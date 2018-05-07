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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/05/04  107/05/03  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.39590   10.39220   0.00370    0.03560
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.44050    9.47110  -0.03060   -0.32309
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.65720    9.68750  -0.03030   -0.31277
中國信託台灣活力基金                                             15.43000   15.52000  -0.09000   -0.57990
中國信託台灣優勢基金                                             17.50000   17.47000   0.03000    0.17172
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.50000    9.56000  -0.06000   -0.62762
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.33000    9.35000  -0.02000   -0.21390
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.83000    8.85000  -0.02000   -0.22599
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.72990    9.73350  -0.00360   -0.03699
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.25830    9.26170  -0.00340   -0.03671
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19500   10.19600  -0.00100   -0.00981
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.69740    9.69840  -0.00100   -0.01031
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.02460   10.01410   0.01050    0.10485
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.81880    8.80970   0.00910    0.10330
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.12320   11.14160  -0.01840   -0.16515
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.13260   10.14930  -0.01670   -0.16454
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
中國信託智能運動基金-美元                                        10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97130   10.97120   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.46770    9.48900  -0.02130   -0.22447
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.26970    9.29050  -0.02080   -0.22388
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.64730    9.66690  -0.01960   -0.20275
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.44040    9.45960  -0.01920   -0.20297
中國信託精穩基金                                                 17.67130   17.68440  -0.01310   -0.07408
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
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元大2001基金                                                     65.68000   65.97000  -0.29000   -0.43959
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.41080   37.40990   0.00090    0.00241
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29160   11.29060   0.00100    0.00886
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.88330   10.83630   0.04700    0.43373
元大上證50基金                                                   30.81000   31.04000  -0.23000   -0.74098
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.68000   12.63000   0.05000    0.39588
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.82000   11.72000   0.10000    0.85324
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.10000   13.34000  -0.24000   -1.79910
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.30800   13.48600  -0.17800   -1.31989
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.32500   17.56700  -0.24200   -1.37758
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.24900   11.11400   0.13500    1.21468
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.31400   11.13200   0.18200    1.63493
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.13000    3.14000  -0.01000   -0.31847
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.65000   14.61000   0.04000    0.27379
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.15230   47.16530  -0.01300   -0.02756
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.34170   10.34690  -0.00520   -0.05026
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63240    9.63730  -0.00490   -0.05084
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.95010    9.91300   0.03710    0.37426
元大巴西指數基金                                                  6.32200    6.37500  -0.05300   -0.83137
元大巴菲特基金                                                   29.30000   29.51000  -0.21000   -0.71162
元大台商收成基金                                                 22.98000   22.82000   0.16000    0.70114
元大台灣50單日反向1倍基金                                        13.12000   13.14000  -0.02000   -0.15221
元大台灣50單日正向2倍基金                                        34.14000   33.98000   0.16000    0.47087
元大台灣中型100基金                                              31.87000   32.04000  -0.17000   -0.53059
元大台灣加權股價指數基金                                         24.16600   24.13000   0.03600    0.14919
元大台灣卓越50基金                                               78.79000   78.41000   0.38000    0.48463
元大台灣金融基金                                                 17.05000   17.14000  -0.09000   -0.52509
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.29000   30.39000  -0.10000   -0.32906
元大台灣高股息基金                                               25.11000   25.12000  -0.01000   -0.03981
元大台灣電子科技基金                                             34.30000   34.08000   0.22000    0.64554
元大全球ETF成長組合基金                                          10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.47000   14.47000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.99000    6.98000   0.01000    0.14327
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.04400   10.03800   0.00600    0.05977
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.24420   10.23620   0.00800    0.07815
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.47610    9.46870   0.00740    0.07815
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.27650    9.27430   0.00220    0.02372
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.63290    8.63080   0.00210    0.02433
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.83000   13.93000  -0.10000   -0.71788
元大全球農業商機基金                                             15.95000   15.98000  -0.03000   -0.18773
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
元大印尼指數基金                                                  8.56400    8.80000  -0.23600   -2.68182
元大印度指數基金                                                  9.76500    9.80900  -0.04400   -0.44857
元大印度基金                                                     12.77000   12.83000  -0.06000   -0.46765
元大多多基金                                                     19.53000   19.60000  -0.07000   -0.35714
元大多福基金                                                     55.89000   56.19000  -0.30000   -0.53390
元大亞太成長基金                                                  9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.64570    8.62470   0.02100    0.24349
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.19990    7.18240   0.01750    0.24365
元大卓越基金                                                     49.44000   49.60000  -0.16000   -0.32258
元大店頭基金                                                      8.85000    8.98000  -0.13000   -1.44766
元大泛歐成長基金                                                  9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.20470   10.20420   0.00050    0.00490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.19810    9.20560  -0.00750   -0.08147
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.52400   30.52510  -0.00110   -0.00360
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.50470   36.41810   0.08660    0.23779
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.39450   19.44290  -0.04840   -0.24893
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.65890   18.57060   0.08830    0.47548
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.33930   37.29630   0.04300    0.11529
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.59880   20.62870  -0.02990   -0.14494
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.79320   17.74360   0.04960    0.27954
元大高科技基金                                                   18.63000   18.63000   0.00000    0.00000
元大得利貨幣市場基金                                             16.23160   16.23140   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96650   11.96640   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   13.40000   13.53000  -0.13000   -0.96083
元大華夏中小基金                                                  8.38000    8.31000   0.07000    0.84236
元大新中國基金-人民幣                                            11.07000   11.02000   0.05000    0.45372
元大新中國基金-美元                                              11.24900   11.14800   0.10100    0.90599
元大新中國基金-新台幣                                            10.80000   10.71000   0.09000    0.84034
元大新主流基金                                                   26.73000   26.84000  -0.11000   -0.40984
元大新東協平衡基金-美元                                          10.05600   10.05800  -0.00200   -0.01988
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
元大新興市場ESG策略基金                                          12.83000   12.95000  -0.12000   -0.92664
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.53620   10.55560  -0.01940   -0.18379
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.59100   10.55990   0.03110    0.29451
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.77400   10.74820   0.02580    0.24004
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.56640    9.54340   0.02300    0.24100
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.80490    9.80910  -0.00420   -0.04282
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.52800    9.53210  -0.00410   -0.04301
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.60650    9.61580  -0.00930   -0.09672
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.33980    9.34880  -0.00900   -0.09627
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.57410    9.57870  -0.00460   -0.04802
元大新興亞洲基金                                                 11.84000   11.93000  -0.09000   -0.75440
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.55080    9.53330   0.01750    0.18357
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.43110    9.41380   0.01730    0.18377
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.46550    9.45330   0.01220    0.12906
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.34450    9.33250   0.01200    0.12858
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08220   15.08210   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     37.94000   37.95000  -0.01000   -0.02635
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
元大實質多重資產基金-美元                                         9.74400    9.65900   0.08500    0.88001
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.91000    9.83000   0.08000    0.81384
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.93000   14.78000   0.15000    1.01488
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.29000   15.63000  -0.34000   -2.17530
元大精準中小基金                                                 21.74000   21.78000  -0.04000   -0.18365
元大摩臺基金                                                     36.88000   36.75000   0.13000    0.35374
元大標普500基金                                                  23.50000   23.55000  -0.05000   -0.21231
元大標普500單日反向1倍基金                                       14.04000   14.07000  -0.03000   -0.21322
元大標普500單日正向2倍基金                                       29.56000   29.47000   0.09000    0.30540
元大標智滬深300基金                                              18.44000   18.46000  -0.02000   -0.10834
元大歐洲50基金                                                   25.14000   25.26000  -0.12000   -0.47506
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.48280    9.48660  -0.00380   -0.04006
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14270   10.14230   0.00040    0.00394
元大績效基金                                                     55.20000   55.53000  -0.33000   -0.59427
元大韓國KOSPI200基金                                             24.18000   24.51000  -0.33000   -1.34639
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.03000   15.06000  -0.03000   -0.19920
日盛上選基金                                                     32.19000   32.25000  -0.06000   -0.18605
日盛小而美基金                                                   18.25000   18.28000  -0.03000   -0.16411
日盛中國內需動力基金                                             10.97000   10.94000   0.03000    0.27422
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.65500   11.66900  -0.01400   -0.11998
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.94530    9.95720  -0.01190   -0.11951
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.94970   11.96770  -0.01800   -0.15040
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.19040   10.20580  -0.01540   -0.15089
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.76130   10.78110  -0.01980   -0.18365
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.16110    9.17800  -0.01690   -0.18414
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.75000   11.73000   0.02000    0.17050
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.10000   12.07000   0.03000    0.24855
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.05000   12.04000   0.01000    0.08306
日盛日盛基金                                                     13.19000   13.23000  -0.04000   -0.30234
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
日盛全球抗暖化基金                                               10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.00920   10.01660  -0.00740   -0.07388
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.56290    9.57000  -0.00710   -0.07419
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.76520    9.77530  -0.01010   -0.10332
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.33220    9.34190  -0.00970   -0.10383
日盛全球新興債券基金A                                            10.75150   10.78680  -0.03530   -0.32725
日盛全球新興債券基金B                                             8.48050    8.50840  -0.02790   -0.32791
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.42120    2.42750  -0.00630   -0.25953
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.71580    1.72030  -0.00450   -0.26158
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37770    0.37870  -0.00100   -0.26406
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26860    0.26940  -0.00080   -0.29696
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.45340   12.49190  -0.03850   -0.30820
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.70780    8.73470  -0.02690   -0.30797
日盛亞洲機會基金                                                  7.49000    7.52000  -0.03000   -0.39894
日盛首選基金                                                     16.65000   16.72000  -0.07000   -0.41866
日盛高科技基金                                                   17.06000   17.08000  -0.02000   -0.11710
日盛貨幣市場基金                                                 14.74940   14.74920   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   38.74000   38.83000  -0.09000   -0.23178
日盛精選五虎基金                                                 37.00000   37.01000  -0.01000   -0.02702
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46660   13.46650   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               33.67000   33.68000  -0.01000   -0.02969
台新MSCI中國基金                                                 21.64000   21.88000  -0.24000   -1.09689
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.93000   18.99000  -0.06000   -0.31596
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      19.81000   19.75000   0.06000    0.30380
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14280   14.14260   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.82030    9.84260  -0.02230   -0.22657
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.82750   10.80030   0.02720    0.25184
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.00150    9.98180   0.01970    0.19736
台新中國通基金                                                   47.68000   47.37000   0.31000    0.65442
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.54730    0.00000   0.54730    0.00000
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.27700    0.00000  16.27700    0.00000
台新中國精選中小基金                                             12.01000   11.99000   0.02000    0.16681
台新主流基金                                                     24.38000   24.43000  -0.05000   -0.20467
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.72000   18.78000  -0.06000   -0.31949
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.63310    0.63460  -0.00150   -0.23637
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.20000   14.24000  -0.04000   -0.28090
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47980    0.48090  -0.00110   -0.22874
台新台灣中小基金                                                 37.59000   37.27000   0.32000    0.85860
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.39000    9.40030  -0.01030   -0.10957
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.42770    9.42500   0.00270    0.02865
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.55000    8.56000  -0.01000   -0.11682
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.42250   10.41960   0.00290    0.02783
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.56730   10.57660  -0.00930   -0.08793
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.25400   11.26390  -0.00990   -0.08789
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
台新印度基金                                                     15.80000   15.86000  -0.06000   -0.37831
台新亞美短期債券基金                                             10.91310   10.93280  -0.01970   -0.18019
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.72060    8.74600  -0.02540   -0.29042
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29960    0.30030  -0.00070   -0.23310
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.87800   11.91250  -0.03450   -0.28961
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40210    0.40300  -0.00090   -0.22333
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07730   11.07720   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.59040   29.56150   0.02890    0.09776
台新智慧生活基金-美元                                             9.96430    9.97510  -0.01080   -0.10827
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.09040    9.12400  -0.03360   -0.36826
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.96080    8.99870  -0.03790   -0.42117
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.58060    9.61600  -0.03540   -0.36814
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.45060    9.49060  -0.04000   -0.42147
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.37580   10.42110  -0.04530   -0.43469
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34370    0.34500  -0.00130   -0.37681
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.88070    7.91510  -0.03440   -0.43461
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27430    0.27530  -0.00100   -0.36324
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.22000    6.28000  -0.06000   -0.95541
