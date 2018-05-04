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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/05/03  107/05/02  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.39220   10.38310   0.00910    0.08764
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.47110    9.52470  -0.05360   -0.56275
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.68750    9.74500  -0.05750   -0.59005
中國信託台灣活力基金                                             15.52000   15.56000  -0.04000   -0.25707
中國信託台灣優勢基金                                             17.47000   17.57000  -0.10000   -0.56915
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.56000    9.50000   0.06000    0.63158
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.35000    9.32000   0.03000    0.32189
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.85000    8.83000   0.02000    0.22650
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.49000    9.44000   0.05000    0.52966
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.73350    9.71150   0.02200    0.22654
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.26170    9.24070   0.02100    0.22726
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19600   10.19440   0.00160    0.01569
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.69840    9.69760   0.00080    0.00825
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.01410    9.94150   0.07260    0.73027
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.80970    8.74580   0.06390    0.73064
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.14160   11.12280   0.01880    0.16902
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.14930   10.13220   0.01710    0.16877
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.08000   10.00000   0.08000    0.80000
中國信託智能運動基金-美元                                        10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97120   10.97110   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.48900    9.51490  -0.02590   -0.27220
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.29050    9.31590  -0.02540   -0.27265
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.66690    9.70740  -0.04050   -0.41721
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.45960    9.49920  -0.03960   -0.41688
中國信託精穩基金                                                 17.68440   17.77820  -0.09380   -0.52761
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.17000   11.21000  -0.04000   -0.35682
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.91000   10.95000  -0.04000   -0.36530
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元大2001基金                                                     65.97000   66.26000  -0.29000   -0.43767
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.40990   37.52550  -0.11560   -0.30806
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29060   11.28850   0.00210    0.01860
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.83630   10.87930  -0.04300   -0.39525
元大上證50基金                                                   31.04000   30.91000   0.13000    0.42058
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.63000   12.47000   0.16000    1.28308
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.72000   11.63000   0.09000    0.77386
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.34000   13.31000   0.03000    0.22539
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.48600   13.58400  -0.09800   -0.72144
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.56700   17.60300  -0.03600   -0.20451
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.11400   11.09500   0.01900    0.17125
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.13200   11.16300  -0.03100   -0.27770
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.14000    3.13000   0.01000    0.31949
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.61000   14.63000  -0.02000   -0.13671
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.16530   47.16070   0.00460    0.00975
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.34690   10.33740   0.00950    0.09190
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63730    9.62830   0.00900    0.09347
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.91300    9.94500  -0.03200   -0.32177
元大巴西指數基金                                                  6.37500    6.54300  -0.16800   -2.56763
元大巴菲特基金                                                   29.51000   29.77000  -0.26000   -0.87336
元大日經225基金                                                  28.33000   28.37000  -0.04000   -0.14099
元大台商收成基金                                                 22.82000   23.16000  -0.34000   -1.46805
元大台灣50單日反向1倍基金                                        13.14000   13.01000   0.13000    0.99923
元大台灣50單日正向2倍基金                                        33.98000   34.70000  -0.72000   -2.07493
元大台灣中型100基金                                              32.04000   32.19000  -0.15000   -0.46598
元大台灣加權股價指數基金                                         24.13000   24.36200  -0.23200   -0.95230
元大台灣卓越50基金                                               78.41000   79.41000  -1.00000   -1.25929
元大台灣金融基金                                                 17.14000   17.29000  -0.15000   -0.86755
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.39000   30.59000  -0.20000   -0.65381
元大台灣高股息基金                                               25.12000   25.24000  -0.12000   -0.47544
元大台灣電子科技基金                                             34.08000   34.44000  -0.36000   -1.04530
元大全球ETF成長組合基金                                          10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.47000   14.46000   0.01000    0.06916
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.27000   13.31000  -0.04000   -0.30053
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.34000    9.37000  -0.03000   -0.32017
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.52000   12.50000   0.02000    0.16000
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.67800   12.77300  -0.09500   -0.74376
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.12000    9.17000  -0.05000   -0.54526
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.98000    7.02000  -0.04000   -0.56980
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.32000    8.32000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.57000    6.56000   0.01000    0.15244
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.03800   10.08700  -0.04900   -0.48577
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.23620   10.24410  -0.00790   -0.07712
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.46870    9.47600  -0.00730   -0.07704
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.27430    9.23370   0.04060    0.43969
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.63080    8.59300   0.03780    0.43989
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.93000   13.92000   0.01000    0.07184
元大全球農業商機基金                                             15.98000   16.02000  -0.04000   -0.24969
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
元大印尼指數基金                                                  8.80000    8.74300   0.05700    0.65195
元大印度指數基金                                                  9.80900    9.86700  -0.05800   -0.58782
元大印度基金                                                     12.83000   12.89000  -0.06000   -0.46548
元大多多基金                                                     19.60000   19.66000  -0.06000   -0.30519
元大多福基金                                                     56.19000   56.32000  -0.13000   -0.23082
元大亞太成長基金                                                  9.98000   10.04000  -0.06000   -0.59761
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.62470    8.63900  -0.01430   -0.16553
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.18240    7.19430  -0.01190   -0.16541
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.01700   10.00600   0.01100    0.10993
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.88000    9.82000   0.06000    0.61100
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.26300   10.13100   0.13200    1.30293
元大卓越基金                                                     49.60000   50.01000  -0.41000   -0.81984
元大店頭基金                                                      8.98000    9.04000  -0.06000   -0.66372
元大泛歐成長基金                                                  9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.20420   10.20370   0.00050    0.00490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.20560    9.21010  -0.00450   -0.04886
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.52510   30.39940   0.12570    0.41350
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.41810   36.49400  -0.07590   -0.20798
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.44290   19.31070   0.13220    0.68459
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.57060   18.79670  -0.22610   -1.20287
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.29630   37.20230   0.09400    0.25267
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.62870   20.60690   0.02180    0.10579
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.74360   17.77060  -0.02700   -0.15194
元大高科技基金                                                   18.63000   18.69000  -0.06000   -0.32103
元大得利貨幣市場基金                                             16.23140   16.23120   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96640   11.96630   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   13.53000   13.68000  -0.15000   -1.09649
元大華夏中小基金                                                  8.31000    8.28000   0.03000    0.36232
元大新中國基金-人民幣                                            11.02000   10.94000   0.08000    0.73126
元大新中國基金-美元                                              11.14800   11.16200  -0.01400   -0.12543
元大新中國基金-新台幣                                            10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
元大新主流基金                                                   26.84000   26.80000   0.04000    0.14925
元大新東協平衡基金-美元                                          10.05800   10.11900  -0.06100   -0.60283
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
元大新興市場ESG策略基金                                          12.95000   12.97000  -0.02000   -0.15420
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.55560   10.53690   0.01870    0.17747
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.55990   10.63960  -0.07970   -0.74909
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.74820   10.77370  -0.02550   -0.23669
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.54340    9.56600  -0.02260   -0.23625
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.80910    9.81760  -0.00850   -0.08658
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.53210    9.54030  -0.00820   -0.08595
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.61580    9.57470   0.04110    0.42926
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.34880    9.30880   0.04000    0.42970
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.57870    9.58260  -0.00390   -0.04070
元大新興亞洲基金                                                 11.93000   11.96000  -0.03000   -0.25084
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.53330    9.59170  -0.05840   -0.60886
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.41380    9.47150  -0.05770   -0.60920
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.45330    9.46230  -0.00900   -0.09511
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.33250    9.34140  -0.00890   -0.09527
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08210   15.08190   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     37.95000   38.07000  -0.12000   -0.31521
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.73000    9.57000   0.16000    1.67189
元大實質多重資產基金-美元                                         9.65900    9.59100   0.06800    0.70900
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.83000    9.71000   0.12000    1.23584
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.78000   14.84000  -0.06000   -0.40431
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.63000   15.54000   0.09000    0.57915
元大精準中小基金                                                 21.78000   21.93000  -0.15000   -0.68399
元大摩臺基金                                                     36.75000   37.20000  -0.45000   -1.20968
元大標普500基金                                                  23.55000   23.57000  -0.02000   -0.08485
元大標普500單日反向1倍基金                                       14.07000   13.95000   0.12000    0.86022
元大標普500單日正向2倍基金                                       29.47000   29.88000  -0.41000   -1.37216
元大標智滬深300基金                                              18.46000   18.56000  -0.10000   -0.53879
元大歐洲50基金                                                   25.26000   25.17000   0.09000    0.35757
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.48660    9.48620   0.00040    0.00422
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14230   10.14200   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     55.53000   55.48000   0.05000    0.09012
元大韓國KOSPI200基金                                             24.51000   24.65000  -0.14000   -0.56795
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.06000   15.13000  -0.07000   -0.46266
日盛上選基金                                                     32.25000   32.54000  -0.29000   -0.89121
日盛小而美基金                                                   18.28000   18.55000  -0.27000   -1.45553
日盛中國內需動力基金                                             10.94000   10.77000   0.17000    1.57846
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.66900   11.67040  -0.00140   -0.01200
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.95720    9.95840  -0.00120   -0.01205
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.96770   11.97950  -0.01180   -0.09850
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.20580   10.21590  -0.01010   -0.09887
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.78110   10.76520   0.01590    0.14770
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.17800    9.16440   0.01360    0.14840
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.73000   11.63000   0.10000    0.85985
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.07000   12.02000   0.05000    0.41597
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.04000   11.93000   0.11000    0.92205
日盛日盛基金                                                     13.23000   13.32000  -0.09000   -0.67568
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
日盛全球抗暖化基金                                               10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.01660   10.03180  -0.01520   -0.15152
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.57000    9.58450  -0.01450   -0.15129
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.77530    9.77060   0.00470    0.04810
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.34190    9.33730   0.00460    0.04926
日盛全球新興債券基金A                                            10.78680   10.80860  -0.02180   -0.20169
日盛全球新興債券基金B                                             8.50840    8.52550  -0.01710   -0.20057
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.42750    2.42460   0.00290    0.11961
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.72030    1.71820   0.00210    0.12222
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37870    0.37910  -0.00040   -0.10551
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26940    0.26970  -0.00030   -0.11123
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.49190   12.48370   0.00820    0.06569
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.73470    8.72890   0.00580    0.06645
日盛亞洲機會基金                                                  7.52000    7.47000   0.05000    0.66934
日盛首選基金                                                     16.72000   16.88000  -0.16000   -0.94787
日盛高科技基金                                                   17.08000   17.22000  -0.14000   -0.81301
日盛貨幣市場基金                                                 14.74920   14.74900   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   38.83000   39.08000  -0.25000   -0.63971
日盛精選五虎基金                                                 37.01000   37.53000  -0.52000   -1.38556
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46650   13.46630   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               33.68000   33.96000  -0.28000   -0.82450
台新MSCI中國基金                                                 21.88000   21.80000   0.08000    0.36697
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.99000   18.80000   0.19000    1.01064
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      19.75000   20.18000  -0.43000   -2.13082
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14260   14.14250   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.84260    9.80440   0.03820    0.38962
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.80030   10.85150  -0.05120   -0.47182
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.98180    9.98800  -0.00620   -0.06207
台新中國通基金                                                   47.37000   47.47000  -0.10000   -0.21066
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.14700   16.04500   0.10200    0.63571
台新中國精選中小基金                                             11.99000   11.90000   0.09000    0.75630
台新主流基金                                                     24.43000   24.53000  -0.10000   -0.40766
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.78000   18.64000   0.14000    0.75107
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.63460    0.63330   0.00130    0.20527
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.24000   14.14000   0.10000    0.70721
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48090    0.47990   0.00100    0.20838
台新台灣中小基金                                                 37.27000   37.39000  -0.12000   -0.32094
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.40030    9.37700   0.02330    0.24848
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.42500    9.44390  -0.01890   -0.20013
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.56000    8.53000   0.03000    0.35170
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.41960   10.44050  -0.02090   -0.20018
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.57660   10.60140  -0.02480   -0.23393
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.26390   11.28940  -0.02550   -0.22588
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
台新印度基金                                                     15.86000   15.95000  -0.09000   -0.56426
台新亞美短期債券基金                                             10.93280   10.88370   0.04910    0.45113
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.74600    8.73680   0.00920    0.10530
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30030    0.30150  -0.00120   -0.39801
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.91250   11.90000   0.01250    0.10504
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40300    0.40470  -0.00170   -0.42006
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07720   11.07710   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.56150   29.63470  -0.07320   -0.24701
台新智慧生活基金-美元                                             9.97510    9.96730   0.00780    0.07826
