[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/05/03 107/05/02 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.39220 10.38310 0.00910 0.08764 大華銀多元特別收益平衡基金 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.47110 9.52470 -0.05360 -0.56275 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.68750 9.74500 -0.05750 -0.59005 中國信託台灣活力基金 15.52000 15.56000 -0.04000 -0.25707 中國信託台灣優勢基金 17.47000 17.57000 -0.10000 -0.56915 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.73350 9.71150 0.02200 0.22654 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.26170 9.24070 0.02100 0.22726 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19600 10.19440 0.00160 0.01569 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.69840 9.69760 0.00080 0.00825 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.01410 9.94150 0.07260 0.73027 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.80970 8.74580 0.06390 0.73064 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.14160 11.12280 0.01880 0.16902 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.14930 10.13220 0.01710 0.16877 中國信託智能運動基金-台幣 10.08000 10.00000 0.08000 0.80000 中國信託智能運動基金-美元 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97120 10.97110 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.48900 9.51490 -0.02590 -0.27220 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.29050 9.31590 -0.02540 -0.27265 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.66690 9.70740 -0.04050 -0.41721 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.45960 9.49920 -0.03960 -0.41688 中國信託精穩基金 17.68440 17.77820 -0.09380 -0.52761 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.17000 11.21000 -0.04000 -0.35682 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 65.97000 66.26000 -0.29000 -0.43767 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.40990 37.52550 -0.11560 -0.30806 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29060 11.28850 0.00210 0.01860 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.83630 10.87930 -0.04300 -0.39525 元大上證50基金 31.04000 30.91000 0.13000 0.42058 元大大中華TMT基金-人民幣 12.63000 12.47000 0.16000 1.28308 元大大中華TMT基金-新台幣 11.72000 11.63000 0.09000 0.77386 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.34000 13.31000 0.03000 0.22539 元大大中華價值指數基金-美元 13.48600 13.58400 -0.09800 -0.72144 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.56700 17.60300 -0.03600 -0.20451 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.11400 11.09500 0.01900 0.17125 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.13200 11.16300 -0.03100 -0.27770 元大中國平衡基金-人民幣 3.14000 3.13000 0.01000 0.31949 元大中國平衡基金-新台幣 14.61000 14.63000 -0.02000 -0.13671 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.16530 47.16070 0.00460 0.00975 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.34690 10.33740 0.00950 0.09190 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63730 9.62830 0.00900 0.09347 元大中國機會債券基金-新台幣 9.91300 9.94500 -0.03200 -0.32177 元大巴西指數基金 6.37500 6.54300 -0.16800 -2.56763 元大巴菲特基金 29.51000 29.77000 -0.26000 -0.87336 元大日經225基金 28.33000 28.37000 -0.04000 -0.14099 元大台商收成基金 22.82000 23.16000 -0.34000 -1.46805 元大台灣50單日反向1倍基金 13.14000 13.01000 0.13000 0.99923 元大台灣50單日正向2倍基金 33.98000 34.70000 -0.72000 -2.07493 元大台灣中型100基金 32.04000 32.19000 -0.15000 -0.46598 元大台灣加權股價指數基金 24.13000 24.36200 -0.23200 -0.95230 元大台灣卓越50基金 78.41000 79.41000 -1.00000 -1.25929 元大台灣金融基金 17.14000 17.29000 -0.15000 -0.86755 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.39000 30.59000 -0.20000 -0.65381 元大台灣高股息基金 25.12000 25.24000 -0.12000 -0.47544 元大台灣電子科技基金 34.08000 34.44000 -0.36000 -1.04530 元大全球ETF成長組合基金 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 元大全球ETF穩健組合基金 14.47000 14.46000 0.01000 0.06916 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.27000 13.31000 -0.04000 -0.30053 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.52000 12.50000 0.02000 0.16000 元大全球不動產證券化基金-美元 12.67800 12.77300 -0.09500 -0.74376 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.98000 7.02000 -0.04000 -0.56980 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.57000 6.56000 0.01000 0.15244 元大全球股票入息基金-美元配息 10.03800 10.08700 -0.04900 -0.48577 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.23620 10.24410 -0.00790 -0.07712 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.46870 9.47600 -0.00730 -0.07704 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.27430 9.23370 0.04060 0.43969 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.63080 8.59300 0.03780 0.43989 元大全球新興市場精選組合基金 13.93000 13.92000 0.01000 0.07184 元大全球農業商機基金 15.98000 16.02000 -0.04000 -0.24969 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 元大印尼指數基金 8.80000 8.74300 0.05700 0.65195 元大印度指數基金 9.80900 9.86700 -0.05800 -0.58782 元大印度基金 12.83000 12.89000 -0.06000 -0.46548 元大多多基金 19.60000 19.66000 -0.06000 -0.30519 元大多福基金 56.19000 56.32000 -0.13000 -0.23082 元大亞太成長基金 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.62470 8.63900 -0.01430 -0.16553 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.18240 7.19430 -0.01190 -0.16541 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.01700 10.00600 0.01100 0.10993 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.26300 10.13100 0.13200 1.30293 元大卓越基金 49.60000 50.01000 -0.41000 -0.81984 元大店頭基金 8.98000 9.04000 -0.06000 -0.66372 元大泛歐成長基金 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 元大美元貨幣市場基金-美元 10.20420 10.20370 0.00050 0.00490 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.20560 9.21010 -0.00450 -0.04886 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.52510 30.39940 0.12570 0.41350 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.41810 36.49400 -0.07590 -0.20798 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.44290 19.31070 0.13220 0.68459 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.57060 18.79670 -0.22610 -1.20287 元大美國政府7至10年期債券基金 37.29630 37.20230 0.09400 0.25267 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.62870 20.60690 0.02180 0.10579 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.74360 17.77060 -0.02700 -0.15194 元大高科技基金 18.63000 18.69000 -0.06000 -0.32103 元大得利貨幣市場基金 16.23140 16.23120 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96640 11.96630 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 13.53000 13.68000 -0.15000 -1.09649 元大華夏中小基金 8.31000 8.28000 0.03000 0.36232 元大新中國基金-人民幣 11.02000 10.94000 0.08000 0.73126 元大新中國基金-美元 11.14800 11.16200 -0.01400 -0.12543 元大新中國基金-新台幣 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 元大新主流基金 26.84000 26.80000 0.04000 0.14925 元大新東協平衡基金-美元 10.05800 10.11900 -0.06100 -0.60283 元大新東協平衡基金-新台幣 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 元大新興市場ESG策略基金 12.95000 12.97000 -0.02000 -0.15420 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.55560 10.53690 0.01870 0.17747 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.55990 10.63960 -0.07970 -0.74909 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.74820 10.77370 -0.02550 -0.23669 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.54340 9.56600 -0.02260 -0.23625 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.80910 9.81760 -0.00850 -0.08658 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.53210 9.54030 -0.00820 -0.08595 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.61580 9.57470 0.04110 0.42926 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.34880 9.30880 0.04000 0.42970 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.57870 9.58260 -0.00390 -0.04070 元大新興亞洲基金 11.93000 11.96000 -0.03000 -0.25084 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.53330 9.59170 -0.05840 -0.60886 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.41380 9.47150 -0.05770 -0.60920 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.45330 9.46230 -0.00900 -0.09511 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.33250 9.34140 -0.00890 -0.09527 元大萬泰貨幣市場基金 15.08210 15.08190 0.00020 0.00133 元大經貿基金 37.95000 38.07000 -0.12000 -0.31521 元大實質多重資產基金-人民幣 9.73000 9.57000 0.16000 1.67189 元大實質多重資產基金-美元 9.65900 9.59100 0.06800 0.70900 元大實質多重資產基金-新台幣 9.83000 9.71000 0.12000 1.23584 元大滬深300單日反向1倍基金 14.78000 14.84000 -0.06000 -0.40431 元大滬深300單日正向2倍基金 15.63000 15.54000 0.09000 0.57915 元大精準中小基金 21.78000 21.93000 -0.15000 -0.68399 元大摩臺基金 36.75000 37.20000 -0.45000 -1.20968 元大標普500基金 23.55000 23.57000 -0.02000 -0.08485 元大標普500單日反向1倍基金 14.07000 13.95000 0.12000 0.86022 元大標普500單日正向2倍基金 29.47000 29.88000 -0.41000 -1.37216 元大標智滬深300基金 18.46000 18.56000 -0.10000 -0.53879 元大歐洲50基金 25.26000 25.17000 0.09000 0.35757 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.48660 9.48620 0.00040 0.00422 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14230 10.14200 0.00030 0.00296 元大績效基金 55.53000 55.48000 0.05000 0.09012 元大韓國KOSPI200基金 24.51000 24.65000 -0.14000 -0.56795 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.06000 15.13000 -0.07000 -0.46266 日盛上選基金 32.25000 32.54000 -0.29000 -0.89121 日盛小而美基金 18.28000 18.55000 -0.27000 -1.45553 日盛中國內需動力基金 10.94000 10.77000 0.17000 1.57846 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.66900 11.67040 -0.00140 -0.01200 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.95720 9.95840 -0.00120 -0.01205 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.96770 11.97950 -0.01180 -0.09850 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.20580 10.21590 -0.01010 -0.09887 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.78110 10.76520 0.01590 0.14770 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.17800 9.16440 0.01360 0.14840 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.73000 11.63000 0.10000 0.85985 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.07000 12.02000 0.05000 0.41597 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.04000 11.93000 0.11000 0.92205 日盛日盛基金 13.23000 13.32000 -0.09000 -0.67568 日盛目標收益組合基金(美元) 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 日盛全球抗暖化基金 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01660 10.03180 -0.01520 -0.15152 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.57000 9.58450 -0.01450 -0.15129 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.77530 9.77060 0.00470 0.04810 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.34190 9.33730 0.00460 0.04926 日盛全球新興債券基金A 10.78680 10.80860 -0.02180 -0.20169 日盛全球新興債券基金B 8.50840 8.52550 -0.01710 -0.20057 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42750 2.42460 0.00290 0.11961 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.72030 1.71820 0.00210 0.12222 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37870 0.37910 -0.00040 -0.10551 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26940 0.26970 -0.00030 -0.11123 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.49190 12.48370 0.00820 0.06569 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.73470 8.72890 0.00580 0.06645 日盛亞洲機會基金 7.52000 7.47000 0.05000 0.66934 日盛首選基金 16.72000 16.88000 -0.16000 -0.94787 日盛高科技基金 17.08000 17.22000 -0.14000 -0.81301 日盛貨幣市場基金 14.74920 14.74900 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 38.83000 39.08000 -0.25000 -0.63971 日盛精選五虎基金 37.01000 37.53000 -0.52000 -1.38556 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46650 13.46630 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 33.68000 33.96000 -0.28000 -0.82450 台新MSCI中國基金 21.88000 21.80000 0.08000 0.36697 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.99000 18.80000 0.19000 1.01064 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 19.75000 20.18000 -0.43000 -2.13082 台新大眾貨幣市場基金 14.14260 14.14250 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.84260 9.80440 0.03820 0.38962 台新中美貨幣市場基金-美元 10.80030 10.85150 -0.05120 -0.47182 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.98180 9.98800 -0.00620 -0.06207 台新中國通基金 47.37000 47.47000 -0.10000 -0.21066 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.14700 16.04500 0.10200 0.63571 台新中國精選中小基金 11.99000 11.90000 0.09000 0.75630 台新主流基金 24.43000 24.53000 -0.10000 -0.40766 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.78000 18.64000 0.14000 0.75107 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63460 0.63330 0.00130 0.20527 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.24000 14.14000 0.10000 0.70721 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48090 0.47990 0.00100 0.20838 台新台灣中小基金 37.27000 37.39000 -0.12000 -0.32094 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.40030 9.37700 0.02330 0.24848 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.42500 9.44390 -0.01890 -0.20013 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.56000 8.53000 0.03000 0.35170 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.41960 10.44050 -0.02090 -0.20018 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.57660 10.60140 -0.02480 -0.23393 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.26390 11.28940 -0.02550 -0.22588 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 台新印度基金 15.86000 15.95000 -0.09000 -0.56426 台新亞美短期債券基金 10.93280 10.88370 0.04910 0.45113 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.74600 8.73680 0.00920 0.10530 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30030 0.30150 -0.00120 -0.39801 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.91250 11.90000 0.01250 0.10504 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40300 0.40470 -0.00170 -0.42006 台新真吉利貨幣市場基金 11.07720 11.07710 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.56150 29.63470 -0.07320 -0.24701 台新智慧生活基金-美元 9.97510 9.96730 0.00780 0.07826 台新智慧生活基金-新台幣 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.12400 9.18270 -0.05870 -0.63925 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.99870 9.01000 -0.01130 -0.12542 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.61600 9.67780 -0.06180 -0.63857 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49060 9.50250 -0.01190 -0.12523 台新新興市場債券基金(A類型) 10.42110 10.40490 0.01620 0.15570 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34500 0.34620 -0.00120 -0.34662 台新新興市場債券基金(B類型) 7.91510 7.90280 0.01230 0.15564 