[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/05/04 107/05/03 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.39590 10.39220 0.00370 0.03560 大華銀多元特別收益平衡基金 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.44050 9.47110 -0.03060 -0.32309 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.65720 9.68750 -0.03030 -0.31277 中國信託台灣活力基金 15.43000 15.52000 -0.09000 -0.57990 中國信託台灣優勢基金 17.50000 17.47000 0.03000 0.17172 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.72990 9.73350 -0.00360 -0.03699 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25830 9.26170 -0.00340 -0.03671 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19500 10.19600 -0.00100 -0.00981 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.69740 9.69840 -0.00100 -0.01031 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.02460 10.01410 0.01050 0.10485 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.81880 8.80970 0.00910 0.10330 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.12320 11.14160 -0.01840 -0.16515 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.13260 10.14930 -0.01670 -0.16454 中國信託智能運動基金-台幣 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 中國信託智能運動基金-美元 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97130 10.97120 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.46770 9.48900 -0.02130 -0.22447 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.26970 9.29050 -0.02080 -0.22388 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.64730 9.66690 -0.01960 -0.20275 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.44040 9.45960 -0.01920 -0.20297 中國信託精穩基金 17.67130 17.68440 -0.01310 -0.07408 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 65.68000 65.97000 -0.29000 -0.43959 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.41080 37.40990 0.00090 0.00241 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29160 11.29060 0.00100 0.00886 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.88330 10.83630 0.04700 0.43373 元大上證50基金 30.81000 31.04000 -0.23000 -0.74098 元大大中華TMT基金-人民幣 12.68000 12.63000 0.05000 0.39588 元大大中華TMT基金-新台幣 11.82000 11.72000 0.10000 0.85324 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.10000 13.34000 -0.24000 -1.79910 元大大中華價值指數基金-美元 13.30800 13.48600 -0.17800 -1.31989 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.32500 17.56700 -0.24200 -1.37758 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.24900 11.11400 0.13500 1.21468 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.31400 11.13200 0.18200 1.63493 元大中國平衡基金-人民幣 3.13000 3.14000 -0.01000 -0.31847 元大中國平衡基金-新台幣 14.65000 14.61000 0.04000 0.27379 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.15230 47.16530 -0.01300 -0.02756 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.34170 10.34690 -0.00520 -0.05026 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63240 9.63730 -0.00490 -0.05084 元大中國機會債券基金-新台幣 9.95010 9.91300 0.03710 0.37426 元大巴西指數基金 6.32200 6.37500 -0.05300 -0.83137 元大巴菲特基金 29.30000 29.51000 -0.21000 -0.71162 元大台商收成基金 22.98000 22.82000 0.16000 0.70114 元大台灣50單日反向1倍基金 13.12000 13.14000 -0.02000 -0.15221 元大台灣50單日正向2倍基金 34.14000 33.98000 0.16000 0.47087 元大台灣中型100基金 31.87000 32.04000 -0.17000 -0.53059 元大台灣加權股價指數基金 24.16600 24.13000 0.03600 0.14919 元大台灣卓越50基金 78.79000 78.41000 0.38000 0.48463 元大台灣金融基金 17.05000 17.14000 -0.09000 -0.52509 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.29000 30.39000 -0.10000 -0.32906 元大台灣高股息基金 25.11000 25.12000 -0.01000 -0.03981 元大台灣電子科技基金 34.30000 34.08000 0.22000 0.64554 元大全球ETF成長組合基金 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 元大全球ETF穩健組合基金 14.47000 14.47000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.99000 6.98000 0.01000 0.14327 元大全球股票入息基金-美元配息 10.04400 10.03800 0.00600 0.05977 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.24420 10.23620 0.00800 0.07815 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.47610 9.46870 0.00740 0.07815 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.27650 9.27430 0.00220 0.02372 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.63290 8.63080 0.00210 0.02433 元大全球新興市場精選組合基金 13.83000 13.93000 -0.10000 -0.71788 元大全球農業商機基金 15.95000 15.98000 -0.03000 -0.18773 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 元大印尼指數基金 8.56400 8.80000 -0.23600 -2.68182 元大印度指數基金 9.76500 9.80900 -0.04400 -0.44857 元大印度基金 12.77000 12.83000 -0.06000 -0.46765 元大多多基金 19.53000 19.60000 -0.07000 -0.35714 元大多福基金 55.89000 56.19000 -0.30000 -0.53390 元大亞太成長基金 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.64570 8.62470 0.02100 0.24349 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.19990 7.18240 0.01750 0.24365 元大卓越基金 49.44000 49.60000 -0.16000 -0.32258 元大店頭基金 8.85000 8.98000 -0.13000 -1.44766 元大泛歐成長基金 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 元大美元貨幣市場基金-美元 10.20470 10.20420 0.00050 0.00490 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.19810 9.20560 -0.00750 -0.08147 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.52400 30.52510 -0.00110 -0.00360 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.50470 36.41810 0.08660 0.23779 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.39450 19.44290 -0.04840 -0.24893 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.65890 18.57060 0.08830 0.47548 元大美國政府7至10年期債券基金 37.33930 37.29630 0.04300 0.11529 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.59880 20.62870 -0.02990 -0.14494 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.79320 17.74360 0.04960 0.27954 元大高科技基金 18.63000 18.63000 0.00000 0.00000 元大得利貨幣市場基金 16.23160 16.23140 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96650 11.96640 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 13.40000 13.53000 -0.13000 -0.96083 元大華夏中小基金 8.38000 8.31000 0.07000 0.84236 元大新中國基金-人民幣 11.07000 11.02000 0.05000 0.45372 元大新中國基金-美元 11.24900 11.14800 0.10100 0.90599 元大新中國基金-新台幣 10.80000 10.71000 0.09000 0.84034 元大新主流基金 26.73000 26.84000 -0.11000 -0.40984 元大新東協平衡基金-美元 10.05600 10.05800 -0.00200 -0.01988 元大新東協平衡基金-新台幣 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 元大新興市場ESG策略基金 12.83000 12.95000 -0.12000 -0.92664 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.53620 10.55560 -0.01940 -0.18379 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.59100 10.55990 0.03110 0.29451 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.77400 10.74820 0.02580 0.24004 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.56640 9.54340 0.02300 0.24100 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.80490 9.80910 -0.00420 -0.04282 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.52800 9.53210 -0.00410 -0.04301 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.60650 9.61580 -0.00930 -0.09672 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.33980 9.34880 -0.00900 -0.09627 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.57410 9.57870 -0.00460 -0.04802 元大新興亞洲基金 11.84000 11.93000 -0.09000 -0.75440 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.55080 9.53330 0.01750 0.18357 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.43110 9.41380 0.01730 0.18377 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.46550 9.45330 0.01220 0.12906 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.34450 9.33250 0.01200 0.12858 元大萬泰貨幣市場基金 15.08220 15.08210 0.00010 0.00066 元大經貿基金 37.94000 37.95000 -0.01000 -0.02635 元大實質多重資產基金-人民幣 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 元大實質多重資產基金-美元 9.74400 9.65900 0.08500 0.88001 元大實質多重資產基金-新台幣 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384 元大滬深300單日反向1倍基金 14.93000 14.78000 0.15000 1.01488 元大滬深300單日正向2倍基金 15.29000 15.63000 -0.34000 -2.17530 元大精準中小基金 21.74000 21.78000 -0.04000 -0.18365 元大摩臺基金 36.88000 36.75000 0.13000 0.35374 元大標普500基金 23.50000 23.55000 -0.05000 -0.21231 元大標普500單日反向1倍基金 14.04000 14.07000 -0.03000 -0.21322 元大標普500單日正向2倍基金 29.56000 29.47000 0.09000 0.30540 元大標智滬深300基金 18.44000 18.46000 -0.02000 -0.10834 元大歐洲50基金 25.14000 25.26000 -0.12000 -0.47506 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.48280 9.48660 -0.00380 -0.04006 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14270 10.14230 0.00040 0.00394 元大績效基金 55.20000 55.53000 -0.33000 -0.59427 元大韓國KOSPI200基金 24.18000 24.51000 -0.33000 -1.34639 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.03000 15.06000 -0.03000 -0.19920 日盛上選基金 32.19000 32.25000 -0.06000 -0.18605 日盛小而美基金 18.25000 18.28000 -0.03000 -0.16411 日盛中國內需動力基金 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65500 11.66900 -0.01400 -0.11998 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.94530 9.95720 -0.01190 -0.11951 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.94970 11.96770 -0.01800 -0.15040 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.19040 10.20580 -0.01540 -0.15089 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.76130 10.78110 -0.01980 -0.18365 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.16110 9.17800 -0.01690 -0.18414 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.75000 11.73000 0.02000 0.17050 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.10000 12.07000 0.03000 0.24855 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.05000 12.04000 0.01000 0.08306 日盛日盛基金 13.19000 13.23000 -0.04000 -0.30234 日盛目標收益組合基金(美元) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 日盛全球抗暖化基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.00920 10.01660 -0.00740 -0.07388 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.56290 9.57000 -0.00710 -0.07419 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.76520 9.77530 -0.01010 -0.10332 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.33220 9.34190 -0.00970 -0.10383 日盛全球新興債券基金A 10.75150 10.78680 -0.03530 -0.32725 日盛全球新興債券基金B 8.48050 8.50840 -0.02790 -0.32791 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42120 2.42750 -0.00630 -0.25953 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.71580 1.72030 -0.00450 -0.26158 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37770 0.37870 -0.00100 -0.26406 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26860 0.26940 -0.00080 -0.29696 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.45340 12.49190 -0.03850 -0.30820 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.70780 8.73470 -0.02690 -0.30797 日盛亞洲機會基金 7.49000 7.52000 -0.03000 -0.39894 日盛首選基金 16.65000 16.72000 -0.07000 -0.41866 日盛高科技基金 17.06000 17.08000 -0.02000 -0.11710 日盛貨幣市場基金 14.74940 14.74920 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 38.74000 38.83000 -0.09000 -0.23178 日盛精選五虎基金 37.00000 37.01000 -0.01000 -0.02702 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46660 13.46650 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 33.67000 33.68000 -0.01000 -0.02969 台新MSCI中國基金 21.64000 21.88000 -0.24000 -1.09689 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.93000 18.99000 -0.06000 -0.31596 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 19.81000 19.75000 0.06000 0.30380 台新大眾貨幣市場基金 14.14280 14.14260 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.82030 9.84260 -0.02230 -0.22657 台新中美貨幣市場基金-美元 10.82750 10.80030 0.02720 0.25184 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.00150 9.98180 0.01970 0.19736 台新中國通基金 47.68000 47.37000 0.31000 0.65442 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.54730 0.00000 0.54730 0.00000 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.27700 0.00000 16.27700 0.00000 台新中國精選中小基金 12.01000 11.99000 0.02000 0.16681 台新主流基金 24.38000 24.43000 -0.05000 -0.20467 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.72000 18.78000 -0.06000 -0.31949 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63310 0.63460 -0.00150 -0.23637 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.20000 14.24000 -0.04000 -0.28090 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47980 0.48090 -0.00110 -0.22874 台新台灣中小基金 37.59000 37.27000 0.32000 0.85860 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.39000 9.40030 -0.01030 -0.10957 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.42770 9.42500 0.00270 0.02865 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.42250 10.41960 0.00290 0.02783 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.56730 10.57660 -0.00930 -0.08793 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.25400 11.26390 -0.00990 -0.08789 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 台新印度基金 15.80000 15.86000 -0.06000 -0.37831 台新亞美短期債券基金 10.91310 10.93280 -0.01970 -0.18019 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.72060 8.74600 -0.02540 -0.29042 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29960 0.30030 -0.00070 -0.23310 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.87800 11.91250 -0.03450 -0.28961 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40210 0.40300 -0.00090 -0.22333 台新真吉利貨幣市場基金 11.07730 11.07720 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.59040 29.56150 0.02890 0.09776 台新智慧生活基金-美元 9.96430 9.97510 -0.01080 -0.10827 台新智慧生活基金-新台幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.09040 9.12400 -0.03360 -0.36826 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.96080 8.99870 -0.03790 -0.42117 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.58060 9.61600 -0.03540 -0.36814 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.45060 9.49060 -0.04000 -0.42147 台新新興市場債券基金(A類型) 10.37580 10.42110 -0.04530 -0.43469 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34370 0.34500 -0.00130 -0.37681 台新新興市場債券基金(B類型) 7.88070 7.91510 -0.03440 -0.43461 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27430 0.27530 -0.00100 -0.36324 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.22000 6.28000 -0.06000 -0.95541 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.51300 10.57000 -0.05700 -0.53926 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 20.30000 20.23000 0.07000 0.34602 未來資產全球大消費基金 14.67000 14.78000 -0.11000 -0.74425 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.85580 11.87600 -0.02020 -0.17009 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.72040 9.73700 -0.01660 -0.17048 未來資產亞洲新富基金 21.06000 