[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點

2062 橋椿 20180508 臺中市西屯區台灣大道四段 610 號 4 樓

6548 長華科 20180508 高雄市楠梓加工出口區經二路 15 號 (楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)

8074 鉅橡 20180508 台南市佳里區海澄里萊芊寮 12-18 號 4 樓

3228 金麗科 20180509 新竹科學工業園區新竹市展業一路 2 號園區同業公會 203 會議室

3290 東浦 20180509 台中市西區館前路 57 號地下一樓國際 II 廳 (全國大飯店)

3523 迎輝 20180509 台南市安南區工業二路 31 號 (南台灣創新園區國際會議廳)

4197 暐世 20180509 新竹市中華路六段 335 號 (本公司 5 樓活動中心)

4198 環瑞醫 20180509 台北市中山區復興北路 369 號 7 樓 (光鹽會議中心)

6219 富旺 20180509 台中市西區大隆路 20 號 4 樓之 5(本公司訓練教室)

6554 中美冠科 - KY20180509 台北市信義區信義路五段 1 號 (台北國際會議中心 105 會議室)

8070 長華 20180509 高雄市楠梓加工出口區經二路 15 號 (楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)

8913 全銓 20180509 台北市信義路四段 236 號 7 樓 (三商美邦宏遠大樓 7 樓)

1469 理隆 20180510 桃園市中壢市新生路二段 466 號 (本公司中壢廠會議室)

3144 新揚科 20180510 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)

8940 新天地 20180510 台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳

2017 官田鋼 20180511 台南市南門路 261 號 (台南市勞工育樂中心第一會議室)

6552 易華電 20180511 高雄市楠梓加工出口區經二路 15 號 (楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)

8924 大田 20180511 屏東縣內埔鄉豐田村建富路 8 號 (大田公司一樓文創美學中心)

3149 正達 20180514 苗栗縣銅鑼鄉中平村 29 鄰中興路 99 號 (本公司二樓會議室)

3675 德微 20180514 新北市深坑區北深路 3 段 155 巷 29 號 4 樓

3710 連展投控 20180514 新北市深坑區北深路三段 265 號 (深坑假日飯店)

6545 擎力 20180514 台北市南港區園區街 H 棟 3-2 號 9 樓 (南港 IC 設計育成中心 0913 室)

6553 豐華 20180514 台北市南港區園區街 3 之 2 號 7 樓 (南港軟體園區 H 棟)

4991 環宇 - KY 20180515 台灣台北市羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)

6586 醣基 20180515 南港軟體園區一期 A 棟 2 樓視訊會議中心 (台北市南港區三重路 19 之 10 號 A 棟 2 樓)

4563 百德 20180516 台中市大甲區幼獅工業區工六路 3 號 (本公司 4 樓視聽室)

5222 全訊 20180516 南部科學工業園區台南市新市區南科三路 26 號 2 樓 201 會議室

6494 九齊 20180516 新竹市水利路 81 號二樓國際會議廳

9136 巨騰 - DR 20180516 香港干諾道西 152 號港島太平洋酒店二樓太平洋宴會廳

2614 東森 20180517 台北市仁愛路 3 段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳

2809 京城銀 20180517 台南市中西區西門路一段 506 號 14 樓大禮堂

3303 岱稜 20180517 臺南市麻豆區麻豆農會大禮堂 (臺南市麻豆區新生北路 56 號)

3443 創意 20180517 新竹市新竹科學工業園區力行六路 10 號 3 樓

4414 如興 20180517 台北市松山區復興北路 369 號 7 樓 - 光鹽會議中心

6416 瑞祺電 20180517 台北市敦化南路二段 333 號 19 樓

6492 生華科 20180517 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (國際會議中心)

6493 雷虎生 20180517 台中市西屯區工業區六路 7 號 (本公司會議室)

8119 公信 20180517 新北巿汐止區新台五路一段 79 號 11 樓之 7(遠東科學園區 C 棟)

8261 富鼎 20180517 新竹縣竹北市台元一街 3 號三期會館 2 樓 (台元科技園區第三期多功能會議室)

8454 富邦媒 20180517 莉蓮會館 (台北市內湖區堤頂大道一段 327 號)

6578 達邦蛋白 20180518 台南市安南區工業三路 52 號 (本公司會議室)

6612 奈米醫材 20180518 新竹縣竹北市生醫路 2 段 16 號 4 樓

8436 大江 20180518 屏東縣長治鄉德和村神農路 12 號

2444 友旺 20180521 苗栗縣竹南鎮友義路 77 號

6539 翔宇 20180521 台北市內湖區行愛路 77 巷 65 號 8 樓會議室

8463 潤泰材 20180521 台北市八德路二段 260 號 3 樓 (中影八德大樓)

8489 三貝德 20180521 新北市三重區重新路五段 609 巷 10 號 2 樓之 2

2528 皇普 20180522 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店 2 樓祥瑞廳)

3081 聯亞 20180522 台南市新市區南科二路 12 號 (南科育成中心 B105 會議室)

1586 和勤 20180523 彰化縣溪湖鎮彰水路二段 762 號 (台糖溪湖糖廠教育館)

1773 勝一 20180523 高雄市永安區永工一路 5 號 (本公司)

2305 全友 20180523 新竹市科學工業園區工業東三路 6 號本公司會議室

2642 宅配通 20180523 台北市南港區三重路 19-11 號 4 樓 (E 棟)

2743 山富 20180523 台北市南京東路二段 85 號 4 樓

3207 耀勝 20180523 新北市土城區忠承路 99 號 R 樓 (新北市永寧科技園區)

4527 方土霖 20180523 高雄市梓官區赤崁東路 57 號 (梓官區赤崁社區活動中心)

4536 拓凱 20180523 台中市南屯區工業區 20 路 17 號 (本公司 B1 會議廳)

4543 萬在 20180523 台南市歸仁區信義南路 78 號 (歸仁文化中心 2F 國際會議廳)

8467 波力 - KY 20180523 台中市潭子區嘉仁里仁愛路 2 段 44 號 (台中市潭子區嘉仁里活動中心)

9940 信義 20180523 台大醫院國際會議中心 (地址: 台北市徐州路 2 號)

1515 力山 20180524 台中市大里區仁化路 261 號本公司支援中心地下一樓簡報室

1780 立弘 20180524 桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號 (觀音廠區服務中心三樓禮堂)

2395 研華 20180524 台北市內湖區瑞光路 26 巷 20 弄 1 號 B1

2408 南亞科 20180524 桃園市蘆竹區南崁路 1 段 336 號

2633 台灣高鐵 20180524 國泰金融會議廳 (住址:台北市信義區松仁路九號一樓)

2736 高野 20180524 富野溫泉休閒會館 (臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路 16 號)

4188 安克 20180524 桃園市楊梅區獅二路十號三樓

4939 亞電 20180524 新竹市科學園區工業東二路 1 號

5234 達興材料 20180524 台中市西屯區科園路 21 號 (朝陽科技大學推廣教育中心)

5871 中租 - KY 20180524 台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓 (自由廣場會議中心 - 國際演藝廳)

6023 元大期 20180524 台北市大安區安和路一段 27 號 13 樓 (中華民國期貨業商業同業公會會議室)

6024 群益期 20180524 台北市敦化南路二段 97 號 B2

6139 亞翔 20180524 新竹縣湖口鄉仁愛路九號

6457 紘康 20180524 台北市士林區中山北路四段 16 號 (劍潭海外青年活動中心)

6643 M31 20180524 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓會議室

6665 康聯生醫 20180524 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓

8281 歐普羅 20180524 新北市新莊區中正路 66 號 13 樓 (本公司會議室)

9935 慶豐富 20180524 彰化縣福興鄉沿海路四段 373 號

1605 華新 20180525 臺北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓多功能集會廳

1733 五鼎 20180525 新竹市科學工業園區力行五路七號 (本公司 101 會議室)

2637 慧洋 - KY 20180525 台北市大安區羅斯福路 4 段 85 號 B1(集思台大會議中心 - 洛克廳)

4172 因華 20180525 台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 (學學文創一樓)

6266 泰詠 20180525 新竹市牛埔東路 480 號

8028 昇陽半 20180525 集思竹科會議中心 - 新竹科技生活館二樓愛因斯坦廳

8420 明揚 20180525 屏東縣屏東市前進里屏加路 1 號 (屏東加工出口區管理處會議室)

8938 明安 20180525 高雄市立社會教育館 (高雄市小港區學府路 115 號)

9934 成霖 20180525 臺中市潭子區 (臺中加工出口區) 建國路 1 號 3 樓

1256 鮮活果汁 - KY20180528 耐斯王子大飯店(嘉義市忠孝路 600 號 5F)

1339 昭輝 20180528 昭輝實業股份有限公司會議室 (彰化縣鹿港鎮興業路八號)

1592 英瑞 - KY 20180528 台南市安平區永華二街 199 號 2 樓 (臺邦商旅)

1597 直得 20180528 台南市新市區南部科學工業園區南科 3 路 26 號 2 樓之 1(南科公會大樓)

1776 展宇 20180528 新竹縣總工會 (新竹縣竹北市縣政八街 77 號 3 樓)

2480 敦陽科 20180528 新竹市北大路 282 號 (新竹第三信用合作社十三樓會議中心)

2733 維格 20180528 新北市五股區成泰路一段 87 號 (本公司 M 樓)

3094 聯傑 20180528 新竹市科學工業園區力行六路六號 3 樓大禮堂

3122 笙泉 20180528 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區 3 期多功能會議室)

4121 優盛 20180528 台北市內湖區內湖路一段 516 號 6 樓 603 室

4807 日成 - KY 20180528 集思北科大會議中心西格瑪廳 (台北科技大學億光大樓)

5481 華韡 20180528 華韡綠色科技股份有限公司員工餐廳。(桃園市中壢區中壢工業區自強四路 8 號)

6202 盛群 20180528 新竹科學園區工業東二路一號科技生活館愛迪生廳

6579 研揚 20180528 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓

6613 朋億 20180528 新竹縣竹北市嘉豐南路二段 76 號 2 樓 (仁發 APEC 商務中心二樓會議室)

8083 瑞穎 20180528 新北市勞工活動中心 (新北市五股區五工六路九號)

8341 日友 20180528 雲林縣元長鄉元東路 1-20 號 (本公司會議室)

8942 森鉅 20180528 台南市歸仁區信義南路 78 號 (國際會議廳)

9946 三發地產 20180528 台北市八德路三段 2 號 5 樓 501 室 (台北市電腦商業同業公會)

1213 大飲 20180529 臺北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館宴會廳)

1324 地球 20180529 桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路八號 (本公司幼二廠地下一樓)

*1333 恩得利 20180529 新北市新莊區自由街 1 號 2 樓

1409 新纖 20180529 新光人壽大樓 (台北市中山區南京東路 2 段 123 號 16 樓大禮堂)

1528 恩德 20180529 桃園市中壢區東園路 57 號二樓

1566 捷邦 20180529 「關西鎮農會 (仙草加工廠)」(新竹縣關西鎮北山里 10 鄰高橋坑 6 號)

1587 吉茂 20180529 彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室

1594 日高 20180529 高雄市前金區中正四路 136 號 10 樓

1701 中化 20180529 台北市徐州路二號四樓 (台大醫院國際會議中心 401 室)

1707 葡萄王 20180529 桃園市平鎮區金陵路二段 402 號 (平鎮總公司 8 樓)

1786 科妍 20180529 高雄市前鎮區復興四路 12 號 (高雄軟體科技園區南區綜合大樓 A 棟中庭交誼廳)

1813 寶利徠 20180529 桃禧航空城酒店 (桃園市大園區大觀路 777 號) 二樓新屋廳

2022 聚亨 20180529 高雄市岡山區新樂街 79-1 號 (本公司 1 廠會議室)

2239 英利 - KY 20180529 彰化福泰商務飯店 B1 望廳 (彰化市建寶街 20 號 B1)

2420 新巨 20180529 新北市新店區北新路一段 92 號 3 樓 (文化劇場演藝廳)

2441 超豐 20180529 苗栗縣竹南鎮公義路一三六號地下室 (本公司訓練教室)

2442 新美齊 20180529 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (會議室 B 廳)

2467 志聖 20180529 桃園市龜山區文化一路 53 號 2 樓訓練教室 (經濟部工業局林口工業區服務中心)

2712 遠雄來 20180529 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺 18 號 - 花蓮遠雄悅來大飯店會議廳

2732 六角 20180529 新竹縣體育場中型會議室 (新竹縣竹北市福興東路一段 1 號)

2823 中壽 20180529 本公司北投訓練中心 (台北市北投路二段九號 B1)

2926 誠品生活 20180529 台北市信義區松高路 11 號 6 樓 (誠品信義店視聽室)

3088 艾訊 20180529 新北市汐止區南興路 55 號 8 樓

3188 鑫龍騰 20180529 高雄市三民區博愛一路 300 號 4 樓 (土銀大樓會議室)

3189 景碩 20180529 桃園市新屋區中華路 1245 號 (本公司石磊廠員工餐廳)

3264 欣銓 20180529 新竹縣新豐鄉新興路 1 號明新科技大學

3413 京鼎 20180529 新竹科學園區竹南鎮科中路 16 號 2 樓

3416 融程電 20180529 新北市三重區興德路 111 之 2 號 9 樓 (本公司員工教育訓練室)

3557 嘉威 20180529 高雄市楠梓區加昌路 600 之 7 號。(楠梓加工出口區管理處第二會議室)

3563 牧德 20180529 新竹科學園區新安路 2-1 號尼尼生活館 1F 會議室

3644 凌嘉科 20180529 台中市西屯區科園一路 16 號 (本公司會議室)

3673 TPK-KY 20180529 台北市信義區信義路五段 1 號 4 樓 (台北國際會議中心 4 樓貴賓廳)

3680 家登 20180529 新北市土城區中央路四段二號九樓 (教育訓練中心)

3686 達能 20180529 桃園市觀音區大潭三路 12 巷 2 號 (桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心 2 樓)

3688 華立捷 20180529 新竹縣湖口鄉光復南路 2 號 (本公司會議室)

4108 懷特 20180529 桃園市楊梅區獅二路十號三樓

4153 鈺緯 20180529 新北市中和區中山路二段 351 號 10 樓 (國際會議廳)

4556 旭然 20180529 雲林縣斗六市科工二路 26 號 (雲林科技工業區服務中心)

4722 國精化 20180529 高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心

4726 永昕 20180529 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 202 會議室

4747 強生 20180529 台北市中山北路四段 16 號 (救國團劍潭青年活動中心志清大樓 5106 教室)

5009 榮剛 20180529 台南市柳營區工二路 10 號 (本公司總部大樓)

5209 新鼎 20180529 台北市八德路 3 段 2 號 5 樓 (台北市電腦公會聯誼中心 501 室)

5233 有量 20180529 桃園市龜山區茶專路六號

5263 智崴 20180529 高雄市前鎮區復興四路 9 號 (智崴資訊 A 棟大禮堂)

5315 光聯 20180529 台中市潭子區台中加工出口區復興路二號 (員工餐廳)

5475 德宏 20180529 桃園市楊梅區楊湖路二段 491 號 (三湖社區活動中心)

5514 三豐 20180529 台北市市民大道三段 83 號 2 樓 (美麗信花園酒店晶鑽廳)

5543 崇佑 - KY 20180529 台中市北屯區后庄路 306 號 (台中兆品酒店)

6021 大慶證 20180529 臺北市松江路一六八號十三樓 (臺灣省商業會之會議廳)

6151 晉倫 20180529 桃園市大園區大觀路 777 號 (桃禧航空城酒店)

6231 系微 20180529 台北市進出口商業同業公會大樓一樓演講廳 (台北市松江路 350 號)

6417 韋僑 20180529 台中市大里區仁化里工業路 2 號二樓會議室 (經濟部工業局大里工業區服務中心二樓會議室)

6438 迅得 20180529 桃園市中壢區榮民路 396 號 2 樓 (中壢區中山里集會所)

6441 廣錠 20180529 新北市新莊區中正路 542-17 號 2 樓 (本公司會議室)

6442 光聖 20180529 救國團劍潭海外青年活動中心 (台北市士林區中山北路 4 段 16 號)

6496 科懋 20180529 外貿協會南港國際展覽中心 (台北市南港區經貿二路 1 號 502 會議室)

6504 南六 20180529 高雄市橋頭區筆秀路 88 號 (本公司三樓會議室)

6516 勤崴 20180529 台北市中正區羅斯福路二段 100 號 4 樓

6521 金樺 20180529 台北市南港區園區街 3 號 17 樓 (F 棟)(南港育成中心)

6530 創威 20180529 集思台大會議中心亞歷山大廳 (台北市大安區羅斯福路四段 85 號 B1)

6560 欣普羅 20180529 新北市新莊區中正路 80 之 1 號 4 樓 A 教室 (新莊農會)

6565 物聯 20180529 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心 447 會議室)

6569 醫揚 20180529 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓

6585 鼎基 20180529 高雄市小港區北林路 8-1 號 (A 棟二樓辦公室)

6633 萊鎂醫 20180529 新竹縣竹北市生醫路二段 22 號 1 樓

8039 台虹 20180529 高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路一號

8066 來思達 20180529 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場會議中心 - 會議室)

8101 華冠 20180529 新北市鶯歌區鶯桃路 658 巷 16 號

8298 威睿 20180529 台北市內湖區瑞光路一段 399 號 2 樓 (自由廣場會議中心)

8383 千附 20180529 桃園市蘆竹區南崁路一段 99 號 8 樓

8401 白紗科 20180529 台中市太平區育賢路 286 號 (賀緹酒店)

8424 惠普 20180529 台北市鄭州路 137 號一樓會議室

8427 基勝 - KY 20180529 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓 (台北矽谷 II 國際會議中心 - 2D 廳)

8476 台境 20180529 本公司會議室 (台南市關廟區關新路二段 567 號)

8487 愛爾達 20180529 台北市中正區徐州路 2 號 (台大醫院國際會議中心 202 室)

8927 北基 20180529 新北市板橋區中正路 375 巷 48 號 2 樓 (國光公園活動中心)

8928 鉅明 20180529 高雄市大寮區華中路一號 (大發工業區管理中心禮堂)

9933 中鼎 20180529 台北市中山北路七段 127 號 (沃田旅店國際會議廳)

1264 德麥 20180530 新北市五股區五工六路 9 號 3 樓 A 會議室

1268 漢來美食 20180530 高雄市前金區成功一路 266 號 9 樓金寶廳

1338 廣華 - KY 20180530 北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (集思台大會議中心洛克廳)

1413 宏洲 20180530 桃園市龜山區楓樹村宏洲街 29 號

1419 新紡 20180530 台北市建國北路 2 段 15 號 (新光產物大樓)8 樓

1598 岱宇 20180530 彰化縣和美鎮全興工業區工一路 1 號 (本公司總廠大會議室)

1702 南僑 20180530 台北市衡陽路 51 號 6 樓之 6(台北金融園區願景廳)

1731 美吾華 20180530 桃園市楊梅區獅二路十號三樓

1752 南光 20180530 台南市新化區中山路 1001 號 (本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)

1760 寶齡富錦 20180530 臺北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心四樓會議室)

2421 建準 20180530 高雄市前鎮區新衙路 288-7 號 6 樓之 1(員工餐廳)

2461 光群雷 20180530 新竹市科學工業園區工業東二路 1 號 4 樓集思竹科會議中心巴哈廳

2597 潤弘 20180530 台北市八德路二段 260 號 3 樓 (中影八德大樓)

2612 中航 20180530 台北市忠孝東路一段 12 號台北喜來登大飯店 B2 喜廳

2641 正德 20180530 本公司會議室 (高雄市苓雅區海邊路 31 號 3 樓)

2718 晶悅 20180530 晶悅國際飯店 - 桃園市桃園區大興路 269 號一樓 (鴻運廳)

2727 王品 20180530 台中市西區館前路 57 號 B1 全國大飯店國際廳會議室

2748 雲品 20180530 新北市新莊區五工路 66 號 6 樓 (新莊頤品大飯店)

2851 中再保 20180530 台北市中山南路 11 號財團法人張榮發基金會 10 樓 1002 會議室

3010 華立 20180530 高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓 (兆豐銀行南區員工訓練中心)

3030 德律 20180530 台北市士林區德行西路 45 號 5 樓

3130 一零四 20180530 一零四資訊科技總公司 (新北市新店區寶中路 119 號 3 樓)

3167 大量 20180530 桃園市八德區友聯街 49 號 (本公司)

3489 森寶 20180530 桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店 B1F 紫雲廳 2 廳)

3535 晶彩科 20180530 新竹縣竹北市光明六路東一段 2 號 (新竹縣體育場視聽教室)

3661 世芯 - KY 20180530 台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 1 樓 (學學文創志業大樓)

3708 上緯投控 20180530 南投市南崗三路 21 號 (南崗工業區服務中心南崗會館)

4130 健亞 20180530 新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號 (健亞生物科技股份有限公司 - 湖口廠)

4155 訊映 20180530 新竹市公道五路二段 91 號

4736 泰博 20180530 本公司 (新北市五股區五工二路 127 號)

4915 致伸 20180530 臺北市中正區徐州路 2 號 4 樓 (台大醫院國際會議中心)

4916 事欣科 20180530 桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室 (桃園市中壢區東園路 57 號)

4972 湯石照明 20180530 新北市板橋區大觀路三段 240 號 (崑崙公園市民活動中心)

5205 漢康 20180530 國軍英雄館 (台北市長沙街 1 段 20 號 2 樓)

5230 雷笛克光學 20180530 福朋酒店 3F 東廳 (新北市中和區中正路 631 號)

5274 信驊 20180530 新竹科技生活館 2 樓達爾文廳 (新竹市科學園區工業東二路 1 號 2 樓)

5536 聖暉 20180530 台中市西屯區文心路二段 201 號 B2(順天經貿廣場國際廳)

6015 宏遠證 20180530 台北市信義路四段 236 號 7 樓

6109 亞元 20180530 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓

6155 鈞寶 20180530 桃園市平鎮區南豐路 269 號 (本公司會議室)

6196 帆宣 20180530 臺北市南港區園區街 3 號 3 樓視聽會議中心舉行

6251 定穎 20180530 桃園住都大飯店祥福廳 (桃園市桃鶯路 398 號)

6423 億而得 20180530 新竹縣竹北市台元街 26 號會館 2 樓 (多功能會議室)

6434 達輝光電 20180530 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路 3 號 1 樓會議室

6462 神盾 20180530 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓 (莉蓮會館)

6464 台數科 20180530 台中市烏日區溫泉路 2 號 (清新溫泉飯店宴會廳)

6549 景凱 20180530 新竹縣竹北市生醫路二段 2 號 1 樓

6603 富強鑫 20180530 富強鑫精密工業 (台南市關廟區埤頭里保東路 269 號)

6634 欣耀 20180530 台北市南港區三重路 19 之 10 號 A 棟 2 樓 (南港軟體園區一期 A 棟 2 樓視訊會議中心)

8255 朋程 20180530 桃園市蘆竹區南崁路 2 段 22 號地下一樓會議室

8271 宇瞻 20180530 新北市深坑區北深路三段 265 號 3 樓 (台北深坑假日飯店 VIP3 會議室)

1762 中化生 20180531 台北市中正區徐州路 2 號 4 樓 (台大醫院國際會議中心 401 室)

