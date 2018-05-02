IMAX CHINA(01970-HK)控股股東首季多賺23.8%

IMAX CHINA(01970-HK)控股股東IMAX CORPORATION公布收入由2017年第一季度的6870萬美元增加23.8%至2018年第一季度的8500萬美元，主要是由於網絡業務及影院業務的表現。2018年第一季度所有分部的毛利為5070萬美元，佔總收入的59.6%，而2017年第一季度所有分部的毛利為3580萬美元，佔總收入的52.1%。

2018年第一季度IMAX DMR影片所得總票房由2017年第一季度的2.121億美元增加16.4%至2.469億美元。2018年第一季度，總票房主要來自放映22部影片(14部新上映及8部早已上映的影片)，而2017年第一季度放映18部影片(12部新上映及6部早已上映的影片)。

網絡業務收入由2017年第一季度的3930萬美元增加14.2%至2018年第一季度的4490萬美元。公司2018年第一季度的網絡業務毛利為3105萬美元，佔網絡業務收入70.2%，而2017年第一季度為2840萬美元，佔72.2%。

公司的網絡業務表現受票房表現和IMAX影院網絡放映影片時間、影片的商業成就、公司根據DMR及收入分成合作安排的票房分成、於IMAX影院網絡放映影片的發行窗口等其他因素影響。其他影響表現的因素包括外幣兌美元的價值波動及潛在貨幣貶值。

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