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.89000    9.83000   0.06000    0.61038
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.12400    9.18270  -0.05870   -0.63925
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.99870    9.01000  -0.01130   -0.12542
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.61600    9.67780  -0.06180   -0.63857
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.49060    9.50250  -0.01190   -0.12523
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.42110   10.40490   0.01620    0.15570
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34500    0.34620  -0.00120   -0.34662
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.91510    7.90280   0.01230    0.15564
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27530    0.27630  -0.00100   -0.36193
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.28000    6.34000  -0.06000   -0.94637
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           20.23000   20.22000   0.01000    0.04946
未來資產全球大消費基金                                           14.78000   14.63000   0.15000    1.02529
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.87600   11.86780   0.00820    0.06909
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.73700    9.73020   0.00680    0.06989
未來資產亞洲新富基金                                             21.23000   21.14000   0.09000    0.42573
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55050   12.55040   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               12.54000   12.54000   0.00000    0.00000
未來資產新興市場債券基金A                                         8.79130    8.83070  -0.03940   -0.44617
未來資產新興市場債券基金B                                         6.82000    6.85060  -0.03060   -0.44668
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.52000   11.50000   0.02000    0.17391
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.99370   10.98880   0.00490    0.04459
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.21890   10.20670   0.01220    0.11953
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.45000    9.44370   0.00630    0.06671
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.59270   10.58560   0.00710    0.06707
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.54130    8.54860  -0.00730   -0.08539
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.63270    9.64110  -0.00840   -0.08713
永豐中小基金                                                     49.84000   49.75000   0.09000    0.18090
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.85200    1.85210  -0.00010   -0.00540
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.40140    2.40150  -0.00010   -0.00416
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.79590    8.80910  -0.01320   -0.14985
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.06450   11.08110  -0.01660   -0.14980
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.62000    4.60000   0.02000    0.43478
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.64000   21.56000   0.08000    0.37106
永豐主流品牌基金                                                 17.65000   17.58000   0.07000    0.39818
永豐永豐基金                                                     33.92000   33.98000  -0.06000   -0.17657
永豐亞洲民生消費基金                                             12.21000   12.07000   0.14000    1.15990
永豐南非幣2021保本基金                                           12.80290   12.82740  -0.02450   -0.19100
永豐高科技基金                                                   23.64000   23.77000  -0.13000   -0.54691
永豐貨幣市場基金                                                 13.86430   13.86420   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.04820    2.05100  -0.00280   -0.13652
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.41610    2.43640  -0.02030   -0.83320
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.89460    7.91700  -0.02240   -0.28294
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.41530   10.44490  -0.02960   -0.28339
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.40710    7.44620  -0.03910   -0.52510
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.21390   11.27310  -0.05920   -0.52514
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.34000    8.34000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.70000   18.65000   0.05000    0.26810
永豐臺灣加權ETF基金                                              52.33000   52.87000  -0.54000   -1.02137
永豐領航科技基金                                                 38.37000   38.58000  -0.21000   -0.54432
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.21000   12.24000  -0.03000   -0.24510
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.77000   11.78000  -0.01000   -0.08489
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.40000   10.35000   0.05000    0.48309
永豐趨勢平衡基金                                                 47.40000   47.96000  -0.56000   -1.16764
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.44700   11.44580   0.00120    0.01048
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.61590    9.61920  -0.00330   -0.03431
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.74070    9.74390  -0.00320   -0.03284
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.59730    9.59800  -0.00070   -0.00729
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.68110    9.68180  -0.00070   -0.00723
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.62740    9.62840  -0.00100   -0.01039
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.87930    9.88030  -0.00100   -0.01012
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.58260    9.58320  -0.00060   -0.00626
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.75040    9.75100  -0.00060   -0.00615
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.46000   11.34000   0.12000    1.05820
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.66000   10.58000   0.08000    0.75614
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.57000   11.51000   0.06000    0.52129
兆豐國際中小基金                                                 14.94000   14.97000  -0.03000   -0.20040
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.62000   14.43000   0.19000    1.31670
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.25000   20.03000   0.22000    1.09835
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.51000   20.33000   0.18000    0.88539
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       11.90000   12.01000  -0.11000   -0.91590
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       11.90000   12.01000  -0.11000   -0.91590
兆豐國際生命科學基金                                             14.66000   14.70000  -0.04000   -0.27211
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.26000   10.26400  -0.00400   -0.03897
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.67970   10.72070  -0.04100   -0.38244
兆豐國際全球高股息基金                                           11.42000   11.44000  -0.02000   -0.17483
兆豐國際全球基金                                                 30.95000   30.97000  -0.02000   -0.06458
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.20970   10.20920   0.00050    0.00490
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.61130    9.61600  -0.00470   -0.04888
兆豐國際國民基金                                                 22.08000   22.14000  -0.06000   -0.27100
兆豐國際第一基金                                                 12.74000   12.86000  -0.12000   -0.93313
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.92240    9.94350  -0.02110   -0.21220
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.97450    7.99150  -0.01700   -0.21273
兆豐國際萬全基金                                                 19.91000   20.08000  -0.17000   -0.84661
兆豐國際電子基金                                                 24.87000   25.03000  -0.16000   -0.63923
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.96000    7.96000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.24000   21.53000  -0.29000   -1.34696
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.58000   17.43000   0.15000    0.86059
兆豐國際豐台灣基金                                               33.00000   33.04000  -0.04000   -0.12107
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48530   12.48510   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.05000   11.13000  -0.08000   -0.71878
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.10380   11.12220  -0.01840   -0.16543
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.95730   11.98140  -0.02410   -0.20115
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.74640   10.76850  -0.02210   -0.20523
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.52190   11.55090  -0.02900   -0.25106
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.27070    8.28440  -0.01370   -0.16537
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.67740    9.69690  -0.01950   -0.20110
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.17060    9.18940  -0.01880   -0.20458
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.18010    9.20330  -0.02320   -0.25208
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.49280    9.51240  -0.01960   -0.20605
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.20000   11.30000  -0.10000   -0.88496
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.60000   10.69000  -0.09000   -0.84191
合庫全球新興市場基金                                              9.53000    9.57000  -0.04000   -0.41797
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.69000   10.73000  -0.04000   -0.37279
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
合庫貨幣市場基金                                                 10.11600   10.11590   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.73720    9.77810  -0.04090   -0.41828
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.99920   10.04650  -0.04730   -0.47081
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.23850   10.26490  -0.02640   -0.25719
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.78360   11.83910  -0.05550   -0.46879
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.72670   13.79600  -0.06930   -0.50232
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.27630    9.31540  -0.03910   -0.41974
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.89520    9.94120  -0.04600   -0.46272
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.18290    8.20390  -0.02100   -0.25598
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.23850    9.28190  -0.04340   -0.46758
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.53450   10.58700  -0.05250   -0.49589
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.42000   10.52000  -0.10000   -0.95057
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.27000   10.32000  -0.05000   -0.48450
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.28000   10.37000  -0.09000   -0.86789
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.89110   10.88690   0.00420    0.03858
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.62950   10.66120  -0.03170   -0.29734
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.09940   10.08810   0.01130    0.11201
安聯中國東協基金                                                 16.11000   16.10000   0.01000    0.06211
安聯中國策略基金                                                 15.31000   15.16000   0.15000    0.98945
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.05000   13.86000   0.19000    1.37085
安聯中華新思路基金-美元                                          14.15000   14.00000   0.15000    1.07143
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.81000   12.62000   0.19000    1.50555
安聯台灣大壩基金                                                 25.51000   25.57000  -0.06000   -0.23465
安聯台灣科技基金                                                 43.88000   44.02000  -0.14000   -0.31804
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47430   12.47420   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 28.50000   28.62000  -0.12000   -0.41929
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.10050   10.10710  -0.00660   -0.06530
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.05910   15.06890  -0.00980   -0.06503
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.71680    9.72320  -0.00640   -0.06582
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.34000   11.40000  -0.06000   -0.52632
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.21000   11.21000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.08540   12.09060  -0.00520   -0.04301
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.11230   10.11900  -0.00670   -0.06621
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.25600   12.26400  -0.00800   -0.06523
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.60270    9.60630  -0.00360   -0.03748
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.45160    9.45780  -0.00620   -0.06555
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.15870    9.16470  -0.00600   -0.06547
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.65000   11.74000  -0.09000   -0.76661
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.16000   11.18000  -0.02000   -0.17889
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.57000   10.65000  -0.08000   -0.75117
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.52000   11.59000  -0.07000   -0.60397
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.46000   10.53000  -0.07000   -0.66477
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.87050   11.87470  -0.00420   -0.03537
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.92650   10.93780  -0.01130   -0.10331
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.60140   10.60920  -0.00780   -0.07352
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.03070    9.03490  -0.00420   -0.04649
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.83510    8.84420  -0.00910   -0.10289
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.54700    8.55330  -0.00630   -0.07366
安聯全球人口趨勢基金                                             11.15000   11.18000  -0.03000   -0.26834
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.92000    9.02000  -0.10000   -1.10865
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      32.37000   32.59000  -0.22000   -0.67505
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.65000    8.63000   0.02000    0.23175
安聯全球計量平衡基金                                             12.60000   12.63000  -0.03000   -0.23753
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.07490   12.06180   0.01310    0.10861
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.52570   10.51430   0.01140    0.10842
安聯全球新興市場基金                                             18.73000   18.78000  -0.05000   -0.26624
安聯全球農金趨勢基金                                              9.31000    9.38000  -0.07000   -0.74627
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.09000    9.04000   0.05000    0.55310
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                       9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                       9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                             24.70000   24.62000   0.08000    0.32494
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.99250    9.99440  -0.00190   -0.01901
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.79560    9.79750  -0.00190   -0.01939
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.66990   83.66150   0.00840    0.01004
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.73740   12.76670  -0.02930   -0.22950
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             66.33950   66.59550  -0.25600   -0.38441
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.02060   10.08160  -0.06100   -0.60506
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51420    2.51460  -0.00040   -0.01591
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.62130   10.63460  -0.01330   -0.12506
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09870    2.09560   0.00310    0.14793
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.86790    8.87540  -0.00750   -0.08450
宏利台灣動力基金                                                 30.24000   30.52000  -0.28000   -0.91743
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.37200   10.41640  -0.04440   -0.42625
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.81890    9.81250   0.00640    0.06522
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.26420    8.33090  -0.06670   -0.80063
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.03380    8.06710  -0.03330   -0.41279
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
宏利全球債券組合基金                                             12.96360   12.95910   0.00450    0.03472
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77840    2.78040  -0.00200   -0.07193
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.72630   11.72970  -0.00340   -0.02899
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.75910    8.78550  -0.02640   -0.30050
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.28220    2.27830   0.00390    0.17118
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.68720   10.67440   0.01280    0.11991
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.20820    4.19000   0.01820    0.43437
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.68360    0.68110   0.00250    0.36705
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.54000   19.41000   0.13000    0.66976
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.61100   11.61570  -0.00470   -0.04046
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.36880   10.37620  -0.00740   -0.07132
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.01670   10.00790   0.00880    0.08793
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.05850    9.12660  -0.06810   -0.74617
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.59360    8.64300  -0.04940   -0.57156
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.42490    8.45400  -0.02910   -0.34422
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.58910    8.64640  -0.05730   -0.66270
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.78320    2.80710  -0.02390   -0.85141
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40740    0.41090  -0.00350   -0.85179
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.29190   12.37960  -0.08770   -0.70842
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.93090    0.93940  -0.00850   -0.90483
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.59210    7.68290  -0.09080   -1.18185
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.11330    2.14480  -0.03150   -1.46867
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30390    0.30820  -0.00430   -1.39520
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.32360    9.44230  -0.11870   -1.25711
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.34250    0.34780  -0.00530   -1.52386
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62800   13.62790   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.81000    2.82000  -0.01000   -0.35461
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.48000   12.48000   0.00000    0.00000
宏利臺灣股息收益基金                                             27.79000   28.03000  -0.24000   -0.85623
宏利澳幣保本基金                                                 11.93200   11.91930   0.01270    0.10655
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.22000    9.16000   0.06000    0.65502
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.93000   11.01000  -0.08000   -0.72661
