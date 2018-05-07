◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月07日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 4306 0 00632R 元大台灣50反1 -11995 0 1605 華新 4164 7998 2409 友達 -2996 -46322 1101 台泥 2202 -458 2371 大同 -2815 9073 2886 兆豐金 1870 4418 2884 玉山金 -2640 1148 00655L 國泰中國A50正2 1564 0 00637L 元大滬深300正2 -2615 0 2303 聯電 1505 63151 2883 開發金 -2384 7156 00633L 富邦上証正2 1348 0 0061 元大寶滬深 -2006 -1236 5469 瀚宇博 1147 286 2601 益航 -1497 -1603 6191 精成科 1086 576 2353 宏碁 -1436 -6470 2408 南亞科 962 4717 2317 鴻海 -1384 -48970 2888 新光金 919 27343 2603 長榮 -1309 -4605 1402 遠東新 898 4008 2448 晶電 -1223 4193 8163 達方 855 39 2002 中鋼 -1138 -12137 00636 國泰中國A50 793 18898 5880 合庫金 -1018 -17629 2892 第一金 781 9260 2891 中信金 -1008 -19432 6257 矽格 710 704 2454 聯發科 -954 1752 2376 技嘉 683 -344 2481 強茂 -931 -1422 2856 元富證 642 8598 2301 光寶科 -891 -7127 2308 台達電 534 -5344 2367 燿華 -877 -10946 00671R 富邦NASDAQ反1 526 0 2014 中鴻 -835 -5701 00672L 元大S&P原油正2 524 0 2881 富邦金 -835 -4550 2903 遠百 430 7138 2355 敬鵬 -738 -4730 0056 元大高股息 429 21531 1310 台苯 -728 530 2349 錸德 383 -1094 00639 富邦深100 -699 870 1216 統一 381 -3202 00664R 國泰臺灣加權反1 -694 0 2337 旺宏 372 4323 2449 京元電子 -667 -3152 2330 台積電 359 -62575 0050 元大台灣50 -654 -2283 1326 台化 356 -3837 2890 永豐金 -623 2713 2377 微星 339 612 2324 仁寶 -603 -7311 2421 建準 329 -1888 2323 中環 -552 -3991 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股