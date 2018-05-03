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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月03日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100          宏洲              昶和     東泥     達欣工     
宏洲     富邦上証正2 富邦科技          利華              大統染   大飲                
嘉裕     元大滬深300正2 富邦摩台          中和              海悅     興泰                
東華     富邦恒生國企正2 富邦發達          本盟              銘旺科   達新                
大東     富邦臺灣加權正2 富邦金融          亞力              卓越     立益                
立益     群益臺灣加權反1 元大MSCI台灣          華城              統領     怡華                
佳和     正道     永豐臺灣加權          永冠-KY                    昶和                
昶和     友旺     富邦日本          大山                       大統染              
三洋紡   同開     國泰日經225          和康生                     亞崴                
本盟     悠克     元大日經225          科妍                       程泰                
瑞利              元大韓國          上緯投控                   科妍                
樂士              元大美債7-10正2          康聯-KY                    士紙                
正峰新            元大美債7-10反1          中鋼構                     高興昌              
億泰              元大S&P日圓反1          新光鋼                     東明-KY             
毛寶              富邦歐洲          世紀鋼                     世紀鋼              
燁興              FH彭博高收益債          國巨                       映泰                
中鴻              FH彭博新興債          海悅                       隴華                
聚亨              FH富時高息低波          威盛                       玉晶光              
千興              宏洲              承啟                       世芯-KY             
威致              嘉裕              統懋                       拓凱                
華豐              東華              麗臺                       東科-KY             
首利              大東              大毅                       亞弘電              
麗正              立益              強茂                       華友聯              
東訊              佳和              華新科                     遠雄來              
華泰              昶和              玉晶光                     夏都                
錸德              三洋紡            海華                       欣欣                
倫飛              本盟              柏承                       統領                
威盛              瑞利              晶心科                     杜康-DR             
銘旺科            樂士              台船                       晨訊科-DR            
統懋              正峰新            台南-KY                    友佳-DR             
翔耀              億泰              杜康-DR                    精熙-DR             
太空梭            毛寶              陽光能源-DR                   一零四              
新利虹            燁興              慶豐富                     欣天然              
麗臺              中鴻              佐登-KY                    新海                
華映              聚亨                                         秋雨                
吉祥全            千興                                         欣高                
憶聲              威致                                         台數科              
科風              華豐                                         南六                
建碁              首利                                         基勝-KY             
和鑫              麗正                                         波力-KY             
力特              東訊                                         政伸                
喬鼎              華泰                                         吉源-KY             
正達              錸德                                                             
晟鈦              倫飛                                                             
新世紀            威盛                                                             
誠創              銘旺科                                                           
嘉威              燦坤                                                             
力銘              統懋                                                             
亞太電            翔耀                                                             
達能              太空梭                                                           
清惠              新利虹                                                           
慧友              麗臺                                                             
勁永              華映                                                             
捷泰              吉祥全                                                           
互億              憶聲                                                             
天瀚              科風                                                             
迅杰              建碁                                                             
華上              和鑫                                                             
光麗-KY           力特                                                             
元晶              喬鼎                                                             
華冠              正達                                                             
裕豐              晟鈦                                                             
寶徠              新世紀                                                           
新建              誠創                                                             
皇普              嘉威                                                             
日勝生            力銘                                                             
台船              亞太電                                                           
台南-KY           達能                                                             
康師傅-DR          清惠                                                             
聖馬丁-DR          慧友                                                             
神州-DR           勁永                                                             
耀傑-DR           捷泰                                                             
同方友友-DR          互億                                                             
晨訊科-DR          天瀚                                                             
友佳-DR           迅杰                                                             
陽光能源-DR          華上                                                             
精熙-DR           光麗-KY                                                          
中福              元晶                                                             
雷虎              華冠                                                             
中視              裕豐                                                             
秋雨              寶徠                                                             
慶豐富            新建                                                             
國光生            皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  國光生
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