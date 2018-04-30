三大運營商一季報：中國移動服務收入承壓

近日，三大電信運營商相繼公布了今年一季度的經營業績，營業收入方面，中國移動以1855億元拔得頭籌，但從增速來看，中國移動收入增速僅為0.8%，中國電信和中國聯通營業收入分別為966億元和749億元，增速為5.6%和8.5%。

在運營商最為核心的通信服務收入方面，移動、聯通、電信分別實現1667億元、666億元、879億元收入，增速分別為3.6%、8.4%、7.1%；凈利潤分別為258億元、30.05億元、56.98億元，其中，聯通利潤增速迅猛，達到248.7%。

從財報數據看，三大運營商表現出不少共同特征。例如，手機上網流量繼續高速增長，一季度中國電信手機上網總流量達到2178kTB，環比去年四季度增長38.1%；中國聯通為37525億MB，環比增長21.6%，中國移動為51658億MB，環比增長16.9%。其中，電信的流量增速明顯高於另外兩家。

受到流量使用爆發式增長的影響，三大運營商語音通話分鐘數下滑的態勢依舊明顯，中國移動的季度總通話分鐘數為8719億，環比去年四季度下滑6.8%；中國聯通為1969億，環比下滑6.1%；中國電信為1931.8億，環比下滑2.9%。

用戶數方面，中國移動一季度末移動客戶總數約8.99億戶，其中4G客戶總數達到6.72億戶，一季度凈增4G客戶2224萬戶；有線寬帶客戶總數達1.24億戶，首季度凈增1123萬戶。

中國聯通一季度移動出賬用戶比去年底凈增978萬戶，達到2.94億戶，其中4G用戶凈增1933萬戶，達到1.94億戶；固網寬帶用戶達到7806萬戶，比去年底凈增152萬戶。

中國電信移動用戶數達到約2.65億戶，凈增1534萬戶，其中4G用戶數達到2.00億戶，凈增1822萬戶；有線寬帶用戶數達到1.37億戶，凈增376萬戶。

綜合來看，中國移動4G用戶數增量依舊領先，聯通、電信的4G用戶總數已經非常接近，同時，中國聯通在大王卡等互聯網套餐產品的加持下，4G用戶數增速更為迅猛；另外，中國聯通也於近期發布了雄心勃勃的4G換機計劃，今年將有4000萬2G用戶升級至4G。

寬帶業務方面，中國移動的追趕態勢也異常迅猛，其與中國電信的寬帶用戶數僅相差1300萬戶，即使算上中國電信上市公司體外的寬帶用戶，兩者的差距也僅有3000余萬，中國移動距離寬帶“頭把交椅”也僅一步之遙。

相比之下，中國聯通的寬帶業務依然不容樂觀，雖然用戶數下滑的趨勢暫時止住，但是與移動、電信已經明顯不在一個數量級上。

在移動、寬帶業務的運營效率方面，中國移動的移動業務與寬帶業務APRU相比去年四季度，呈現出一升一降的變化，其中，移動業務APRU為55.7元，前值為49.4元；寬帶業務APRU為33.8元，前值為35.1元。

粗略估算，中國移動的寬帶業務占通信服務收入比例尚不足10%，如果要實現通信服務收入增幅目標，一方面，要進一步提高寬帶業務APRU，扭轉現階段用戶價值挖掘不足的狀況，另一方面，應進一步鞏固移動業務的優勢。

實際上，中國移動過去兩年寬帶用戶數快速增長，得益於與移動業務的捆綁營銷以及低價策略，但是如果寬帶APRU始終維持低位，顯然不利於這一業務的成長；針對移動業務，中國移動則表示，將繼續深化流量經營，保持市場競爭強度，努力激發客戶流量消費。

記者註意到，中國聯通也面臨與中國移動類似的情況，其移動出賬用戶APRU為47.9元，比去年同期增長2.6%，但固網寬帶接入APRU比去年同期有所下降。中國電信暫未公布這方面的數據。

作為運營商的核心業務，移動及寬帶兩項服務業務是三大運營商的必爭之地。雖然主要經營數據遙遙領先，但是中國移動也表示，受去年9月全面取消手機國內長途、漫遊費的翹尾影響，公司一季度通信服務收入增長承壓。

即使采用新收入準則口徑靜態仿真測算後，中國移動通信服務收入可比口徑同比增長7.0%，也低於聯通、電信的增速；不過，中國移動仍然表示，力爭全年通信服務收入同口徑增幅要超過行業平均水平。

對於聯通而言，其在4G用戶數、凈利潤等方面的指標已經逐漸趨近於中國電信，特別是一季度的凈利潤已經與電信在同一數量級上，如果考慮到混改的深化、中國聯通4G用戶的發展以及滲透率的進一步提高，全年的經營指標有望重新與中國電信站上同一起跑線。

來源：證券時報APP

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