030    0.18768
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.60480   11.57940   0.02540    0.21936
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.16240   12.13010   0.03230    0.26628
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.27030   11.24720   0.02310    0.20538
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.97190    9.95320   0.01870    0.18788
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.41490   10.39210   0.02280    0.21940
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.34260   10.31510   0.02750    0.26660
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.38980   10.36850   0.02130    0.20543
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.21250   10.19010   0.02240    0.21982
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.33060   10.30940   0.02120    0.20564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.76000   13.98000  -0.22000   -1.57368
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      30.62000   29.69000   0.93000    3.13237
國泰大中華基金                                                   21.03000   20.68000   0.35000    1.69246
國泰小龍基金                                                     15.61000   15.36000   0.25000    1.62760
國泰中小成長基金                                                 43.88000   42.88000   1.00000    2.33209
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.30510    4.32670  -0.02160   -0.49923
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.13000   20.29000  -0.16000   -0.78857
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.77960    0.78480  -0.00520   -0.66259
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.74010    0.74510  -0.00500   -0.67105
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08070    2.08320  -0.00250   -0.12001
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.64700    9.68150  -0.03450   -0.35635
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.31760    8.34740  -0.02980   -0.35700
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32290    0.32380  -0.00090   -0.27795
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.38880   11.38780   0.00100    0.00878
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78850    1.79140  -0.00290   -0.16188
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.15190   10.17380  -0.02190   -0.21526
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34640    0.34680  -0.00040   -0.11534
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.73170    4.76050  -0.02880   -0.60498
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.12000   22.31000  -0.19000   -0.85164
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.73820    0.74390  -0.00570   -0.76623
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.53960    3.56290  -0.02330   -0.65396
國泰中港台基金台幣級別                                           16.55000   16.71000  -0.16000   -0.95751
國泰中港台基金美元級別                                            0.55910    0.56370  -0.00460   -0.81604
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.41000   27.36000   0.05000    0.18275
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.75000   12.73000   0.02000    0.15711
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.15000   36.21000  -0.06000   -0.16570
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                        9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                        9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                       9.99970    0.00000   9.99970    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33620    0.00000   0.33620    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33620    0.00000   0.33620    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33620    0.00000   0.33620    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39880   12.39850   0.00030    0.00242
國泰平衡基金                                                     28.16000   27.59000   0.57000    2.06597
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.21240    2.19430   0.01810    0.82486
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.37000   10.31000   0.06000    0.58196
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34840    0.34620   0.00220    0.63547
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46430    0.46190   0.00240    0.51959
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.83000   12.92000  -0.09000   -0.69659
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45890    0.46190  -0.00300   -0.64949
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.63000    5.60000   0.03000    0.53571
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18660    0.18550   0.00110    0.59299
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41140    0.41050   0.00090    0.21924
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37440    0.37350   0.00090    0.24096
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43450    0.43350   0.00100    0.23068
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49330    0.49270   0.00060    0.12178
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.48000   19.30000   0.18000    0.93264
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.73000   20.68000   0.05000    0.24178
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.38450    2.38250   0.00200    0.08395
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.31290   11.33050  -0.01760   -0.15533
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.30190   10.31790  -0.01600   -0.15507
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37650    0.37680  -0.00030   -0.07962
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34290    0.34320  -0.00030   -0.08741
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49850    0.49950  -0.00100   -0.20020
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.57000   11.61000  -0.04000   -0.34453
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40240    0.40340  -0.00100   -0.24789
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.03000   17.98000   0.05000    0.27809
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60660    0.60450   0.00210    0.34739
國泰科技生化基金                                                 36.85000   35.94000   0.91000    2.53200
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.14000   24.83000   0.31000    1.24849
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.11000   14.30000  -0.19000   -1.32867
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.79540   37.80010  -0.00470   -0.01243
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.77330   19.80570  -0.03240   -0.16359
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.99920   18.95130   0.04790    0.25275
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.72830   38.87870  -0.15040   -0.38684
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.76490   38.83600  -0.07110   -0.18308
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.11710   41.15710  -0.04000   -0.09719
國泰紐幣2021保本基金                                             11.94880   11.94580   0.00300    0.02511
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.22480   12.22310   0.00170    0.01391
國泰紐幣保本基金                                                 12.27790   12.27420   0.00370    0.03014
國泰高科技基金                                                   13.17000   12.77000   0.40000    3.13234
國泰國泰基金台幣I級別                                            23.61000   23.06000   0.55000    2.38508
國泰國泰基金台幣級別                                             23.61000   23.06000   0.55000    2.38508
國泰富時中國A50基金                                              20.23000   19.90000   0.33000    1.65829
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33740    0.33700   0.00040    0.11869
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45630    0.45630   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.77000   10.70000   0.07000    0.65421
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36090    0.35810   0.00280    0.78190
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48810    0.48490   0.00320    0.65993
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34990    0.34880   0.00110    0.31537
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47330    0.47240   0.00090    0.19052
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.68750   10.69650  -0.00900   -0.08414
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.78840    7.79500  -0.00660   -0.08467
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36110    0.36140  -0.00030   -0.08301
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.26210    0.26210   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.98000   12.03000  -0.05000   -0.41563
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40340    0.40470  -0.00130   -0.32123
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.13070    2.13180  -0.00110   -0.05160
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.42740    1.42820  -0.00080   -0.05601
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34580    0.34660  -0.00080   -0.23081
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37080    0.37160  -0.00080   -0.21529
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23400    0.23450  -0.00050   -0.21322
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.62170   10.64600  -0.02430   -0.22825
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.98370    6.99970  -0.01600   -0.22858
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.73000   14.83000  -0.10000   -0.67431
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 32.61000   32.17000   0.44000    1.36773
國泰價值卓越基金                                                 15.79000   15.24000   0.55000    3.60892
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.09000   11.07000   0.02000    0.18067
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39240    0.39130   0.00110    0.28111
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.00450   39.99960   0.00490    0.01225
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.05510   12.06340  -0.00830   -0.06880
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41100    0.41120  -0.00020   -0.04864
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.58900    9.59050  -0.00150   -0.01564
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.57560    8.59290  -0.01730   -0.20133
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.54230   10.54390  -0.00160   -0.01517
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.52260    9.54180  -0.01920   -0.20122
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.08610   11.08510   0.00100    0.00902
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.13380   10.13970  -0.00590   -0.05819
第一金大中華基金                                                 27.34000   26.30000   1.04000    3.95437
第一金小型精選基金                                               38.88000   37.39000   1.49000    3.98502
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.98000   14.03000  -0.05000   -0.35638
第一金中國世紀基金-美元                                           9.45000    9.49930  -0.04930   -0.51899
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.45130    9.50060  -0.04930   -0.51891
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.71000   10.77000  -0.06000   -0.55710
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.71000   10.77000  -0.06000   -0.55710
第一金中概平衡基金                                               25.36000   24.83000   0.53000    2.13451
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23080   15.23030   0.00050    0.00328
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.63200  177.62600   0.00600    0.00338
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.64560   13.52190   0.12370    0.91481
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.64560   13.52240   0.12320    0.91108
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.63000   12.52000   0.11000    0.87859
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.63000   12.53000   0.10000    0.79808
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.88700    9.88360   0.00340    0.03440
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.88890    9.88550   0.00340    0.03439
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.39260    9.39500  -0.00240   -0.02555
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.41630    9.41870  -0.00240   -0.02548
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.25910   10.25550   0.00360    0.03510