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.51300   10.57000  -0.05700   -0.53926
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未來資產台灣新趨勢基金                                           20.30000   20.23000   0.07000    0.34602
未來資產全球大消費基金                                           14.67000   14.78000  -0.11000   -0.74425
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.72000    8.74000  -0.02000   -0.22883
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.85580   11.87600  -0.02020   -0.17009
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.72040    9.73700  -0.01660   -0.17048
未來資產亞洲新富基金                                             21.06000   21.23000  -0.17000   -0.80075
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55070   12.55050   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               12.57000   12.54000   0.03000    0.23923
未來資產新興市場債券基金A                                         8.77410    8.79130  -0.01720   -0.19565
未來資產新興市場債券基金B                                         6.80670    6.82000  -0.01330   -0.19501
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.51000   11.52000  -0.01000   -0.08681
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.99470   10.99370   0.00100    0.00910
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.21890   10.21890   0.00000    0.00000
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.44810    9.45000  -0.00190   -0.02011
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.59060   10.59270  -0.00210   -0.01982
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.54060    8.54130  -0.00070   -0.00820
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.63250    9.63270  -0.00020   -0.00208
永豐中小基金                                                     49.82000   49.84000  -0.02000   -0.04013
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.84780    1.85200  -0.00420   -0.22678
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.39600    2.40140  -0.00540   -0.22487
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.77540    8.79590  -0.02050   -0.23306
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.03870   11.06450  -0.02580   -0.23318
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.62000    4.62000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.60000   21.64000  -0.04000   -0.18484
永豐主流品牌基金                                                 17.43000   17.65000  -0.22000   -1.24646
永豐永豐基金                                                     33.71000   33.92000  -0.21000   -0.61910
永豐亞洲民生消費基金                                             12.27000   12.21000   0.06000    0.49140
永豐南非幣2021保本基金                                           12.80430   12.80290   0.00140    0.01094
永豐高科技基金                                                   23.66000   23.64000   0.02000    0.08460
永豐貨幣市場基金                                                 13.86450   13.86430   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.04350    2.04820  -0.00470   -0.22947
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.41250    2.41610  -0.00360   -0.14900
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.87620    7.89460  -0.01840   -0.23307
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.39100   10.41530  -0.02430   -0.23331
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.38110    7.40710  -0.02600   -0.35101
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.17450   11.21390  -0.03940   -0.35135
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.38000    8.34000   0.04000    0.47962
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.78000   18.70000   0.08000    0.42781
永豐臺灣加權ETF基金                                              52.35000   52.33000   0.02000    0.03822
永豐領航科技基金                                                 38.34000   38.37000  -0.03000   -0.07819
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.06000   12.21000  -0.15000   -1.22850
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.62000   11.77000  -0.15000   -1.27443
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.49000   10.57000  -0.08000   -0.75686
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.33000   10.40000  -0.07000   -0.67308
永豐趨勢平衡基金                                                 47.50000   47.40000   0.10000    0.21097
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.44810   11.44700   0.00110    0.00961
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.61320    9.61590  -0.00270   -0.02808
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.73790    9.74070  -0.00280   -0.02875
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.59120    9.59730  -0.00610   -0.06356
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.67490    9.68110  -0.00620   -0.06404
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.62350    9.62740  -0.00390   -0.04051
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.87520    9.87930  -0.00410   -0.04150
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.57580    9.58260  -0.00680   -0.07096
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.74350    9.75040  -0.00690   -0.07077
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.60000   11.57000   0.03000    0.25929
兆豐國際中小基金                                                 14.89000   14.94000  -0.05000   -0.33467
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.67000   14.62000   0.05000    0.34200
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.35000   20.25000   0.10000    0.49383
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.62000   20.51000   0.11000    0.53632
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       11.93000   11.90000   0.03000    0.25210
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       11.93000   11.90000   0.03000    0.25210
兆豐國際生命科學基金                                             14.54000   14.66000  -0.12000   -0.81855
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.24510   10.26000  -0.01490   -0.14522
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.66840   10.67970  -0.01130   -0.10581
兆豐國際全球高股息基金                                           11.44000   11.42000   0.02000    0.17513
兆豐國際全球基金                                                 30.95000   30.95000   0.00000    0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.21020   10.20970   0.00050    0.00490
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.60870    9.61130  -0.00260   -0.02705
兆豐國際國民基金                                                 22.02000   22.08000  -0.06000   -0.27174
兆豐國際第一基金                                                 12.70000   12.74000  -0.04000   -0.31397
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.87280    9.92240  -0.04960   -0.49988
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.93470    7.97450  -0.03980   -0.49909
兆豐國際萬全基金                                                 19.85000   19.91000  -0.06000   -0.30136
兆豐國際電子基金                                                 24.81000   24.87000  -0.06000   -0.24125
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.95000    7.96000  -0.01000   -0.12563
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.34000   21.24000   0.10000    0.47081
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.56000   17.58000  -0.02000   -0.11377
兆豐國際豐台灣基金                                               32.69000   33.00000  -0.31000   -0.93939
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48540   12.48530   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.03000   11.05000  -0.02000   -0.18100
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.08720   11.10380  -0.01660   -0.14950
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.94450   11.95730  -0.01280   -0.10705
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.73210   10.74640  -0.01430   -0.13307
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.50900   11.52190  -0.01290   -0.11196
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.25830    8.27070  -0.01240   -0.14993
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.66700    9.67740  -0.01040   -0.10747
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.15840    9.17060  -0.01220   -0.13303
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.17010    9.18010  -0.01000   -0.10893
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.48020    9.49280  -0.01260   -0.13273
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.18000   11.20000  -0.02000   -0.17857
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
合庫全球新興市場基金                                              9.43000    9.53000  -0.10000   -1.04932
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
合庫貨幣市場基金                                                 10.11610   10.11600   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.69730    9.73720  -0.03990   -0.40977
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.96200    9.99920  -0.03720   -0.37203
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.19690   10.23850  -0.04160   -0.40631
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.74330   11.78360  -0.04030   -0.34200
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.68360   13.72670  -0.04310   -0.31399
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.23890    9.27630  -0.03740   -0.40318
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.85840    9.89520  -0.03680   -0.37190
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.14960    8.18290  -0.03330   -0.40695
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.20680    9.23850  -0.03170   -0.34313
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.50140   10.53450  -0.03310   -0.31421
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.89150   10.89110   0.00040    0.00367
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.63190   10.62950   0.00240    0.02258
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.09630   10.09940  -0.00310   -0.03069
安聯中國東協基金                                                 15.97000   16.11000  -0.14000   -0.86903
安聯中國策略基金                                                 15.46000   15.31000   0.15000    0.97975
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.09000   14.05000   0.04000    0.28470
安聯中華新思路基金-美元                                          14.19000   14.15000   0.04000    0.28269
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.84000   12.81000   0.03000    0.23419
安聯台灣大壩基金                                                 25.35000   25.51000  -0.16000   -0.62721
安聯台灣科技基金                                                 43.77000   43.88000  -0.11000   -0.25068
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47450   12.47430   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 28.34000   28.50000  -0.16000   -0.56140
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08650   10.10050  -0.01400   -0.13861
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.03710   15.05910  -0.02200   -0.14609
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.70260    9.71680  -0.01420   -0.14614
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.32000   11.34000  -0.02000   -0.17637
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.19000   11.21000  -0.02000   -0.17841
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.07000   12.08540  -0.01540   -0.12743
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.09750   10.11230  -0.01480   -0.14636
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.23720   12.25600  -0.01880   -0.15339
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.59040    9.60270  -0.01230   -0.12809
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.43770    9.45160  -0.01390   -0.14707
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.14460    9.15870  -0.01410   -0.15395
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.64000   11.65000  -0.01000   -0.08584
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.14000   11.16000  -0.02000   -0.17921
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.52000   11.52000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.86140   11.87050  -0.00910   -0.07666
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.91640   10.92650  -0.01010   -0.09244
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.59070   10.60140  -0.01070   -0.10093
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.02360    9.03070  -0.00710   -0.07862
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.82690    8.83510  -0.00820   -0.09281
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.53840    8.54700  -0.00860   -0.10062
安聯全球人口趨勢基金                                             11.14000   11.15000  -0.01000   -0.08969
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.82000    8.92000  -0.10000   -1.12108
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      32.02000   32.37000  -0.35000   -1.08125
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.63000    8.65000  -0.02000   -0.23121
安聯全球計量平衡基金                                             12.57000   12.60000  -0.03000   -0.23810
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.06040   12.07490  -0.01450   -0.12008
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.51310   10.52570  -0.01260   -0.11971
安聯全球新興市場基金                                             18.52000   18.73000  -0.21000   -1.12120
安聯全球農金趨勢基金                                              9.26000    9.31000  -0.05000   -0.53706
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.08000    9.09000  -0.01000   -0.11001
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                       9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                       9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                             24.60000   24.70000  -0.10000   -0.40486
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.98840    9.99250  -0.00410   -0.04103
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.79160    9.79560  -0.00400   -0.04083
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.44310   83.66990  -0.22680   -0.27107
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.70610   12.73740  -0.03130   -0.24573
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             66.16270   66.33950  -0.17680   -0.26651
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.99600   10.02060  -0.02460   -0.24549
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51430    2.51420   0.00010    0.00398
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.62290   10.62130   0.00160    0.01506
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09800    2.09870  -0.00070   -0.03335
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.86900    8.86790   0.00110    0.01240
宏利台灣動力基金                                                 30.25000   30.24000   0.01000    0.03307
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.34500   10.37200  -0.02700   -0.26032
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.78730    9.81890  -0.03160   -0.32183
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.24270    8.26420  -0.02150   -0.26016
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.00860    8.03380  -0.02520   -0.31367
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.11000   10.17000  -0.06000   -0.58997
宏利全球債券組合基金                                             12.94470   12.96360  -0.01890   -0.14579
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77980    2.77840   0.00140    0.05039
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.72650   11.72630   0.00020    0.00171
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.75930    8.75910   0.00020    0.00228
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.28070    2.28220  -0.00150   -0.06573
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.68380   10.68720  -0.00340   -0.03181
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.21670    4.20820   0.00850    0.20199
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.68500    0.68360   0.00140    0.20480
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.57000   19.54000   0.03000    0.15353
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.60330   11.61100  -0.00770   -0.06632
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.35930   10.36880  -0.00950   -0.09162
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.00400   10.01670  -0.01270   -0.12679
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.05460    9.05850  -0.00390   -0.04305
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.58580    8.59360  -0.00780   -0.09077
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.41360    8.42490  -0.01130   -0.13413
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.58180    8.58910  -0.00730   -0.08499
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.77090    2.78320  -0.01230   -0.44194
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40550    0.40740  -0.00190   -0.46637
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.23030   12.29190  -0.06160   -0.50114
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92660    0.93090  -0.00430   -0.46192
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.55390    7.59210  -0.03820   -0.50315
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.10390    2.11330  -0.00940   -0.44480
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30250    0.30390  -0.00140   -0.46068
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.27670    9.32360  -0.04690   -0.50302
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.34090    0.34250  -0.00160   -0.46715
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62810   13.62800   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.79000    2.81000  -0.02000   -0.71174
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.36000   12.48000  -0.12000   -0.96154
宏利臺灣股息收益基金                                             27.92000   27.79000   0.13000    0.46779
宏利澳幣保本基金                                                 11.92980   11.93200  -0.00220   -0.01844
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.16000    9.22000  -0.06000   -0.65076
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.97000   10.04000  -0.07000   -0.69721
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.91000   10.93000  -0.02000   -0.18298
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.22000   11.27000  -0.05000   -0.44366
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.70000   11.73000  -0.03000   -0.25575
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.78000   11.82000  -0.04000   -0.33841
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.89240    9.97140  -0.07900   -0.79227
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.94280    9.97430  -0.03150   -0.31581
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.00990    9.04330  -0.03340   -0.36933
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.54800   10.58710  -0.03910   -0.36932
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
貝萊德新台幣基金                                                 12.92410   12.92400   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   24.37000   24.37000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.15860   11.15800   0.00060    0.00538
