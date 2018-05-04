[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月03日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 3374 精材 460 -81 5483 中美晶 -784 3880 00697B 元大美債7-10 391 0 6180 橘子 -587 -1030 6173 信昌電 295 -4 4743 合一 -464 168 3260 威剛 288 381 4114 健喬 -360 -180 3068 美磊 232 680 6488 環球晶 -351 503 5289 宜鼎 205 354 4107 邦特 -266 -882 3081 聯亞 180 444 3105 穩懋 -265 23 4128 中天 147 -467 3227 原相 -178 93 4147 中裕 92 988 5820 日盛金 -172 -1482 6615 慧智 82 -22 6497 亞獅康-KY -166 -1050 6411 晶焱 80 371 6186 新潤 -154 526 6123 上奇 78 -262 00719B 元大美債1-3 -144 0 5356 協益 76 437 4123 晟德 -136 -193 8403 盛弘 72 -90 6298 崴強 -136 -824 5309 系統電 71 -97 6147 頎邦 -135 831 1815 富喬 67 -1552 3264 欣銓 -130 -87 8069 元太 66 -5949 3563 牧德 -112 -359 3624 光頡 64 -52 5347 世界 -110 -26 5317 凱美 62 -132 5371 中光電 -110 249 4939 亞電 60 -148 8406 金可-KY -92 -342 6462 神盾 59 -81 6554 中美冠科-KY -90 -245 5425 台半 54 1352 3217 優群 -80 -101 6237 驊訊 54 -312 6461 益得 -79 -435 00695B 富邦美債7-10 51 0 3293 鈊象 -77 14 5439 高技 48 313 4803 VHQ-KY -76 263 1785 光洋科 41 -719 6603 富強鑫 -73 -680 3324 雙鴻 41 -521 8358 金居 -73 -722 8436 大江 38 -68 8044 網家 -72 -307 8942 森鉅 38 -496 3562 頂晶科 -72 33 6118 建達 36 -305 6244 茂迪 -72 -811 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股