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.75140    9.75380  -0.00240   -0.02461
第一金全球大趨勢基金                                             22.92000   22.73000   0.19000    0.83590
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.97920    7.99610  -0.01690   -0.21135
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.72510    5.73720  -0.01210   -0.21090
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.45130    9.42850   0.02280    0.24182
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.45240    9.42960   0.02280    0.24179
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.68920    9.66580   0.02340    0.24209
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.69040    9.66700   0.02340    0.24206
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.63900    8.61210   0.02690    0.31235
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.10730   10.07590   0.03140    0.31163
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.74360    9.74520  -0.00160   -0.01642
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.04770    8.05080  -0.00310   -0.03851
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.87130    8.87850  -0.00720   -0.08109
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.87150    8.87870  -0.00720   -0.08109
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.01020   11.01200  -0.00180   -0.01635
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.01100   11.01290  -0.00190   -0.01725
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.94770    9.95150  -0.00380   -0.03819
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.61780   14.62970  -0.01190   -0.08134
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.55820   14.45470   0.10350    0.71603
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.57610   14.47260   0.10350    0.71514
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.24000   13.15000   0.09000    0.68441
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.26000   13.18000   0.08000    0.60698
第一金亞洲科技基金                                               20.63000   20.63000   0.00000    0.00000
第一金亞洲新興市場基金                                           13.83000   13.96000  -0.13000   -0.93123
第一金店頭市場基金                                                9.97000    9.69000   0.28000    2.88958
第一金創新趨勢基金                                               24.98000   23.92000   1.06000    4.43144
第一金電子基金                                                   33.75000   32.54000   1.21000    3.71850
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.04000   19.00000   0.04000    0.21053
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.34000   20.48000  -0.14000   -0.68359
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
統一大中華中小基金(美元)                                          9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.96000   13.98000  -0.02000   -0.14306
統一大滿貫基金                                                   32.39000   31.98000   0.41000    1.28205
統一大龍印基金                                                   16.49000   16.51000  -0.02000   -0.12114
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
統一中小基金                                                     25.75000   24.85000   0.90000    3.62173
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.57880    9.60140  -0.02260   -0.23538
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.66970    9.69960  -0.02990   -0.30826
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.19010    9.22030  -0.03020   -0.32754
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.16240   11.18870  -0.02630   -0.23506
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.18420   11.21890  -0.03470   -0.30930
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.63740   10.67230  -0.03490   -0.32701
統一台灣動力基金                                                 16.81000   16.22000   0.59000    3.63748
統一全天候基金                                                  109.36000  105.63000   3.73000    3.53119
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.54370    8.51610   0.02760    0.32409
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.92790    8.90560   0.02230    0.25040
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.78000    8.76130   0.01870    0.21344
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.70620    8.67810   0.02810    0.32380
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.09760    9.07500   0.02260    0.24904
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.94690    8.92790   0.01900    0.21282
統一全球債券組合基金                                             11.98570   12.00900  -0.02330   -0.19402
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.88000   14.73000   0.15000    1.01833
統一全球新科技基金(美元)                                         15.14000   15.00000   0.14000    0.93333
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.98000   13.86000   0.12000    0.86580
統一亞太基金                                                     26.15000   26.22000  -0.07000   -0.26697
統一亞洲大金磚基金                                               12.67000   12.70000  -0.03000   -0.23622
統一奔騰基金                                                     58.39000   56.71000   1.68000    2.96244
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63890   16.63830   0.00060    0.00361
統一強漢基金(人民幣)                                              9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
統一強漢基金(美元)                                                9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
統一強漢基金(新台幣)                                             24.46000   24.47000  -0.01000   -0.04087
統一統信基金                                                     32.07000   31.23000   0.84000    2.68972
統一黑馬基金                                                     59.10000   57.45000   1.65000    2.87206
統一新亞洲科技能源基金                                           19.13000   19.12000   0.01000    0.05230
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.27140    8.29570  -0.02430   -0.29292
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.32980   10.36020  -0.03040   -0.29343
統一經建基金                                                     46.35000   44.82000   1.53000    3.41365
統一龍馬基金                                                     67.33000   65.49000   1.84000    2.80959
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.92000   21.12000   0.80000    3.78788
野村中小基金                                                     48.54000   47.33000   1.21000    2.55652
野村中國機會基金                                                 13.98000   14.05000  -0.07000   -0.49822
野村巴西基金                                                      6.05000    6.06000  -0.01000   -0.16502
野村台灣高股息基金                                               21.78000   21.80000  -0.02000   -0.09174
野村台灣運籌基金                                                 36.34000   35.58000   0.76000    2.13603
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.68740    9.69760  -0.01020   -0.10518
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.67520    9.69220  -0.01700   -0.17540
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.68790    9.70830  -0.02040   -0.21013
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.76880    9.77910  -0.01030   -0.10533
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.73830    9.75530  -0.01700   -0.17426
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.71560    9.73600  -0.02040   -0.20953
野村平衡基金                                                     19.01000   18.64000   0.37000    1.98498
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.20000    9.16000   0.04000    0.43668
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.89000   12.86000   0.03000    0.23328
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.25000   10.20000   0.05000    0.49020
野村全球生技醫療基金                                             15.55000   15.46000   0.09000    0.58215
野村全球品牌基金                                                 27.61000   27.42000   0.19000    0.69292
野村全球氣候變遷基金                                              8.52000    8.45000   0.07000    0.82840
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.83000   12.76000   0.07000    0.54859
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.18000   11.10000   0.08000    0.72072
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.96000   18.86000   0.10000    0.53022
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.08000   12.00000   0.08000    0.66667
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.55880   10.56830  -0.00950   -0.08989
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.38590   10.39980  -0.01390   -0.13366
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.61700    9.58880   0.02820    0.29409
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.36230    9.34100   0.02130    0.22803
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.83670    8.82150   0.01520    0.17231
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.99350   10.96120   0.03230    0.29468
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.52020   10.49620   0.02400    0.22865
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.97820    9.96100   0.01720    0.17267
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.21580   11.19650   0.01930    0.17238
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.79110   10.77930   0.01180    0.10947
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.36580   10.36030   0.00550    0.05309
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.45660   10.40980   0.04680    0.44958
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.56800   10.53670   0.03130    0.29706
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.89040    9.85360   0.03680    0.37347
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.55100    9.52290   0.02810    0.29508
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.72310    9.67840   0.04470    0.46185
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.85420   11.80100   0.05320    0.45081
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.75870   12.72780   0.03090    0.24278
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.91900   10.87840   0.04060    0.37322
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.54780   10.51680   0.03100    0.29477
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.96590   10.91540   0.05050    0.46265
野村成長基金                                                     27.87000   27.64000   0.23000    0.83213
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.69790    9.74240  -0.04450   -0.45677
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.68830    9.73960  -0.05130   -0.52672
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.59040    9.64870  -0.05830   -0.60423
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.86310    9.90830  -0.04520   -0.45618
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.81940    9.87130  -0.05190   -0.52577
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.72330    9.78230  -0.05900   -0.60313
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.19000    9.28000  -0.09000   -0.96983
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.03000   13.17000  -0.14000   -1.06302
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.03090   10.05220  -0.02130   -0.21189
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.95000    9.97710  -0.02710   -0.27162
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.84100    9.87020  -0.02920   -0.29584
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.38470   10.40680  -0.02210   -0.21236
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.24700   10.27490  -0.02790   -0.27154
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.13970   10.16980  -0.03010   -0.29597
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.93210    8.97300  -0.04090   -0.45581
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.70120    9.73890  -0.03770   -0.38711
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.57990    9.62180  -0.04190   -0.43547
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.31990   13.38100  -0.06110   -0.45662
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.48890   12.53740  -0.04850   -0.38684
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.23310   10.27780  -0.04470   -0.43492
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.27840   10.26280   0.01560    0.15201
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.95800    9.94740   0.01060    0.10656