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.16780   10.17180  -0.00400   -0.03932
保德信大中華基金                                                 30.29000   30.39000  -0.10000   -0.32906
保德信中小型股基金                                               42.23000   42.34000  -0.11000   -0.25980
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.65000   10.53000   0.12000    1.13960
保德信中國中小基金-美元                                          11.10000   10.98000   0.12000    1.09290
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.33000   10.23000   0.10000    0.97752
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.71230    9.67950   0.03280    0.33886
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.70080    9.66850   0.03230    0.33407
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.81550    9.78220   0.03330    0.34041
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.48990   10.45430   0.03560    0.34053
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.13000   10.06000   0.07000    0.69583
保德信中國品牌基金-美元                                           9.98000    9.91000   0.07000    0.70636
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.87000   10.80000   0.07000    0.64815
保德信台商全方位基金                                             34.18000   34.31000  -0.13000   -0.37890
保德信全球中小基金                                               29.15000   29.20000  -0.05000   -0.17123
保德信全球消費商機基金                                           17.08000   17.16000  -0.08000   -0.46620
保德信全球基礎建設基金                                           12.05000   12.03000   0.02000    0.16625
保德信全球資源基金                                                7.96000    7.97000  -0.01000   -0.12547
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.14000    9.22000  -0.08000   -0.86768
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.22000   29.49000  -0.27000   -0.91556
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.90080    9.91060  -0.00980   -0.09888
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.57800   10.58860  -0.01060   -0.10011
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.05980    9.07370  -0.01390   -0.15319
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.67020    9.68510  -0.01490   -0.15384
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.33650    8.35390  -0.01740   -0.20829
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.80200   10.82450  -0.02250   -0.20786
保德信亞太基金                                                   22.19000   22.40000  -0.21000   -0.93750
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.55980    8.56920  -0.00940   -0.10970
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.15580   11.16810  -0.01230   -0.11014
保德信店頭市場基金                                               31.65000   31.90000  -0.25000   -0.78370
保德信拉丁美洲基金                                                7.29000    7.40000  -0.11000   -1.48649
保德信金平衡基金                                                 28.70000   28.72000  -0.02000   -0.06964
保德信金滿意基金                                                 39.16000   39.13000   0.03000    0.07667
保德信科技島基金                                                 24.12000   24.02000   0.10000    0.41632
保德信高成長基金                                                 86.53000   86.42000   0.11000    0.12729
保德信第一基金                                                   25.09000   25.16000  -0.07000   -0.27822
保德信貨幣市場基金                                               15.74660   15.74640   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.55620   10.54270   0.01350    0.12805
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.35880   10.35130   0.00750    0.07245
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.83200   10.81540   0.01660    0.15348
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.95170    9.94200   0.00970    0.09757
保德信新世紀基金                                                  9.97000   10.05000  -0.08000   -0.79602
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.17700    8.20190  -0.02490   -0.30359
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.80110   10.83390  -0.03280   -0.30275
保德信新興趨勢組合基金                                           11.49000   11.54000  -0.05000   -0.43328
保德信瑞騰基金                                                   15.53030   15.53000   0.00030    0.00193
保德信歐洲組合基金                                               10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.78770    9.80430  -0.01660   -0.16931
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.93850    9.95460  -0.01610   -0.16173
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.70960    9.71690  -0.00730   -0.07513
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.77580    9.78290  -0.00710   -0.07258
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.84600    9.85630  -0.01030   -0.10450
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.84620    9.85660  -0.01040   -0.10551
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.83020    9.84830  -0.01810   -0.18379
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.83030    9.84850  -0.01820   -0.18480
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.85280    9.86330  -0.01050   -0.10646
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.72060    9.74230  -0.02170   -0.22274
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.66530    9.69340  -0.02810   -0.28989
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.96260    1.97420  -0.01160   -0.58758
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.63230    2.63500  -0.00270   -0.10247
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30890    0.31050  -0.00160   -0.51530
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45040    0.45080  -0.00040   -0.08873
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.73480    8.78120  -0.04640   -0.52840
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.88580   11.89600  -0.01020   -0.08574
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.60890    9.64970  -0.04080   -0.42281
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.61750   11.62480  -0.00730   -0.06280
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.11650    9.15230  -0.03580   -0.39116
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.04920   11.05280  -0.00360   -0.03257
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.16920   10.19220  -0.02300   -0.22566
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.00780   10.02370  -0.01590   -0.15862
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.14300   10.15370  -0.01070   -0.10538
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.62590   10.63720  -0.01130   -0.10623
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.03700   10.03930  -0.00230   -0.02291
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.84620    9.86110  -0.01490   -0.15110
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.07320   10.08840  -0.01520   -0.15067
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.78760    9.79380  -0.00620   -0.06331
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.91650    9.92380  -0.00730   -0.07356
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.44110   10.53420  -0.09310   -0.88379
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.41550    6.47260  -0.05710   -0.88218
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.81730   10.85010  -0.03280   -0.30230
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63830   11.63820   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         18.43000   18.52000  -0.09000   -0.48596
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4182.710004202.48000 -19.77000   -0.47044
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.64720   10.66700  -0.01980   -0.18562
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.91290   11.92720  -0.01430   -0.11989
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.17010   11.18570  -0.01560   -0.13946
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.55020    9.56800  -0.01780   -0.18604
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.21410   10.22630  -0.01220   -0.11930
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.02080   10.03480  -0.01400   -0.13951
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.94030   10.96070  -0.02040   -0.18612
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.75460   11.76870  -0.01410   -0.11981
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.71560   11.73200  -0.01640   -0.13979
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.67000    6.76000  -0.09000   -1.33136
柏瑞巨人基金                                                     12.42000   12.41000   0.01000    0.08058
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64010   13.64000   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.01000   16.07000  -0.06000   -0.37337
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.30990   13.34170  -0.03180   -0.23835
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.81840   11.83950  -0.02110   -0.17822
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.46710   12.49230  -0.02520   -0.20172
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.01000    9.03150  -0.02150   -0.23806
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.81290    6.82920  -0.01630   -0.23868
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.92960    8.94560  -0.01600   -0.17886
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.56050    8.57460  -0.01410   -0.16444
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.94480   10.96680  -0.02200   -0.20061
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.46330    8.48050  -0.01720   -0.20282
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.99360   12.01500  -0.02140   -0.17811
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.53070   11.55820  -0.02750   -0.23793
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.60040   11.61950  -0.01910   -0.16438
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.34900   11.37190  -0.02290   -0.20137
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.02830    9.04980  -0.02150   -0.23757
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.97660    9.99440  -0.01780   -0.17810
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.78510    9.80120  -0.01610   -0.16427
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.73480    9.75450  -0.01970   -0.20196
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.57270    9.59200  -0.01930   -0.20121
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.04240   10.05420  -0.01180   -0.11736
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.98470    9.99150  -0.00680   -0.06806
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.92320    9.93170  -0.00850   -0.08558
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.00720   10.01680  -0.00960   -0.09584
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.95010    9.96180  -0.01170   -0.11745
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.86680    9.87350  -0.00670   -0.06786
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.83120    9.83960  -0.00840   -0.08537
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.91530    9.92470  -0.00940   -0.09471
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.02320   10.03500  -0.01180   -0.11759
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.98470    9.99140  -0.00670   -0.06706
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.92320    9.93170  -0.00850   -0.08558
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.00720   10.01680  -0.00960   -0.09584
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.95010    9.96180  -0.01170   -0.11745
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.86680    9.87350  -0.00670   -0.06786
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.83120    9.83960  -0.00840   -0.08537
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.91530    9.92470  -0.00940   -0.09471
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.62160   10.65910  -0.03750   -0.35181
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.85480   11.88990  -0.03510   -0.29521
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.32330   11.35930  -0.03600   -0.31692
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.16670    9.19910  -0.03240   -0.35221
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.95120    9.98060  -0.02940   -0.29457
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.82220    9.85340  -0.03120   -0.31664
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.33580   10.37230  -0.03650   -0.35190
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.03790   11.07060  -0.03270   -0.29538
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.93950   10.97430  -0.03480   -0.31710
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.16690    9.19920  -0.03230   -0.35112
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.95150    9.98100  -0.02950   -0.29556
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.82250    9.85380  -0.03130   -0.31764
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.34000   13.40000  -0.06000   -0.44776
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.49000   14.56000  -0.07000   -0.48077
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.85000    8.90000  -0.05000   -0.56180
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.68000   11.74000  -0.06000   -0.51107
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.10000   12.15000  -0.05000   -0.41152
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.48000   12.54000  -0.06000   -0.47847
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.43000   13.51000  -0.08000   -0.59215
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.22000   13.31000  -0.09000   -0.67618
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.01000   10.09000  -0.08000   -0.79286
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.31390   11.30660   0.00730    0.06456
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.47810    7.47330   0.00480    0.06423
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.36960   11.39380  -0.02420   -0.21240
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.05760   11.07570  -0.01810   -0.16342
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.24510   10.26420  -0.01910   -0.18608
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.44450    8.46250  -0.01800   -0.21270
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.55900    9.57470  -0.01570   -0.16397
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.59770    9.61560  -0.01790   -0.18616
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.63650   10.65400  -0.01750   -0.16426
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.98460   10.00590  -0.02130   -0.21287
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.22860   10.24760  -0.01900   -0.18541
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.90330    9.91960  -0.01630   -0.16432
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.12430    9.14380  -0.01950   -0.21326
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.05500    9.06840  -0.01340   -0.14777
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.61980    9.63770  -0.01790   -0.18573
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.18750   12.25300  -0.06550   -0.53456
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.72370   11.78070  -0.05700   -0.48384
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.19080   11.24710  -0.05630   -0.50057
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.37640    7.41600  -0.03960   -0.53398
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.33350    9.37880  -0.04530   -0.48300
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.99040   10.04070  -0.05030   -0.50096
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.47660   10.53290  -0.05630   -0.53452
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.20860   11.26500  -0.05640   -0.50067
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.09930   10.14840  -0.04910   -0.48382
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.40680    9.45730  -0.05050   -0.53398
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.20310   10.25440  -0.05130   -0.50027
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.10190   11.11990  -0.01800   -0.16187
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.69950   11.71180  -0.01230   -0.10502
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.80190   10.81590  -0.01400   -0.12944
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.18960    9.20450  -0.01490   -0.16188
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.78480    9.79500  -0.01020   -0.10413
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.79850    9.81120  -0.01270   -0.12944
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.02770   11.03920  -0.01150   -0.10417
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.90540    9.92140  -0.01600   -0.16127
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.29260   10.30590  -0.01330   -0.12905
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.51300    9.52840  -0.01540   -0.16162
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.34230    9.35740  -0.01510   -0.16137
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.00390   10.01430  -0.01040   -0.10385
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.55960    9.57200  -0.01240   -0.12954
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.08000   18.14000  -0.06000   -0.33076
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.78000   16.86000  -0.08000   -0.47450
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.97260   12.98710  -0.01450   -0.11165
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.81620   10.85160  -0.03540   -0.32622
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.57940   11.61300  -0.03360   -0.28933
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.13010   12.16350  -0.03340   -0.27459
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.24720   11.28100  -0.03380   -0.29962
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.95320    9.98580  -0.03260   -0.32646
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.39210   10.42230  -0.03020   -0.28976
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.31510   10.34350  -0.02840   -0.27457
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.36850   10.39970  -0.03120   -0.30001
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.19010   10.21970  -0.02960   -0.28964
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.30940   10.34040  -0.03100   -0.29979
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.98000   13.84000   0.14000    1.01156
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      29.69000   30.34000  -0.65000   -2.14239
國泰大中華基金                                                   20.68000   20.71000  -0.03000   -0.14486
國泰小龍基金                                                     15.36000   15.27000   0.09000    0.58939