21.23000 -0.17000 -0.80075 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55070 12.55050 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 12.57000 12.54000 0.03000 0.23923 未來資產新興市場債券基金A 8.77410 8.79130 -0.01720 -0.19565 未來資產新興市場債券基金B 6.80670 6.82000 -0.01330 -0.19501 未來資產閣來寶全球組合基金 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.99470 10.99370 0.00100 0.00910 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21890 10.21890 0.00000 0.00000 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44810 9.45000 -0.00190 -0.02011 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59060 10.59270 -0.00210 -0.01982 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54060 8.54130 -0.00070 -0.00820 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.63250 9.63270 -0.00020 -0.00208 永豐中小基金 49.82000 49.84000 -0.02000 -0.04013 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.84780 1.85200 -0.00420 -0.22678 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.39600 2.40140 -0.00540 -0.22487 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.77540 8.79590 -0.02050 -0.23306 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.03870 11.06450 -0.02580 -0.23318 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.62000 4.62000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.60000 21.64000 -0.04000 -0.18484 永豐主流品牌基金 17.43000 17.65000 -0.22000 -1.24646 永豐永豐基金 33.71000 33.92000 -0.21000 -0.61910 永豐亞洲民生消費基金 12.27000 12.21000 0.06000 0.49140 永豐南非幣2021保本基金 12.80430 12.80290 0.00140 0.01094 永豐高科技基金 23.66000 23.64000 0.02000 0.08460 永豐貨幣市場基金 13.86450 13.86430 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.04350 2.04820 -0.00470 -0.22947 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.41250 2.41610 -0.00360 -0.14900 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.87620 7.89460 -0.01840 -0.23307 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.39100 10.41530 -0.02430 -0.23331 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.38110 7.40710 -0.02600 -0.35101 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.17450 11.21390 -0.03940 -0.35135 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.38000 8.34000 0.04000 0.47962 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.78000 18.70000 0.08000 0.42781 永豐臺灣加權ETF基金 52.35000 52.33000 0.02000 0.03822 永豐領航科技基金 38.34000 38.37000 -0.03000 -0.07819 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.06000 12.21000 -0.15000 -1.22850 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.62000 11.77000 -0.15000 -1.27443 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.49000 10.57000 -0.08000 -0.75686 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.33000 10.40000 -0.07000 -0.67308 永豐趨勢平衡基金 47.50000 47.40000 0.10000 0.21097 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.44810 11.44700 0.00110 0.00961 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.61320 9.61590 -0.00270 -0.02808 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73790 9.74070 -0.00280 -0.02875 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.59120 9.59730 -0.00610 -0.06356 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.67490 9.68110 -0.00620 -0.06404 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.62350 9.62740 -0.00390 -0.04051 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87520 9.87930 -0.00410 -0.04150 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.57580 9.58260 -0.00680 -0.07096 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.74350 9.75040 -0.00690 -0.07077 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.60000 11.57000 0.03000 0.25929 兆豐國際中小基金 14.89000 14.94000 -0.05000 -0.33467 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.67000 14.62000 0.05000 0.34200 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.35000 20.25000 0.10000 0.49383 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.62000 20.51000 0.11000 0.53632 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.93000 11.90000 0.03000 0.25210 兆豐國際民生動力基金(美金) 11.93000 11.90000 0.03000 0.25210 兆豐國際生命科學基金 14.54000 14.66000 -0.12000 -0.81855 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.24510 10.26000 -0.01490 -0.14522 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.66840 10.67970 -0.01130 -0.10581 兆豐國際全球高股息基金 11.44000 11.42000 0.02000 0.17513 兆豐國際全球基金 30.95000 30.95000 0.00000 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.21020 10.20970 0.00050 0.00490 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.60870 9.61130 -0.00260 -0.02705 兆豐國際國民基金 22.02000 22.08000 -0.06000 -0.27174 兆豐國際第一基金 12.70000 12.74000 -0.04000 -0.31397 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.87280 9.92240 -0.04960 -0.49988 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.93470 7.97450 -0.03980 -0.49909 兆豐國際萬全基金 19.85000 19.91000 -0.06000 -0.30136 兆豐國際電子基金 24.81000 24.87000 -0.06000 -0.24125 兆豐國際綠鑽基金 7.95000 7.96000 -0.01000 -0.12563 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.34000 21.24000 0.10000 0.47081 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.56000 17.58000 -0.02000 -0.11377 兆豐國際豐台灣基金 32.69000 33.00000 -0.31000 -0.93939 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48540 12.48530 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100 合庫全球高收益債券基金A類型 11.08720 11.10380 -0.01660 -0.14950 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.94450 11.95730 -0.01280 -0.10705 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.73210 10.74640 -0.01430 -0.13307 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.50900 11.52190 -0.01290 -0.11196 合庫全球高收益債券基金B類型 8.25830 8.27070 -0.01240 -0.14993 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.66700 9.67740 -0.01040 -0.10747 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.15840 9.17060 -0.01220 -0.13303 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.17010 9.18010 -0.01000 -0.10893 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.48020 9.49280 -0.01260 -0.13273 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.18000 11.20000 -0.02000 -0.17857 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 合庫全球新興市場基金 9.43000 9.53000 -0.10000 -1.04932 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 合庫貨幣市場基金 10.11610 10.11600 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.69730 9.73720 -0.03990 -0.40977 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.96200 9.99920 -0.03720 -0.37203 合庫新興多重收益基金A類型 10.19690 10.23850 -0.04160 -0.40631 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.74330 11.78360 -0.04030 -0.34200 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.68360 13.72670 -0.04310 -0.31399 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.23890 9.27630 -0.03740 -0.40318 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.85840 9.89520 -0.03680 -0.37190 合庫新興多重收益基金B類型 8.14960 8.18290 -0.03330 -0.40695 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.20680 9.23850 -0.03170 -0.34313 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.50140 10.53450 -0.03310 -0.31421 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.89150 10.89110 0.00040 0.00367 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.63190 10.62950 0.00240 0.02258 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09630 10.09940 -0.00310 -0.03069 安聯中國東協基金 15.97000 16.11000 -0.14000 -0.86903 安聯中國策略基金 15.46000 15.31000 0.15000 0.97975 安聯中華新思路基金-人民幣 14.09000 14.05000 0.04000 0.28470 安聯中華新思路基金-美元 14.19000 14.15000 0.04000 0.28269 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.84000 12.81000 0.03000 0.23419 安聯台灣大壩基金 25.35000 25.51000 -0.16000 -0.62721 安聯台灣科技基金 43.77000 43.88000 -0.11000 -0.25068 安聯台灣貨幣市場基金 12.47450 12.47430 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 28.34000 28.50000 -0.16000 -0.56140 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08650 10.10050 -0.01400 -0.13861 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.03710 15.05910 -0.02200 -0.14609 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70260 9.71680 -0.01420 -0.14614 安聯四季成長組合基金-美元 11.32000 11.34000 -0.02000 -0.17637 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.07000 12.08540 -0.01540 -0.12743 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09750 10.11230 -0.01480 -0.14636 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.23720 12.25600 -0.01880 -0.15339 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59040 9.60270 -0.01230 -0.12809 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.43770 9.45160 -0.01390 -0.14707 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.14460 9.15870 -0.01410 -0.15395 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.52000 11.52000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.86140 11.87050 -0.00910 -0.07666 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.91640 10.92650 -0.01010 -0.09244 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59070 10.60140 -0.01070 -0.10093 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.02360 9.03070 -0.00710 -0.07862 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.82690 8.83510 -0.00820 -0.09281 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.53840 8.54700 -0.00860 -0.10062 安聯全球人口趨勢基金 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.82000 8.92000 -0.10000 -1.12108 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.02000 32.37000 -0.35000 -1.08125 安聯全球油礦金趨勢基金 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121 安聯全球計量平衡基金 12.57000 12.60000 -0.03000 -0.23810 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.06040 12.07490 -0.01450 -0.12008 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.51310 10.52570 -0.01260 -0.11971 安聯全球新興市場基金 18.52000 18.73000 -0.21000 -1.12120 安聯全球農金趨勢基金 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706 安聯全球綠能趨勢基金 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 24.60000 24.70000 -0.10000 -0.40486 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.98840 9.99250 -0.00410 -0.04103 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79160 9.79560 -0.00400 -0.04083 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.44310 83.66990 -0.22680 -0.27107 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.70610 12.73740 -0.03130 -0.24573 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.16270 66.33950 -0.17680 -0.26651 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.99600 10.02060 -0.02460 -0.24549 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51430 2.51420 0.00010 0.00398 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62290 10.62130 0.00160 0.01506 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09800 2.09870 -0.00070 -0.03335 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86900 8.86790 0.00110 0.01240 宏利台灣動力基金 30.25000 30.24000 0.01000 0.03307 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.34500 10.37200 -0.02700 -0.26032 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.78730 9.81890 -0.03160 -0.32183 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.24270 8.26420 -0.02150 -0.26016 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.00860 8.03380 -0.02520 -0.31367 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997 宏利全球債券組合基金 12.94470 12.96360 -0.01890 -0.14579 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77980 2.77840 0.00140 0.05039 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.72650 11.72630 0.00020 0.00171 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.75930 8.75910 0.00020 0.00228 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28070 2.28220 -0.00150 -0.06573 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.68380 10.68720 -0.00340 -0.03181 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.21670 4.20820 0.00850 0.20199 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.68500 0.68360 0.00140 0.20480 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.57000 19.54000 0.03000 0.15353 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.60330 11.61100 -0.00770 -0.06632 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.35930 10.36880 -0.00950 -0.09162 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00400 10.01670 -0.01270 -0.12679 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.05460 9.05850 -0.00390 -0.04305 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.58580 8.59360 -0.00780 -0.09077 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.41360 8.42490 -0.01130 -0.13413 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.58180 8.58910 -0.00730 -0.08499 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77090 2.78320 -0.01230 -0.44194 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40550 0.40740 -0.00190 -0.46637 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.23030 12.29190 -0.06160 -0.50114 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92660 0.93090 -0.00430 -0.46192 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.55390 7.59210 -0.03820 -0.50315 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10390 2.11330 -0.00940 -0.44480 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30250 0.30390 -0.00140 -0.46068 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.27670 9.32360 -0.04690 -0.50302 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34090 0.34250 -0.00160 -0.46715 宏利萬利貨幣市場基金 13.62810 13.62800 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.79000 2.81000 -0.02000 -0.71174 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.36000 12.48000 -0.12000 -0.96154 宏利臺灣股息收益基金 27.92000 27.79000 0.13000 0.46779 宏利澳幣保本基金 11.92980 11.93200 -0.00220 -0.01844 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.22000 11.27000 -0.05000 -0.44366 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.70000 11.73000 -0.03000 -0.25575 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.78000 11.82000 -0.04000 -0.33841 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.89240 9.97140 -0.07900 -0.79227 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.94280 9.97430 -0.03150 -0.31581 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.00990 9.04330 -0.03340 -0.36933 