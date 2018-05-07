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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月07日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                 4306         0    00632R 元大台灣50反1         -11995         0  
1605   華新                    4164      7998    2409   友達                   -2996    -46322  
1101   台泥                    2202      -458    2371   大同                   -2815      9073  
2886   兆豐金                  1870      4418    2884   玉山金                 -2640      1148  
00655L 國泰中國A50正2          1564         0    00637L 元大滬深300正2         -2615         0  
2303   聯電                    1505     63151    2883   開發金                 -2384      7156  
00633L 富邦上証正2             1348         0    0061   元大寶滬深             -2006     -1236  
5469   瀚宇博                  1147       286    2601   益航                   -1497     -1603  
6191   精成科                  1086       576    2353   宏碁                   -1436     -6470  
2408   南亞科                   962      4717    2317   鴻海                   -1384    -48970  
2888   新光金                   919     27343    2603   長榮                   -1309     -4605  
1402   遠東新                   898      4008    2448   晶電                   -1223      4193  
8163   達方                     855        39    2002   中鋼                   -1138    -12137  
00636  國泰中國A50              793     18898    5880   合庫金                 -1018    -17629  
2892   第一金                   781      9260    2891   中信金                 -1008    -19432  
6257   矽格                     710       704    2454   聯發科                  -954      1752  
2376   技嘉                     683      -344    2481   強茂                    -931     -1422  
2856   元富證                   642      8598    2301   光寶科                  -891     -7127  
2308   台達電                   534     -5344    2367   燿華                    -877    -10946  
00671R 富邦NASDAQ反1            526         0    2014   中鴻                    -835     -5701  
00672L 元大S&P原油正2           524         0    2881   富邦金                  -835     -4550  
2903   遠百                     430      7138    2355   敬鵬                    -738     -4730  
0056   元大高股息               429     21531    1310   台苯                    -728       530  
2349   錸德                     383     -1094    00639  富邦深100               -699       870  
1216   統一                     381     -3202    00664R 國泰臺灣加權反1         -694         0  
2337   旺宏                     372      4323    2449   京元電子                -667     -3152  
2330   台積電                   359    -62575    0050   元大台灣50              -654     -2283  
1326   台化                     356     -3837    2890   永豐金                  -623      2713  
2377   微星                     339       612    2324   仁寶                    -603     -7311  
2421   建準                     329     -1888    2323   中環                    -552     -3991  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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