國泰中小成長基金                                                 42.88000   42.74000   0.14000    0.32756
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.32670    4.33420  -0.00750   -0.17304
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.29000   20.24000   0.05000    0.24704
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.78480    0.78240   0.00240    0.30675
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.74510    0.74280   0.00230    0.30964
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08320    2.09540  -0.01220   -0.58223
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.68150    9.69620  -0.01470   -0.15161
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.34740    8.40160  -0.05420   -0.64512
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32380    0.32420  -0.00040   -0.12338
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.38780   11.38680   0.00100    0.00878
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.79140    1.78270   0.00870    0.48802
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.17380   10.17050   0.00330    0.03245
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34680    0.34650   0.00030    0.08658
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.76050    4.77270  -0.01220   -0.25562
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.31000   22.27000   0.04000    0.17961
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.74390    0.74230   0.00160    0.21555
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.56290    3.56510  -0.00220   -0.06171
國泰中港台基金台幣級別                                           16.71000   16.64000   0.07000    0.42067
國泰中港台基金美元級別                                            0.56370    0.56140   0.00230    0.40969
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39850   12.39830   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                     27.59000   27.58000   0.01000    0.03626
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.19430    2.20810  -0.01380   -0.62497
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34620    0.34670  -0.00050   -0.14422
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46190    0.46480  -0.00290   -0.62392
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.92000   12.89000   0.03000    0.23274
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46190    0.46050   0.00140    0.30402
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.60000    5.59000   0.01000    0.17889
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18550    0.18510   0.00040    0.21610
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41050    0.41040   0.00010    0.02437
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37350    0.37410  -0.00060   -0.16038
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43350    0.43340   0.00010    0.02307
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49270    0.49500  -0.00230   -0.46465
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.30000   19.29000   0.01000    0.05184
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.68000   20.60000   0.08000    0.38835
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.38250    2.39250  -0.01000   -0.41797
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.33050   11.32900   0.00150    0.01324
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.31790   10.35960  -0.04170   -0.40253
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37680    0.37660   0.00020    0.05311
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34320    0.34440  -0.00120   -0.34843
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49950    0.50160  -0.00210   -0.41866
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.61000   11.57000   0.04000    0.34572
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40340    0.40150   0.00190    0.47323
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  17.98000   18.06000  -0.08000   -0.44297
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60450    0.60690  -0.00240   -0.39545
國泰科技生化基金                                                 35.94000   35.94000   0.00000    0.00000
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        24.83000   24.84000  -0.01000   -0.04026
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.30000   14.35000  -0.05000   -0.34843
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.80010   37.71960   0.08050    0.21342
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.80570   19.85560  -0.04990   -0.25131
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.95130   18.86390   0.08740    0.46332
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.87870   38.90580  -0.02710   -0.06966
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.83600   39.00740  -0.17140   -0.43940
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.15710   41.19900  -0.04190   -0.10170
國泰紐幣2021保本基金                                             11.94580   11.94120   0.00460    0.03852
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.22310   12.21770   0.00540    0.04420
國泰紐幣保本基金                                                 12.27420   12.27220   0.00200    0.01630
國泰高科技基金                                                   12.77000   12.76000   0.01000    0.07837
國泰國泰基金台幣I級別                                            23.06000   23.00000   0.06000    0.26087
國泰國泰基金台幣級別                                             23.06000   23.00000   0.06000    0.26087
國泰富時中國A50基金                                              19.90000   20.06000  -0.16000   -0.79761
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33700    0.33700   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45630    0.45850  -0.00220   -0.47983
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35810    0.35820  -0.00010   -0.02792
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48490    0.48740  -0.00250   -0.51293
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34880    0.34890  -0.00010   -0.02866
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47240    0.47480  -0.00240   -0.50548
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.69650   10.72030  -0.02380   -0.22201
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.79500    7.84870  -0.05370   -0.68419
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36140    0.36210  -0.00070   -0.19332
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.26210    0.26380  -0.00170   -0.64443
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.03000   12.04000  -0.01000   -0.08306
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40470    0.40470   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.13180    2.14960  -0.01780   -0.82806
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.42820    1.44760  -0.01940   -1.34015
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34660    0.34780  -0.00120   -0.34503
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37160    0.37290  -0.00130   -0.34862
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23450    0.23660  -0.00210   -0.88757
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.64600   10.68610  -0.04010   -0.37525
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.99970    7.06300  -0.06330   -0.89622
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.83000   14.86000  -0.03000   -0.20188
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 32.17000   32.07000   0.10000    0.31182
國泰價值卓越基金                                                 15.24000   15.23000   0.01000    0.06566
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.07000   11.13000  -0.06000   -0.53908
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39130    0.39330  -0.00200   -0.50852
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.99960    0.00000  39.99960    0.00000
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.06340   12.07520  -0.01180   -0.09772
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41120    0.41150  -0.00030   -0.07290
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.59050    9.60640  -0.01590   -0.16551
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.59290    8.58610   0.00680    0.07920
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.54390   10.56130  -0.01740   -0.16475
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.54180    9.53420   0.00760    0.07971
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.08510   11.08410   0.00100    0.00902
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.13970   10.14240  -0.00270   -0.02662
第一金大中華基金                                                 26.30000   26.58000  -0.28000   -1.05342
第一金小型精選基金                                               37.39000   37.90000  -0.51000   -1.34565
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.03000   14.11000  -0.08000   -0.56697
第一金中國世紀基金-美元                                           9.49930    9.51550  -0.01620   -0.17025
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.50060    9.53820  -0.03760   -0.39420
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.77000   10.79000  -0.02000   -0.18536
第一金中概平衡基金                                               24.83000   25.02000  -0.19000   -0.75939
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23030   15.23010   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.62600  177.62400   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.52190   13.50680   0.01510    0.11180
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.52240   13.50710   0.01530    0.11327
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.52000   12.52000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.53000   12.52000   0.01000    0.07987
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.88360    9.90180  -0.01820   -0.18380
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.88550    9.90270  -0.01720   -0.17369
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.39500    9.41590  -0.02090   -0.22196
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.41870    9.43950  -0.02080   -0.22035
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.25550   10.27340  -0.01790   -0.17424
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.75380    9.77550  -0.02170   -0.22198
第一金全球大趨勢基金                                             22.73000   22.75000  -0.02000   -0.08791
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.99610    8.03430  -0.03820   -0.47546
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.73720    5.76460  -0.02740   -0.47531
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.42850    9.40570   0.02280    0.24241
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.42960    9.40680   0.02280    0.24238
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.22000    9.19000   0.03000    0.32644
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.66580    9.64260   0.02320    0.24060
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.66700    9.64390   0.02310    0.23953
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.61210    8.62110  -0.00900   -0.10440
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.07590   10.08640  -0.01050   -0.10410
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.74520    9.75380  -0.00860   -0.08817
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.05080    8.05740  -0.00660   -0.08191
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.87850    8.88890  -0.01040   -0.11700
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.87870    8.88910  -0.01040   -0.11700
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.01200   11.02270  -0.01070   -0.09707
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.01290   11.02350  -0.01060   -0.09616
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.95150    9.96030  -0.00880   -0.08835
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.62970   14.64680  -0.01710   -0.11675
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.45470   14.41280   0.04190    0.29071
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.47260   14.43050   0.04210    0.29174
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.15000   13.12000   0.03000    0.22866
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.18000   13.15000   0.03000    0.22814
第一金亞洲科技基金                                               20.63000   20.71000  -0.08000   -0.38629
第一金亞洲新興市場基金                                           13.96000   14.00000  -0.04000   -0.28571
第一金店頭市場基金                                                9.69000    9.80000  -0.11000   -1.12245
第一金創新趨勢基金                                               23.92000   23.97000  -0.05000   -0.20859
第一金電子基金                                                   32.54000   32.90000  -0.36000   -1.09422
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.00000   18.98000   0.02000    0.10537
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.48000   20.51000  -0.03000   -0.14627
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.91000    9.84000   0.07000    0.71138
統一大中華中小基金(美元)                                          9.81000    9.73000   0.08000    0.82220
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.98000   13.87000   0.11000    0.79308
統一大滿貫基金                                                   31.98000   31.88000   0.10000    0.31368
統一大龍印基金                                                   16.51000   16.58000  -0.07000   -0.42220
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.79000    9.72000   0.07000    0.72016
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.72000   10.65000   0.07000    0.65728
統一中小基金                                                     24.85000   24.87000  -0.02000   -0.08042
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.60140    9.62680  -0.02540   -0.26385
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.69960    9.72210  -0.02250   -0.23143
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.22030    9.24310  -0.02280   -0.24667
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.18870   11.21840  -0.02970   -0.26474
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.21890   11.24480  -0.02590   -0.23033
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.67230   10.69870  -0.02640   -0.24676
統一台灣動力基金                                                 16.22000   16.20000   0.02000    0.12346
統一全天候基金                                                  105.63000  105.77000  -0.14000   -0.13236
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.51610    8.56440  -0.04830   -0.56396
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.90560    8.95320  -0.04760   -0.53165
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.76130    8.79500  -0.03370   -0.38317
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.67810    8.72740  -0.04930   -0.56489
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.07500    9.12350  -0.04850   -0.53159
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.92790    8.96230  -0.03440   -0.38383
統一全球債券組合基金                                             12.00900   12.03750  -0.02850   -0.23676
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.73000   14.68000   0.05000    0.34060
統一全球新科技基金(美元)                                         15.00000   14.93000   0.07000    0.46885
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.86000   13.80000   0.06000    0.43478
統一亞太基金                                                     26.22000   26.31000  -0.09000   -0.34208
統一亞洲大金磚基金                                               12.70000   12.76000  -0.06000   -0.47022
統一奔騰基金                                                     56.71000   56.74000  -0.03000   -0.05287
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63830   16.63820   0.00010    0.00060
統一強漢基金(人民幣)                                              9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
統一強漢基金(美元)                                                9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
統一強漢基金(新台幣)                                             24.47000   24.40000   0.07000    0.28689
統一統信基金                                                     31.23000   31.25000  -0.02000   -0.06400
統一黑馬基金                                                     57.45000   57.56000  -0.11000   -0.19110
統一新亞洲科技能源基金                                           19.12000   19.15000  -0.03000   -0.15666
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.29570    8.32650  -0.03080   -0.36990
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.36020   10.39860  -0.03840   -0.36928
統一經建基金                                                     44.82000   44.86000  -0.04000   -0.08917
統一龍馬基金                                                     65.49000   65.49000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.12000   20.98000   0.14000    0.66730
野村中小基金                                                     47.33000   47.66000  -0.33000   -0.69240
野村中國機會基金                                                 14.05000   14.09000  -0.04000   -0.28389
野村巴西基金                                                      6.06000    6.11000  -0.05000   -0.81833
野村台灣高股息基金                                               21.80000   21.84000  -0.04000   -0.18315
野村台灣運籌基金                                                 35.58000   35.89000  -0.31000   -0.86375
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.69760    9.70450  -0.00690   -0.07110
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.69220    9.70080  -0.00860   -0.08865
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.70830    9.71020  -0.00190   -0.01957
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.77910    9.78590  -0.00680   -0.06949
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.75530    9.76330  -0.00800   -0.08194
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.73600    9.74000  -0.00400   -0.04107
野村平衡基金                                                     18.64000   18.70000  -0.06000   -0.32086
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.97000    8.99000  -0.02000   -0.22247
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.86000   12.89000  -0.03000   -0.23274
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
野村全球生技醫療基金                                             15.46000   15.58000  -0.12000   -0.77022
野村全球品牌基金                                                 27.42000   27.55000  -0.13000   -0.47187
野村全球氣候變遷基金                                              8.45000    8.45000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.76000   12.83000  -0.07000   -0.54560
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.10000   11.15000  -0.05000   -0.44843
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.86000   18.96000  -0.10000   -0.52743
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.00000   12.05000  -0.05000   -0.41494
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.56830   10.57960  -0.01130   -0.10681
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.39980   10.41220  -0.01240   -0.11909
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.58880    9.59340  -0.00460   -0.04795