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.54800 10.58710 -0.03910 -0.36932 貝萊德亞美利加收益基金 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321 貝萊德新台幣基金 12.92410 12.92400 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 24.37000 24.37000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15860 11.15800 0.00060 0.00538 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16780 10.17180 -0.00400 -0.03932 保德信大中華基金 30.29000 30.39000 -0.10000 -0.32906 保德信中小型股基金 42.23000 42.34000 -0.11000 -0.25980 保德信中國中小基金-人民幣 10.65000 10.53000 0.12000 1.13960 保德信中國中小基金-美元 11.10000 10.98000 0.12000 1.09290 保德信中國中小基金-新臺幣 10.33000 10.23000 0.10000 0.97752 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.71230 9.67950 0.03280 0.33886 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.70080 9.66850 0.03230 0.33407 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.81550 9.78220 0.03330 0.34041 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.48990 10.45430 0.03560 0.34053 保德信中國品牌基金-人民幣 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583 保德信中國品牌基金-美元 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.87000 10.80000 0.07000 0.64815 保德信台商全方位基金 34.18000 34.31000 -0.13000 -0.37890 保德信全球中小基金 29.15000 29.20000 -0.05000 -0.17123 保德信全球消費商機基金 17.08000 17.16000 -0.08000 -0.46620 保德信全球基礎建設基金 12.05000 12.03000 0.02000 0.16625 保德信全球資源基金 7.96000 7.97000 -0.01000 -0.12547 保德信全球醫療生化基金-美元 9.14000 9.22000 -0.08000 -0.86768 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.22000 29.49000 -0.27000 -0.91556 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.90080 9.91060 -0.00980 -0.09888 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.57800 10.58860 -0.01060 -0.10011 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.05980 9.07370 -0.01390 -0.15319 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.67020 9.68510 -0.01490 -0.15384 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.33650 8.35390 -0.01740 -0.20829 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80200 10.82450 -0.02250 -0.20786 保德信亞太基金 22.19000 22.40000 -0.21000 -0.93750 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.55980 8.56920 -0.00940 -0.10970 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.15580 11.16810 -0.01230 -0.11014 保德信店頭市場基金 31.65000 31.90000 -0.25000 -0.78370 保德信拉丁美洲基金 7.29000 7.40000 -0.11000 -1.48649 保德信金平衡基金 28.70000 28.72000 -0.02000 -0.06964 保德信金滿意基金 39.16000 39.13000 0.03000 0.07667 保德信科技島基金 24.12000 24.02000 0.10000 0.41632 保德信高成長基金 86.53000 86.42000 0.11000 0.12729 保德信第一基金 25.09000 25.16000 -0.07000 -0.27822 保德信貨幣市場基金 15.74660 15.74640 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.55620 10.54270 0.01350 0.12805 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.35880 10.35130 0.00750 0.07245 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.83200 10.81540 0.01660 0.15348 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.95170 9.94200 0.00970 0.09757 保德信新世紀基金 9.97000 10.05000 -0.08000 -0.79602 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.17700 8.20190 -0.02490 -0.30359 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.80110 10.83390 -0.03280 -0.30275 保德信新興趨勢組合基金 11.49000 11.54000 -0.05000 -0.43328 保德信瑞騰基金 15.53030 15.53000 0.00030 0.00193 保德信歐洲組合基金 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.78770 9.80430 -0.01660 -0.16931 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.93850 9.95460 -0.01610 -0.16173 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.70960 9.71690 -0.00730 -0.07513 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.77580 9.78290 -0.00710 -0.07258 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84600 9.85630 -0.01030 -0.10450 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.84620 9.85660 -0.01040 -0.10551 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83020 9.84830 -0.01810 -0.18379 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.83030 9.84850 -0.01820 -0.18480 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.85280 9.86330 -0.01050 -0.10646 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.72060 9.74230 -0.02170 -0.22274 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.66530 9.69340 -0.02810 -0.28989 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96260 1.97420 -0.01160 -0.58758 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63230 2.63500 -0.00270 -0.10247 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30890 0.31050 -0.00160 -0.51530 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45040 0.45080 -0.00040 -0.08873 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.73480 8.78120 -0.04640 -0.52840 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.88580 11.89600 -0.01020 -0.08574 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.60890 9.64970 -0.04080 -0.42281 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.61750 11.62480 -0.00730 -0.06280 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.11650 9.15230 -0.03580 -0.39116 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.04920 11.05280 -0.00360 -0.03257 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16920 10.19220 -0.02300 -0.22566 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.00780 10.02370 -0.01590 -0.15862 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.14300 10.15370 -0.01070 -0.10538 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.62590 10.63720 -0.01130 -0.10623 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.03700 10.03930 -0.00230 -0.02291 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.84620 9.86110 -0.01490 -0.15110 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07320 10.08840 -0.01520 -0.15067 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.78760 9.79380 -0.00620 -0.06331 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91650 9.92380 -0.00730 -0.07356 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.44110 10.53420 -0.09310 -0.88379 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.41550 6.47260 -0.05710 -0.88218 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.81730 10.85010 -0.03280 -0.30230 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63830 11.63820 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 18.43000 18.52000 -0.09000 -0.48596 施羅德樂活中小基金-I類型 4182.710004202.48000 -19.77000 -0.47044 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.64720 10.66700 -0.01980 -0.18562 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.91290 11.92720 -0.01430 -0.11989 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.17010 11.18570 -0.01560 -0.13946 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.55020 9.56800 -0.01780 -0.18604 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.21410 10.22630 -0.01220 -0.11930 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.02080 10.03480 -0.01400 -0.13951 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.94030 10.96070 -0.02040 -0.18612 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.75460 11.76870 -0.01410 -0.11981 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.71560 11.73200 -0.01640 -0.13979 柏瑞五國金勢力建設基金 6.67000 6.76000 -0.09000 -1.33136 柏瑞巨人基金 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64010 13.64000 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.01000 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柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.57270 9.59200 -0.01930 -0.20121 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.04240 10.05420 -0.01180 -0.11736 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.98470 9.99150 -0.00680 -0.06806 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.92320 9.93170 -0.00850 -0.08558 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.00720 10.01680 -0.00960 -0.09584 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.95010 9.96180 -0.01170 -0.11745 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.86680 9.87350 -0.00670 -0.06786 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.83120 9.83960 -0.00840 -0.08537 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.91530 9.92470 -0.00940 -0.09471 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.02320 10.03500 -0.01180 -0.11759 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.98470 9.99140 -0.00670 -0.06706 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.92320 9.93170 -0.00850 -0.08558 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.00720 10.01680 -0.00960 -0.09584 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.95010 9.96180 -0.01170 -0.11745 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.86680 9.87350 -0.00670 -0.06786 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.83120 9.83960 -0.00840 -0.08537 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.91530 9.92470 -0.00940 -0.09471 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.62160 10.65910 -0.03750 -0.35181 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85480 11.88990 -0.03510 -0.29521 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.32330 11.35930 -0.03600 -0.31692 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.16670 9.19910 -0.03240 -0.35221 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.95120 9.98060 -0.02940 -0.29457 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.82220 9.85340 -0.03120 -0.31664 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.33580 10.37230 -0.03650 -0.35190 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.03790 11.07060 -0.03270 -0.29538 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.93950 10.97430 -0.03480 -0.31710 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.16690 9.19920 -0.03230 -0.35112 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.95150 9.98100 -0.02950 -0.29556 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.82250 9.85380 -0.03130 -0.31764 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.34000 13.40000 -0.06000 -0.44776 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.49000 14.56000 -0.07000 -0.48077 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.85000 8.90000 -0.05000 -0.56180 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.68000 11.74000 -0.06000 -0.51107 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.10000 12.15000 -0.05000 -0.41152 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.48000 12.54000 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-0.02000 -0.20576 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.36960 11.39380 -0.02420 -0.21240 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.05760 11.07570 -0.01810 -0.16342 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.24510 10.26420 -0.01910 -0.18608 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.44450 8.46250 -0.01800 -0.21270 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.55900 9.57470 -0.01570 -0.16397 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.59770 9.61560 -0.01790 -0.18616 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.63650 10.65400 -0.01750 -0.16426 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.98460 10.00590 -0.02130 -0.21287 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.22860 10.24760 -0.01900 -0.18541 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.90330 9.91960 -0.01630 -0.16432 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.12430 9.14380 -0.01950 -0.21326 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.05500 9.06840 -0.01340 -0.14777 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.61980 9.63770 -0.01790 -0.18573 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.18750 12.25300 -0.06550 -0.53456 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.72370 11.78070 -0.05700 -0.48384 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.19080 11.24710 -0.05630 -0.50057 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.37640 7.41600 -0.03960 -0.53398 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.33350 9.37880 -0.04530 -0.48300 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.99040 10.04070 -0.05030 -0.50096 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.47660 10.53290 -0.05630 -0.53452 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.20860 11.26500 -0.05640 -0.50067 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.09930 10.14840 -0.04910 -0.48382 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.40680 9.45730 -0.05050 -0.53398 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.20310 10.25440 -0.05130 -0.50027 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.10190 11.11990 -0.01800 -0.16187 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.69950 11.71180 -0.01230 -0.10502 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.80190 10.81590 -0.01400 -0.12944 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.18960 9.20450 -0.01490 -0.16188 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.78480 9.79500 -0.01020 -0.10413 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.79850 9.81120 -0.01270 -0.12944 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.02770 11.03920 -0.01150 -0.10417 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.90540 9.92140 -0.01600 -0.16127 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.29260 10.30590 -0.01330 -0.12905 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.51300 9.52840 -0.01540 -0.16162 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.34230 9.35740 -0.01510 -0.16137 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.00390 10.01430 -0.01040 -0.10385 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.55960 9.57200 -0.01240 -0.12954 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.08000 18.14000 -0.06000 -0.33076 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.78000 16.86000 -0.08000 -0.47450 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.97260 12.98710 -0.01450 -0.11165 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.81620 10.85160 -0.03540 -0.32622 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.57940 11.61300 -0.03360 -0.28933 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.13010 