2063 世鎧 20180531 高雄市岡山區本洲里本工路 17 號 (岡山本洲工業區服務中心二樓會議室)

3138 耀登 20180531 桃園市八德區和平路 772 巷 19 號

3374 精材 20180531 桃園市中壢區吉林路 23 號地下一樓

5457 宣德 20180531 桃園市龜山區民生北路一段 568 號 (本公司會議室)

6204 艾華 20180531 晶悅國際飯店 2F(桃園市桃園區大興路 269 號)

6470 宇智 20180531 新竹市金山八街一號一樓會議室

6803 崑鼎 20180531 台北市士林區中山北路七段 127 號 (沃田旅店 505 會議室)

8176 智捷 20180531 新竹市新竹科學工業園區展業一路 2 號 2F

8240 華宏 20180531 高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓 (兆豐銀行南區員工訓練中心)

8416 實威 20180531 台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 5 樓之 3(本公司大會議室)

1457 宜進 20180601 桃園市龜山區楓樹村宏洲街二十九號 (子公司宏洲工廠)

3169 亞信 20180601 新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館 2F 愛迪生廳

3515 華擎 20180601 天母沃田旅店 502 會議室 (台北市士林區中山北路七段 127 號)

3684 榮昌 20180601 新北市新店區寶橋路 235 巷 4 號 3 樓 (本公司會議室)

4150 優你康 20180601 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路 16 號 4 樓會議室

4553 盛復 20180601 新幹線花園酒店 (台中市南屯區工業十八路 29 號) 國際廳

4739 康普 20180601 經濟部工業局新竹工業區服務中心 (新竹縣湖口鄉鳳山村中華路 22 號)

4760 勤凱 20180601 高雄市大寮區大有三街 32 號勤凱會議室

5271 紘通 20180601 新北市五股區中興路一段 8 號 3 樓 7~10 號 (本公司會議室)

5281 大峽谷 - KY20180601 台灣台中市潮港城國際美食館 (台中市南屯區環中路四段 2 號)

5310 天剛 20180601 新北市新莊區五權一路一號 2 樓之 2(新北市工商發展投資策進會會議廳)

6281 全國電 20180601 新北市五股區五工六路五十五號本公司二樓大會議室

6465 威潤 20180601 內湖自由廣場會議中心 1 樓東側會議室 (地址:臺北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓東側會議室)

6558 興能高 20180601 新竹市東區工業東二路一號二樓 (科技生活館)

6598 ABC-KY 20180601 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓

6610 安成生技 20180601 臺北市內湖區港墘路 221 巷 41 號 9 樓

8084 巨虹 20180601 新北市中和區中正路 716 號地下二樓

8109 博大 20180601 本公司地下室 (台中市工業區 22 路 36 號)

8462 柏文 20180601 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館會議室)

1529 樂士 20180604 台南市勞工育樂中心 (台南市南門路 261 號)

1616 億泰 20180604 桃園市中壢區中大路 170 巷 19-5 號 (新陶芳庭園餐廳)

4921 宏陽 20180604 新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室

4958 臻鼎 - KY 20180604 桃園市大園區三石里三和路 5 號 2 樓 (大園區三石里社區發展協會)

5216 優燈 20180604 新竹科學園區研新二路 1 號

5523 豐謙 20180604 台中市西區台灣大道二段 501 號 10 樓之 2 會議室

6242 立康 20180604 立康生醫事業股份有限公司國際會議廳 (地址:台南市永康區環工路 29 號)

1259 安心 20180605 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓 (A 棟) 會議室

1304 台聚 20180605 臺北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓 (自由廣場會議中心國際演藝廳)

1308 亞聚 20180605 高雄市鳥松區圓山路 2 號高雄圓山大飯店 5 樓柏壽廳

1445 大宇 20180605 台北市西寧北路 70-1 號 6 樓 (台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)

1446 宏和 20180605 台南市仁德區中正路二段 806 號 (仁德國小大禮堂)

1516 川飛 20180605 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓

1589 永冠 - KY 20180605 桃禧航空城酒店二樓桃園廳 (桃園市大園區大觀路 777 號)

1595 川寶 20180605 桃園市蘆竹區錦溪路 99 號 3 樓 (錦中社區活動中心)

1609 大亞 20180605 台南市關廟區中山路二段 249 號 (本公司視聽會議室)

1781 合世 20180605 新北市中和區中正路 716 號地下二樓

2024 志聯 20180605 本公司新屋廠 (桃園市新屋區中興路 480 號)

2061 風青 20180605 高雄市大寮區華中路 1 號 (大發工業區服務中心 3 樓會議室)

2327 國巨 20180605 新北市深坑區北深路三段 265 號 3 樓 (台北深坑假日飯店 VIP1 會議室)

2330 台積電 20180605 本公司企業總部大樓 (新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二 A 廠)

2359 所羅門 20180605 台北巿內湖區行忠路四十二號五樓會議室

2375 智寶 20180605 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓悅來國際會議中心 C 廳

2379 瑞昱 20180605 新竹市科學工業園區工業東二路 1 號 (科技生活館巴哈廳)

2385 群光 20180605 新北市三重區光復路 2 段 69 號 (本公司會議室)

2415 錩新 20180605 台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓

2456 奇力新 20180605 新竹縣湖口鄉德和路 128 號 (新竹縣湖口鄉和興村集會所)

2482 連宇 20180605 新北市土城區自強街 11 巷 2 號 B1(本公司大會議室)

2483 百容 20180605 台中市工業區 25 路 20 號

2486 一詮 20180605 新北市新莊區五工路 95 號 3 樓 (新北產業園區服務中心 3 樓禮堂)

2548 華固 20180605 台北市基隆路一段 333 號 33 樓 (台北世界貿易中心)

2723 美食 - KY 20180605 台中市南屯區工業 18 路 29 號 (新幹線花園酒店)

2812 台中銀 20180605 台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂

3002 歐格 20180605 台北市內湖區內湖路一段 92 號 5 樓之 1

3027 盛達 20180605 總公司 16 樓會議室 (新北市新店區中興路二段 192 號 16 樓)

3042 晶技 20180605 桃園市平鎮區工業六路四號 (會議廳)

3205 佰研 20180605 臺北市南港區園區街 3 號 3 樓 (南港軟體園區 F 棟 3 樓視聽教室)

3297 杭特 20180605 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓 (基隆就業中心六堵分站多媒體室)

3356 奇偶 20180605 新北市汐止區南陽街 209 號 2 樓 (雍和台北園區 C 棟)

3521 鴻翊 20180605 新北市中和區中正路 631 號 3 樓福朋喜來登酒店

3528 安馳 20180605 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心)

3581 博磊 20180605 新竹縣竹北市台元街 26 號 (台元科技園區多功能會議廳)

3623 富晶通 20180605 台北市民權西路 53 號 B1 巴赫廳

3642 駿熠電 20180605 新北市土城區中央路三段 89 巷 10 號 (本公司大會議室)

3698 隆達 20180605 新竹市科學工業園區工業東二路一號

3701 大眾控 20180605 台北市內湖區洲子街 12 號 2 樓

3703 欣陸 20180605 台北市敦化南路一段 108 號地下二樓 (富邦國際會議中心)

4137 麗豐 - KY 20180605 台北市松山區忠孝東路 5 段 510 號 26 樓

4170 鑫品 20180605 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄 UTOWN_B 棟接待中心)

4416 三圓 20180605 台北市徐州路二號 4 樓 (台大醫院國際會議中心 403 室)

4420 光明 20180605 桃園市龜山區宏洲街 29 號 (本公司龜山廠會議室)

4523 永彰 20180605 桃園市觀音區崙坪里八鄰一四○號永彰觀音廠

5016 松和 20180605 南投市南崗三路 61 號 (松和工業股份有限公司)

5278 尚凡 20180605 台北市羅斯福路三段 62 號 (金融研訓院 402 室)

5317 凱美 20180605 新北市汐止區新台五路一段 81 號 13 樓之 2

5353 台林 20180605 本公司 (桃園市蘆竹區榮安路十號)

5388 中磊 20180605 苗栗縣竹南鎮友義路 81 號 4 樓

5533 皇鼎 20180605 新北市汐止區大同路一段一二八號三樓 (富信大飯店台北店會議廳)

5604 中連貨運 20180605 台中酒廠 (台中市西屯區工業 28 路 2 號)

5904 寶雅 20180605 台南市民族路三段 74 號 (本公司 6 樓會議室)

6164 華興 20180605 新北巿新店區中興路三段 219 號 203 室 (天下一家共融廣場)

6201 亞弘電 20180605 台南市安定區中沙里沙崙 35 號 (本公司行政大樓會議室)

6270 倍微 20180605 新北市深坑區北深路 3 段 236 號 (福容大飯店台北二館)

6409 旭隼 20180605 台北市內湖區新湖一路 185 號 7 樓 (台北設計建材中心)

6456 GIS-KY 20180605 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 3 樓 (新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)

6510 精測 20180605 桃園市中壢區民權路 398 號

6534 正瀚 20180605 南投縣南投市文獻路 89 號 (本公司會議室)

6547 高端疫苗 20180605 新竹縣竹北市生醫路二段 18 號 1 樓 112 會議室

6596 寬宏藝術 20180605 台北市中山區樂群二路 267 號 6 樓

8121 越峰 20180605 桃園市大園區中正東路 442 號 2 樓城市商旅會議宴會廳

8367 建新國際 20180605 梧棲區農會產業綜合文化大樓三樓 (地址: 台中市梧棲區文化路二段 85 號)

8415 大國鋼 20180605 台南市南門路 261 號勞工育樂中心

8442 威宏 - KY 20180605 台北市中山區中山北路二段 63 號 (台北國賓大飯店)

8466 美 (吉吉)-KY20180605 新北市土城區沛陂里三民路 4 號 3 樓 (經濟部工業局土城工業區服務中心)

8908 欣雄 20180605 高雄市鳳山區國泰路一段 99 號 (本公司營管中心二樓會議室)

9929 秋雨 20180605 桃園巿龜山區文化一路 53 號 2 樓 (林口工業區服務中心)

1454 台富 20180606 台北市西寧北路 70-1 號 6 樓 (彰化高商校友會)

1711 永光 20180606 臺北市八德路二段 260 號 3 樓中影八德大樓

2606 裕民 20180606 國軍英雄館 - 台北市長沙街一段 20 號

2704 國賓 20180606 台北市中山北路二段 63 號本公司台北分公司 2 樓國際廳

3141 晶宏 20180606 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號

3176 基亞 20180606 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓視訊會議中心 (A 棟 2 樓)

3363 上詮 20180606 新竹市科學園區展業一路 2 號 (科學園區同業公會)

3465 祥業 20180606 桃園市八德區國際路 47 號 (竹園餐廳一樓大廳)

4147 中裕 20180606 元富證券股份有限公司教育訓練中心 (台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓)

4745 合富 - KY 20180606 台北市信義路四段 236 號 7 樓 703 會議室

4951 精拓科 20180606 新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓 (台元一期會館 2 樓多功能會議室)

5426 振發 20180606 新北市新莊區新樹路 222 號 2 樓 (新北市新莊勞工中心集會廳)

6114 久威 20180606 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (東側多用途會議室)

6570 維田 20180606 遠東世紀廣場二期管委會會議室 (新北市中和區中正路 716 號 B2)

8104 錸寶 20180606 新竹縣湖口鄉光復北路 12 號地下一樓 (國際會議廳)

8342 益張 20180606 彰化縣埤頭鄉興工路 4 號 (本公司 5 樓會議室)

2424 隴華 20180607 台北市中正區徐州路 2 號 (台大醫院國際會議中心 403 室)

2910 統領 20180607 桃園市桃園區中華路 10 號 6 樓之 5(東林大樓)

3004 豐達科 20180607 桃園市平鎮區南東路 2 號 3 樓 302 室 (平鎮區農會)

3068 美磊 20180607 桃園市平鎮區南豐路 270 號 (本公司二樓員工餐廳)

3305 昇貿 20180607 桃園市觀音區工業二路 12-1 號 (本公司會議室)

3522 宏森 20180607 桃園市桃園區南平路 166 號 (晶宴會館桃園館)

3595 山太士 20180607 新竹縣竹北市中和街 191 巷 15 弄 1 號

3674 康訊 20180607 新北市汐止區新台五路一段 79 號 5 樓之 13

5213 亞昕 20180607 新北市林口區文化三路一段 1 號 (林口亞昕福朋喜來登飯店)

5386 青雲 20180607 新北市中和區中正路 716 號地下二樓會議室 (遠東世紀廣場第二期管理委員會 B2 會議室)

6257 矽格 20180607 新竹縣竹東鎮新生路 377 號 (樹杞林文化館)

6292 迅德 20180607 桃園市龜山區民生北路一段三十八之一號 (本公司七樓活動中心)

6412 群電 20180607 新北市三重區光復路二段 69 號 (本公司會議室)

6428 淘米 20180607 台北市中山區建國北路一段 126 號 8 樓 (台灣淘米會議室)

6561 是方 20180607 台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓 (莉蓮會館 - 里仁廳)

6599 普達系統 20180607 台北市內湖區行愛路 77 巷 59 號 8 樓

6653 嘉貿 20180607 桃園市觀音區工業二路 16 號 (本公司會議室)

8086 宏捷科 20180607 台灣科學工業園區同業公會南部園區辦事處 (台南科學工業園區台南市新市區南科三路 26 號 2 樓)

8183 精星 20180607 新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號三樓

8284 三竹 20180607 台北市新生北路二段 39 號 4 樓 (本公司會議室)

9908 大台北 20180607 台北市南京東路 2 段 123 號新光人壽大樓 16 樓大會議室

9917 中保 20180607 彰化縣文化局南北管音樂戲曲館 (地址:彰化市平和七街 66 號)

9918 欣天然 20180607 新北市中和區錦和路 388 號 3 樓 (狀元樓晶豪宴會館)

1313 聯成 20180608 高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店 5 樓柏壽廳

1315 達新 20180608 總公司 (台中市西屯區工業三十五路 51 號)

1439 中和 20180608 台北市復興北路 99 號 6 樓 (牛牛牛) 亞國際會議中心

1708 東鹼 20180608 宜蘭縣蘇澳鎮新城一路 120 號

1710 東聯 20180608 台北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館)

1904 正隆 20180608 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓 (正隆麗池國際會議廳)

1906 寶隆 20180608 雲林縣斗六市萬年路 809 號 (溪洲國小視聽教室)

2015 豐興 20180608 台中市后里區民生路 268 號 (台中市后里區農會三樓會議廳)

2027 大成鋼 20180608 台南市南門路 261 號勞工育樂中心

2065 世豐 20180608 高雄市楠梓區高雄大學路 700 號 (高雄大學育成中心)

2107 厚生 20180608 桃園市龍潭區三和里朝鳳路 1 號 (本公司桃園工廠辦公大樓三樓)

2231 為升 20180608 彰化縣福興鄉彰鹿路 6 段 546 巷 6 號 (本公司員工餐廳)

2237 華德動 20180608 桃園市大園區五權里五青路 291 巷 33 號 (本公司會議室)

2328 廣宇 20180608 新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠

2360 致茂 20180608 桃園市龜山區華亞一路 66 號 (本公司會議室)

2363 矽統 20180608 新竹市公道五路二段 180 號 (矽統科技大樓)

2392 正崴 20180608 新北市土城區中央路 4 段 49 號 2 樓

2433 互盛電 20180608 台北市信義路五段 2 號 3 樓 (震旦國際大樓多功能會議廳)

2449 京元電子 20180608 苗栗縣頭份市公所中山堂

2462 良得電 20180608 新北市深坑區北深路 3 段 265 號 (深坑假日飯店)

2478 大毅 20180608 本公司 (桃園市蘆竹區南山路二段 470 巷 26 號)

2501 國建 20180608 台北市仁愛路四段 296 號地下一樓國際會議廳

2705 六福 20180608 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」

2739 寒舍 20180608 台北喜來登大飯店 B2 宴會廳喜廳 (地址: 台北巿忠孝東路一段十二號地下二樓)

2801 彰銀 20180608 臺北市中山北路 2 段 57 號彰化銀行臺北大樓 13 樓

2820 華票 20180608 台北市羅斯福路四段 85 號集思會議中心 (台大館) 地下一樓蘇格拉底廳

2838 聯邦銀 20180608 台北市中山北路 4 段 16 號劍潭海外青年活動中心群英堂 (經國紀念堂 2 樓)

2849 安泰銀 20180608 新北市新莊區中正路 80 號 4 樓新莊農會大會堂

2850 新產 20180608 本公司 8 樓會議室 (台北市建國北路二段 15 號 8 樓)

2856 元富證 20180608 台北市農會大禮堂 (台北市復興南路一段 390 號 15 樓)

2881 富邦金 20180608 台北市中山北路二段五十號十四樓 (台北富邦銀行中山大樓十四樓大禮堂)

2882 國泰金 20180608 台北市信義區松仁路 9 號一樓國泰金融會議廳

2884 玉山金 20180608 臺北市中華路 1 段 69 號國軍文藝活動中心

2887 台新金 20180608 台北市仁愛路 4 段 118 號 2 樓 (台新金控大樓)

2888 新光金 20180608 台北市南京東路二段 123 號 16 樓會議室

2916 滿心 20180608 新北市五股區五權六路 18 號 8 樓

2942 京站 20180608 臺北市中山北路二段 48 巷 7 號 B1(捷韻國際廳)

3018 同開 20180608 台北市松江路 306 號 2 樓 (康華大飯店九龍廳)

3023 信邦 20180608 信邦電子股份有限公司員工餐廳 (苗栗縣苗栗市國華路 582 號)

3026 禾伸堂 20180608 台北市內湖區內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓 (珠寶大樓 7 樓會議室)

3031 佰鴻 20180608 新北市板橋區和平路 15 號 1 樓

3034 聯詠 20180608 新竹科學工業園區篤行一路 2 號 2 樓會議室 (聯詠辦公大樓)

3040 遠見 20180608 新北市板橋區府中路 29-1 號 15 樓 (板橋區農會第二大樓 15 樓第 13 研習廳)

3051 力特 20180608 桃園市平鎮區延平路一段 168 號 (南區青少年活動中心)

3056 總太 20180608 台中市北屯區崇德五路 345 號 (新天地餐廳)

3092 鴻碩 20180608 臺北市內湖區民權東路 6 段 99 號 8 樓 (臺北市內湖區公所大禮堂)

3206 志豐 20180608 新北市淡水區中正東路二段 91 號 2 樓 (成旅晶贊飯店星空廳)

3217 優群 20180608 新竹日月光大飯店 (新竹市富群 3 號)

3259 鑫創 20180608 新竹縣竹北市台元街二十六號 (園區會館二樓劇場式會議廳)

3294 英濟 20180608 新北市中和區建八路 16 號 14 樓 (英錡科技股份有限公司會議室)

3324 雙鴻 20180608 新北市五股區五工六路 9 號 4 樓 (新北市勞工活動中心)

3426 台興 20180608 新北市新莊區五權一路 1 號 2 樓之 2(策進會)

3434 哲固 20180608 桃園市蘆竹區新莊里大興路 20 巷 21 弄 11 號 (本公司會議室)

3454 晶睿 20180608 新北市中和區連城路 192 號地下二樓會議室

3479 安勤 20180608 本公司大會議室 (新北市中和區連城路 228 號 7 樓)

3530 晶相光 20180608 新竹市科學工業園區力行一路 12 號 1 樓簡報室

3577 泓格 20180608 新竹縣湖口鄉光復北路 111 號 (本公司一樓會議室)

3579 尚志 20180608 台北市中山北路三段 22 號 (北設工大樓 18 樓)

3611 鼎翰 20180608 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段 35 號

3627 華信科 20180608 新北市鶯歌區鶯桃路 658 巷 16 號

3630 新鉅科 20180608 台中市外埔區大東里甲東路三十七號

3666 光耀 20180608 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓集思竹科會議中心牛頓廳

3669 圓展 20180608 新北市土城區大安路 157 號 (圓展科技股份有限公司 1 樓會議室)

3691 碩禾 20180608 本公司會議室 (新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)

4116 明基醫 20180608 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓莉蓮會館 - 里仁廳

4132 國鼎 20180608 新北市淡水區中正東路二段 27-6 號 17 樓會議中心

4171 瑞基 20180608 台中市西屯區中部科學園區科園二路 19 號 (本公司一廠一樓視聽室)

4177 柏登 20180608 台北市內湖路一段 516 號 6 樓 (實踐菁英會館 603 室)

4180 安成藥 20180608 臺北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓

4417 金洲 20180608 高雄國賓飯店 (高雄市民生二路 202 號)

4530 宏易 20180608 台北市中山區南京東路一段 35 號 1 樓 (康樂區民活動中心)

4533 協易機 20180608 桃園市桃園區縣府路 332 號 11 樓 (桃園市工業會會議室)

4557 永新 - KY 20180608 嘉義市耐斯王子飯店 (嘉義市忠孝路 600 號)

4732 彥臣 20180608 台北市電腦商業同業公會 501 會議室 (台北市松山區八德路三段 2 號 5 樓)

4923 力士 20180608 新北市五股區中興路一段 10 號 9 樓之 1

4956 光鋐 20180608 台南市新市區南科二路 12 號 (南科育成中心國際會議廳)

4977 眾達 - KY 20180608 國立臺灣師範大學 (圖書館校區) 進修推廣學院 1 樓演講堂(臺北市大安區和平東路一段 129 號)

5013 強新 20180608 台南市佳里區海澄里萊芊寮 12 之 19 號 (本公司四樓會議室)

5206 坤悅 20180608 台中市西屯區市政路 386 號 3 樓 302 會議室

5244 弘凱 20180608 桃園市桃園區春日路 1492 號 7 樓 (本公司會議室)

5272 笙科 20180608 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓台元科技園區三期多功能會議室

5289 宜鼎 20180608 新北市汐止區大同路一段 237 號 T1 棟 (RF1 會議室)

5324 士開 20180608 台北市中山北路六段 88 號 B1 樓 (天母國際聯誼會)

5349 先豐 20180608 桃園市觀音區觀音工業區工業五路三號觀音工業區管理中心會議廳

5410 國眾 20180608 台北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 - 會議廳

5432 達威 20180608 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室

5489 彩富 20180608 台北市中山北路七段 127 號沃田旅店 (原天母國際會議中心)

5490 同亨 20180608 新竹科學園區工業東二路 1 號 (科技生活館愛因斯坦廳會議室)

5522 遠雄 20180608 台北市信義區松高路 1 號 32 樓 (遠雄金融中心國際會議廳)

5525 順天 20180608 台中市西屯區文心路二段 201 號 B2F(順天經貿廣場國際廳)

5609 中菲行 20180608 美福大飯店 (台北市中山區樂群二路 55 號二樓至福廳)

5820 日盛金 20180608 新北市五股區五權路 1 號 2 樓「新北市工商展覽中心會議廳」

5878 台名 20180608 台北市館前路 49 號 6 樓會議室舉行

6016 康和證 20180608 台北市基隆路一段一七六號地下二樓 (本公司會議室)

6026 福邦證 20180608 台北市濟南路一段 2 之 1 號 3A 會議室 (台大校友會館)

6116 彩晶 20180608 本公司內湖大樓 (台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓)

6146 耕興 20180608 桃園市龜山區華亞一路 52 號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)

