[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 中磊電子 經理人 陳妍秀 70,000 70,000 一般交易 元晶 經理人 王亮凱 585,881 200,000 一般交易 2.興櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 乾杯 經理人利用他人名義持有者 Sakura Investment and Trade 66,761 66,761 一般交易 法德藥 經理人 詹惠如 1,452,573 54,509 贈與 李松錡 3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 碩鑽材料 監察人 吳錫坤 元大證券 3,200,000 250,000 碩鑽材料 董事 陳繼明 元大證券 4,120,000 350,000 碩鑽材料 法人董事代表人 黃文瑞 元大證券 1,191,000 40,000 4.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 華冠通訊 董事 華宇光能 3,000,000 147,476,006 3,000,000 未轉讓理由：股價不理想