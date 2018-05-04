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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧05月04日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          達爾膚            新昕纖   美時                
易威     凱衛     富邦美債7-10          彬台              謚源     其祥-KY             
穆拉德   海灣     富邦美債20年          台蠟              東林     德麥                
中美冠科-KY 友威科   元大美債7-10          凱柏實業          欣厚-KY  中華食              
南璋     晟楠     富邦中國政策債          遠昇              友銓     世坤                
勝昱     昇華     元大美債1-3          及成              達威     萬國通              
飛寶企業          元大投資級公司債          昇銳              松崗     新昕纖              
精確              元大中國債3-5          點晶              三圓     聚紡                
宏易              群益15年IG電信債          振維              雙喜     興采                
唐鋒              群益15年IG科技債          艾恩特            力泰     直得                
榮群              群益10年IG金融債          大峽谷-KY          理銘     泰茂                
天宇              國泰5Y+新興債          太欣              雅茗-KY  至興                
新零售            國泰1-5Y高收債          立衛              亞都     萬在                
力新              合世              青雲              東凌-KY  瑞穎                
恩得利            易威              凱鈺              關中     大恭                
李洲              穆拉德            建達              隆中     雙邦                
凱柏實業          中美冠科-KY          撼訊              時報     致振                
遠昇              南璋              沛亨              欣泰     康聯訊              
及成              勝昱              保銳                       韋僑                
鑫龍騰            世坤              英格爾                     威潤                
和進              飛寶企業                                     唐榮                
耀勝              精確                                         世豐                
倚強              宏易                                         凌網                
錦明              唐鋒                                         李洲                
鑫創              榮群                                         港建                
廣寰科            天宇                                         昇銳                
點晶              新零售                                       至寶電              
建舜電            力新                                         點晶                
泰谷              恩得利                                       鼎天                
典範              李洲                                         幸康                
長天              凱柏實業                                     迎輝                
益通              遠昇                                         重鳥鵬              
振維              及成                                         東林                
鴻翊              鑫龍騰                                       晟楠                
迎輝              和進                                         營邦                
欣厚-KY           耀勝                                         青雲                
兆遠              倚強                                         昇益                
系統電            錦明                                         三聯                
世紀              鑫創                                         合邦                
華容              廣寰科                                       業強                
建榮              點晶                                         撼訊                
立衛              建舜電                                       安碁                
天揚              泰谷                                         易通展              
鈺創              典範                                         迅德                
合正              長天                                         倉和                
寶聯通            益通                                         三圓                
昇益              振維                                         力泰                
凱鈺              鴻翊                                         理銘                
德宏              迎輝                                         惠普                
合邦              欣厚-KY                                      安心                
萬旭              兆遠                                         燦星旅              
驊宏資            系統電                                       富驛-KY             
久正              世紀                                         雅茗-KY             
上揚              華容                                         高野                
全譜              建榮                                         亞都                
易通展            立衛                                         老爺知              
安鈦克            天揚                                         德記                
元隆              鈺創                                         誠品生活            
沛亨              合正                                         華義                
九暘              寶聯通                                       時報                
凱碩              昇益                                         琉園                
全達              凱鈺                                         旭然                
奧斯特            德宏                                         鼎創達              
保銳              合邦                                         捷必勝-KY            
立碁              萬旭                                         明揚                
越峰              驊宏資                                       綠河-KY             
英格爾            久正                                         花王                
士開              上揚                                         欣雄                
志嘉              全譜                                         欣泰                
富裔              易通展                                                           
正德              安鈦克                                                           
燦星旅            元隆                                                             
富驛-KY           沛亨                                                             
劍湖山            九暘                                                             
德記              凱碩                                                             
泰偉              全達                                                             
華義              奧斯特                                                           
得利影            保銳                                                             
鼎創達            立碁                                                             
花王              越峰                                                             
邦泰              英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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