6154 順發 20180608 高雄市三民區建國二路 50 號五樓 (本公司教育訓練中心)

6206 飛捷 20180608 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體園區育成中心)

6208 日揚 20180608 台南市安南區長和路四段 231 巷 60 弄 41 號 (安南區布袋里活動中心)

6212 理銘 20180608 新竹市公道五路二段 415 號 11 樓會議室

6226 光鼎 20180608 新北市中和區建康路 8 號 11 樓。(本公司教育訓練室)

6234 高僑 20180608 台中市大甲區日南里工七路 1 號本公司大甲廠

6239 力成 20180608 新竹縣新豐鄉新興路 1 號 (明新科技大學鴻超樓)

6288 聯嘉 20180608 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號

6415 矽力 - KY 20180608 新北市中和區中正路 631 號 (福朋酒店三樓會議廳)

6418 詠昇 20180608 桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室

6425 易發 20180608 桃園市中壢區自強四路 3-2 號 (本公司)

6475 岱煒 20180608 新北市土城區民權街 17 號 (本公司 B1 會議室)

6477 安集 20180608 台南市安南區工業二路 31 號 - 經濟部南台灣創新園區服務館

6559 研晶 20180608 新北市土城區永豐路 173 之 8 號 3 樓 (本公司會議室)

6573 虹揚 - KY 20180608 新北市新店區北新路三段 223 號 (台北矽谷國際會議中心 2D 廳)

6594 展匯科 20180608 台北市南港區三重路 19 之 10 號 2 樓國際會議中心

6617 共信 - KY 20180608 台北市松江路 168 號 13 樓台灣省商業總會

6674 鋐寶科技 20180608 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期會館宴會廳)

8050 廣積 20180608 台北市南港區園區街 3 號 3 樓 (南港軟體園區 F 棟 3 樓視訊中心)

8087 華鎂鑫 20180608 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光加州餐廳會議廳)

8213 志超 20180608 桃園市平鎮區南豐路 261 號 2 樓 (經濟部工業局平鎮工業區服務中心會議室)

8279 生展 20180608 台南市新營區開元路 154 號

8299 群聯 20180608 苗栗縣竹南鎮群義路 1 號本公司 1 廠 1 樓會議室 (廣源科技園區內)

8435 鉅邁 20180608 台北市中山南路 11 號 10 樓 (張榮發基金會)

8935 邦泰 20180608 本公司 (台中市潭子區豐興路二段龍興巷 23-6 號) 科技大樓五樓

9802 鈺齊 - KY 20180608 雲林科技工業區服務中心 (雲林縣斗六市科工二路 26 號)

9951 皇田 20180608 台南市永康區永科五路六號 (本公司員工餐廳)

1233 天仁 20180611 苗栗縣竹南鎮中華路 422 號 (天仁茶園銘峰館)

1337 再生 - KY 20180611 高雄市左營區崇德路 801 號 (高雄蓮潭國際會館 R102 教室)

1414 東和 20180611 台北市信義區信義路 5 段 5 號 2 樓 (外貿協會台北世貿中心展覽大樓第 2 會議室)

1452 宏益 20180611 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店龍鳳廳)

1453 大將 20180611 雲林縣莿桐鄉延平路 16 巷 6 弄 29 號 (本公司莿桐會議室)

1455 集盛 20180611 本公司觀音廠員工活動中心 (桃園市觀音區樹林村安和街 307 號)

1465 偉全 20180611 台北市大同區長安西路 287 號

1521 大億 20180611 台南市西門路一段 660 號大億麗緻酒店 5 樓

1537 廣隆 20180611 本公司會議室 (地址:南投市自立三路 6 號)

1590 亞德客 - KY20180611 新北市三峽區大學路 63 號 (福容大飯店)

1591 駿吉 - KY 20180611 台中市北區中清路一段 521 號 (通豪大飯店)

1604 聲寶 20180611 桃園市龜山區大華裡頂湖路 26 號 (聲寶員工餐廳)

1626 艾美特 - KY20180611 臺北市濟南路一段 2-1 號 4 樓會議室 (臺大校友會館)

1725 元禎 20180611 台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室

1808 潤隆 20180611 新北市鶯歌區德昌街 220 號 (本公司工廠)

1903 士紙 20180611 台北市中山北路四段 16 號 (劍潭青年活動中心經國紀念堂 1F 集賢廳)

2006 東和鋼鐵 20180611 苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂 22 號 - 東和鋼鐵企業 (股) 公司苗栗廠禮堂

2032 新鋼 20180611 本公司大園廠 (桃園市大園區大園工業區民生路 119 號)

2106 建大 20180611 彰化縣員林市中山路一段 146 號 (本公司一樓大禮堂)

2308 台達電 20180611 桃園市桃園區興隆路 18 號 2 樓會議廳

2312 金寶 20180611 新北市深坑區北深路 3 段 147 號

2344 華邦電 20180611 臺北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓多功能集會廳

2364 倫飛 20180611 高雄市大寮區大發工業區華西路 31 號

2368 金像電 20180611 本公司 (桃園巿中壢工業區西園路 113 號)

2374 佳能 20180611 新北市工商發展投資策進會演講廳 (新北市新莊區五權一路 1 號 2 樓之 2)

2376 技嘉 20180611 桃園市中壢區民權路 398 號 (古華花園飯店)

2401 凌陽 20180611 新竹科學工業園區工業東二路 1 號牛頓廳 (新竹科學工業園區科技生活館)

2423 固緯 20180611 新北市土城區中興路 7-1 號 (本公司)

2443 新利虹 20180611 新竹縣湖口鄉中正二路 70 號

2458 義隆 20180611 新竹科學園區新竹縣創新一路十二號 (本公司一樓會議室)

2474 可成 20180611 台南大億麗緻酒店 (台南市中西區西門路一段 660 號 3 樓)

2484 希華 20180611 台中市潭子區中山路三段 111 巷 1-1 號

2495 普安 20180611 新北市中和區中正路 631 號 3 樓福朋飯店 (西北廳)

2535 達工 20180611 台北市敦化南路二段 201 號地下一樓 (遠東國際大飯店)

2536 宏普 20180611 中國文化大學推廣教育部建國本部 - B1 國際會議廳 (台北市建國南路二段 231 號 B1)

2542 興富發 20180611 台北市中山區植福路 8 號 (大直典華飯店 - 金枝玉葉廳)

2630 亞航 20180611 台南市仁德區機場路 1050 號 (本公司同同館 2 樓)

2740 天蔥 20180611 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心遠來 C 廳)

2939 凱羿 - KY 20180611 台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓 A 室 (台大校友會館)

3019 亞光 20180611 台中市潭子區台中加工出口區建國路一號 3F

3029 零壹 20180611 台北市內湖區瑞光路 513 巷 35 號 6 樓

3054 立萬利 20180611 新北市中和區中正路 716 號地下二樓 (遠東世紀 L 棟)

3055 蔚華科 20180611 新竹市北區北大路 282 號 13 樓 (新竹第三信用合作社大禮堂)

3057 喬鼎 20180611 新竹科學工業園區工業東二路一號 (科技生活館二樓達爾文廳)

3095 及成 20180611 新北市板橋區民生路一段 33 號地下一樓 (正隆廣場)

3118 進階 20180611 新北市汐止區康寧街 169 巷 80 號 (本公司會議室)

3211 順達 20180611 桃園市龜山區華亞科技園區華亞一路 66 號 1 樓

3276 宇環 20180611 長興社區活動中心 (桃園市蘆竹區長興里長興路四段 71 巷 2 號)

3390 旭軟 20180611 晶悅國際飯店 (桃園市桃園區大興路 269 號)

3431 長天 20180611 新竹科學工業園區新竹縣創新一路 1-1 號 6 樓

3501 維熹 20180611 台北市內湖區新湖三路 196 號 1 樓

3511 矽瑪 20180611 尊爵大飯店 (桃園市桃園區莊敬路 1 段 300 號)

3512 能緹 20180611 新北市勞工活動中心四○二教室 (新北市五股區五工六路九號四樓)

3583 辛耘 20180611 新竹縣湖口鄉中華路 14 號 2 樓

3597 映興 20180611 台中市南屯區工業 19 路 10 號 (本公司一樓之柏林會議室)

3603 建祥國際 20180611 新北市新莊區五工路 95 號 (經濟部工業局新北產業園區服務中心會議室)

3607 谷崧 20180611 新陶芳餐廳 (地址:桃園市中壢區中大路 170 巷 19-5 號)

3615 安可 20180611 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 12 號

3663 鑫科 20180611 本公司南科高雄園區廠 (高雄市路竹區路科八路 1 號) 二樓會議室

3664 安瑞 - KY 20180611 台北市信義區菸廠路 88 號 6 樓 606 室 (松山文創園區)

3707 漢磊 20180611 新竹科學工業園區創新二路 5 號 3 樓 (盟創公司體育館分享廳)

4126 太醫 20180611 銅鑼灣會館 (苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村新興路 78 號)

4164 承業醫 20180611 台北市新生南路 3 段 30 號 1 樓 (公務人力發展中心福華國際文教會館 103 室)

4426 利勤 20180611 雲林縣斗六市斗工十二路 8 號 (一樓會議室)

4430 耀億 20180611 彰化縣和美鎮彰美路六段 334 號 (一樓大會議室)

4542 科嶠 20180611 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (住都大飯店 C 棟 M 樓源隆廳)

4912 聯德控股 - KY20180611 新北市板橋區縣民大道一段 189 號 3 樓 (馥都飯店)

4933 友輝 20180611 桃園市大溪區仁善里松樹 21-9 號 1 樓

4942 嘉彰 20180611 尊爵天際大飯店 (桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 B1)

4995 晶達 20180611 新北市新店區寶橋路 235 巷 137 號 9 樓

5225 東科 - KY 20180611 集思台大會議中心拉斐爾廳 (台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1)

5245 智晶 20180611 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 (竹南科學園區行政服務中心 201 會議室)

5299 杰力 20180611 新竹縣竹北市台元街 22 號 4 樓之 1(本公司會議室)

5356 協益 20180611 台北市中正區忠孝西路一段 38 號 4 樓 (台北凱撒大飯店 - 北京廳)

5434 崇越 20180611 台北市內湖區堤頂大道二段 489 號 9 樓

6108 競國 20180611 新北巿板橋區大觀路三段 240 號 (崑崙公園活動中心)

6126 信音 20180611 新竹縣湖口鄉中正路二段 209 號 (本公司三樓員工餐廳)

6152 百一 20180611 百一電子員工餐廳 (桃園市中壢區東園路六十九號)

6184 大豐電 20180611 新北市板橋區中山路一段 161 號 5 樓 (新北市政府階梯會議室 0511 室)

6198 凌泰 20180611 臺北市內湖科技園區服務大樓會議廳 (臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓會議廳 A 廳)

6209 今國光 20180611 台中市梧棲區經一路 32 號 (本公司中港分公司四樓會議室)

6244 茂迪 20180611 台南市新市區大順九路十八號 (本公司台南園區分公司 5 廠 1 樓國際會議廳)

6261 久元 20180611 新竹市科學園區科技路 5 號 4 樓 (本公司餐廳)

6263 普萊德 20180611 新北市新店區中興路 3 段 219-2 號 2 樓 (中信商務會館)

6284 佳邦 20180611 本公司地下一樓 (苗栗縣竹南鎮科義街 11 號)

6411 晶焱 20180611 新北市中和區中正路 726 號 B2(一期服務中心會議室)

6531 愛普 20180611 台元科技園區一期豪華商務會館 2 樓 (新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓多功能會議室)

6577 勁豐 20180611 台北市內湖區環山路一段 32 號三樓 (會議室)

6584 南俊國際 20180611 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (桃園市住都大飯店住祥廳)

6637 醫影 20180611 台北市南港區經貿二路 1 號 5 樓 (台北南港展覽館 1 館 501 會議室)

6645 金萬林 20180611 新北市汐止區新台五路一段 97 號 30 樓 (U_TOWN_B 棟)

6654 天正國際 20180611 高雄市仁武區安樂三街 76 巷 1 號

8011 台通 20180611 經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓禮堂 (地址: 新北市新莊區五工路 95 號)

8059 凱碩 20180611 新北市深坑區北深路三段 147 號

8067 志旭 20180611 新北市五股區五工六路九號會議室

8111 立碁 20180611 新北市樹林區鎮前街 467 號 (東陽市民活動中心)

8182 加高 20180611 高雄市大寮區大發工業區華東路 39 號 (本公司員工餐廳)

8358 金居 20180611 台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓 (光寶科技大樓國際會議廳)

8418 捷必勝 - KY20180611 台大醫院國際會議中心 202 廳 (台北市徐州路 2 號 2 樓)

8450 霹靂 20180611 雲林縣虎尾鎮中溪里中興路 88 號

8473 山林水 20180611 台北市和平東路一段 115 號地下 2 樓

8923 時報 20180611 台北市萬華區和平西路 3 段 240 號 2 樓

8933 愛地雅 20180611 台中市梧棲區港埠路一段 497 號 (本公司二樓員工餐廳)

9931 欣高 20180611 高雄市鹽埕區大義街 56 號

1307 三芳 20180612 高雄市國賓大飯店 (高雄市民生二路 202 號 20 樓)

1340 勝悅 - KY 20180612 台北市忠孝東路三段 1 號 (集思北科大會議中心)

1437 勤益控 20180612 台北市羅斯福路三段 62 號 (台灣金融研訓院 401 室)

1444 力麗 20180612 彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路 38 號

1447 力鵬 20180612 彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路 33 號 (本公司尼龍總廠)

1451 年興 20180612 苗栗縣後龍鎮東明里八鄰下浮尾一一九之三號 (本公司會議室)

1460 宏遠 20180612 台南市南門路 261 號 (台南市勞工育樂中心會議室)

1519 華城 20180612 桃園市中壢區吉林路十號 (本公司活動中心 1 樓)

1524 耿鼎 20180612 桃園市蘆竹區內溪路 48 號

1530 亞崴 20180612 台中市西屯區科園二路 15 號 (亞崴機電股份有限公司台中分公司)

1536 和大 20180612 和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室 (中科分公司地址: 台中市大雅區科雅路 12 號)

1614 三洋電 20180612 泰山工廠技術大樓七樓會議廳。(新北市泰山區貴鳳街 35 號)

1718 中纖 20180612 台北市忠孝東路三段一號 (北科大綜合科館地下一樓第三演講廳)

1727 中華化 20180612 桃園市觀音區樹林里工業五路 15 號

1909 榮成 20180612 彰化縣二林鎮廣興里廣興巷一之一號 (本公司二林廠會議室)

2030 彰源 20180612 雲林縣斗六工業區服務中心 (雲林縣斗六市工業區斗工十路 7 號)

2108 南帝 20180612 台南市南門路 261 號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳

2303 聯電 20180612 新竹科學工業園區研新一路 16 號 (本公司 Fab8S 廠會議廳)

2321 東訊 20180612 台灣科學工業園區科學工業同業公會禮堂 (地址:新竹科學工業園區展業一路 2 號 1 樓)

2323 中環 20180612 集思交通部國際會議中心 (台北市杭州南路一段 24 號 5 樓)

2347 聯強 20180612 台北市八德路二段 260 號中影八德大樓 3 樓演講廳

2349 錸德 20180612 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 12 號

2357 華碩 20180612 沃田旅店大會堂 (台北市中山北路七段 127 號)

2367 燿華 20180612 新北市土城區祖田里活動中心 (新北市土城區中央路四段 283 號之 1 二樓)

2373 震旦行 20180612 台北市信義路五段 2 號 3 樓 (震旦國際大樓多功能會議廳)

2387 精元 20180612 台中市崇德路二段 256 號 (台中市中科大飯店二樓會議室)

2404 漢唐 20180612 中信商務會館 (新北市新店區中興路三段 219-2 號)

2427 三商電 20180612 桃園市龜山區民生北路一段 164 號 (本公司桃園廠)

2431 聯昌 20180612 台北市南港區三重路 19-10 號二樓

2436 偉詮電 20180612 新竹科學園區工業東九路二十二號三樓 (偉詮公司 310 會議室)

2453 凌群 20180612 台北市峨眉街 115 號 B1(本公司簡報室)

2465 麗臺 20180612 新北市中和區中正路 726 號地下 2 樓會議室 (遠東世紀廣場 A 棟 B2)

2476 鉅祥 20180612 本公司 (桃園市新屋區九斗里九洲路 1 號)

2481 強茂 20180612 高雄市前金區成功一路 266 號 9 樓 (漢來大飯店金鶴廳)

2485 兆赫 20180612 新竹縣新竹工業區文化路 2 號 (本公司新竹廠)

2489 瑞軒 20180612 新北市中和區連城路 268 號 17 樓多功能會議室

2538 基泰 20180612 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓 (願景廳)

2545 皇翔 20180612 台北市徐州路 2 號 4 樓 402AB 室 (臺大醫院國際會議中心)

2730 美麗信 20180612 台北市市民大道三段 83 號 2 樓 (本公司會議室)

2741 老四川 20180612 蓮潭國際會館 (地址: 高雄市左營區崇德路 801 號 103 室)

2912 統一超 20180612 台南市永康區鹽行里中正路 301 號 (統一企業總公司教育訓練中心一樓)

2913 農林 20180612 苗栗縣三義鄉勝興村水美 307 巷 155 號 (苗栗分公司)

2936 客思達 - KY20180612 台中市中清路一段 521 號 (台中通豪大飯店)

3003 健和興 20180612 彰化縣線西鄉彰濱東三路八號

3008 大立光 20180612 台中市烏日區成功西路 300 號 (南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)

3015 全漢 20180612 桃園市婦女館 (地址:桃園市桃園區延平路 147 號)

3028 增你強 20180612 台北市內湖區新湖二路 250 巷 8 號 8 樓 (本公司會議室)

3038 全台 20180612 高雄市高雄加工出口區中一路五號

3045 台灣大 20180612 台北市敦化南路 1 段 108 號地下 2 樓 (富邦國際會議中心)

3046 建碁 20180612 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓多功能集會廳 (A 廳)

3071 協禧 20180612 屏東市橋南里工業六路東段 6 號

3083 網龍 20180612 遠見領袖中心 (台北市信義區東興路 61 號 1 樓)

3115 寶島極 20180612 桃園縣蘆竹鄉南山路一段 276 號

3227 原相 20180612 新竹市新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (科技生活館 - 愛因斯坦廳)

3265 台星科 20180612 新竹縣芎林鄉華龍村 6 鄰鹿寮坑 176-5 號 (本公司)

3311 閎暉 20180612 光寶科技大樓國際會議中心 (台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)

3321 同泰 20180612 台中市大甲區青年路 123 號 5 樓 (本公司教育訓練中心)

3322 建舜電 20180612 悅來國際會議中心 - 近悅 A 廳(地址:新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓)

3373 熱映 20180612 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓

3441 聯一光 20180612 南投縣草屯鎮稻香路 6-4 號大會議室

3533 嘉澤 20180612 基隆市安樂區武訓街 59 號 (經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區服務中心)

3556 禾瑞亞 20180612 珠寶大樓七樓會議室 (地址:台北市內湖區內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓)

3617 碩天 20180612 台北市內湖區金莊路 26 號 12 樓 (訓練教室)

3646 艾恩特 20180612 台北市內湖區瑞光路 399 號自由廣場會議中心

3672 康聯訊 20180612 南港展覽館 1 館 503 會議室 (台北市南港區經貿二路 1 號)

4129 聯合 20180612 新北市永和區成功路一段 82 號 3F 原能會大禮堂

4148 全宇生技 - KY20180612 台北市復興北路 99 號 15 樓 (犇 亞商務中心)

4157 太景 *-KY 20180612 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓

4162 智擎 20180612 台北市松江路 350 號 11 樓第二會議室 (台北市進出口商業同業公會)

4166 友霖 20180612 台北市復興北路 99 號 6 樓

4173 久裕 20180612 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (台北中和福朋酒店)

4432 銘旺實 20180612 新北市五股區中興路 1 段 6 號 1 樓

4544 春日 20180612 高雄市岡山區大寶街 50 號 (本公司會議室)

4560 強信 - KY 20180612 桃園市桃園區延平路 147 號 1 樓 (桃園市婦女館 101 會議室)

4707 磐亞 20180612 台北市忠孝東路三段一號 (北科大綜合科館地下一樓第二演講廳)

4711 永純 20180612 台北市長春路 168 號 11 樓 (六福客棧富貴廳)

4730 通用 20180612 新竹市香山區南港街 52 巷 9-1 號 (本公司學習會議室)

4735 豪展 20180612 新北市三重區光復路一段 67 號 2 樓 (珍豪大飯店)

4738 尚化 20180612 台北市中山北路三段 22 號

4919 新唐 20180612 新竹科學工業園區研新三路 4 號 (102 會議室)

4925 智微 20180612 新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路 13 號 4 樓 (智微科技股份有限公司 4 樓會議室)

4943 康控 - KY 20180612 新北市三峽區大學路 63 號 (三鶯福容大飯店)

4974 亞泰 20180612 新北市中和區中正路 866-11 號 11 樓 (慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會會議室)

5202 力新 20180612 台北市南港區三重路 19-11 號 4 樓 (南港軟體園區育成中心)

5212 凌網 20180612 新竹縣竹北市台元一街 N 棟會館 2 樓 (台元科技園區第三期多功能會議室)

5309 系統電 20180612 台北市內湖堤頂大道一段 1 號 5 樓 (本公司會議室)

5364 力麗店 20180612 台北市和平東路一段 115 號地下二樓

5392 應華 20180612 台北市松山區復興北路 99 號 6 樓 (會議中心)

5474 聰泰 20180612 台北市中山區敬業四路 168 號 (維多麗亞酒店 3 樓 - 天璽廳)

5508 永信建 20180612 高雄市新興區六合路 183 號 12 樓 (本公司會議室)

5863 瑞興銀 20180612 台北市徐州路 46 號,市長官邸藝文沙龍

6121 新普 20180612 新竹縣湖口鄉八德路二段 656 號 (本公司二廠宿舍 1F 會議室)

6123 上奇 20180612 台北市內湖區成功路 5 段 420 巷 28 號 (康寧生活會館)

6124 業強 20180612 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓

6153 嘉聯益 20180612 本公司台北營運總部 (新北市樹林區博愛街 248 號)

6158 禾昌 20180612 桃園市桃鶯路 398 號 (住都大飯店)

6170 統振 20180612 統振股份有限公司 (台北市內湖區安美街 181 號)

6207 雷科 20180612 高雄市前鎮區新生路 248-45 號 2 樓 (經濟部加工出口區管理處臨廣園區國際會議中心)

6223 旺矽 20180612 新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓 (台元科技園區會館劇場會議中心)

6272 驊陞 20180612 新北市汐止區大同路 1 段 128 號 4 樓 (台北富信大飯店 / 華美廳)

6426 統新 20180612 台南市新市區南科三路 26 號 2 樓

6461 益得 20180612 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路 20 號 (本公司益得廠)

6527 明達醫 20180612 桃園市桃園區民生路 107 號 (桃園翰品酒店)

6529 研鼎 20180612 台北市內湖區新湖三路 189 號 6 樓 (本公司會議室)

6546 正基 20180612 新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷 79 號 (中華公園活動中心會議室)

6574 霈方 20180612 台北市大安區光復南路 200 號 2 樓 (國聯大飯店)