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.73000   11.78000  -0.05000   -0.42445
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.82000   11.81000   0.01000    0.08467
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.97140    9.88880   0.08260    0.83529
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.97430    9.98410  -0.00980   -0.09816
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.04330    9.00560   0.03770    0.41863
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.58710   10.54300   0.04410    0.41829
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.96000    8.93000   0.03000    0.33595
貝萊德新台幣基金                                                 12.92400   12.92390   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   24.37000   24.67000  -0.30000   -1.21605
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.15800   11.15760   0.00040    0.00359
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.17180   10.18570  -0.01390   -0.13647
保德信大中華基金                                                 30.39000   30.07000   0.32000    1.06418
保德信中小型股基金                                               42.34000   42.59000  -0.25000   -0.58699
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.53000   10.48000   0.05000    0.47710
保德信中國中小基金-美元                                          10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.67950    9.66300   0.01650    0.17075
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.66850    9.64630   0.02220    0.23014
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.78220    9.76480   0.01740    0.17819
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.45430   10.43570   0.01860    0.17823
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
保德信中國品牌基金-美元                                           9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.80000   10.77000   0.03000    0.27855
保德信台商全方位基金                                             34.31000   34.49000  -0.18000   -0.52189
保德信全球中小基金                                               29.20000   28.92000   0.28000    0.96819
保德信全球消費商機基金                                           17.16000   17.30000  -0.14000   -0.80925
保德信全球基礎建設基金                                           12.03000   11.98000   0.05000    0.41736
保德信全球資源基金                                                7.97000    7.94000   0.03000    0.37783
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.49000   29.39000   0.10000    0.34025
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.91060    9.94810  -0.03750   -0.37696
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.58860   10.62770  -0.03910   -0.36791
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.07370    9.06040   0.01330    0.14679
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.68510    9.67090   0.01420    0.14683
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.35390    8.36390  -0.01000   -0.11956
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.82450   10.83750  -0.01300   -0.11995
保德信亞太基金                                                   22.40000   22.39000   0.01000    0.04466
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.56920    8.57190  -0.00270   -0.03150
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.16810   11.17170  -0.00360   -0.03222
保德信店頭市場基金                                               31.90000   32.11000  -0.21000   -0.65400
保德信拉丁美洲基金                                                7.40000    7.58000  -0.18000   -2.37467
保德信金平衡基金                                                 28.72000   28.91000  -0.19000   -0.65721
保德信金滿意基金                                                 39.13000   39.54000  -0.41000   -1.03692
保德信科技島基金                                                 24.02000   24.29000  -0.27000   -1.11157
保德信高成長基金                                                 86.42000   86.85000  -0.43000   -0.49511
保德信第一基金                                                   25.16000   25.41000  -0.25000   -0.98386
保德信貨幣市場基金                                               15.74640   15.74620   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.54270   10.60820  -0.06550   -0.61745
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.35130   10.36150  -0.01020   -0.09844
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.81540   10.88130  -0.06590   -0.60563
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.94200    9.95070  -0.00870   -0.08743
保德信新世紀基金                                                 10.05000   10.14000  -0.09000   -0.88757
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.20190    8.22970  -0.02780   -0.33780
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.83390   10.87070  -0.03680   -0.33852
保德信新興趨勢組合基金                                           11.54000   11.61000  -0.07000   -0.60293
保德信瑞騰基金                                                   15.53000   15.52930   0.00070    0.00451
保德信歐洲組合基金                                               10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.80430    9.84070  -0.03640   -0.36989
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.95460    9.99150  -0.03690   -0.36931
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.71690    9.76780  -0.05090   -0.52110
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.78290    9.83460  -0.05170   -0.52569
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.85630    9.89820  -0.04190   -0.42331
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.85660    9.89840  -0.04180   -0.42229
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.84830    9.88860  -0.04030   -0.40754
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.84850    9.88880  -0.04030   -0.40753
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.86330    9.91310  -0.04980   -0.50237
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.74230    9.80150  -0.05920   -0.60399
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.69340    9.75010  -0.05670   -0.58153
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.97420    1.97550  -0.00130   -0.06581
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.63500    2.63790  -0.00290   -0.10994
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31050    0.31160  -0.00110   -0.35302
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45080    0.45230  -0.00150   -0.33164
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.78120    8.79450  -0.01330   -0.15123
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.89600   11.90220  -0.00620   -0.05209
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.64970    9.65970  -0.01000   -0.10352
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.62480   11.63790  -0.01310   -0.11256
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.15230    9.18920  -0.03690   -0.40156
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.05280   11.09740  -0.04460   -0.40190
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.19220   10.23820  -0.04600   -0.44930
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.02370   10.07150  -0.04780   -0.47461
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.15370   10.17530  -0.02160   -0.21228
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.63720   10.65980  -0.02260   -0.21201
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.03930   10.06910  -0.02980   -0.29595
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.86110    9.89300  -0.03190   -0.32245
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.08840   10.12090  -0.03250   -0.32112
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.79380    9.83630  -0.04250   -0.43207
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.92380    9.96480  -0.04100   -0.41145
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.53420   10.59630  -0.06210   -0.58605
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.47260    6.51240  -0.03980   -0.61114
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.85010   10.91690  -0.06680   -0.61190
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63820   11.63810   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         18.52000   18.60000  -0.08000   -0.43011
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4202.480004222.18000 -19.70000   -0.46658
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.66700   10.67000  -0.00300   -0.02812
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.92720   11.97280  -0.04560   -0.38086
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.18570   11.23370  -0.04800   -0.42729
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.56800    9.59660  -0.02860   -0.29802
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.22630   10.30500  -0.07870   -0.76371
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.03480   10.10400  -0.06920   -0.68488
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.96070   10.99190  -0.03120   -0.28385
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.76870   11.85330  -0.08460   -0.71373
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.73200   11.81100  -0.07900   -0.66887
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.76000    6.87000  -0.11000   -1.60116
柏瑞巨人基金                                                     12.41000   12.54000  -0.13000   -1.03668
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64000   13.63990   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.07000   16.05000   0.02000    0.12461
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.34170   13.34330  -0.00160   -0.01199
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.83950   11.87040  -0.03090   -0.26031
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.49230   12.52670  -0.03440   -0.27461
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.03150    9.10860  -0.07710   -0.84645
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.82920    6.86450  -0.03530   -0.51424
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.94560    9.02540  -0.07980   -0.88417
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.57460    8.67940  -0.10480   -1.20746
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.96680   11.05180  -0.08500   -0.76911
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.48050    8.54570  -0.06520   -0.76296
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.01500   12.04640  -0.03140   -0.26066
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.55820   11.55970  -0.00150   -0.01298
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.61950   11.65740  -0.03790   -0.32512
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.37190   11.40310  -0.03120   -0.27361
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.04980    9.09700  -0.04720   -0.51885
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.99440   10.08350  -0.08910   -0.88362
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.80120    9.92080  -0.11960   -1.20555
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.75450    9.83000  -0.07550   -0.76806
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.59200    9.66530  -0.07330   -0.75838
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.05420   10.03100   0.02320    0.23128
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.99150    9.98720   0.00430    0.04306
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.93170    9.93410  -0.00240   -0.02416
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.01680   10.01610   0.00070    0.00699
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.96180    9.98480  -0.02300   -0.23035
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.87350    9.92820  -0.05470   -0.55096
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.83960    9.88820  -0.04860   -0.49149
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.92470    9.97010  -0.04540   -0.45536
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.03500   10.01180   0.02320    0.23173
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.99140    9.98720   0.00420    0.04205
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.93170    9.93410  -0.00240   -0.02416
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.01680   10.01610   0.00070    0.00699
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.96180    9.98480  -0.02300   -0.23035
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.87350    9.92820  -0.05470   -0.55096
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.83960    9.88820  -0.04860   -0.49149
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.92470    9.97010  -0.04540   -0.45536
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.65910   10.66130  -0.00220   -0.02064
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.88990   11.91060  -0.02070   -0.17379
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.35930   11.38100  -0.02170   -0.19067
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.19910    9.25010  -0.05100   -0.55135
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.98060   10.06390  -0.08330   -0.82771
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.85340    9.92160  -0.06820   -0.68739
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.37230   10.37440  -0.00210   -0.02024
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.07060   11.08990  -0.01930   -0.17403
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.97430   10.99530  -0.02100   -0.19099
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.19920    9.25020  -0.05100   -0.55134
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.98100   10.06430  -0.08330   -0.82768
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.85380    9.92200  -0.06820   -0.68736
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.40000   13.40000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.56000   14.61000  -0.05000   -0.34223
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.70000    9.75000  -0.05000   -0.51282
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.15000   10.23000  -0.08000   -0.78201
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.74000   11.76000  -0.02000   -0.17007
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.15000   12.25000  -0.10000   -0.81633
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.54000   12.64000  -0.10000   -0.79114
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.51000   13.56000  -0.05000   -0.36873
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.31000   13.30000   0.01000    0.07519
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.09000   10.33000  -0.24000   -2.32333
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.30660   11.31800  -0.01140   -0.10072
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.47330    7.50280  -0.02950   -0.39319
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.39380   11.42810  -0.03430   -0.30014
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.07570   11.12300  -0.04730   -0.42524
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.26420   10.31060  -0.04640   -0.45002
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.46250    8.52490  -0.06240   -0.73197
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.57470    9.66950  -0.09480   -0.98040
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.61560    9.69730  -0.08170   -0.84250
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.65400   10.69950  -0.04550   -0.42525
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.00590   10.03600  -0.03010   -0.29992
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.24760   10.29400  -0.04640   -0.45075
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.91960   10.01790  -0.09830   -0.98124
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.14380    9.21130  -0.06750   -0.73280
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.06840    9.18540  -0.11700   -1.27376
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.63770    9.71860  -0.08090   -0.83242
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.25300   12.33090  -0.07790   -0.63175
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.78070   11.87780  -0.09710   -0.81749
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.24710   11.34430  -0.09720   -0.85682
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.41600    7.49820  -0.08220   -1.09626
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.37880    9.51210  -0.13330   -1.40137
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.04070   10.17780  -0.13710   -1.34705
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.53290   10.59980  -0.06690   -0.63114
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.26500   11.36240  -0.09740   -0.85721
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.14840   10.29200  -0.14360   -1.39526
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.45730    9.56250  -0.10520   -1.10013
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.25440   10.39430  -0.13990   -1.34593
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.11990   11.12270  -0.00280   -0.02517
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.71180   11.73350  -0.02170   -0.18494
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.81590   10.83660  -0.02070   -0.19102
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.20450    9.24290  -0.03840   -0.41545
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.79500    9.86410  -0.06910   -0.70052
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.81120    9.86620  -0.05500   -0.55746
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.03920   11.05970  -0.02050   -0.18536
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.92140    9.92390  -0.00250   -0.02519
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.30590   10.32570  -0.01980   -0.19175
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.52840    9.55470  -0.02630   -0.27526
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.35740    9.39580  -0.03840   -0.40869
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.01430   10.08390  -0.06960   -0.69021
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.57200    9.62650  -0.05450   -0.56615
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.14000   18.13000   0.01000    0.05516
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.86000   16.83000   0.03000    0.17825
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.98710   13.02940  -0.04230   -0.32465
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.85160   10.86160  -0.01000   -0.09207
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.61300   11.62390  -0.01090   -0.09377
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.16350   12.14960   0.01390    0.11441
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.28100   11.30050  -0.01950   -0.17256
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.98580   10.03300  -0.04720   -0.47045
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.42230   10.48490  -0.06260   -0.59705
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.34350   10.40370  -0.06020   -0.57864
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.39970   10.45580  -0.05610   -0.53654
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.21970   10.28220  -0.06250   -0.60785
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.34040   10.39640  -0.05600   -0.53865
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.84000   13.88000  -0.04000   -0.28818
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      30.34000   30.17000   0.17000    0.56347