12.16350 -0.03340 -0.27459 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.24720 11.28100 -0.03380 -0.29962 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.95320 9.98580 -0.03260 -0.32646 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.39210 10.42230 -0.03020 -0.28976 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.31510 10.34350 -0.02840 -0.27457 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.36850 10.39970 -0.03120 -0.30001 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.19010 10.21970 -0.02960 -0.28964 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.30940 10.34040 -0.03100 -0.29979 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.98000 13.84000 0.14000 1.01156 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.69000 30.34000 -0.65000 -2.14239 國泰大中華基金 20.68000 20.71000 -0.03000 -0.14486 國泰小龍基金 15.36000 15.27000 0.09000 0.58939 國泰中小成長基金 42.88000 42.74000 0.14000 0.32756 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.32670 4.33420 -0.00750 -0.17304 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.29000 20.24000 0.05000 0.24704 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.78480 0.78240 0.00240 0.30675 國泰中國內需增長基金美元級別 0.74510 0.74280 0.00230 0.30964 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08320 2.09540 -0.01220 -0.58223 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.68150 9.69620 -0.01470 -0.15161 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.34740 8.40160 -0.05420 -0.64512 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32380 0.32420 -0.00040 -0.12338 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.38780 11.38680 0.00100 0.00878 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.79140 1.78270 0.00870 0.48802 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.17380 10.17050 0.00330 0.03245 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34680 0.34650 0.00030 0.08658 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.76050 4.77270 -0.01220 -0.25562 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.31000 22.27000 0.04000 0.17961 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.74390 0.74230 0.00160 0.21555 國泰中港台基金人民幣級別 3.56290 3.56510 -0.00220 -0.06171 國泰中港台基金台幣級別 16.71000 16.64000 0.07000 0.42067 國泰中港台基金美元級別 0.56370 0.56140 0.00230 0.40969 國泰台灣貨幣市場基金 12.39850 12.39830 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 27.59000 27.58000 0.01000 0.03626 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.19430 2.20810 -0.01380 -0.62497 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34620 0.34670 -0.00050 -0.14422 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46190 0.46480 -0.00290 -0.62392 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.92000 12.89000 0.03000 0.23274 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46190 0.46050 0.00140 0.30402 國泰全球資源基金台幣級別 5.60000 5.59000 0.01000 0.17889 國泰全球資源基金美元級別 0.18550 0.18510 0.00040 0.21610 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41050 0.41040 0.00010 0.02437 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37350 0.37410 -0.00060 -0.16038 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43350 0.43340 0.00010 0.02307 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49270 0.49500 -0.00230 -0.46465 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.30000 19.29000 0.01000 0.05184 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.68000 20.60000 0.08000 0.38835 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.38250 2.39250 -0.01000 -0.41797 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.33050 11.32900 0.00150 0.01324 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.31790 10.35960 -0.04170 -0.40253 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37680 0.37660 0.00020 0.05311 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34320 0.34440 -0.00120 -0.34843 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49950 0.50160 -0.00210 -0.41866 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40340 0.40150 0.00190 0.47323 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.98000 18.06000 -0.08000 -0.44297 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60450 0.60690 -0.00240 -0.39545 國泰科技生化基金 35.94000 35.94000 0.00000 0.00000 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.83000 24.84000 -0.01000 -0.04026 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.30000 14.35000 -0.05000 -0.34843 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.80010 37.71960 0.08050 0.21342 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.80570 19.85560 -0.04990 -0.25131 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.95130 18.86390 0.08740 0.46332 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.87870 38.90580 -0.02710 -0.06966 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.83600 39.00740 -0.17140 -0.43940 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.15710 41.19900 -0.04190 -0.10170 國泰紐幣2021保本基金 11.94580 11.94120 0.00460 0.03852 國泰紐幣八年期保本基金 12.22310 12.21770 0.00540 0.04420 國泰紐幣保本基金 12.27420 12.27220 0.00200 0.01630 國泰高科技基金 12.77000 12.76000 0.01000 0.07837 國泰國泰基金台幣I級別 23.06000 23.00000 0.06000 0.26087 國泰國泰基金台幣級別 23.06000 23.00000 0.06000 0.26087 國泰富時中國A50基金 19.90000 20.06000 -0.16000 -0.79761 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33700 0.33700 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45630 0.45850 -0.00220 -0.47983 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35810 0.35820 -0.00010 -0.02792 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48490 0.48740 -0.00250 -0.51293 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34880 0.34890 -0.00010 -0.02866 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47240 0.47480 -0.00240 -0.50548 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.69650 10.72030 -0.02380 -0.22201 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.79500 7.84870 -0.05370 -0.68419 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36140 0.36210 -0.00070 -0.19332 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26210 0.26380 -0.00170 -0.64443 國泰新興市場基金台幣級別 12.03000 12.04000 -0.01000 -0.08306 國泰新興市場基金美元級別 0.40470 0.40470 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.13180 2.14960 -0.01780 -0.82806 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.42820 1.44760 -0.01940 -1.34015 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34660 0.34780 -0.00120 -0.34503 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37160 0.37290 -0.00130 -0.34862 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23450 0.23660 -0.00210 -0.88757 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.64600 10.68610 -0.04010 -0.37525 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.99970 7.06300 -0.06330 -0.89622 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.83000 14.86000 -0.03000 -0.20188 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.17000 32.07000 0.10000 0.31182 國泰價值卓越基金 15.24000 15.23000 0.01000 0.06566 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.07000 11.13000 -0.06000 -0.53908 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39130 0.39330 -0.00200 -0.50852 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.99960 0.00000 39.99960 0.00000 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.06340 12.07520 -0.01180 -0.09772 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41120 0.41150 -0.00030 -0.07290 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.59050 9.60640 -0.01590 -0.16551 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.59290 8.58610 0.00680 0.07920 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.54390 10.56130 -0.01740 -0.16475 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.54180 9.53420 0.00760 0.07971 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.08510 11.08410 0.00100 0.00902 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13970 10.14240 -0.00270 -0.02662 第一金大中華基金 26.30000 26.58000 -0.28000 -1.05342 第一金小型精選基金 37.39000 37.90000 -0.51000 -1.34565 第一金中國世紀基金-人民幣 14.03000 14.11000 -0.08000 -0.56697 第一金中國世紀基金-美元 9.49930 9.51550 -0.01620 -0.17025 第一金中國世紀基金-美元-N 9.50060 9.53820 -0.03760 -0.39420 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 第一金中概平衡基金 24.83000 25.02000 -0.19000 -0.75939 第一金台灣貨幣市場基金 15.23030 15.23010 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.62600 177.62400 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.52190 13.50680 0.01510 0.11180 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.52240 13.50710 0.01530 0.11327 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.52000 12.52000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.53000 12.52000 0.01000 0.07987 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.88360 9.90180 -0.01820 -0.18380 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88550 9.90270 -0.01720 -0.17369 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.39500 9.41590 -0.02090 -0.22196 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.41870 9.43950 -0.02080 -0.22035 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.25550 10.27340 -0.01790 -0.17424 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.75380 9.77550 -0.02170 -0.22198 第一金全球大趨勢基金 22.73000 22.75000 -0.02000 -0.08791 第一金全球不動產證券化基金A 7.99610 8.03430 -0.03820 -0.47546 第一金全球不動產證券化基金B 5.73720 5.76460 -0.02740 -0.47531 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.42850 9.40570 0.02280 0.24241 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.42960 9.40680 0.02280 0.24238 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.66580 9.64260 0.02320 0.24060 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.66700 9.64390 0.02310 0.23953 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.61210 8.62110 -0.00900 -0.10440 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.07590 10.08640 -0.01050 -0.10410 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.74520 9.75380 -0.00860 -0.08817 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.05080 8.05740 -0.00660 -0.08191 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.87850 8.88890 -0.01040 -0.11700 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.87870 8.88910 -0.01040 -0.11700 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.01200 11.02270 -0.01070 -0.09707 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.01290 11.02350 -0.01060 -0.09616 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95150 9.96030 -0.00880 -0.08835 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.62970 14.64680 -0.01710 -0.11675 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.45470 14.41280 0.04190 0.29071 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.47260 14.43050 0.04210 0.29174 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.15000 13.12000 0.03000 0.22866 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.18000 13.15000 0.03000 0.22814 第一金亞洲科技基金 20.63000 20.71000 -0.08000 -0.38629 第一金亞洲新興市場基金 13.96000 14.00000 -0.04000 -0.28571 第一金店頭市場基金 9.69000 9.80000 -0.11000 -1.12245 第一金創新趨勢基金 23.92000 23.97000 -0.05000 -0.20859 第一金電子基金 32.54000 32.90000 -0.36000 -1.09422 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.00000 18.98000 0.02000 0.10537 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.48000 20.51000 -0.03000 -0.14627 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.91000 9.84000 0.07000 0.71138 統一大中華中小基金(美元) 9.81000 9.73000 0.08000 0.82220 統一大中華中小基金(新台幣) 13.98000 13.87000 0.11000 0.79308 統一大滿貫基金 31.98000 31.88000 0.10000 0.31368 統一大龍印基金 16.51000 16.58000 -0.07000 -0.42220 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 統一大龍騰中國基金(美元) 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.72000 10.65000 0.07000 0.65728 統一中小基金 24.85000 24.87000 -0.02000 -0.08042 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.60140 9.62680 -0.02540 -0.26385 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.69960 9.72210 -0.02250 -0.23143 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.22030 9.24310 -0.02280 -0.24667 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.18870 11.21840 -0.02970 -0.26474 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.21890 11.24480 -0.02590 -0.23033 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.67230 10.69870 -0.02640 -0.24676 統一台灣動力基金 16.22000 16.20000 0.02000 0.12346 統一全天候基金 105.63000 105.77000 -0.14000 -0.13236 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.51610 8.56440 -0.04830 -0.56396 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.90560 8.95320 -0.04760 -0.53165 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.76130 8.79500 -0.03370 -0.38317 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.67810 8.72740 -0.04930 -0.56489 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.07500 9.12350 -0.04850 -0.53159 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.92790 8.96230 -0.03440 -0.38383 統一全球債券組合基金 12.00900 12.03750 -0.02850 -0.23676 統一全球新科技基金(人民幣) 14.73000 14.68000 0.05000 0.34060 統一全球新科技基金(美元) 15.00000 14.93000 0.07000 0.46885 統一全球新科技基金(新台幣) 13.86000 13.80000 0.06000 0.43478 統一亞太基金 26.22000 26.31000 -0.09000 -0.34208 統一亞洲大金磚基金 12.70000 12.76000 -0.06000 -0.47022 統一奔騰基金 56.71000 56.74000 -0.03000 -0.05287 統一強棒貨幣市場基金 16.63830 16.63820 0.00010 0.00060 統一強漢基金(人民幣) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 統一強漢基金(美元) 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 統一強漢基金(新台幣) 24.47000 24.40000 0.07000 0.28689 統一統信基金 31.23000 31.25000 -0.02000 -0.06400 統一黑馬基金 57.45000 57.56000 -0.11000 -0.19110 統一新亞洲科技能源基金 19.12000 19.15000 -0.03000 -0.15666 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.29570 8.32650 -0.03080 -0.36990 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.36020 10.39860 -0.03840 -0.36928 統一經建基金 44.82000 44.86000 -0.04000 -0.08917 統一龍馬基金 65.49000 65.49000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.12000 20.98000 0.14000 0.66730 野村中小基金 47.33000 47.66000 -0.33000 -0.69240 野村中國機會基金 14.05000 14.09000 -0.04000 -0.28389 野村巴西基金 6.06000 6.11000 -0.05000 -0.81833 野村台灣高股息基金 21.80000 21.84000 -0.04000 -0.18315 野村台灣運籌基金 35.58000 35.89000 -0.31000 -0.86375 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.69760 9.70450 -0.00690 -0.07110 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.69220 9.70080 -0.00860 -0.08865 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.70830 9.71020 -0.00190 -0.01957 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.77910 9.78590 -0.00680 -0.06949 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.75530 9.76330 -0.00800 -0.08194 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.73600 9.74000 -0.00400 -0.04107 野村平衡基金 18.64000 18.70000 -0.06000 -0.32086 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.86000 12.89000 -0.03000 -0.23274 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 野村全球生技醫療基金 15.46000 15.58000 -0.12000 -0.77022 野村全球品牌基金 27.42000 27.55000 -0.13000 -0.47187 野村全球氣候變遷基金 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.76000 12.83000 -0.07000 -0.54560 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.10000 11.15000 -0.05000 -0.44843 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.86000 18.96000 -0.10000 -0.52743 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.00000 12.05000 -0.05000 -0.41494 野村全球短期收益基金-美元計價 10.56830 10.57960 -0.01130 -0.10681 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.39980 10.41220 -0.01240 -0.11909 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.58880 9.59340 -0.00460 -0.04795 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.34100 9.34790 -0.00690 -0.07381 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.82150 8.83020 -0.00870 -0.09853 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.96120 10.96640 -0.00520 -0.04742 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.49620 10.50400 -0.00780 -0.07426 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.96100 9.97080 -0.00980 -0.09829 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.19650 11.22240 -0.02590 -0.23079 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.77930 10.80710 -0.02780 -0.25724 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.36030 10.39010 -0.02980 -0.28681 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.40980 10.43560 -0.02580 -0.24723 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.53670 10.56420 -0.02750 -0.26031 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.85360 9.87990 -0.02630 -0.26620 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.52290 9.55260 -0.02970 -0.31091 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.67840 9.70530 -0.02690 -0.27717 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.80100 11.83030 -0.02930 -0.24767 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.72780 12.76140 -0.03360 -0.26329 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.87840 10.90740 -0.02900 -0.26587 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.51680 10.54950 -0.03270 -0.30997 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.91540 10.94550 -0.03010 -0.27500 野村成長基金 27.64000 27.70000 -0.06000 -0.21661 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.74240 9.77420 -0.03180 -0.32535 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.73960 9.77390 -0.03430 -0.35093 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.64870 9.68710 -0.03840 -0.39640 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.90830 9.94070 -0.03240 -0.32593 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.87130 9.90600 -0.03470 -0.35029 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.78230 9.82130 -0.03900 -0.39710 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.28000 9.37000 -0.09000 -0.96051 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.17000 13.29000 -0.12000 -0.90293 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.05220 10.07300 -0.02080 -0.20649 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.97710 9.99910 -0.02200 -0.22002 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.87020 9.89530 -0.02510 -0.25366 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.40680 10.42840 -0.02160 -0.20713 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.27490 10.29750 -0.02260 -0.21947 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.16980 10.19560 -0.02580 -0.25305 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.97300 8.99920 -0.02620 -0.29114 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.73890 9.76540 -0.02650 -0.27137 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.62180 9.65030 -0.02850 -0.29533 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.38100 13.42000 -0.03900 -0.29061 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.53740 12.57140 -0.03400 -0.27046 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.27780 10.30820 -0.03040 -0.29491 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.26280 10.27400 -0.01120 -0.10901 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.94740 9.96140 -0.01400 -0.14054 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.39000 9.40540 -0.01540 -0.16374 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.96060 10.97850 -0.01790 -0.16305 野村泰國基金 44.60000 44.62000 -0.02000 -0.04482 野村高科技基金 10.86000 10.78000 0.08000 0.74212 野村貨幣市場基金 16.24550 16.24530 0.00020 0.00123 野村新馬基金 17.18000 17.21000 -0.03000 -0.17432 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.00720 8.03030 -0.02310 -0.28766 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.69130 11.72510 -0.03380 -0.28827 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.26000 7.30000 -0.04000 -0.54795 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.15000 9.34000 -0.19000 -2.03426 野村精選貨幣市場基金 12.06940 12.06930 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.20000 12.26000 -0.06000 -0.48940 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.70000 11.75000 -0.05000 -0.42553 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.29000 11.37000 -0.08000 -0.70361 野村歐洲高股息基金季配型 8.37000 8.43000 -0.06000 -0.71174 野村歐洲高股息基金累積型 11.81000 11.90000 -0.09000 -0.75630 野村積極成長基金 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094 野村優質基金 32.40000 32.46000 -0.06000 -0.18484 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.69270 8.69580 -0.00310 -0.03565 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.06130 8.06460 -0.00330 -0.04092 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.88080 7.88770 -0.00690 -0.08748 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.52640 11.53040 -0.00400 -0.03469 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50220 10.50640 -0.00420 -0.03998 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.29540 10.30440 -0.00900 -0.08734 野村環球基金-人民幣計價 15.07000 15.09000 -0.02000 -0.13254 野村環球基金-美元計價 11.99000 12.01000 -0.02000 -0.16653 野村環球基金-新臺幣計價 16.20000 16.23000 -0.03000 -0.18484 野村鴻利基金 21.49000 21.55000 -0.06000 -0.27842 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84760 16.84750 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.54000 19.77000 -0.23000 -1.16338 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.42000 9.69000 -0.27000 -2.78638 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.13000 13.20000 -0.07000 -0.53030 野村鑫平衡組合基金 14.53000 14.60000 -0.07000 -0.47945 野村鑫全球債券組合基金 13.15650 13.18050 -0.02400 -0.18209 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.78780 9.82310 -0.03530 -0.35936 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.78510 9.81820 -0.03310 -0.33713 凱基台商天下基金 13.44000 13.52000 -0.08000 -0.59172 凱基台灣精五門基金 20.42000 20.42000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.73300 10.75740 -0.02440 -0.22682 凱基亞太高股息基金 13.15000 13.18000 -0.03000 -0.22762 凱基亞洲四金磚基金 17.77000 17.89000 -0.12000 -0.67077 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.49000 13.60000 -0.11000 -0.80882 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.18710 13.27440 -0.08730 -0.65766 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.55000 12.64000 -0.09000 -0.71203 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52930 11.52920 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.26000 26.40000 -0.14000 -0.53030 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.24000 20.16000 0.08000 0.39683 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.31890 20.22710 0.09180 0.45385 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.33000 18.44000 -0.11000 -0.59653 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.13520 18.24240 -0.10720 -0.58764 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.08970 10.09360 -0.00390 -0.03864 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.04660 8.04970 -0.00310 -0.03851 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.96000 7.99000 -0.03000 -0.37547 凱基資源國基金 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.90000 10.95000 -0.05000 -0.45662 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.48680 11.52370 -0.03690 -0.32021 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.86410 10.84280 0.02130 0.19644 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 凱基護城河基金-台幣計價A 12.47000 12.51000 -0.04000 -0.31974 凱基護城河基金-美元計價B 12.65480 12.69180 -0.03700 -0.29153 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.26000 15.34000 -0.08000 -0.52151 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 29.13000 28.87000 0.26000 0.90059 富邦NASDAQ-100基金 27.13000 27.13000 0.00000 0.00000 富邦上証180基金 30.92000 31.08000 -0.16000 -0.51480 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23470 0.23330 0.00140 0.60009 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.98000 6.95000 0.03000 0.43165 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.28000 7.21000 0.07000 0.97087 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.48000 41.33000 -0.85000 -2.05662 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.68870 11.74500 -0.05630 -0.47935 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.06900 11.10590 -0.03690 -0.33226 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.79410 10.80440 -0.01030 -0.09533 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.33550 10.38530 -0.04980 -0.47952 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.70860 9.74090 -0.03230 -0.33159 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.47670 9.48570 -0.00900 -0.09488 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.73170 20.71170 0.02000 0.09656 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.22560 11.22460 0.00100 0.00891 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.73280 10.68630 0.04650 0.43514 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.89930 12.94570 -0.04640 -0.35842 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.91110 1.91730 -0.00620 -0.32337 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.60950 9.64410 -0.03460 -0.35877 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.47100 1.47580 -0.00480 -0.32525 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.57900 11.58160 -0.00260 -0.02245 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74290 1.74060 0.00230 0.13214 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10210 10.10440 -0.00230 -0.02276 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53990 1.53780 0.00210 0.13656 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.80000 42.04000 -0.24000 -0.57088 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.25000 45.26000 -0.01000 -0.02209 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.80000 48.62000 0.18000 0.37022 富邦台灣心基金 21.43000 21.44000 -0.01000 -0.04664 富邦台灣釆吉50基金 45.70000 45.48000 0.22000 0.48373 富邦台灣科技指數基金 50.09000 49.60000 0.49000 0.98790 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29390 0.29270 0.00120 0.40998 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.94000 8.90000 0.04000 0.44944 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.31870 2.32840 -0.00970 -0.41660 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34080 0.34060 0.00020 0.05872 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.66340 10.65470 0.00870 0.08165 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02370 2.03190 -0.00820 -0.40356 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32910 0.32890 0.00020 0.06081 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.24830 9.24070 0.00760 0.08224 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.08000 23.17000 -0.09000 -0.38843 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.76000 14.69000 0.07000 0.47651 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.05000 29.33000 -0.28000 -0.95465 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62080 15.62060 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 62.77000 62.85000 -0.08000 -0.12729 富邦科技基金 23.69000 23.66000 0.03000 0.12680 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.00240 39.16570 -0.16330 -0.41695 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.16050 38.14320 0.01730 0.04536 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.66320 37.66010 0.00310 0.00823 富邦恒生國企ETF基金 21.08000 21.32000 -0.24000 -1.12570 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.17000 13.08000 0.09000 0.68807 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 32.06000 32.53000 -0.47000 -1.44482 富邦高成長基金 23.80000 23.90000 -0.10000 -0.41841 富邦基金 12.77000 12.82000 -0.05000 -0.39002 富邦深証100基金 11.11000 11.16000 -0.05000 -0.44803 富邦富時歐洲ETF基金 20.74000 20.92000 -0.18000 -0.86042 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40120 0.40160 -0.00040 -0.09960 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.19260 12.20210 -0.00950 -0.07786 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.56460 9.57200 -0.00740 -0.07731 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30260 0.30290 -0.00030 -0.09904 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.94440 8.95140 -0.00700 -0.07820 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.77010 9.76490 0.00520 0.05325 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.95190 9.95200 -0.00010 -0.00100 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.77010 9.76490 0.00520 0.05325 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.95190 