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.34100    9.34790  -0.00690   -0.07381
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.82150    8.83020  -0.00870   -0.09853
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.96120   10.96640  -0.00520   -0.04742
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.49620   10.50400  -0.00780   -0.07426
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.96100    9.97080  -0.00980   -0.09829
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.19650   11.22240  -0.02590   -0.23079
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.77930   10.80710  -0.02780   -0.25724
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.36030   10.39010  -0.02980   -0.28681
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.40980   10.43560  -0.02580   -0.24723
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.53670   10.56420  -0.02750   -0.26031
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.85360    9.87990  -0.02630   -0.26620
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.52290    9.55260  -0.02970   -0.31091
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.67840    9.70530  -0.02690   -0.27717
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.80100   11.83030  -0.02930   -0.24767
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.72780   12.76140  -0.03360   -0.26329
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.87840   10.90740  -0.02900   -0.26587
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.51680   10.54950  -0.03270   -0.30997
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.91540   10.94550  -0.03010   -0.27500
野村成長基金                                                     27.64000   27.70000  -0.06000   -0.21661
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.74240    9.77420  -0.03180   -0.32535
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.73960    9.77390  -0.03430   -0.35093
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.64870    9.68710  -0.03840   -0.39640
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.90830    9.94070  -0.03240   -0.32593
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.87130    9.90600  -0.03470   -0.35029
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.78230    9.82130  -0.03900   -0.39710
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.28000    9.37000  -0.09000   -0.96051
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.17000   13.29000  -0.12000   -0.90293
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.05220   10.07300  -0.02080   -0.20649
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.97710    9.99910  -0.02200   -0.22002
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.87020    9.89530  -0.02510   -0.25366
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.40680   10.42840  -0.02160   -0.20713
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.27490   10.29750  -0.02260   -0.21947
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.16980   10.19560  -0.02580   -0.25305
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.97300    8.99920  -0.02620   -0.29114
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.73890    9.76540  -0.02650   -0.27137
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.62180    9.65030  -0.02850   -0.29533
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.38100   13.42000  -0.03900   -0.29061
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.53740   12.57140  -0.03400   -0.27046
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.27780   10.30820  -0.03040   -0.29491
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.26280   10.27400  -0.01120   -0.10901
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.94740    9.96140  -0.01400   -0.14054
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.39000    9.40540  -0.01540   -0.16374
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.96060   10.97850  -0.01790   -0.16305
野村泰國基金                                                     44.60000   44.62000  -0.02000   -0.04482
野村高科技基金                                                   10.86000   10.78000   0.08000    0.74212
野村貨幣市場基金                                                 16.24550   16.24530   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     17.18000   17.21000  -0.03000   -0.17432
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.00720    8.03030  -0.02310   -0.28766
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.69130   11.72510  -0.03380   -0.28827
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.26000    7.30000  -0.04000   -0.54795
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.15000    9.34000  -0.19000   -2.03426
野村精選貨幣市場基金                                             12.06940   12.06930   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.20000   12.26000  -0.06000   -0.48940
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.70000   11.75000  -0.05000   -0.42553
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.29000   11.37000  -0.08000   -0.70361
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.37000    8.43000  -0.06000   -0.71174
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.81000   11.90000  -0.09000   -0.75630
野村積極成長基金                                                 11.68000   11.70000  -0.02000   -0.17094
野村優質基金                                                     32.40000   32.46000  -0.06000   -0.18484
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.69270    8.69580  -0.00310   -0.03565
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.06130    8.06460  -0.00330   -0.04092
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.88080    7.88770  -0.00690   -0.08748
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.52640   11.53040  -0.00400   -0.03469
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50220   10.50640  -0.00420   -0.03998
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.29540   10.30440  -0.00900   -0.08734
野村環球基金-人民幣計價                                          15.07000   15.09000  -0.02000   -0.13254
野村環球基金-美元計價                                            11.99000   12.01000  -0.02000   -0.16653
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.20000   16.23000  -0.03000   -0.18484
野村鴻利基金                                                     21.49000   21.55000  -0.06000   -0.27842
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84760   16.84750   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     19.54000   19.77000  -0.23000   -1.16338
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.42000    9.69000  -0.27000   -2.78638
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.13000   13.20000  -0.07000   -0.53030
野村鑫平衡組合基金                                               14.53000   14.60000  -0.07000   -0.47945
野村鑫全球債券組合基金                                           13.15650   13.18050  -0.02400   -0.18209
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.78780    9.82310  -0.03530   -0.35936
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.78510    9.81820  -0.03310   -0.33713
凱基台商天下基金                                                 13.44000   13.52000  -0.08000   -0.59172
凱基台灣精五門基金                                               20.42000   20.42000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.73300   10.75740  -0.02440   -0.22682
凱基亞太高股息基金                                               13.15000   13.18000  -0.03000   -0.22762
凱基亞洲四金磚基金                                               17.77000   17.89000  -0.12000   -0.67077
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.49000   13.60000  -0.11000   -0.80882
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.18710   13.27440  -0.08730   -0.65766
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.55000   12.64000  -0.09000   -0.71203
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52930   11.52920   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.26000   26.40000  -0.14000   -0.53030
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.24000   20.16000   0.08000    0.39683
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.31890   20.22710   0.09180    0.45385
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.33000   18.44000  -0.11000   -0.59653
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.13520   18.24240  -0.10720   -0.58764
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.08970   10.09360  -0.00390   -0.03864
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.04660    8.04970  -0.00310   -0.03851
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.96000    7.99000  -0.03000   -0.37547
凱基資源國基金                                                    9.69000    9.75000  -0.06000   -0.61538
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.90000   10.95000  -0.05000   -0.45662
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.48680   11.52370  -0.03690   -0.32021
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.61000   10.65000  -0.04000   -0.37559
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.86410   10.84280   0.02130    0.19644
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.47000   12.51000  -0.04000   -0.31974
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.65480   12.69180  -0.03700   -0.29153
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.26000   15.34000  -0.08000   -0.52151
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       29.13000   28.87000   0.26000    0.90059
富邦NASDAQ-100基金                                               27.13000   27.13000   0.00000    0.00000
富邦上証180基金                                                  30.92000   31.08000  -0.16000   -0.51480
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23470    0.23330   0.00140    0.60009
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.98000    6.95000   0.03000    0.43165
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.28000    7.21000   0.07000    0.97087
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 40.48000   41.33000  -0.85000   -2.05662
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.68870   11.74500  -0.05630   -0.47935
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.06900   11.10590  -0.03690   -0.33226
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.79410   10.80440  -0.01030   -0.09533
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.33550   10.38530  -0.04980   -0.47952
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.70860    9.74090  -0.03230   -0.33159
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.47670    9.48570  -0.00900   -0.09488
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.73170   20.71170   0.02000    0.09656
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.22560   11.22460   0.00100    0.00891
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.73280   10.68630   0.04650    0.43514
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.89930   12.94570  -0.04640   -0.35842
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.91110    1.91730  -0.00620   -0.32337
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.60950    9.64410  -0.03460   -0.35877
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.47100    1.47580  -0.00480   -0.32525
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.57900   11.58160  -0.00260   -0.02245
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74290    1.74060   0.00230    0.13214
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10210   10.10440  -0.00230   -0.02276
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53990    1.53780   0.00210    0.13656
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.80000   42.04000  -0.24000   -0.57088
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  45.25000   45.26000  -0.01000   -0.02209
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  48.80000   48.62000   0.18000    0.37022
富邦台灣心基金                                                   21.43000   21.44000  -0.01000   -0.04664
富邦台灣釆吉50基金                                               45.70000   45.48000   0.22000    0.48373
富邦台灣科技指數基金                                             50.09000   49.60000   0.49000    0.98790
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29390    0.29270   0.00120    0.40998
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.94000    8.90000   0.04000    0.44944
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.31870    2.32840  -0.00970   -0.41660
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34080    0.34060   0.00020    0.05872
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.66340   10.65470   0.00870    0.08165
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.02370    2.03190  -0.00820   -0.40356
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32910    0.32890   0.00020    0.06081
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.24830    9.24070   0.00760    0.08224
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.08000   23.17000  -0.09000   -0.38843
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.76000   14.69000   0.07000    0.47651
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.05000   29.33000  -0.28000   -0.95465
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62080   15.62060   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     62.77000   62.85000  -0.08000   -0.12729
富邦科技基金                                                     23.69000   23.66000   0.03000    0.12680
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.00240   39.16570  -0.16330   -0.41695
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.16050   38.14320   0.01730    0.04536
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.66320   37.66010   0.00310    0.00823
富邦恒生國企ETF基金                                              21.08000   21.32000  -0.24000   -1.12570
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.17000   13.08000   0.09000    0.68807
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            32.06000   32.53000  -0.47000   -1.44482
富邦高成長基金                                                   23.80000   23.90000  -0.10000   -0.41841
富邦基金                                                         12.77000   12.82000  -0.05000   -0.39002
富邦深証100基金                                                  11.11000   11.16000  -0.05000   -0.44803
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.74000   20.92000  -0.18000   -0.86042
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40120    0.40160  -0.00040   -0.09960
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.19260   12.20210  -0.00950   -0.07786
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.56460    9.57200  -0.00740   -0.07731
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30260    0.30290  -0.00030   -0.09904
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.94440    8.95140  -0.00700   -0.07820
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.77010    9.76490   0.00520    0.05325
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.95190    9.95200  -0.00010   -0.00100
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.77010    9.76490   0.00520    0.05325
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.95190    9.95200  -0.00010   -0.00100
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.26000   19.31000  -0.05000   -0.25893
富邦精準基金                                                     44.75000   44.88000  -0.13000   -0.28966
富邦精銳中小基金                                                 11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.00000    0.00000  20.00000    0.00000
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.65000   20.57000   0.08000    0.38892
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             8.04000    8.05000  -0.01000   -0.12422
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            13.94000   13.90000   0.04000    0.28777
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.35000   19.39000  -0.04000   -0.20629
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.18370   10.24240  -0.05870   -0.57311
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.13020   11.12660   0.00360    0.03235
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.84200   10.84520  -0.00320   -0.02951
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.00280   10.06040  -0.05760   -0.57254
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.88840   10.88480   0.00360    0.03307
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.58480   10.58790  -0.00310   -0.02928
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富達台灣成長基金                                                 29.10000   29.07000   0.03000    0.10320
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.04110    9.17410  -0.13300   -1.44973
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.52850    9.61880  -0.09030   -0.93879
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.36820    9.45820  -0.09000   -0.95156
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.86390    9.89660  -0.03270   -0.33042
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.81730    9.85000  -0.03270   -0.33198
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.65220    9.68470  -0.03250   -0.33558
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.70460    9.73700  -0.03240   -0.33275
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.56880    8.69930  -0.13050   -1.50012
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.53910    9.58670  -0.04760   -0.49652
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.14660    9.19430  -0.04770   -0.51880
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.49120   10.49750  -0.00630   -0.06001
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.20010   10.20600  -0.00590   -0.05781
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.83770    9.84380  -0.00610   -0.06197
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.25390    9.30150  -0.04760   -0.51175
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.64790    9.65370  -0.00580   -0.06008
富達卓越領航全球組合基金                                         14.63000   14.78000  -0.15000   -1.01488
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.81440    8.91010  -0.09570   -1.07406
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.46390    9.51610  -0.05220   -0.54854
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.27520    9.32740  -0.05220   -0.55964
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.88290    9.89340  -0.01050   -0.10613
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.79200    9.80250  -0.01050   -0.10712
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.62880    9.63940  -0.01060   -0.10997
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.34320    9.39530  -0.05210   -0.55453
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.66460    9.67490  -0.01030   -0.10646
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.04000   10.13000  -0.09000   -0.88845
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.66000   11.71000  -0.05000   -0.42699
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.93000    8.95000  -0.02000   -0.22346