國泰大中華基金                                                   20.71000   20.80000  -0.09000   -0.43269
國泰小龍基金                                                     15.27000   15.45000  -0.18000   -1.16505
國泰中小成長基金                                                 42.74000   43.14000  -0.40000   -0.92721
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.33420    4.26790   0.06630    1.55346
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.24000   20.02000   0.22000    1.09890
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.78240    0.77690   0.00550    0.70794
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.74280    0.73780   0.00500    0.67769
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.09540    2.08000   0.01540    0.74038
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.69620    9.67720   0.01900    0.19634
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.40160    8.38510   0.01650    0.19678
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32420    0.32480  -0.00060   -0.18473
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.38680   11.38470   0.00210    0.01845
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78270    1.79900  -0.01630   -0.90606
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.17050   10.17730  -0.00680   -0.06682
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34650    0.34810  -0.00160   -0.45964
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.77270    4.71850   0.05420    1.14867
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.27000   22.12000   0.15000    0.67812
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.74230    0.74020   0.00210    0.28371
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.56510    3.57310  -0.00800   -0.22390
國泰中港台基金台幣級別                                           16.64000   16.76000  -0.12000   -0.71599
國泰中港台基金美元級別                                            0.56140    0.56750  -0.00610   -1.07489
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.36000   27.37000  -0.01000   -0.03654
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.73000   12.72000   0.01000    0.07862
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.21000   36.28000  -0.07000   -0.19294
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39830   12.39820   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     27.58000   27.77000  -0.19000   -0.68419
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.20810    2.21270  -0.00460   -0.20789
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34670    0.35070  -0.00400   -1.14058
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46480    0.46800  -0.00320   -0.68376
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.89000   12.84000   0.05000    0.38941
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46050    0.46130  -0.00080   -0.17342
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.59000    5.56000   0.03000    0.53957
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18510    0.18490   0.00020    0.10817
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41040    0.41270  -0.00230   -0.55731
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37410    0.37620  -0.00210   -0.55821
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43340    0.43580  -0.00240   -0.55071
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.95000   11.00000  -0.05000   -0.45455
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49500    0.49550  -0.00050   -0.10091
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.29000   19.34000  -0.05000   -0.25853
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.60000   20.82000  -0.22000   -1.05668
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.39250    2.37320   0.01930    0.81325
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.32900   11.29760   0.03140    0.27794
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.35960   10.33100   0.02860    0.27684
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37660    0.37710  -0.00050   -0.13259
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34440    0.34480  -0.00040   -0.11601
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50160    0.50000   0.00160    0.32000
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.57000   11.64000  -0.07000   -0.60137
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40150    0.40610  -0.00460   -1.13273
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.06000   18.00000   0.06000    0.33333
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60690    0.60810  -0.00120   -0.19734
國泰科技生化基金                                                 35.94000   36.15000  -0.21000   -0.58091
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        24.84000   24.94000  -0.10000   -0.40096
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.35000   14.16000   0.19000    1.34181
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.71960   37.91620  -0.19660   -0.51851
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.85560   19.71440   0.14120    0.71623
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.86390   19.08950  -0.22560   -1.18180
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.90580   39.04940  -0.14360   -0.36774
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.00740   39.11140  -0.10400   -0.26591
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.19900   40.92770   0.27130    0.66288
國泰紐幣2021保本基金                                             11.94120   11.94000   0.00120    0.01005
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.21770   12.21670   0.00100    0.00819
國泰紐幣保本基金                                                 12.27220   12.27020   0.00200    0.01630
國泰高科技基金                                                   12.76000   12.88000  -0.12000   -0.93168
國泰國泰基金台幣I級別                                            23.00000   23.13000  -0.13000   -0.56204
國泰國泰基金台幣級別                                             23.00000   23.13000  -0.13000   -0.56204
國泰富時中國A50基金                                              20.06000   19.97000   0.09000    0.45068
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33700    0.33790  -0.00090   -0.26635
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45850    0.45770   0.00080    0.17479
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35820    0.35900  -0.00080   -0.22284
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48740    0.48630   0.00110    0.22620
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34890    0.35020  -0.00130   -0.37122
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47480    0.47430   0.00050    0.10542
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.72030   10.76680  -0.04650   -0.43188
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.84870    7.88280  -0.03410   -0.43259
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36210    0.36380  -0.00170   -0.46729
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.26380    0.26630  -0.00250   -0.93879
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.04000   12.07000  -0.03000   -0.24855
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40470    0.40790  -0.00320   -0.78451
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.14960    2.14220   0.00740    0.34544
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44760    1.44260   0.00500    0.34660
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34780    0.34990  -0.00210   -0.60017
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37290    0.37500  -0.00210   -0.56000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23660    0.23800  -0.00140   -0.58824
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.68610   10.74590  -0.05980   -0.55649
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.06300    7.10260  -0.03960   -0.55754
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.86000   14.71000   0.15000    1.01971
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 32.07000   32.71000  -0.64000   -1.95659
國泰價值卓越基金                                                 15.23000   15.33000  -0.10000   -0.65232
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.13000   11.00000   0.13000    1.18182
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39330    0.39070   0.00260    0.66547
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.07520   12.08080  -0.00560   -0.04635
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41150    0.41200  -0.00050   -0.12136
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.60640    9.61420  -0.00780   -0.08113
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.58610    8.62430  -0.03820   -0.44293
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.56130   10.53150   0.02980    0.28296
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.53420    9.53780  -0.00360   -0.03774
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.08410   11.08210   0.00200    0.01805
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.14240   10.15250  -0.01010   -0.09948
第一金大中華基金                                                 26.58000   26.76000  -0.18000   -0.67265
第一金小型精選基金                                               37.90000   38.08000  -0.18000   -0.47269
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.11000   13.85000   0.26000    1.87726
第一金中國世紀基金-美元                                           9.51550    9.40790   0.10760    1.14372
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.53820    9.40810   0.13010    1.38285
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.80000   10.63000   0.17000    1.59925
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.79000   10.63000   0.16000    1.50517
第一金中概平衡基金                                               25.02000   25.09000  -0.07000   -0.27900
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23010   15.22990   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.62400  177.62200   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.50680   13.51270  -0.00590   -0.04366
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.50710   13.51320  -0.00610   -0.04514
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.52000   12.46000   0.06000    0.48154
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.52000   12.46000   0.06000    0.48154
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.90180    9.98240  -0.08060   -0.80742
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.90270    9.98330  -0.08060   -0.80735
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.41590    9.46420  -0.04830   -0.51034
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.43950    9.48790  -0.04840   -0.51012
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.27340   10.32210  -0.04870   -0.47180
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.77550    9.79040  -0.01490   -0.15219
第一金全球大趨勢基金                                             22.75000   22.59000   0.16000    0.70828
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.03430    8.04350  -0.00920   -0.11438
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.76460    5.77120  -0.00660   -0.11436
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.40570    9.41120  -0.00550   -0.05844
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.40680    9.41230  -0.00550   -0.05843
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.64260    9.60760   0.03500    0.36429
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.64390    9.60880   0.03510    0.36529
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.43000    9.39000   0.04000    0.42599
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.43000    9.39000   0.04000    0.42599
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.62110    8.64370  -0.02260   -0.26146
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.08640   10.07890   0.00750    0.07441
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.75380    9.83160  -0.07780   -0.79133
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.05740    8.11180  -0.05440   -0.67063
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.88890    8.93130  -0.04240   -0.47473
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.88910    8.93150  -0.04240   -0.47472
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.02270   11.03180  -0.00910   -0.08249
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.02350   11.03260  -0.00910   -0.08248
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.96030    9.97720  -0.01690   -0.16939
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.64680   14.64300   0.00380    0.02595
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.41280   14.48690  -0.07410   -0.51150
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.43050   14.50480  -0.07430   -0.51224
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.12000   13.12000   0.00000    0.00000
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.15000   13.15000   0.00000    0.00000
第一金亞洲科技基金                                               20.71000   20.75000  -0.04000   -0.19277
第一金亞洲新興市場基金                                           14.00000   13.99000   0.01000    0.07148
第一金店頭市場基金                                                9.80000    9.92000  -0.12000   -1.20968
第一金創新趨勢基金                                               23.97000   24.09000  -0.12000   -0.49813
第一金電子基金                                                   32.90000   33.02000  -0.12000   -0.36342
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     18.98000   19.22000  -0.24000   -1.24870
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.51000   20.33000   0.18000    0.88539
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(美元)                                          9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.87000   13.84000   0.03000    0.21676
統一大滿貫基金                                                   31.88000   31.97000  -0.09000   -0.28151
統一大龍印基金                                                   16.58000   16.50000   0.08000    0.48485
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.82000    9.76000   0.06000    0.61475
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.65000   10.57000   0.08000    0.75686
統一中小基金                                                     24.87000   25.07000  -0.20000   -0.79777
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.62680    9.61380   0.01300    0.13522
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.72210    9.77160  -0.04950   -0.50657
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.24310    9.28440  -0.04130   -0.44483
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.21840   11.20330   0.01510    0.13478
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.24480   11.30210  -0.05730   -0.50699
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.69870   10.74660  -0.04790   -0.44572
統一台灣動力基金                                                 16.20000   16.33000  -0.13000   -0.79608
統一全天候基金                                                  105.77000  106.46000  -0.69000   -0.64813
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.56440    8.53540   0.02900    0.33976
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.95320    8.98040  -0.02720   -0.30288
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.79500    8.81100  -0.01600   -0.18159
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.72740    8.69780   0.02960    0.34032
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.12350    9.15120  -0.02770   -0.30269
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.96230    8.97860  -0.01630   -0.18154
統一全球債券組合基金                                             12.03750   12.06130  -0.02380   -0.19733
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.68000   14.61000   0.07000    0.47912
統一全球新科技基金(美元)                                         14.93000   14.93000   0.00000    0.00000
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.80000   13.73000   0.07000    0.50983
統一亞太基金                                                     26.31000   26.24000   0.07000    0.26677
統一亞洲大金磚基金                                               12.76000   12.73000   0.03000    0.23566
統一奔騰基金                                                     56.74000   57.21000  -0.47000   -0.82153
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63820   16.63800   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                              9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
統一強漢基金(美元)                                                9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
統一強漢基金(新台幣)                                             24.40000   24.24000   0.16000    0.66007
統一統信基金                                                     31.25000   31.51000  -0.26000   -0.82513
統一黑馬基金                                                     57.56000   58.10000  -0.54000   -0.92943
統一新亞洲科技能源基金                                           19.15000   19.22000  -0.07000   -0.36420
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.32650    8.35310  -0.02660   -0.31844
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.39860   10.43190  -0.03330   -0.31921
統一經建基金                                                     44.86000   45.16000  -0.30000   -0.66430
統一龍馬基金                                                     65.49000   65.69000  -0.20000   -0.30446
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   20.98000   21.32000  -0.34000   -1.59475
野村中小基金                                                     47.66000   47.86000  -0.20000   -0.41789
野村中國機會基金                                                 14.09000   14.03000   0.06000    0.42766
野村巴西基金                                                      6.11000    6.28000  -0.17000   -2.70701
野村日本領先基金                                                 12.44000   12.50000  -0.06000   -0.48000
野村台灣高股息基金                                               21.84000   22.09000  -0.25000   -1.13173
野村台灣運籌基金                                                 35.89000   36.16000  -0.27000   -0.74668
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.70450    9.71790  -0.01340   -0.13789
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.70080    9.71490  -0.01410   -0.14514
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.71020    9.72160  -0.01140   -0.11726
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.78590    9.79950  -0.01360   -0.13878
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.76330    9.77760  -0.01430   -0.14625
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.74000    9.75140  -0.01140   -0.11691
野村平衡基金                                                     18.70000   18.83000  -0.13000   -0.69039
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.89000   12.86000   0.03000    0.23328
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
野村全球生技醫療基金                                             15.58000   15.69000  -0.11000   -0.70108
野村全球品牌基金                                                 27.55000   27.59000  -0.04000   -0.14498
野村全球氣候變遷基金                                              8.45000    8.42000   0.03000    0.35629
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.83000   12.81000   0.02000    0.15613
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.15000   11.17000  -0.02000   -0.17905
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.96000   18.93000   0.03000    0.15848
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.05000   12.08000  -0.03000   -0.24834
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.57960   10.59730  -0.01770   -0.16702