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27530 0.27630 -0.00100 -0.36193 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.28000 6.34000 -0.06000 -0.94637 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 20.23000 20.22000 0.01000 0.04946 未來資產全球大消費基金 14.78000 14.63000 0.15000 1.02529 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.87600 11.86780 0.00820 0.06909 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.73700 9.73020 0.00680 0.06989 未來資產亞洲新富基金 21.23000 21.14000 0.09000 0.42573 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55050 12.55040 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.54000 12.54000 0.00000 0.00000 未來資產新興市場債券基金A 8.79130 8.83070 -0.03940 -0.44617 未來資產新興市場債券基金B 6.82000 6.85060 -0.03060 -0.44668 未來資產閣來寶全球組合基金 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.99370 10.98880 0.00490 0.04459 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21890 10.20670 0.01220 0.11953 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.45000 9.44370 0.00630 0.06671 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59270 10.58560 0.00710 0.06707 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54130 8.54860 -0.00730 -0.08539 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.63270 9.64110 -0.00840 -0.08713 永豐中小基金 49.84000 49.75000 0.09000 0.18090 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.85200 1.85210 -0.00010 -0.00540 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40140 2.40150 -0.00010 -0.00416 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.79590 8.80910 -0.01320 -0.14985 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.06450 11.08110 -0.01660 -0.14980 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.62000 4.60000 0.02000 0.43478 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.64000 21.56000 0.08000 0.37106 永豐主流品牌基金 17.65000 17.58000 0.07000 0.39818 永豐永豐基金 33.92000 33.98000 -0.06000 -0.17657 永豐亞洲民生消費基金 12.21000 12.07000 0.14000 1.15990 永豐南非幣2021保本基金 12.80290 12.82740 -0.02450 -0.19100 永豐高科技基金 23.64000 23.77000 -0.13000 -0.54691 永豐貨幣市場基金 13.86430 13.86420 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.04820 2.05100 -0.00280 -0.13652 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.41610 2.43640 -0.02030 -0.83320 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.89460 7.91700 -0.02240 -0.28294 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.41530 10.44490 -0.02960 -0.28339 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.40710 7.44620 -0.03910 -0.52510 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.21390 11.27310 -0.05920 -0.52514 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.34000 8.34000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.70000 18.65000 0.05000 0.26810 永豐臺灣加權ETF基金 52.33000 52.87000 -0.54000 -1.02137 永豐領航科技基金 38.37000 38.58000 -0.21000 -0.54432 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.21000 12.24000 -0.03000 -0.24510 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309 永豐趨勢平衡基金 47.40000 47.96000 -0.56000 -1.16764 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.44700 11.44580 0.00120 0.01048 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.61590 9.61920 -0.00330 -0.03431 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74070 9.74390 -0.00320 -0.03284 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.59730 9.59800 -0.00070 -0.00729 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.68110 9.68180 -0.00070 -0.00723 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.62740 9.62840 -0.00100 -0.01039 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87930 9.88030 -0.00100 -0.01012 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.58260 9.58320 -0.00060 -0.00626 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.75040 9.75100 -0.00060 -0.00615 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.46000 11.34000 0.12000 1.05820 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.66000 10.58000 0.08000 0.75614 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.57000 11.51000 0.06000 0.52129 兆豐國際中小基金 14.94000 14.97000 -0.03000 -0.20040 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.62000 14.43000 0.19000 1.31670 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.25000 20.03000 0.22000 1.09835 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.51000 20.33000 0.18000 0.88539 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.90000 12.01000 -0.11000 -0.91590 兆豐國際民生動力基金(美金) 11.90000 12.01000 -0.11000 -0.91590 兆豐國際生命科學基金 14.66000 14.70000 -0.04000 -0.27211 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.26000 10.26400 -0.00400 -0.03897 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.67970 10.72070 -0.04100 -0.38244 兆豐國際全球高股息基金 11.42000 11.44000 -0.02000 -0.17483 兆豐國際全球基金 30.95000 30.97000 -0.02000 -0.06458 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.20970 10.20920 0.00050 0.00490 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.61130 9.61600 -0.00470 -0.04888 兆豐國際國民基金 22.08000 22.14000 -0.06000 -0.27100 兆豐國際第一基金 12.74000 12.86000 -0.12000 -0.93313 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.92240 9.94350 -0.02110 -0.21220 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.97450 7.99150 -0.01700 -0.21273 兆豐國際萬全基金 19.91000 20.08000 -0.17000 -0.84661 兆豐國際電子基金 24.87000 25.03000 -0.16000 -0.63923 兆豐國際綠鑽基金 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.24000 21.53000 -0.29000 -1.34696 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.58000 17.43000 0.15000 0.86059 兆豐國際豐台灣基金 33.00000 33.04000 -0.04000 -0.12107 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48530 12.48510 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.05000 11.13000 -0.08000 -0.71878 合庫全球高收益債券基金A類型 11.10380 11.12220 -0.01840 -0.16543 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.95730 11.98140 -0.02410 -0.20115 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.74640 10.76850 -0.02210 -0.20523 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.52190 11.55090 -0.02900 -0.25106 合庫全球高收益債券基金B類型 8.27070 8.28440 -0.01370 -0.16537 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.67740 9.69690 -0.01950 -0.20110 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.17060 9.18940 -0.01880 -0.20458 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.18010 9.20330 -0.02320 -0.25208 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.49280 9.51240 -0.01960 -0.20605 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.20000 11.30000 -0.10000 -0.88496 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.60000 10.69000 -0.09000 -0.84191 合庫全球新興市場基金 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 合庫貨幣市場基金 10.11600 10.11590 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.73720 9.77810 -0.04090 -0.41828 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.99920 10.04650 -0.04730 -0.47081 合庫新興多重收益基金A類型 10.23850 10.26490 -0.02640 -0.25719 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.78360 11.83910 -0.05550 -0.46879 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.72670 13.79600 -0.06930 -0.50232 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.27630 9.31540 -0.03910 -0.41974 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.89520 9.94120 -0.04600 -0.46272 合庫新興多重收益基金B類型 8.18290 8.20390 -0.02100 -0.25598 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.23850 9.28190 -0.04340 -0.46758 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.53450 10.58700 -0.05250 -0.49589 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.42000 10.52000 -0.10000 -0.95057 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.28000 10.37000 -0.09000 -0.86789 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.89110 10.88690 0.00420 0.03858 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.62950 10.66120 -0.03170 -0.29734 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09940 10.08810 0.01130 0.11201 安聯中國東協基金 16.11000 16.10000 0.01000 0.06211 安聯中國策略基金 15.31000 15.16000 0.15000 0.98945 安聯中華新思路基金-人民幣 14.05000 13.86000 0.19000 1.37085 安聯中華新思路基金-美元 14.15000 14.00000 0.15000 1.07143 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.81000 12.62000 0.19000 1.50555 安聯台灣大壩基金 25.51000 25.57000 -0.06000 -0.23465 安聯台灣科技基金 43.88000 44.02000 -0.14000 -0.31804 安聯台灣貨幣市場基金 12.47430 12.47420 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 28.50000 28.62000 -0.12000 -0.41929 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.10050 10.10710 -0.00660 -0.06530 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.05910 15.06890 -0.00980 -0.06503 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71680 9.72320 -0.00640 -0.06582 安聯四季成長組合基金-美元 11.34000 11.40000 -0.06000 -0.52632 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.08540 12.09060 -0.00520 -0.04301 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11230 10.11900 -0.00670 -0.06621 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.25600 12.26400 -0.00800 -0.06523 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.60270 9.60630 -0.00360 -0.03748 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.45160 9.45780 -0.00620 -0.06555 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.15870 9.16470 -0.00600 -0.06547 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.65000 11.74000 -0.09000 -0.76661 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.16000 11.18000 -0.02000 -0.17889 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.57000 10.65000 -0.08000 -0.75117 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.52000 11.59000 -0.07000 -0.60397 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.46000 10.53000 -0.07000 -0.66477 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.87050 11.87470 -0.00420 -0.03537 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.92650 10.93780 -0.01130 -0.10331 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60140 10.60920 -0.00780 -0.07352 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.03070 9.03490 -0.00420 -0.04649 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.83510 8.84420 -0.00910 -0.10289 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.54700 8.55330 -0.00630 -0.07366 安聯全球人口趨勢基金 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.92000 9.02000 -0.10000 -1.10865 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.37000 32.59000 -0.22000 -0.67505 安聯全球油礦金趨勢基金 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175 安聯全球計量平衡基金 12.60000 12.63000 -0.03000 -0.23753 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.07490 12.06180 0.01310 0.10861 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.52570 10.51430 0.01140 0.10842 安聯全球新興市場基金 18.73000 18.78000 -0.05000 -0.26624 安聯全球農金趨勢基金 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627 安聯全球綠能趨勢基金 9.09000 9.04000 0.05000 0.55310 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 24.70000 24.62000 0.08000 0.32494 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.99250 9.99440 -0.00190 -0.01901 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79560 9.79750 -0.00190 -0.01939 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.66990 83.66150 0.00840 0.01004 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.73740 12.76670 -0.02930 -0.22950 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.33950 66.59550 -0.25600 -0.38441 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.02060 10.08160 -0.06100 -0.60506 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51420 2.51460 -0.00040 -0.01591 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62130 10.63460 -0.01330 -0.12506 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09870 2.09560 0.00310 0.14793 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86790 8.87540 -0.00750 -0.08450 宏利台灣動力基金 30.24000 30.52000 -0.28000 -0.91743 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.37200 10.41640 -0.04440 -0.42625 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81890 9.81250 0.00640 0.06522 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.26420 8.33090 -0.06670 -0.80063 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.03380 8.06710 -0.03330 -0.41279 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 宏利全球債券組合基金 12.96360 12.95910 0.00450 0.03472 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77840 2.78040 -0.00200 -0.07193 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.72630 11.72970 -0.00340 -0.02899 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.75910 8.78550 -0.02640 -0.30050 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28220 2.27830 0.00390 0.17118 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.68720 10.67440 0.01280 0.11991 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.20820 4.19000 0.01820 0.43437 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.68360 0.68110 0.00250 0.36705 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.54000 19.41000 0.13000 0.66976 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61100 11.61570 -0.00470 -0.04046 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.36880 10.37620 -0.00740 -0.07132 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01670 10.00790 0.00880 0.08793 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.05850 9.12660 -0.06810 -0.74617 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.59360 8.64300 -0.04940 -0.57156 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.42490 8.45400 -0.02910 -0.34422 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.58910 8.64640 -0.05730 -0.66270 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78320 2.80710 -0.02390 -0.85141 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40740 0.41090 -0.00350 -0.85179 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.29190 12.37960 -0.08770 -0.70842 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93090 0.93940 -0.00850 -0.90483 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.59210 7.68290 -0.09080 -1.18185 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11330 2.14480 -0.03150 -1.46867 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30390 0.30820 -0.00430 -1.39520 