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.08000   11.05000   0.03000    0.27149
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.59290    9.62220  -0.02930   -0.30450
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.31620    9.33220  -0.01600   -0.17145
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.80590    8.82360  -0.01770   -0.20060
富蘭克林華美中華基金                                             14.19000   14.25000  -0.06000   -0.42105
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             19.82000   19.80000   0.02000    0.10101
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.67000   19.67000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.98000   11.06000  -0.08000   -0.72333
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.28000   10.36000  -0.08000   -0.77220
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.02750    8.01310   0.01440    0.17971
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.27970    9.26100   0.01870    0.20192
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.87850    9.85860   0.01990    0.20185
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.33150    9.31480   0.01670    0.17928
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.99370   11.00580  -0.01210   -0.10994
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.83750    8.84720  -0.00970   -0.10964
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.31920    9.32940  -0.01020   -0.10933
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.96570   12.98130  -0.01560   -0.12017
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.37180   10.38430  -0.01250   -0.12037
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.08630   10.09940  -0.01310   -0.12971
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.75720    7.76730  -0.01010   -0.13003
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.27400    9.28600  -0.01200   -0.12923
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.53940   10.55600  -0.01660   -0.15726
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.57120    7.58310  -0.01190   -0.15693
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.06820    9.08250  -0.01430   -0.15745
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.38990   10.40620  -0.01630   -0.15664
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.81070    7.82300  -0.01230   -0.15723
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.29350    8.30440  -0.01090   -0.13126
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.43280    9.44310  -0.01030   -0.10907
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.09460   10.10560  -0.01100   -0.10885
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.64530   12.66200  -0.01670   -0.13189
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.86000    9.98000  -0.12000   -1.20240
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.77000    9.89000  -0.12000   -1.21335
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.83000    8.90000  -0.07000   -0.78652
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                         9.98000   10.06000  -0.08000   -0.79523
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.46000    8.56000  -0.10000   -1.16822
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.45000   10.57000  -0.12000   -1.13529
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.60000    8.63000  -0.03000   -0.34762
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.47000   10.52000  -0.05000   -0.47529
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.48000   10.52000  -0.04000   -0.38023
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.15000   11.19000  -0.04000   -0.35746
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.60000   10.64000  -0.04000   -0.37594
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.75670   12.78920  -0.03250   -0.25412
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
富蘭克林華美第一富基金                                           38.85000   38.74000   0.11000    0.28394
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28910   10.28900   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                12.96000   13.02000  -0.06000   -0.46083
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.06000   13.06000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.61000   14.62000  -0.01000   -0.06840
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.71060    7.71870  -0.00810   -0.10494
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.09400   11.18550  -0.09150   -0.81802
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.91540    9.95490  -0.03950   -0.39679
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.13890   11.18320  -0.04430   -0.39613
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.15790    7.18670  -0.02880   -0.40074
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.47100    9.50680  -0.03580   -0.37657
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.41880   10.45820  -0.03940   -0.37674
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.76620   10.80950  -0.04330   -0.40057
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.72000   19.75000  -0.03000   -0.15190
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.52670   11.52580   0.00090    0.00781
復華人生目標基金                                                 36.71190   36.73240  -0.02050   -0.05581
復華大中華中小策略基金                                            9.76000    9.84000  -0.08000   -0.81301
復華中小精選基金                                                 68.21000   68.49000  -0.28000   -0.40882
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.66000    8.66000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.72000   11.80000  -0.08000   -0.67797
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.84000   10.91000  -0.07000   -0.64161
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.01000   11.03000  -0.02000   -0.18132
復華台灣智能基金                                                 11.50000   11.52000  -0.02000   -0.17361
復華全方位基金                                                   27.74000   27.91000  -0.17000   -0.60910
復華全球大趨勢基金-美元                                          12.96000   12.96000   0.00000    0.00000
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.62000   19.63000  -0.01000   -0.05094
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.86000   19.89000  -0.03000   -0.15083
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.57000   15.50000   0.07000    0.45161
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.43000   14.37000   0.06000    0.41754
復華全球原物料基金                                                9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.38000   13.36000   0.02000    0.14970
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.47650   11.47890  -0.00240   -0.02091
復華全球債券基金                                                 13.59240   13.58080   0.01160    0.08541
復華全球債券組合基金                                             14.64000   14.66000  -0.02000   -0.13643
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.91000   14.02000  -0.11000   -0.78459
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.82000    9.90000  -0.08000   -0.80808
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
復華有利貨幣市場基金                                             13.42080   13.42070   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 13.63000   13.68000  -0.05000   -0.36550
復華亞太成長基金                                                 14.40000   14.33000   0.07000    0.48849
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
復華東協世紀基金                                                 13.47000   13.56000  -0.09000   -0.66372
復華南非幣長期收益基金A                                          13.38000   13.40000  -0.02000   -0.14925
復華南非幣長期收益基金B                                           8.54000    8.55000  -0.01000   -0.11696
復華南非幣短期收益基金A                                          13.42000   13.42000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            12.13000   12.11000   0.02000    0.16515
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.82000   11.80000   0.02000    0.16949
復華恒生基金                                                     21.29000   21.56000  -0.27000   -1.25232
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.38000    8.31000   0.07000    0.84236
復華恒生單日正向二倍基金                                         35.04000   35.70000  -0.66000   -1.84874
復華神盾基金                                                     25.17340   25.19030  -0.01690   -0.06709
復華高成長基金                                                   62.30000   62.57000  -0.27000   -0.43152
復華高益策略組合基金                                             12.99000   12.99000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.38070   14.38060   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         18.36000   18.28000   0.08000    0.43764
復華富時台灣高股息低波動基金                                     49.22000   49.36000  -0.14000   -0.28363
復華復華基金                                                     19.70000   19.79000  -0.09000   -0.45478
復華華人世紀基金                                                 19.10000   19.10000   0.00000    0.00000
復華傳家二號基金                                                 28.54250   28.62330  -0.08080   -0.28229
復華傳家基金                                                     23.84980   23.76310   0.08670    0.36485
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.78000   14.81000  -0.03000   -0.20257
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.53000   11.57000  -0.04000   -0.34572
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             13.95000   14.00000  -0.05000   -0.35714
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.40000   18.49000  -0.09000   -0.48675
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.01000    6.02000  -0.01000   -0.16611
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.15000   13.15000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.75000   13.75000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                         10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
復華滬深300 A股基金                                              23.52000   23.64000  -0.12000   -0.50761
復華數位經濟基金                                                 55.37000   55.08000   0.29000    0.52651
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.26000   11.33000  -0.07000   -0.61783
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.83740    9.85560  -0.01820   -0.18467
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.68550    9.70580  -0.02030   -0.20915
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.99180   10.01030  -0.01850   -0.18481
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.80690    9.82740  -0.02050   -0.20860
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.80050    9.81980  -0.01930   -0.19654
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.94830    9.97320  -0.02490   -0.24967
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.82430    9.85590  -0.03160   -0.32062
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.97140   10.00880  -0.03740   -0.37367
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.82340    9.85490  -0.03150   -0.31964
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.97420   10.01160  -0.03740   -0.37357
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.26730    9.27700  -0.00970   -0.10456
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.06380    9.04090   0.02290    0.25329
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.71500    8.69760   0.01740    0.20006
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.38450   11.39640  -0.01190   -0.10442
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.14780   11.11960   0.02820    0.25361
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.84200   10.82050   0.02150    0.19870
景順主流基金                                                     18.39000   18.47000  -0.08000   -0.43313
景順台灣科技基金                                                 32.50000   32.55000  -0.05000   -0.15361
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
景順全球科技基金                                                 20.29000   20.28000   0.01000    0.04931
景順全球康健基金                                                 17.04000   17.15000  -0.11000   -0.64140
景順貨幣市場基金                                                 15.92040   15.92030   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     33.74000   33.89000  -0.15000   -0.44261
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.96000   14.91000   0.05000    0.33535
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.49000   13.45000   0.04000    0.29740
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.30000   10.35000  -0.05000   -0.48309
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.09000   10.15000  -0.06000   -0.59113
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.16000    9.13000   0.03000    0.32859
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.98000    8.96000   0.02000    0.22321
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.26000    9.23000   0.03000    0.32503
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.71880    8.72620  -0.00740   -0.08480
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.35650    8.35240   0.00410    0.04909
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.01900   11.02840  -0.00940   -0.08523
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.53550   10.53020   0.00530    0.05033
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.29000    8.23000   0.06000    0.72904
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.61000    8.56000   0.05000    0.58411
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.16000   12.10000   0.06000    0.49587
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.51270    9.52560  -0.01290   -0.13542
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.35950    9.37730  -0.01780   -0.18982
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.72590    9.73910  -0.01320   -0.13554
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.57090    9.58910  -0.01820   -0.18980
華南永昌永昌基金                                                 18.93000   19.14000  -0.21000   -1.09718
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.27750   14.30210  -0.02460   -0.17200
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
華南永昌全球精品基金                                             15.34000   15.40000  -0.06000   -0.38961
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.62000   11.63000  -0.01000   -0.08598
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.17000   11.19000  -0.02000   -0.17873
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.57000   13.59000  -0.02000   -0.14717
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.03000   13.05000  -0.02000   -0.15326
華南永昌物聯網精選基金                                           11.79000   11.83000  -0.04000   -0.33812
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18380   16.18360   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.15890   24.31800  -0.15910   -0.65425
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92260   11.92250   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.17120   10.17600  -0.00480   -0.04717
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.52750   10.48760   0.03990    0.38045
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.92920    9.93390  -0.00470   -0.04731
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.24480   10.20610   0.03870    0.37918
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.03890   10.04740  -0.00850   -0.08460
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.32570   10.29070   0.03500    0.34011
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.89670    9.90500  -0.00830   -0.08380
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.17520   10.14080   0.03440    0.33922
華頓中小型基金                                                   24.64000   24.57000   0.07000    0.28490
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.48760   12.48610   0.00150    0.01201
華頓台灣基金                                                     27.62000   27.71000  -0.09000   -0.32479
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50480   11.50470   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.22000   17.22000   0.00000    0.00000
華頓全球高收益債券基金A                                          13.35570   13.39090  -0.03520   -0.26287
華頓全球高收益債券基金B                                           8.41630    8.43850  -0.02220   -0.26308
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.00000    6.03000  -0.03000   -0.49751
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.90960    2.89750   0.01210    0.41760
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.64270   13.54570   0.09700    0.71609
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.45870    0.45520   0.00350    0.76889
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.74590   11.72330   0.02260    0.19278
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.69040   10.67500   0.01540    0.14426
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.94910   10.89570   0.05340    0.49010
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.95830    9.90970   0.04860    0.49043
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.58640   11.52360   0.06280    0.54497
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.63120   10.57280   0.05840    0.55236
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.08000   12.03000   0.05000    0.41563
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.90000   10.82000   0.08000    0.73937
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.13000   12.03000   0.10000    0.83126
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41840    2.42390  -0.00550   -0.22691
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96130    1.96910  -0.00780   -0.39612
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.19260   12.17810   0.01450    0.11907
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.02330   10.01140   0.01190    0.11886
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38060    0.38010   0.00050    0.13154
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32380    0.32330   0.00050    0.15466
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.41000    3.43000  -0.02000   -0.58309
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.00000   16.03000  -0.03000   -0.18715
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.54000    0.54000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               17.94000   18.02000  -0.08000   -0.44395
匯豐台灣精典基金                                                 23.24000   23.21000   0.03000    0.12925
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.86000   11.86000   0.00000    0.00000
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.23000    8.26000  -0.03000   -0.36320
匯豐安富基金                                                     24.83000   24.80000   0.03000    0.12097
匯豐成功基金                                                     38.65000   38.79000  -0.14000   -0.36092