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.41220   10.41360  -0.00140   -0.01344
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.59340    9.63230  -0.03890   -0.40385
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.34790    9.38380  -0.03590   -0.38257
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.83020    8.84280  -0.01260   -0.14249
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.96640   11.01110  -0.04470   -0.40595
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.50400   10.54420  -0.04020   -0.38125
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.97080    9.98540  -0.01460   -0.14621
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.22240   11.27930  -0.05690   -0.50446
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.80710   10.86160  -0.05450   -0.50177
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.39010   10.41300  -0.02290   -0.21992
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.43560   10.48040  -0.04480   -0.42746
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.56420   10.58440  -0.02020   -0.19085
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.87990    9.92510  -0.04520   -0.45541
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.55260    9.55560  -0.00300   -0.03140
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.70530    9.74660  -0.04130   -0.42374
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.83030   11.88100  -0.05070   -0.42673
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.76140   12.77650  -0.01510   -0.11819
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.90740   10.95730  -0.04990   -0.45540
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.54950   10.55280  -0.00330   -0.03127
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.94550   10.99220  -0.04670   -0.42485
野村成長基金                                                     27.70000   27.98000  -0.28000   -1.00071
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.77420    9.82360  -0.04940   -0.50287
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.77390    9.82230  -0.04840   -0.49276
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.68710    9.69250  -0.00540   -0.05571
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.94070    9.99080  -0.05010   -0.50146
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.90600    9.95510  -0.04910   -0.49321
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.82130    9.82680  -0.00550   -0.05597
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.37000    9.41000  -0.04000   -0.42508
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.29000   13.35000  -0.06000   -0.44944
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.07300   10.09240  -0.01940   -0.19222
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.99910   10.01850  -0.01940   -0.19364
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.89530    9.87870   0.01660    0.16804
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.42840   10.44860  -0.02020   -0.19333
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.29750   10.31760  -0.02010   -0.19481
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.19560   10.17850   0.01710    0.16800
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.99920    8.99750   0.00170    0.01889
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.76540    9.78720  -0.02180   -0.22274
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.65030    9.67230  -0.02200   -0.22745
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.42000   13.41750   0.00250    0.01863
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.57140   12.59960  -0.02820   -0.22382
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.30820   10.33180  -0.02360   -0.22842
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.27400   10.27680  -0.00280   -0.02725
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.96140    9.96480  -0.00340   -0.03412
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.40540    9.38720   0.01820    0.19388
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.97850   10.95730   0.02120    0.19348
野村泰國基金                                                     44.62000   44.40000   0.22000    0.49550
野村高科技基金                                                   10.78000   10.96000  -0.18000   -1.64234
野村貨幣市場基金                                                 16.24530   16.24510   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     17.21000   17.29000  -0.08000   -0.46270
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.03030    8.02380   0.00650    0.08101
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.72510   11.71550   0.00960    0.08194
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.30000    7.36000  -0.06000   -0.81522
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
野村精選貨幣市場基金                                             12.06930   12.06920   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.26000   12.13000   0.13000    1.07172
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.75000   11.64000   0.11000    0.94502
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.37000   11.26000   0.11000    0.97691
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.43000    8.39000   0.04000    0.47676
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.90000   11.85000   0.05000    0.42194
野村積極成長基金                                                 11.70000   11.82000  -0.12000   -1.01523
野村優質基金                                                     32.46000   32.71000  -0.25000   -0.76429
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.69580    8.70060  -0.00480   -0.05517
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.06460    8.06530  -0.00070   -0.00868
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.88770    7.88130   0.00640    0.08120
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.53040   11.53680  -0.00640   -0.05547
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50640   10.50730  -0.00090   -0.00857
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.30440   10.29610   0.00830    0.08061
野村環球基金-人民幣計價                                          15.09000   15.12000  -0.03000   -0.19841
野村環球基金-美元計價                                            12.01000   12.05000  -0.04000   -0.33195
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.23000   16.20000   0.03000    0.18519
野村鴻利基金                                                     21.55000   21.66000  -0.11000   -0.50785
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84750   16.84740   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     19.77000   19.93000  -0.16000   -0.80281
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.69000    9.63000   0.06000    0.62305
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.20000   13.23000  -0.03000   -0.22676
野村鑫平衡組合基金                                               14.60000   14.60000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金                                           13.18050   13.18100  -0.00050   -0.00379
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.82310    9.86770  -0.04460   -0.45198
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.81820    9.87530  -0.05710   -0.57821
凱基台商天下基金                                                 13.52000   13.52000   0.00000    0.00000
凱基台灣精五門基金                                               20.42000   20.63000  -0.21000   -1.01794
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.75740   10.82400  -0.06660   -0.61530
凱基亞太高股息基金                                               13.18000   13.16000   0.02000    0.15198
凱基亞洲四金磚基金                                               17.89000   17.93000  -0.04000   -0.22309
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.60000   13.61000  -0.01000   -0.07348
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.27440   13.34690  -0.07250   -0.54320
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.64000   12.64000   0.00000    0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52920   11.52910   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.40000   26.62000  -0.22000   -0.82645
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.16000   19.92000   0.24000    1.20482
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.22710   20.08670   0.14040    0.69897
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.44000   18.55000  -0.11000   -0.59299
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.24240   18.44160  -0.19920   -1.08017
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.09360   10.05130   0.04230    0.42084
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.04970    8.01600   0.03370    0.42041
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.99000    8.01000  -0.02000   -0.24969
凱基資源國基金                                                    9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.95000   10.98000  -0.03000   -0.27322
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.52370   11.61510  -0.09140   -0.78691
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.84280   10.87560  -0.03280   -0.30159
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.51000   12.45000   0.06000    0.48193
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.69180   12.69700  -0.00520   -0.04095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.34000   15.38000  -0.04000   -0.26008
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       28.87000   28.69000   0.18000    0.62740
富邦NASDAQ-100基金                                               27.13000   26.87000   0.26000    0.96762
富邦上証180基金                                                  31.08000   30.93000   0.15000    0.48497
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23330    0.23360  -0.00030   -0.12842
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.95000    6.93000   0.02000    0.28860
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.21000    7.24000  -0.03000   -0.41436
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 41.33000   41.12000   0.21000    0.51070
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.74500   11.73510   0.00990    0.08436
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.10590   11.13050  -0.02460   -0.22101
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.80440   10.83190  -0.02750   -0.25388
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.38530   10.37660   0.00870    0.08384
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.74090    9.76250  -0.02160   -0.22125
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.48570    9.50990  -0.02420   -0.25447
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.71170   20.72750  -0.01580   -0.07623
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.22460   11.21920   0.00540    0.04813
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.68630   10.73190  -0.04560   -0.42490
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.94570   12.94630  -0.00060   -0.00463
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.91730    1.91930  -0.00200   -0.10420
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.64410    9.64450  -0.00040   -0.00415
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.47580    1.47730  -0.00150   -0.10154
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.58160   11.56490   0.01670    0.14440
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74060    1.74350  -0.00290   -0.16633
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10440   10.08990   0.01450    0.14371
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53780    1.54040  -0.00260   -0.16879
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.46000   14.38000   0.08000    0.55633
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.36000   24.63000  -0.27000   -1.09622
富邦日本東証基金                                                 22.55000   22.64000  -0.09000   -0.39753
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.04000   42.37000  -0.33000   -0.77885
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  45.26000   45.84000  -0.58000   -1.26527
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  48.62000   49.22000  -0.60000   -1.21902
富邦台灣心基金                                                   21.44000   21.54000  -0.10000   -0.46425
富邦台灣釆吉50基金                                               45.48000   46.06000  -0.58000   -1.25923
富邦台灣科技指數基金                                             49.60000   51.89000  -2.29000   -4.41318
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29270    0.29310  -0.00040   -0.13647
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.90000    8.87000   0.03000    0.33822
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.32840    2.31320   0.01520    0.65710
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34060    0.34160  -0.00100   -0.29274
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.65470   10.68700  -0.03230   -0.30224
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.03190    2.01860   0.01330    0.65887
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32890    0.32980  -0.00090   -0.27289
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.24070    9.26880  -0.02810   -0.30317
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.17000   23.22000  -0.05000   -0.21533
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.69000   14.67000   0.02000    0.13633
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.33000   29.51000  -0.18000   -0.60996
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62060   15.62040   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     62.85000   63.13000  -0.28000   -0.44353
富邦科技基金                                                     23.66000   23.78000  -0.12000   -0.50463
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.16570   39.00180   0.16390    0.42024
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.14320   38.22700  -0.08380   -0.21922
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.66010   37.56230   0.09780    0.26037
富邦恒生國企ETF基金                                              21.32000   21.65000  -0.33000   -1.52425
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.08000   12.86000   0.22000    1.71073
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            32.53000   33.71000  -1.18000   -3.50044
富邦高成長基金                                                   23.90000   24.00000  -0.10000   -0.41667
富邦基金                                                         12.82000   12.83000  -0.01000   -0.07794
富邦深証100基金                                                  11.16000   11.03000   0.13000    1.17860
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.92000   20.88000   0.04000    0.19157
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40160    0.40080   0.00080    0.19960
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.20210   12.19580   0.00630    0.05166
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.57200    9.56710   0.00490    0.05122
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30290    0.30220   0.00070    0.23163
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.95140    8.94680   0.00460    0.05142
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.76490    9.80050  -0.03560   -0.36325
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.95200    9.93660   0.01540    0.15498
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.76490    9.80050  -0.03560   -0.36325
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.95200    9.93660   0.01540    0.15498
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.31000   19.51000  -0.20000   -1.02512
富邦精準基金                                                     44.88000   45.08000  -0.20000   -0.44366
富邦精銳中小基金                                                 11.57000   11.61000  -0.04000   -0.34453
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.57000   20.81000  -0.24000   -1.15329
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             8.05000    7.98000   0.07000    0.87719
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            13.90000   14.18000  -0.28000   -1.97461
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.39000   19.32000   0.07000    0.36232
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.24240   10.17830   0.06410    0.62977
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.12660   11.19040  -0.06380   -0.57013
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.84520   10.84140   0.00380    0.03505
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.06040    9.99750   0.06290    0.62916
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.88480   10.94720  -0.06240   -0.57001
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.58790   10.58430   0.00360    0.03401
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富達台灣成長基金                                                 29.07000   29.42000  -0.35000   -1.18967
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.17410    9.18240  -0.00830   -0.09039
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.61880    9.63080  -0.01200   -0.12460
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.45820    9.46790  -0.00970   -0.10245
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.89660    9.90560  -0.00900   -0.09086
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.85000    9.86230  -0.01230   -0.12472
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.68470    9.69490  -0.01020   -0.10521
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.73700    9.74700  -0.01000   -0.10260
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.69930    8.71980  -0.02050   -0.23510
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.58670    9.61270  -0.02600   -0.27048
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.19430    9.21700  -0.02270   -0.24628
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.49750   10.52180  -0.02430   -0.23095
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.20600   10.23370  -0.02770   -0.27067
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.84380    9.86830  -0.02450   -0.24827
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.30150    9.32470  -0.02320   -0.24880
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.65370    9.67700  -0.02330   -0.24078
富達卓越領航全球組合基金                                         14.78000   14.82000  -0.04000   -0.26991
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.91010    8.93980  -0.02970   -0.33222
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.51610    9.55110  -0.03500   -0.36645
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.32740    9.36000  -0.03260   -0.34829
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.89340    9.92650  -0.03310   -0.33345
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.80250    9.83850  -0.03600   -0.36591
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.63940    9.67320  -0.03380   -0.34942
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.39530    9.42750  -0.03220   -0.34155
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.67490    9.70950  -0.03460   -0.35635
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.13000   10.06000   0.07000    0.69583
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.71000   11.75000  -0.04000   -0.34043
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.95000    8.84000   0.11000    1.24434
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.05000   11.01000   0.04000    0.36331
