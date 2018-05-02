智飛生物(300122-CN)鎖定默沙東九價HPV疫苗代理權

智飛生物(300122-CN)5月2日早間公告，公司與美國默沙東公司簽署九價HPV疫苗補充協議。此次補充協議主要鎖定了公司關于美國默沙東公司九價HPV疫苗的代理權。

據公告，5月1日，公司與默沙東藥廠股份有限公司的關聯公司美國默沙東藥廠有限公司簽署了《供應、經銷與共同推廣協議補充協議(二)》，公司繼續作為默沙東在中國大陸市場(不包括中國香港、中國澳門和中國台灣地區)的市場服務方，負責默沙東公司九價人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母)(以下簡稱九價HPV疫苗)産品在中國大陸市場的進口、經銷和推廣工作。

公司表示，本協議的簽署鎖定了公司關于默沙東公司九價HPV疫苗産品的大陸市場代理權，擴展了公司與默沙東公司疫苗産品的代理業務，進一步豐富公司疫苗産品的種類和結構，符合公司“請進來、走出去”的長期發展戰略，亦符合公司疫苗産品銷售的布局，若正常履約將對公司未來的經營收入與營業利潤産生積極影響;

公司代理的四價HPV疫苗正有序開展銷售、推廣等工作，成效顯著。九價HPV疫苗若正式銷售，公司代理的HPV疫苗産品將可覆蓋16-45周歲女性人群。

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