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.33000   11.38000  -0.05000   -0.43937
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.54000   10.59000  -0.05000   -0.47214
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.30000   10.35000  -0.05000   -0.48309
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.38000   11.42000  -0.04000   -0.35026
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.11000   11.16000  -0.05000   -0.44803
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.20000   11.25000  -0.05000   -0.44444
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.44480    2.45620  -0.01140   -0.46413
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.24080    2.25230  -0.01150   -0.51059
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.71110   11.72640  -0.01530   -0.13047
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.16880    8.18400  -0.01520   -0.18573
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38620    0.38660  -0.00040   -0.10347
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34880    0.34920  -0.00040   -0.11455
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.89000    7.99000  -0.10000   -1.25156
匯豐金磚動力基金                                                 14.63000   14.73000  -0.10000   -0.67889
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97210   14.97200   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.18000    5.14000   0.04000    0.77821
匯豐新鑽動力基金                                                 11.25000   11.39000  -0.14000   -1.22915
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.57650    5.56130   0.01520    0.27332
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.10530    9.09020   0.01510    0.16611
匯豐龍鳳基金-A類型                                               49.80000   49.71000   0.09000    0.18105
匯豐龍鳳基金-I類型                                               49.80000   49.71000   0.09000    0.18105
匯豐龍騰電子基金                                                 36.08000   35.97000   0.11000    0.30581
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.29620   12.32250  -0.02630   -0.21343
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   19.49000   19.51000  -0.02000   -0.10251
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.29000   11.31000  -0.02000   -0.17683
新光中國成長基金(美元)                                           12.24000   12.26000  -0.02000   -0.16313
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.77000   11.79000  -0.02000   -0.16964
新光台灣富貴基金                                                 23.07000   23.08000  -0.01000   -0.04333
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.70000    8.70000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.30000   11.38000  -0.08000   -0.70299
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.61000   10.69000  -0.08000   -0.74836
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.94260    9.93360   0.00900    0.09060
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.36070    9.36270  -0.00200   -0.02136
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.65220    9.64350   0.00870    0.09022
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.07800    9.07990  -0.00190   -0.02093
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42530   15.42510   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
新光亞洲精選基金-美金                                            24.51000   24.58000  -0.07000   -0.28478
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.93000   24.02000  -0.09000   -0.37469
新光兩岸優勢基金                                                 13.35000   13.39000  -0.04000   -0.29873
新光店頭基金                                                     25.18000   25.31000  -0.13000   -0.51363
新光南非幣保本基金                                               11.66000   11.65000   0.01000    0.08584
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                 15.09000   15.05000   0.04000    0.26578
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.76300    9.78100  -0.01800   -0.18403
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.06900   10.08690  -0.01790   -0.17746
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.72260    9.73460  -0.01200   -0.12327
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.37530    9.39260  -0.01730   -0.18419
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.68250    9.69980  -0.01730   -0.17835
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.34330    9.35460  -0.01130   -0.12080
新光澳幣十年期保本基金                                           10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.77000   11.77000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.00350   10.02050  -0.01700   -0.16965
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.00310   10.02010  -0.01700   -0.16966
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.91220    9.92630  -0.01410   -0.14205
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.91220    9.92630  -0.01410   -0.14205
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.91030    9.92210  -0.01180   -0.11893
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.91010    9.92180  -0.01170   -0.11792
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.88760    9.89890  -0.01130   -0.11415
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.89010    9.90140  -0.01130   -0.11413
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.18000    7.18000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.89780    9.92810  -0.03030   -0.30519
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.68750    9.71710  -0.02960   -0.30462
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.88250    9.91020  -0.02770   -0.27951
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.70670    9.73390  -0.02720   -0.27944
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.77420    9.80560  -0.03140   -0.32023
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.01310   10.04510  -0.03200   -0.31856
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.83030   13.87410  -0.04380   -0.31570
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.67440    8.70190  -0.02750   -0.31602
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.36070   36.33640   0.02430    0.06688
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.84850   36.82580   0.02270    0.06164
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.45550   38.48170  -0.02620   -0.06808
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.08640   11.08540   0.00100    0.00902
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.30650   10.30930  -0.00280   -0.02716
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    12.99520   13.02570  -0.03050   -0.23415
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.51240   10.53520  -0.02280   -0.21642
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
群益大印度基金-人民幣                                            13.11990   13.21350  -0.09360   -0.70837
群益大印度基金-美元                                              13.35400   13.44690  -0.09290   -0.69087
群益大印度基金-新臺幣                                            12.21000   12.30000  -0.09000   -0.73171
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.18820   12.26660  -0.07840   -0.63913
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.72040   12.80000  -0.07960   -0.62188
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.52000   11.60000  -0.08000   -0.68966
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.41710   11.49060  -0.07350   -0.63965
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.87320   10.94130  -0.06810   -0.62241
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.87000    9.94000  -0.07000   -0.70423
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.78030    9.84320  -0.06290   -0.63902
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.35230    9.41080  -0.05850   -0.62163
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.53000    9.59000  -0.06000   -0.62565
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.53430    9.59570  -0.06140   -0.63987
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.42230    9.48120  -0.05890   -0.62123
群益中小型股基金                                                 47.26000   47.24000   0.02000    0.04234
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.83140    9.84120  -0.00980   -0.09958
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.87830    9.88640  -0.00810   -0.08193
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.93480    8.94700  -0.01220   -0.13636
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.77800    8.78670  -0.00870   -0.09901
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.81950    8.82670  -0.00720   -0.08157
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.97790    7.98880  -0.01090   -0.13644
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.42400   11.44410  -0.02010   -0.17564
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.24030   11.26300  -0.02270   -0.20154
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.54810   10.57130  -0.02320   -0.21946
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.34400    9.34730  -0.00330   -0.03530
群益中國新機會基金N-美元                                          9.28600    9.28760  -0.00160   -0.01723
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.28700    8.28980  -0.00280   -0.03378
群益中國新機會基金-美元                                           9.92910    9.93080  -0.00170   -0.01712
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
群益平衡王基金                                                   19.12110   19.12210  -0.00100   -0.00523
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.99000    8.00000  -0.01000   -0.12500
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.81000    5.81000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.97970    9.98980  -0.01010   -0.10110
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.30930   10.31800  -0.00870   -0.08432
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.09960    9.10880  -0.00920   -0.10100
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.40000    9.40800  -0.00800   -0.08503
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.59000    8.60000  -0.01000   -0.11628
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.90510    9.91740  -0.01230   -0.12402
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.74030    9.75500  -0.01470   -0.15069
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.45040    9.46220  -0.01180   -0.12471
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.36670    9.38080  -0.01410   -0.15031
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.96210    9.97450  -0.01240   -0.12432
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.04560   10.06070  -0.01510   -0.15009
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.61670    9.62870  -0.01200   -0.12463
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.04180   10.07710  -0.03530   -0.35030
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.40380    7.42970  -0.02590   -0.34860
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.03270   10.03580  -0.00310   -0.03089
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.97090    9.97220  -0.00130   -0.01304
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.01670   10.02340  -0.00670   -0.06684
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.03270   10.03570  -0.00300   -0.02989
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.97090    9.97220  -0.00130   -0.01304
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.01670   10.02340  -0.00670   -0.06684
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.03280   10.03580  -0.00300   -0.02989
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.97090    9.97220  -0.00130   -0.01304
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.01670   10.02340  -0.00670   -0.06684
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.03270   10.03580  -0.00310   -0.03089
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.97090    9.97220  -0.00130   -0.01304
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.01670   10.02340  -0.00670   -0.06684
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                      9.74000    9.83000  -0.09000   -0.91556
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.20150   14.32570  -0.12420   -0.86697
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.51000   13.63000  -0.12000   -0.88041
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.31000   11.48000  -0.17000   -1.48084
群益印度中小基金N-美元                                           10.16670   10.26090  -0.09420   -0.91805
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.26000    9.35000  -0.09000   -0.96257
群益印度中小基金-人民幣                                          15.14940   15.29240  -0.14300   -0.93511
群益印度中小基金-美元                                            14.54110   14.67580  -0.13470   -0.91784
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.21000   16.37000  -0.16000   -0.97740
群益多利策略組合基金                                             11.52000   11.56000  -0.04000   -0.34602
群益多重收益組合基金                                             13.59000   13.59000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.41000   15.46000  -0.05000   -0.32342
群益安家基金                                                     24.36500   24.25750   0.10750    0.44316
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06320   16.06300   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             20.08000   20.37000  -0.29000   -1.42366
群益亞太中小基金                                                 13.10000   13.09000   0.01000    0.07639
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.21000   17.28000  -0.07000   -0.40509
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.59240    9.59700  -0.00460   -0.04793
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.47460    7.47810  -0.00350   -0.04680
群益店頭市場基金                                                 98.90000   98.96000  -0.06000   -0.06063
群益東方盛世基金                                                  9.25000    9.32000  -0.07000   -0.75107
群益東協成長基金-人民幣                                          14.07820   14.20960  -0.13140   -0.92473
群益東協成長基金-美元                                            13.37360   13.49610  -0.12250   -0.90767
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.75000   12.88000  -0.13000   -1.00932
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.08410   11.09010  -0.00600   -0.05410
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.63310   10.64100  -0.00790   -0.07424
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.97990    9.99110  -0.01120   -0.11210
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.93160    9.93690  -0.00530   -0.05334
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.53080    9.53800  -0.00720   -0.07549
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.94320    8.95320  -0.01000   -0.11169
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                               9.97650    9.98400  -0.00750   -0.07512
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.71890    9.72410  -0.00520   -0.05348
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.70020    9.70750  -0.00730   -0.07520
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.96900    9.98010  -0.01110   -0.11122
群益長安基金                                                     28.29000   28.26000   0.03000    0.10616
群益美國新創亮點基金-美元                                        13.93060   13.96200  -0.03140   -0.22490
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      12.97000   13.01000  -0.04000   -0.30746
群益真善美基金                                                   17.43830   17.43180   0.00650    0.03729
群益馬拉松基金                                                  121.94000  121.79000   0.15000    0.12316
群益深証中小板基金                                               15.29000   15.24000   0.05000    0.32808
群益創新科技基金                                                 32.03000   31.88000   0.15000    0.47051
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.66030    9.70700  -0.04670   -0.48110
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.62200    9.66680  -0.04480   -0.46344
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.52010   10.57090  -0.05080   -0.48056
群益華夏盛世基金-美元                                            10.60960   10.65900  -0.04940   -0.46346
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.87000   16.96000  -0.09000   -0.53066
群益奧斯卡基金                                                   26.94000   26.81000   0.13000    0.48489
群益新興金鑽基金-美元                                            12.94990   13.04070  -0.09080   -0.69628
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.54000    9.61000  -0.07000   -0.72841
群益葛萊美基金                                                   23.21000   23.10000   0.11000    0.47619
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.54000   18.54000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.76000    8.78000  -0.02000   -0.22779
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.25000   12.21000   0.04000    0.32760
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.50890   11.55150  -0.04260   -0.36878
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.28780   11.33570  -0.04790   -0.42256
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.21000   10.25000  -0.04000   -0.39024
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.18700   11.23510  -0.04810   -0.42812
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.64400    8.67600  -0.03200   -0.36883
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.29810    9.33760  -0.03950   -0.42302
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.41000    8.45000  -0.04000   -0.47337
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.91250    8.95080  -0.03830   -0.42789
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
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德信大發基金                                                     28.48000   28.50000  -0.02000   -0.07018
德信中國精選成長基金                                             12.11000   12.10000   0.01000    0.08264
德信台灣主流中小基金                                             18.28000   18.36000  -0.08000   -0.43573
德信新興股票組合基金                                             11.51000   11.58000  -0.07000   -0.60449
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91830   11.91820   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.67770   10.67820  -0.00050   -0.00468
德信數位時代基金                                                 27.34000   27.44000  -0.10000   -0.36443
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64570   11.64560   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.07000   16.07000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.81000   18.87000  -0.06000   -0.31797
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.26000    7.28000  -0.02000   -0.27473
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.83720    9.92770  -0.09050   -0.91159
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.87510   14.00260  -0.12750   -0.91055