9.95200 -0.00010 -0.00100 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.26000 19.31000 -0.05000 -0.25893 富邦精準基金 44.75000 44.88000 -0.13000 -0.28966 富邦精銳中小基金 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000 富邦臺灣公司治理100基金 20.65000 20.57000 0.08000 0.38892 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.04000 8.05000 -0.01000 -0.12422 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.94000 13.90000 0.04000 0.28777 富邦標普美國特別股ETF基金 19.35000 19.39000 -0.04000 -0.20629 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.18370 10.24240 -0.05870 -0.57311 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.13020 11.12660 0.00360 0.03235 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.84200 10.84520 -0.00320 -0.02951 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.00280 10.06040 -0.05760 -0.57254 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.88840 10.88480 0.00360 0.03307 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.58480 10.58790 -0.00310 -0.02928 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.10000 29.07000 0.03000 0.10320 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.04110 9.17410 -0.13300 -1.44973 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.52850 9.61880 -0.09030 -0.93879 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.36820 9.45820 -0.09000 -0.95156 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.86390 9.89660 -0.03270 -0.33042 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.81730 9.85000 -0.03270 -0.33198 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.65220 9.68470 -0.03250 -0.33558 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.70460 9.73700 -0.03240 -0.33275 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.56880 8.69930 -0.13050 -1.50012 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.53910 9.58670 -0.04760 -0.49652 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14660 9.19430 -0.04770 -0.51880 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.49120 10.49750 -0.00630 -0.06001 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.20010 10.20600 -0.00590 -0.05781 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.83770 9.84380 -0.00610 -0.06197 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.25390 9.30150 -0.04760 -0.51175 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.64790 9.65370 -0.00580 -0.06008 富達卓越領航全球組合基金 14.63000 14.78000 -0.15000 -1.01488 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.81440 8.91010 -0.09570 -1.07406 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.46390 9.51610 -0.05220 -0.54854 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.27520 9.32740 -0.05220 -0.55964 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.88290 9.89340 -0.01050 -0.10613 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.79200 9.80250 -0.01050 -0.10712 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.62880 9.63940 -0.01060 -0.10997 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.34320 9.39530 -0.05210 -0.55453 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.66460 9.67490 -0.01030 -0.10646 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.04000 10.13000 -0.09000 -0.88845 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.66000 11.71000 -0.05000 -0.42699 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.59290 9.62220 -0.02930 -0.30450 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.31620 9.33220 -0.01600 -0.17145 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.80590 8.82360 -0.01770 -0.20060 富蘭克林華美中華基金 14.19000 14.25000 -0.06000 -0.42105 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.82000 19.80000 0.02000 0.10101 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.67000 19.67000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.98000 11.06000 -0.08000 -0.72333 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.02750 8.01310 0.01440 0.17971 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.27970 9.26100 0.01870 0.20192 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.87850 9.85860 0.01990 0.20185 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.33150 9.31480 0.01670 0.17928 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.99370 11.00580 -0.01210 -0.10994 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.83750 8.84720 -0.00970 -0.10964 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.31920 9.32940 -0.01020 -0.10933 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.96570 12.98130 -0.01560 -0.12017 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.37180 10.38430 -0.01250 -0.12037 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.08630 10.09940 -0.01310 -0.12971 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.75720 7.76730 -0.01010 -0.13003 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.27400 9.28600 -0.01200 -0.12923 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.53940 10.55600 -0.01660 -0.15726 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.57120 7.58310 -0.01190 -0.15693 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.06820 9.08250 -0.01430 -0.15745 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.38990 10.40620 -0.01630 -0.15664 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.81070 7.82300 -0.01230 -0.15723 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.29350 8.30440 -0.01090 -0.13126 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.43280 9.44310 -0.01030 -0.10907 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.09460 10.10560 -0.01100 -0.10885 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.64530 12.66200 -0.01670 -0.13189 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.86000 9.98000 -0.12000 -1.20240 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.77000 9.89000 -0.12000 -1.21335 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.83000 8.90000 -0.07000 -0.78652 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 9.98000 10.06000 -0.08000 -0.79523 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.46000 8.56000 -0.10000 -1.16822 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.45000 10.57000 -0.12000 -1.13529 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.60000 8.63000 -0.03000 -0.34762 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.15000 11.19000 -0.04000 -0.35746 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.75670 12.78920 -0.03250 -0.25412 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 富蘭克林華美第一富基金 38.85000 38.74000 0.11000 0.28394 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28910 10.28900 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.96000 13.02000 -0.06000 -0.46083 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.61000 14.62000 -0.01000 -0.06840 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.71060 7.71870 -0.00810 -0.10494 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.09400 11.18550 -0.09150 -0.81802 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.91540 9.95490 -0.03950 -0.39679 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.13890 11.18320 -0.04430 -0.39613 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.15790 7.18670 -0.02880 -0.40074 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.47100 9.50680 -0.03580 -0.37657 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.41880 10.45820 -0.03940 -0.37674 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.76620 10.80950 -0.04330 -0.40057 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.72000 19.75000 -0.03000 -0.15190 復華人民幣貨幣市場基金 11.52670 11.52580 0.00090 0.00781 復華人生目標基金 36.71190 36.73240 -0.02050 -0.05581 復華大中華中小策略基金 9.76000 9.84000 -0.08000 -0.81301 復華中小精選基金 68.21000 68.49000 -0.28000 -0.40882 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.72000 11.80000 -0.08000 -0.67797 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.84000 10.91000 -0.07000 -0.64161 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132 復華台灣智能基金 11.50000 11.52000 -0.02000 -0.17361 復華全方位基金 27.74000 27.91000 -0.17000 -0.60910 復華全球大趨勢基金-美元 12.96000 12.96000 0.00000 0.00000 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.62000 19.63000 -0.01000 -0.05094 復華全球平衡基金-新臺幣 19.86000 19.89000 -0.03000 -0.15083 復華全球物聯網科技基金-美元 15.57000 15.50000 0.07000 0.45161 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.43000 14.37000 0.06000 0.41754 復華全球原物料基金 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 復華全球消費基金-新臺幣 13.38000 13.36000 0.02000 0.14970 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47650 11.47890 -0.00240 -0.02091 復華全球債券基金 13.59240 13.58080 0.01160 0.08541 復華全球債券組合基金 14.64000 14.66000 -0.02000 -0.13643 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.91000 14.02000 -0.11000 -0.78459 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808 復華全球戰略配置強基金-美元 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 復華有利貨幣市場基金 13.42080 13.42070 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 13.63000 13.68000 -0.05000 -0.36550 復華亞太成長基金 14.40000 14.33000 0.07000 0.48849 復華亞太神龍科技基金-美元 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 復華東協世紀基金 13.47000 13.56000 -0.09000 -0.66372 復華南非幣長期收益基金A 13.38000 13.40000 -0.02000 -0.14925 復華南非幣長期收益基金B 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696 復華南非幣短期收益基金A 13.42000 13.42000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515 復華美國新星基金-新臺幣 11.82000 11.80000 0.02000 0.16949 復華恒生基金 21.29000 21.56000 -0.27000 -1.25232 復華恒生單日反向一倍基金 8.38000 8.31000 0.07000 0.84236 復華恒生單日正向二倍基金 35.04000 35.70000 -0.66000 -1.84874 復華神盾基金 25.17340 25.19030 -0.01690 -0.06709 復華高成長基金 62.30000 62.57000 -0.27000 -0.43152 復華高益策略組合基金 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.38070 14.38060 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 18.36000 18.28000 0.08000 0.43764 復華富時台灣高股息低波動基金 49.22000 49.36000 -0.14000 -0.28363 復華復華基金 19.70000 19.79000 -0.09000 -0.45478 復華華人世紀基金 19.10000 19.10000 0.00000 0.00000 復華傳家二號基金 28.54250 28.62330 -0.08080 -0.28229 復華傳家基金 23.84980 23.76310 0.08670 0.36485 復華奧林匹克全球組合基金 14.78000 14.81000 -0.03000 -0.20257 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.53000 11.57000 -0.04000 -0.34572 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.95000 14.00000 -0.05000 -0.35714 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 復華新興人民幣短期收益基金 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 復華新興市場10年期以上債券基金 18.40000 18.49000 -0.09000 -0.48675 復華新興市場高收益債券基金A 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 復華新興市場高收益債券基金B 6.01000 6.02000 -0.01000 -0.16611 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.75000 13.75000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 復華滬深300 A股基金 23.52000 23.64000 -0.12000 -0.50761 復華數位經濟基金 55.37000 55.08000 0.29000 0.52651 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.26000 11.33000 -0.07000 -0.61783 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.83740 9.85560 -0.01820 -0.18467 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.68550 9.70580 -0.02030 -0.20915 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.99180 10.01030 -0.01850 -0.18481 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.80690 9.82740 -0.02050 -0.20860 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.80050 9.81980 -0.01930 -0.19654 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.94830 9.97320 -0.02490 -0.24967 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.82430 9.85590 -0.03160 -0.32062 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.97140 10.00880 -0.03740 -0.37367 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.82340 9.85490 -0.03150 -0.31964 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.97420 10.01160 -0.03740 -0.37357 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.26730 9.27700 -0.00970 -0.10456 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.06380 9.04090 0.02290 0.25329 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.71500 8.69760 0.01740 0.20006 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.38450 11.39640 -0.01190 -0.10442 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.14780 11.11960 0.02820 0.25361 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.84200 10.82050 0.02150 0.19870 景順主流基金 18.39000 18.47000 -0.08000 -0.43313 景順台灣科技基金 32.50000 32.55000 -0.05000 -0.15361 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 景順全球科技基金 20.29000 20.28000 0.01000 0.04931 景順全球康健基金 17.04000 17.15000 -0.11000 -0.64140 景順貨幣市場基金 15.92040 15.92030 0.00010 0.00063 景順潛力基金 33.74000 33.89000 -0.15000 -0.44261 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.96000 14.91000 0.05000 0.33535 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.49000 13.45000 0.04000 0.29740 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.71880 8.72620 -0.00740 -0.08480 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.35650 8.35240 0.00410 0.04909 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.01900 11.02840 -0.00940 -0.08523 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.53550 10.53020 0.00530 0.05033 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.29000 8.23000 0.06000 0.72904 華南永昌中國A股基金(美元) 8.61000 8.56000 0.05000 0.58411 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.16000 12.10000 0.06000 0.49587 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.51270 9.52560 -0.01290 -0.13542 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.35950 9.37730 -0.01780 -0.18982 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.72590 9.73910 -0.01320 -0.13554 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.57090 9.58910 -0.01820 -0.18980 華南永昌永昌基金 18.93000 19.14000 -0.21000 -1.09718 華南永昌全球亨利組合基金 14.27750 14.30210 -0.02460 -0.17200 華南永昌全球神農水資源基金 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 華南永昌全球精品基金 15.34000 15.40000 -0.06000 -0.38961 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.57000 13.59000 -0.02000 -0.14717 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.03000 13.05000 -0.02000 -0.15326 華南永昌物聯網精選基金 11.79000 11.83000 -0.04000 -0.33812 