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.32360 9.44230 -0.11870 -1.25711 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34250 0.34780 -0.00530 -1.52386 宏利萬利貨幣市場基金 13.62800 13.62790 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.81000 2.82000 -0.01000 -0.35461 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.48000 12.48000 0.00000 0.00000 宏利臺灣股息收益基金 27.79000 28.03000 -0.24000 -0.85623 宏利澳幣保本基金 11.93200 11.91930 0.01270 0.10655 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.93000 11.01000 -0.08000 -0.72661 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.73000 11.78000 -0.05000 -0.42445 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.97140 9.88880 0.08260 0.83529 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.97430 9.98410 -0.00980 -0.09816 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.04330 9.00560 0.03770 0.41863 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.58710 10.54300 0.04410 0.41829 貝萊德亞美利加收益基金 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 貝萊德新台幣基金 12.92400 12.92390 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 24.37000 24.67000 -0.30000 -1.21605 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15800 11.15760 0.00040 0.00359 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17180 10.18570 -0.01390 -0.13647 保德信大中華基金 30.39000 30.07000 0.32000 1.06418 保德信中小型股基金 42.34000 42.59000 -0.25000 -0.58699 保德信中國中小基金-人民幣 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710 保德信中國中小基金-美元 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 保德信中國中小基金-新臺幣 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.67950 9.66300 0.01650 0.17075 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.66850 9.64630 0.02220 0.23014 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.78220 9.76480 0.01740 0.17819 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.45430 10.43570 0.01860 0.17823 保德信中國品牌基金-人民幣 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 保德信中國品牌基金-美元 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855 保德信台商全方位基金 34.31000 34.49000 -0.18000 -0.52189 保德信全球中小基金 29.20000 28.92000 0.28000 0.96819 保德信全球消費商機基金 17.16000 17.30000 -0.14000 -0.80925 保德信全球基礎建設基金 12.03000 11.98000 0.05000 0.41736 保德信全球資源基金 7.97000 7.94000 0.03000 0.37783 保德信全球醫療生化基金-美元 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.49000 29.39000 0.10000 0.34025 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.91060 9.94810 -0.03750 -0.37696 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.58860 10.62770 -0.03910 -0.36791 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.07370 9.06040 0.01330 0.14679 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.68510 9.67090 0.01420 0.14683 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.35390 8.36390 -0.01000 -0.11956 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.82450 10.83750 -0.01300 -0.11995 保德信亞太基金 22.40000 22.39000 0.01000 0.04466 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.56920 8.57190 -0.00270 -0.03150 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.16810 11.17170 -0.00360 -0.03222 保德信店頭市場基金 31.90000 32.11000 -0.21000 -0.65400 保德信拉丁美洲基金 7.40000 7.58000 -0.18000 -2.37467 保德信金平衡基金 28.72000 28.91000 -0.19000 -0.65721 保德信金滿意基金 39.13000 39.54000 -0.41000 -1.03692 保德信科技島基金 24.02000 24.29000 -0.27000 -1.11157 保德信高成長基金 86.42000 86.85000 -0.43000 -0.49511 保德信第一基金 25.16000 25.41000 -0.25000 -0.98386 保德信貨幣市場基金 15.74640 15.74620 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.54270 10.60820 -0.06550 -0.61745 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.35130 10.36150 -0.01020 -0.09844 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.81540 10.88130 -0.06590 -0.60563 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.94200 9.95070 -0.00870 -0.08743 保德信新世紀基金 10.05000 10.14000 -0.09000 -0.88757 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.20190 8.22970 -0.02780 -0.33780 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.83390 10.87070 -0.03680 -0.33852 保德信新興趨勢組合基金 11.54000 11.61000 -0.07000 -0.60293 保德信瑞騰基金 15.53000 15.52930 0.00070 0.00451 保德信歐洲組合基金 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.80430 9.84070 -0.03640 -0.36989 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.95460 9.99150 -0.03690 -0.36931 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.71690 9.76780 -0.05090 -0.52110 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.78290 9.83460 -0.05170 -0.52569 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85630 9.89820 -0.04190 -0.42331 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.85660 9.89840 -0.04180 -0.42229 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.84830 9.88860 -0.04030 -0.40754 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.84850 9.88880 -0.04030 -0.40753 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.86330 9.91310 -0.04980 -0.50237 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.74230 9.80150 -0.05920 -0.60399 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.69340 9.75010 -0.05670 -0.58153 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97420 1.97550 -0.00130 -0.06581 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63500 2.63790 -0.00290 -0.10994 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31050 0.31160 -0.00110 -0.35302 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45080 0.45230 -0.00150 -0.33164 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.78120 8.79450 -0.01330 -0.15123 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.89600 11.90220 -0.00620 -0.05209 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.64970 9.65970 -0.01000 -0.10352 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.62480 11.63790 -0.01310 -0.11256 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.15230 9.18920 -0.03690 -0.40156 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.05280 11.09740 -0.04460 -0.40190 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.19220 10.23820 -0.04600 -0.44930 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.02370 10.07150 -0.04780 -0.47461 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.15370 10.17530 -0.02160 -0.21228 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.63720 10.65980 -0.02260 -0.21201 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.03930 10.06910 -0.02980 -0.29595 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.86110 9.89300 -0.03190 -0.32245 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08840 10.12090 -0.03250 -0.32112 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.79380 9.83630 -0.04250 -0.43207 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92380 9.96480 -0.04100 -0.41145 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.53420 10.59630 -0.06210 -0.58605 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.47260 6.51240 -0.03980 -0.61114 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.85010 10.91690 -0.06680 -0.61190 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63820 11.63810 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 18.52000 18.60000 -0.08000 -0.43011 施羅德樂活中小基金-I類型 4202.480004222.18000 -19.70000 -0.46658 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.66700 10.67000 -0.00300 -0.02812 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.92720 11.97280 -0.04560 -0.38086 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.18570 11.23370 -0.04800 -0.42729 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.56800 9.59660 -0.02860 -0.29802 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.22630 10.30500 -0.07870 -0.76371 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.03480 10.10400 -0.06920 -0.68488 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.96070 10.99190 -0.03120 -0.28385 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.76870 11.85330 -0.08460 -0.71373 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.73200 11.81100 -0.07900 -0.66887 柏瑞五國金勢力建設基金 6.76000 6.87000 -0.11000 -1.60116 柏瑞巨人基金 12.41000 12.54000 -0.13000 -1.03668 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64000 13.63990 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.07000 16.05000 0.02000 0.12461 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.34170 13.34330 -0.00160 -0.01199 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83950 11.87040 -0.03090 -0.26031 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.49230 12.52670 -0.03440 -0.27461 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.03150 9.10860 -0.07710 -0.84645 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82920 6.86450 -0.03530 -0.51424 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.94560 9.02540 -0.07980 -0.88417 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.57460 8.67940 -0.10480 -1.20746 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.96680 11.05180 -0.08500 -0.76911 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.48050 8.54570 -0.06520 -0.76296 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.01500 12.04640 -0.03140 -0.26066 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.55820 11.55970 -0.00150 -0.01298 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.61950 11.65740 -0.03790 -0.32512 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.37190 11.40310 -0.03120 -0.27361 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.04980 9.09700 -0.04720 -0.51885 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.99440 10.08350 -0.08910 -0.88362 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.80120 9.92080 -0.11960 -1.20555 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.75450 9.83000 -0.07550 -0.76806 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.59200 9.66530 -0.07330 -0.75838 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.05420 10.03100 0.02320 0.23128 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.99150 9.98720 0.00430 0.04306 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.93170 9.93410 -0.00240 -0.02416 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.01680 10.01610 0.00070 0.00699 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.96180 9.98480 -0.02300 -0.23035 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.87350 9.92820 -0.05470 -0.55096 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.83960 9.88820 -0.04860 -0.49149 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.92470 9.97010 -0.04540 -0.45536 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.03500 10.01180 0.02320 0.23173 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.99140 9.98720 0.00420 0.04205 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.93170 9.93410 -0.00240 -0.02416 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.01680 10.01610 0.00070 0.00699 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.96180 9.98480 -0.02300 -0.23035 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.87350 9.92820 -0.05470 -0.55096 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.83960 9.88820 -0.04860 -0.49149 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.92470 9.97010 -0.04540 -0.45536 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.65910 10.66130 -0.00220 -0.02064 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.88990 11.91060 -0.02070 -0.17379 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.35930 11.38100 -0.02170 -0.19067 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.19910 9.25010 -0.05100 -0.55135 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98060 10.06390 -0.08330 -0.82771 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.85340 9.92160 -0.06820 -0.68739 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.37230 10.37440 -0.00210 -0.02024 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.07060 11.08990 -0.01930 -0.17403 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.97430 10.99530 -0.02100 -0.19099 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.19920 9.25020 -0.05100 -0.55134 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.98100 10.06430 -0.08330 -0.82768 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.85380 9.92200 -0.06820 -0.68736 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.56000 14.61000 -0.05000 -0.34223 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.15000 10.23000 -0.08000 -0.78201 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.15000 12.25000 -0.10000 -0.81633 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.54000 12.64000 -0.10000 -0.79114 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.51000 13.56000 -0.05000 -0.36873 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.31000 13.30000 0.01000 0.07519 柏瑞拉丁美洲基金 10.09000 10.33000 -0.24000 -2.32333 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.30660 11.31800 -0.01140 -0.10072 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.47330 7.50280 -0.02950 -0.39319 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.39380 11.42810 -0.03430 -0.30014 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.07570 11.12300 -0.04730 -0.42524 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.26420 10.31060 -0.04640 -0.45002 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.46250 8.52490 -0.06240 -0.73197 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.57470 9.66950 -0.09480 -0.98040 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.61560 9.69730 -0.08170 -0.84250 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.65400 10.69950 -0.04550 -0.42525 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.00590 10.03600 -0.03010 -0.29992 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.24760 10.29400 -0.04640 -0.45075 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.91960 10.01790 -0.09830 -0.98124 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.14380 9.21130 -0.06750 -0.73280 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.06840 9.18540 -0.11700 -1.27376 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.63770 9.71860 -0.08090 -0.83242 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.25300 12.33090 -0.07790 -0.63175 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78070 