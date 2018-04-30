三生制藥(01530-HK)與Refuge攜手進行腫瘤智能細胞療法研發

三生制藥(01530-HK)公布，集團將與加利福尼亞門洛帕克的Refuge Biotechnologies, Inc.(「Refuge」)進行研究合作。Refuge為一家利用基因工程技術開發于患者體内發揮作用的智能細胞療法的公司。兩家公司將利用Refuge的技術平台，共同設計及開發編程控制的細胞治療方式，此種療法可于患者體内疾病微環境中産生治療性生物制劑。根據研究合作協議，三生制藥將擁有于大中華區發展及商業化編程控制的細胞治療方式的獨家許可。

近期，三生制藥與共同牽頭投資者紅杉資本中國以及現有A輪投資者已完成對Refuge的2500萬美元的B輪投資。三生制藥的藥物研發總裁兼首席科學官朱祯平博士及紅杉資本中國的董事總經理顧翠萍博士已加入Refuge董事會。

該筆資金將用于支持發展基于Refuge的受體-dCas平台的細胞療法。該平台利用突變或死亡的Cas9 (dCas)作為靶向機制，以實現精确的CRISPR激活(CRISPRa)及CRISPR幹擾(CRISPRi)。細胞療法設定為僅當其于目标細胞表面發現特定的傳感器時激活CRISPRa/ CRISPRi。此類細胞療法具備于單個細胞中匯集多種治療方法的潛力，例如抑制或激活檢查點目标及類細胞因子，提高療效及降低副作用。Refuge的領先在研産品RB-1916為一種細胞表面PD-1基因表達下調的抗CD19的CAR-T細胞療法，計劃用于治療彌漫性大B細胞淋巴瘤。Refuge擁有其他在研CAR細胞療法項目，能夠有條件地抑制PD-1及其他檢查點抑制劑，從而實現實體瘤的潛在治療。

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