6589 台康生技 20180612 財團法人生物技術開發中心 B 棟 1 樓國際會議廳 (新北市汐止區康寧街 169 巷 101 號 B 棟 1 樓)

8042 金山電 20180612 新北市三重區光復路一段 68 巷 11 弄 1 號 2 樓

8046 南電 20180612 桃園市蘆竹區南崁路一段 338 號本公司錦興廠

8048 德勝 20180612 台北世界貿易中心南港展覽館 (台北市南港區經貿二路 1 號 5 樓會議室 504C)

8081 致新 20180612 新竹市科學園區工業東三路 2 號 2 樓 (本公司員工餐廳)

8404 百和興業 - KY20180612 和美農民活動中心 (彰化縣和美鎮彰美路 5 段 256 號 4F)

8444 綠河 - KY 20180612 台北福華大飯店 (地址:台北市仁愛路三段 160 號 4 樓 405 會議室)

9950 萬國通 20180612 台南市歸仁區中山九街 40 號 (本公司簡報室)

1215 卜蜂 20180613 本公司南投廠會議室 (南投市南崗工業區工業東路 17 號)

1232 大統益 20180613 台南市官田區二鎮里工業西路 32 號本公司辦公大樓

1262 綠悅 - KY 20180613 台北世貿中心一館第二會議室臺北市信義路五段五號

1336 台翰 20180613 新北市工商展覽中心 (新北市五股工業區五權路一號 2 樓 A 廳)

1441 大東 20180613 台中市東區振興路 148 之 1 號

1558 伸興 20180613 台中市西區館前路五十七號 (全國大飯店 - 國際廳 II)

1568 倉佑 20180613 本公司中山廠員工餐廳 (嘉義縣民雄鄉福樂村中山路 18 號)

1580 新麥 20180613 新北市五股區五工六路 9 號 3 樓會議室 A(新北市勞工活動中心)

1713 國化 20180613 台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1(集思台大會議中心 - 達文西廳)

1721 三晃 20180613 彰化縣和美鎮湖內里工一路 5 號本公司全興廠餐廳

1802 台玻 20180613 台北市內湖區堤頂大道 2 段 207 號 1 樓

1817 凱撒衛 20180613 新北市三重區興德路 111 號 (代表號)R 樓

1902 台紙 20180613 新民國小活動中心 (台南市新營區公園路一段 136 號)

2012 春雨 20180613 高雄市岡山區大寶街 100 號

2064 晉椿 20180613 本公司會議室 (彰化縣鹿港鎮鹿工路 24 號 B1)

2228 劍麟 20180613 悅來國際會議中心近悅廳 (新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓)

2338 光罩 20180613 新竹科學園區工業東二路 1 號 (科技生活館二樓達爾文廳)

2345 智邦 20180613 新竹科學園區研新三路一號 (本公司會議室)

2397 友通 20180613 新北市汐止區大同路一段 128 號富信大飯店 4 樓華美廳

2439 美律 20180613 台中市南屯區工業區 23 路 22 號

2457 飛宏 20180613 台電訓練所林口核能訓練中心 4 樓 (桃園市龜山區文明路 27 號)

2460 建通 20180613 高雄市路竹區大同路 513 巷 138 號 (本公司三樓會議室)

2491 吉祥全 20180613 桃園市龜山區科技三路 80 號

2493 揚博 20180613 桃園市中壢區東園路 57 號中壢工業區服務中心

2497 怡利電 20180613 本公司全興廠員工餐廳 (彰化縣伸港鄉溪底村工東一路 37 號)

2599 樂揚 20180613 台北市中山區市民大道三段 209 號 (華漾飯店中崙店美漾廳)

2719 燦星旅 20180613 台北市內湖區堤頂大道一段 331 號 6 樓

3013 晟銘 20180613 台北維多麗亞酒店 (台北市中山區敬業四路 168 號)

3017 奇鋐 20180613 高雄市前鎮區新生路 248 之 45 號 (高雄市臨廣加工區國際會議廳)

3033 威健 20180613 青青食尚花園會館 (台北市士林區至善路二段 266 巷 32 號)

3289 宜特 20180613 新竹市埔頂路 19 號 9 樓

3299 帛漢 20180613 南台灣創新園區 (地址:台南市安南區工業二路 31 號)

3306 鼎天 20180613 桃園市龜山區文化二路 211 號一樓會議室

3310 佳穎 20180613 桃園市大園區和平西路二段 110 號

3372 典範 20180613 高雄市高雄加工出口區中一路 2 號

3438 類比科 20180613 新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓一期會館多功能會議室

3483 力致 20180613 新竹縣竹北市新泰路 35 號 9 樓

3527 聚積 20180613 本公司會議室 (新竹市埔頂路 18 號 10 樓)

3531 先益 20180613 台中市工業區工業 24 路 22 號

3558 神準 20180613 桃園市龜山區復興三路 500 號 8 樓本公司會議中心

3587 閎康 20180613 新竹科學園區力行一路 1 號 (B1 教育訓練室)

3622 洋華 20180613 桃園市觀音區觀音工業區經建五路 32 號

3704 合勤控 20180613 新竹科學工業園區創新二路六號 B1 演講廳

4111 濟生 20180613 新竹縣湖口鄉實踐路三號 (本公司國際會議廳)

4114 健喬 20180613 新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路 6 號 (本公司健喬廠)

4433 興采 20180613 新北市新莊區五權二路十號 (本公司會議室)

4510 高鋒 20180613 本公司 (台中市大雅區科雅路 16 號)

4528 江興鍛 20180613 台中市西屯區協和南巷 3-1 號 (本公司會議室)

4552 力達 - KY 20180613 太平洋商旅 (台北市信義區光復南路 495 號 11 樓)

4706 大恭 20180613 王朝大酒店貴賓軒 (台北市敦化北路 100 號二樓)

4716 大立 20180613 高雄市永安區永工二路 18 號 (本公司永安廠光電大樓 B1 會議室)

4728 雙美 20180613 中部科學工業園區台中市大雅區科雅二路 8 號 2 樓 (永勝光學股份有限公司)

4944 兆遠 20180613 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 (竹南科學園區行政服務中心 202 職訓教室)

5211 蒙恬 20180613 新竹市光復路二段二巷 47 號一樓

5262 立達 20180613 台北市內湖區瑞光路 480 號 12 樓

5283 禾聯碩 20180613 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路 88 號 1 樓

5301 寶得利 20180613 台北市重慶南路一段 10 號 6 樓

5328 華容 20180613 新北市中和區連城路 268 號 17 樓 (多功能會議室)

5465 富驊 20180613 台南市安和路 2 段 54 巷 225 號 (本公司大會議室)

5480 統盟 20180613 經濟部工業局平鎮工業區服務中心 (桃園市平鎮區南豐路 261 號 2 樓)

5498 凱崴 20180613 桃園市桃園區莊敬路一段 300 號尊爵大飯店

5519 隆大 20180613 高雄市前鎮區民權二路 6 號 26 樓之 2 會議室

5905 南仁湖 20180613 屏東縣滿州鄉 (村) 中山路 205 號(本公司會議室)

6103 合邦 20180613 新竹科學工業園區新竹巿園區二路 11 號 8 樓 (本公司會議室)

6120 達運 20180613 中部科學工業園區管理局行政大樓 1 樓 101 會議室 (台中市西屯區中科路 2 號)

6150 撼訊 20180613 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN)

6166 凌華 20180613 新北市中和區建一路 166 號 9 樓 (遠東世紀廣場 F 棟) 訓練教室

6173 信昌電 20180613 桃園市楊梅區青年路 3 號 (中華汽車人才培訓中心 103 會議室)

6177 達麗 20180613 台北市中山區松江路 350 號 3 樓 (台北市進出口商業同業公會第一會議室)

6180 橘子 20180613 維多麗亞酒店一樓宴會廳 (台北市敬業四路 168 號)

6188 廣明 20180613 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店林口店 3 樓)

6189 豐藝 20180613 台北市內湖區環山路一段 32 號三樓 (會議室)

6227 茂綸 20180613 新北市新店區北新路 3 段 213 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)

6233 旺玖 20180613 台北市內湖區成功路五段 420 巷 28 號 B1 康寧生活會館第一會議廳

6243 迅杰 20180613 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (園區同業公會 202 會議室)

6294 智基 20180613 台南市西門路一段 660 號大億麗緻酒店 4 樓

6405 悅城 20180613 本公司會議室 (桃園市中壢區北園路 18 號)

6443 元晶 20180613 屏東縣屏東市大溪路 335 之 12 號 (本公司屏東廠)

6452 康友 - KY 20180613 台北市信義區信義路五段 5 號世貿展覽館 1 館第一會議室

6482 弘煜科 20180613 台中市台灣大道二段 186 號 23 樓

6541 泰福 - KY 20180613 新北市汐止區台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心 / 近悅廳 C 廳)

6556 勝品 20180613 桃園市桃園區大誠路 10 號 B1

6649 台生材 20180613 新竹縣竹北市生醫路二段 18 號一樓 (竹北生醫園區生技大樓 112 會議室)

6667 信紘科 20180613 苗栗縣竹南鎮友義路 66 號 (本公司會議室)

8041 東精電 20180613 桃園市中壢區安東路 11 號東元電機員工餐廳會議室

8044 網家 20180613 台北市中正區中山南路 11 號 (張榮發基金會國際會議中心八○二室)

8072 陞泰 20180613 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟四樓南港軟體育成中心會議室

8085 福華 20180613 本公司 (新北市三峽區中正路一段 393 號)

8103 瀚荃 20180613 新北市淡水區中正東路二段 91 號 2 樓 (成旅晶贊飯店 - 星空廳)

8147 正淩 20180613 新北市汐止區康寧街 169 巷 5 號 1 樓

8287 英格爾 20180613 桃園市龜山區民生北路一段 536 號 R 樓

8446 華研 20180613 台北市忠孝東路二段 95 號 13 樓會議室

8477 創業家 20180613 臺北市南港區三重路 19-10 號 A 棟 2 樓會議室

8499 鼎炫 - KY 20180613 新北市新店區北新路三段 223 號 3 樓 (台北矽谷國際會議中心 3A 會議室)

8930 青鋼 20180613 台南市官田區工業路九號 (本公司 3A 會議室)

9911 櫻花 20180613 台中市大雅區雅潭路四段 436 號 (本公司大雅廠)

9912 偉聯 20180613 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心)

1104 環泥 20180614 台北福華大飯店會議廳 (台北市仁愛路三段 160 號)

1443 立益 20180614 本公司總公司活動中心 (桃園市平鎮區雙福路一段 65 號)

1476 儒鴻 20180614 苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路 39 號本公司溪洲廠三樓會議廳

1503 士電 20180614 台北市中山北路二段 63 號 (台北國賓大飯店二樓國際廳)

1565 精華 20180614 新北市汐止區大同路三段 196 號 R2 樓 (世界經貿中心會議室)

1570 力肯 20180614 新北市八里區中山路一段 95 號二樓「大埤頂社區活動中心」

1583 程泰 20180614 台中市西屯區科園路 38 號 (中科分公司二樓會議室)

1608 華榮 20180614 高雄市仁武區高楠公路 30 號 (本公司高楠工廠)

1612 宏泰 20180614 晶悅國際飯店二樓富貴廳 (桃園市大興路 269 號)

1709 和益 20180614 松江 101 會議中心 (台北市松江路 101 號 4 樓)

1723 中碳 20180614 高雄市前鎮區成功二路 88 號 16 樓 1607 會議室

1732 毛寶 20180614 新竹縣湖口鄉中華路 22 號 2 樓 (新竹工業區管理中心)

1796 金穎生技 20180614 台南市善化區大利二路 3 號

2010 春源 20180614 桃園市龍潭區聖亭路八德段二三六號 (本公司龍潭廠區鋼構廠辦公大樓)

2029 盛餘 20180614 高雄市小港區中林路 11 號 (本公司文康中心會議室)

2105 正新 20180614 本公司新辦公大樓 B2 會議室 (彰化縣大村鄉黃厝村美港路 215 號)

2241 艾姆勒 20180614 新北市林口區粉寮路 2 段 16 號地下一樓 (本公司員工餐廳)

2313 華通 20180614 桃園市蘆竹區新莊里大新路 814 巷 91 號本公司

2316 楠梓電 20180614 高雄楠梓加工出口區莊敬堂 (地址:高雄市楠梓區加昌路 600 號)

2337 旺宏 20180614 台灣科學工業園區科學工業同業公會 101 大型會議室 (新竹科學園區展業一路 2 號)

2342 茂矽 20180614 新竹市北區行政大樓禮堂 (新竹市國華街 69 號 5 樓)

2356 英業達 20180614 台北市士林區中山北路四段十六號劍潭海外青年活動中心經國紀念堂

2383 台光電 20180614 桃園巿觀音區大同一路 18 號本公司會議室

2417 圓剛 20180614 新北市土城區大安路 157 號 (圓展科技股份有限公司)

2419 仲琦 20180614 新竹市科學園區力行一路 1-8 號

2426 鼎元 20180614 苗栗縣竹南鎮科中路 15 號 3 樓

2450 神腦 20180614 桃園市龜山區復興三路 500 號

2451 創見 20180614 台北市內湖區行忠路 70 號 1 樓 (本公司大樓)

2459 敦吉 20180614 台北市內湖區內湖路一段 120 巷 8 號 9 樓

2464 盟立 20180614 新竹市科學園區研發二路 3 號 (本公司一樓會議室)

2496 卓越 20180614 台北市中正區忠孝西路一段 6 號 7 樓 (7B 會議室)

2540 愛山林 20180614 台北市市民大道一段 209 號 12 樓 (會議室)

2897 王道銀行 20180614 台北市大安區長興街 75 號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳

2906 高林 20180614 台北市大安區復興南路一段 390 號 15 樓 (臺北市農會大禮堂)

2911 麗嬰房 20180614 台北市內湖區陽光街 321 巷 60 號 B1 教育訓練中心

3006 晶豪科 20180614 新竹市富群街 3 號新竹日月光大飯店二樓星晨廳

3011 今皓 20180614 新北市新店區寶興路 53 號 (本公司會議室)

3016 嘉晶 20180614 新竹科學工業園區創新二路 5 號 3 樓 (盟創公司體育館分享廳)

3047 訊舟 20180614 台北市內湖區新湖一路 278 號一樓 (本公司一樓)

3049 和鑫 20180614 南部科學工業園區台南市善化區北園一路 7 號

3050 鈺德 20180614 桃園市龜山區華亞二路二二二號

3064 泰偉 20180614 新北市三重區興德路 111 號 R 樓

3097 拍檔 20180614 本公司會議室 (新北市新店區寶橋路 233-2 號 10 樓)

3163 波若威 20180614 新竹市科學園區展業一路 2 號 (新竹科學園區同業公會 201 會議室)

3178 公準 20180614 高雄市仁武區五和里八德二路 168 號 (本公司三樓餐廳)

3213 茂訊 20180614 新北市深坑區北深路三段 250 號 7 樓 (本公司教育訓練中心)

3218 大學光 20180614 台北市南港區園區街 3 之 1 號 4 樓

3221 台嘉碩 20180614 平鎮工業區服務中心 (地址:桃園市平鎮區南豐路 261 號)

3231 緯創 20180614 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心近悅廳)

3296 勝德 20180614 新北市中和區中山路二段 407 號 10 樓 (本公司 107 會議室)

3317 尼克森 20180614 新北市汐止區康寧街 169 巷 21 號 1 樓

3323 加百裕 20180614 桃園市龍潭區工五路 128 號本公司三樓餐廳

3444 利機 20180614 台中市西屯區天保街六十號 2 樓 (台中世貿會議廳)

3504 揚明光 20180614 台灣科學工業園區科學工業同業公會 202 會議室 (新竹科學園區展業一路 2 號)

3516 亞帝歐 20180614 福容大飯店會議廳桃園市桃園區大興西路一段 200 號

3529 力旺 20180614 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓多功能會議室

3540 曜越 20180614 台北市內湖區洲子街 12 號 2 樓會議廳

3555 (重鳥) 鵬 20180614 新北市中和區連城路 258 號 2 樓 (遠東世紀廣場 I 棟)

3601 前源 20180614 苗栗縣竹南鎮公教路 41 號 (本公司竹南分公司員工餐廳)

3679 新至陞 20180614 晶宴會館新莊館 (新北市新莊區思源路 40 號,B 劇場)

3685 元創精密 20180614 臺中市西屯區朝富路 213 號 R 樓 (時代廣場 CBD 大樓)

3689 湧德 20180614 桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店)

3694 海華 20180614 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓

3709 鑫聯大投控 20180614 臺北市南港區成功路一段 76 號 B1(會議廳)

4102 永日 20180614 台中市大甲區成功路 315 號,鐵砧山鄉野莊

4103 百略 20180614 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 (莉蓮會館)

4138 曜亞 20180614 新北市中和區中正路 631 號 (福朋喜來登酒店)

4159 泉盛 20180614 台北市南港區三重路 19 之 10 號 A 棟 2 樓 (南港軟體園區一期 A 棟 2 樓視訊會議中心)

4175 杏一 20180614 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店)

4401 東隆興 20180614 彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工區三路十一號

4526 東台 20180614 高雄市路竹區路科三路三號 (本公司視聽教室)

4714 永捷 20180614 台南市中西區和緯路五段 91 號 (湖美帝璟接待中心)

4729 熒茂 20180614 高雄巿前金區成功一路 266 號 9 樓 (漢來大飯店金冠廳)

4752 聯超 20180614 台北市松江路 101 號 4 樓 (松江 101 會議中心)

4754 國碳科 20180614 桃園市蘆竹區仁愛路一段 2 號 B1 視聽教室 (桃園市蘆竹區婦幼館)

4755 三福 20180614 台北市南京東路一段 9 號 3F(大倉久和飯店久和 2 廳)

4765 磐采 20180614 桃園市龜山區文明路 72-1 號 (本公司二廠會議室)

4766 南寶 20180614 本公司會議室 (地址:台南市西港區南海里南海埔 12 號)

4904 遠傳 20180614 台北國軍英雄館 (台北市長沙街一段 20 號)

4952 凌通 20180614 新竹科學工業園區工業東二路一號 (科學園區科技生活館) 牛頓廳

5007 三星 20180614 本公司交誼廳 (地址:台南市歸仁區南興里中山路三段 355 號)

5014 建錩 20180614 桃園市大園區大觀路 178 號

5248 景傳 20180614 新北市新店區北新路 1 段 92 號 3 樓文化劇場演藝廳

5251 天鉞電 20180614 新北市新店區北新路三段 223 號 3 樓 (台北矽谷國際會議中心 3B 會議室)

5255 美桀 20180614 新北市中和區中正路 716 號 15 樓之 3

5269 祥碩 20180614 中信商務會館會議室 (新北市新店區中興路三段 219-2 號)

5287 數字 20180614 新北市新莊區思源路 40 號 B 劇場 (晶宴新莊館)

5288 豐祥 - KY 20180614 新北市新莊區新樹路 222 號 (新莊勞工中心)

5347 世界 20180614 新竹科學工業園區園區三路 123 號本公司會議廳

5371 中光電 20180614 科學工業園區竹南園區 (苗栗縣竹南鎮科北五路二號)

5455 昇益 20180614 新竹市公道五路二段 415 號 11 樓會議室

5478 智冠 20180614 高雄國賓大飯店樓外樓 (高雄市民生二路 202 號 20 樓)

5484 慧友 20180614 新北市深坑區北深路三段 265 號 33F_VIP3,4(台北深坑假日飯店)

5601 台聯 20180614 基隆市七堵區堵南里三合街二號

5701 劍湖山 20180614 嘉義耐斯王子大飯店 5 樓宴會廳 (嘉義市忠孝路 600 號)

6027 德信 20180614 台北市新生南路一段 50 號 3 樓

6136 富爾特 20180614 新北市新店區三民路 19 號文萃樓 B1 演藝廳

6176 瑞儀 20180614 高雄市高雄加工出口區中二路二號地下一樓

6185 幃翔 20180614 新北市土城區三民路四號 (經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室)

6187 萬潤 20180614 高雄市路竹區北嶺里民治路 16 巷 22 號 (北嶺里社區活動中心)

6190 萬泰科 20180614 桃園市中壢工業區北園路 17 號 (萬泰科技工廠)

6191 精成科 20180614 台北市士林區中山北路四段 16 號 (劍潭海外青年活動中心志清大樓 5106 室)

6194 育富 20180614 桃園市桃園區新埔六街 95 號 R 樓

6221 晉泰 20180614 新竹市大學路 1001 號 (交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓第一會議室)

6269 台郡 20180614 高雄市大寮區大發工業區莒光一街 23 號 (本公司餐廳)

6275 元山 20180614 高雄市蓮潭國際會館大型會議室 (高雄市左營區崇德路 801 號 1 樓)

6277 宏正科 20180614 新北市汐止區大同路二段 125 號 4 樓博物館

6471 聯生藥 20180614 新竹縣湖口鄉光復北路 45-1 號 1 樓多功能會議室

6473 好玩家 * 20180614 台北矽谷國際會議中心 (新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓)

6491 晶碩 20180614 桃園市龜山區興業街 5 號

6499 益安 20180614 台北市敦化南路二段 97 號 11 樓 (元富證券會議室)

6505 台塑化 20180614 台北市敦化北路 100 號王朝大酒店 2 樓國際大會堂

6535 順藥 20180614 北市南港區園區街 3 號 3 樓視聽教室 (南港軟體工業園區 F 棟)

6568 宏觀 20180614 新竹縣竹北市縣政八街 77 號 1 樓 (新竹縣工業會)

6626 唯數 20180614 台北市中正區延平南路 189 號 3 樓 (本公司會議室)

6661 威健生技 20180614 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓會議室

6673 和詮 20180614 高雄市前鎮區新生路 248-20 號 1 樓

8021 尖點 20180614 新北市樹林區佳園路三段 203 號

8099 大世科 20180614 本公司 (台北市中山北路三段 22 號北設工大樓 18 樓)

8277 商丞 20180614 劍潭海外青年活動中心教學區三樓 332 室 (台北市士林區中山北路四段 16 號)

8921 沈氏 20180614 新北市板橋區重慶路 66 號 4 樓 (新北市工業會)

9902 台火 20180614 台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳

9919 康那香 20180614 台南市將軍區三吉里 8 鄰三吉 66-1 號 (本公司口寮廠)

9938 百和 20180614 和美農民活動中心 (彰化縣和美鎮彰美路 5 段 256 號 4 樓)

9942 茂順 20180614 南投縣南投市南崗工業區工業路 336 號 (本公司一樓大廳)

9943 好樂迪 20180614 : 迪廣國際股份有限公司 (台北市林森北路 312 號 2 樓)

9945 潤泰新 20180614 台北市松山區市民大道 6 段 288 號 3 樓 (台鐵松山車站 CityLink 松山壹號店 3 樓)

1108 幸福 20180615 台北市士林區中山北路四段 16 號 (劍潭青年活動中心教學大樓 2 樓 328 教室)

1210 大成 20180615 台南市永康區蔦松二街 3 號 (本公司台南總公司禮堂)

1227 佳格 20180615 桃園市大園區和平西路一段 369 號 (本公司大園廠員工交誼廳)

