新聞

[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧05月07日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2       98124  
2601   益航                 69305  
6153   嘉聯益               60350  
2323   中環                 48498  
1605   華新                 44678  
00632R 元大台灣50反1        42791  
2303   聯電                 41619  
00633L 富邦上証正2          34218  
2409   友達                 33077  
3481   群創                 31402  
2371   大同                 31317  
2481   強茂                 30176  
2448   晶電                 28039  
2883   開發金               27692  
2492   華新科               27501  
00677U 富邦VIX              26612  
3231   緯創                 25971  
2317   鴻海                 25430  
2888   新光金               23690  
2330   台積電               23269  
2884   玉山金               23162  
2337   旺宏                 22124  
3090   日電貿               21796  
8163   達方                 21413  
2344   華邦電               21120  
1101   台泥                 20945  
2456   奇力新               20466  
2885   元大金               18991  
3711   日月光投控           18888  
2891   中信金               18714
留言載入中...

相關新聞