11.87780 -0.09710 -0.81749 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.24710 11.34430 -0.09720 -0.85682 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.41600 7.49820 -0.08220 -1.09626 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37880 9.51210 -0.13330 -1.40137 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.04070 10.17780 -0.13710 -1.34705 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.53290 10.59980 -0.06690 -0.63114 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.26500 11.36240 -0.09740 -0.85721 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.14840 10.29200 -0.14360 -1.39526 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.45730 9.56250 -0.10520 -1.10013 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.25440 10.39430 -0.13990 -1.34593 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.11990 11.12270 -0.00280 -0.02517 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.71180 11.73350 -0.02170 -0.18494 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.81590 10.83660 -0.02070 -0.19102 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.20450 9.24290 -0.03840 -0.41545 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.79500 9.86410 -0.06910 -0.70052 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.81120 9.86620 -0.05500 -0.55746 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.03920 11.05970 -0.02050 -0.18536 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.92140 9.92390 -0.00250 -0.02519 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.30590 10.32570 -0.01980 -0.19175 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.52840 9.55470 -0.02630 -0.27526 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.35740 9.39580 -0.03840 -0.40869 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.01430 10.08390 -0.06960 -0.69021 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.57200 9.62650 -0.05450 -0.56615 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.14000 18.13000 0.01000 0.05516 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.86000 16.83000 0.03000 0.17825 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.98710 13.02940 -0.04230 -0.32465 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.85160 10.86160 -0.01000 -0.09207 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.61300 11.62390 -0.01090 -0.09377 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.16350 12.14960 0.01390 0.11441 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.28100 11.30050 -0.01950 -0.17256 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.98580 10.03300 -0.04720 -0.47045 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.42230 10.48490 -0.06260 -0.59705 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.34350 10.40370 -0.06020 -0.57864 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.39970 10.45580 -0.05610 -0.53654 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.21970 10.28220 -0.06250 -0.60785 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.34040 10.39640 -0.05600 -0.53865 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.84000 13.88000 -0.04000 -0.28818 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.34000 30.17000 0.17000 0.56347 國泰大中華基金 20.71000 20.80000 -0.09000 -0.43269 國泰小龍基金 15.27000 15.45000 -0.18000 -1.16505 國泰中小成長基金 42.74000 43.14000 -0.40000 -0.92721 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.33420 4.26790 0.06630 1.55346 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.24000 20.02000 0.22000 1.09890 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.78240 0.77690 0.00550 0.70794 國泰中國內需增長基金美元級別 0.74280 0.73780 0.00500 0.67769 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09540 2.08000 0.01540 0.74038 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.69620 9.67720 0.01900 0.19634 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.40160 8.38510 0.01650 0.19678 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32420 0.32480 -0.00060 -0.18473 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.38680 11.38470 0.00210 0.01845 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78270 1.79900 -0.01630 -0.90606 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.17050 10.17730 -0.00680 -0.06682 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34650 0.34810 -0.00160 -0.45964 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.77270 4.71850 0.05420 1.14867 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.27000 22.12000 0.15000 0.67812 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.74230 0.74020 0.00210 0.28371 國泰中港台基金人民幣級別 3.56510 3.57310 -0.00800 -0.22390 國泰中港台基金台幣級別 16.64000 16.76000 -0.12000 -0.71599 國泰中港台基金美元級別 0.56140 0.56750 -0.00610 -1.07489 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.36000 27.37000 -0.01000 -0.03654 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.73000 12.72000 0.01000 0.07862 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.21000 36.28000 -0.07000 -0.19294 國泰台灣貨幣市場基金 12.39830 12.39820 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.58000 27.77000 -0.19000 -0.68419 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.20810 2.21270 -0.00460 -0.20789 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34670 0.35070 -0.00400 -1.14058 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46480 0.46800 -0.00320 -0.68376 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.89000 12.84000 0.05000 0.38941 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46050 0.46130 -0.00080 -0.17342 國泰全球資源基金台幣級別 5.59000 5.56000 0.03000 0.53957 國泰全球資源基金美元級別 0.18510 0.18490 0.00020 0.10817 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41040 0.41270 -0.00230 -0.55731 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37410 0.37620 -0.00210 -0.55821 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43340 0.43580 -0.00240 -0.55071 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.95000 11.00000 -0.05000 -0.45455 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49500 0.49550 -0.00050 -0.10091 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.29000 19.34000 -0.05000 -0.25853 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.60000 20.82000 -0.22000 -1.05668 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39250 2.37320 0.01930 0.81325 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.32900 11.29760 0.03140 0.27794 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.35960 10.33100 0.02860 0.27684 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37660 0.37710 -0.00050 -0.13259 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34440 0.34480 -0.00040 -0.11601 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50160 0.50000 0.00160 0.32000 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.57000 11.64000 -0.07000 -0.60137 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40150 0.40610 -0.00460 -1.13273 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.06000 18.00000 0.06000 0.33333 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60690 0.60810 -0.00120 -0.19734 國泰科技生化基金 35.94000 36.15000 -0.21000 -0.58091 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.84000 24.94000 -0.10000 -0.40096 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.35000 14.16000 0.19000 1.34181 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.71960 37.91620 -0.19660 -0.51851 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.85560 19.71440 0.14120 0.71623 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.86390 19.08950 -0.22560 -1.18180 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.90580 39.04940 -0.14360 -0.36774 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.00740 39.11140 -0.10400 -0.26591 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.19900 40.92770 0.27130 0.66288 國泰紐幣2021保本基金 11.94120 11.94000 0.00120 0.01005 國泰紐幣八年期保本基金 12.21770 12.21670 0.00100 0.00819 國泰紐幣保本基金 12.27220 12.27020 0.00200 0.01630 國泰高科技基金 12.76000 12.88000 -0.12000 -0.93168 國泰國泰基金台幣I級別 23.00000 23.13000 -0.13000 -0.56204 國泰國泰基金台幣級別 23.00000 23.13000 -0.13000 -0.56204 國泰富時中國A50基金 20.06000 19.97000 0.09000 0.45068 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33700 0.33790 -0.00090 -0.26635 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45850 0.45770 0.00080 0.17479 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35820 0.35900 -0.00080 -0.22284 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48740 0.48630 0.00110 0.22620 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34890 0.35020 -0.00130 -0.37122 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47480 0.47430 0.00050 0.10542 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.72030 10.76680 -0.04650 -0.43188 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.84870 7.88280 -0.03410 -0.43259 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36210 0.36380 -0.00170 -0.46729 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26380 0.26630 -0.00250 -0.93879 國泰新興市場基金台幣級別 12.04000 12.07000 -0.03000 -0.24855 國泰新興市場基金美元級別 0.40470 0.40790 -0.00320 -0.78451 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.14960 2.14220 0.00740 0.34544 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44760 1.44260 0.00500 0.34660 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34780 0.34990 -0.00210 -0.60017 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37290 0.37500 -0.00210 -0.56000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23660 0.23800 -0.00140 -0.58824 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.68610 10.74590 -0.05980 -0.55649 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.06300 7.10260 -0.03960 -0.55754 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.86000 14.71000 0.15000 1.01971 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.07000 32.71000 -0.64000 -1.95659 國泰價值卓越基金 15.23000 15.33000 -0.10000 -0.65232 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.13000 11.00000 0.13000 1.18182 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39330 0.39070 0.00260 0.66547 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.07520 12.08080 -0.00560 -0.04635 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41150 0.41200 -0.00050 -0.12136 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.60640 9.61420 -0.00780 -0.08113 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.58610 8.62430 -0.03820 -0.44293 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.56130 10.53150 0.02980 0.28296 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.53420 9.53780 -0.00360 -0.03774 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.08410 11.08210 0.00200 0.01805 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14240 10.15250 -0.01010 -0.09948 第一金大中華基金 26.58000 26.76000 -0.18000 -0.67265 第一金小型精選基金 37.90000 38.08000 -0.18000 -0.47269 第一金中國世紀基金-人民幣 14.11000 13.85000 0.26000 1.87726 第一金中國世紀基金-美元 9.51550 9.40790 0.10760 1.14372 第一金中國世紀基金-美元-N 9.53820 9.40810 0.13010 1.38285 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.80000 10.63000 0.17000 1.59925 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.79000 10.63000 0.16000 1.50517 第一金中概平衡基金 25.02000 25.09000 -0.07000 -0.27900 第一金台灣貨幣市場基金 15.23010 15.22990 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.62400 177.62200 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.50680 13.51270 -0.00590 -0.04366 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.50710 13.51320 -0.00610 -0.04514 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.52000 12.46000 0.06000 0.48154 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.52000 12.46000 0.06000 0.48154 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.90180 9.98240 -0.08060 -0.80742 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.90270 9.98330 -0.08060 -0.80735 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.41590 9.46420 -0.04830 -0.51034 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.43950 9.48790 -0.04840 -0.51012 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.27340 10.32210 -0.04870 -0.47180 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.77550 9.79040 -0.01490 -0.15219 第一金全球大趨勢基金 22.75000 22.59000 0.16000 0.70828 第一金全球不動產證券化基金A 8.03430 8.04350 -0.00920 -0.11438 第一金全球不動產證券化基金B 5.76460 5.77120 -0.00660 -0.11436 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.40570 9.41120 -0.00550 -0.05844 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.40680 9.41230 -0.00550 -0.05843 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.64260 9.60760 0.03500 0.36429 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.64390 9.60880 0.03510 0.36529 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.62110 8.64370 -0.02260 -0.26146 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.08640 10.07890 0.00750 0.07441 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.75380 9.83160 -0.07780 -0.79133 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.05740 8.11180 -0.05440 -0.67063 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.88890 8.93130 -0.04240 -0.47473 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.88910 8.93150 -0.04240 -0.47472 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.02270 11.03180 -0.00910 -0.08249 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.02350 11.03260 -0.00910 -0.08248 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.96030 9.97720 -0.01690 -0.16939 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.64680 14.64300 0.00380 0.02595 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.41280 14.48690 -0.07410 -0.51150 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.43050 14.50480 -0.07430 -0.51224 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.12000 13.12000 0.00000 0.00000 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000 第一金亞洲科技基金 20.71000 20.75000 -0.04000 -0.19277 第一金亞洲新興市場基金 14.00000 13.99000 0.01000 0.07148 第一金店頭市場基金 9.80000 9.92000 -0.12000 -1.20968 第一金創新趨勢基金 23.97000 24.09000 -0.12000 -0.49813 第一金電子基金 32.90000 33.02000 -0.12000 -0.36342 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.98000 