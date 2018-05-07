台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月7日

台積電董事長張忠謀接受金融時報訪問時警告，美國與中國的貿易糾紛可能殃及蘋果供應鏈。張忠謀並坦言：「這（美中貿易戰）是一項我從未面臨過的挑戰」。

台股上市櫃企業去年狂賺 2.2 兆元，根據各公司股利政策，預計配發現金股利上看 1.3 兆元，雙創新高；外資篤定奪下至少 5,000 億元現金股利。且鴻海、台泥等股利大咖尚未公布股利，外資今年極有機會豪取超過 5,500 億元現金股利。

行政院長賴清德上周五（4 日）赴立法院完成能源政策專案報告，但核二 2 號機再轉卻仍未完成審查，加上核三 1 號機於大修期間又發生柴油機跳機，能否如期歸隊出現新變數。炎夏將至，台灣的供電警報再度響起。



聯合報

陸施壓美民航 白宮強烈反對

美伊可能衝突 拉升油價

陸資投資 F 公司 近期鬆綁

經濟日報

張忠謀談美中糾紛 恐殃及蘋果鏈

本月供電吃緊 警報響起

出貨中興管制令 延燒 DRAM

蘋果日報

寶佳暗批台新金 「萬年董事」

中韓面板結盟 恐衝擊雙虎

槓巴菲特 鋼鐵人要開糖果廠

中國時報

陸美貿易戰 台投資應更開放

白宮批陸 意在增加談判籌碼

台股擁雙利多 外資看好

工商時報

配息旺季來了... 外資豪取 5,500 億

加密貨幣紅火 台灣幣託 ICO 吸金熱

台塑美國新產能 市場大轉向

自由時報

台塑 23 億掃 8 豪宅 4 戶留給三娘

樂觀看貿易戰 巴菲特︰美中不會做蠢事

中促亞銀出資一帶一路 日諷債務陷阱