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.16100    8.19020  -0.02920   -0.35652
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.25350   11.30240  -0.04890   -0.43265
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.40380   11.45350  -0.04970   -0.43393
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.86260   12.90460  -0.04200   -0.32547
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.19000   18.32000  -0.13000   -0.70961
摩根中小基金                                                     23.79000   23.90000  -0.11000   -0.46025
摩根中國A股基金                                                  14.90000   14.81000   0.09000    0.60770
摩根中國A股基金(美元)                                            12.14000   12.06000   0.08000    0.66335
摩根中國亮點基金                                                 13.82000   13.91000  -0.09000   -0.64702
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.82940   11.78100   0.04840    0.41083
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.77220   12.72480   0.04740    0.37250
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.24400   10.19720   0.04680    0.45895
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.09420   13.04050   0.05370    0.41179
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.57910   14.52490   0.05420    0.37315
摩根台灣金磚基金                                                 19.92000   19.93000  -0.01000   -0.05018
摩根台灣增長基金                                                 49.55000   49.55000   0.00000    0.00000
摩根平衡基金                                                     27.67000   27.67000   0.00000    0.00000
摩根全球α基金                                                   18.58000   18.59000  -0.01000   -0.05379
摩根全球平衡基金                                                 15.29170   15.33370  -0.04200   -0.27391
摩根全球發現基金                                                 12.17000   12.24000  -0.07000   -0.57190
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.77990    9.80230  -0.02240   -0.22852
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.62420   10.64440  -0.02020   -0.18977
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.16160   10.18090  -0.01930   -0.18957
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.29310   11.31880  -0.02570   -0.22706
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.79730   10.86310  -0.06580   -0.60572
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.67180   13.75520  -0.08340   -0.60632
摩根亞洲基金                                                     57.04000   57.48000  -0.44000   -0.76548
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.76410    8.79190  -0.02780   -0.31620
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.14660   10.17240  -0.02580   -0.25363
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.08840    9.11330  -0.02490   -0.27323
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.47210   12.51070  -0.03860   -0.30854
摩根東方內需機會基金                                             18.06000   18.20000  -0.14000   -0.76923
摩根東方科技基金                                                 35.74000   35.78000  -0.04000   -0.11179
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.02000   10.10000  -0.08000   -0.79208
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.48000   10.56000  -0.08000   -0.75758
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.13000   10.20000  -0.07000   -0.68627
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.59000   11.68000  -0.09000   -0.77055
摩根金龍收成基金                                                 22.35000   22.49000  -0.14000   -0.62250
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06410   15.06400   0.00010    0.00066
摩根新金磚五國基金                                               11.55000   11.69000  -0.14000   -1.19760
摩根新絲路基金                                                   10.40000   10.52000  -0.12000   -1.14068
摩根新興35基金                                                   13.64000   13.81000  -0.17000   -1.23099
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.71420    7.74260  -0.02840   -0.36680
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.79180    9.83080  -0.03900   -0.39671
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.70970    9.73630  -0.02660   -0.27320
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.76780   10.79710  -0.02930   -0.27137
摩根新興科技基金                                                 56.12000   56.12000   0.00000    0.00000
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.38940    8.39770  -0.00830   -0.09884
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.50470   10.51510  -0.01040   -0.09891
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.83540    8.90830  -0.07290   -0.81834
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.68970    9.76650  -0.07680   -0.78636
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.29650    9.36800  -0.07150   -0.76324
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.99610   10.07860  -0.08250   -0.81857
摩根龍揚基金                                                     33.44000   33.65000  -0.21000   -0.62407
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.84000   10.88000  -0.04000   -0.36765
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.75000   10.78000  -0.03000   -0.27829
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.76000   10.80000  -0.04000   -0.37037
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.38630    9.39540  -0.00910   -0.09686
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.23290   11.24380  -0.01090   -0.09694
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   24.63000   24.56000   0.07000    0.28502
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.71300   11.75740  -0.04440   -0.37763
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.08990   11.13480  -0.04490   -0.40324
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.00660   10.04930  -0.04270   -0.42491
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.41510   10.45450  -0.03940   -0.37687
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.88830    9.92830  -0.04000   -0.40289
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.91640    8.95440  -0.03800   -0.42437
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.56660   10.57300  -0.00640   -0.06053
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.25100   10.26280  -0.01180   -0.11498
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.80320    9.82910  -0.02590   -0.26350
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.60030    9.63090  -0.03060   -0.31773
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.65720    9.68280  -0.02560   -0.26439
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.45710    9.48720  -0.03010   -0.31727
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.46470   11.47160  -0.00690   -0.06015
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.28260   11.29090  -0.00830   -0.07351
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.12850   10.14040  -0.01190   -0.11735
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.98430   10.99080  -0.00650   -0.05914
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.79310   10.80110  -0.00800   -0.07407
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.69180    9.70320  -0.01140   -0.11749
聯邦金鑽平衡基金                                                 22.52990   22.52350   0.00640    0.02841
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14650   13.14640   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.63300   10.67330  -0.04030   -0.37758
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.19390    8.22500  -0.03110   -0.37812
聯邦精選科技基金                                                 12.34000   12.30000   0.04000    0.32520
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.90910   15.95740  -0.04830   -0.30268
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           11.97280   12.04070  -0.06790   -0.56392
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.86200   11.92770  -0.06570   -0.55082
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.42540   11.48860  -0.06320   -0.55011
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.64130   11.63900   0.00230    0.01976
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.98490   10.98790  -0.00300   -0.02730
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.56310   10.56100   0.00210    0.01988
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.67870    8.68110  -0.00240   -0.02765
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     36.00000   35.93000   0.07000    0.19482
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.55000   15.59000  -0.04000   -0.25657
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.21000   10.25000  -0.04000   -0.39024
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.89000   12.92000  -0.03000   -0.23220
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.53000   13.57000  -0.04000   -0.29477
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.73000   12.77000  -0.04000   -0.31323
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.08000    8.10000  -0.02000   -0.24691
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.40000   12.44000  -0.04000   -0.32154
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.40000   11.45000  -0.05000   -0.43668
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.15000   12.18000  -0.03000   -0.24631
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.65000   15.66000  -0.01000   -0.06386
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.54000   15.56000  -0.02000   -0.12853
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.40000   20.43000  -0.03000   -0.14684
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.59000   18.62000  -0.03000   -0.16112
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.62000   12.64000  -0.02000   -0.15823
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.69000   15.71000  -0.02000   -0.12731
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.37000   16.39000  -0.02000   -0.12203
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.47000   15.49000  -0.02000   -0.12912
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.68000   15.70000  -0.02000   -0.12739
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.20000   14.22000  -0.02000   -0.14065
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.20000   14.22000  -0.02000   -0.14065
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.89000   14.92000  -0.03000   -0.20107
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.34000   18.36000  -0.02000   -0.10893
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.25000   17.26000  -0.01000   -0.05794
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.63000   13.64000  -0.01000   -0.07331
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.36000   14.37000  -0.01000   -0.06959
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.48000   13.50000  -0.02000   -0.14815
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.32000    8.33000  -0.01000   -0.12005
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.44000   13.46000  -0.02000   -0.14859
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.64000   14.65000  -0.01000   -0.06826
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.60000   14.62000  -0.02000   -0.13680
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
聯博貨幣市場基金                                                 14.98380   14.98370   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.46490   10.50610  -0.04120   -0.39215
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.08390   14.13480  -0.05090   -0.36010
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.70110    7.73130  -0.03020   -0.39062
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.28000   14.30000  -0.02000   -0.13986
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.31000   14.33000  -0.02000   -0.13957
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.13000   22.19000  -0.06000   -0.27039
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.14000   13.04000   0.10000    0.76687
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.36000   14.26000   0.10000    0.70126
瀚亞巴西基金                                                      5.15000    5.24000  -0.09000   -1.71756
瀚亞外銷基金                                                     41.70000   41.65000   0.05000    0.12005
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.50000   10.56000  -0.06000   -0.56818
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   10.97000   11.03000  -0.06000   -0.54397
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.12000   10.18000  -0.06000   -0.58939
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.43000    9.48000  -0.05000   -0.52743
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.22000    9.27000  -0.05000   -0.53937
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.57000    9.62000  -0.05000   -0.51975
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.45560   10.46440  -0.00880   -0.08409
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.24560   10.26440  -0.01880   -0.18316
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.10290   12.12900  -0.02610   -0.21519
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.06780   10.06130   0.00650    0.06460
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.56780    7.57410  -0.00630   -0.08318
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.07770    8.09250  -0.01480   -0.18289
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.11140    8.12890  -0.01750   -0.21528
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.25250    7.24790   0.00460    0.06347
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.91800    8.93720  -0.01920   -0.21483
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.30700    9.31480  -0.00780   -0.08374
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.44270    9.46010  -0.01740   -0.18393
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.29560    9.31560  -0.02000   -0.21469
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.52000   10.56000  -0.04000   -0.37879
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.07000   11.11000  -0.04000   -0.36004
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.36000   10.40000  -0.04000   -0.38462
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.50000   10.53000  -0.03000   -0.28490
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.85000    9.90000  -0.05000   -0.50505
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.40000   13.46000  -0.06000   -0.44577
瀚亞印度基金-美元                                                13.68000   13.73000  -0.05000   -0.36417
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.27000   29.41000  -0.14000   -0.47603
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.31000   12.38000  -0.07000   -0.56543
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.36000   10.42000  -0.06000   -0.57582
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.64000   11.76000  -0.12000   -1.02041
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.36000   15.53000  -0.17000   -1.09466
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.48000    9.58000  -0.10000   -1.04384
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.85000    9.95000  -0.10000   -1.00503
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.52000    9.62000  -0.10000   -1.03950
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.65000   11.75000  -0.10000   -0.85106
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.65920   11.72360  -0.06440   -0.54932
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.92550   12.97490  -0.04940   -0.38074
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.15210   11.21830  -0.06620   -0.59011
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.68510   10.75300  -0.06790   -0.63145
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.78760   11.86070  -0.07310   -0.61632
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.23510    9.28610  -0.05100   -0.54921
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.80390    9.84130  -0.03740   -0.38003
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.44640    9.50240  -0.05600   -0.58932
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.04270    9.10020  -0.05750   -0.63185
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.42950    9.48790  -0.05840   -0.61552
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.10540   14.12710  -0.02170   -0.15361
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.46710   10.47310  -0.00600   -0.05729
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.75330   10.76550  -0.01220   -0.11332
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.45320   12.47240  -0.01920   -0.15394
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.50000   11.64000  -0.14000   -1.20275
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.29000   22.60000  -0.31000   -1.37168
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54430   13.54420   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               24.30000   24.19000   0.11000    0.45473
瀚亞高科技基金                                                   57.46000   57.48000  -0.02000   -0.03479
瀚亞理財通基金                                                   25.18000   25.23000  -0.05000   -0.19818
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                     22.19000   22.25000  -0.06000   -0.26966
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.26850   13.28120  -0.01270   -0.09562
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.58650    9.59570  -0.00920   -0.09588
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.53610   10.58350  -0.04740   -0.44787
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.14030   10.17480  -0.03450   -0.33907
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.87090   10.92420  -0.05330   -0.48791
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.91700    9.97050  -0.05350   -0.53658
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.15080   10.21030  -0.05950   -0.58274
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.59930    8.63820  -0.03890   -0.45033
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.97960    8.00670  -0.02710   -0.33847
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.48230    9.52870  -0.04640   -0.48695
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.53260    8.57870  -0.04610   -0.53738
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.22230    8.27050  -0.04820   -0.58279
瀚亞電通網基金                                                   14.91000   14.91000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.64450   13.67230  -0.02780   -0.20333
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.15730   10.17120  -0.01390   -0.13666
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.13130   10.14830  -0.01700   -0.16752
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.58010   11.60370  -0.02360   -0.20338
瀚亞歐洲基金                                                     11.93000   12.04000  -0.11000   -0.91362
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