[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧05月07日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 98124 2601 益航 69305 6153 嘉聯益 60350 2323 中環 48498 1605 華新 44678 00632R 元大台灣50反1 42791 2303 聯電 41619 00633L 富邦上証正2 34218 2409 友達 33077 3481 群創 31402 2371 大同 31317 2481 強茂 30176 2448 晶電 28039 2883 開發金 27692 2492 華新科 27501 00677U 富邦VIX 26612 3231 緯創 25971 2317 鴻海 25430 2888 新光金 23690 2330 台積電 23269 2884 玉山金 23162 2337 旺宏 22124 3090 日電貿 21796 8163 達方 21413 2344 華邦電 21120 1101 台泥 20945 2456 奇力新 20466 2885 元大金 18991 3711 日月光投控 18888 2891 中信金 18714
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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