19.22000 -0.24000 -1.24870 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.51000 20.33000 0.18000 0.88539 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(美元) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 統一大中華中小基金(新台幣) 13.87000 13.84000 0.03000 0.21676 統一大滿貫基金 31.88000 31.97000 -0.09000 -0.28151 統一大龍印基金 16.58000 16.50000 0.08000 0.48485 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 統一大龍騰中國基金(美元) 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.65000 10.57000 0.08000 0.75686 統一中小基金 24.87000 25.07000 -0.20000 -0.79777 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.62680 9.61380 0.01300 0.13522 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.72210 9.77160 -0.04950 -0.50657 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.24310 9.28440 -0.04130 -0.44483 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.21840 11.20330 0.01510 0.13478 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.24480 11.30210 -0.05730 -0.50699 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.69870 10.74660 -0.04790 -0.44572 統一台灣動力基金 16.20000 16.33000 -0.13000 -0.79608 統一全天候基金 105.77000 106.46000 -0.69000 -0.64813 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.56440 8.53540 0.02900 0.33976 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.95320 8.98040 -0.02720 -0.30288 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.79500 8.81100 -0.01600 -0.18159 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.72740 8.69780 0.02960 0.34032 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.12350 9.15120 -0.02770 -0.30269 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.96230 8.97860 -0.01630 -0.18154 統一全球債券組合基金 12.03750 12.06130 -0.02380 -0.19733 統一全球新科技基金(人民幣) 14.68000 14.61000 0.07000 0.47912 統一全球新科技基金(美元) 14.93000 14.93000 0.00000 0.00000 統一全球新科技基金(新台幣) 13.80000 13.73000 0.07000 0.50983 統一亞太基金 26.31000 26.24000 0.07000 0.26677 統一亞洲大金磚基金 12.76000 12.73000 0.03000 0.23566 統一奔騰基金 56.74000 57.21000 -0.47000 -0.82153 統一強棒貨幣市場基金 16.63820 16.63800 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 統一強漢基金(美元) 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 統一強漢基金(新台幣) 24.40000 24.24000 0.16000 0.66007 統一統信基金 31.25000 31.51000 -0.26000 -0.82513 統一黑馬基金 57.56000 58.10000 -0.54000 -0.92943 統一新亞洲科技能源基金 19.15000 19.22000 -0.07000 -0.36420 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.32650 8.35310 -0.02660 -0.31844 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.39860 10.43190 -0.03330 -0.31921 統一經建基金 44.86000 45.16000 -0.30000 -0.66430 統一龍馬基金 65.49000 65.69000 -0.20000 -0.30446 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.98000 21.32000 -0.34000 -1.59475 野村中小基金 47.66000 47.86000 -0.20000 -0.41789 野村中國機會基金 14.09000 14.03000 0.06000 0.42766 野村巴西基金 6.11000 6.28000 -0.17000 -2.70701 野村日本領先基金 12.44000 12.50000 -0.06000 -0.48000 野村台灣高股息基金 21.84000 22.09000 -0.25000 -1.13173 野村台灣運籌基金 35.89000 36.16000 -0.27000 -0.74668 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.70450 9.71790 -0.01340 -0.13789 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.70080 9.71490 -0.01410 -0.14514 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.71020 9.72160 -0.01140 -0.11726 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.78590 9.79950 -0.01360 -0.13878 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.76330 9.77760 -0.01430 -0.14625 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.74000 9.75140 -0.01140 -0.11691 野村平衡基金 18.70000 18.83000 -0.13000 -0.69039 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.89000 12.86000 0.03000 0.23328 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 野村全球生技醫療基金 15.58000 15.69000 -0.11000 -0.70108 野村全球品牌基金 27.55000 27.59000 -0.04000 -0.14498 野村全球氣候變遷基金 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.83000 12.81000 0.02000 0.15613 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.96000 18.93000 0.03000 0.15848 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.05000 12.08000 -0.03000 -0.24834 野村全球短期收益基金-美元計價 10.57960 10.59730 -0.01770 -0.16702 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.41220 10.41360 -0.00140 -0.01344 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.59340 9.63230 -0.03890 -0.40385 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.34790 9.38380 -0.03590 -0.38257 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.83020 8.84280 -0.01260 -0.14249 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.96640 11.01110 -0.04470 -0.40595 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.50400 10.54420 -0.04020 -0.38125 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.97080 9.98540 -0.01460 -0.14621 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.22240 11.27930 -0.05690 -0.50446 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.80710 10.86160 -0.05450 -0.50177 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.39010 10.41300 -0.02290 -0.21992 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.43560 10.48040 -0.04480 -0.42746 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.56420 10.58440 -0.02020 -0.19085 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.87990 9.92510 -0.04520 -0.45541 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.55260 9.55560 -0.00300 -0.03140 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.70530 9.74660 -0.04130 -0.42374 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.83030 11.88100 -0.05070 -0.42673 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.76140 12.77650 -0.01510 -0.11819 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.90740 10.95730 -0.04990 -0.45540 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.54950 10.55280 -0.00330 -0.03127 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.94550 10.99220 -0.04670 -0.42485 野村成長基金 27.70000 27.98000 -0.28000 -1.00071 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.77420 9.82360 -0.04940 -0.50287 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.77390 9.82230 -0.04840 -0.49276 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.68710 9.69250 -0.00540 -0.05571 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.94070 9.99080 -0.05010 -0.50146 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.90600 9.95510 -0.04910 -0.49321 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.82130 9.82680 -0.00550 -0.05597 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.29000 13.35000 -0.06000 -0.44944 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.07300 10.09240 -0.01940 -0.19222 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.99910 10.01850 -0.01940 -0.19364 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.89530 9.87870 0.01660 0.16804 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.42840 10.44860 -0.02020 -0.19333 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.29750 10.31760 -0.02010 -0.19481 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.19560 10.17850 0.01710 0.16800 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.99920 8.99750 0.00170 0.01889 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.76540 9.78720 -0.02180 -0.22274 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.65030 9.67230 -0.02200 -0.22745 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.42000 13.41750 0.00250 0.01863 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.57140 12.59960 -0.02820 -0.22382 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.30820 10.33180 -0.02360 -0.22842 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.27400 10.27680 -0.00280 -0.02725 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.96140 9.96480 -0.00340 -0.03412 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.40540 9.38720 0.01820 0.19388 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.97850 10.95730 0.02120 0.19348 野村泰國基金 44.62000 44.40000 0.22000 0.49550 野村高科技基金 10.78000 10.96000 -0.18000 -1.64234 野村貨幣市場基金 16.24530 16.24510 0.00020 0.00123 野村新馬基金 17.21000 17.29000 -0.08000 -0.46270 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.03030 8.02380 0.00650 0.08101 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.72510 11.71550 0.00960 0.08194 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.30000 7.36000 -0.06000 -0.81522 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 野村精選貨幣市場基金 12.06930 12.06920 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.26000 12.13000 0.13000 1.07172 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.75000 11.64000 0.11000 0.94502 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.37000 11.26000 0.11000 0.97691 野村歐洲高股息基金季配型 8.43000 8.39000 0.04000 0.47676 野村歐洲高股息基金累積型 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194 野村積極成長基金 11.70000 11.82000 -0.12000 -1.01523 野村優質基金 32.46000 32.71000 -0.25000 -0.76429 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.69580 8.70060 -0.00480 -0.05517 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.06460 8.06530 -0.00070 -0.00868 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.88770 7.88130 0.00640 0.08120 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.53040 11.53680 -0.00640 -0.05547 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50640 10.50730 -0.00090 -0.00857 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.30440 10.29610 0.00830 0.08061 野村環球基金-人民幣計價 15.09000 15.12000 -0.03000 -0.19841 野村環球基金-美元計價 12.01000 12.05000 -0.04000 -0.33195 野村環球基金-新臺幣計價 16.23000 16.20000 0.03000 0.18519 野村鴻利基金 21.55000 21.66000 -0.11000 -0.50785 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84750 16.84740 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.77000 19.93000 -0.16000 -0.80281 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.20000 13.23000 -0.03000 -0.22676 野村鑫平衡組合基金 14.60000 14.60000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金 13.18050 13.18100 -0.00050 -0.00379 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.82310 9.86770 -0.04460 -0.45198 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.81820 9.87530 -0.05710 -0.57821 凱基台商天下基金 13.52000 13.52000 0.00000 0.00000 凱基台灣精五門基金 20.42000 20.63000 -0.21000 -1.01794 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.75740 10.82400 -0.06660 -0.61530 凱基亞太高股息基金 13.18000 13.16000 0.02000 0.15198 凱基亞洲四金磚基金 17.89000 17.93000 -0.04000 -0.22309 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.60000 13.61000 -0.01000 -0.07348 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.27440 13.34690 -0.07250 -0.54320 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.64000 12.64000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52920 11.52910 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.40000 26.62000 -0.22000 -0.82645 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.16000 19.92000 0.24000 1.20482 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.22710 20.08670 0.14040 0.69897 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.44000 18.55000 -0.11000 -0.59299 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.24240 18.44160 -0.19920 -1.08017 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.09360 10.05130 0.04230 0.42084 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.04970 8.01600 0.03370 0.42041 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.99000 8.01000 -0.02000 -0.24969 凱基資源國基金 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.52370 11.61510 -0.09140 -0.78691 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.84280 10.87560 -0.03280 -0.30159 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 凱基護城河基金-台幣計價A 12.51000 12.45000 0.06000 0.48193 凱基護城河基金-美元計價B 12.69180 12.69700 -0.00520 -0.04095 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.34000 15.38000 -0.04000 -0.26008 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.87000 28.69000 0.18000 0.62740 富邦NASDAQ-100基金 27.13000 26.87000 0.26000 0.96762 富邦上証180基金 31.08000 30.93000 0.15000 0.48497 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23330 0.23360 -0.00030 -0.12842 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.95000 6.93000 0.02000 0.28860 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.21000 7.24000 -0.03000 -0.41436 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.33000 41.12000 0.21000 0.51070 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.74500 11.73510 0.00990 0.08436 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.10590 11.13050 -0.02460 -0.22101 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.80440 10.83190 -0.02750 -0.25388 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.38530 10.37660 0.00870 0.08384 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.74090 9.76250 -0.02160 -0.22125 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.48570 9.50990 -0.02420 -0.25447 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.71170 20.72750 -0.01580 -0.07623 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.22460 11.21920 0.00540 0.04813 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.68630 10.73190 -0.04560 -0.42490 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.94570 12.94630 -0.00060 -0.00463 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.91730 1.91930 -0.00200 -0.10420 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64410 9.64450 -0.00040 -0.00415 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.47580 1.47730 -0.00150 -0.10154 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.58160 11.56490 0.01670 0.14440 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74060 1.74350 -0.00290 -0.16633 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10440 10.08990 0.01450 0.14371 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53780 1.54040 -0.00260 -0.16879 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.46000 14.38000 0.08000 0.55633 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.36000 24.63000 -0.27000 -1.09622 富邦日本東証基金 22.55000 22.64000 -0.09000 -0.39753 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.04000 42.37000 -0.33000 -0.77885 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.26000 45.84000 -0.58000 -1.26527 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.62000 