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18380 16.18360 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.15890 24.31800 -0.15910 -0.65425 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92260 11.92250 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17120 10.17600 -0.00480 -0.04717 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.52750 10.48760 0.03990 0.38045 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.92920 9.93390 -0.00470 -0.04731 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.24480 10.20610 0.03870 0.37918 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.03890 10.04740 -0.00850 -0.08460 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.32570 10.29070 0.03500 0.34011 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.89670 9.90500 -0.00830 -0.08380 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.17520 10.14080 0.03440 0.33922 華頓中小型基金 24.64000 24.57000 0.07000 0.28490 華頓中國多重機會平衡基金 12.48760 12.48610 0.00150 0.01201 華頓台灣基金 27.62000 27.71000 -0.09000 -0.32479 華頓平安貨幣市場基金 11.50480 11.50470 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.22000 17.22000 0.00000 0.00000 華頓全球高收益債券基金A 13.35570 13.39090 -0.03520 -0.26287 華頓全球高收益債券基金B 8.41630 8.43850 -0.02220 -0.26308 華頓全球黑鑽油源基金 6.00000 6.03000 -0.03000 -0.49751 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.90960 2.89750 0.01210 0.41760 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.64270 13.54570 0.09700 0.71609 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.45870 0.45520 0.00350 0.76889 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.74590 11.72330 0.02260 0.19278 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.69040 10.67500 0.01540 0.14426 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.94910 10.89570 0.05340 0.49010 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.95830 9.90970 0.04860 0.49043 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.58640 11.52360 0.06280 0.54497 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.63120 10.57280 0.05840 0.55236 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.08000 12.03000 0.05000 0.41563 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.90000 10.82000 0.08000 0.73937 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.13000 12.03000 0.10000 0.83126 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41840 2.42390 -0.00550 -0.22691 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96130 1.96910 -0.00780 -0.39612 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.19260 12.17810 0.01450 0.11907 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.02330 10.01140 0.01190 0.11886 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38060 0.38010 0.00050 0.13154 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32380 0.32330 0.00050 0.15466 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.41000 3.43000 -0.02000 -0.58309 匯豐中國動力基金(台幣) 16.00000 16.03000 -0.03000 -0.18715 匯豐中國動力基金(美元) 0.54000 0.54000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 17.94000 18.02000 -0.08000 -0.44395 匯豐台灣精典基金 23.24000 23.21000 0.03000 0.12925 匯豐全球趨勢組合基金 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000 匯豐全球關鍵資源基金 8.23000 8.26000 -0.03000 -0.36320 匯豐安富基金 24.83000 24.80000 0.03000 0.12097 匯豐成功基金 38.65000 38.79000 -0.14000 -0.36092 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.33000 11.38000 -0.05000 -0.43937 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.38000 11.42000 -0.04000 -0.35026 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.11000 11.16000 -0.05000 -0.44803 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.44480 2.45620 -0.01140 -0.46413 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.24080 2.25230 -0.01150 -0.51059 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.71110 11.72640 -0.01530 -0.13047 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.16880 8.18400 -0.01520 -0.18573 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38620 0.38660 -0.00040 -0.10347 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34880 0.34920 -0.00040 -0.11455 匯豐拉丁美洲基金 7.89000 7.99000 -0.10000 -1.25156 匯豐金磚動力基金 14.63000 14.73000 -0.10000 -0.67889 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97210 14.97200 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.18000 5.14000 0.04000 0.77821 匯豐新鑽動力基金 11.25000 11.39000 -0.14000 -1.22915 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.57650 5.56130 0.01520 0.27332 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.10530 9.09020 0.01510 0.16611 匯豐龍鳳基金-A類型 49.80000 49.71000 0.09000 0.18105 匯豐龍鳳基金-I類型 49.80000 49.71000 0.09000 0.18105 匯豐龍騰電子基金 36.08000 35.97000 0.11000 0.30581 匯豐雙高收益債券組合基金 12.29620 12.32250 -0.02630 -0.21343 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.49000 19.51000 -0.02000 -0.10251 新光中國成長基金(人民幣) 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 新光中國成長基金(美元) 12.24000 12.26000 -0.02000 -0.16313 新光中國成長基金(新臺幣) 11.77000 11.79000 -0.02000 -0.16964 新光台灣富貴基金 23.07000 23.08000 -0.01000 -0.04333 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.30000 11.38000 -0.08000 -0.70299 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.61000 10.69000 -0.08000 -0.74836 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94260 9.93360 0.00900 0.09060 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.36070 9.36270 -0.00200 -0.02136 新光全球債券基金(B配息)美元 9.65220 9.64350 0.00870 0.09022 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.07800 9.07990 -0.00190 -0.02093 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 新光吉星貨幣市場基金 15.42530 15.42510 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 新光多重資產基金(A累積)美元 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 新光亞洲精選基金-美金 24.51000 24.58000 -0.07000 -0.28478 新光亞洲精選基金-新台幣 23.93000 24.02000 -0.09000 -0.37469 新光兩岸優勢基金 13.35000 13.39000 -0.04000 -0.29873 新光店頭基金 25.18000 25.31000 -0.13000 -0.51363 新光南非幣保本基金 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 15.09000 15.05000 0.04000 0.26578 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.76300 9.78100 -0.01800 -0.18403 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.06900 10.08690 -0.01790 -0.17746 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.72260 9.73460 -0.01200 -0.12327 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.37530 9.39260 -0.01730 -0.18419 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.68250 9.69980 -0.01730 -0.17835 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.34330 9.35460 -0.01130 -0.12080 新光澳幣十年期保本基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.00350 10.02050 -0.01700 -0.16965 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.00310 10.02010 -0.01700 -0.16966 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.91220 9.92630 -0.01410 -0.14205 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.91220 9.92630 -0.01410 -0.14205 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.91030 9.92210 -0.01180 -0.11893 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.91010 9.92180 -0.01170 -0.11792 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.88760 9.89890 -0.01130 -0.11415 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.89010 9.90140 -0.01130 -0.11413 瑞銀全球創新趨勢基金 7.18000 7.18000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.89780 9.92810 -0.03030 -0.30519 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.68750 9.71710 -0.02960 -0.30462 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.88250 9.91020 -0.02770 -0.27951 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.70670 9.73390 -0.02720 -0.27944 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.77420 9.80560 -0.03140 -0.32023 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.01310 10.04510 -0.03200 -0.31856 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.83030 13.87410 -0.04380 -0.31570 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.67440 8.70190 -0.02750 -0.31602 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.36070 36.33640 0.02430 0.06688 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.84850 36.82580 0.02270 0.06164 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.45550 38.48170 -0.02620 -0.06808 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.08640 11.08540 0.00100 0.00902 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30650 10.30930 -0.00280 -0.02716 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.99520 13.02570 -0.03050 -0.23415 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.51240 10.53520 -0.02280 -0.21642 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 群益大印度基金-人民幣 13.11990 13.21350 -0.09360 -0.70837 群益大印度基金-美元 13.35400 13.44690 -0.09290 -0.69087 群益大印度基金-新臺幣 12.21000 12.30000 -0.09000 -0.73171 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.18820 12.26660 -0.07840 -0.63913 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.72040 12.80000 -0.07960 -0.62188 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.52000 11.60000 -0.08000 -0.68966 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.41710 11.49060 -0.07350 -0.63965 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.87320 10.94130 -0.06810 -0.62241 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.78030 9.84320 -0.06290 -0.63902 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.35230 9.41080 -0.05850 -0.62163 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.53430 9.59570 -0.06140 -0.63987 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.42230 9.48120 -0.05890 -0.62123 群益中小型股基金 47.26000 47.24000 0.02000 0.04234 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.83140 9.84120 -0.00980 -0.09958 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.87830 9.88640 -0.00810 -0.08193 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.93480 8.94700 -0.01220 -0.13636 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.77800 8.78670 -0.00870 -0.09901 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.81950 8.82670 -0.00720 -0.08157 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.97790 7.98880 -0.01090 -0.13644 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.42400 11.44410 -0.02010 -0.17564 群益中國高收益債券基金-美元 11.24030 11.26300 -0.02270 -0.20154 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.54810 10.57130 -0.02320 -0.21946 群益中國新機會基金N-人民幣 9.34400 9.34730 -0.00330 -0.03530 群益中國新機會基金N-美元 9.28600 9.28760 -0.00160 -0.01723 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 群益中國新機會基金-人民幣 8.28700 8.28980 -0.00280 -0.03378 群益中國新機會基金-美元 9.92910 9.93080 -0.00170 -0.01712 群益中國新機會基金-新臺幣 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 群益平衡王基金 19.12110 19.12210 -0.00100 -0.00523 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.99000 8.00000 -0.01000 -0.12500 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.81000 5.81000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.97970 9.98980 -0.01010 -0.10110 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.30930 10.31800 -0.00870 -0.08432 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.09960 9.10880 -0.00920 -0.10100 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.40000 9.40800 -0.00800 -0.08503 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.90510 9.91740 -0.01230 -0.12402 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.74030 9.75500 -0.01470 -0.15069 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.45040 9.46220 -0.01180 -0.12471 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.36670 9.38080 -0.01410 -0.15031 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.96210 9.97450 -0.01240 -0.12432 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.04560 10.06070 -0.01510 -0.15009 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.61670 9.62870 -0.01200 -0.12463 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.04180 10.07710 -0.03530 -0.35030 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.40380 7.42970 -0.02590 -0.34860 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.03270 10.03580 -0.00310 -0.03089 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.97090 9.97220 -0.00130 -0.01304 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.01670 10.02340 -0.00670 -0.06684 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.03270 10.03570 -0.00300 -0.02989 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.97090 9.97220 -0.00130 -0.01304 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.01670 10.02340 -0.00670 -0.06684 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.03280 10.03580 -0.00300 -0.02989 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.97090 9.97220 -0.00130 -0.01304 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.01670 10.02340 -0.00670 -0.06684 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.03270 10.03580 -0.00310 -0.03089 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.97090 9.97220 -0.00130 -0.01304 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.01670 10.02340 -0.00670 -0.06684 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 9.74000 9.83000 -0.09000 -0.91556 群益全球關鍵生技基金-美元 14.20150 14.32570 -0.12420 -0.86697 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.51000 13.63000 -0.12000 -0.88041 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.31000 11.48000 -0.17000 -1.48084 群益印度中小基金N-美元 10.16670 10.26090 -0.09420 -0.91805 群益印度中小基金N-新臺幣 9.26000 9.35000 -0.09000 -0.96257 群益印度中小基金-人民幣 15.14940 15.29240 -0.14300 -0.93511 群益印度中小基金-美元 14.54110 14.67580 -0.13470 -0.91784 群益印度中小基金-新臺幣 16.21000 16.37000 -0.16000 -0.97740 群益多利策略組合基金 11.52000 11.56000 -0.04000 -0.34602 群益多重收益組合基金 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.41000 15.46000 -0.05000 -0.32342 群益安家基金 24.36500 24.25750 0.10750 0.44316 群益安穩貨幣市場基金 16.06320 16.06300 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 20.08000 20.37000 -0.29000 -1.42366 群益亞太中小基金 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639 群益亞太新趨勢平衡基金 17.21000 17.28000 -0.07000 -0.40509 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.59240 9.59700 -0.00460 -0.04793 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.47460 7.47810 -0.00350 -0.04680 