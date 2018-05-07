◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧05月07日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 達爾膚 新昕纖 美時 易威 凱衛 富邦美債7-10 彬台 謚源 其祥-KY 穆拉德 海灣 富邦美債20年 台蠟 東林 德麥 中美冠科-KY 友威科 元大美債7-10 凱柏實業 欣厚-KY 中華食 南璋 晟楠 富邦中國政策債 遠昇 友銓 世坤 勝昱 昇華 元大美債1-3 及成 達威 萬國通 飛寶企業 元大投資級公司債 昇銳 松崗 新昕纖 精確 元大中國債3-5 點晶 三圓 聚紡 宏易 群益15年IG電信債 振維 雙喜 興采 唐鋒 群益15年IG科技債 艾恩特 力泰 直得 榮群 群益10年IG金融債 大峽谷-KY 理銘 泰茂 天宇 國泰5Y+新興債 太欣 雅茗-KY 至興 新零售 國泰1-5Y高收債 青雲 亞都 萬在 力新 合世 凱鈺 東凌-KY 瑞穎 恩得利 易威 建達 關中 大恭 李洲 穆拉德 撼訊 隆中 雙邦 凱柏實業 中美冠科-KY 沛亨 時報 致振 遠昇 南璋 保銳 欣泰 康聯訊 及成 勝昱 英格爾 韋僑 鑫龍騰 世坤 威潤 和進 飛寶企業 唐榮 耀勝 精確 世豐 倚強 宏易 凌網 錦明 唐鋒 李洲 鑫創 榮群 港建 廣寰科 天宇 昇銳 點晶 新零售 至寶電 建舜電 力新 點晶 泰谷 恩得利 鼎天 典範 李洲 幸康 長天 凱柏實業 迎輝 益通 遠昇 重鳥鵬 振維 及成 東林 鴻翊 鑫龍騰 晟楠 迎輝 和進 營邦 欣厚-KY 耀勝 青雲 兆遠 倚強 昇益 系統電 錦明 三聯 世紀 鑫創 合邦 華容 廣寰科 業強 建榮 點晶 撼訊 立衛 建舜電 安碁 天揚 泰谷 易通展 鈺創 典範 迅德 合正 長天 倉和 寶聯通 益通 三圓 昇益 振維 力泰 凱鈺 鴻翊 理銘 德宏 迎輝 惠普 合邦 欣厚-KY 安心 萬旭 兆遠 燦星旅 驊宏資 系統電 富驛-KY 久正 世紀 雅茗-KY 上揚 華容 高野 全譜 建榮 亞都 易通展 立衛 老爺知 安鈦克 天揚 德記 元隆 鈺創 誠品生活 沛亨 合正 華義 九暘 寶聯通 時報 凱碩 昇益 琉園 全達 凱鈺 旭然 奧斯特 德宏 鼎創達 保銳 合邦 捷必勝-KY 立碁 萬旭 明揚 越峰 驊宏資 綠河-KY 英格爾 久正 花王 士開 上揚 欣雄 志嘉 全譜 欣泰 富裔 易通展 正德 安鈦克 燦星旅 元隆 富驛-KY 沛亨 劍湖山 九暘 德記 凱碩 泰偉 全達 華義 奧斯特 得利影 保銳 鼎創達 立碁 花王 越峰 邦泰 英格爾 士開 志嘉 富裔 正德 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 得利影 鼎創達 花王 邦泰