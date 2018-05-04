摩根士丹利：2018將是全球股市階段頭部

摩根士丹利美股首席策略師 Michael Wilson 在該行周刊《Sunday Start》刊文指出，今年將是美股的階段性頭部。

他認為，減稅負面影響逐漸顯現，科技股統治力不再，聯準會漸進升息，都對今年美股構成利空影響，美股需要時間尋找新的龍頭板塊領導市場，防禦性和長周期板塊如能源股將是未來之星。

道瓊斯指數指數已經從年初約 26600 點的高位，下跌至周四收盤的 23930.15 點，跌幅約為 10%。那斯達克指數從年初的約 7500 點，跌至周四收盤的 7088.15 點，一度跌破 7000 點整數關口。

哪些因素對今年美股構成利空？Michael Wilson 認為，首先是緊縮的金融大環境，其次是市場缺乏龍頭板塊激發投資者的信心和熱情，科技股完全沒有去年的統治力。科技股代表特斯拉和蘋果公司的股票今年表現都不佳。

去年創紀錄的低波動和支撐性的金融環境，早已一去不復返。相反，橫跨所有資產領域和地區，2018 年已經進入高波動性、金融趨緊、指數幾無表現的時期。

另一件明顯被忽略的事情是領導力。牛市中，板塊龍頭清晰，領導力強勁，持久且帶有導向性，但容易被市場低估。

美國股市就是一個很好的例子。如下圖所示，我們很少碰上如此低的領導力。經驗告訴我們，領導力匱乏通常發生在市場轉型期間。

市場領導力的缺乏已經達到了多周期的極限

屋漏偏逢連夜雨，大科技企業業績增長乏力，遇上緊縮的金融環境，會產生怎樣的化學反應？Michael Wilson 認為：

也許，對於美國股票指數來說，最重要的是較高的利率使人開始質疑大科技公司的領導力，這些公司的股票比任何其它公司，都更受益於量化寬鬆（QE) 時代的實際負利率政策。

當資金是免費的，增長又是稀有的，貼現率實際為負，投資者在增長集中的板塊投入重金。由於貼現率如此之低，股息和回報率今天對於資本來說，並不是那麼重要。但是，隨著真實利率上漲到 1%，這種回饋機制將受到挑戰。

利空美股的因素，還有川普政府去年開始推動的減稅政策。

我們認為，市場正在意識到去年推動的減稅政策拉低了美國收入增長質量。而且，減稅政策的二級效應並非都是正面的。具體來說，儘管資本支出和工資增加為一些人創收，但對大多數人來說，這也導致成本上升。最終的結果是利潤率較低。

現在，隨著長期資產 - 10 年期美國公債的殖利率上漲超過 3%，風險資產又遇到了另一種風險。

市場不景氣依舊要賺錢，Michael Wilson 提到，標普已經調整到位，市場依舊會湧現新的龍頭板塊如能源股。

好消息是，許多這樣的大科技公司的市值以及整個股市的估值已經經過重大調整。標準普爾 500 指數以 16 倍本益比交易，估值對我們來說非常完美。

而且，類似之前出現的科技領導者也可能重現。

市場也將繼續尋找新的領導力。在這方面，能源股已經向前邁進一步，似乎是不錯的候選。可持續的油價上漲，輔之以更多的資本紀律，將使那些基本已經放棄這個板塊的投資者產生更大的興趣。

此外，Michael Wilson 認為，今年美股市場防禦性和長周期產業如能源和醫療板塊將會崛起。

回到這張圖上，一旦市場領導力從這個低水平開始構建底部，而聯準會升息，長周期產業如能源、工業和醫療保健將成為市場領導板塊，而防禦性板塊如公用事業、電信和基本工業最終也將跟上。

這種分析和我們此前的判斷是一致的，即受信貸惡化影響，2018 年末將是美國和全球股市的階段性頭部。狹窄的底部和領導板塊缺乏，意味著股市正在到頂，市場最終會倒向完全防禦性的姿態。

目前，我們建議美股持股輪換到長周期的產業，如能源和金融，以此作為應對利率上升的一種方式。科技股也可能有此作用，但我們認為，它不會像去年那樣占據統治地位。

『新聞來源／華爾街見聞』