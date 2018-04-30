北斗嘉藥業(08197-HK)董事會議決即時暫停主席王少岩職務

北斗嘉藥業(08197-HK)公布，董事會已議決即時暫停董事會主席王少岩作為執行董事的角色及職務以待特別調查委員會的調查結果。

北斗嘉藥業於上周五公布，公司收到一封日期為2018年4月19日之函件，當中載有以下指稱：4500萬元人民幣借款已根據執行董事王少岩於2016年12月簽立的借款協議向公司提供。該借款為期15天，而公司僅償還1950萬元人民幣，餘額2550萬元人民幣仍未償還；及王先生指該借款乃用於利便公司的財務安排，但其後表示該借款已用於個人目的(下面用該等指稱)。

鑑於該等指稱，故董事會相信，免去王先生之董事會主席職務及成立特別調查委員會調查該等指稱是否屬實並進行相關調查乃符合公司及公司股東的整體利益。

董事會已於2018年4月26日舉行會議並議決免去王先生的以下職務：董事會主席；事會的提名委員會的成員及主席；及董事會的執行委員會的成員及主席；及成立特別調查委員會調查該等指稱是否屬實並進行相關調查。董事會將於適當時候就特別調查委員會進行調查的結果另行發表公告。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)