49.22000 -0.60000 -1.21902 富邦台灣心基金 21.44000 21.54000 -0.10000 -0.46425 富邦台灣釆吉50基金 45.48000 46.06000 -0.58000 -1.25923 富邦台灣科技指數基金 49.60000 51.89000 -2.29000 -4.41318 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29270 0.29310 -0.00040 -0.13647 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.32840 2.31320 0.01520 0.65710 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34060 0.34160 -0.00100 -0.29274 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.65470 10.68700 -0.03230 -0.30224 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.03190 2.01860 0.01330 0.65887 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32890 0.32980 -0.00090 -0.27289 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.24070 9.26880 -0.02810 -0.30317 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.17000 23.22000 -0.05000 -0.21533 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.69000 14.67000 0.02000 0.13633 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.33000 29.51000 -0.18000 -0.60996 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62060 15.62040 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 62.85000 63.13000 -0.28000 -0.44353 富邦科技基金 23.66000 23.78000 -0.12000 -0.50463 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.16570 39.00180 0.16390 0.42024 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.14320 38.22700 -0.08380 -0.21922 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.66010 37.56230 0.09780 0.26037 富邦恒生國企ETF基金 21.32000 21.65000 -0.33000 -1.52425 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.08000 12.86000 0.22000 1.71073 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 32.53000 33.71000 -1.18000 -3.50044 富邦高成長基金 23.90000 24.00000 -0.10000 -0.41667 富邦基金 12.82000 12.83000 -0.01000 -0.07794 富邦深証100基金 11.16000 11.03000 0.13000 1.17860 富邦富時歐洲ETF基金 20.92000 20.88000 0.04000 0.19157 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40160 0.40080 0.00080 0.19960 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.20210 12.19580 0.00630 0.05166 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.57200 9.56710 0.00490 0.05122 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30290 0.30220 0.00070 0.23163 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.95140 8.94680 0.00460 0.05142 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.76490 9.80050 -0.03560 -0.36325 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.95200 9.93660 0.01540 0.15498 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.76490 9.80050 -0.03560 -0.36325 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.95200 9.93660 0.01540 0.15498 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.31000 19.51000 -0.20000 -1.02512 富邦精準基金 44.88000 45.08000 -0.20000 -0.44366 富邦精銳中小基金 11.57000 11.61000 -0.04000 -0.34453 富邦臺灣公司治理100基金 20.57000 20.81000 -0.24000 -1.15329 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.05000 7.98000 0.07000 0.87719 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.90000 14.18000 -0.28000 -1.97461 富邦標普美國特別股ETF基金 19.39000 19.32000 0.07000 0.36232 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.24240 10.17830 0.06410 0.62977 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.12660 11.19040 -0.06380 -0.57013 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.84520 10.84140 0.00380 0.03505 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.06040 9.99750 0.06290 0.62916 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.88480 10.94720 -0.06240 -0.57001 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.58790 10.58430 0.00360 0.03401 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.07000 29.42000 -0.35000 -1.18967 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.17410 9.18240 -0.00830 -0.09039 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.61880 9.63080 -0.01200 -0.12460 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.45820 9.46790 -0.00970 -0.10245 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.89660 9.90560 -0.00900 -0.09086 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.85000 9.86230 -0.01230 -0.12472 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.68470 9.69490 -0.01020 -0.10521 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.73700 9.74700 -0.01000 -0.10260 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.69930 8.71980 -0.02050 -0.23510 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.58670 9.61270 -0.02600 -0.27048 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.19430 9.21700 -0.02270 -0.24628 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.49750 10.52180 -0.02430 -0.23095 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.20600 10.23370 -0.02770 -0.27067 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.84380 9.86830 -0.02450 -0.24827 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.30150 9.32470 -0.02320 -0.24880 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.65370 9.67700 -0.02330 -0.24078 富達卓越領航全球組合基金 14.78000 14.82000 -0.04000 -0.26991 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.91010 8.93980 -0.02970 -0.33222 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.51610 9.55110 -0.03500 -0.36645 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.32740 9.36000 -0.03260 -0.34829 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.89340 9.92650 -0.03310 -0.33345 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.80250 9.83850 -0.03600 -0.36591 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.63940 9.67320 -0.03380 -0.34942 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.39530 9.42750 -0.03220 -0.34155 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.67490 9.70950 -0.03460 -0.35635 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.71000 11.75000 -0.04000 -0.34043 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.95000 8.84000 0.11000 1.24434 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.43000 10.35000 0.08000 0.77295 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.62220 9.59960 0.02260 0.23543 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.33220 9.33880 -0.00660 -0.07067 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.82360 8.81290 0.01070 0.12141 富蘭克林華美中華基金 14.25000 14.19000 0.06000 0.42283 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 19.80000 20.00000 -0.20000 -1.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.67000 19.72000 -0.05000 -0.25355 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.06000 11.17000 -0.11000 -0.98478 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.01310 8.08040 -0.06730 -0.83288 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.26100 9.36540 -0.10440 -1.11474 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.85860 9.93750 -0.07890 -0.79396 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.31480 9.36960 -0.05480 -0.58487 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.00580 11.02400 -0.01820 -0.16509 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.84720 8.91690 -0.06970 -0.78166 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.32940 9.41600 -0.08660 -0.91971 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.98130 13.00640 -0.02510 -0.19298 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.38430 10.50460 -0.12030 -1.14521 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.09940 10.11670 -0.01730 -0.17100 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.76730 7.81720 -0.04990 -0.63834 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.28600 9.35700 -0.07100 -0.75879 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.55600 10.54890 0.00710 0.06731 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58310 7.61500 -0.03190 -0.41891 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.08250 9.13030 -0.04780 -0.52353 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.40620 10.42110 -0.01490 -0.14298 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.82300 7.87150 -0.04850 -0.61615 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.30440 8.30220 0.00220 0.02650 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.44310 9.47800 -0.03490 -0.36822 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.10560 10.09490 0.01070 0.10599 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.66200 12.62060 0.04140 0.32804 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.57000 10.43000 0.14000 1.34228 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.50000 9.60000 -0.10000 -1.04167 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.52000 10.60000 -0.08000 -0.75472 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.52000 10.61000 -0.09000 -0.84826 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.19000 11.24000 -0.05000 -0.44484 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.78920 12.74430 0.04490 0.35231 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 富蘭克林華美第一富基金 38.74000 39.26000 -0.52000 -1.32450 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28900 10.28890 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.69000 9.77000 -0.08000 -0.81883 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.02000 12.88000 0.14000 1.08696 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.06000 13.04000 0.02000 0.15337 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.62000 14.52000 0.10000 0.68871 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.71870 7.69150 0.02720 0.35364 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.18550 11.18630 -0.00080 -0.00715 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.95490 10.07190 -0.11700 -1.16165 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.18320 11.23860 -0.05540 -0.49294 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.18670 7.25570 -0.06900 -0.95098 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.50680 9.61430 -0.10750 -1.11813 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.45820 10.51880 -0.06060 -0.57611 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.80950 10.85130 -0.04180 -0.38521 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.75000 19.67000 0.08000 0.40671 復華人民幣貨幣市場基金 11.52580 11.52490 0.00090 0.00781 復華人生目標基金 36.73240 36.61300 0.11940 0.32611 復華大中華中小策略基金 9.84000 9.74000 0.10000 1.02669 復華中小精選基金 68.49000 68.31000 0.18000 0.26350 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.33000 9.21000 0.12000 1.30293 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.66000 8.58000 0.08000 0.93240 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.80000 11.67000 0.13000 1.11397 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.91000 10.80000 0.11000 1.01852 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.03000 11.00000 0.03000 0.27273 復華台灣智能基金 11.52000 11.55000 -0.03000 -0.25974 復華全方位基金 27.91000 27.98000 -0.07000 -0.25018 復華全球大趨勢基金-美元 12.96000 12.96000 0.00000 0.00000 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.63000 19.52000 0.11000 0.56352 復華全球平衡基金-新臺幣 19.89000 19.95000 -0.06000 -0.30075 復華全球物聯網科技基金-美元 15.50000 15.45000 0.05000 0.32362 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.37000 14.26000 0.11000 0.77139 復華全球原物料基金 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 復華全球消費基金-新臺幣 13.36000 13.25000 0.11000 0.83019 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47890 11.47470 0.00420 0.03660 復華全球債券基金 13.58080 13.60180 -0.02100 -0.15439 復華全球債券組合基金 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.02000 13.92000 0.10000 0.71839 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211 復華全球戰略配置強基金-美元 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 復華有利貨幣市場基金 13.42070 13.42060 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 13.68000 13.62000 0.06000 0.44053 復華亞太成長基金 14.33000 14.25000 0.08000 0.56140 復華亞太神龍科技基金-美元 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.77000 9.69000 0.08000 0.82559 復華東協世紀基金 13.56000 13.61000 -0.05000 -0.36738 復華南非幣長期收益基金A 13.40000 13.55000 -0.15000 -1.10701 復華南非幣長期收益基金B 8.55000 8.65000 -0.10000 -1.15607 復華南非幣短期收益基金A 13.42000 13.45000 -0.03000 -0.22305 復華南非幣短期收益基金B 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810 復華美國新星基金-美元 12.11000 11.99000 0.12000 1.00083 復華美國新星基金-新臺幣 11.80000 11.63000 0.17000 1.46174 復華恒生基金 21.56000 21.87000 -0.31000 -1.41747 復華恒生單日反向一倍基金 8.31000 8.17000 0.14000 1.71359 復華恒生單日正向二倍基金 35.70000 36.91000 -1.21000 -3.27824 復華神盾基金 25.19030 25.08850 0.10180 0.40576 復華高成長基金 62.57000 62.56000 0.01000 0.01598 復華高益策略組合基金 12.99000 12.98000 0.01000 0.07704 復華貨幣市場基金 14.38060 14.38050 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 18.28000 18.27000 0.01000 0.05473 復華富時台灣高股息低波動基金 49.36000 49.73000 -0.37000 -0.74402 復華復華基金 19.79000 19.80000 -0.01000 -0.05051 復華華人世紀基金 19.10000 18.90000 0.20000 1.05820 復華傳家二號基金 28.62330 28.49320 0.13010 0.45660 復華傳家基金 23.76310 23.63750 0.12560 0.53136 復華奧林匹克全球組合基金 14.81000 14.81000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.00000 14.00000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.49000 18.58000 -0.09000 -0.48439 復華新興市場高收益債券基金A 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731 復華新興市場高收益債券基金B 6.02000 6.07000 -0.05000 -0.82372 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.15000 13.28000 -0.13000 -0.97892 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.75000 13.89000 -0.14000 -1.00792 復華新興市場短期收益基金 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 復華滬深300 A股基金 23.64000 23.46000 0.18000 0.76726 復華數位經濟基金 55.08000 55.13000 -0.05000 -0.09069 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.85560 9.89470 -0.03910 -0.39516 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.70580 9.73670 -0.03090 -0.31736 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.01030 10.05010 -0.03980 -0.39602 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.82740 9.85870 -0.03130 -0.31749 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.81980 9.85740 -0.03760 -0.38144 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.97320 9.95990 0.01330 0.13354 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.85590 9.90590 -0.05000 -0.50475 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.00880 