1312 國喬 20180615 高雄市大社區興工路四號本公司高雄廠簡報室

1326 台化 20180615 台北市敦化北路 100 號王朝大酒店 2 樓國際大會堂

1410 南染 20180615 桃園市蘆竹區南山路三段 233 號 4 樓

1442 名軒 20180615 新北市五股區成泰路一段 189 巷 16 號 B1

1464 得力 20180615 台南市新市區三舍里 240 號 (本公司員工活動中心一樓)

1504 東元 20180615 桃園市中壢區安東路 11 號 (本公司中壢廠禮堂)

1533 車王電 20180615 本公司 (台中市大雅區中清路四段 85 號)

1560 中砂 20180615 新北市鶯歌區中山路 64 號 (本公司鶯歌廠員工餐廳)

1730 花仙子 20180615 台北市大同區大龍街 275 號 (台北孔廟 4D 劇院)

1785 光洋科 20180615 台南市安南區工業二路 31 號 (經濟部南台灣創新園區國際會議廳)

2020 美亞 20180615 桃園市楊梅區青年路三號 (中華汽車人力培訓中心)

2034 允強 20180615 本公司溪州廠 (彰化縣溪州鄉中山路四段 270 號)

2102 泰豐 20180615 桃園市觀音區環西路 369 號

2201 裕隆 20180615 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場

2353 宏碁 20180615 悅來國際會議中心近悅廳 (新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓)

2362 藍天 20180615 新北市三重區興德路 129 號

2369 菱生 20180615 潭陽社區活動中心 (台中市潭子區中山路二段 237 巷 9 號)

2377 微星 20180615 新北市中和區中正路 866-11 號 11 樓 (全球人壽中和商業大樓)

2380 虹光 20180615 新竹科學工業園區研新一路 20 號

2382 廣達 20180615 桃園市龜山區文化二路一八八號地下一樓

2390 云辰 20180615 新北市土城區中華路一段 50 號 5 樓

2393 億光 20180615 新北市三峽區大學路 63 號 (福容大飯店 - 芙蓉廳)

2402 毅嘉 20180615 本公司會議室 (桃園市龜山區華亞二路 268 號)

2409 友達 20180615 中部科學工業園區管理局會議室 (台中市西屯區中科路 2 號)

2412 中華電 20180615 新北市板橋區民族路 168 號中華電信學院

2425 承啟 20180615 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)

2454 聯發科 20180615 新竹科學工業園區篤行一路 1 號聯發科技 (國際會議廳)

2455 全新 20180615 桃園市平鎮區工業一路十六號

2468 華經 20180615 華經大樓 2 樓會議室 (台北市內湖區行愛路 78 巷 25 號 2 樓)

2499 東貝 20180615 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店會議廳)

2506 太設 20180615 新北市萬里區海景路一號 (太平洋海灣會館迎曦廳)

2530 華建 20180615 台北市內湖區成功路五段 420 巷 28 號地下一樓

2596 綠意 20180615 台北市市民大道五段 99 號 4 樓 (台北偶戲館研習教室)

2613 中櫃 20180615 台中市梧棲區文化路二段 85 號 (梧棲區農會)

2726 雅茗 - KY 20180615 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2F

2731 雄獅 20180615 台北市內湖區康寧路三段 75 巷 137 號 3 樓 (康寧劇院)

2832 台產 20180615 台北市忠孝東路一段 12 號 B2(台北喜來登大飯店喜廳)

2867 三商壽 20180615 台北市民權東路三段 6 號 B1(時代金融廣場)

2885 元大金 20180615 台北市杭州南路一段 24 號 5 樓 (集思交通部國際會議中心集會堂)

2886 兆豐金 20180615 台北市吉林路 100 號兆豐國際商業銀行吉林大樓頂樓

2889 國票金 20180615 中華民國農訓協會天母會議中心大會堂 (台北市中山北路七段 113 號 2 樓)

2890 永豐金 20180615 台北市南京東路三段 36 號 13 樓大禮堂

2891 中信金 20180615 台北市中山北路 4 段 1 號圓山大飯店 12 樓大會廳

3014 聯陽 20180615 新竹科學工業園區創新一路 9 號本公司會議室

3021 鴻名 20180615 台北市信義區東興路 61 號 1 樓 (遠見領袖中心 VLC01 室)

3035 智原 20180615 新竹科學工業園區新竹市力行三路五號 (智原科技辦公大樓)

3037 欣興 20180615 桃園市桃鶯路 398 號 (住都大飯店)

3048 益登 20180615 台北市士林區中山北路七段 127 號 (沃田旅店 502 會議室)

3052 夆典 20180615 新北市中和區新民街 112 號 4 樓 (本公司會議室)

3059 華晶科 20180615 新竹科學工業園區展業一路二號 (科學園區同業公會二樓 203 會議室)。

3060 銘異 20180615 桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號地下一樓 (尊爵天際大飯店紫雲廳)

3105 穩懋 20180615 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容飯店 2 樓)

3260 威剛 20180615 新北市中和區連城路 258 號 2 樓 (遠東世紀廣場 I 棟)

3266 昇陽 20180615 台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓

3360 尚立 20180615 臺北大眾捷運股份有限公司北投會館 306 教室 (臺北市北投區大業路 527 巷 88 號)

3379 彬台 20180615 台北市濟南路一段 2-1 號 4 樓 (台大校友聯誼社)

3380 明泰 20180615 新竹科學工業園區科技生活館 (新竹科學工業園區工業東二路 1 號) 二樓達爾文廳

3466 致振 20180615 新北市三重區興德路 123-1 號 R 樓

3498 陽程 20180615 桃園市大園區溪海里聖德北路 68 號

3545 敦泰 20180615 新竹市科學園區工業東二路 1 號科技生活館會議室 (愛因斯坦廳)

3570 大塚 20180615 新北市板橋區縣民大道 2 段 68 號 6 樓 (本公司訓練教室)

3629 地心引力 20180615 苗栗縣竹南鎮公園路 206 號 B128 研習教室 (苗北藝文中心)

4107 邦特 20180615 宜蘭縣蘇澳鎮龍德里龍德工業區自強路 5 號廠辦大樓 4 樓大會議室

4136 太和 - KY 20180615 台北市信義路四段 236 號 7 樓

4144 康聯 - KY 20180615 台北市松山區敦化北路 100 號 2 樓 (王朝大酒店貴賓軒)

4529 淳紳 20180615 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓 (太平洋商旅)

4545 銘鈺 20180615 桃園市產業園區聯合服務中心二樓會議室 (桃園市觀音區大潭三路 12 巷 2 號)

4550 長佳 20180615 台北市中山區樂群二路 199 號 3 樓 (台北萬豪酒店 - 春廳)

4741 泓瀚 20180615 新竹市大湖路一七三之二號

4905 台聯電 20180615 台北市士林區至善路二段 266 巷 32 號 (青青食尚花園會館)

4906 正文 20180615 新竹縣新竹工業區大智路一巷 79 號 (中華公園活動中心會議室)

4927 泰鼎 - KY 20180615 台北市民權東路二段 41 號亞都麗緻飯店地下一樓

4946 辣椒 20180615 台北市松山區東興路 8 號地下一樓 (統一期貨多媒體中心)

5227 立凱 - KY 20180615 福容大飯店 - 桃園店 3 樓櫻花廳 (桃園市桃園區大興西路一段 200 號)

5305 敦南 20180615 台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓。(光寶科技大樓國際會議中心)

5340 建榮 20180615 桃園巿楊梅區大模街九號三樓 (楊梅區農會三樓)

5351 鈺創 20180615 新竹市科學園區科技五路 6 號 - 本公司會議室

5355 佳總 20180615 桃園市桃鶯路 398 號 (住都大飯店-祥福廳)

5425 台半 20180615 宜蘭縣宜蘭市梅洲二路 96 號 (台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)

5469 瀚宇博 20180615 桃園市觀音區工業四路 9 號 B1(本公司員工活動中心)

5471 松翰 20180615 台元科技園區劇場式會議中心 - 新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓

5493 三聯 20180615 台北市大安區復興南路一段 390 號 11 樓

5511 德昌 20180615 台中市北區力行路 262 之 1 號 203 會議室 (台中市救國團力行社教中心)

5706 鳳凰 20180615 台北市羅斯福路一段 7 號 9 樓 (律師公會會館)

5859 遠壽 20180615 台北市松高路 1 號 32 樓會議中心 (遠雄金融中心)

5876 上海商銀 20180615 台北市民權東路一段 2 號本公司 6 樓

6104 創惟 20180615 新北市新店區北新路三段 215 號 2 樓 (台北矽谷 II - 台北矽谷國際會議中心 D 廳)

6129 普誠 20180615 新北市新店區中興路三段 219-2 號二樓 (中信商務會館)

6143 振曜 20180615 本公司 (新竹縣竹北市博愛街 945 號) 地下一樓

6147 頎邦 20180615 新竹科學工業園區展業一路 10 號 8F(本公司展業二廠 8F)

6156 松上 20180615 新北市土城區忠承路 99 號 R 樓 (永寧科技園區 A 棟 R 樓)

6179 亞通 20180615 新北市汐止區大同路三段 611 號 (那米哥宴會廣場)

6197 佳必琪 20180615 新北市中和區中山路二段 311 號 (宸上名品飯店)

6199 天品 20180615 桃園市平鎮區洪圳路 385-3 號 (天品聯合企業股份有限公司)

6203 海韻電 20180615 台北市松山區東興路 8 號 (統一綜合證券股份有限公司會議室)

6213 聯茂 20180615 新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路 17 號 (員工餐廳)

6214 精誠 20180615 自由廣場會議中心 (地址:台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓國際演藝廳)

6217 中探針 20180615 新北市板橋區和平路 24 巷8號6樓

6220 岳豐 20180615 桃園市中壢區樹籽路 8 號 (南方莊園飯店)

6271 同欣電 20180615 桃園市桃鶯路 398 號 (住都大飯店住祥廳)

6279 胡連 20180615 新北市汐止區環河街 72 巷 6 號 2 樓 (本公司大禮堂)

6285 啟碁 20180615 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (台灣科學工業園區科學工業同業公會 101 會議室)

6419 京晨科 20180615 台大育成中心 B 棟 1 樓簡報室 (台北市中正區思源街 18 號)

6432 今展科 20180615 新北市新莊區中正路 82 號 (瀚品酒店)

6445 經絡醫 20180615 台北市士林區士商路 1 號 9 樓 (台北市士林運動中心)

6486 互動 20180615 新北市五股區五工五路 38-1 號 (一樓會議室)

6495 納諾 *-KY 20180615 臺北市中正區濟南路一段 2 之 1 號 3 樓 B 會議室

6497 亞獅康 - KY20180615 臺北市中山區敬業四路 168 號 (維多麗亞酒店)1 樓 / 大宴會廳 C 廳

6536 碩豐 20180615 新北市汐止區大同路 1 段 308 號 6 樓

6583 友松 20180615 台北市大同區重慶北路二段 153 號 B1

6588 東典光電 20180615 宜蘭縣五結鄉利工二路 46 號 2 樓第一會議室

6593 台灣銘板 20180615 桃園市龜山區華亞一路 36 號

8043 蜜望實 20180615 新北市五股區五權路 1 號 2 樓 (新北市工商展覽中心)

8054 安國 20180615 南港軟體工業園區視訊會議中心(台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓)

8093 保銳 20180615 本公司 (桃園市桃園區經國路 888 號 15 樓之 2)

8107 大億金茂 20180615 大億麗緻酒店 5 樓 (台南市西門路一段 660 號)

8112 至上 20180615 駿宇飯店 (地址:台北市內湖區民權東路六段 123 巷 34 弄 1 號 2 樓)

8114 振樺電 20180615 新北市土城區大同街 23 號 8 樓

8349 恒耀 20180615 台南市仁德區上崙里中正路一段 616 號 (本公司保安廠)

8351 新東亞 20180615 桃園市觀音區樹林里工業一路 7 號

8421 旭源 20180615 新竹縣仰德高級中學行政大樓二樓會議室 (地址:新竹縣新豐鄉員山村 133 號)

8432 東生華 20180615 南港軟體園區二期視聽教室 (台北市南港區園區街 3 之 1 號 F 棟 3 樓)

8936 國統 20180615 高雄市鳥松區圓山路 2 號 (高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)

9188 精熙 - DR 20180615 香港北角城市花園道 9 號城市花園酒店

9904 寶成 20180615 彰化縣福興鄉福工路 2 號福興工業區本公司三樓會議室

9925 新保 20180615 台北市建國北路一段 126 號 9 樓會議室

9939 宏全 20180615 台中市工業區二路六號三樓 (本公司國際會議廳)

1303 南亞 20180619 台北市敦化北路 100 號王朝大酒店二樓國際大會堂

1463 強盛 20180619 桃園市大園區北港里大工路 126 號 (本公司大園工廠會議室)

1615 大山 20180619 雲林縣斗六市西平路 369 號 (本公司會議室)

1724 台硝 20180619 桃園市桃園區莊敬路一段 300 號 (尊爵大飯店 3 樓)

2031 新光鋼 20180619 本公司觀音廠會務辦公室 (桃園市觀音區觀音工業區工業八路 120 號)

2230 泰茂 20180619 台南市官田工業區實踐街 10 號 (本公司二樓會議室)

2235 謚源 20180619 桃園市龜山區頂湖路 24 號本公司會議室

2365 昆盈 20180619 新北市三重區光復路一段 67 號 3 樓 (珍豪大飯店國際宴會廳)

2413 環科 20180619 本公司五樓會議室 (台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室)

2466 冠西電 20180619 新北市中和區中正路 726 號 B1 地下室 (遠東世紀廣場第一期管理委員會 B1 地下室)

2640 大車隊 20180619 台北市中山區濱江街 136 號

2701 萬企 20180619 台北市峨嵋街 52 號

2724 富驛 - KY 20180619 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓

2729 瓦城 20180619 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (福朋酒店東南廳)

2908 特力 20180619 台北市內湖區新湖三路 23 號 6 樓 (本公司六樓大會議廳)

3152 璟德 20180619 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路 16 號 6 樓

3171 新洲 20180619 台北市內湖區行善路 397 號 (炎洲集團總部 B1)

3191 和進 20180619 新北市五股區五工六路九號 (新北市勞工活動中心 601 教室)

3272 東碩 20180619 新北市新店區寶橋路 235 巷 131 號 8 樓之三 8 樓會議室

3285 微端 20180619 台北市內湖區成功路五段 420 巷 28 號 B1 樓 (康寧生活會館)

3288 點晶 20180619 新竹市科學園區新安路 2-1 號 1 樓 (尼尼生活館第一會議室)

3338 泰碩 20180619 台北市內湖區瑞光路 302 號地下二樓 (亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)

3377 健格 20180619 台北市內湖區民權東路 6 段 21 巷 33 號

3391 佳得 20180619 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 B 棟 (U-Town) 展覽館第一會議室

3428 光燿科 20180619 新北市土城區中央路四段 49 號 (二樓會議室)

3485 敘豐 20180619 桃園市八德區茄苳路 760 巷 16 號

3564 其陽 20180619 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN 活動中心)

3594 磐儀 20180619 新北市中和區中正路 700 號 10 樓 (本公司大會議室)

3652 精聯 20180619 台北市中山北路 4 段 16 號 (劍潭海外青年活動中心 - 經國紀念堂 2 樓 - 群英堂)

4135 天賜爾 20180619 宜蘭縣羅東鎮純精路一段 109 號 5 樓 (羅東鎮農會第一會議廳)

4141 龍燈 - KY 20180619 台北市中山北路二段 63 號台北國賓大飯店 2 樓四香廳

4167 展旺 20180619 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 (竹南科學園區行政服務中心 201 會議室)

4191 法德藥 20180619 台北市復興北路 99 號 15 樓 ("牛牛牛" 亞國際會議中心會議室)

4192 杏國 20180619 台北市信義區東興路 69 號 4 樓 (本公司台北辦事處)

4549 桓達 20180619 新北市板橋區縣民大道一段 189 號 3 樓 (馥都飯店)

4554 橙的 20180619 台中市西屯區東大路一段 951 號四樓 (逢甲大學中科校區 A401 講堂)

4565 宏偉 20180619 新北市五股區五權五路 33 號 6 樓會議室

4746 台耀 20180619 台北福華大飯店 3 樓金龍廳 (台北市仁愛路三段 160 號 3 樓)

4804 大略 - KY 20180619 台北市復興北路 99 號 15 樓 (GG 會議室)

4911 德英 20180619 經濟部南台灣創新園區 - 服務館 2 樓 - 202 簡報室

4949 有成 20180619 新竹市東區公道五路 2 段 180 號 1 樓

4976 佳凌 20180619 台中市潭子區台中加工出口區建國路 1 號『台中市加工出口區從業員工康樂室』

4987 科誠 20180619 新北市永和區民權路 60 號 (新北市立圖書館永和民權分館)

5015 華祺 20180619 桃園市中壢區松江北路二十九號

5203 訊連 20180619 新北市新店區中興路三段 219-2 號 2 樓 (中信商務會館)

5259 清惠 20180619 新竹縣湖口鄉成功路 1300 號 1 樓大廳

5264 鎧勝 - KY 20180619 沃田旅店 (農訓中心)202 教室 (台北市士林區中山北路七段 127 號)

5297 廣化 20180619 新竹縣新豐鄉康樂路一段 169-2 號 2 樓 (本公司)

5520 力泰 20180619 新北市汐止區樟樹二路 43 號

5538 東明 - KY 20180619 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館 101 室)

6117 迎廣 20180619 桃園市大興路 269 號 (晶悅國際大飯店)

6122 擎邦 20180619 台北市濟南路一段 2 之 1 號 (臺大校友聯誼社)4 樓會議室

6145 勁永 20180619 新北市土城區中央路四段 49 號 (2 樓會議室)

6161 捷波 20180619 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)

6230 超眾 20180619 新北市三重區興德路 123-1 號 R 樓

6241 易通展 20180619 台南市安南區工業二路 31 號 2 樓 (205 會議室)

6245 立端 20180619 新北市汐止區新台五路一段 99 號 A 棟 4 樓 (汐止遠雄廣場 A 棟 4 樓-遠來 B 廳)

6298 崴強 20180619 新北市土城區中央路 4 段 49 號 2 樓

6403 群登 20180619 桃園市桃園區延平路 147 號 (婦女館 101 會議室 1F)

6451 訊芯 - KY 20180619 新北市土城區三民路 4 號 3F

6468 棒辣椒 20180619 臺北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場會議中心)

6472 保瑞 20180619 台南市官田區工業路 2 號 (台南市官田工業區產業行銷中心)

6485 點序 20180619 新竹市展業一路 2 號

6506 (又又) 邦 20180619 南投市南崗工業區永興路 3 號

6508 惠光 20180619 台南市麻豆區苓子林 17-10 號 (本公司三樓會議室)

6525 捷敏 - KY 20180619 新北市板橋區民生路一段 33 號 B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)

6532 瑞耘 20180619 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路 22 號 2 樓 (新竹工業區服務中心會議室)

6572 博錸 20180619 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓

6580 台睿 20180619 台北市南港區三重路 19-10 號 A 棟 2 樓 (國際會議中心)

6581 鋼聯 20180619 永豐棧酒店 (台中市西屯區臺灣大道二段 689 號)3 樓劍橋廳

6609 瀧澤科 20180619 桃園市平鎮區延平路三段 505 號 (本公司會議廳)

6621 華宇藥 20180619 本公司會議室 (台北市內湖區舊宗路二段 171 巷 17 號 3 樓)

6640 均華 20180619 新北市土城區中州路 28 巷 28 號 (頂福市民活動中心)

6662 樂斯科 20180619 台北市南港區忠孝東路六段 465-1 號 1 樓 (台灣研發型生技新藥發展協會)

6672 騰輝電子 - KY20180619 桃園市平鎮區工業五路十號 (騰輝電子股份有限公司四樓)

8088 品安 20180619 基隆市六堵工業區工建北路 1-2 號召開 (管理中心)

8091 翔名 20180619 新竹市牛埔南路 221 號翔名科技 (本公司)4 樓會議室

8122 神通 20180619 臺北市內湖區堤頂大道二段 187 號一樓視訊會議廳

8291 尚茂 20180619 桃園市大園區濱海路二段 208 號

8409 商之器 20180619 台北市內湖路一段 516 號 5 樓 (本公司會議室)

8426 紅木 - KY 20180619 新北產業園區服務中心三樓會議室 (新北市新莊區五工路 95 號)

8455 大拓 - KY 20180619 尚茂電子會議室 (地址: 桃園市大園區濱海路二段 208 號)

8941 關中 20180619 台北市內湖區瑞光路 298 號 9 樓

9926 新海 20180619 台北市中山區南京東路二段 123 號 16 樓會議廳

9962 有益 20180619 高雄市路竹區北嶺里民治路 16 巷 22 號 (高雄市路竹區北嶺社區活動中心)

1216 統一 20180620 台南市永康區鹽行里中正路 301 號 (統一企業總公司教育訓練中心一樓)

1236 宏亞 20180620 桃園市八德區建國路 386 號 (本公司建國廠)

1301 臺塑 20180620 台北市敦化北路 100 號王朝大酒店二樓國際大會堂

1319 東陽 20180620 台南市東區中華東路三段 336 巷 1 號 (台糖長榮酒店 3 樓)

1323 永裕 20180620 台南市歸仁區信義南路 78 號 (台南市歸仁文化中心國際會議廳)

1417 嘉裕 20180620 新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場

1418 東華 20180620 本公司新竹廠大禮堂 (地址:新竹縣竹北市泰和里 125 號)

1585 鎧鉅 20180620 新北市三峽區介壽路 1 段 412 巷 8 號

1717 長興 20180620 本公司路竹廠員工活動中心 (高雄市路竹區後鄉里長興路 22 號)

1720 生達 20180620 台南市新營區開元路 154 號本公司禮堂

1734 杏輝 20180620 宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號 (訓練中心第一訓練室)

1777 生泰 20180620 台南市新營區開元路 168 號 (本公司會議室)

1809 中釉 20180620 新竹縣竹東鎮中興路四段 136 號 (本公司員工餐廳)

2007 燁興 20180620 高雄市梓官區梓義里進學路 57 號梓義社區活動中心

2013 中鋼構 20180620 高雄市燕巢區中興路 500 號本公司高雄廠

2033 佳大 20180620 本公司永康二廠二樓會議室 (臺南市永康區中正北路九六五號)

2221 大甲 20180620 台中市西屯區台中工業區 39 路 51 號

2340 光磊 20180620 新竹科學工業園區力行五路一號 (本公司二廠)

2406 國碩 20180620 新竹縣湖口鄉工業一路 3 號 (本公司會議室)

2477 美隆電 20180620 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店)

2504 國產 20180620 苗栗縣竹南鎮公館里 6 鄰 68 號 (竹南廠)

2543 皇昌 20180620 台北市復興南路一段 390 號 15 樓 (台北市農會大禮堂)

2836 高雄銀 20180620 高雄市三民區九如一路 797 號 (國立科學工藝博物館南館演講廳)

2845 遠東銀 20180620 台北國軍英雄館 (台北市長沙街一段 20 號)

2928 紅馬 - KY 20180620 台北市羅斯福路四段 85 號 B1 集思台大會議中心 - 柏拉圖廳

3066 李洲 20180620 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓

3090 日電貿 20180620 本公司一樓會議室 (新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓)

