勞工薪資創新高遭酸政院：大家不了解統計方式

行政院長賴清德日前表示，台灣勞工平均月薪已達 49,989 元，創歷史新高，引起輿論發酵，不少網友諷刺政府與基層人民感受脫節，怒酸「對不起，我拉低平均了」！對此，行政院發言人徐國勇今（5）日表示，政府的薪資平均算法是國際標準，從過去沿用至今，「並不是我們發明出來的」、「也許大家不太了解這個統計方法」，並強調，政府針對低薪的相關措施，很快就會公布。

徐國勇表示，薪資平均是將所有勞動者，不管薪資高低，以及年終獎金全部加起來除以勞工總數後得來的數字，算法是國際標準，也是從以前到現在，包括馬政府、扁政府…… 等使用的算法，當然有些人薪資一定會低於這個標準，最糟糕的可能只有兩萬多，尤其是年輕人薪水確實偏低，這個政府會有相關措施，很快就會公布低薪對策，給社會大眾了解。

徐國勇回憶，年輕人剛步入社會時，起薪本來就會比較低，他剛出社會時，薪水才六千元，離開教書時大概一萬多，當了律師後薪水才顯著提升，大約十幾萬，每個階段都不一樣，但台灣青年不能繼續低薪，重申行政院的低薪政策，很快就會公布讓大家了解。

賴清德上月 30 日表示，拚經濟是目前行政院最優先的工作，去年全年經濟成長率 2.86% ，為近 3 年最高；全年外銷訂單額度達 4,928 億美元，創下歷史新高；股市站穩 1 萬點；勞工平均每月薪資已達 49,989 元之歷史新高。台灣經濟已走出停滯困境，穩健向前，政府推出相關措施，盼與民間攜手、勞資合作，讓台灣越來越好。



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