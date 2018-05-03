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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月02日 交易日  
  
停止融資      融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 元大台灣50正2   元大中型100       宏洲              昶和     東泥     達欣工
宏洲          富邦上証正2     富邦科技          利華              大統染   大飲
嘉裕          元大滬深300正2  富邦摩台          中和              海悅     興泰
東華          富邦恒生國企正2 富邦發達          本盟              銘旺科   達新
大東          群益臺灣加權反1 富邦金融          亞力              卓越     立益
立益          正道            元大MSCI台灣      華城              統領     怡華
佳和          友旺            永豐臺灣加權      永冠-KY                    昶和
昶和          同開            富邦日本          大山                       大統染
三洋紡        悠克            國泰日經225       和康生                     亞崴
本盟                          元大日經225       科妍                       程泰
瑞利                          元大韓國          上緯投控                   科妍
樂士                          元大美債7-10正2   康聯-KY                    士紙
正峰新                        元大美債7-10反1   中鋼構                     高興昌
億泰                          元大S&P日圓反1    世紀鋼                     東明-KY
毛寶                          富邦歐洲          國巨                       世紀鋼
燁興                          FH彭博高收益債    海悅                       映泰
中鴻                          FH彭博新興債      威盛                       隴華
聚亨                          FH富時高息低波    承啟                       玉晶光
千興                          宏洲              統懋                       世芯-KY
威致                          嘉裕              麗臺                       拓凱
華豐                          東華              大毅                       東科-KY
首利                          大東              強茂                       亞弘電
麗正                          立益              華新科                     華友聯
東訊                          佳和              玉晶光                     遠雄來
華泰                          昶和              海華                       夏都
錸德                          三洋紡            柏承                       欣欣
倫飛                          本盟              晶心科                     統領
威盛                          瑞利              偉聯                       杜康-DR
銘旺科                        樂士              台船                       晨訊科-DR
統懋                          正峰新            台南-KY                    友佳-DR
翔耀                          億泰              杜康-DR                    精熙-DR
太空梭                        毛寶              陽光能源-DR                一零四
新利虹                        燁興              慶豐富                     欣天然
麗臺                          中鴻              佐登-KY                    新海
華映                          聚亨                                         秋雨
吉祥全                        千興                                         欣高
憶聲                          威致                                         台數科
科風                          華豐                                         南六
建碁                          首利                                         基勝-KY
和鑫                          麗正                                         波力-KY
力特                          東訊                                         政伸
喬鼎                          華泰                                         吉源-KY
正達                          錸德
晟鈦                          倫飛
新世紀                        威盛
誠創                          銘旺科
嘉威                          燦坤
力銘                          統懋
亞太電                        翔耀
達能                          太空梭
清惠                          新利虹
慧友                          麗臺
勁永                          華映
捷泰                          吉祥全
互億                          憶聲
天瀚                          科風
迅杰                          建碁
華上                          和鑫
光麗-KY                       力特
元晶                          喬鼎
華冠                          正達
裕豐                          晟鈦
寶徠                          新世紀
新建                          誠創
皇普                          嘉威
日勝生                        力銘
台船                          亞太電
台南-KY                       達能
康師傅-DR                     清惠
聖馬丁-DR                     慧友
神州-DR                       勁永
耀傑-DR                       捷泰
同方友友-DR                   互億
晨訊科-DR                     天瀚
友佳-DR                       迅杰
陽光能源-DR                   華上
精熙-DR                       光麗-KY
中福                          元晶
雷虎                          華冠
中視                          裕豐
秋雨                          寶徠
慶豐富                        新建
國光生                        皇普
                              日勝生
                              台船
                              台南-KY
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
                              國光生
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