3093 港建 20180620 桃園市蘆竹區南崁路二段 66 號五樓之一訓練教室

3117 年程 20180620 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路 3 號

3147 大綜 20180620 高雄市民族一路 1163 號 3 樓 (本公司會議室)

3168 眾福科 20180620 東方科學園區 C 棟 (新北市汐止區新台五路一段 96 號 2 樓)

3209 全科 20180620 臺北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓會議室「自由廣場大樓」

3232 昱捷 20180620 本公司會議室 (台北市內湖區瑞光路 407 號 3 樓)

3284 太普高 20180620 高雄市大發工業區服務中心 3F 大禮堂 (高雄市大寮區大發工業區華中路一號 3 樓)

3354 律勝 20180620 台南市新市區南科三路 22 號 (一樓演藝廳)

3362 先進光 20180620 台中市西屯區中科路 6 號 7 樓 (中部科學工業園區管理局工商大樓 702 會議室)

3388 崇越電 20180620 台北市電腦公會 (地址:台北市八德路三段 2 號 5 樓)

3429 彥陽 20180620 新北市新店區中興路二段 192 號 9 樓

3481 群創 20180620 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 3 樓 (新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)

3484 崧騰 20180620 晶悅國際飯店二樓祥瑞廳 (桃園市桃園區大興路 269 號)

3514 昱晶 20180620 苗栗縣竹南鎮新竹科學園區科北一路 21 號 (本公司竹南廠)

3541 西柏 20180620 新北市中和區建康路 130 號 5 樓之 1 會議室

3543 州巧 20180620 經濟部工業局新竹工業區服務中心 (新竹縣湖口鄉鳳山村中華路 22 號)

3561 昇陽光電 20180620 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 16 號 7 樓會議室

3576 新日光 20180620 新竹市大學路 1001 號 (國立交通大學工程四館合勤講堂)

3585 聯致 20180620 桃園市蘆竹區南山路二段 498-2 號 (本公司員工教育訓練室)

3591 艾笛森 20180620 新北市中和區中正路 800 號 10 樓 (本公司訓練教室)

3592 瑞鼎 20180620 新竹市科學園區展業一路 2 號會議室

3659 百辰 20180620 台北市內湖區瑞光路 583 巷 22 號 6 樓 (本公司會議室)

3682 亞太電 20180620 臺北市內湖區行政中心禮堂 (臺北市內湖區民權東路六段 99 號 8 樓)

3705 永信 20180620 台中市大甲區成功路 315 號 (大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)

4105 東洋 20180620 南港軟體育成中心 447 室 (台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓)

4106 雃博 20180620 新北市土城區民生街 9 號

4133 亞諾法 20180620 台北市內湖區堤頂大道 2 段 207 號 1 樓 (學學文化創意基金會大樓)

4160 創源 20180620 台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 6 樓之 5

4205 中華食 20180620 屏東廠 (屏東縣潮州鎮介壽路 468 號)

4502 健信 20180620 彰化縣線西鄉慶福路 300 號

4737 華廣 20180620 台中市南區大慶街二段 100 號

4764 雙鍵 20180620 新北市中和區中正路 959 號 4 樓會議室

4930 燦星網 20180620 台北市內湖區堤頂大道一段 331 號 6 樓

5011 久陽 20180620 高雄市橋頭區芋林路 299 號 (本公司會議室)

5276 達輝 - KY 20180620 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (A 棟遠來 A 廳)

5345 天揚 20180620 古華花園飯店 (桃園市中壢區民權路 398 號)

5438 東友 20180620 桃園市觀音區金湖里中山路一段 1568-1 號 (本公司員工餐廳)

5452 佶優 20180620 新北市土城區三民路 4 號 3 樓 (經濟部工業局土城工業區服務中心)

5487 通泰 20180620 新北市中和區建一路 166 號 6 樓 (遠東世紀廣場F棟)

5530 龍巖 20180620 新北市汐止區東勢街 111 號 (本公司演講廳)

5603 陸海 20180620 新北市汐止區大同路二段 451 號 2 樓 (新北市立圖書館汐止大同分館演講廳)

6115 鎰勝 20180620 桃園市龜山區大華里頂湖路 50 號 (本公司教育訓練中心)

6134 萬旭 20180620 新北市五股區新北產業園區五工六路 72 號 (萬泰大樓)

6141 柏承 20180620 桃園市蘆竹區坑口里大有街 33 號

6142 友勁 20180620 台北市內湖區陽光街 321 巷 60 號 B1 - 麗嬰房大樓

6172 互億 20180620 新竹市科學園區工業東二路 1 號

6183 關貿 20180620 台北市南港區三重路 19-10 號 A 棟 2 樓

6195 詩肯 20180620 桃園市龜山區頂湖一街 69 號 (本公司會議室)

6205 詮欣 20180620 新北市汐止區大同路三段 196 號世界經貿大樓 C 棟 R2 樓

6210 慶生 20180620 桃園市中壢區中壢工業區松江北路 24 號 (本公司員工餐廳)

6215 和椿 20180620 台北市內湖區瑞光路 399 號。(自由廣場會議中心 1 樓東側門)

6222 上揚 20180620 新北市汐止區大同路一段 339-2 號

6228 全譜 20180620 台灣科學園區 (新北市汐止區大同路一段 239 號 R2 樓)

6235 華孚 20180620 桃園市龜山區文二一街 68 號林口福容大飯店 3 樓珊瑚廳

6291 沛亨 20180620 新竹科學園區力行一路 1 號 (矽導研發中心會議室)

6514 芮特 - KY 20180620 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓

6611 方舟 20180620 台北市內湖區瑞光路 583 巷 31 號 2 樓 (本公司會議室)

6615 慧智 20180620 台北市內湖區瑞光路 607 號 11 樓

6625 必應 20180620 台北巿羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心洛克廳)

6648 斯其大 20180620 台北市仁愛路三段 160 號 (台北福華大飯店 CR405 室)

8024 佑華 20180620 新竹科學工業園區工業東二路 1 號科技生活館 2 樓愛迪生廳會議室

8033 雷虎 20180620 台中市工業區六路 7 號 (本公司 3 樓會議室)

8040 九暘電 20180620 新竹市光復路 2 段 2 巷 47 號 1 樓

8049 晶采 20180620 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓

8092 建暐 20180620 高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷 20-16 號本公司四樓會議室

8179 旭德 20180620 新竹縣湖口鄉光復北路 65 號 1 樓會議室

8210 勤誠 20180620 新北市中和區中正路 726 號 A 棟地下二樓 - 遠東世紀廣場第一期管理委員會管理服務中心

8215 明基材 20180620 住都大飯店住祥廳 (桃園市桃園區桃鶯路 398 號)

8359 錢櫃 20180620 台北市內湖區瑞湖街 39 號 11 樓

8411 福貞 - KY 20180620 台中市西區館前路 57 號 B1 樓 (全國大飯店)

8423 保綠 - KY 20180620 台中市烏日區成功西路 300 號 312 訓練教室

8437 大地 - KY 20180620 台北市中正區徐州路 2 號 2 樓 (台大醫院國際會議中心)

8492 兔將 20180620 自由廣場會議中心 (台北市內湖區瑞光路 399 號 2F 東側會議室)

8496 台霖 20180620 台南市新營區舊部里舊部八十號

8905 裕國 20180620 本公司會議室 (台中市西屯區工業區二路 3 號)

8926 台汽電 20180620 台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓國際會議廳

9958 世紀鋼 20180620 桃園市觀音區中山路 1 段 1119 號 (本公司 2F 會議室)

1103 嘉泥 20180621 台北市中山北路二段 96 號嘉新大樓 1 樓

1109 信大 20180621 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6 基泰台北金融園區願景廳

1423 利華 20180621 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段 309 號本公司新屋廠員工活動中心

1435 中福 20180621 新北市中和區景平路 666 號 1 樓

1436 華友聯 20180621 高雄市三民區陽明路 201 號 5F 至真廳 (寒軒美饌會館)

1517 利奇 20180621 南投市南崗三路 21 號南崗工業區管理中心南崗會館

1522 堤維西 20180621 國立台南生活美學館 2 樓 (台南市中華西路二段 34 號)

1525 江申 20180621 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路 3 號 (中華汽車工業股份有限公司人才培訓中心)

1532 勤美 20180621 新竹縣新豐鄉上坑村 488 號 2 樓大會議室 (勤美股份有限公司新竹廠)

1611 中電 20180621 本公司新營廠會議室 (臺南市新營區五褔路 130 號 1 樓)

1704 榮化 20180621 台北市士林區中山北路四段 16 號 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 - 集賢廳)

1714 和桐 20180621 新北市五股區中興路一段六號八樓

1815 富喬 20180621 雲林縣斗六市擴大工業區斗工十路七號三樓 (經濟部工業局斗六工業區服務中心)

1907 永豐餘 20180621 台北市杭州南路一段 24 號集思交通部國際會議中心 5 樓集會堂

2002 中鋼 20180621 本公司中正堂 (高雄市小港區中鋼路 1 號)

2023 燁輝 20180621 高雄市梓官區梓義里進學路 57 號梓義社區活動中心

2066 世德 20180621 高雄市大寮區華西路 41 號 (台電訓練所 - 高雄訓練中心 2F 會議室)

2070 精湛 20180621 高雄市湖內區忠孝街 110 巷 58 號 (本公司一樓視聽室)

2103 台橡 20180621 富邦國際會議中心 (台北市敦化南路一段 108 號地下二樓)

2206 三陽工業 20180621 新竹縣湖口鄉三民路十九號 (本公司活動中心)

2207 和泰車 20180621 新北市新莊區明中街 10 號,本公司新莊綜合園區大禮堂

2227 裕日車 20180621 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場

2314 台揚 20180621 新竹市科學工業園區創新二路一號

2348 海悅 20180621 台北西華飯店元明廳 (台北市民生東路三段 111 號 3 樓)

2352 佳世達 20180621 桃園市桃園區莊敬路一段 300 號尊爵大飯店三樓國際廳

2399 映泰 20180621 假日飯店貴賓一廳 (新北市深坑區北深路 3 段 265 號 3 樓)

2405 浩鑫 20180621 台北市內湖區瑞光路 76 巷 30 號 (浩鑫股份有限公司會議室)

2414 精技 20180621 台北市中山北路 4 段 16 號 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 2 樓群英堂)

2448 晶電 20180621 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (科學園區同業公會 101 會議室)

2511 太子 20180621 台南市南門路 261 號勞工育樂中心一樓大會議廳

2514 龍邦 20180621 台北市中正區忠孝西路一段 50 號 5 樓

2527 宏璟 20180621 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光國際家飾展覽館)

2539 櫻花建 20180621 臺中市西區館前路 57 號 B1(全國大飯店貴賓廳)

2603 長榮 20180621 桃園市蘆竹區新南路 1 段 163 號 15 樓會議廳

2721 楷捷 - KY 20180621 台北市松仁路 101 號 13 樓群益金融大樓會議室

2816 旺旺保 20180621 台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳

2855 統一證 20180621 台北市松山區東興路八號地下一樓 (視聽教室)

2903 遠百 20180621 台北國軍英雄館 (台北市長沙街一段 20 號)

2929 淘帝 - KY 20180621 台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2 敦南會議室

2938 床的世界 20180621 台北市內湖區舊宗路一段 78 號 4 樓 (水源麗緻會館)

3022 威強電 20180621 新北市汐止區中興路 29 號 6 樓 (本公司教育訓練中心)

3032 偉訓 20180621 本公司大會議室 (台南市安南區安和路 2 段 54 巷 225 號)

3044 健鼎 20180621 桃園市平鎮區南豐路 261 號 - 平鎮工業區管理中心會議室

3086 華義 20180621 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 22 號 4 樓之 1(本公司會議室)

3114 好德 20180621 台北市敦化南路一段 25 號 6 樓 (本公司會議室)

3184 微邦 20180621 桃園市八德區茄苳路 756 號 (本公司會議室)

3234 光環 20180621 新竹科學工業園區新竹市展業一路 21 號地下一樓 (本公司會議室)

3312 弘憶股 20180621 台北市內湖區瑞光路 399 號 (自由廣場大樓 1 樓東側會議室)

3313 斐成 20180621 高雄市苓雅區四維三路 33 號 (寒軒國際大飯店三樓宴會廳)

3339 泰谷 20180621 南投縣南投市南崗二路 85 號 (南投縣立婦幼館 A 棟三樓大禮堂)

3357 臺慶科 20180621 桃園市楊梅區幼四路 1 號三樓大禮堂

3376 新日興 20180621 新北市樹林區中正路 278 號 (雙岩龍鳳城餐廳)

3419 譁裕 20180621 新竹市水利路 81 號 2 樓 (旭家經貿園區 2F 會議廳)

3518 柏騰 20180621 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店二樓芙蓉廳)

3520 振維 20180621 台北市內湖區內湖路一段 516 號 6 樓 (實踐家共創基地)

3526 凡甲 20180621 新北市中和區中山路三段 102 號 3 樓 (本公司會議室)

3532 台勝科 20180621 台塑大樓前棟 2 樓會議室

3548 兆利 20180621 新北市新莊區五工五路十三號 B1(本公司員工餐廳)

3551 世禾 20180621 新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號 5 樓 (本公司會議室)

3596 智易 20180621 新竹市光復路二段 8 號 6 樓

3609 東林 20180621 台中市南屯區文山里精科七路 20 號

3628 盈正 20180621 新北市新店區中興路三段 219-2 號 1 樓 (中信商務會館)

3633 云光 20180621 新竹縣竹北市新泰路 35 號 9 樓 (聯合科技大樓大會議室)

3645 達邁 20180621 新竹縣新埔鎮文德路 3 段 127 號二樓會議室

3665 貿聯 - KY 20180621 新北市中和區中正路 726 號 A 棟 B2 會議室

3702 大聯大 20180621 台北市南港區成功路一段 76 號 B1F(會議廳)

*3711 日月光投控 20180621 高雄市楠梓區加昌路 600 號楠梓加工出口區莊敬堂

4104 佳醫 20180621 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (福朋喜來登酒店 3 樓東南廳)

4109 穆拉德加捷 20180621 高雄市美濃區泰安路 351 號 2 樓 (本公司研訓中心 2 樓)

4120 友華 20180621 PCBC 會議中心 (台北市復興北路 99 號 6 樓)

4127 天良 20180621 新北市汐止區大同路一段 147 號

4139 馬光 - KY 20180621 高雄市鼓山區博愛二路 99 號 (林皇宮)

4163 鐿鈦 20180621 台中市南屯區精科路 9 號 (本公司會議室)

4183 福永生技 20180621 新竹科學工業園區研發三路 8 號 (本公司地下室)

4207 環泰 20180621 桃園市蘆竹區南青路 1156 巷 75 號 (南崁廠行政大樓)

4427 展頌 20180621 雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路 156 號

4438 廣越 20180621 台北市內湖區瑞光路 607 號 R 樓會議室

4535 至興 20180621 彰化縣伸港鄉溪底村興工路 67 號。(全興工業區服務中心一樓會議室)

4555 氣立 20180621 新北市泰山區新北大道七段 36 號 13 樓 (麗京棧酒店 - 麗晶廳)

4561 健椿 20180621 彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路三號 (一樓大會議室)

4562 穎漢 20180621 南台灣創新園區 (地址:台南市安南區工業二路 31 號)

4725 信昌化 20180621 台泥大樓三樓士敏廳 (台北市中山北路二段 113 號 3 樓)

4743 合一 20180621 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓 (莉蓮會館 2 樓為美廳)

4806 昇華 20180621 台北市內湖區行愛路 176 號 4 樓 (本公司會議室)

4938 和碩 20180621 沃田旅店大會堂 (台北市中山北路七段 127 號)

4953 緯軟 20180621 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓多功能集會廳

4961 天鈺 20180621 新竹科學園區篤行路 1 號 2 樓 (LivingOne 篤行館)

4966 譜瑞 - KY 20180621 台北市信義路 4 段 236 號 7 樓

4973 廣穎 20180621 台北市內湖區瑞光路 399 號 (自由廣場會議中心 1 樓會議室)

5215 科嘉 - KY 20180621 新北市中和區中山路二段 311 號 2 樓 (宸上名品飯店)

5243 乙盛 - KY 20180621 新北市土城區三民路 4 號 3 樓土城工業區服務中心

5277 葳天 20180621 桃園市中壢區西園路 89 號 1 樓

5403 中菲 20180621 台北市行愛路 151 號 10 樓 (本公司會議室)

5439 高技 20180621 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (住都大飯店)

5464 霖宏 20180621 嘉義縣民雄工業區中山路 6 號 (本公司二樓員工餐廳)

5468 凱鈺 20180621 新竹科學工業園區科技五路 6 號五樓會議室

5512 力麒 20180621 台北市和平東路一段 115 號地下二樓

5531 鄉林 20180621 台中市博館路 88 號 13 樓國際會議廳

6113 亞矽 20180621 台北市內湖區成功路二段 320 巷 19 號 3 樓 (湖興活動中心)

6168 宏齊 20180621 新竹煙波大飯店湖濱本館艾菲爾廳 (新竹市明湖路 773 號)

6171 亞銳士 20180621 台中世界貿易中心 / 台中市西屯區天保街 60 號 202 會議室

6175 立敦 20180621 苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號 (本公司三樓會議室)

6237 驊訊 20180621 台北市敦化南路一段一號十樓 (土地改革紀念館)

6435 大中 20180621 新竹科學工業園區篤行一路 6 號

6467 泰合藥 20180621 台北市敦化南路二段 97 號 11 樓

6512 啟發電 20180621 新竹縣竹北巿復興一街 251 號 5 樓 (寰宇廳)

6523 達爾膚 20180621 台北市羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心蘇格拉底廳)

6533 晶心科 20180621 新竹科學工業園區新竹市力行一路 1 號

6538 倉和 20180621 桃園市龜山區自強北路 17 巷 31 號 (本公司 201 會議室)

6542 隆中 20180621 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心 2D 會議廳)

6590 普鴻 20180621 臺北市大安區忠孝東路三段 1 號億光大樓 202 會議室 (台北科技大學)

6668 中揚光 20180621 台中市西屯區天保街 60 號 (台中世界貿易中心 201 會議室)

8027 鈦昇 20180621 高雄市燕巢區橫山路 61 號 (本公司 4 樓會議室)

8076 伍豐 20180621 新北市汐止區大同路一段 308 號 6 樓 (本公司汐止工廠)

8110 華東 20180621 高雄市高雄加工出口區北一路 18 號本公司 5 樓會議室

8163 達方 20180621 住都大飯店 (桃園市桃鶯路 398 號)

8406 金可 - KY 20180621 台中市大雅區科雅二路 8 號 2 樓 (會議室)

8429 金麗 - KY 20180621 台灣宜蘭市民權路二段 36 號 6 樓 (蘭城晶英酒店城華廳)

8443 阿瘦 20180621 集思台大會議中心阿基米得廳 (地址: 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓)

8932 宏大 20180621 桃園市龍潭區烏林里工二路十七號ㄧ樓會議室

9157 陽光能源 - DR20180621 香港金鐘夏道 18 號海富中心一期 24 樓

9927 泰銘 20180621 高雄市大寮區華中路一號 (大發工業區管理中心多媒體演講廳)

1101 台泥 20180622 臺北市中山北路 2 段 113 號 3 樓 (臺泥大樓 3 樓士敏廳)

1110 東泥 20180622 高雄市前金區五福三路 21 號地下一樓

1234 黑松 20180622 本公司中壢廠 (桃園市中壢區中園路 178 號)

1240 茂生農經 20180622 行政院人事行政總處公務人力發展中心

1305 華夏 20180622 苗栗縣竹南鎮公園路 106 號 (兆品酒店)

1309 臺達化 20180622 高雄市鳥松區圓山路 2 號高雄圓山大飯店 5 樓柏壽廳

1333 恩得利 20180622 新北市新莊區自由街 1 號 2 樓

1432 大魯閣 20180622 台大校友聯誼社 (台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓 B 室)

1434 福懋 20180622 雲林縣斗六市石榴路 317 號本公司

1440 南紡 20180622 臺南市南區南門路 261 號 (臺南市勞工育樂中心一樓第一會議室)

1456 怡華 20180622 宜蘭市農權路三段、民族路口,本公司「怡華法吉歐里接待會館」

1531 高林股 20180622 桃園市桃園區國際路一段 246 號本公司桃園廠

1535 中宇 20180622 高雄市前鎮區中山二路 5 號 4 樓 (高雄商務會議中心六合廳)

1593 祺驊 20180622 新竹縣湖口鄉德興路 231 號 (本公司員工餐廳)

1712 興農 20180622 台中僑園大飯店 (台中市西屯區惠中路一段 111 號)

1726 永記 20180622 高雄市小港區沿海三路 26 號

1737 台鹽 20180622 台南市南區健康路一段 297 號臺鹽實業股份有限公司大禮堂

1788 杏昌 20180622 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 10 號 2 樓之 2(湯城工業園區)

2014 中鴻 20180622 高雄市楠梓區宏毅一路 12 巷 2 號 (中油宏南訓練教室,捷運 R17 世運站出口)

2067 嘉鋼 20180622 嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街 21 號 (本公司會議室)

2069 運錩 20180622 高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓 (兆豐國際商銀南區員工訓練中心)

2301 光寶科 20180622 光寶科技大樓國際會議中心 (台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)

2317 鴻海 20180622 新北市土城區土城工業區自由街 2 號

2324 仁寶 20180622 台北市內湖區瑞光路 581 號本公司地下 1 樓

2332 友訊 20180622 自由廣場會議中心 - 國際演藝廳 (地址:台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓)

2351 順德 20180622 本公司會議室 (彰化市彰南路 2 段 260 號)

2354 鴻準 20180622 新北市土城區土城工業區中山路 66-1 號

2428 興勤 20180622 高雄市楠梓區加昌路 600 之 7 號楠梓加工出口區管理處第二會議室

2471 資通 20180622 台北市中山北路二段 111 號雙連大樓 8 樓 807 室

2472 立隆電 20180622 立隆電子工業股份有限公司一樓會議室 (台中市大里區國光路一段 147 號)

2475 華映 20180622 桃園市龍潭區三和里華映路 1 號

2488 漢平 20180622 本公司生產大樓六樓 (台南市仁德區中正路三段 256 號)

2505 國揚 20180622 國軍英雄館 (台北市長沙街 1 段 20 號七樓凱旋廳)

2509 全坤建 20180622 台北市內湖區新湖二路 329 號地下一樓

2515 中工 20180622 台北市八德路四段 138 號 11 樓 (京華城 11 樓會議室)

2516 新建 20180622 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (集思台大會議中心 - 蘇格拉底廳)

2524 京城 20180622 高雄市鼓山區明華路 366 號,H2O_HOTEL 水京棧國際酒店 2 樓

2546 根基 20180622 臺北市和平東路三段 131 號本公司一樓大廳

2609 陽明 20180622 基隆市中正區信一路 181 號 2 樓 (基隆市立文化中心第一會議室)

2611 志信 20180622 基隆長榮桂冠酒店

2616 山隆 20180622 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓 (正隆麗池國際會議廳)

2618 長榮航 20180622 桃園市蘆竹區新南路一段 376 號長榮航空運航大樓 17 樓會議廳

2706 第一店 20180622 臺北市南京東路 2 段 63 號本公司

2745 五福 20180622 高雄市鹽埕區中正四路 274 號 (高雄國際會議中心)

