社保基金一季度持倉：新進109股，京東方A等被大舉增持

随着上市公司一季報業績披露完成，作為市場風向标之一的社保基金的持倉信息也浮出水面。據Wind統計數據顯示，社保基金一季度持倉532隻個股，持倉市值合計達到2383.24億元，較去年四季度增加123.61億元。其中，社保基金一季度新進109隻個股，增持147隻，同時也有145隻個股遭社保基金減持。

社保基金新進與退出個股

據Wind統計，社保基金一季度新進了109隻個股，東興證券、海螺水泥、三安光電、兆易創新和豫園股份等新進市值較大，市值均超5億元。

不過，在社保基金新進的同時，不少個股前十大股東名單中，社保基金的身影已經消失了，當然不排除是社保基金減持排名下降，或者其他股東增持導緻社保基金排名被迫下降。據統計，今年一季度社保基金退出了130隻個股，按照持股市值來看，中金嶺南、康得新、愛爾眼科和利亞德退出市值較多。

社保基金增持與減持個股

據Wind統計，社保基金一季度增持股數達到147隻，其中，京東方A增持數量最多，社保基金一季度增持數量達到4.56億股，其次則是浙江交科、中國巨石和金風科技等個股。以下為社保基金增持股數超過1000萬股的個股。

社保基金增持的同時，也減持了不少個股。數據顯示，一季度社保基金減持了145隻個股，與增持個股數相當，其中，國電電力、中國鋁業、蘇甯易購和紫金礦業等個股遭社保基金減持個股數較多。

來源：證券時報APP

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