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.43000   10.35000   0.08000    0.77295
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.62220    9.59960   0.02260    0.23543
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.33220    9.33880  -0.00660   -0.07067
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.82360    8.81290   0.01070    0.12141
富蘭克林華美中華基金                                             14.25000   14.19000   0.06000    0.42283
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             19.80000   20.00000  -0.20000   -1.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.67000   19.72000  -0.05000   -0.25355
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.06000   11.17000  -0.11000   -0.98478
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.36000   10.41000  -0.05000   -0.48031
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.01310    8.08040  -0.06730   -0.83288
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.26100    9.36540  -0.10440   -1.11474
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.85860    9.93750  -0.07890   -0.79396
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.31480    9.36960  -0.05480   -0.58487
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.00580   11.02400  -0.01820   -0.16509
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.84720    8.91690  -0.06970   -0.78166
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.32940    9.41600  -0.08660   -0.91971
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.98130   13.00640  -0.02510   -0.19298
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.38430   10.50460  -0.12030   -1.14521
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.09940   10.11670  -0.01730   -0.17100
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.76730    7.81720  -0.04990   -0.63834
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.28600    9.35700  -0.07100   -0.75879
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.55600   10.54890   0.00710    0.06731
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.58310    7.61500  -0.03190   -0.41891
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.08250    9.13030  -0.04780   -0.52353
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.40620   10.42110  -0.01490   -0.14298
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.82300    7.87150  -0.04850   -0.61615
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.30440    8.30220   0.00220    0.02650
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.44310    9.47800  -0.03490   -0.36822
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.10560   10.09490   0.01070    0.10599
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.66200   12.62060   0.04140    0.32804
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.56000    8.52000   0.04000    0.46948
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.57000   10.43000   0.14000    1.34228
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.50000    9.60000  -0.10000   -1.04167
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.57000   10.62000  -0.05000   -0.47081
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.63000    8.68000  -0.05000   -0.57604
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.52000   10.60000  -0.08000   -0.75472
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.52000   10.61000  -0.09000   -0.84826
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.19000   11.24000  -0.05000   -0.44484
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.01000   10.07000  -0.06000   -0.59583
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.78920   12.74430   0.04490    0.35231
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.02000   10.07000  -0.05000   -0.49652
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.11000   10.18000  -0.07000   -0.68762
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
富蘭克林華美第一富基金                                           38.74000   39.26000  -0.52000   -1.32450
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28900   10.28890   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.69000    9.77000  -0.08000   -0.81883
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.98000   10.04000  -0.06000   -0.59761
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.56000    9.60000  -0.04000   -0.41667
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.02000   12.88000   0.14000    1.08696
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.06000   13.04000   0.02000    0.15337
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.62000   14.52000   0.10000    0.68871
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.71870    7.69150   0.02720    0.35364
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.18550   11.18630  -0.00080   -0.00715
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.95490   10.07190  -0.11700   -1.16165
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.18320   11.23860  -0.05540   -0.49294
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.18670    7.25570  -0.06900   -0.95098
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.50680    9.61430  -0.10750   -1.11813
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.45820   10.51880  -0.06060   -0.57611
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.80950   10.85130  -0.04180   -0.38521
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.75000   19.67000   0.08000    0.40671
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.52580   11.52490   0.00090    0.00781
復華人生目標基金                                                 36.73240   36.61300   0.11940    0.32611
復華大中華中小策略基金                                            9.84000    9.74000   0.10000    1.02669
復華中小精選基金                                                 68.49000   68.31000   0.18000    0.26350
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.33000    9.21000   0.12000    1.30293
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.66000    8.58000   0.08000    0.93240
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.80000   11.67000   0.13000    1.11397
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.91000   10.80000   0.11000    1.01852
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.03000   11.00000   0.03000    0.27273
復華台灣智能基金                                                 11.52000   11.55000  -0.03000   -0.25974
復華全方位基金                                                   27.91000   27.98000  -0.07000   -0.25018
復華全球大趨勢基金-美元                                          12.96000   12.96000   0.00000    0.00000
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.63000   19.52000   0.11000    0.56352
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.89000   19.95000  -0.06000   -0.30075
復華全球物聯網科技基金-美元                                      15.50000   15.45000   0.05000    0.32362
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.37000   14.26000   0.11000    0.77139
復華全球原物料基金                                                9.21000    9.17000   0.04000    0.43621
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.36000   13.25000   0.11000    0.83019
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.47890   11.47470   0.00420    0.03660
復華全球債券基金                                                 13.58080   13.60180  -0.02100   -0.15439
復華全球債券組合基金                                             14.66000   14.67000  -0.01000   -0.06817
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.02000   13.92000   0.10000    0.71839
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.90000    9.83000   0.07000    0.71211
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
復華有利貨幣市場基金                                             13.42070   13.42060   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 13.68000   13.62000   0.06000    0.44053
復華亞太成長基金                                                 14.33000   14.25000   0.08000    0.56140
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.77000    9.69000   0.08000    0.82559
復華東協世紀基金                                                 13.56000   13.61000  -0.05000   -0.36738
復華南非幣長期收益基金A                                          13.40000   13.55000  -0.15000   -1.10701
復華南非幣長期收益基金B                                           8.55000    8.65000  -0.10000   -1.15607
復華南非幣短期收益基金A                                          13.42000   13.45000  -0.03000   -0.22305
復華南非幣短期收益基金B                                           9.15000    9.17000  -0.02000   -0.21810
復華美國新星基金-美元                                            12.11000   11.99000   0.12000    1.00083
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.80000   11.63000   0.17000    1.46174
復華恒生基金                                                     21.56000   21.87000  -0.31000   -1.41747
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.31000    8.17000   0.14000    1.71359
復華恒生單日正向二倍基金                                         35.70000   36.91000  -1.21000   -3.27824
復華神盾基金                                                     25.19030   25.08850   0.10180    0.40576
復華高成長基金                                                   62.57000   62.56000   0.01000    0.01598
復華高益策略組合基金                                             12.99000   12.98000   0.01000    0.07704
復華貨幣市場基金                                                 14.38060   14.38050   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         18.28000   18.27000   0.01000    0.05473
復華富時台灣高股息低波動基金                                     49.36000   49.73000  -0.37000   -0.74402
復華復華基金                                                     19.79000   19.80000  -0.01000   -0.05051
復華華人世紀基金                                                 19.10000   18.90000   0.20000    1.05820
復華傳家二號基金                                                 28.62330   28.49320   0.13010    0.45660
復華傳家基金                                                     23.76310   23.63750   0.12560    0.53136
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.81000   14.81000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.57000   11.59000  -0.02000   -0.17256
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.00000   14.00000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.62000   10.65000  -0.03000   -0.28169
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.49000   18.58000  -0.09000   -0.48439
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.94000   10.03000  -0.09000   -0.89731
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.02000    6.07000  -0.05000   -0.82372
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.15000   13.28000  -0.13000   -0.97892
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.75000   13.89000  -0.14000   -1.00792
復華新興市場短期收益基金                                         10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
復華滬深300 A股基金                                              23.64000   23.46000   0.18000    0.76726
復華數位經濟基金                                                 55.08000   55.13000  -0.05000   -0.09069
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.33000   11.31000   0.02000    0.17683
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.85560    9.89470  -0.03910   -0.39516
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.70580    9.73670  -0.03090   -0.31736
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.01030   10.05010  -0.03980   -0.39602
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.82740    9.85870  -0.03130   -0.31749
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.81980    9.85740  -0.03760   -0.38144
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.97320    9.95990   0.01330    0.13354
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.85590    9.90590  -0.05000   -0.50475
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.00880   10.00790   0.00090    0.00899
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.85490    9.90500  -0.05010   -0.50581
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.01160   10.01060   0.00100    0.00999
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.27700    9.28510  -0.00810   -0.08724
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.04090    9.13150  -0.09060   -0.99217
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.69760    8.74110  -0.04350   -0.49765
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.39640   11.35980   0.03660    0.32219
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.11960   11.18400  -0.06440   -0.57582
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.82050   10.82720  -0.00670   -0.06188
景順主流基金                                                     18.47000   18.69000  -0.22000   -1.17710
景順台灣科技基金                                                 32.55000   32.63000  -0.08000   -0.24517
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.80000    9.89000  -0.09000   -0.91001
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.35000    9.43000  -0.08000   -0.84836
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.99000   11.03000  -0.04000   -0.36265
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
景順全球科技基金                                                 20.28000   19.94000   0.34000    1.70512
景順全球康健基金                                                 17.15000   17.22000  -0.07000   -0.40650
景順貨幣市場基金                                                 15.92030   15.92010   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     33.89000   34.28000  -0.39000   -1.13769
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         14.91000   14.83000   0.08000    0.53945
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.45000   13.30000   0.15000    1.12782
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.28000   10.34000  -0.06000   -0.58027
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.35000   10.41000  -0.06000   -0.57637
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.13000    9.10000   0.03000    0.32967
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.96000    8.88000   0.08000    0.90090
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.23000    9.20000   0.03000    0.32609
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.05000    8.97000   0.08000    0.89186
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.72620    8.70450   0.02170    0.24930
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.35240    8.37050  -0.01810   -0.21624
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.02840   11.00080   0.02760    0.25089
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.53020   10.55310  -0.02290   -0.21700
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.23000    8.28000  -0.05000   -0.60386
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.56000    8.62000  -0.06000   -0.69606
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.10000   12.13000  -0.03000   -0.24732
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.52560    9.54920  -0.02360   -0.24714
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.37730    9.35220   0.02510    0.26839
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.73910    9.76320  -0.02410   -0.24685
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.58910    9.56340   0.02570    0.26873
華南永昌永昌基金                                                 19.14000   19.18000  -0.04000   -0.20855
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.30210   14.31800  -0.01590   -0.11105
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
華南永昌全球精品基金                                             15.40000   15.38000   0.02000    0.13004
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.63000   11.66000  -0.03000   -0.25729
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.19000   11.17000   0.02000    0.17905
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.59000   13.62000  -0.03000   -0.22026
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.05000   13.02000   0.03000    0.23041
華南永昌物聯網精選基金                                           11.83000   11.94000  -0.11000   -0.92127
華南永昌策略報酬基金                                             10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18360   16.18350   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.31800   24.37200  -0.05400   -0.22157
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92250   11.92240   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.17600   10.17430   0.00170    0.01671
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.48760   10.53320  -0.04560   -0.43292
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.93390    9.93210   0.00180    0.01812
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.20610   10.25040  -0.04430   -0.43218
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.04740   10.04680   0.00060    0.00597
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.29070   10.33660  -0.04590   -0.44405
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.90500    9.90450   0.00050    0.00505
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.14080   10.18600  -0.04520   -0.44375
華頓中小型基金                                                   24.57000   24.60000  -0.03000   -0.12195
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.48610   12.38280   0.10330    0.83422
華頓台灣基金                                                     27.71000   27.86000  -0.15000   -0.53841
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50470   11.50460   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.22000   17.05000   0.17000    0.99707
華頓全球高收益債券基金A                                          13.39090   13.41470  -0.02380   -0.17742
華頓全球高收益債券基金B                                           8.43850    8.49930  -0.06080   -0.71535
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.03000    6.03000   0.00000    0.00000
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.89750    2.86110   0.03640    1.27224
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.54570   13.41970   0.12600    0.93892
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.45520    0.45280   0.00240    0.53004
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.72330   11.68000   0.04330    0.37072
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.67500   10.65640   0.01860    0.17454
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.89570   10.89110   0.00460    0.04224
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.90970    9.93040  -0.02070   -0.20845
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.52360   11.56630  -0.04270   -0.36918
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.57280   10.64440  -0.07160   -0.67265
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.03000   11.94000   0.09000    0.75377
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.82000   10.78000   0.04000    0.37106
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.03000   12.04000  -0.01000   -0.08306
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.42390    2.41490   0.00900    0.37269
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96910    1.96570   0.00340    0.17297
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.17810   12.24200  -0.06390   -0.52197
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.01140   10.10620  -0.09480   -0.93804
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38010    0.38210  -0.00200   -0.52342
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32330    0.32710  -0.00380   -1.16172
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.43000    3.38000   0.05000    1.47929
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.03000   15.84000   0.19000    1.19949