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.39480    9.39000   0.00480    0.05112
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.96620   10.96060   0.00560    0.05109
野村泰國基金                                                     43.97000   44.60000  -0.63000   -1.41256
野村高科技基金                                                   11.28000   10.86000   0.42000    3.86740
野村貨幣市場基金                                                 16.24600   16.24550   0.00050    0.00308
野村新馬基金                                                     17.01000   17.18000  -0.17000   -0.98952
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.98960    8.00720  -0.01760   -0.21980
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.66560   11.69130  -0.02570   -0.21982
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.31000    7.26000   0.05000    0.68871
野村精選貨幣市場基金                                             12.06960   12.06940   0.00020    0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.24000   12.20000   0.04000    0.32787
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.73000   11.70000   0.03000    0.25641
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.30000   11.29000   0.01000    0.08857
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.38000    8.37000   0.01000    0.11947
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.84000   11.81000   0.03000    0.25402
野村積極成長基金                                                 11.77000   11.68000   0.09000    0.77055
野村優質基金                                                     33.17000   32.40000   0.77000    2.37654
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.69370    8.69270   0.00100    0.01150
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.06000    8.06130  -0.00130   -0.01613
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.87260    7.88080  -0.00820   -0.10405
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.52760   11.52640   0.00120    0.01041
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50040   10.50220  -0.00180   -0.01714
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.28470   10.29540  -0.01070   -0.10393
野村環球基金-人民幣計價                                          15.20000   15.07000   0.13000    0.86264
野村環球基金-美元計價                                            12.08000   11.99000   0.09000    0.75063
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.31000   16.20000   0.11000    0.67901
野村鴻利基金                                                     21.89000   21.49000   0.40000    1.86133
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84790   16.84760   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                     19.86000   19.54000   0.32000    1.63767
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.28000    9.42000  -0.14000   -1.48620
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.01000   13.13000  -0.12000   -0.91394
野村鑫平衡組合基金                                               14.49000   14.53000  -0.04000   -0.27529
野村鑫全球債券組合基金                                           13.13120   13.15650  -0.02530   -0.19230
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.76130    9.78780  -0.02650   -0.27075
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.76070    9.78510  -0.02440   -0.24936
凱基台商天下基金                                                 13.40000   13.44000  -0.04000   -0.29762
凱基台灣精五門基金                                               20.67000   20.42000   0.25000    1.22429
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.77340   10.73300   0.04040    0.37641
凱基亞太高股息基金                                               13.06000   13.15000  -0.09000   -0.68441
凱基亞洲四金磚基金                                               17.66000   17.77000  -0.11000   -0.61902
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.47000   13.49000  -0.02000   -0.14826
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.14380   13.18710  -0.04330   -0.32835
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.49000   12.55000  -0.06000   -0.47809
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52970   11.52930   0.00040    0.00347
凱基開創基金                                                     26.52000   26.26000   0.26000    0.99010
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.50000   20.24000   0.26000    1.28458
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.60110   20.31890   0.28220    1.38885
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.26000   18.33000  -0.07000   -0.38189
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.08170   18.13520  -0.05350   -0.29501
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.08190   10.08970  -0.00780   -0.07731
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.04040    8.04660  -0.00620   -0.07705
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.96000    7.96000   0.00000    0.00000
凱基資源國基金                                                    9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.02000   10.90000   0.12000    1.10092
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.59440   11.48680   0.10760    0.93673
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.70000   10.61000   0.09000    0.84826
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.96930   10.86410   0.10520    0.96833
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.84000   10.75000   0.09000    0.83721
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.53000   12.47000   0.06000    0.48115
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.72870   12.65480   0.07390    0.58397
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.01000   15.26000  -0.25000   -1.63827
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       30.09000   29.13000   0.96000    3.29557
富邦NASDAQ-100基金                                               27.63000   27.13000   0.50000    1.84298
富邦上証180基金                                                  31.37000   30.92000   0.45000    1.45537
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23310    0.23470  -0.00160   -0.68172
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.93000    6.98000  -0.05000   -0.71633
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.17000    7.28000  -0.11000   -1.51099
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 41.77000   40.48000   1.29000    3.18676
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.64920   11.68870  -0.03950   -0.33793
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.02380   11.06900  -0.04520   -0.40835
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.72900   10.79410  -0.06510   -0.60311
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.30060   10.33550  -0.03490   -0.33767
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.66890    9.70860  -0.03970   -0.40892
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.41950    9.47670  -0.05720   -0.60359
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.75590   20.73170   0.02420    0.11673
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.22670   11.22560   0.00110    0.00980
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.70400   10.73280  -0.02880   -0.26834
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.86010   12.89930  -0.03920   -0.30389
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.90410    1.91110  -0.00700   -0.36628
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.58030    9.60950  -0.02920   -0.30387
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.46560    1.47100  -0.00540   -0.36710
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.57720   11.57900  -0.00180   -0.01555
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74120    1.74290  -0.00170   -0.09754
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10060   10.10210  -0.00150   -0.01485
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53840    1.53990  -0.00150   -0.09741
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.42000   14.46000  -0.04000   -0.27663
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.45000   24.36000   0.09000    0.36946
富邦日本東証基金                                                 22.55000   22.55000   0.00000    0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.91000   41.80000   0.11000    0.26316
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.08000   45.25000   0.83000    1.83425
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.13000   48.80000   0.33000    0.67623
富邦台灣心基金                                                   22.03000   21.43000   0.60000    2.79981
富邦台灣釆吉50基金                                               46.04000   45.70000   0.34000    0.74398
富邦台灣科技指數基金                                             50.05000   50.09000  -0.04000   -0.07986
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29350    0.29390  -0.00040   -0.13610
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.91000    8.94000  -0.03000   -0.33557
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.32150    2.31870   0.00280    0.12076
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34060    0.34080  -0.00020   -0.05869
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.65360   10.66340  -0.00980   -0.09190
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.02610    2.02370   0.00240    0.11859
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32880    0.32910  -0.00030   -0.09116
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.23980    9.24830  -0.00850   -0.09191
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.89000   23.08000  -0.19000   -0.82322
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.82000   14.76000   0.06000    0.40650
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.85000   29.05000  -0.20000   -0.68847
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62130   15.62080   0.00050    0.00320
富邦長紅基金                                                     64.32000   62.77000   1.55000    2.46933
富邦科技基金                                                     24.47000   23.69000   0.78000    3.29253
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.98700   39.00240  -0.01540   -0.03948
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.20430   38.16050   0.04380    0.11478
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.66430   37.66320   0.00110    0.00292
富邦恒生國企ETF基金                                              21.25000   21.08000   0.17000    0.80645
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.13000   13.17000  -0.04000   -0.30372
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            32.33000   32.06000   0.27000    0.84217
富邦高成長基金                                                   24.44000   23.80000   0.64000    2.68908
富邦基金                                                         13.07000   12.77000   0.30000    2.34926
富邦深証100基金                                                  11.34000   11.11000   0.23000    2.07021
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.83000   20.74000   0.09000    0.43394
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40130    0.40120   0.00010    0.02493
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.19430   12.19260   0.00170    0.01394
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.56590    9.56460   0.00130    0.01359
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30260    0.30260   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.94560    8.94440   0.00120    0.01342
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.75950    9.77010  -0.01060   -0.10849
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.93210    9.95190  -0.01980   -0.19896
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.75950    9.77010  -0.01060   -0.10849
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.93210    9.95190  -0.01980   -0.19896
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.36000   19.26000   0.10000    0.51921
富邦精準基金                                                     46.06000   44.75000   1.31000    2.92737
富邦精銳中小基金                                                 11.83000   11.54000   0.29000    2.51300
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.74000   20.65000   0.09000    0.43584
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.98000    8.04000  -0.06000   -0.74627
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.13000   13.94000   0.19000    1.36298
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.36000   19.35000   0.01000    0.05168
