新聞

[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧05月02日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
合世     和勤     富邦美債1-3          達爾膚            新昕纖   其祥-KY             
易威     凱衛     富邦美債7-10          彬台              謚源     德麥                
穆拉德   海灣     富邦美債20年          凱柏實業          東林     中華食              
南璋     晟楠     元大美債7-10          遠昇              欣厚-KY  世坤                
勝昱     寶得利   富邦中國政策債          及成              友銓     萬國通              
飛寶企業 昇華     元大美債1-3          昇銳              達威     新昕纖              
精確              元大投資級公司債          點晶              松崗     聚紡                
宏易              元大中國債3-5          振維              三圓     興采                
唐鋒              群益15年IG電信債          大峽谷-KY          雙喜     直得                
榮群              群益15年IG科技債          太欣              力泰     泰茂                
天宇              群益10年IG金融債          立衛              理銘     至興                
新零售            國泰5Y+新興債          青雲              雅茗-KY  萬在                
力新              國泰1-5Y高收債          凱鈺              亞都     瑞穎                
恩得利            合世              建達              東凌-KY  大恭                
李洲              易威              撼訊              關中     雙邦                
凱柏實業          穆拉德            沛亨              隆中     致振                
遠昇              南璋              保銳              時報     康聯訊              
及成              勝昱              英格爾            欣泰     韋僑                
鑫龍騰            飛寶企業                                     威潤                
和進              精確                                         唐榮                
耀勝              宏易                                         世豐                
倚強              唐鋒                                         凌網                
錦明              榮群                                         李洲                
鑫創              天宇                                         港建                
廣寰科            新零售                                       昇銳                
點晶              力新                                         至寶電              
建舜電            恩得利                                       點晶                
泰谷              李洲                                         幸康                
典範              凱柏實業                                     迎輝                
長天              遠昇                                         重鳥鵬              
益通              及成                                         東林                
振維              鑫龍騰                                       晟楠                
鴻翊              和進                                         營邦                
迎輝              耀勝                                         青雲                
欣厚-KY           倚強                                         昇益                
兆遠              錦明                                         三聯                
系統電            鑫創                                         合邦                
世紀              廣寰科                                       業強                
華容              點晶                                         撼訊                
建榮              建舜電                                       安碁                
立衛              泰谷                                         易通展              
天揚              典範                                         迅德                
鈺創              長天                                         倉和                
合正              益通                                         三圓                
寶聯通            振維                                         力泰                
昇益              鴻翊                                         理銘                
凱鈺              迎輝                                         惠普                
德宏              欣厚-KY                                      安心                
合邦              兆遠                                         燦星旅              
萬旭              系統電                                       高野                
驊宏資            世紀                                         亞都                
久正              華容                                         老爺知              
上揚              建榮                                         德記                
全譜              立衛                                         誠品生活            
易通展            天揚                                         華義                
安鈦克            鈺創                                         時報                
元隆              合正                                         琉園                
沛亨              寶聯通                                       旭然                
九暘              昇益                                         鼎創達              
凱碩              凱鈺                                         捷必勝-KY            
全達              德宏                                         明揚                
奧斯特            合邦                                         綠河-KY             
保銳              萬旭                                         欣雄                
立碁              驊宏資                                       欣泰                
越峰              久正                                                             
英格爾            上揚                                                             
士開              全譜                                                             
志嘉              易通展                                                           
富裔              安鈦克                                                           
正德              元隆                                                             
燦星旅            沛亨                                                             
富驛-KY           九暘                                                             
劍湖山            凱碩                                                             
德記              全達                                                             
泰偉              奧斯特                                                           
華義              保銳                                                             
得利影            立碁                                                             
鼎創達            越峰                                                             
花王              英格爾                                                           
邦泰              士開                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
留言載入中...

相關新聞