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.54000    0.53000   0.01000    1.88679
匯豐太平洋精典基金                                               18.02000   18.08000  -0.06000   -0.33186
匯豐台灣精典基金                                                 23.21000   23.50000  -0.29000   -1.23404
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.86000   11.86000   0.00000    0.00000
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.26000    8.26000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                     24.80000   24.98000  -0.18000   -0.72058
匯豐成功基金                                                     38.79000   39.25000  -0.46000   -1.17197
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.38000   11.43000  -0.05000   -0.43745
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.42000   11.46000  -0.04000   -0.34904
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.16000   11.21000  -0.05000   -0.44603
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.25000   11.31000  -0.06000   -0.53050
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.45620    2.44150   0.01470    0.60209
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.25230    2.24690   0.00540    0.24033
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.72640   11.74360  -0.01720   -0.14646
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.18400    8.23590  -0.05190   -0.63017
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38660    0.38770  -0.00110   -0.28372
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34920    0.35180  -0.00260   -0.73906
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.99000    8.18000  -0.19000   -2.32274
匯豐金磚動力基金                                                 14.73000   14.76000  -0.03000   -0.20325
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97200   14.97200   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.14000    5.11000   0.03000    0.58708
匯豐新鑽動力基金                                                 11.39000   11.44000  -0.05000   -0.43706
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.56130    5.63150  -0.07020   -1.24656
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.09020    9.13170  -0.04150   -0.45446
匯豐龍鳳基金-A類型                                               49.71000   50.36000  -0.65000   -1.29071
匯豐龍鳳基金-I類型                                               49.71000   50.36000  -0.65000   -1.29071
匯豐龍騰電子基金                                                 35.97000   36.40000  -0.43000   -1.18132
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.32250   12.37170  -0.04920   -0.39768
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   19.51000   19.64000  -0.13000   -0.66191
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.31000   11.22000   0.09000    0.80214
新光中國成長基金(美元)                                           12.26000   12.19000   0.07000    0.57424
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.79000   11.69000   0.10000    0.85543
新光台灣富貴基金                                                 23.08000   23.29000  -0.21000   -0.90167
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.70000    8.69000   0.01000    0.11507
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.93360    9.94730  -0.01370   -0.13773
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.36270    9.33620   0.02650    0.28384
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.64350    9.65690  -0.01340   -0.13876
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.07990    9.05420   0.02570    0.28385
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42510   15.42500   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            24.58000   24.67000  -0.09000   -0.36482
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.02000   24.01000   0.01000    0.04165
新光兩岸優勢基金                                                 13.39000   13.27000   0.12000    0.90430
新光店頭基金                                                     25.31000   25.42000  -0.11000   -0.43273
新光南非幣保本基金                                               11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.35000    9.32000   0.03000    0.32189
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
新光創新科技基金                                                 15.05000   15.17000  -0.12000   -0.79103
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.78100    9.81350  -0.03250   -0.33118
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.08690   10.09120  -0.00430   -0.04261
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.73460    9.73920  -0.00460   -0.04723
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.39260    9.42460  -0.03200   -0.33954
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.69980    9.70390  -0.00410   -0.04225
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.35460    9.35970  -0.00510   -0.05449
新光澳幣八年期保本基金                                           10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
新光澳幣十年期保本基金                                           10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.77000   11.75000   0.02000    0.17021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.02050   10.05590  -0.03540   -0.35203
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.02010   10.05560  -0.03550   -0.35304
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.92630    9.93400  -0.00770   -0.07751
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.92630    9.93400  -0.00770   -0.07751
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.92210    9.94550  -0.02340   -0.23528
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.92180    9.94520  -0.02340   -0.23529
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.89890    9.92400  -0.02510   -0.25292
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.90140    9.92640  -0.02500   -0.25185
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.18000    7.17000   0.01000    0.13947
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.83000    8.76000   0.07000    0.79909
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.92810    9.95160  -0.02350   -0.23614
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.71710    9.74030  -0.02320   -0.23819
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.91020    9.91890  -0.00870   -0.08771
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.73390    9.74250  -0.00860   -0.08827
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.80560    9.80770  -0.00210   -0.02141
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.04510   10.04730  -0.00220   -0.02190
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.87410   13.85090   0.02320    0.16750
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.70190    8.68730   0.01460    0.16806
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群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.33640   36.38050  -0.04410   -0.12122
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.82580   36.94170  -0.11590   -0.31374
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.48170   38.56790  -0.08620   -0.22350
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.08540   11.08050   0.00490    0.04422
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.30930   10.29780   0.01150    0.11167
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.02570   12.83870   0.18700    1.45653
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.53520   10.41970   0.11550    1.10848
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.52000   10.36000   0.16000    1.54440
群益大印度基金-人民幣                                            13.21350   13.20940   0.00410    0.03104
群益大印度基金-美元                                              13.44690   13.52830  -0.08140   -0.60170
群益大印度基金-新臺幣                                            12.30000   12.31000  -0.01000   -0.08123
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.26660   12.18450   0.08210    0.67381
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.80000   12.79510   0.00490    0.03830
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.60000   11.54000   0.06000    0.51993
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.49060   11.41370   0.07690    0.67375
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.94130   10.93720   0.00410    0.03749
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.94000    9.88000   0.06000    0.60729
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.84320    9.77730   0.06590    0.67401
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.41080    9.40730   0.00350    0.03721
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.59570    9.53140   0.06430    0.67461
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.48120    9.47770   0.00350    0.03693
群益中小型股基金                                                 47.24000   47.93000  -0.69000   -1.43960
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.84120    9.79910   0.04210    0.42963
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.88640    9.90680  -0.02040   -0.20592
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.94700    8.91930   0.02770    0.31056
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.78670    8.74910   0.03760    0.42976
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.82670    8.84490  -0.01820   -0.20577
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.98880    7.96410   0.02470    0.31014
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.44410   11.44090   0.00320    0.02797
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.26300   11.26640  -0.00340   -0.03018
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.57130   10.57440  -0.00310   -0.02932
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.34730    9.23070   0.11660    1.26318
群益中國新機會基金N-美元                                          9.28760    9.20330   0.08430    0.91598
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.58000    9.45000   0.13000    1.37566
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.28980    8.18640   0.10340    1.26307
群益中國新機會基金-美元                                           9.93080    9.84070   0.09010    0.91559
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.14000    9.02000   0.12000    1.33038
群益平衡王基金                                                   19.12210   19.17690  -0.05480   -0.28576
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.00000    7.98000   0.02000    0.25063
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.81000    5.80000   0.01000    0.17241
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.98980    9.94740   0.04240    0.42624
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.31800   10.33960  -0.02160   -0.20891
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.44000    9.41000   0.03000    0.31881
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.10880    9.07020   0.03860    0.42557
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.40800    9.42770  -0.01970   -0.20896
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.60000    8.58000   0.02000    0.23310
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.91740    9.89760   0.01980    0.20005
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.75500    9.73960   0.01540    0.15812
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.46220    9.44330   0.01890    0.20014
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.38080    9.36600   0.01480    0.15802
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.18000    9.13000   0.05000    0.54765
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.97450    9.95450   0.02000    0.20091
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.06070   10.04480   0.01590    0.15829
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.62870    9.60950   0.01920    0.19980
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.07000   10.02000   0.05000    0.49900
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.07710   10.09590  -0.01880   -0.18621
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.42970    7.44360  -0.01390   -0.18674
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.03580    9.99980   0.03600    0.36001
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.97220    9.99970  -0.02750   -0.27501
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.02340    9.99940   0.02400    0.24001
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.03570    9.99980   0.03590    0.35901
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.97220    9.99970  -0.02750   -0.27501
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.02340    9.99940   0.02400    0.24001
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.03580    9.99990   0.03590    0.35900
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.97220    9.99970  -0.02750   -0.27501
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.02340    9.99940   0.02400    0.24001
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.03580    9.99980   0.03600    0.36001
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.97220    9.99970  -0.02750   -0.27501
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.02340    9.99940   0.02400    0.24001
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                      9.83000    9.88000  -0.05000   -0.50607
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.32570   14.47420  -0.14850   -1.02596
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.63000   13.70000  -0.07000   -0.51095
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.48000   11.64000  -0.16000   -1.37457
群益印度中小基金N-美元                                           10.26090   10.35810  -0.09720   -0.93840
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
群益印度中小基金-人民幣                                          15.29240   15.33970  -0.04730   -0.30835
群益印度中小基金-美元                                            14.67580   14.81480  -0.13900   -0.93825
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.37000   16.44000  -0.07000   -0.42579
群益多利策略組合基金                                             11.56000   11.57000  -0.01000   -0.08643
群益多重收益組合基金                                             13.59000   13.61000  -0.02000   -0.14695
群益多重資產組合基金                                             15.46000   15.45000   0.01000    0.06472
群益安家基金                                                     24.25750   24.17510   0.08240    0.34085
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06300   16.06280   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             20.37000   20.43000  -0.06000   -0.29369
群益亞太中小基金                                                 13.09000   13.07000   0.02000    0.15302
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.28000   17.33000  -0.05000   -0.28852
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.59700    9.59160   0.00540    0.05630
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.47810    7.47390   0.00420    0.05620
群益店頭市場基金                                                 98.96000   99.68000  -0.72000   -0.72231
群益東方盛世基金                                                  9.32000    9.36000  -0.04000   -0.42735
群益東協成長基金-人民幣                                          14.20960   14.22160  -0.01200   -0.08438
群益東協成長基金-美元                                            13.49610   13.59340  -0.09730   -0.71579
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.88000   12.90000  -0.02000   -0.15504
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.09010   11.11460  -0.02450   -0.22043
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.64100   10.67400  -0.03300   -0.30916
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.99110    9.99940  -0.00830   -0.08300
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.93690    9.95890  -0.02200   -0.22091
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.53800    9.56750  -0.02950   -0.30834
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.95320    8.96070  -0.00750   -0.08370
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                               9.98400   10.01500  -0.03100   -0.30954
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.72410    9.74560  -0.02150   -0.22061
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.70750    9.73760  -0.03010   -0.30911
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.98010    9.98840  -0.00830   -0.08310
群益長安基金                                                     28.26000   28.37000  -0.11000   -0.38773
群益美國新創亮點基金-美元                                        13.96200   13.88300   0.07900    0.56904
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.01000   12.87000   0.14000    1.08780
群益真善美基金                                                   17.43180   17.43350  -0.00170   -0.00975
群益馬拉松基金                                                  121.79000  122.95000  -1.16000   -0.94347
群益深証中小板基金                                               15.24000   15.11000   0.13000    0.86036
群益創新科技基金                                                 31.88000   32.08000  -0.20000   -0.62344
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.70700    9.57840   0.12860    1.34260
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.66680    9.57150   0.09530    0.99566
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.71000    9.57000   0.14000    1.46290
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.57090   10.43090   0.14000    1.34217
群益華夏盛世基金-美元                                            10.65900   10.55400   0.10500    0.99488
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.96000   16.72000   0.24000    1.43541
群益奧斯卡基金                                                   26.81000   27.01000  -0.20000   -0.74047
群益新興金鑽基金-美元                                            13.04070   13.16020  -0.11950   -0.90804
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
群益葛萊美基金                                                   23.10000   23.29000  -0.19000   -0.81580
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.54000   18.37000   0.17000    0.92542
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.78000    8.69000   0.09000    1.03567
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.21000   12.46000  -0.25000   -2.00642
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.55150   11.55490  -0.00340   -0.02942
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.33570   11.35360  -0.01790   -0.15766
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.23510   11.24550  -0.01040   -0.09248
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.67600    8.67840  -0.00240   -0.02765
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.33760    9.35230  -0.01470   -0.15718
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.45000    8.44000   0.01000    0.11848
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.95080    8.95910  -0.00830   -0.09264
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.36000    9.42000  -0.06000   -0.63694
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     28.50000   28.63000  -0.13000   -0.45407
德信中國精選成長基金                                             12.10000   12.05000   0.05000    0.41494
德信台灣主流中小基金                                             18.36000   18.38000  -0.02000   -0.10881
德信新興股票組合基金                                             11.58000   11.59000  -0.01000   -0.08628
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91820   11.91810   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.67820   10.65950   0.01870    0.17543