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.18590   10.18370   0.00220    0.02160
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.10440   11.13020  -0.02580   -0.23180
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.80490   10.84200  -0.03710   -0.34219
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.00490   10.00280   0.00210    0.02099
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.86310   10.88840  -0.02530   -0.23236
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.54860   10.58480  -0.03620   -0.34200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 29.40000   29.10000   0.30000    1.03093
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.00510    9.04110  -0.03600   -0.39818
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.48960    9.52850  -0.03890   -0.40825
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.32800    9.36820  -0.04020   -0.42911
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.82470    9.86390  -0.03920   -0.39741
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.77730    9.81730  -0.04000   -0.40744
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.61080    9.65220  -0.04140   -0.42892
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.66330    9.70460  -0.04130   -0.42557
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.55310    8.56880  -0.01570   -0.18322
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.52060    9.53910  -0.01850   -0.19394
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.12710    9.14660  -0.01950   -0.21319
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.47220   10.49120  -0.01900   -0.18110
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.18040   10.20010  -0.01970   -0.19314
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.81670    9.83770  -0.02100   -0.21346
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.23440    9.25390  -0.01950   -0.21072
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.62740    9.64790  -0.02050   -0.21248
富達卓越領航全球組合基金                                         14.77000   14.63000   0.14000    0.95694
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.80130    8.81440  -0.01310   -0.14862
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.44900    9.46390  -0.01490   -0.15744
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.25870    9.27520  -0.01650   -0.17789
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.86840    9.88290  -0.01450   -0.14672
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.77650    9.79200  -0.01550   -0.15829
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.61170    9.62880  -0.01710   -0.17759
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.32670    9.34320  -0.01650   -0.17660
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.64780    9.66460  -0.01680   -0.17383
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.67000   11.66000   0.01000    0.08576
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.90000    8.93000  -0.03000   -0.33595
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.02000   11.08000  -0.06000   -0.54152
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.38000   10.45000  -0.07000   -0.66986
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.57300    9.59290  -0.01990   -0.20745
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.28990    9.31620  -0.02630   -0.28230
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.77620    8.80590  -0.02970   -0.33727
富蘭克林華美中華基金                                             14.07000   14.19000  -0.12000   -0.84567
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.16000   19.82000   0.34000    1.71544
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.91000   19.67000   0.24000    1.22013
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.06000   10.98000   0.08000    0.72860
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.34000   10.28000   0.06000    0.58366
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.00970    8.02750  -0.01780   -0.22174
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.26330    9.27970  -0.01640   -0.17673
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.86100    9.87850  -0.01750   -0.17715
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.31080    9.33150  -0.02070   -0.22183
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.98980   10.99370  -0.00390   -0.03547
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.83440    8.83750  -0.00310   -0.03508
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.31590    9.31920  -0.00330   -0.03541
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.93840   12.96570  -0.02730   -0.21056
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.35000   10.37180  -0.02180   -0.21019
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.08050   10.08630  -0.00580   -0.05750
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.75270    7.75720  -0.00450   -0.05801
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.26860    9.27400  -0.00540   -0.05823
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.52800   10.53940  -0.01140   -0.10817
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.56300    7.57120  -0.00820   -0.10831
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.05840    9.06820  -0.00980   -0.10807
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.38570   10.38990  -0.00420   -0.04042
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.80760    7.81070  -0.00310   -0.03969
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.28740    8.29350  -0.00610   -0.07355
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.43040    9.43280  -0.00240   -0.02544
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.09200   10.09460  -0.00260   -0.02576
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.63600   12.64530  -0.00930   -0.07355
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.98000    9.86000   0.12000    1.21704
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.88000    9.77000   0.11000    1.12590
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.89000    8.83000   0.06000    0.67950
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.05000    9.98000   0.07000    0.70140
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.44000    8.46000  -0.02000   -0.23641
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.42000   10.45000  -0.03000   -0.28708
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.52000    9.48000   0.04000    0.42194
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.59000   10.54000   0.05000    0.47438
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.63000    8.60000   0.03000    0.34884
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.11000   11.15000  -0.04000   -0.35874
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.56000   10.60000  -0.04000   -0.37736
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.79260   12.75670   0.03590    0.28142
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
富蘭克林華美第一富基金                                           39.56000   38.85000   0.71000    1.82754
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28950   10.28910   0.00040    0.00389
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.09000   12.96000   0.13000    1.00309
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.17000   13.06000   0.11000    0.84227
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.72000   14.61000   0.11000    0.75291
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.70700    7.71060  -0.00360   -0.04669
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.07070   11.09400  -0.02330   -0.21002
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.89970    9.91540  -0.01570   -0.15834
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.12120   11.13890  -0.01770   -0.15890
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.14080    7.15790  -0.01710   -0.23890
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.45270    9.47100  -0.01830   -0.19322
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.39870   10.41880  -0.02010   -0.19292
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.74050   10.76620  -0.02570   -0.23871
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.73000   19.72000   0.01000    0.05071
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.52940   11.52670   0.00270    0.02342
復華人生目標基金                                                 37.58320   36.71190   0.87130    2.37334
復華大中華中小策略基金                                            9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
復華中小精選基金                                                 70.16000   68.21000   1.95000    2.85882
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.63000    8.66000  -0.03000   -0.34642
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.69000   11.72000  -0.03000   -0.25597
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.96000   11.01000  -0.05000   -0.45413
復華台灣智能基金                                                 11.70000   11.50000   0.20000    1.73913
復華全方位基金                                                   28.62000   27.74000   0.88000    3.17231
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.08000   12.96000   0.12000    0.92593
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.79000   19.62000   0.17000    0.86646
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.83000   19.86000  -0.03000   -0.15106
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.74000   15.57000   0.17000    1.09184
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.58000   14.43000   0.15000    1.03950
復華全球原物料基金                                                9.23000    9.20000   0.03000    0.32609
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.42000   13.38000   0.04000    0.29895
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.47170   11.47650  -0.00480   -0.04182
復華全球債券基金                                                 13.58040   13.59240  -0.01200   -0.08828
復華全球債券組合基金                                             14.62000   14.64000  -0.02000   -0.13661
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.93000   13.91000   0.02000    0.14378
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
復華有利貨幣市場基金                                             13.42120   13.42080   0.00040    0.00298
復華亞太平衡基金                                                 13.57000   13.63000  -0.06000   -0.44021
復華亞太成長基金                                                 14.49000   14.40000   0.09000    0.62500
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
復華東協世紀基金                                                 13.31000   13.47000  -0.16000   -1.18782
復華南非幣長期收益基金A                                          13.36000   13.38000  -0.02000   -0.14948
復華南非幣長期收益基金B                                           8.53000    8.54000  -0.01000   -0.11710
復華南非幣短期收益基金A                                          13.41000   13.42000  -0.01000   -0.07452
復華南非幣短期收益基金B                                           9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            12.22000   12.13000   0.09000    0.74196
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.90000   11.82000   0.08000    0.67682
復華恒生基金                                                     21.38000   21.29000   0.09000    0.42273
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.39000    8.38000   0.01000    0.11933
復華恒生單日正向二倍基金                                         35.01000   35.04000  -0.03000   -0.08562
復華神盾基金                                                     25.78860   25.17340   0.61520    2.44385
復華高成長基金                                                   63.96000   62.30000   1.66000    2.66453
復華高益策略組合基金                                             12.97000   12.99000  -0.02000   -0.15396
復華貨幣市場基金                                                 14.38110   14.38070   0.00040    0.00278
復華富時不動產證券化基金                                         18.60000   18.36000   0.24000    1.30719
復華富時台灣高股息低波動基金                                     49.38000   49.22000   0.16000    0.32507
復華復華基金                                                     20.21000   19.70000   0.51000    2.58883
復華華人世紀基金                                                 18.96000   19.10000  -0.14000   -0.73298
復華傳家二號基金                                                 29.18740   28.54250   0.64490    2.25944
復華傳家基金                                                     24.45380   23.84980   0.60400    2.53252