10.00790 0.00090 0.00899 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.85490 9.90500 -0.05010 -0.50581 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.01160 10.01060 0.00100 0.00999 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.27700 9.28510 -0.00810 -0.08724 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.04090 9.13150 -0.09060 -0.99217 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.69760 8.74110 -0.04350 -0.49765 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.39640 11.35980 0.03660 0.32219 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.11960 11.18400 -0.06440 -0.57582 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.82050 10.82720 -0.00670 -0.06188 景順主流基金 18.47000 18.69000 -0.22000 -1.17710 景順台灣科技基金 32.55000 32.63000 -0.08000 -0.24517 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.80000 9.89000 -0.09000 -0.91001 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.35000 9.43000 -0.08000 -0.84836 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.99000 11.03000 -0.04000 -0.36265 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 景順全球科技基金 20.28000 19.94000 0.34000 1.70512 景順全球康健基金 17.15000 17.22000 -0.07000 -0.40650 景順貨幣市場基金 15.92030 15.92010 0.00020 0.00126 景順潛力基金 33.89000 34.28000 -0.39000 -1.13769 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.91000 14.83000 0.08000 0.53945 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.45000 13.30000 0.15000 1.12782 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.96000 8.88000 0.08000 0.90090 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.05000 8.97000 0.08000 0.89186 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.72620 8.70450 0.02170 0.24930 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.35240 8.37050 -0.01810 -0.21624 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.02840 11.00080 0.02760 0.25089 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.53020 10.55310 -0.02290 -0.21700 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.23000 8.28000 -0.05000 -0.60386 華南永昌中國A股基金(美元) 8.56000 8.62000 -0.06000 -0.69606 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.10000 12.13000 -0.03000 -0.24732 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.52560 9.54920 -0.02360 -0.24714 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.37730 9.35220 0.02510 0.26839 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.73910 9.76320 -0.02410 -0.24685 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.58910 9.56340 0.02570 0.26873 華南永昌永昌基金 19.14000 19.18000 -0.04000 -0.20855 華南永昌全球亨利組合基金 14.30210 14.31800 -0.01590 -0.11105 華南永昌全球神農水資源基金 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 華南永昌全球精品基金 15.40000 15.38000 0.02000 0.13004 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.59000 13.62000 -0.03000 -0.22026 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.05000 13.02000 0.03000 0.23041 華南永昌物聯網精選基金 11.83000 11.94000 -0.11000 -0.92127 華南永昌策略報酬基金 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18360 16.18350 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 24.31800 24.37200 -0.05400 -0.22157 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92250 11.92240 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17600 10.17430 0.00170 0.01671 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.48760 10.53320 -0.04560 -0.43292 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.93390 9.93210 0.00180 0.01812 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.20610 10.25040 -0.04430 -0.43218 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.04740 10.04680 0.00060 0.00597 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.29070 10.33660 -0.04590 -0.44405 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.90500 9.90450 0.00050 0.00505 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.14080 10.18600 -0.04520 -0.44375 華頓中小型基金 24.57000 24.60000 -0.03000 -0.12195 華頓中國多重機會平衡基金 12.48610 12.38280 0.10330 0.83422 華頓台灣基金 27.71000 27.86000 -0.15000 -0.53841 華頓平安貨幣市場基金 11.50470 11.50460 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.22000 17.05000 0.17000 0.99707 華頓全球高收益債券基金A 13.39090 13.41470 -0.02380 -0.17742 華頓全球高收益債券基金B 8.43850 8.49930 -0.06080 -0.71535 華頓全球黑鑽油源基金 6.03000 6.03000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.89750 2.86110 0.03640 1.27224 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.54570 13.41970 0.12600 0.93892 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.45520 0.45280 0.00240 0.53004 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.72330 11.68000 0.04330 0.37072 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.67500 10.65640 0.01860 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8.26000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 24.80000 24.98000 -0.18000 -0.72058 匯豐成功基金 38.79000 39.25000 -0.46000 -1.17197 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.38000 11.43000 -0.05000 -0.43745 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.42000 11.46000 -0.04000 -0.34904 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.25000 11.31000 -0.06000 -0.53050 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.45620 2.44150 0.01470 0.60209 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25230 2.24690 0.00540 0.24033 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.72640 11.74360 -0.01720 -0.14646 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.18400 8.23590 -0.05190 -0.63017 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38660 0.38770 -0.00110 -0.28372 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34920 0.35180 -0.00260 -0.73906 匯豐拉丁美洲基金 7.99000 8.18000 -0.19000 -2.32274 匯豐金磚動力基金 14.73000 14.76000 -0.03000 -0.20325 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97200 14.97200 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.14000 5.11000 0.03000 0.58708 匯豐新鑽動力基金 11.39000 11.44000 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新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.07990 9.05420 0.02570 0.28385 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 新光吉星貨幣市場基金 15.42510 15.42500 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 24.58000 24.67000 -0.09000 -0.36482 新光亞洲精選基金-新台幣 24.02000 24.01000 0.01000 0.04165 新光兩岸優勢基金 13.39000 13.27000 0.12000 0.90430 新光店頭基金 25.31000 25.42000 -0.11000 -0.43273 新光南非幣保本基金 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 新光創新科技基金 15.05000 15.17000 -0.12000 -0.79103 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.78100 9.81350 -0.03250 -0.33118 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.08690 10.09120 -0.00430 -0.04261 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.73460 9.73920 -0.00460 -0.04723 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.39260 9.42460 -0.03200 -0.33954 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.69980 9.70390 -0.00410 -0.04225 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.35460 9.35970 -0.00510 -0.05449 新光澳幣八年期保本基金 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 新光澳幣十年期保本基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.77000 11.75000 0.02000 0.17021 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.02050 10.05590 -0.03540 -0.35203 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.02010 10.05560 -0.03550 -0.35304 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.92630 9.93400 -0.00770 -0.07751 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.92630 9.93400 -0.00770 -0.07751 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.92210 9.94550 -0.02340 -0.23528 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.92180 9.94520 -0.02340 -0.23529 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.89890 9.92400 -0.02510 -0.25292 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.90140 9.92640 -0.02500 -0.25185 瑞銀全球創新趨勢基金 7.18000 7.17000 0.01000 0.13947 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.83000 8.76000 0.07000 0.79909 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.92810 9.95160 -0.02350 -0.23614 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.71710 9.74030 -0.02320 -0.23819 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.91020 9.91890 -0.00870 -0.08771 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.73390 9.74250 -0.00860 -0.08827 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.80560 9.80770 -0.00210 -0.02141 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.04510 10.04730 -0.00220 -0.02190 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.87410 13.85090 0.02320 0.16750 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.70190 8.68730 0.01460 0.16806 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.33640 36.38050 -0.04410 -0.12122 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.82580 36.94170 -0.11590 -0.31374 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.48170 38.56790 -0.08620 -0.22350 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.08540 11.08050 0.00490 0.04422 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30930 10.29780 0.01150 0.11167 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.02570 12.83870 0.18700 1.45653 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.53520 10.41970 0.11550 1.10848 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.52000 10.36000 0.16000 1.54440 群益大印度基金-人民幣 13.21350 13.20940 0.00410 0.03104 群益大印度基金-美元 13.44690 13.52830 -0.08140 -0.60170 群益大印度基金-新臺幣 12.30000 12.31000 -0.01000 -0.08123 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.26660 12.18450 0.08210 0.67381 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.80000 12.79510 0.00490 0.03830 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.60000 11.54000 0.06000 0.51993 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.49060 11.41370 0.07690 0.67375 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.94130 10.93720 0.00410 0.03749 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.84320 9.77730 0.06590 0.67401 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.41080 9.40730 0.00350 0.03721 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.59570 9.53140 0.06430 0.67461 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.48120 9.47770 0.00350 0.03693 群益中小型股基金 47.24000 47.93000 -0.69000 -1.43960 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.84120 9.79910 0.04210 0.42963 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.88640 9.90680 -0.02040 -0.20592 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.94700 8.91930 0.02770 0.31056 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.78670 8.74910 0.03760 0.42976 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.82670 8.84490 -0.01820 -0.20577 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.98880 7.96410 0.02470 0.31014 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.44410 11.44090 0.00320 0.02797 群益中國高收益債券基金-美元 11.26300 11.26640 -0.00340 -0.03018 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.57130 10.57440 -0.00310 -0.02932 群益中國新機會基金N-人民幣 9.34730 9.23070 0.11660 1.26318 群益中國新機會基金N-美元 9.28760 9.20330 0.08430 0.91598 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.58000 9.45000 0.13000 1.37566 群益中國新機會基金-人民幣 8.28980 8.18640 0.10340 1.26307 群益中國新機會基金-美元 9.93080 9.84070 0.09010 0.91559 群益中國新機會基金-新臺幣 9.14000 9.02000 0.12000 1.33038 群益平衡王基金 19.12210 19.17690 -0.05480 -0.28576 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.00000 7.98000 0.02000 0.25063 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.81000 5.80000 0.01000 0.17241 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.98980 9.94740 0.04240 0.42624 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.31800 10.33960 -0.02160 -0.20891 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.10880 9.07020 0.03860 0.42557 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.40800 9.42770 -0.01970 -0.20896 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.91740 9.89760 0.01980 0.20005 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.75500 9.73960 0.01540 0.15812 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.46220 9.44330 0.01890 0.20014 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.38080 9.36600 0.01480 0.15802 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.97450 9.95450 0.02000 0.20091 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.06070 10.04480 0.01590 0.15829 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.62870 9.60950 0.01920 0.19980 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.07710 10.09590 -0.01880 -0.18621 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.42970 7.44360 -0.01390 -0.18674 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.03580 9.99980 0.03600 0.36001 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.97220 9.99970 -0.02750 -0.27501 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.02340 9.99940 0.02400 0.24001 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.03570 9.99980 0.03590 0.35901 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.97220 9.99970 -0.02750 -0.27501 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.02340 9.99940 0.02400 0.24001 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.03580 9.99990 0.03590 0.35900 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.97220 9.99970 -0.02750 -0.27501 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.02340 9.99940 0.02400 0.24001 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.03580 9.99980 0.03600 0.36001 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.97220 9.99970 -0.02750 -0.27501 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.02340 9.99940 0.02400 0.24001 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607 群益全球關鍵生技基金-美元 14.32570 14.47420 -0.14850 -1.02596 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.63000 13.70000 -0.07000 -0.51095 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.48000 11.64000 -0.16000 -1.37457 群益印度中小基金N-美元 10.26090 10.35810 -0.09720 -0.93840 群益印度中小基金N-新臺幣 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 群益印度中小基金-人民幣 15.29240 15.33970 -0.04730 -0.30835 群益印度中小基金-美元 14.67580 14.81480 -0.13900 -0.93825 群益印度中小基金-新臺幣 16.37000 16.44000 -0.07000 -0.42579 群益多利策略組合基金 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643 群益多重收益組合基金 13.59000 13.61000 -0.02000 -0.14695 群益多重資產組合基金 15.46000 15.45000 0.01000 0.06472 群益安家基金 24.25750 24.17510 0.08240 0.34085 群益安穩貨幣市場基金 16.06300 16.06280 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 20.37000 20.43000 -0.06000 -0.29369 群益亞太中小基金 13.09000 13.07000 0.02000 0.15302 群益亞太新趨勢平衡基金 17.28000 17.33000 -0.05000 -0.28852 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.59700 9.59160 0.00540 0.05630 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.47810 7.47390 0.00420 0.05620 群益店頭市場基金 98.96000 99.68000 -0.72000 -0.72231 群益東方盛世基金 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 群益東協成長基金-人民幣 14.20960 14.22160 -0.01200 -0.08438 群益東協成長基金-美元 13.49610 13.59340 -0.09730 -0.71579 群益東協成長基金-新臺幣 12.88000 12.90000 -0.02000 -0.15504 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.09010 11.11460 -0.02450 -0.22043 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.64100 10.67400 -0.03300 -0.30916 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.99110 9.99940 -0.00830 -0.08300 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.93690 9.95890 -0.02200 -0.22091 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.53800 9.56750 -0.02950 -0.30834 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.95320 8.96070 -0.00750 -0.08370 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 9.98400 10.01500 -0.03100 -0.30954 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.72410 9.74560 -0.02150 -0.22061 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.70750 9.73760 -0.03010 -0.30911 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.98010 9.98840 -0.00830 -0.08310 群益長安基金 28.26000 28.37000 -0.11000 -0.38773 群益美國新創亮點基金-美元 13.96200 13.88300 0.07900 0.56904 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.01000 12.87000 0.14000 1.08780 群益真善美基金 17.43180 17.43350 -0.00170 -0.00975 群益馬拉松基金 121.79000 122.95000 -1.16000 -0.94347 群益深証中小板基金 15.24000 15.11000 0.13000 0.86036 群益創新科技基金 31.88000 32.08000 -0.20000 -0.62344 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.70700 9.57840 0.12860 1.34260 群益華夏盛世基金N-美元 9.66680 9.57150 0.09530 0.99566 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.71000 9.57000 0.14000 1.46290 群益華夏盛世基金-人民幣 10.57090 10.43090 0.14000 1.34217 群益華夏盛世基金-美元 10.65900 10.55400 0.10500 0.99488 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.96000 16.72000 0.24000 1.43541 群益奧斯卡基金 26.81000 27.01000 -0.20000 -0.74047 群益新興金鑽基金-美元 13.04070 13.16020 -0.11950 -0.90804 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 群益葛萊美基金 23.10000 23.29000 -0.19000 -0.81580 群益道瓊美國地產ETF基金 18.54000 18.37000 0.17000 0.92542 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.78000 8.69000 0.09000 1.03567 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.21000 12.46000 -0.25000 -2.00642 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.55150 11.55490 -0.00340 -0.02942 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.33570 11.35360 -0.01790 -0.15766 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.23510 11.24550 -0.01040 -0.09248 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.67600 8.67840 -0.00240 -0.02765 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.33760 9.35230 -0.01470 -0.15718 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.95080 8.95910 -0.00830 -0.09264 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.50000 28.63000 -0.13000 -0.45407 德信中國精選成長基金 12.10000 12.05000 0.05000 0.41494 德信台灣主流中小基金 18.36000 18.38000 -0.02000 -0.10881 德信新興股票組合基金 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 德信萬保貨幣市場基金 11.91820 11.91810 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.67820 10.65950 0.01870 0.17543 德信數位時代基金 27.44000 27.45000 -0.01000 -0.03643 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64560 11.64540 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.07000 16.22000 -0.15000 -0.92478 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.87000 18.88000 -0.01000 -0.05297 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.28000 7.31000 -0.03000 -0.41040 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.92770 9.89590 0.03180 0.32135 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.00260 13.88840 0.11420 0.82227 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.19020 8.23400 -0.04380 -0.53194 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.30240 11.36500 -0.06260 -0.55081 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.45350 11.45990 -0.00640 -0.05585 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.90460 12.92430 -0.01970 -0.15243 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.32000 18.25000 0.07000 0.38356 摩根中小基金 23.90000 24.10000 -0.20000 -0.82988 摩根中國A股基金 14.81000 14.74000 0.07000 0.47490 摩根中國A股基金(美元) 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299 摩根中國亮點基金 13.91000 13.90000 0.01000 0.07194 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.78100 11.73860 0.04240 0.36120 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.72480 12.65680 0.06800 0.53726 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.19720 10.18980 0.00740 0.07262 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.04050 12.99350 0.04700 0.36172 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.52490 14.44730 0.07760 0.53712 摩根台灣金磚基金 19.93000 20.15000 -0.22000 -1.09181 摩根台灣增長基金 49.55000 50.10000 -0.55000 -1.09780 摩根平衡基金 27.67000 27.88000 -0.21000 -0.75323 摩根全球α基金 18.59000 18.52000 0.07000 0.37797 摩根全球平衡基金 15.33370 15.36090 -0.02720 -0.17707 摩根全球發現基金 12.24000 12.27000 -0.03000 -0.24450 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.80230 9.81740 -0.01510 -0.15381 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.64440 10.65570 -0.01130 -0.10605 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.18090 10.20380 -0.02290 -0.22443 摩根多元入息成長基金-累積型 11.31880 11.33620 -0.01740 -0.15349 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.86310 10.84560 0.01750 0.16136 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.75520 13.73300 0.02220 0.16165 摩根亞洲基金 57.48000 57.38000 0.10000 0.17428 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.79190 8.78850 0.00340 0.03869 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.17240 10.17870 -0.00630 -0.06189 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.11330 9.12560 -0.01230 -0.13479 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.51070 12.50590 0.00480 0.03838 摩根東方內需機會基金 18.20000 18.16000 0.04000 0.22026 摩根東方科技基金 35.78000 35.63000 0.15000 0.42099 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.68000 11.65000 0.03000 0.25751 摩根金龍收成基金 22.49000 22.46000 0.03000 0.13357 摩根第一貨幣市場基金 15.06400 15.06390 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.36000 14.33000 0.03000 0.20935 摩根新金磚五國基金 11.69000 11.79000 -0.10000 -0.84818 摩根新絲路基金 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 摩根新興35基金 13.81000 13.84000 -0.03000 -0.21676 摩根新興日本基金 24.47000 24.66000 -0.19000 -0.77048 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.74260 7.83130 -0.08870 -1.13263 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.83080 9.87450 -0.04370 -0.44255 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.73630 9.85160 -0.11530 -1.17037 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.79710 10.91970 -0.12260 -1.12274 摩根新興科技基金 56.12000 56.74000 -0.62000 -1.09270 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.39770 8.40790 -0.01020 -0.12131 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.51510 10.52790 -0.01280 -0.12158 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.90830 8.96270 -0.05440 -0.60696 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.76650 9.84590 -0.07940 -0.80643 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.36800 9.46840 -0.10040 -1.06037 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.07860 10.14010 -0.06150 -0.60650 摩根龍揚基金 33.65000 33.60000 0.05000 0.14881 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.88000 10.96000 -0.08000 -0.72993 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.78000 10.88000 -0.10000 -0.91912 摩根環球股票收益基金-累積型 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900 摩根總收益組合基金-月配息型 9.39540 9.39810 -0.00270 -0.02873 摩根總收益組合基金-累積型 11.24380 11.24710 -0.00330 -0.02934 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 24.56000 24.80000 -0.24000 -0.96774 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75740 11.77460 -0.01720 -0.14608 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.13480 11.15120 -0.01640 -0.14707 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.04930 10.06220 -0.01290 -0.12820 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.45450 10.46980 -0.01530 -0.14613 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.92830 9.94300 -0.01470 -0.14784 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.95440 8.96590 -0.01150 -0.12826 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.57300 10.65650 -0.08350 -0.78356 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.26280 10.29060 -0.02780 -0.27015 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.82910 9.92340 -0.09430 -0.95028 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.63090 9.67330 -0.04240 -0.43832 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.68280 9.77570 -0.09290 -0.95032 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.48720 9.52900 -0.04180 -0.43866 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.47160 11.61850 -0.14690 -1.26436 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.29090 11.43900 -0.14810 -1.29469 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.14040 10.23660 -0.09620 -0.93977 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.99080 11.13150 -0.14070 -1.26398 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.80110 10.94280 -0.14170 -1.29492 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.70320 9.79520 -0.09200 -0.93924 聯邦金鑽平衡基金 22.52350 22.70570 -0.18220 -0.80244 聯邦貨幣市場基金 13.14640 13.14620 0.00020 0.00152 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.67330 10.73070 -0.05740 -0.53491 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.22500 8.26920 -0.04420 -0.53451 聯邦精選科技基金 12.30000 12.42000 -0.12000 -0.96618 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.95740 16.00000 -0.04260 -0.26625 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.04070 12.03860 0.00210 0.01744 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.92770 11.92500 0.00270 0.02264 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.48860 11.48610 0.00250 0.02177 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63900 11.64450 -0.00550 -0.04723 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.98790 10.99120 -0.00330 -0.03002 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56100 10.56600 -0.00500 -0.04732 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.68110 8.68370 -0.00260 -0.02994 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 35.93000 36.47000 -0.54000 -1.48067 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.59000 15.64000 -0.05000 -0.31969 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.92000 12.96000 -0.04000 -0.30864 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.57000 13.60000 -0.03000 -0.22059 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.77000 12.80000 -0.03000 -0.23438 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.10000 8.11000 -0.01000 -0.12330 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.44000 12.47000 -0.03000 -0.24058 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.45000 11.39000 0.06000 0.52678 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.18000 12.09000 0.09000 0.74442 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.66000 15.52000 0.14000 0.90206 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.56000 15.44000 0.12000 0.77720 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.38000 10.30000 0.08000 0.77670 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.43000 20.50000 -0.07000 -0.34146 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.62000 18.69000 -0.07000 -0.37453 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.71000 15.77000 -0.06000 -0.38047 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.39000 16.45000 -0.06000 -0.36474 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.49000 15.55000 -0.06000 -0.38585 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.70000 15.76000 -0.06000 -0.38071 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.22000 14.27000 -0.05000 -0.35039 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.22000 14.27000 -0.05000 -0.35039 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.92000 14.96000 -0.04000 -0.26738 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.36000 18.39000 -0.03000 -0.16313 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.26000 17.29000 -0.03000 -0.17351 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.64000 13.66000 -0.02000 -0.14641 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.37000 14.39000 -0.02000 -0.13899 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.50000 13.52000 -0.02000 -0.14793 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.46000 13.48000 -0.02000 -0.14837 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.65000 14.65000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 聯博貨幣市場基金 14.98370 14.98360 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.50610 10.53140 -0.02530 -0.24023 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.13480 14.19000 -0.05520 -0.38901 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.73130 7.75000 -0.01870 -0.24129 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.30000 14.32000 -0.02000 -0.13966 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.33000 14.35000 -0.02000 -0.13937 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 22.19000 22.38000 -0.19000 -0.84897 瀚亞中國基金-人民幣 13.04000 12.95000 0.09000 0.69498 瀚亞中國基金-新台幣 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