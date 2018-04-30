偉俊(01013-HK)向主席之子購人工智慧等業務失效

偉俊集團控股(01013-HK)公布，向主席林清渠兒子林家俊、祝恩福及閆凱鋒，收購洞悉科技一事告吹。理由為倘股權轉讓協議任何條件未能於2018年4月30日或之前(或Holy Profit Limited、賣方及公司可能書面協定之較後日期)獲達成，則股權轉讓協議訂約方之權利及責任將告失效，且不再具有任何效力，惟事前違反除外。

單看這幾句真的摸不著頭腦。去年10月25日，偉俊集團公布，斥資1億元收購洞悉科技，代價按每股0.1元配發及發行10億股代價股份方式支付。代價股份發行價較上日收市價每股0.056元溢價約78.6%。

目前，公司主席林清渠兒子林家俊、祝恩福及閆凱鋒，分別持有洞悉科技50%、26%及24%，三人為是次交易的賣方。祝恩福是集團早前公告建議收購岳陽凱達科旺汽車零部件製造的賣方控股股東。洞悉科技是一家專注於人工智慧安全大腦研發的高新科技企業。

偉俊集團控股當時稱，收購事項將根據洞悉科技在融合人工智慧、大資料等技術，打造廣泛服務於公共安全、行業安全、企業安全的系列産品，將為公司帶來新的收益流和令人滿意的投資回報。

今日的公布，董事認為，股權轉讓協議失效不會對公司營運和財務狀況構成任何重大不利影響。

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