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.77000   14.78000  -0.01000   -0.06766
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.52000   11.53000  -0.01000   -0.08673
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             13.94000   13.95000  -0.01000   -0.07168
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.63000  -0.01000   -0.08598
復華新興人民幣債券基金B                                           9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.41000   18.40000   0.01000    0.05435
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.01000    6.01000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.13000   13.15000  -0.02000   -0.15209
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.74000   13.75000  -0.01000   -0.07273
復華新興市場短期收益基金                                         10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                              23.91000   23.52000   0.39000    1.65816
復華數位經濟基金                                                 57.35000   55.37000   1.98000    3.57594
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.16000   11.26000  -0.10000   -0.88810
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.81920    9.83740  -0.01820   -0.18501
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.66580    9.68550  -0.01970   -0.20340
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.97330    9.99180  -0.01850   -0.18515
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.78690    9.80690  -0.02000   -0.20394
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.78130    9.80050  -0.01920   -0.19591
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.92000    9.94830  -0.02830   -0.28447
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.79200    9.82430  -0.03230   -0.32878
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.93000    9.97140  -0.04140   -0.41519
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.79110    9.82340  -0.03230   -0.32881
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.93270    9.97420  -0.04150   -0.41607
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.26340    9.26730  -0.00390   -0.04208
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.04800    9.06380  -0.01580   -0.17432
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.69210    8.71500  -0.02290   -0.26277
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37970   11.38450  -0.00480   -0.04216
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.12830   11.14780  -0.01950   -0.17492
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.81360   10.84200  -0.02840   -0.26194
景順主流基金                                                     18.58000   18.39000   0.19000    1.03317
景順台灣科技基金                                                 32.91000   32.50000   0.41000    1.26154
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.39000    9.36000   0.03000    0.32051
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.04000   11.00000   0.04000    0.36364
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
景順全球科技基金                                                 20.63000   20.29000   0.34000    1.67570
景順全球康健基金                                                 17.14000   17.04000   0.10000    0.58685
景順貨幣市場基金                                                 15.92090   15.92040   0.00050    0.00314
景順潛力基金                                                     34.13000   33.74000   0.39000    1.15590
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.17000   14.96000   0.21000    1.40374
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.66000   13.49000   0.17000    1.26019
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.37000   10.24000   0.13000    1.26953
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.12000   10.00000   0.12000    1.20000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.43000   10.30000   0.13000    1.26214
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.21000   10.09000   0.12000    1.18930
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.26000    9.16000   0.10000    1.09170
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.07000    8.98000   0.09000    1.00223
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.36000    9.26000   0.10000    1.07991
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.16000    9.07000   0.09000    0.99228
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.71860    8.71880  -0.00020   -0.00229
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.34140    8.35650  -0.01510   -0.18070
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.01860   11.01900  -0.00040   -0.00363
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.51650   10.53550  -0.01900   -0.18034
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.27000    8.29000  -0.02000   -0.24125
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.58000    8.61000  -0.03000   -0.34843
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.11000   12.16000  -0.05000   -0.41118
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.50070    9.51270  -0.01200   -0.12615
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.33960    9.35950  -0.01990   -0.21262
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.71360    9.72590  -0.01230   -0.12647
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.55050    9.57090  -0.02040   -0.21315
華南永昌永昌基金                                                 19.15000   18.93000   0.22000    1.16218
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.25100   14.27750  -0.02650   -0.18561
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
華南永昌全球精品基金                                             15.39000   15.34000   0.05000    0.32595
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.65000   11.62000   0.03000    0.25818
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.61000   13.57000   0.04000    0.29477
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.06000   13.03000   0.03000    0.23024
華南永昌物聯網精選基金                                           11.89000   11.79000   0.10000    0.84818
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18420   16.18380   0.00040    0.00247
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.27750   24.15890   0.11860    0.49092
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92300   11.92260   0.00040    0.00335
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.16260   10.17120  -0.00860   -0.08455
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.49170   10.52750  -0.03580   -0.34006
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.92080    9.92920  -0.00840   -0.08460
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.21040   10.24480  -0.03440   -0.33578
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.02920   10.03890  -0.00970   -0.09662
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.29150   10.32570  -0.03420   -0.33121
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.88710    9.89670  -0.00960   -0.09700
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.14020   10.17520  -0.03500   -0.34397
華頓中小型基金                                                   25.11000   24.64000   0.47000    1.90747
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.43790   12.48760  -0.04970   -0.39799
華頓台灣基金                                                     28.76000   27.62000   1.14000    4.12744
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50520   11.50480   0.00040    0.00348
華頓全球時尚精品基金                                             17.29000   17.22000   0.07000    0.40650
華頓全球高收益債券基金A                                          13.33820   13.35570  -0.01750   -0.13103
華頓全球高收益債券基金B                                           8.40520    8.41630  -0.01110   -0.13189
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.02000    6.00000   0.02000    0.33333
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.90290    2.90960  -0.00670   -0.23027
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.57080   13.64270  -0.07190   -0.52702
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.45670    0.45870  -0.00200   -0.43601
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.73190   11.74590  -0.01400   -0.11919
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.68270   10.69040  -0.00770   -0.07203
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.90360   10.94910  -0.04550   -0.41556
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.91690    9.95830  -0.04140   -0.41573
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.54840   11.58640  -0.03800   -0.32797
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.59750   10.63120  -0.03370   -0.31699
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.11000   12.08000   0.03000    0.24834
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.13000   12.13000   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41640    2.41840  -0.00200   -0.08270
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96310    1.96130   0.00180    0.09178
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.15610   12.19260  -0.03650   -0.29936
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.99320   10.02330  -0.03010   -0.30030
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37950    0.38060  -0.00110   -0.28902
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32300    0.32380  -0.00080   -0.24707
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.42000    3.41000   0.01000    0.29326
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.96000   16.00000  -0.04000   -0.25000
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.54000    0.54000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               17.86000   17.94000  -0.08000   -0.44593
匯豐台灣精典基金                                                 23.52000   23.24000   0.28000    1.20482
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.97000   11.86000   0.11000    0.92749
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.21000    8.23000  -0.02000   -0.24301
匯豐安富基金                                                     24.98000   24.83000   0.15000    0.60411
匯豐成功基金                                                     38.92000   38.65000   0.27000    0.69858
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.30000   11.33000  -0.03000   -0.26478
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.34000   11.38000  -0.04000   -0.35149
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.08000   11.11000  -0.03000   -0.27003
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.17000   11.20000  -0.03000   -0.26786
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.44510    2.44480   0.00030    0.01227
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.24120    2.24080   0.00040    0.01785
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.68490   11.71110  -0.02620   -0.22372
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.14280    8.16880  -0.02600   -0.31828
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38540    0.38620  -0.00080   -0.20715
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34800    0.34880  -0.00080   -0.22936
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.83000    7.89000  -0.06000   -0.76046
匯豐金磚動力基金                                                 14.58000   14.63000  -0.05000   -0.34176
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97230   14.97210   0.00020    0.00134
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.19000    5.18000   0.01000    0.19305
匯豐新鑽動力基金                                                 11.20000   11.25000  -0.05000   -0.44444
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.56560    5.57650  -0.01090   -0.19546
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.09420    9.10530  -0.01110   -0.12191
匯豐龍鳳基金-A類型                                               50.41000   49.80000   0.61000    1.22490
匯豐龍鳳基金-I類型                                               50.41000   49.80000   0.61000    1.22490
匯豐龍騰電子基金                                                 36.60000   36.08000   0.52000    1.44124
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.27720   12.29620  -0.01900   -0.15452
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   19.97000   19.49000   0.48000    2.46280
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.26000   11.29000  -0.03000   -0.26572
新光中國成長基金(美元)                                           12.21000   12.24000  -0.03000   -0.24510
