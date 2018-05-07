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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月04日 交易日  
  
停止融資      融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 元大台灣50正2   元大中型100       宏洲              昶和     東泥     達欣工
宏洲          富邦上証正2     富邦科技          利華              大統染   大飲
嘉裕          元大滬深300正2  富邦摩台          中和              海悅     興泰
東華          富邦恒生國企正2 富邦發達          本盟              銘旺科   宏亞
大東          富邦臺灣加權正2 富邦金融          亞力              卓越     達新
立益          群益臺灣加權反1 元大MSCI台灣      華城              統領     立益
佳和          正道            永豐臺灣加權      永冠-KY                    怡華
昶和          友旺            富邦日本          大山                       昶和
三洋紡        同開            國泰日經225       和康生                     大統染
本盟          悠克            元大日經225       科妍                       亞崴
瑞利                          元大韓國          上緯投控                   程泰
樂士                          元大美債7-10正2   康聯-KY                    科妍
正峰新                        元大美債7-10反1   中鋼構                     士紙
億泰                          元大S&P日圓反1    新光鋼                     高興昌
毛寶                          富邦歐洲          世紀鋼                     東明-KY
燁興                          FH彭博高收益債    國巨                       世紀鋼
中鴻                          FH彭博新興債      海悅                       映泰
聚亨                          FH富時高息低波    威盛                       隴華
千興                          宏洲              承啟                       玉晶光
威致                          嘉裕              統懋                       世芯-KY
華豐                          東華              麗臺                       拓凱
首利                          大東              大毅                       東科-KY
麗正                          立益              強茂                       亞弘電
東訊                          佳和              華新科                     華友聯
華泰                          昶和              玉晶光                     遠雄來
錸德                          三洋紡            海華                       夏都
倫飛                          本盟              柏承                       欣欣
威盛                          瑞利              晶心科                     統領
銘旺科                        樂士              台船                       杜康-DR
統懋                          正峰新            台南-KY                    晨訊科-DR
翔耀                          億泰              杜康-DR                    友佳-DR
太空梭                        毛寶              陽光能源-DR                精熙-DR
新利虹                        燁興              慶豐富                     一零四
麗臺                          中鴻              佐登-KY                    欣天然
華映                          聚亨                                         新海
吉祥全                        千興                                         秋雨
憶聲                          威致                                         欣高
科風                          華豐                                         台數科
建碁                          首利                                         南六
和鑫                          麗正                                         基勝-KY
力特                          東訊                                         波力-KY
喬鼎                          華泰                                         政伸
正達                          錸德                                         吉源-KY
晟鈦                          倫飛
新世紀                        威盛
誠創                          銘旺科
嘉威                          燦坤
力銘                          統懋
亞太電                        翔耀
達能                          太空梭
清惠                          新利虹
慧友                          麗臺
勁永                          華映
捷泰                          吉祥全
互億                          憶聲
天瀚                          科風
迅杰                          建碁
華上                          和鑫
光麗-KY                       力特
元晶                          喬鼎
華冠                          正達
裕豐                          晟鈦
寶徠                          新世紀
新建                          誠創
皇普                          嘉威
日勝生                        力銘
台船                          亞太電
台南-KY                       達能
康師傅-DR                     清惠
聖馬丁-DR                     慧友
神州-DR                       勁永
耀傑-DR                       捷泰
同方友友-DR                   互億
晨訊科-DR                     天瀚
友佳-DR                       迅杰
陽光能源-DR                   華上
精熙-DR                       光麗-KY
中福                          元晶
雷虎                          華冠
中視                          裕豐
秋雨                          寶徠
慶豐富                        新建
國光生                        皇普
                              日勝生
                              台船
                              台南-KY
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
                              國光生
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