2841 台開 20180622 台北國軍英雄館 (台北市中正區長沙街 1 段 20 號 1 樓宴會廳)

2880 華南金 20180622 台北市信義區松仁路 123 號 2 樓 (華南銀行總行大樓國際會議廳)

2883 開發金 20180622 台北市敬業四路 168 號維多麗亞酒店 1 樓大宴會廳

2892 第一金 20180622 台北市重慶南路 1 段 30 號 (第一銀行總行大樓 22 樓大禮堂)

2905 三商 20180622 台北市建國北路二段 145 號 20 樓 (三商大樓)

2915 潤泰全 20180622 台北市八德路二段 260 號 3 樓中影八德大樓

3005 神基 20180622 桃園市龜山區文二一街 68 號林口福容大飯店 3 樓珊瑚廳

3041 揚智 20180622 台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 1 樓 (學學文創志業大樓)

3062 建漢 20180622 新竹科學工業園區新竹縣園區三路 99 號

3073 凱柏實業 20180622 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 - 自由廣場會議中心

3162 精確 20180622 新陶芳庭園餐廳 (中壢區中大路 170 巷 19 之 5 號)

3229 晟鈦 20180622 新北市新店區安興路 77 號 1 樓 (白金花園酒店悅廳)

3252 海灣 20180622 台中市大和路 22 號 3 樓

3268 海德威 20180622 台中市西屯區天保街 60 號 (財團法人台中世界貿易中心)

3430 奇鈦科 20180622 台北市大安區新生南路三段 30 號 2 樓 (公務人力發展中心福華國際文教會館)

3437 榮創 20180622 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路 22 號 2 樓 (新竹工業區服務中心會議室)

3450 聯鈞 20180622 新北市板橋區民生路一段 33 號 B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)

3452 益通 20180622 台南市安南區工業二路 31 號 (經濟部南台灣創新園區服務館)

3490 單井 20180622 新北市中和區中正路 778 號 15 樓

3491 昇達科 20180622 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓 (基隆就業中心六堵站)

3499 環天科 20180622 新北市中和區中正路 716 號地下二樓 (遠東世紀廣場 L 棟)

3550 聯穎 20180622 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (福朋喜來登飯店)

3631 晟楠 20180622 福容大飯店 (桃園縣龜山鄉文二一街 68 號)

3653 健策 20180622 桃園市龜山區文化里科技一路 40 號

3706 神達 20180622 新竹科學工業園區展業一路 2 號 1 樓 101 會議室

4128 中天 20180622 桃園市龍潭區九龍村 39 號。(悅華大酒店)

4161 聿新科 20180622 本公司一樓視聽室 (苗栗縣竹南鎮公館里中華南路 188 號)

4303 信立 20180622 台南市學甲區民族路 56 號「學甲區民眾服務社」二樓會議室

4305 世坤 20180622 台南市麻豆區農會行政大樓三樓會議室 (台南市麻豆區新生北路 56 號)

4431 敏成 20180622 桃園市桃園區經國路 168 號 (23 樓第一會議室)

4506 崇友 20180622 台北市中正區公園路 30 號 10 樓

4513 福裕 20180622 彰化縣伸港鄉興工路 34 號

4541 晟田 20180622 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南科高雄園區會議室)

4564 元翎 20180622 雲林縣虎尾鎮科虎三路 18 號 (本公司會議室)

4712 南璋 20180622 國立台灣科學教育館 - 台北市士林區士商路 189 號 (B1 會議室 B 室)

4763 材料 - KY 20180622 台北市敦化北路 100 號 (王朝大酒店 2 樓貴賓軒 5 會議室)

4935 茂林 - KY 20180622 桃園市平鎮區延平路一段 168 號 (救國團桃園市南區青少年活動中心四樓會議室)

4950 牧東 20180622 台北市信義路四段 236 號 (宏遠證券七樓 703 會議室)

4960 奇美材 20180622 台南市新市區中心東路 12 號 (樹谷生活科學館多媒體視聽室)

4984 科納 - KY 20180622 台北市瑞光路 399 號一樓西側

5210 寶碩 20180622 台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 8 樓 (約克國際科技大樓 8 樓會議室)

5228 鈺鎧 20180622 台中市南屯區精科東路 15 號 (本公司)

5285 界霖 20180622 高雄市楠梓加工出口區中央路 58 號 (界霖科技營運總部 7 樓會議室)

5286 育駿 20180622 台北市八德路三段 2 號 B1

5306 桂盟 20180622 成大會館 C 廳 (台南市東區大學路 2 號)

5321 友銓 20180622 桃園市延平路 147 號 (桃園市婦女館 103 室)

5381 合正 20180622 桃園市中壢區東園路 57 號 (中壢工業區服務中心)

5443 均豪 20180622 新竹科學園區工業東二路 1 號愛因斯坦廳 (科技生活館)

5460 同協 20180622 新北市新莊區民安路 420 巷 28 號二樓

5880 合庫金 20180622 台北市松山區長安東路二段 225 號 B 棟 1 樓 ((合庫銀行總行文康中心)

6131 悠克 20180622 新北市板橋區文化路一段 268 號 12 樓

6224 聚鼎 20180622 新竹市科學工業園區工業東二路 1 號 4 樓集思竹科會議中心 - 巴哈廳 (科技生活館)

6246 臺龍 20180622 新北市五股區五工六路九號 (五股工業區新北市五股勞工活動中心)

6278 台表科 20180622 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (住都大飯店三樓、如意廳)

6591 動力 - KY 20180622 康和綜合證券股份有限公司 B2 會議室 (台北市信義區基隆路 1 段 176 號 B2)

6605 帝寶 20180622 彰化縣鹿港鎮南勢社區發展協會二樓 (彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷 57-21 號)

6620 漢達 20180622 台南市新市區南科三路 22 號 1 樓 (台南園區行政服務大樓演藝廳)

6642 富致 20180622 新北市勞工活動中心 - 601 教室 (新北市五股區五工六路 9 號)

6669 緯穎 20180622 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心近悅廳)

8047 星雲 20180622 新北市汐止區福德二路 236 號 4 樓第一會議室

8064 東捷 20180622 台南市台南科學工業園區南科六路 9 號 101 會議室

8069 元太 20180622 新竹市科學工業園區展業一路二號同業公會會議室

8096 擎亞 20180622 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 (莉蓮會館)

8127 利汎 20180622 台北市萬華區莒光路 310 號 7 樓

8131 福懋科 20180622 雲林縣斗六市石榴路 317 號福懋興業 (股) 公司簡報室

8374 羅昇 20180622 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店)

8390 金益鼎 20180622 新竹市鹽水里集會所 (新竹市香山區長興街 262 巷 38 號)

8422 可寧衛 20180622 高雄市岡山區岡山路 434 號 2 樓 (高雄市岡山區農會)

8433 弘帆 20180622 自由廣場會議中心 2 樓東側 (臺北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓)

8438 昶昕 20180622 桃園市大園區大工路 19 號 (本公司大園一廠二樓會議室)

8479 台灣藝術 20180622 高雄市苓雅區中山二路 483 號

8488 吉源 - KY 20180622 台南市東區中華東路三段 336 巷 1 號 (台糖長榮酒店)

8495 經緯航 20180622 臺中市大雅區科雅路 43 號 3 樓

8916 光隆 20180622 台北市敦化南路二段 95 號 B2(201 室)

9907 統一實 20180622 台南市永康區中正北路 837 號 (本公司七樓會議廳)

9921 巨大 20180622 台中市大甲區順帆路 19 號 (巨大公司)

9924 福興 20180622 本洲工業區服務中心二樓集會堂 (高雄市岡山區本工路十七號)

9930 中聯資源 20180622 高雄市前鎮區成功二路 88 號 16 樓 1607 會議室

9937 全國 20180622 台北市大安區長興街 75 號 (中華經濟研究院 1 樓蔣碩傑會議廳)

9944 新麗 20180622 桃園市大興路 269 號 1 樓。(晶悅國際飯店)

9960 邁達康 20180622 高雄市苓雅區海邊路二十九號二樓之一

1235 興泰 20180625 本公司三樓會議室 (高雄市仁武區高楠公路 10 號)

1258 其祥 - KY 20180625 台北市忠孝東路三段 193 巷 (台北科技大學 - 億光大樓 3 樓)

2115 六暉 - KY 20180625 彰化縣田中鎮新工五路 64 號 (六暉實業股份有限公司一樓會議室)

2331 精英 20180625 台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 1 樓

2702 華園 20180625 高雄市六合二路二七九號 (本公司一樓竹林廳)

3224 三顧 20180625 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店 4 樓 - 華美廳)

3383 新世紀 20180625 南科育成中心國際會議廳 (台南市新市區南科二路 12 號)

3492 長盛 20180625 新北市淡水區中正東路二段 69 號 10 樓

4568 科際精密 20180625 新北市中和區中正路 716 號 (地下二樓會議室)

5201 凱衛 20180625 台北馥敦飯店翡翠廳 (台北市南京東路 5 段 32 號 17 樓)

5312 寶島科 20180625 新北市汐止區新台五路一段 97 號 17 樓

5348 系通 20180625 新竹科學工業園區新安路 2 號 - 科管局活動中心一樓會議室

5903 全家 20180625 新北市淡水區中正東路二段 29 號 4 樓本公司研修中心

6130 星寶國際 20180625 台北市大安區忠孝東路三段 197 號旁 (台北科技大學億光大樓 3 樓奧米伽廳 302 會議室))

6240 松崗 20180625 台北市中正區忠孝西路一段 50 號 10 樓 (會議室)

6446 藥華藥 20180625 南港展覽館 504a 會議室 (台北市南港區經貿二路 1 號 5F)

6488 環球晶 20180625 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (新竹科學工業園區科技生活館達爾文廳)

8491 真好玩 20180625 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

8929 富堡 20180625 桃園市蘆竹區南山路二段 205 巷 14 號 (本公司桃園廠 3 樓)

1102 亞泥 20180626 台北市長沙街一段 20 號 (台北國軍英雄館一樓宴會廳)

1203 味王 20180626 台北市中山北路 2 段 63 號國賓大飯店二樓國際廳

1217 愛之味 20180626 耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳 (嘉義市忠孝路 600 號 5F)

1225 福懋油 20180626 台中市大肚區沙田路一段 453 號 (本公司辦公大樓會議室)

1229 聯華 20180626 桃園市楊梅區富豐南路 12 號 1 樓

1260 富味鄉 20180626 彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段 73 號 (本公司會議室)

1310 台苯 20180626 高雄市林園區工業一路七號 (本公司高雄廠)

1316 上曜 20180626 台南市中西區和緯路五段 91 號 (本公司湖美帝璟建案接待中心)

1449 佳和 20180626 台南市官田區工業路 11 號

1467 南緯 20180626 台南市仁德區義林路 126 號 2 樓會議室

1471 首利 20180626 新北市五股區五權路 1 號 (工商展覽中心二樓 A 廳)

1526 日馳 20180626 新北市林口區下福里 71-2 號

1540 喬福 20180626 本公司 (台中市神岡區中山路 1056 號)

1569 濱川 20180626 高雄市大寮區大發工業區華中路一號三樓 (大發工業區活動中心禮堂)

1735 日勝化 20180626 南投市南崗三路 21 號 (南崗工業區服務中心南崗會堂)

1783 和康生 20180626 桃園市龜山區科技一路 88 號三樓

1795 美時 20180626 南投市南崗二路 85、87 號 A 棟 2 樓 (南投婦幼館)

1806 冠軍 20180626 苗栗縣竹南鎮大埔里 13 鄰竹篙厝 200-7 號 4 樓 (本公司 4 樓冠軍廳)

1814 東光訊 20180626 桃園市蘆竹區長興路二段 58 號,本公司三樓會議室

1905 華紙 20180626 台北市杭州南路一段 24 號交通部集思國際會議中心國際會議廳 3 樓

2035 唐榮 20180626 本公司軋鋼大樓二樓簡報室 (高雄市小港區沿海二路四號)

2059 川湖 20180626 高雄市路竹區後鄉里順安路 299 號 (本公司辦公大樓地下室)

2104 中橡 20180626 臺北市中山北路 2 段 113 號 3 樓 (臺泥大樓 3 樓士敏廳)

2114 鑫永銓 20180626 南投市南崗工業區南崗三路 294 號本公司會議室

2388 威盛 20180626 新北市新店區北新路三段 205 號 (豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳)

2438 翔耀 20180626 桃園市龜山區楓樹里自強北路 17 巷 31 號 2 樓

2498 宏達電 20180626 桃園住都大飯店金龍廳 (地址: 桃園市桃鶯路 398 號)

2534 宏盛 20180626 台北市敦化北路 100 號 2 樓王朝大酒店貴賓軒 11 室

2537 聯上發 20180626 台北市大安區忠孝東路三段 1 號 3 樓 (集思北科大會議中心 - 西格瑪廳)

2547 日勝生 20180626 臺北市基隆路一段 333 號 33 樓 (臺北世界貿易中心聯誼社宴會廳 A 區)

2607 榮運 20180626 桃園市蘆竹區新南路二段 100 號 6 樓會議室

2608 大榮 20180626 台北市大安區敦化南路二段 201 號 (香格里拉台北遠東國際大飯店)

2615 萬海 20180626 台北市中山北路四段 16 號經國紀念堂 2 樓 - 劍潭海外青年活動中心群英堂

2617 台航 20180626 台大校友會館 (地址:臺北市濟南路一段 2-1 號 4 樓)

2634 漢翔 20180626 台中市沙鹿區忠貞路 20 巷 176 號 (漢翔航太研習園區)

2636 台驊投控 20180626 國泰金融會議廳 G 廳 (台北市信義區松仁路 9 號)

2707 晶華 20180626 台北市中山北路 2 段 39 巷 3 號 4 樓 - 晶華酒店 VIP1

3024 憶聲 20180626 桃園市中壢區中園路 198 號 (本公司三樓國際會議廳)

3131 弘塑 20180626 新竹縣竹北市縣政八街 77 號 1 樓 (新竹縣工業會)

3150 鈺寶 20180626 新竹科學園區工業東二路 1 號 2 樓牛頓廳

3226 至寶電 20180626 台南市新化區崙頂里崙子頂 422 號 (新化區崙頂里活動中心)

3236 千如 20180626 桃園市楊梅區楊湖路一段 422 號 (本公司三樓禮堂)

3293 鈊象 20180626 經濟部工業局新北產業園區服務中心禮堂 (新北市新莊區五工路 95 號三樓)

3494 誠研 20180626 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓「台北矽谷國際會議中心 2D 廳」

3519 綠能 20180626 桃園市觀音區觀音工業區工業五路 3 號 (經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂)

3566 太陽光 20180626 新竹縣湖口鄉新興路 458-9 號

3580 友威科 20180626 台中市大雅區中科路六號七樓 701 會議室

3588 通嘉 20180626 新竹縣竹北市台元一街 3 號 (三期多功能會議室 2 樓)

3605 宏致 20180626 桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓 (古華花園飯店桃風廳)

3624 光頡 20180626 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路二十二號二樓

3632 研勤 20180626 自由廣場會議中心 1 樓西側會議室 (台北市內湖區瑞光路 399 號)

3678 聯享 20180626 竹北市縣政八街 77 號 1 樓 (新竹縣工業會: 劇院教室)

4119 旭富 20180626 桃園市蘆竹區長榮路 55 號 (富立登國際大飯店)

4123 晟德 20180626 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 447 室 (南港軟體育成中心)

4152 台微體 20180626 台北市南港區三重路 19-10 號 2F

4169 泰宗 20180626 遠雄悅來國際會議中心 - 遠來廳 C 廳 (地址:新北市汐止區新台五路 1 段 99 號 4 樓)

4306 炎洲 20180626 彰化縣鹿港鎮工業西六路 16 號 (行政樓 2 樓會議室)

4534 慶騰 20180626 苗栗縣頭份市田寮里 13 鄰 134 號 (永貞宮活動中心)

4538 大詠城 20180626 大詠城機械股份有限公司 2 樓會議室

4540 全球 20180626 新北市樹林區三多路 123 號 (本公司樹林廠)

4566 時碩工業 20180626 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心近悅 AB 廳)

4744 皇將 20180626 台中市大里區工業九路 190 號 4 樓

4909 新復興 20180626 新屋區望間社區活動中心 (桃園市新屋區望間里 4 鄰 25 號)

4934 太極 20180626 桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路 5 號

4967 十銓 20180626 新北市中和區中正路 726 號地下 2 樓會議室 (遠東世紀廣場 A 棟 B2)

4980 佐臻 20180626 本公司 (台灣科學園區 T2 棟 R2 樓會議室)

4999 鑫禾 20180626 新北市汐止區大同路一段 128 號 (富信大飯店 3 樓如意廳)

5220 萬達光電 20180626 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店)

5229 立宇 20180626 高雄蓮潭國際會館 (高雄市左營區崇德路 801 號)

5258 虹堡 20180626 新北市新店區北新路三段 213 號 3 樓 B 室 (台北矽谷國際會議中心)

5284 jpp-KY 20180626 台北市中山區松江路 350 號 8 樓 (台北市進出口商業同業公會大樓)

5294 捷音特 20180626 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市桃園區婦女館 101 會議室)

5302 太欣 20180626 新竹市科學工業園區新安路 2-1 號 (尼尼生活館第一會議室)

5314 世紀 20180626 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (科學園區同業公會 202 會議室)

5450 寶聯通 20180626 台北市內湖區陽光街 349 號 6 樓 (本公司大會議室)

5483 中美晶 20180626 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (科技生活館達爾文廳)

5488 松普 20180626 桃園市龜山區大華里頂湖五街三號 (松普科技股份有限公司)

5902 德記 20180626 台南市永康區中正路 301 號 3 樓

6118 建達 20180626 本公司會議室 (新北市新店區中正路 531 號 5 樓)

6138 茂達 20180626 新竹科學工業園區篤行一路 6 號 (本公司)

6140 訊達 20180626 台北市建國北路二段 147 號 B1(訊達電腦 B102 會議室)

6160 欣技 20180626 新北市汐止區大同路 3 段 196 號 R2 樓

6163 華電網 20180626 新北市汐止區新台五路 1 段 99 號 4 樓 (遠來 B 廳)

6167 久正 20180626 台中市西屯區工業區六路八號 (本公司會議室)

6169 昱泉 20180626 台北市內湖區瑞光路 399 號一樓東側多用途會議室 (內湖自由廣場)

6186 新潤 20180626 台北市羅斯福路四段 85 號地下一樓 (集思台大會議中心-亞歷山大廳)

6192 巨路 20180626 台北市南港區園區街 3 號 F 棟 17 樓 (南港生技育成中心大會議室)

6216 居易 20180626 新竹縣湖口鄉鳳山村復興路 26 號 (本公司視聽室)

6225 天瀚 20180626 新竹科學工業園區展業一路 2 號台灣科學工業園區科學工業同業公會 201 會議室

6229 研通 20180626 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光會議中心月星廳)

6282 康舒 20180626 新北市淡水區淡金路三段 159 號

6287 元隆 20180626 新竹巿科學工業園區工業東二路一號 (科技生活館)

6449 鈺邦 20180626 新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓 202 職訓教室 (苗栗縣竹南鎮科研路 36 號二樓)

6498 久禾光 20180626 台中市西屯區工業區六路八號 (本公司會議室)

6509 聚和 20180626 本公司 B1F 會議室 (高雄市大寮區潮寮里華東路 28 號)

6550 北極星藥業 - KY20180626 張榮發國際會議中心 (地址: 台北市中正區中山南路 11 號 8 樓)

6576 逸達 20180626 台北市中正區徐州路 2 號 (臺大醫院國際會議中心)

6655 科定 20180626 新北市三重區新北大道一段 9 號 10 樓 (三重勞工中心)

8032 光菱 20180626 新北市汐止區新台五路 1 段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN 展覽館)

8038 長園科 20180626 中部科學工業園區管理局 4 樓 401 會議室 (台中市西屯區中科路 2 號 4 樓)

8077 洛碁 20180626 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (會議室)

8105 凌巨 20180626 苗栗縣頭份市蘆竹里工業路 15 號

8150 南茂 20180626 新竹科學園區科技生活館 (新竹市科學園區工業東二路 1 號二樓愛因斯坦廳)

8329 台視 20180626 臺北市八德路三段十號本公司大會議廳

8410 森田 20180626 台南市安南區工業二路 31 號 - 經濟部南台灣創新園區 (學習資源中心服務館二樓 SS201 會議室)

8472 夠麻吉 20180626 台北市敦化南路一段 1 號 10 樓 (財團法人土地改革紀念館)

9110 越南控 - DR20180626 香港金鐘道 95 號統一中心 10 樓會議室四及五

9914 美利達 20180626 本公司美利達大樓四樓 R02 會議室 (彰化縣大村鄉美港村美港路 116 號)

9941 裕融 20180626 新北市新店區中興路三段三號一樓

9949 琉園 20180626 新北市永和區成功路一段 80 號三樓

9955 佳龍 20180626 桃園市觀音區環科路 323 號

9957 燁聯 20180626 高雄市岡山區本工路 17 號 (高雄市岡山區本洲產業園區服務中心 2F 集會堂)

1201 味全 20180627 桃園市楊梅區幼獅路一段 439 號味全埔心牧場綠園餐廳

1218 泰山 20180627 彰化縣田中鎮興工路六號 (本公司員工教育訓練中心)

1219 福壽 20180627 台中市沙鹿區中山路 658 號 (台中市沙鹿勞工育樂中心)

1231 聯華食 20180627 桃園市龜山區文二一街六十八號 (福容大飯店)

1438 裕豐 20180627 臺北市復興北路 99 號 6 樓 A 廳 (牛牛牛亞國際會議中心)

1459 聯發 20180627 本公司竹北廠行政大樓六樓 (新竹縣竹北市十興路 291 號)

1468 昶和 20180627 公司會議室 (台北市忠孝東路四段 270 號 9 樓)

1474 弘裕 20180627 本公司行政大樓 (彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路 60 號)

1477 聚陽 20180627 國泰金融會議廳 (台北市信義區松仁路 9 號 1 樓)

1563 巧新 20180627 雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室

1599 宏佳騰 20180627 台南科學工業園區南科三路 26 號 2F 之 1

1784 訊聯 20180627 台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 6 樓之 5

1789 神隆 20180627 南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號 (行政大樓一樓)

1805 寶徠 20180627 台北市林森北路 600 號 (台北華國大飯店 - 2 樓帝國宴會廳)

2008 高興昌 20180627 高雄市中華一路 318 號 (本公司)

2049 上銀 20180627 台中市安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)

2109 華豐 20180627 彰化縣大村鄉中山路二段 300 號本公司會議室

2204 中華 20180627 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路三號中華汽車人才培訓中心

2233 宇隆 20180627 台中市梧棲區草湳里大觀路 6 號 (經濟部加工出口區管理處中港分處會議室)

2245 詠勝昌 20180627 高雄市阿蓮區中路里中路 9-1 號 (本公司二樓會議室)

2246 凱勝綠能 20180627 台中市西屯區臺灣大道三段 658 號 10 樓之 3(本公司會議室)

2371 大同 20180627 臺北市中山區中山北路三段 40 號 (大同大學尚志大樓 9 樓)

2520 冠德 20180627 臺北市和平東路三段 131 號本公司一樓大廳

2605 新興 20180627 台北市仁愛路三段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳

2610 華航 20180627 台北諾富特華航桃園機場飯店 (桃園市大園區航站南路 1-1 號)