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.74000   11.77000  -0.03000   -0.25489
新光台灣富貴基金                                                 23.15000   23.07000   0.08000    0.34677
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.35000   11.30000   0.05000    0.44248
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.67000   10.61000   0.06000    0.56550
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.93890    9.94260  -0.00370   -0.03721
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.36300    9.36070   0.00230    0.02457
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.63070    9.65220  -0.02150   -0.22275
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.06310    9.07800  -0.01490   -0.16413
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.98000    9.91000   0.07000    0.70636
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.97000    9.90000   0.07000    0.70707
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.78000    9.71000   0.07000    0.72091
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.74000    9.67000   0.07000    0.72389
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42580   15.42530   0.00050    0.00324
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            24.45000   24.51000  -0.06000   -0.24480
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.89000   23.93000  -0.04000   -0.16715
新光兩岸優勢基金                                                 13.32000   13.35000  -0.03000   -0.22472
新光店頭基金                                                     25.69000   25.18000   0.51000    2.02542
新光南非幣保本基金                                               11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.37000    9.34000   0.03000    0.32120
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.74000    8.73000   0.01000    0.11455
新光創新科技基金                                                 15.38000   15.09000   0.29000    1.92180
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.74420    9.76300  -0.01880   -0.19256
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.04580   10.06900  -0.02320   -0.23041
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.70430    9.72260  -0.01830   -0.18822
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.32440    9.37530  -0.05090   -0.54292
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.62630    9.68250  -0.05620   -0.58043
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.29260    9.34330  -0.05070   -0.54263
新光澳幣十年期保本基金                                           10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
新光澳幣保本基金                                                 11.78000   11.77000   0.01000    0.08496
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.00350   10.00350   0.00000    0.00000
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.00310   10.00310   0.00000    0.00000
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.90430    9.91220  -0.00790   -0.07970
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.90430    9.91220  -0.00790   -0.07970
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.90520    9.91030  -0.00510   -0.05146
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.90500    9.91010  -0.00510   -0.05146
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.88290    9.88760  -0.00470   -0.04753
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.88530    9.89010  -0.00480   -0.04853
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.22000    7.18000   0.04000    0.55710
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.86140    9.89780  -0.03640   -0.36776
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.65200    9.68750  -0.03550   -0.36645
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.84240    9.88250  -0.04010   -0.40577
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.66740    9.70670  -0.03930   -0.40487
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.73690    9.77420  -0.03730   -0.38162
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.97470   10.01310  -0.03840   -0.38350
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.76810   13.83030  -0.06220   -0.44974
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.63540    8.67440  -0.03900   -0.44960
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.28760   36.36070  -0.07310   -0.20104
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.77790   36.84850  -0.07060   -0.19160
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.24650   38.45550  -0.20900   -0.54349
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.08730   11.08640   0.00090    0.00812
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.30030   10.30650  -0.00620   -0.06016
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.93540   12.99520  -0.05980   -0.46017
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.46610   10.51240  -0.04630   -0.44043
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.44000   10.49000  -0.05000   -0.47664
群益大印度基金-人民幣                                            13.02710   13.11990  -0.09280   -0.70732
群益大印度基金-美元                                              13.26230   13.35400  -0.09170   -0.68669
群益大印度基金-新臺幣                                            12.12000   12.21000  -0.09000   -0.73710
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.24550   12.18820   0.05730    0.47013
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.78280   12.72040   0.06240    0.49055
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.57000   11.52000   0.05000    0.43403
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.43270   11.41710   0.01560    0.13664
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.89040   10.87320   0.01720    0.15819
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.82630    9.78030   0.04600    0.47033
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.39820    9.35230   0.04590    0.49079
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.54740    9.53430   0.01310    0.13740
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.43710    9.42230   0.01480    0.15707
群益中小型股基金                                                 48.50000   47.26000   1.24000    2.62378
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.81410    9.83140  -0.01730   -0.17597
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.86290    9.87830  -0.01540   -0.15590
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.91310    8.93480  -0.02170   -0.24287
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.73330    8.77800  -0.04470   -0.50923
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.77630    8.81950  -0.04320   -0.48982
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.93190    7.97790  -0.04600   -0.57659
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.40670   11.42400  -0.01730   -0.15144
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.22340   11.24030  -0.01690   -0.15035
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.52650   10.54810  -0.02160   -0.20478
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.31710    9.34400  -0.02690   -0.28789
群益中國新機會基金N-美元                                          9.26120    9.28600  -0.02480   -0.26707
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.26310    8.28700  -0.02390   -0.28840
群益中國新機會基金-美元                                           9.90250    9.92910  -0.02660   -0.26790
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.10000    9.13000  -0.03000   -0.32859
群益平衡王基金                                                   19.16750   19.12110   0.04640    0.24266
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.00000    7.99000   0.01000    0.12516
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.81000    5.81000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.00420    9.97970   0.02450    0.24550
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.33670   10.30930   0.02740    0.26578
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.08400    9.09960  -0.01560   -0.17144
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.38580    9.40000  -0.01420   -0.15106
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.57000    8.59000  -0.02000   -0.23283
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.91840    9.90510   0.01330    0.13427
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.75320    9.74030   0.01290    0.13244
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.41590    9.45040  -0.03450   -0.36506
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.34010    9.36670  -0.02660   -0.28398
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.97550    9.96210   0.01340    0.13451
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.05880   10.04560   0.01320    0.13140
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.58160    9.61670  -0.03510   -0.36499
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.00990   10.04180  -0.03190   -0.31767
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.34720    7.40380  -0.05660   -0.76447
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.03570   10.03270   0.00300    0.02990
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.97590    9.97090   0.00500    0.05015
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.00020   10.01670  -0.01650   -0.16472
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.03570   10.03270   0.00300    0.02990
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.97590    9.97090   0.00500    0.05015
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.00020   10.01670  -0.01650   -0.16472
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.03580   10.03280   0.00300    0.02990
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.97590    9.97090   0.00500    0.05015
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.00020   10.01670  -0.01650   -0.16472
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.03570   10.03270   0.00300    0.02990
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.97590    9.97090   0.00500    0.05015
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.00020   10.01670  -0.01650   -0.16472
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                      9.83000    9.74000   0.09000    0.92402
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.34000   14.20150   0.13850    0.97525
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.63000   13.51000   0.12000    0.88823
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.25000   11.31000  -0.06000   -0.53050
群益印度中小基金N-美元                                           10.10450   10.16670  -0.06220   -0.61180
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.20000    9.26000  -0.06000   -0.64795
群益印度中小基金-人民幣                                          15.05360   15.14940  -0.09580   -0.63237
群益印度中小基金-美元                                            14.45200   14.54110  -0.08910   -0.61275
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.10000   16.21000  -0.11000   -0.67859
群益多利策略組合基金                                             11.50000   11.52000  -0.02000   -0.17361
群益多重收益組合基金                                             13.57000   13.59000  -0.02000   -0.14717
群益多重資產組合基金                                             15.38000   15.41000  -0.03000   -0.19468
群益安家基金                                                     24.90550   24.36500   0.54050    2.21835
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06370   16.06320   0.00050    0.00311
群益那斯達克生技基金                                             20.28000   20.08000   0.20000    0.99602
群益亞太中小基金                                                 13.04000   13.10000  -0.06000   -0.45802
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.10000   17.21000  -0.11000   -0.63916
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.57610    9.59240  -0.01630   -0.16993
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.43580    7.47460  -0.03880   -0.51909
群益店頭市場基金                                                101.94000   98.90000   3.04000    3.07381
群益東方盛世基金                                                  9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
群益東協成長基金-人民幣                                          13.86380   14.07820  -0.21440   -1.52292
群益東協成長基金-美元                                            13.17270   13.37360  -0.20090   -1.50221
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.55000   12.75000  -0.20000   -1.56863
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.11450   11.08410   0.03040    0.27427
