大成生化科技(00809-HK)擬以增資方式出讓鴻成生物化工材料技術40%股權

大成生化科技(00809-HK)公告稱，2018年5月4日，關聯方GP擬向間接全資附屬公司大成生物科技全資擁有的長春鴻成生物化工材料技術開發有限公司(合營公司)注資6000萬元人民币，占股40%；公司另一間接全資附屬公司大成實業擬出資1005萬元人民币，占股6.7%；同時大成生物科技響其注入7795萬元人民币。完成後，長春鴻成生物化工材料技術開發有限公司將由大成生物科技、大成實業及GP分别擁有53.3%、6.7%及40%。

合營公司及大成生物科技承諾，合營公司于完成後第一年内，主要業務的收益不得少于人民币50,000,000元;于完成後第一至第二年間，主要業務的收益不得少于人民币136,000,000元及純利不得少于人民币16,800,000元;及于完成後第二至第三年間，主要業務的收益不得少于人民币240,000,000元及純利不得少于人民币28,000,000元。若沒有達成上述任何一項業績目标，GP(即吉林省現代農業産業基金有限公司，為PRC LLP的一般合夥人)有權要求大成生物科技就GP作出的出資按年利率8% 向GP作出補償。

合營公司目前從事研發新産品及應用，及對已達成熟發展階段并準備推出市場的産品進行試産。該等産品包括精氨酸、異山梨醇及抗菌肽。

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