群益店頭市場基金 98.90000 98.96000 -0.06000 -0.06063 群益東方盛世基金 9.25000 9.32000 -0.07000 -0.75107 群益東協成長基金-人民幣 14.07820 14.20960 -0.13140 -0.92473 群益東協成長基金-美元 13.37360 13.49610 -0.12250 -0.90767 群益東協成長基金-新臺幣 12.75000 12.88000 -0.13000 -1.00932 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.08410 11.09010 -0.00600 -0.05410 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.63310 10.64100 -0.00790 -0.07424 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.97990 9.99110 -0.01120 -0.11210 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.93160 9.93690 -0.00530 -0.05334 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.53080 9.53800 -0.00720 -0.07549 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.94320 8.95320 -0.01000 -0.11169 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 9.97650 9.98400 -0.00750 -0.07512 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.71890 9.72410 -0.00520 -0.05348 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.70020 9.70750 -0.00730 -0.07520 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.96900 9.98010 -0.01110 -0.11122 群益長安基金 28.29000 28.26000 0.03000 0.10616 群益美國新創亮點基金-美元 13.93060 13.96200 -0.03140 -0.22490 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.97000 13.01000 -0.04000 -0.30746 群益真善美基金 17.43830 17.43180 0.00650 0.03729 群益馬拉松基金 121.94000 121.79000 0.15000 0.12316 群益深証中小板基金 15.29000 15.24000 0.05000 0.32808 群益創新科技基金 32.03000 31.88000 0.15000 0.47051 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.66030 9.70700 -0.04670 -0.48110 群益華夏盛世基金N-美元 9.62200 9.66680 -0.04480 -0.46344 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 群益華夏盛世基金-人民幣 10.52010 10.57090 -0.05080 -0.48056 群益華夏盛世基金-美元 10.60960 10.65900 -0.04940 -0.46346 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.87000 16.96000 -0.09000 -0.53066 群益奧斯卡基金 26.94000 26.81000 0.13000 0.48489 群益新興金鑽基金-美元 12.94990 13.04070 -0.09080 -0.69628 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.54000 9.61000 -0.07000 -0.72841 群益葛萊美基金 23.21000 23.10000 0.11000 0.47619 群益道瓊美國地產ETF基金 18.54000 18.54000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.25000 12.21000 0.04000 0.32760 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.50890 11.55150 -0.04260 -0.36878 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.28780 11.33570 -0.04790 -0.42256 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.18700 11.23510 -0.04810 -0.42812 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.64400 8.67600 -0.03200 -0.36883 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.29810 9.33760 -0.03950 -0.42302 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.41000 8.45000 -0.04000 -0.47337 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.91250 8.95080 -0.03830 -0.42789 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.48000 28.50000 -0.02000 -0.07018 德信中國精選成長基金 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264 德信台灣主流中小基金 18.28000 18.36000 -0.08000 -0.43573 德信新興股票組合基金 11.51000 11.58000 -0.07000 -0.60449 德信萬保貨幣市場基金 11.91830 11.91820 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.67770 10.67820 -0.00050 -0.00468 德信數位時代基金 27.34000 27.44000 -0.10000 -0.36443 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64570 11.64560 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.07000 16.07000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.81000 18.87000 -0.06000 -0.31797 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.26000 7.28000 -0.02000 -0.27473 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.83720 9.92770 -0.09050 -0.91159 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.87510 14.00260 -0.12750 -0.91055 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.16100 8.19020 -0.02920 -0.35652 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.25350 11.30240 -0.04890 -0.43265 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.40380 11.45350 -0.04970 -0.43393 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.86260 12.90460 -0.04200 -0.32547 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.19000 18.32000 -0.13000 -0.70961 摩根中小基金 23.79000 23.90000 -0.11000 -0.46025 摩根中國A股基金 14.90000 14.81000 0.09000 0.60770 摩根中國A股基金(美元) 12.14000 12.06000 0.08000 0.66335 摩根中國亮點基金 13.82000 13.91000 -0.09000 -0.64702 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.82940 11.78100 0.04840 0.41083 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.77220 12.72480 0.04740 0.37250 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.24400 10.19720 0.04680 0.45895 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.09420 13.04050 0.05370 0.41179 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.57910 14.52490 0.05420 0.37315 摩根台灣金磚基金 19.92000 19.93000 -0.01000 -0.05018 摩根台灣增長基金 49.55000 49.55000 0.00000 0.00000 摩根平衡基金 27.67000 27.67000 0.00000 0.00000 摩根全球α基金 18.58000 18.59000 -0.01000 -0.05379 摩根全球平衡基金 15.29170 15.33370 -0.04200 -0.27391 摩根全球發現基金 12.17000 12.24000 -0.07000 -0.57190 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.77990 9.80230 -0.02240 -0.22852 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.62420 10.64440 -0.02020 -0.18977 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.16160 10.18090 -0.01930 -0.18957 摩根多元入息成長基金-累積型 11.29310 11.31880 -0.02570 -0.22706 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.79730 10.86310 -0.06580 -0.60572 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.67180 13.75520 -0.08340 -0.60632 摩根亞洲基金 57.04000 57.48000 -0.44000 -0.76548 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.76410 8.79190 -0.02780 -0.31620 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.14660 10.17240 -0.02580 -0.25363 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.08840 9.11330 -0.02490 -0.27323 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.47210 12.51070 -0.03860 -0.30854 摩根東方內需機會基金 18.06000 18.20000 -0.14000 -0.76923 摩根東方科技基金 35.74000 35.78000 -0.04000 -0.11179 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.02000 10.10000 -0.08000 -0.79208 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.48000 10.56000 -0.08000 -0.75758 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.59000 11.68000 -0.09000 -0.77055 摩根金龍收成基金 22.35000 22.49000 -0.14000 -0.62250 摩根第一貨幣市場基金 15.06410 15.06400 0.00010 0.00066 摩根新金磚五國基金 11.55000 11.69000 -0.14000 -1.19760 摩根新絲路基金 10.40000 10.52000 -0.12000 -1.14068 摩根新興35基金 13.64000 13.81000 -0.17000 -1.23099 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.71420 7.74260 -0.02840 -0.36680 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.79180 9.83080 -0.03900 -0.39671 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.70970 9.73630 -0.02660 -0.27320 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.76780 10.79710 -0.02930 -0.27137 摩根新興科技基金 56.12000 56.12000 0.00000 0.00000 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.38940 8.39770 -0.00830 -0.09884 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.50470 10.51510 -0.01040 -0.09891 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.83540 8.90830 -0.07290 -0.81834 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.68970 9.76650 -0.07680 -0.78636 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.29650 9.36800 -0.07150 -0.76324 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.99610 10.07860 -0.08250 -0.81857 摩根龍揚基金 33.44000 33.65000 -0.21000 -0.62407 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.84000 10.88000 -0.04000 -0.36765 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829 摩根環球股票收益基金-累積型 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037 摩根總收益組合基金-月配息型 9.38630 9.39540 -0.00910 -0.09686 摩根總收益組合基金-累積型 11.23290 11.24380 -0.01090 -0.09694 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 24.63000 24.56000 0.07000 0.28502 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71300 11.75740 -0.04440 -0.37763 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.08990 11.13480 -0.04490 -0.40324 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.00660 10.04930 -0.04270 -0.42491 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.41510 10.45450 -0.03940 -0.37687 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.88830 9.92830 -0.04000 -0.40289 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.91640 8.95440 -0.03800 -0.42437 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.56660 10.57300 -0.00640 -0.06053 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.25100 10.26280 -0.01180 -0.11498 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.80320 9.82910 -0.02590 -0.26350 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.60030 9.63090 -0.03060 -0.31773 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.65720 9.68280 -0.02560 -0.26439 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.45710 9.48720 -0.03010 -0.31727 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.46470 11.47160 -0.00690 -0.06015 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.28260 11.29090 -0.00830 -0.07351 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.12850 10.14040 -0.01190 -0.11735 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.98430 10.99080 -0.00650 -0.05914 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.79310 10.80110 -0.00800 -0.07407 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.69180 9.70320 -0.01140 -0.11749 聯邦金鑽平衡基金 22.52990 22.52350 0.00640 0.02841 聯邦貨幣市場基金 13.14650 13.14640 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.63300 10.67330 -0.04030 -0.37758 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.19390 8.22500 -0.03110 -0.37812 聯邦精選科技基金 12.34000 12.30000 0.04000 0.32520 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.90910 15.95740 -0.04830 -0.30268 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.97280 12.04070 -0.06790 -0.56392 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.86200 11.92770 -0.06570 -0.55082 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.42540 11.48860 -0.06320 -0.55011 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.64130 11.63900 0.00230 0.01976 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.98490 10.98790 -0.00300 -0.02730 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56310 10.56100 0.00210 0.01988 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.67870 8.68110 -0.00240 -0.02765 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 36.00000 35.93000 0.07000 0.19482 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.55000 15.59000 -0.04000 -0.25657 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.89000 12.92000 -0.03000 -0.23220 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.53000 13.57000 -0.04000 -0.29477 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.73000 12.77000 -0.04000 -0.31323 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.08000 8.10000 -0.02000 -0.24691 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.40000 12.44000 -0.04000 -0.32154 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.40000 11.45000 -0.05000 -0.43668 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.15000 12.18000 -0.03000 -0.24631 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.65000 15.66000 -0.01000 -0.06386 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.54000 15.56000 -0.02000 -0.12853 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.40000 20.43000 -0.03000 -0.14684 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.59000 18.62000 -0.03000 -0.16112 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.62000 12.64000 -0.02000 -0.15823 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.69000 15.71000 -0.02000 -0.12731 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.37000 16.39000 -0.02000 -0.12203 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.47000 15.49000 -0.02000 -0.12912 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.68000 15.70000 -0.02000 -0.12739 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.20000 14.22000 -0.02000 -0.14065 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.20000 14.22000 -0.02000 -0.14065 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.89000 14.92000 -0.03000 -0.20107 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.34000 18.36000 -0.02000 -0.10893 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.25000 17.26000 -0.01000 -0.05794 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.63000 13.64000 -0.01000 -0.07331 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.36000 14.37000 -0.01000 -0.06959 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.48000 13.50000 -0.02000 -0.14815 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.32000 8.33000 -0.01000 -0.12005 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.44000 13.46000 -0.02000 -0.14859 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.64000 14.65000 -0.01000 -0.06826 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.60000 14.62000 -0.02000 -0.13680 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 聯博貨幣市場基金 14.98380 14.98370 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.46490 10.50610 -0.04120 -0.39215 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.08390 14.13480 -0.05090 -0.36010 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.70110 7.73130 -0.03020 -0.39062 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.28000 14.30000 -0.02000 -0.13986 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.31000 14.33000 -0.02000 -0.13957 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 22.13000 22.19000 -0.06000 -0.27039 瀚亞中國基金-人民幣 13.14000 13.04000 0.10000 0.76687 瀚亞中國基金-新台幣 14.36000 14.26000 0.10000 0.70126 瀚亞巴西基金 5.15000 5.24000 -0.09000 -1.71756 瀚亞外銷基金 41.70000 41.65000 0.05000 0.12005 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.97000 11.03000 -0.06000 -0.54397 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.12000 10.18000 -0.06000 -0.58939 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.45560 10.46440 -0.00880 -0.08409 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.24560 10.26440 -0.01880 -0.18316 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