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.66250   10.63310   0.02940    0.27650
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.00330    9.97990   0.02340    0.23447
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.90100    9.93160  -0.03060   -0.30811
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.50170    9.53080  -0.02910   -0.30533
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.91200    8.94320  -0.03120   -0.34887
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.00430    9.97650   0.02780    0.27865
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.68890    9.71890  -0.03000   -0.30868
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.67050    9.70020  -0.02970   -0.30618
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.95610    9.96900  -0.01290   -0.12940
群益長安基金                                                     28.93000   28.29000   0.64000    2.26228
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.14400   13.93060   0.21340    1.53188
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.16000   12.97000   0.19000    1.46492
群益真善美基金                                                   17.55590   17.43830   0.11760    0.67438
群益馬拉松基金                                                  123.99000  121.94000   2.05000    1.68115
群益深証中小板基金                                               15.57000   15.29000   0.28000    1.83126
群益創新科技基金                                                 32.78000   32.03000   0.75000    2.34155
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.64640    9.66030  -0.01390   -0.14389
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.61000    9.62200  -0.01200   -0.12471
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.50490   10.52010  -0.01520   -0.14449
群益華夏盛世基金-美元                                            10.59640   10.60960  -0.01320   -0.12442
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.83000   16.87000  -0.04000   -0.23711
群益奧斯卡基金                                                   27.51000   26.94000   0.57000    2.11581
群益新興金鑽基金-美元                                            12.89170   12.94990  -0.05820   -0.44942
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
群益葛萊美基金                                                   23.72000   23.21000   0.51000    2.19733
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.71000   18.54000   0.17000    0.91694
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.70000    8.76000  -0.06000   -0.68493
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.42000   12.25000   0.17000    1.38776
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.48700   11.50890  -0.02190   -0.19029
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.26430   11.28780  -0.02350   -0.20819
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.16280   11.18700  -0.02420   -0.21632
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.56360    8.64400  -0.08040   -0.93012
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.23270    9.29810  -0.06540   -0.70337
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.35000    8.41000  -0.06000   -0.71344
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.84020    8.91250  -0.07230   -0.81122
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.43000    9.37000   0.06000    0.64034
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.76000    9.70000   0.06000    0.61856
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     28.85000   28.48000   0.37000    1.29916
德信中國精選成長基金                                             12.04000   12.11000  -0.07000   -0.57803
德信台灣主流中小基金                                             18.71000   18.28000   0.43000    2.35230
德信新興股票組合基金                                             11.44000   11.51000  -0.07000   -0.60817
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91870   11.91830   0.00040    0.00336
德信萬瑞基金                                                     10.67090   10.67770  -0.00680   -0.06368
德信數位時代基金                                                 27.53000   27.34000   0.19000    0.69495
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64610   11.64570   0.00040    0.00343
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.19000   16.07000   0.12000    0.74673
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.95000   18.81000   0.14000    0.74428
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.29000    7.26000   0.03000    0.41322
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.25000   10.21000   0.04000    0.39177
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.82170    9.83720  -0.01550   -0.15757
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.85310   13.87510  -0.02200   -0.15856
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.12850    8.16100  -0.03250   -0.39824
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.21730   11.25350  -0.03620   -0.32168
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.36680   11.40380  -0.03700   -0.32445
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.80950   12.86260  -0.05310   -0.41282
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.24000   18.19000   0.05000    0.27488
摩根中小基金                                                     24.42000   23.79000   0.63000    2.64817
摩根中國A股基金                                                  14.80000   14.90000  -0.10000   -0.67114
摩根中國A股基金(美元)                                            12.06000   12.14000  -0.08000   -0.65898
摩根中國亮點基金                                                 13.81000   13.82000  -0.01000   -0.07236
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.77280   11.82940  -0.05660   -0.47847
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.72380   12.77220  -0.04840   -0.37895
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.20210   10.24400  -0.04190   -0.40902
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.03170   13.09420  -0.06250   -0.47731
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.52390   14.57910  -0.05520   -0.37862
摩根台灣金磚基金                                                 20.33000   19.92000   0.41000    2.05823
摩根台灣增長基金                                                 50.19000   49.55000   0.64000    1.29162
摩根平衡基金                                                     27.77000   27.67000   0.10000    0.36140
摩根全球α基金                                                   18.69000   18.58000   0.11000    0.59203
摩根全球平衡基金                                                 15.25120   15.29170  -0.04050   -0.26485
摩根全球發現基金                                                 12.26000   12.17000   0.09000    0.73952
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.76730    9.77990  -0.01260   -0.12884
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.61400   10.62420  -0.01020   -0.09601
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.15100   10.16160  -0.01060   -0.10431
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.27850   11.29310  -0.01460   -0.12928
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.73090   10.79730  -0.06640   -0.61497
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.58780   13.67180  -0.08400   -0.61440
摩根亞洲基金                                                     56.62000   57.04000  -0.42000   -0.73633
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.73390    8.76410  -0.03020   -0.34459
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.11570   10.14660  -0.03090   -0.30454
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.06060    9.08840  -0.02780   -0.30588
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.42910   12.47210  -0.04300   -0.34477
摩根東方內需機會基金                                             17.92000   18.06000  -0.14000   -0.77519
摩根東方科技基金                                                 35.67000   35.74000  -0.07000   -0.19586
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.40000   10.48000  -0.08000   -0.76336
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.05000   10.13000  -0.08000   -0.78973
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.50000   11.59000  -0.09000   -0.77653
摩根金龍收成基金                                                 22.32000   22.35000  -0.03000   -0.13423
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06440   15.06410   0.00030    0.00199
摩根新金磚五國基金                                               11.58000   11.55000   0.03000    0.25974
摩根新絲路基金                                                   10.34000   10.40000  -0.06000   -0.57692
摩根新興35基金                                                   13.62000   13.64000  -0.02000   -0.14663
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.69840    7.71420  -0.01580   -0.20482
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.77810    9.79180  -0.01370   -0.13991
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.69220    9.70970  -0.01750   -0.18023
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.74700   10.76780  -0.02080   -0.19317
摩根新興科技基金                                                 57.51000   56.12000   1.39000    2.47684
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.37800    8.38940  -0.01140   -0.13589
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.49040   10.50470  -0.01430   -0.13613
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.80760    8.83540  -0.02780   -0.31464
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.66810    9.68970  -0.02160   -0.22292
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.27480    9.29650  -0.02170   -0.23342
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.96470    9.99610  -0.03140   -0.31412
摩根龍揚基金                                                     33.39000   33.44000  -0.05000   -0.14952
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.91000   10.84000   0.07000    0.64576
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.81000   10.75000   0.06000    0.55814
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.81000   10.76000   0.05000    0.46468
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.37250    9.38630  -0.01380   -0.14702
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.21640   11.23290  -0.01650   -0.14689
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   24.84000   24.63000   0.21000    0.85262
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.65610   11.71300  -0.05690   -0.48579
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.03560   11.08990  -0.05430   -0.48963
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.95670   10.00660  -0.04990   -0.49867
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.36440   10.41510  -0.05070   -0.48679
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.83990    9.88830  -0.04840   -0.48947
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.87190    8.91640  -0.04450   -0.49908
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.60970   10.56660   0.04310    0.40789
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.28380   10.25100   0.03280    0.31997
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.84120    9.80320   0.03800    0.38763
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.62910    9.60030   0.02880    0.29999
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.69460    9.65720   0.03740    0.38728
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.48540    9.45710   0.02830    0.29925
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.50080   11.46470   0.03610    0.31488
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.31710   11.28260   0.03450    0.30578
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.15300   10.12850   0.02450    0.24189
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.01890   10.98430   0.03460    0.31500
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.82620   10.79310   0.03310    0.30668
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.71530    9.69180   0.02350    0.24247
聯邦金鑽平衡基金                                                 22.95410   22.52990   0.42420    1.88283
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14700   13.14650   0.00050    0.00380
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.61190   10.63300  -0.02110   -0.19844
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.17760    8.19390  -0.01630   -0.19893
聯邦精選科技基金                                                 12.45000   12.34000   0.11000    0.89141
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.87550   15.90910  -0.03360   -0.21120
