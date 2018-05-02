分析員﹕港股今低開 惟可伺機低撈

美國股市在香港勞動節假期休市期間走勢疲弱，並一度失守24000點，波及港股在美預託證券(ADR)走勢，市場人士相信今日大市將會低開，惟後市仍處於3萬點至30800點之間上落。

道瓊斯指數收市報24099點，跌64點或0.3%，標準普爾指數收市報2654點，升6點或0.3%，納斯達克指數收市報7130點，升64點或0.9%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7520點，升11點或0.2%，德國DAX指數收市報12612點，升31點或0.3%，法國CAC指數收市報5520點，升37點或0.7%。

港股在美預託證券(ADR)普遍低收，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報74.4元，較周一本港收市價低1.1%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報7.6元，較本港收市價低0.9%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報11.01元，較本港收市價低1.6%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報22.14元，較本港收市價低1.6%。中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報13.17元，較本港收市價高0.1%。

今日為5月份首個交易日，5月向有「五窮月」之稱，從今日起大市又會否出現較明顯跌幅，讓投資者一殼眼淚？傳統投資智慧不一定會實現，至少目前市場上並無太多負面消息，投資者無需過份憂慮大市會出現明顯調整。就算在未來數日，中美雙方會面時，無法就貿易磨察達成太具體協議，相信亦不會對市場氣氛產生太多負面效果。反而在「五窮月」期間，一般而言成交會偏淡，市況會更加波動，投資者要小心留意不同消息帶來的影響，並且可以適時提高現金比例，待市況開始處於穩固期時，可以考慮個別能從加息行動受惠的股份。同時亦可以留意多隻重磅藍籌股今年一至三月份業績表現。另一方面蘋果公司剛公布的季績不俗，以及澳門最新公有的月度經濟數據優於預期，相關股份應可以今日看高一線。

對於港股走勢，時富證券聯席董事鄧建初相信，今早大市會低開，惟建議投資者可以趁低吸納，並預料後市將於3萬至30800點之間上落。

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