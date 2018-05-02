◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月02日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100 宏洲 昶和 東泥 達欣工 宏洲 富邦上証正2 富邦科技 利華 大統染 大飲 嘉裕 元大滬深300正2 富邦摩台 中和 海悅 興泰 東華 富邦恒生國企正2 富邦發達 本盟 銘旺科 達新 大東 群益臺灣加權反1 富邦金融 亞力 卓越 立益 立益 正道 元大MSCI台灣 華城 統領 怡華 佳和 友旺 永豐臺灣加權 永冠-KY 昶和 昶和 同開 富邦日本 大山 大統染 三洋紡 悠克 國泰日經225 和康生 亞崴 本盟 元大日經225 科妍 程泰 瑞利 元大韓國 上緯投控 科妍 樂士 元大美債7-10正2 康聯-KY 士紙 正峰新 元大美債7-10反1 中鋼構 高興昌 億泰 元大S&P日圓反1 世紀鋼 東明-KY 毛寶 富邦歐洲 國巨 世紀鋼 燁興 FH彭博高收益債 海悅 映泰 中鴻 FH彭博新興債 威盛 隴華 聚亨 FH富時高息低波 承啟 玉晶光 千興 宏洲 統懋 世芯-KY 威致 嘉裕 麗臺 拓凱 華豐 東華 大毅 東科-KY 首利 大東 強茂 亞弘電 麗正 立益 華新科 華友聯 東訊 佳和 玉晶光 遠雄來 華泰 昶和 海華 夏都 錸德 三洋紡 柏承 欣欣 倫飛 本盟 晶心科 統領 威盛 瑞利 偉聯 杜康-DR 銘旺科 樂士 台船 晨訊科-DR 統懋 正峰新 台南-KY 友佳-DR 翔耀 億泰 杜康-DR 精熙-DR 太空梭 毛寶 陽光能源-DR 一零四 新利虹 燁興 慶豐富 欣天然 麗臺 中鴻 佐登-KY 新海 華映 聚亨 秋雨 吉祥全 千興 欣高 憶聲 威致 台數科 科風 華豐 南六 建碁 首利 基勝-KY 和鑫 麗正 波力-KY 力特 東訊 政伸 喬鼎 華泰 吉源-KY 正達 錸德 晟鈦 倫飛 新世紀 威盛 誠創 銘旺科 嘉威 燦坤 力銘 統懋 亞太電 翔耀 達能 太空梭 清惠 新利虹 慧友 麗臺 勁永 華映 捷泰 吉祥全 互億 憶聲 天瀚 科風 迅杰 建碁 華上 和鑫 光麗-KY 力特 元晶 喬鼎 華冠 正達 裕豐 晟鈦 寶徠 新世紀 新建 誠創 皇普 嘉威 日勝生 力銘 台船 亞太電 台南-KY 達能 康師傅-DR 清惠 聖馬丁-DR 慧友 神州-DR 勁永 耀傑-DR 捷泰 同方友友-DR 互億 晨訊科-DR 天瀚 友佳-DR 迅杰 陽光能源-DR 華上 精熙-DR 光麗-KY 中福 元晶 雷虎 華冠 中視 裕豐 秋雨 寶徠 慶豐富 新建 國光生 皇普 日勝生 台船 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 國光生