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           11.99330   11.97280   0.02050    0.17122
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.86510   11.86200   0.00310    0.02613
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.42840   11.42540   0.00300    0.02626
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.65610   11.64130   0.01480    0.12713
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.97640   10.98490  -0.00850   -0.07738
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.57650   10.56310   0.01340    0.12686
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.67200    8.67870  -0.00670   -0.07720
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     36.30000   36.00000   0.30000    0.83333
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.55000   15.55000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.89000   12.89000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.53000   13.53000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.73000   12.73000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.07000    8.08000  -0.01000   -0.12376
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.40000   12.40000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.36000   11.40000  -0.04000   -0.35088
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.16000   12.15000   0.01000    0.08230
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.68000   15.65000   0.03000    0.19169
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.58000   15.54000   0.04000    0.25740
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.46000   20.40000   0.06000    0.29412
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.65000   18.59000   0.06000    0.32275
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.65000   12.62000   0.03000    0.23772
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.74000   15.69000   0.05000    0.31867
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.42000   16.37000   0.05000    0.30544
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.52000   15.47000   0.05000    0.32321
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.73000   15.68000   0.05000    0.31888
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.24000   14.20000   0.04000    0.28169
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.24000   14.20000   0.04000    0.28169
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.94000   14.89000   0.05000    0.33580
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.33000   18.34000  -0.01000   -0.05453
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.24000   17.25000  -0.01000   -0.05797
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.62000   13.63000  -0.01000   -0.07337
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.35000   14.36000  -0.01000   -0.06964
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.48000   13.48000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.31000    8.32000  -0.01000   -0.12019
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.44000   13.44000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.64000   14.64000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.61000   14.60000   0.01000    0.06849
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.98410   14.98380   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.43930   10.46490  -0.02560   -0.24463
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.05430   14.08390  -0.02960   -0.21017
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.68220    7.70110  -0.01890   -0.24542
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.25000   14.28000  -0.03000   -0.21008
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.27000   14.31000  -0.04000   -0.27952
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.32000    9.35000  -0.03000   -0.32086
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瀚亞中小型股基金                                                 22.72000   22.13000   0.59000    2.66606
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.11000   13.14000  -0.03000   -0.22831
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.32000   14.36000  -0.04000   -0.27855
瀚亞巴西基金                                                      5.16000    5.15000   0.01000    0.19417
瀚亞外銷基金                                                     42.65000   41.70000   0.95000    2.27818
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.56000   10.50000   0.06000    0.57143
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.04000   10.97000   0.07000    0.63810
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.17000   10.12000   0.05000    0.49407
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.49000    9.43000   0.06000    0.63627
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.20000    9.16000   0.04000    0.43668
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.27000    9.22000   0.05000    0.54230
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.69000    9.63000   0.06000    0.62305
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.43280   10.45560  -0.02280   -0.21806
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.23880   10.24560  -0.00680   -0.06637
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.09160   12.10290  -0.01130   -0.09337
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.04840   10.06780  -0.01940   -0.19269
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.55120    7.56780  -0.01660   -0.21935
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.07240    8.07770  -0.00530   -0.06561
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.10390    8.11140  -0.00750   -0.09246
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.23860    7.25250  -0.01390   -0.19166
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.90960    8.91800  -0.00840   -0.09419
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.28660    9.30700  -0.02040   -0.21919
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.43650    9.44270  -0.00620   -0.06566
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.28690    9.29560  -0.00870   -0.09359
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.57000   10.52000   0.05000    0.47529
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.13000   11.07000   0.06000    0.54201
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.40000   10.36000   0.04000    0.38610
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.94000    9.88000   0.06000    0.60729
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.27000   13.40000  -0.13000   -0.97015
瀚亞印度基金-美元                                                13.54000   13.68000  -0.14000   -1.02339
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.96000   29.27000  -0.31000   -1.05910
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.23000   12.31000  -0.08000   -0.64988
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.30000   10.36000  -0.06000   -0.57915
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.57000   11.64000  -0.07000   -0.60137
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.25000   15.36000  -0.11000   -0.71615
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.42000    9.48000  -0.06000   -0.63291
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.79000    9.85000  -0.06000   -0.60914
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.45000    9.52000  -0.07000   -0.73529
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.63000   11.65000  -0.02000   -0.17167
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.61080   11.65920  -0.04840   -0.41512
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.87680   12.92550  -0.04870   -0.37677
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.11410   11.15210  -0.03800   -0.34074
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.64220   10.68510  -0.04290   -0.40149
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.74760   11.78760  -0.04000   -0.33934
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.19700    9.23510  -0.03810   -0.41256
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.76700    9.80390  -0.03690   -0.37638
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.41420    9.44640  -0.03220   -0.34087
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.00640    9.04270  -0.03630   -0.40143
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.39750    9.42950  -0.03200   -0.33936
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.12800   14.10540   0.02260    0.16022
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.48070   10.46710   0.01360    0.12993
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.77690   10.75330   0.02360    0.21947
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.47320   12.45320   0.02000    0.16060
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.54000   11.50000   0.04000    0.34783
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.34000   22.29000   0.05000    0.22432
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54480   13.54430   0.00050    0.00369
瀚亞美國高科技基金                                               24.69000   24.30000   0.39000    1.60494
瀚亞高科技基金                                                   58.78000   57.46000   1.32000    2.29725
瀚亞理財通基金                                                   25.58000   25.18000   0.40000    1.58856
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.49000    9.56000  -0.07000   -0.73222
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.00000    9.06000  -0.06000   -0.66225
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.25000    9.32000  -0.07000   -0.75107
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.16000    9.23000  -0.07000   -0.75840
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.94000    9.00000  -0.06000   -0.66667
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.30000    9.36000  -0.06000   -0.64103
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.17000    9.24000  -0.07000   -0.75758
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.41000    9.46000  -0.05000   -0.52854
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.93000    8.97000  -0.04000   -0.44593
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.09000    9.14000  -0.05000   -0.54705
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.86000    9.92000  -0.06000   -0.60484
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.92000    8.96000  -0.04000   -0.44643
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.30000    9.35000  -0.05000   -0.53476
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.17000    9.22000  -0.05000   -0.54230
瀚亞菁華基金                                                     22.72000   22.19000   0.53000    2.38846
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.24800   13.26850  -0.02050   -0.15450
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.57180    9.58650  -0.01470   -0.15334
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.48510   10.53610  -0.05100   -0.48405
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.10270   10.14030  -0.03760   -0.37080
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.82620   10.87090  -0.04470   -0.41119
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.86840    9.91700  -0.04860   -0.49007
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.11250   10.15080  -0.03830   -0.37731
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.55770    8.59930  -0.04160   -0.48376
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.95000    7.97960  -0.02960   -0.37095
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.44330    9.48230  -0.03900   -0.41129
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.49090    8.53260  -0.04170   -0.48871
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.19130    8.22230  -0.03100   -0.37702
瀚亞電通網基金                                                   15.26000   14.91000   0.35000    2.34742
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.61530   13.64450  -0.02920   -0.21401
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.13310   10.15730  -0.02420   -0.23825
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.11350   10.13130  -0.01780   -0.17569
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.55530   11.58010  -0.02480   -0.21416
瀚亞歐洲基金                                                     11.90000   11.93000  -0.03000   -0.25147
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