德信數位時代基金                                                 27.44000   27.45000  -0.01000   -0.03643
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64560   11.64540   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.07000   16.22000  -0.15000   -0.92478
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.87000   18.88000  -0.01000   -0.05297
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.28000    7.31000  -0.03000   -0.41040
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.92770    9.89590   0.03180    0.32135
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.00260   13.88840   0.11420    0.82227
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.19020    8.23400  -0.04380   -0.53194
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.30240   11.36500  -0.06260   -0.55081
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.45350   11.45990  -0.00640   -0.05585
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.90460   12.92430  -0.01970   -0.15243
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.32000   18.25000   0.07000    0.38356
摩根中小基金                                                     23.90000   24.10000  -0.20000   -0.82988
摩根中國A股基金                                                  14.81000   14.74000   0.07000    0.47490
摩根中國A股基金(美元)                                            12.06000   12.05000   0.01000    0.08299
摩根中國亮點基金                                                 13.91000   13.90000   0.01000    0.07194
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.78100   11.73860   0.04240    0.36120
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.72480   12.65680   0.06800    0.53726
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.19720   10.18980   0.00740    0.07262
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.04050   12.99350   0.04700    0.36172
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.52490   14.44730   0.07760    0.53712
摩根台灣金磚基金                                                 19.93000   20.15000  -0.22000   -1.09181
摩根台灣增長基金                                                 49.55000   50.10000  -0.55000   -1.09780
摩根平衡基金                                                     27.67000   27.88000  -0.21000   -0.75323
摩根全球α基金                                                   18.59000   18.52000   0.07000    0.37797
摩根全球平衡基金                                                 15.33370   15.36090  -0.02720   -0.17707
摩根全球發現基金                                                 12.24000   12.27000  -0.03000   -0.24450
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.80230    9.81740  -0.01510   -0.15381
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.64440   10.65570  -0.01130   -0.10605
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.18090   10.20380  -0.02290   -0.22443
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.31880   11.33620  -0.01740   -0.15349
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.86310   10.84560   0.01750    0.16136
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.75520   13.73300   0.02220    0.16165
摩根亞洲基金                                                     57.48000   57.38000   0.10000    0.17428
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.79190    8.78850   0.00340    0.03869
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.17240   10.17870  -0.00630   -0.06189
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.11330    9.12560  -0.01230   -0.13479
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.51070   12.50590   0.00480    0.03838
摩根東方內需機會基金                                             18.20000   18.16000   0.04000    0.22026
摩根東方科技基金                                                 35.78000   35.63000   0.15000    0.42099
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.68000   11.65000   0.03000    0.25751
摩根金龍收成基金                                                 22.49000   22.46000   0.03000    0.13357
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06400   15.06390   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.36000   14.33000   0.03000    0.20935
摩根新金磚五國基金                                               11.69000   11.79000  -0.10000   -0.84818
摩根新絲路基金                                                   10.52000   10.55000  -0.03000   -0.28436
摩根新興35基金                                                   13.81000   13.84000  -0.03000   -0.21676
摩根新興日本基金                                                 24.47000   24.66000  -0.19000   -0.77048
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.74260    7.83130  -0.08870   -1.13263
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.83080    9.87450  -0.04370   -0.44255
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.73630    9.85160  -0.11530   -1.17037
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.79710   10.91970  -0.12260   -1.12274
摩根新興科技基金                                                 56.12000   56.74000  -0.62000   -1.09270
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.39770    8.40790  -0.01020   -0.12131
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.51510   10.52790  -0.01280   -0.12158
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.90830    8.96270  -0.05440   -0.60696
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.76650    9.84590  -0.07940   -0.80643
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.36800    9.46840  -0.10040   -1.06037
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.07860   10.14010  -0.06150   -0.60650
摩根龍揚基金                                                     33.65000   33.60000   0.05000    0.14881
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.88000   10.96000  -0.08000   -0.72993
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.78000   10.88000  -0.10000   -0.91912
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.80000   10.84000  -0.04000   -0.36900
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.39540    9.39810  -0.00270   -0.02873
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.24380   11.24710  -0.00330   -0.02934
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   24.56000   24.80000  -0.24000   -0.96774
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.75740   11.77460  -0.01720   -0.14608
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.13480   11.15120  -0.01640   -0.14707
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.04930   10.06220  -0.01290   -0.12820
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.45450   10.46980  -0.01530   -0.14613
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.92830    9.94300  -0.01470   -0.14784
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.95440    8.96590  -0.01150   -0.12826
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.57300   10.65650  -0.08350   -0.78356
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.26280   10.29060  -0.02780   -0.27015
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.82910    9.92340  -0.09430   -0.95028
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.63090    9.67330  -0.04240   -0.43832
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.68280    9.77570  -0.09290   -0.95032
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.48720    9.52900  -0.04180   -0.43866
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.47160   11.61850  -0.14690   -1.26436
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.29090   11.43900  -0.14810   -1.29469
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.14040   10.23660  -0.09620   -0.93977
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.99080   11.13150  -0.14070   -1.26398
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.80110   10.94280  -0.14170   -1.29492
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.70320    9.79520  -0.09200   -0.93924
聯邦金鑽平衡基金                                                 22.52350   22.70570  -0.18220   -0.80244
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14640   13.14620   0.00020    0.00152
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.67330   10.73070  -0.05740   -0.53491
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.22500    8.26920  -0.04420   -0.53451
聯邦精選科技基金                                                 12.30000   12.42000  -0.12000   -0.96618
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.95740   16.00000  -0.04260   -0.26625
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.04070   12.03860   0.00210    0.01744
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.92770   11.92500   0.00270    0.02264
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.48860   11.48610   0.00250    0.02177
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.63900   11.64450  -0.00550   -0.04723
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.98790   10.99120  -0.00330   -0.03002
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.56100   10.56600  -0.00500   -0.04732
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.68110    8.68370  -0.00260   -0.02994
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     35.93000   36.47000  -0.54000   -1.48067
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.59000   15.64000  -0.05000   -0.31969
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.92000   12.96000  -0.04000   -0.30864
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.57000   13.60000  -0.03000   -0.22059
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.77000   12.80000  -0.03000   -0.23438
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.10000    8.11000  -0.01000   -0.12330
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.44000   12.47000  -0.03000   -0.24058
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.45000   11.39000   0.06000    0.52678
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.72000    9.67000   0.05000    0.51706
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.18000   12.09000   0.09000    0.74442
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.66000   15.52000   0.14000    0.90206
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.56000   15.44000   0.12000    0.77720
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.38000   10.30000   0.08000    0.77670
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.43000   20.50000  -0.07000   -0.34146
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.62000   18.69000  -0.07000   -0.37453
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.64000   12.65000  -0.01000   -0.07905
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.71000   15.77000  -0.06000   -0.38047
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.39000   16.45000  -0.06000   -0.36474
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.49000   15.55000  -0.06000   -0.38585
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.70000   15.76000  -0.06000   -0.38071
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.22000   14.27000  -0.05000   -0.35039
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.22000   14.27000  -0.05000   -0.35039
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.92000   14.96000  -0.04000   -0.26738
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.36000   18.39000  -0.03000   -0.16313
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.26000   17.29000  -0.03000   -0.17351
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.64000   13.66000  -0.02000   -0.14641
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.37000   14.39000  -0.02000   -0.13899
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.50000   13.52000  -0.02000   -0.14793
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.33000    8.34000  -0.01000   -0.11990
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.46000   13.48000  -0.02000   -0.14837
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.65000   14.65000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
聯博貨幣市場基金                                                 14.98370   14.98360   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.50610   10.53140  -0.02530   -0.24023
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.13480   14.19000  -0.05520   -0.38901
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.73130    7.75000  -0.01870   -0.24129
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.30000   14.32000  -0.02000   -0.13966
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.33000   14.35000  -0.02000   -0.13937
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.19000   22.38000  -0.19000   -0.84897
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.04000   12.95000   0.09000    0.69498
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.26000   14.19000   0.07000    0.49331
瀚亞巴西基金                                                      5.24000    5.38000  -0.14000   -2.60223
瀚亞外銷基金                                                     41.65000   42.14000  -0.49000   -1.16279
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.03000   11.11000  -0.08000   -0.72007
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.95000   10.02000  -0.07000   -0.69860
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.68000    9.75000  -0.07000   -0.71795
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.46440   10.46890  -0.00450   -0.04298
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.26440   10.28680  -0.02240   -0.21775
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.12900   12.13920  -0.01020   -0.08403
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.06130   10.09160  -0.03030   -0.30025
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.57410    7.63790  -0.06380   -0.83531
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.09250    8.15120  -0.05870   -0.72014
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.12890    8.16370  -0.03480   -0.42628
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.24790    7.31550  -0.06760   -0.92407
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.93720    8.99350  -0.05630   -0.62601
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.31480    9.39330  -0.07850   -0.83570
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.46010    9.52850  -0.06840   -0.71785
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.31560    9.37420  -0.05860   -0.62512
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.11000   11.21000  -0.10000   -0.89206
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.40000   10.44000  -0.04000   -0.38314
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.53000   10.63000  -0.10000   -0.94073
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.46000   13.52000  -0.06000   -0.44379
瀚亞印度基金-美元                                                13.73000   13.89000  -0.16000   -1.15191
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.41000   29.59000  -0.18000   -0.60831
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.38000   12.37000   0.01000    0.08084
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.53000   15.53000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.72360   11.71230   0.01130    0.09648
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.97490   12.85140   0.12350    0.96098
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.21830   11.25760  -0.03930   -0.34910
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.75300   10.75310  -0.00010   -0.00093
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.86070   11.86080  -0.00010   -0.00084
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.28610    9.27720   0.00890    0.09593
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.84130    9.74760   0.09370    0.96126
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.50240    9.53570  -0.03330   -0.34921
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.10020    9.10030  -0.00010   -0.00110
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.48790    9.48810  -0.00020   -0.00211
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.12710   14.12240   0.00470    0.03328
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.47310   10.46180   0.01130    0.10801
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.76550   10.79750  -0.03200   -0.29636
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.47240   12.46830   0.00410    0.03288
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.64000   11.54000   0.10000    0.86655
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.60000   22.72000  -0.12000   -0.52817
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54420   13.54400   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               24.19000   23.89000   0.30000    1.25576
瀚亞高科技基金                                                   57.48000   58.13000  -0.65000   -1.11818
瀚亞理財通基金                                                   25.23000   25.39000  -0.16000   -0.63017
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.08000    9.04000   0.04000    0.44248
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.25000    9.21000   0.04000    0.43431
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.02000    8.98000   0.04000    0.44543
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.26000    9.22000   0.04000    0.43384
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.47000    9.40000   0.07000    0.74468
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.22000    9.19000   0.03000    0.32644
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.14000    9.07000   0.07000    0.77178
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.92000    9.85000   0.07000    0.71066
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.96000    8.90000   0.06000    0.67416
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.22000    9.16000   0.06000    0.65502
瀚亞菁華基金                                                     22.25000   22.44000  -0.19000   -0.84670
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.28120   13.39190  -0.11070   -0.82662
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.59570    9.67570  -0.08000   -0.82681
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.58350   10.60320  -0.01970   -0.18579
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.17480   10.04640   0.12840    1.27807
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.92420   10.99350  -0.06930   -0.63037
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.97050    9.98750  -0.01700   -0.17021
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.21030   10.22820  -0.01790   -0.17501
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.63820    8.65430  -0.01610   -0.18603
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.00670    7.90570   0.10100    1.27756
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.52870    9.58920  -0.06050   -0.63092
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.57870    8.59330  -0.01460   -0.16990
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.27050    8.28500  -0.01450   -0.17502
瀚亞電通網基金                                                   14.91000   15.08000  -0.17000   -1.12732
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.67230   13.68020  -0.00790   -0.05775
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.17120   10.14930   0.02190    0.21578
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.14830   10.17520  -0.02690   -0.26437
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.60370   11.61040  -0.00670   -0.05771
瀚亞歐洲基金                                                     12.04000   12.02000   0.02000    0.16639
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