台灣人母親節網購禮物比例 居亞太區第二

網路時代來臨，母親節上網買禮物已成趨勢，根據萬事達卡調查，台灣人母親節進行網購比例達 15.5%，連續三年成長，高居亞太區 14 個市場第二名，僅次於南韓；若進一步觀察消費者最容易「手滑」進行非計畫性購物的網站類型，優惠網站、服飾零售商及美妝品牌等女性主要訴求的網站分居前三名。

根據萬事達卡今 (2) 日公布的 2017 年網路購物行為調查顯示，台灣網購族群為了送禮而上網購物的比例，連續三年逐年成長，自 2015 年的 14.1%、2016 年的 14.6%、再成長至 2017 年的 15.5%，顯示台灣消費者為重要對象網購的傾向與時俱增。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，最新公布的 2017 年網路購物行為調查中發現，台灣人針對母親節進行網購的比例，不僅高居亞太區 14 個市場第二名，也是大中華地區的第一名，顯見台灣消費者善用網路購物送禮，以及對母親節的重視。

調查也發現，網購「非計畫性購物」的排行榜則以優惠網站、服飾零售商及美妝品牌等女性為主要訴求的網站分居前三名；此外，台灣人主要會為了包括生日、雙 11、聖誕節、換季、農曆過年、不特定的節慶、打折出清、跨年或元旦、紀念日和母親節等 10 大節日或特殊日子進行網購。

值得一提的是，台灣消費者網購花費買給自己的比例，於 2015 年時為 80.3%，2016 年成長為 81.5%，2017 年則降到 78.8%。反觀網購花費為購買商品以送禮給他人的比例，則是連續三年逐年成長。