2643 捷迅 20180627 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (集思台大會議中心達文西廳)

2904 匯僑 20180627 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓 (莉蓮會館)

3058 立德 20180627 新北市新店區寶橋路 235 巷 138 號 7 樓

3078 僑威 20180627 桃園巿蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店紫雲廳)

3089 遠昇 20180627 嘉義市西區忠順一街 27 號 (冠閣商務大飯店會議室)

3128 昇銳 20180627 桃園市八德區長興路六七三號地下一樓

3164 景岳 20180627 台南市南部科學工業園區南科二路 12 號南科育成中心 B101 會議室

3202 樺晟 20180627 新北市深坑區北深路三段 236 號 2 樓 (福容大飯店茉莉廳)

3230 錦明 20180627 廣春成大樓 R1 會議室 (地址: 桃園市蘆竹區南崁里 17 鄰經國路 890 號)

3257 虹冠電 20180627 新竹科學園區展業一路 2 號 2 樓 (台灣科學工業園區科學工業同業公會 202 會議室)

3287 廣寰科 20180627 本公司三樓會議室 (地址:新北市中和區建二路 113 號 3F)

3325 旭品 20180627 新北市五股區五工六路 9 號 (新北市勞工活動中心 3 樓會議室)

3349 寶德 20180627 新北市中和區連城路 258 號 14 樓之 8

3406 玉晶光 20180627 台中市北屯區后庄路 306 號 (兆品酒店)

3508 位速 20180627 桃園市楊梅區高青路 28 巷 1-1 號 (本公司地下一樓)

3536 誠創 20180627 台北市松山區敦化北路 240 號 (交通部運輸研究所大樓國際會議廳)

3537 堡達 20180627 劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓 334 教室 (台北市中山北路四段 16 號)

3546 宇峻 20180627 新北市中和區中正路七百二十六號A棟地下二樓 (遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)

3552 同致 20180627 桃園市蘆竹區南山路一段 200 號 (萬翔餐廳)

3562 頂晶科 20180627 苗栗縣竹南鎮科中路 15 號 3 樓

3567 逸昌 20180627 新竹縣竹北市新泰路 35 號 9 樓會議室 (聯合科技大樓)

3625 西勝 20180627 新北市新莊區中正路 665 號 2 樓會議室

4113 聯上 20180627 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館)

4117 普生 20180627 新竹科學工業園區創新一路六號 (本公司會議室)

4142 國光生 20180627 台中市潭子區潭興路一段 3 號 (本公司台中廠區)

4154 康樂 - KY 20180627 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓

4174 浩鼎 20180627 元富證券股份有限公司教育訓練中心 (台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓)

4193 喬本 20180627 屏東縣長治鄉德和村神農東路 9 號

4402 福大 20180627 關連工業區服務中心會議室 (台中市梧棲區自強路 280 號)

4537 旭東 20180627 台中市后里區后科南路 30 號 (本公司總公司)

4609 唐鋒 20180627 本公司大會議室 (桃園市中壢區南園路 2-20 號)

4720 德淵 20180627 本公司四樓會議室 (新北市五股區五權六路 9 號 4 樓)

4767 誠泰科技 20180627 高雄市路竹區路科三路 1 號

4803 VHQ-KY 20180627 晶華酒店 (台北市中山北路 2 段 41 號 4 樓)

4903 聯光通 20180627 新竹市科學園區研新四路 12 號 3 樓 (本公司大會議室)

4971 IET-KY 20180627 台北市大安區忠孝東路 3 段 193 巷旁億光大樓三樓 (北科大集思會議中心 303 室)

4989 榮科 20180627 台北市士林區中山北路四段 16 號地下層會議室 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂欣悅廳)

4994 傳奇 20180627 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

5102 富強 20180627 彰化縣員林市中央里柳橋路 2 段 285 號 (本公司簡報室)

5256 銳捷 20180627 桃園市桃園區大誠路 9 號 (經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)

5291 邑昇 20180627 桃園市龜山區山鶯路中華巷 2 號 4 樓本公司會議室

5383 金利 20180627 桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號

5398 慕康生醫 20180627 新北市汐止區大同路 1 段 239 號 17 樓上之頂樓會議室

5516 雙喜 20180627 雙喜營造股份有限公司 1 樓會議室 (新竹市民族路 186 號)

5534 長虹 20180627 台北市北平東路 30 號 11 樓

5607 遠雄港 20180627 桃園市大園區航翔路 101 號 (貨運站大樓五樓訓練教室)

5608 四維航 20180627 台北市復興北路 99 號 6 樓 (B+C 會議室)

5703 亞都 20180627 台北市民權東路二段四十一號宴會廳

6005 群益證 20180627 台北市長興街 75 號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳

6020 大展證 20180627 台北市承德路一段 17 號 13 樓大會議室

6112 聚碩 20180627 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖科技園區服務大樓 2 樓會議場地)

6128 上福 20180627 台中市梧棲區自強路 280 號 (關連工業區管理中心)

6174 安碁 20180627 台中市潭子區台中加工出口區建國路 1 號 (台中加工出口區從業員工康樂室)

6182 合晶 20180627 桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路 100 號

6247 淇譽電 20180627 新北市中和區員山路 512 號 2 樓

6274 台燿 20180627 新竹縣竹北市縣政八街 77 號 1 樓新竹縣工業會 (會議中心)

6276 安鈦克 20180627 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓東側會議室

6290 良維 20180627 台北市松山區八德路三段 2 號 5 樓 (台北市電腦公會聯誼中心)

6404 通訊 - KY 20180627 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (台大集思會館拉斐爾廳)

6479 瑞寶基因 20180627 台北市仁愛路 3 段 160 號 4 樓 (福華大飯店 405 會議室)

6489 德晶 20180627 新竹縣竹北市中和街 191 巷 5 號 (本公司會議室)

6518 康科特 20180627 新北市板橋區文化路一段 268 號 12 樓

6562 聯亞藥 20180627 新竹縣湖口鄉光復北路 45-1 號 1 樓 (多功能會議廳)

6670 復盛應用 20180627 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (桃園住都大飯店 A 棟 3 樓富貴廳)

7402 邑錡 20180627 台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓 (自由時報廣場)

8016 矽創 20180627 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期多功能會議室)

8034 榮群 20180627 新竹科學園區科技生活館羅西尼廳 (新竹市科學園區工業東二路 1 號 4 樓)

8071 能率網通 20180627 康寧生活會館「台北市內湖區成功路 5 段 420 巷 28 號」

8080 奧斯特 20180627 台北市南港區市民大道八段 367 號 2 樓 (南港區民活動中心)

8115 帝聞 20180627 新北市新店區寶高路 5 號

8155 博智 20180627 桃園市龍潭區烏林里工二路 128 號本公司地下室一樓

8171 天宇 20180627 新北市新店區中興路三段 219 號 1 樓 (天下一家社教服務中心)

8201 無敵 20180627 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場會議中心)

8222 寶一 20180627 台南市新營區新工路二十八號 (新營工業區服務中心地下一樓大會議室)

8249 菱光 20180627 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓 (多功能集會廳)

8403 盛弘 20180627 桃園市桃園區經國路 168 號 23 樓會議室

8464 億豐 20180627 臺中市西屯區惠中路一段 111 號 (僑園飯店麗景廳)

8465 德河 20180627 台南市安平區育平九街 195 號 2 樓 (華平里活動中心 2 樓)

8917 欣泰 20180627 新北市五股區五工二路 134 號 4 樓會議室

8931 大汽電 20180627 桃園市大園區潮音北路 276 號

8937 合騏 20180627 嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號 (本公司會議室)

9906 欣巴巴 20180627 高雄市前鎮區中山二路五號三樓二聖廳

9928 中視 20180627 台北市南港區重陽路 118 號本公司第二大廈地下二樓A棚

1473 台南 20180628 台南市歸仁區中山路三段 320 號 (總公司會議室)

1475 本盟 20180628 桃園市平鎮區工業三路 16 號

1507 永大 20180628 桃園市春日路 1352 號,永大機電公司桃園廠

1514 亞力 20180628 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓 (南港軟體工業園區會議中心)

1527 鑽全 20180628 台中市工業區 36 路 24 號 4 樓會議室

1584 精剛 20180628 本公司 1F 會議室 (地址:台南市柳營區工一路 15 號)

1617 榮星 20180628 臺南市仁德區仁德里活動中心 (住址:臺南市仁德區仁德里文心路 138 號)

1736 喬山 20180628 台中市大雅區東大路二段 999 號 (本公司 B1 視廳室)

1742 台蠟 20180628 嘉義縣民雄鄉福樂村中正路 68 號

1787 福盈科 20180628 桃園市大園區大園工業區民生路 101 號

1810 和成 20180628 桃園市八德區大發里後庄街 135 號。(三廠禮堂)

2009 第一銅 20180628 高雄市小港區沿海一路 479 號 (本公司臨海工廠 3 樓)

2038 海光 20180628 高雄市小港區學府路 113 號 (亞柏會館)

2208 台船 20180628 高雄市小港區中鋼路 3 號 (台船公司行政大樓大禮堂)

2236 百達 - KY 20180628 台北市中山區復興北路 99 號 6 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

2302 麗正 20180628 新北市土城區中山路 71 號 (本公司三樓禮堂)

2434 統懋 20180628 台南市新市區中山路 76 號 (本公司福利中心一樓)

2492 華新科 20180628 桃園市楊梅區青年路 3 號 (中華汽車人才培訓中心 168 會議室)

2738 曼哈頓 - KY20180628 台北市南京東路二段 111 號六樓新台豐大樓 6C 會議室

2852 第一保 20180628 台北市忠孝東路二段 88 號地下 1 樓 - 金融中心大樓第一會議廳

2937 集雅社 20180628 本公司會議室 (高雄市苓雅區中正一路 263 號 7 樓)

3036 文曄 20180628 新北市中和區中正路 738 號 18 樓

3085 新零售 20180628 本公司會議室 (台北市信義區基隆路一段 200 號 16 樓)

3158 嘉實 20180628 新北市新店區民權路 52 號 6 樓

3308 聯德 20180628 桃園市龜山區華亞科技園區科技一路 69 號 1 樓

3346 麗清 20180628 新北市中和區中正路 631 號 (中和福朋酒店西北廳)

3455 由田 20180628 新北市中和區連城路 268 號 10 樓之 1(本公司訓練教室)

3693 營邦 20180628 桃園市大園區橫峰里 26 鄰領航北路 4 段 152 號

4131 晶宇 20180628 苗栗縣竹南鎮科中路 31 號 (本公司大會議室)

4134 台欣生 20180628 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號竹南科學園區行政服務中心 2 樓訓練教室

4190 佐登 - KY 20180628 台中市北區中清路一段 816 號 (佐登妮絲國際股份有限公司 8F 會議室)

4413 飛寶企業 20180628 台北市中山區南京東路二段 2 號 6 樓

4908 前鼎 20180628 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號 (員工餐廳)

4924 欣厚 - KY 20180628 奔亞國際會議中心 (地址:台北市復興北路 99 號 6 樓)

4931 新盛力 20180628 高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街 1 號

4947 昂寶 - KY 20180628 新北市新店區北新路三段 213 號 3 樓 (台北矽谷國際會議中心)

4968 立積 20180628 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場多功能會議室)

5267 龍翩 20180628 台中市梧棲區大通路 2 號 (本公司會議室)

5344 立衛 20180628 新竹市科學工業園區科技生活館 2 樓伽俐略廳 (新竹科學工業園區工業東二路一號)

5704 老爺知 20180628 台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路 113 巷 23 號

5907 大洋 - KY 20180628 台北市大安區建國南路二段 231 號 (文化大學推廣建國本部國際會議廳)

6127 九豪 20180628 桃園市平鎮區平東路一段 160 號 (B1 會議室)

6148 驊宏資 20180628 台北市內湖區瑞湖街 58 號一樓會議廳

6236 康呈 20180628 台中市西區忠明南路 303 號 27 樓

6259 百徽 20180628 莉蓮會館 - 為美廳 (台北市內湖區堤頂大道一段三二七號)

6289 華上 20180628 新北市鶯歌區鶯桃路 658 巷 16 號

6407 相互 20180628 新北市新莊區頭前路 2 巷 5 號 1 樓 (新莊安國宮活動中心)

6414 樺漢 20180628 新北市中和區建康路 10 號 4 樓 - 樺漢會議室

6490 凌昇科 20180628 新北市林口區文化二路一段 266 號 (世貿新都 B1 會議室)

6566 創益 20180628 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓

6575 心悅 20180628 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (B 棟遠雄 U-Town 接待中心)

6622 百聿數碼 20180628 台北市內湖區瑞光路 478 巷 18 弄 32 號 2 樓 (本公司會議室)

6624 萬年清 20180628 台中市西屯區市政路 386 號 (豐邑市政都心廣場 301 會議室)

6650 帝圖 20180628 台北市大安區仁愛路四段 99 號 6 樓 (本公司展覽館)

6656 宬世環宇 20180628 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓

7443 凡事康 20180628 屏東市前進里屏加路 1 號 1 樓 102 室

8045 達運光電 20180628 新北市新北產業園區五工六路 41 號 (本公司會議室)

8354 冠好 20180628 南投市南崗工業區工業路 29 號 (總公司行政大樓 4 樓會議室)

8458 影一 20180628 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 (會議中心)

8996 高力 20180628 桃園市中壢區吉林北路 5-2 號總公司營運總部五樓大會議室

9905 大華 20180628 新北市泰山區明志路 3 段 533 號中國製罐大樓五樓

9910 豐泰 20180628 本公司 (雲林縣斗六市科工八路 52 號)

1220 台榮 20180629 台北市大安區忠孝東路三段 1 號三樓 (台北科技大學億光大樓)

1269 乾杯 20180629 台北市中正區忠孝東路 2 段 88 號地下一樓台北金融中心

1321 大洋 20180629 本公司桃園廠員工活動中心 (桃園市蘆竹區海湖里海湖東路 375 號)

1325 恆大 20180629 台北市林森北路 369 號 - 華泰王子大飯店地下室一樓 (B1) 如意廳

1402 遠東新 20180629 台北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館)

1416 廣豐 20180629 桃園市八德區介壽路一段七二八號 (廣豐新天地彭園會館)

1466 聚隆 20180629 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路 94 號

1470 大統染 20180629 桃園市蘆竹區內厝里榮安路 9 號。(本公司桃園廠)

1472 三洋紡 20180629 桃園市延平路 147 號 - 桃園市婦女館 1 樓 (103 會議室)

1506 正道 20180629 台南市仁德區大甲里中正西路 1015 號

1512 瑞利 20180629 高雄市仁武區高楠公路 22 號 (本公司員工餐廳)

1513 中興電 20180629 桃園市龜山區文德路 25 號 (本公司林口廠大禮堂)

1539 巨庭 20180629 台中市太平區永成路 80 號 (本公司永成廠)

1541 錩泰 20180629 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心

1582 信錦 20180629 新北市新莊區建安街 26 巷 4 號 (新莊後港活動中心)

1603 華電 20180629 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號 (本公司新屋廠)

1618 合機 20180629 本公司觀音二廠. 桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號

1722 台肥 20180629 三軍軍官俱樂部 (台北市中正區延平南路 142 號)

1799 易威 20180629 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (新竹科技生活館愛迪生廳)

1818 願景 20180629 本公司 (新竹市香山區牛埔路 287 號 4 樓)

1819 豐鼎 20180629 屏東縣枋寮鄉太源村東海路 49 號 (屏東廠)

2028 威致 20180629 本公司六樓會議室 (地址: 台南市官田區南部里 123 號)

2243 宏旭 - KY 20180629 新北市林口區仁愛路一段 378 號 (林口區公所 4 樓會議室)

2247 汎德永業 20180629 台北市信義區松仁路 101 號 13 樓群益金融大樓會議室

2329 華泰 20180629 高雄市楠梓區加昌路 600 號 (楠梓加工區管理處莊敬堂)

2355 敬鵬 20180629 桃園市蘆竹區錦中里錦溪路 99 號 3 樓 (錦中里活動中心)

2358 廷鑫 20180629 台中市西屯區市政路 386 號 3 樓 (301 會議室)

2429 銘旺科 20180629 桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號 (本公司會議室)

2440 太空梭 20180629 本公司新竹廠禮堂 - 新竹縣芎林鄉五龍村五和街 226 號

2601 益航 20180629 台北市建國南路二段二三一號地下一樓表演廳

2734 易飛網 20180629 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)

2834 臺企銀 20180629 台北市塔城街 30 號 17 樓

2901 欣欣 20180629 本公司電影院,地址:台北市林森北路 247 號 4 樓

2923 鼎固 - KY 20180629 台北市信義路五段 5 號

2924 東凌 - KY 20180629 台北市南京東路 3 段 133 號 2 樓六福皇宮銀河廳

3025 星通 20180629 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (園區同業公會 202 會議室)

3043 科風 20180629 新北市中和區中山路二段 311 號 2 樓 (宸上名品飯店)

3067 全域 20180629 松山區復盛區民活動中心 (台北市市民大道五段 99 號)

3219 倚強 20180629 臺北市大安區忠孝東路四段 285 號 5 樓會議室 (大瀚國際商務中心)

3332 幸康 20180629 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路 99 號 (秀水老人文康中心)

3402 漢科 20180629 新竹市高峰路 487 號 2 樓

3432 台端 20180629 新北市中和區中正路 880 號 13 樓 (本公司會議室)

3593 力銘 20180629 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭會館會議中心 103 教室)

3687 歐買尬 20180629 台北市南港區經貿二路 1 號 6 樓 505 室 (南港展覽館)

4151 明躍 20180629 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段 398 號 (本公司會議室)

4168 醣聯 20180629 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄購物中心 4 樓展覽館 1)

4186 尖端醫 20180629 新北市汐止區康寧街 169 巷 21 號 (活動中心)

4194 禾生技 20180629 台北市內湖區內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓 (珠寶大樓 7 樓會議室)

4195 基米 20180629 新北市汐止區新台五路一段 99 號 4 樓 (悅來國際會議中心)

4304 勝昱 20180629 嘉義分公司三樓會議廳 (嘉義縣民雄鄉興南村工業二路 5 號)

4406 新昕纖 20180629 桃園市龜山區大同路 268 號 (本公司龜山工廠 2 樓會議廳)

4415 台原藥 20180629 台北市中山北路四段 16 號會議室 (劍潭活動中心)

4429 聚紡 20180629 桃園市觀音區工業六路 3 號

4503 金雨 20180629 彰化市延和里埔內街 411 巷 101 號

4532 瑞智 20180629 桃園市觀音區成功路 2 段 943 號

4546 長亨 20180629 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南部科學工業園區管理局高雄園區 401 會議室)

4551 智伸科 20180629 桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓。(古華花園飯店)

4558 寶緯 20180629 彰化縣北斗鎮財神路 30 號 (本公司二樓大會議室)

4559 久裕興 20180629 台中市大雅區西寶里昌平路 4 段 462 巷 9 號 (本公司三樓會議室)

4702 中美實 20180629 新北市深坑區北深路 3 段 236 號 (福容大飯店)

4721 美琪瑪 20180629 桃園市觀音區大同一路 1 號 (本公司辦公大樓 4 樓)

4979 華星光 20180629 桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓 (古華飯店桃風廳)

5240 建騰 20180629 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓自由廣場會議中心

5304 鼎創達 20180629 新北市土城區中央路 4 段 51 號 1F 會議室

5515 建國 20180629 台北市信義路五段 2 號 3 樓 (震旦國際大樓)

5521 工信 20180629 新北市林口區下福村 20 鄰下福 2 號旁 (工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)

5529 志嘉 20180629 新竹市柴橋里柏川二路二十九號 (國家藝術園區俱樂部會議廳)

6101 寬魚國際 20180629 台北市中山區復興北路 62 號 4 樓

6107 華美 20180629 高雄市橋頭區芋林路 305 號

6111 大宇資 20180629 台北市信義區信義路五段 1 號 1 樓 103 會議室 (台北國際會議中心)

6125 廣運 20180629 新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路 69 號

6133 金橋 20180629 新北市深坑區北深路 3 段 265 號 3 樓【台北深坑假日飯店】

6144 得利影 20180629 台北市民權西路 53 號 B1 巴赫廳

6165 捷泰 20180629 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓西側 (自由廣場)

6218 豪勉 20180629 台北市青島西路七號四樓基督教女青年會 401 會議室

6248 沛波 20180629 台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 8 樓 (會議室)

6264 富裔 20180629 本公司 1 樓會議室 (台北市士林區中山北路五段 455 號 1 樓)

6265 方土昶 20180629 天下一家社教服務中心 (新北市新店區中興路三段 219 號二樓)

6283 淳安 20180629 台北市中山南路 11 號 (張榮發基金會國際會議中心)8 樓 802 室

6422 君耀 - KY 20180629 台北市忠孝東路 2 段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓)

6431 光麗 - KY 20180629 社團法人台南市建築師公會會議室 (地址: 台南市永華路 2 段 248 號 10 樓)

6469 大樹 20180629 桃園市中壢區成章四街 143 號

6474 華豫寧 20180629 本公司會議室 (台中市北區進化北路 238 號 5F)

6511 綠晁 20180629 本公司會議室屏東縣屏東市園東街 6 號

6555 榮炭 20180629 宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路 46 號 (經濟部工業局龍德兼利澤服務中心)

6567 生控 20180629 台北市仁愛路三段 160 號 4 樓福華大飯店 (CR403 會議室)

6582 申豐 20180629 屏東縣東港鎮大鵬路 100 號 3 樓 (福灣莊園 3 樓會議廳)

6616 特昇 - KY 20180629 PCBC 會議中心 - CC 會議室 (台北市松山區復興北路 99 號 15 樓)

6618 永虹先進 20180629 桃園市中壢工業區服務中心 (中壢市工業區東園路 57 號)

6651 全宇昕 20180629 新北市中和區中正路 716 號 B2 會議室

6664 群翊 20180629 桃園市楊梅區和平路 188 號 (本公司四樓訓練教室)

8068 全達 20180629 天下一家共融廣場 (新北市新店區中興路三段 219 號 204 室)

8097 常珵 20180629 新北市樹林區博愛街 236 號 2 樓 (本公司會議室)

8234 新漢 20180629 新北市中和區中正路 920 號 9 樓 (本公司國際會議廳)

8289 泰藝 20180629 經濟部工業局樹林工業區服務中心會議室 (新北市樹林區武林街 6 號 2 樓)

8431 匯鑽科 20180629 台大校友會館 (臺北市濟南路一段二之一號三樓)

8478 東哥遊艇 20180629 高雄市立社會教育館 (高雄市小港區學府路 115 號)

8480 泰昇 - KY 20180629 台北市忠孝東路二段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓 13 樓會議室)

8481 政伸 20180629 台中市西屯區工業區 12 路 6 號本公司二樓會議室

8490 利得 20180629 台北市承德路二段 81 號地下一樓 (中國生產力中心第五教室)

8497 聯廣 20180629 台北市大安區羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心 - 米開朗基羅廳)

8906 花王 20180629 新北市土城區中山路 65 號 (本公司二樓會議室)

8934 衡平 20180629 台北市敦化南路二段 97 號 B2(會議室)

註:有 * 號者為「臨時會」,無註記者為「常會」。