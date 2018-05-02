思捷環球(00330-HK)前9月收入118.86億港元 按年減少10.9%

思捷環球(00330-HK)公告稱，截至2018年3月31日止九個月，集團的收入為11,876百萬港元，按本地貨币計算按年減少10.9%，與相比總可控制面積 (零售及批發)按年減幅-9.2%。17/18財政年度首九個月的累計表現受截至2018年3月31日止三個月(「17/18財政年度第三季度」或「回顧期間」)收入按本地貨币計算按年減少-13.8%所拖累。

零售(不包括電子商店)，該公司的實體零售店舖于17/18財政年度第叁季度錄得收入1,404百萬港元，按本地貨币計算按年減少17.1%。這是由于綜合以下因素所影響，(i)持續的分銷版圖整頓，即零售銷售面積按年減少6.9%，及(ii)可比較店舖銷售按本地貨币計算按年減少12.7%，主要由于回顧期間歐洲出現不符合季節的寒冷天氣而影響了春夏産品系列的表現，并使我們實體零售店舖客流量減少的情況更趨嚴重。

批發(不包括電子商店)，于17/18財政年度第三季度的收入總計1,391百萬港元，按本地貨币計算按年減少12.1%，大體上與相應的可控制面積按年減少11.1%一緻。此渠道繼續面對結構壓力，而且我們觀察到我們的批發合作夥伴逐漸煺出低績效的銷售點。

電子商店于17/18財政年度第三季度的收入總計1,009百萬港元，按本地貨币計算按年減少11.4%。歐洲電子商店的收入亦受到歐洲寒冷天氣的不利影響。亞太區電子商店的收入下跌，是由于管理層決定減少以往的折扣水平以改善該地區的電 子商務盈利能力所緻。

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